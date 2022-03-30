SE WILLIS,C,D 22IF 700191
15 HEER,SIERRA,ELIZABETH EXPIRED OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22IF 700212
16 HOLDER,ADRIENNE,AVA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700208
17 HOLLOWAY,DISHA,SHAVON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700395
18 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
19 HUMES,BRIAN NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 21CR 701433
20 KINNEY,JUSTIN,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C 21CR 052970
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 21CR 052970
21 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
22 LEWIS,KAYLA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700005
23 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359
24 MILLER,TIFFANY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702600
25 MILLER,TIFFANY,ANNE MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 21CR 703291
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 21CR 703291
26 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700207
27 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890
28 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050563
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050563
29 PALMA,NERLYN,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 000857
** 30 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
31 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680
32 PENDLETON,ERNEST,LOUIS SPEEDING 064/35 WILLIS,C,D 22CR 700394
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C,D 22CR 700394
33 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
34 SMITH,GEORGE,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 051606
DWLR IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 051606
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOSTIAN,J 21CR 051606
35 SMITH,GEORGE,ANDREW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BOSTIAN,J 21CR 051607
36 SMITH,GEORGE,ANDREW DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S,A 21CR 700062
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BOGERT,S,A 21CR 700062
37 SMITH,SUZANNE,VIVIAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 703655
38 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE MEYER,J 22CR 050704
39 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,C 22CR 050666
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
SE WILLIS,C,D 22IF 700191 15 HEER,SIERRA,ELIZABETH EXPIRED OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22IF 700212 16 HOLDER,ADRIENNE,AVA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700208 17 HOLLOWAY,DISHA,SHAVON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700395 18 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267 FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267 19 HUMES,BRIAN NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J,M 21CR 701433 20 KINNEY,JUSTIN,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C 21CR 052970 POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 21CR 052970 21 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181 22 LEWIS,KAYLA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700005 23 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359 24 MILLER,TIFFANY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702600 25 MILLER,TIFFANY,ANNE MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 21CR 703291 POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 21CR 703291 26 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700207 27 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890 28 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050563 POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050563 29 PALMA,NERLYN,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 000857 ** 30 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541 FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541 31 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680 32 PENDLETON,ERNEST,LOUIS SPEEDING 064/35 WILLIS,C,D 22CR 700394 RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C,D 22CR 700394 33 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004 DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2 COURT DATE: 03/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001 NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 34 SMITH,GEORGE,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 051606 DWLR IMPAIRED REV BOSTIAN,J 21CR 051606 MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOSTIAN,J 21CR 051606 35 SMITH,GEORGE,ANDREW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BOSTIAN,J 21CR 051607 36 SMITH,GEORGE,ANDREW DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S,A 21CR 700062 FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BOGERT,S,A 21CR 700062 37 SMITH,SUZANNE,VIVIAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 703655 38 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE MEYER,J 22CR 050704 39 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666 IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666 CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,C 22CR 050666 * MISSING/INVALID CHECK DIGIT ** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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