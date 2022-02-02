carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052193

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 20CR 052193

** 2 ADAMS,JOSEPH,PAUL RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 20CR 052194

** 3 ADAMS,JOSEPH,PAUL OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052195

UNSAFE TIRES WILLIAMS,B 20CR 052195

4 BARBER,WILLIAM,HUDSON MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703732

DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703732

5 BOONE,DEREKA,ANTONIO DWLR IMPAIRED REV MORIN,K 21CR 705365

SPEEDING 057/45 MORIN,K 21CR 705365

6 BORGES,DAVID,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704861

7 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202

8 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934

9 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

10 BROWN,EVERETT,L,JR PERMIT OPERATION VEH NO INS WILLIAMS,B 21CR 702229

11 BROWN,JACOB,LEWIS NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 21CR 702228

12 BULLARD,CHRISTIAN,HARR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051442

13 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,D 21CR 052197

14 CACI,FRANCESCO,SALVATO OPERATE VEH NO INS ROSE,D 21CR 052198

15 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 702000

16 CALDWELL,LUKE,ASHTON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER WILLIAMS,B 21CR 705427

17 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931

18 CHAMBERS,JUSTIN,BLAKE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KEARNEY,R 21CR 702643

19 CHRISTENSEN,SHAUN,EDWA PERMIT OPERATION VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 700034

** 20 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170

21 COX,JOSHUA,DEQUONN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701419

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,M,V 21CR 701419

22 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

23 DALEY,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051246

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,R 21CR 051246

24 DEANDA,GABRIELLA,MARIS DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700009

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700009

25 DECKER,CHRISTOPHER,SHA OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 704862

26 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653

27 DERRICK,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704061

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 704061

28 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297

29 DYE,BRUCE,THEODORE UNSAFE LANE CHANGE WILLIAMS,B 22IF 700082

30 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402

31 EDWARDS,LAWRENCE,LYNN, DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051209

FAIL TO BURN HEADLAMPS KEARNEY,R 21CR 051209

32 EGAN,DEENA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 052151

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 19CR 052151

33 EVERETT,HAYLEY,ANN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703733

34 EVERTSEN,NEIL,A DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050447

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050447

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 21CR 050447

35 EVERTSEN,NEIL,A USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R, 21CR 700731

DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700731

36 FAVREAU,CAMERON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701314

UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ SHADY,M,V 21CR 701314

37 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

38 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,M,V 20IF 702306

39 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

40 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

41 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717

42 GUTHRIE,PHILLIP,COLON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700142

43 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165

44 HALL,CAMERON,SHEA EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 21IF 703318

45 HAND,FERNANDO,JASON ASSAULT ON A FEMALE SMITH,J 21CR 052240

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052240

46 HAND,FERNANDO,JASON RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,R 21CR 052245

INJURY TO PERSONAL PROPERTY KEARNEY,R 21CR 052245

47 HAYES,CARLEY,JAYE ATTEMPTED LARCENY (M) HAYDEN,J 21CR 052523

48 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243

49 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273

50 HILES,JOHN,RICHARD,II NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 21CR 705036

51 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

52 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033

53 HODGES,JOSEPH,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052610

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052610

54 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614

55 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118

56 JOHNSON,BRIAN,NICHOLS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050920

EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21CR 050920

57 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894

58 JOHNSON,MARK,DUNBAR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052707

FAILURE TO YIELD WILLIAMS,B 20CR 052707

59 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617

60 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924

61 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925

62 KELLY,CHRISTOPHER,BRYA DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 20CR 700105

OPERATE VEH NO INS PITTMAN,R,D 20CR 700105

63 KINNEY,JUSTIN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 000229

OPERATE VEH NO INS HAYDEN,J 21CR 000229

64 KINNEY,JUSTIN,MICHEAL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20IF 701819

EXPIRED OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20IF 701819

** 65 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078

66 LAMBERSON,DUSTIN,LEE ASSAULT ON A FEMALE LAMBERSON,A 20CR 052757

67 LANDRESS,WHITNEY,FAITH EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700081

68 LANGLEY,AUSTIN,BLAKE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 18CR 050606

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 18CR 050606

69 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,B 20CR 052685

70 LEADER,DANIEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050963

71 LEWIS,EDWARD,STANLEY,I FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SHADY,MASON 21CR 705193

