DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052193
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 20CR 052193
** 2 ADAMS,JOSEPH,PAUL RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 20CR 052194
** 3 ADAMS,JOSEPH,PAUL OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052195
UNSAFE TIRES WILLIAMS,B 20CR 052195
4 BARBER,WILLIAM,HUDSON MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703732
DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703732
5 BOONE,DEREKA,ANTONIO DWLR IMPAIRED REV MORIN,K 21CR 705365
SPEEDING 057/45 MORIN,K 21CR 705365
6 BORGES,DAVID,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704861
7 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202
8 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934
9 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
10 BROWN,EVERETT,L,JR PERMIT OPERATION VEH NO INS WILLIAMS,B 21CR 702229
11 BROWN,JACOB,LEWIS NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 21CR 702228
12 BULLARD,CHRISTIAN,HARR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051442
13 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,D 21CR 052197
14 CACI,FRANCESCO,SALVATO OPERATE VEH NO INS ROSE,D 21CR 052198
15 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 702000
16 CALDWELL,LUKE,ASHTON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER WILLIAMS,B 21CR 705427
17 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931
18 CHAMBERS,JUSTIN,BLAKE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KEARNEY,R 21CR 702643
19 CHRISTENSEN,SHAUN,EDWA PERMIT OPERATION VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 700034
** 20 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170
21 COX,JOSHUA,DEQUONN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701419
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,M,V 21CR 701419
22 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
23 DALEY,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051246
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,R 21CR 051246
24 DEANDA,GABRIELLA,MARIS DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700009
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700009
25 DECKER,CHRISTOPHER,SHA OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 704862
26 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653
27 DERRICK,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704061
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 704061
28 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297
29 DYE,BRUCE,THEODORE UNSAFE LANE CHANGE WILLIAMS,B 22IF 700082
30 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402
31 EDWARDS,LAWRENCE,LYNN, DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051209
FAIL TO BURN HEADLAMPS KEARNEY,R 21CR 051209
32 EGAN,DEENA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 052151
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 19CR 052151
33 EVERETT,HAYLEY,ANN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703733
34 EVERTSEN,NEIL,A DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050447
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050447
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 21CR 050447
35 EVERTSEN,NEIL,A USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R, 21CR 700731
DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700731
36 FAVREAU,CAMERON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701314
UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ SHADY,M,V 21CR 701314
37 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
38 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,M,V 20IF 702306
39 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
40 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
41 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717
42 GUTHRIE,PHILLIP,COLON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700142
43 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165
44 HALL,CAMERON,SHEA EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 21IF 703318
45 HAND,FERNANDO,JASON ASSAULT ON A FEMALE SMITH,J 21CR 052240
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052240
46 HAND,FERNANDO,JASON RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,R 21CR 052245
INJURY TO PERSONAL PROPERTY KEARNEY,R 21CR 052245
47 HAYES,CARLEY,JAYE ATTEMPTED LARCENY (M) HAYDEN,J 21CR 052523
48 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243
49 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273
50 HILES,JOHN,RICHARD,II NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 21CR 705036
51 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
52 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033
53 HODGES,JOSEPH,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052610
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052610
54 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614
55 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118
56 JOHNSON,BRIAN,NICHOLS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050920
EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21CR 050920
57 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894
58 JOHNSON,MARK,DUNBAR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052707
FAILURE TO YIELD WILLIAMS,B 20CR 052707
59 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617
60 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924
61 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925
62 KELLY,CHRISTOPHER,BRYA DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 20CR 700105
OPERATE VEH NO INS PITTMAN,R,D 20CR 700105
63 KINNEY,JUSTIN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 000229
OPERATE VEH NO INS HAYDEN,J 21CR 000229
64 KINNEY,JUSTIN,MICHEAL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20IF 701819
EXPIRED OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20IF 701819
** 65 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078
66 LAMBERSON,DUSTIN,LEE ASSAULT ON A FEMALE LAMBERSON,A 20CR 052757
67 LANDRESS,WHITNEY,FAITH EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700081
68 LANGLEY,AUSTIN,BLAKE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 18CR 050606
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 18CR 050606
69 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,B 20CR 052685
70 LEADER,DANIEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050963
71 LEWIS,EDWARD,STANLEY,I FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SHADY,MASON 21CR 705193
** 72 LEWIS,JOHN,CHARLES,II DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051855
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD KEARNEY,R 21CR 051855