** 72 LEWIS,JOHN,CHARLES,II DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051855

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD KEARNEY,R 21CR 051855

73 MADRID,ADRIAN,JONATHAN EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R,A 21CR 701065

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KEARNEY,R,A 21CR 701065

74 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050004

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050004

75 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050348

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,R 21CR 050348

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 050348

76 MAHONEY,MAREA,THERESE, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R, 21IF 700268

EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R, 21IF 700268

77 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111

78 MARTIN,JOHN,C DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050072

RESISTING PUBLIC OFFICER GARRETT,T 22CR 050072

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050072

79 MARTIN,JOHN,C OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700223

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700223

SPEEDING 060/45 GARRETT,TYL 22CR 700223

80 MAYRAND-ROACH,NICHOLAS DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704657

81 MCCANN,JEFFREY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,L 21CR 051363

82 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679

83 MCLEOD,CRYSTAL,GAIL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 701727

84 METCALF,KEVIN,LEWIS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESCHBACH,R 21CR 702655

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,R 21CR 702655

85 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900

86 MOORE,STEVEN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 705413

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 705413

87 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702703

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 702703

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 702703

88 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

89 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

** 90 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622

91 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893

92 PARKER,JOANN,LENTINI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 705204

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 705204

93 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

94 PEARCE,MICHAEL,REESE FAILURE TO YIELD HAYDEN,J 21IF 704109

95 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

96 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

97 PETERSON,JOHN,EDWIN,JR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 701708

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 21CR 701708

98 PETTIFORD,JAMES,ANTHON DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704153

99 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

** 100 PINER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 050959

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KEARNEY,R 21CR 050959

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KEARNEY,R 21CR 050959

101 PINER,BRETT,JAMES IMPROPER BACKING GOODRUM,J 21IF 701379

102 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038

103 REELS,DAVID,ALLEN SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705092

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705092

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705092

104 REID,WARREN,LEE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 700143

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 700143

105 REILLY,RYAN,PATRICK USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R 21CR 703735

106 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928

107 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929

108 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930

109 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

110 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576

111 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366

112 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367

** 113 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417

114 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121

115 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166

116 SISCO,LENA,ROSE EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21IF 704017

117 SMITH-LITTLEFIELD,EMIL NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 700114

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 700114

118 SMITH,AARON,COLTEN,GRA FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ TAYLOR,L 21CR 000809

119 SMITH,DYLAN,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052921

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052921

120 SMITH,IAN,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR,L 21CR 052301

121 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

122 STEWART,ANDREW,BRICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704577

123 STONER,GABRIAL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 053156

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 19CR 053156

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 19CR 053156

124 STONER,GABRIAL,STEVEN NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,R, 19CR 705148

125 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168

** 126 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

127 THORPE,WILLIAM,STRAURT DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 704533

128 TROTTER,JOSEPH,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051261

129 TROTTER,JOSEPH,RAY ASSAULT ON A FEMALE KEARNEY,R 21CR 051262

130 VILLAGOMEZ SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

131 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

132 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569

133 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475

134 WEBB,SHANNON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 21CR 703983

135 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648

136 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

137 WHITE,KELLY,LYNNE FAILURE TO REDUCE SPEED BISHOP,M 21IF 701474

138 WHITE,KELLY,LYNNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 702842

139 WILLARD,HARRIS,HARMON EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700050

140 WILLIAMSON,WYATT,THOMA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 701761

141 WILLIS,JAMES,THOMAS,JR COMMUNICATING THREATS WILLIS,JASO 21CR 053063

142 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288

SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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