73 MADRID,ADRIAN,JONATHAN EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R,A 21CR 701065
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KEARNEY,R,A 21CR 701065
74 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050004
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050004
75 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050348
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,R 21CR 050348
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 050348
76 MAHONEY,MAREA,THERESE, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R, 21IF 700268
EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R, 21IF 700268
77 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111
78 MARTIN,JOHN,C DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050072
RESISTING PUBLIC OFFICER GARRETT,T 22CR 050072
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050072
79 MARTIN,JOHN,C OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700223
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700223
SPEEDING 060/45 GARRETT,TYL 22CR 700223
80 MAYRAND-ROACH,NICHOLAS DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704657
81 MCCANN,JEFFREY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,L 21CR 051363
82 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679
83 MCLEOD,CRYSTAL,GAIL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 701727
84 METCALF,KEVIN,LEWIS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESCHBACH,R 21CR 702655
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,R 21CR 702655
85 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900
86 MOORE,STEVEN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 705413
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 705413
87 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702703
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 702703
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 702703
88 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
89 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
** 90 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622
91 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893
92 PARKER,JOANN,LENTINI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 705204
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 705204
93 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
94 PEARCE,MICHAEL,REESE FAILURE TO YIELD HAYDEN,J 21IF 704109
95 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
96 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
97 PETERSON,JOHN,EDWIN,JR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 701708
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 21CR 701708
98 PETTIFORD,JAMES,ANTHON DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704153
99 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
** 100 PINER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 050959
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KEARNEY,R 21CR 050959
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KEARNEY,R 21CR 050959
101 PINER,BRETT,JAMES IMPROPER BACKING GOODRUM,J 21IF 701379
102 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038
103 REELS,DAVID,ALLEN SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705092
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705092
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705092
104 REID,WARREN,LEE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 700143
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 700143
105 REILLY,RYAN,PATRICK USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R 21CR 703735
106 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928
107 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929
108 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930
109 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
110 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576
111 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366
112 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367
** 113 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417
114 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121
115 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166
116 SISCO,LENA,ROSE EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21IF 704017
117 SMITH-LITTLEFIELD,EMIL NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 700114
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 700114
118 SMITH,AARON,COLTEN,GRA FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ TAYLOR,L 21CR 000809
119 SMITH,DYLAN,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052921
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052921
120 SMITH,IAN,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 052301
121 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
122 STEWART,ANDREW,BRICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704577
123 STONER,GABRIAL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 053156
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 19CR 053156
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 19CR 053156
124 STONER,GABRIAL,STEVEN NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,R, 19CR 705148
125 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168
** 126 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
127 THORPE,WILLIAM,STRAURT DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704533
128 TROTTER,JOSEPH,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051261
129 TROTTER,JOSEPH,RAY ASSAULT ON A FEMALE KEARNEY,R 21CR 051262
130 VILLAGOMEZ SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
131 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
132 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569
133 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475
134 WEBB,SHANNON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 21CR 703983
135 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648
136 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
137 WHITE,KELLY,LYNNE FAILURE TO REDUCE SPEED BISHOP,M 21IF 701474
138 WHITE,KELLY,LYNNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 702842
139 WILLARD,HARRIS,HARMON EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700050
140 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 701761
141 WILLIS,JAMES,THOMAS,JR COMMUNICATING THREATS WILLIS,JASO 21CR 053063
142 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288
SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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