carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705490

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705490

2 ACKINS,WILLIE,TAYLOR,J EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700125

MIRROR VIOLATION Stallings,N 23IF 700125

3 AGUIRREZ,OSCAR,ARMANDO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 702111

** 4 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE LONG,KENNET 23CR 316392

5 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698

6 ALVES,SHON,ALEXANDER SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701156

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 701156

7 ANDRUS,WALTER,LEE,JR INDECENT EXPOSURE CLARK,CASSI 23CR 308805

SOLICIT PROSTITUTION-M CLARK,CASSI 23CR 308805

8 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605

** 9 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299020

10 BAKER,WILLIAM,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 23CR 206781

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,MIC 23CR 206781

11 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505

12 BASSOTTO,SEBASTIAO,L DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,LESL 22CR 375979

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,LESL 22CR 375979

13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701616

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701616

14 BECK,CHRISTOPHER,MICHA ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 291797

15 BIVENS,CAMERON,DEQUA,W CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750

POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701750

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Haymore,Mic 23CR 701750

16 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

17 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

18 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

19 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

20 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

21 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

22 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676

23 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

24 BRIM,TIMOTHY,DYLAN SPEEDING 070/55 RENN,J,A 23IF 701445

25 BRISK,DEAN,GRAHAM DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 23CR 292634

26 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351

FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351

27 BROWN,AARON,CHRISTOPHE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 702961

** 28 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287

29 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001

30 BROWN,ROBERT,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701860

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 BRYANT,NICOLAS,MONTERR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 22CR 705967

SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 22CR 705967

32 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627

OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627

33 CAHOON,JOSHUA,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229849

34 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702336

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 702336

OPERATE VEH NO INS LONG,K 23CR 702336

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K 23CR 702336

EXPIRED/NO INSPECTION LONG,K 23CR 702336

** 35 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

36 CASTRO-JIMENEZ,JOANA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 702326

** 37 CHILDERS,JONJON,ATENCI DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 288486

38 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

39 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842

40 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468

41 CONNER,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108

42 COPELAND,CHARLES,DEWEY NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704992

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 704992

43 COTTRELL,SCOTT,ALAN SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700726

44 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

45 CRISTIAN,PADILLA,CASTR EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23IF 701133

46 CRUZ,JOSE,LUIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 23CR 702225

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 23CR 702225

47 CRUZ,LUIS,E OPEN CNT MBV/UNFWN PROP CY/CTY CLARK,C 23CR 703037

** 48 CUEVAS,PAULINO,MACHUCH DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 323180

49 DAILEY,STEPHANIE,GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

** 50 DANIELS,GEORGE,MORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300960

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,KENNET 23CR 300960

51 DANIELS,JOSEPH,JAMAAL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701959

52 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993

53 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070

54 DAWSON,JOHNATHON,SIM DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 700448

FICTITIOUS INFO TO OFFICER CASNER,S,M 19CR 700448

PROBATION VIOLATION CASNER,S,M 19CR 700448

55 DAWSON,JOHNATHON,SIM RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 19CR 700449

DISPLAY ANOTHERS LIC AS OWN CASNER,S,M 19CR 700449

PROBATION VIOLATION CASNER,S,M 19CR 700449

56 DELANEY,CRYSTAL,LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

57 DELAVORE,KRISTIANA,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701538

58 DEZERN,STEPHANIE,JEAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701687

59 DILLMON,KATHRYN,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 372878

DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE HAYMORE,MIC 22CR 372878

SPEEDING 060/35 HAYMORE,MIC 22CR 372878

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,MIC 22CR 372878

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HAYMORE,MIC 22CR 372878

60 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R Y 23CR 223977

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R Y 23CR 223977

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ONOFRIO,R Y 23CR 223977

61 DINGMAN,JAMES,MICHAEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH CONWAY,TRAC 23CR 224620

62 DINGMAN,JAMES,MICHAEL SPEEDING 071/55 ONOFRIO,R,J 23CR 700513

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700513

** 63 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454

64 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 701846

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 701846

65 DOWD,MICKEY,DARLENE SIMPLE ASSAULT TANGUAY,KEN 23CR 291807

66 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

67 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

68 ELAM,KAITLIN,KRISTINE SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR BROCK,VANN, 23CR 701569

69 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100

70 FARNHAM,CHRISTINE,TERE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 299885

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,CAME 23CR 299885

SPEEDING 066/35 WILLIS,CAME 23CR 299885

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 299885

** 71 FARRELL,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 000233

72 FEAGINS,PATRICIA,ANN SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR BROCK,VANN, 23CR 701570

73 FONSECA,VERONICA,MARIE SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 700079

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 700079

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079

74 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757

75 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888

76 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236

SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236

77 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029

78 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510

** 79 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218

80 GALIZIA,LISA,FOISY TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 701026

81 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084

82 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006

83 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007

84 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667

85 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228

86 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV MITCHELL,D 23CR 000300

OPERATE VEH NO INS MITCHELL,D 23CR 000300

87 GODETTE,LEANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702433

88 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 328061

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 328061

89 GREEN,VICTORIA,NYCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700972

** 90 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907

IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907

91 GREENE,JONATHAN,WILLIA SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 701043

92 GRIST,ANN,DILLARD SPEEDING 053/35 Haymore,Mic 23CR 701428

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 93 GUTIERREZ,JOSE,ANGEL G DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 311538

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 311538

EXPIRED/NO INSPECTION LONG,KENNET 23CR 311538

94 HARDEE,TAYLOR,ELIZABET A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702335

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LONG,K 23CR 702335

95 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697

96 HASWELL,JEFFREY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Castro,Kenn 23CR 702125

EXPIRED/NO INSPECTION Castro,Kenn 23CR 702125

97 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 064/45 LEWIS,C 23CR 700604

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700604

98 HICKS,ROBIN,ANNE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 23CR 701322

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) Haymore,Mic 23CR 701322

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701322

99 HINSON,ADAM,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605

100 HOBSON,DELMOS,JAMES MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 701956

101 HOLMES,THOMAS,JOHN SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR BROCK,VANN, 23CR 701571

** 102 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

103 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377

104 HOTH,EVELYN,KNOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CONGER,W 23CR 000378

105 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348

106 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090

107 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700112

108 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700794

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700794

109 JIMENEZ,JOANA,CASTRO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 347449

110 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828

111 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE SPEEDING 043/25 LEWIS,C 22CR 705051

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705051

112 JONES,CORNELIUS,DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 22CR 283464

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 283464

** 113 JOYNER,COREY,LEIGH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 262215

114 JUAREZ,RAUL,RAMIREZ NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 23CR 702362

115 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,CH 23CR 350192

POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,CH 23CR 350192

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 350192

116 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 353902

117 LAWSON,PATRICK,SHANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700966

118 LEE,ALLEN,HENRY,ALEXAN CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT DZIERZYNSKI 23CR 701961

119 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

120 LEWIS,ANGELA,KAREN HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,T 23IF 701529

121 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

122 LEWIS,SAVANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700144

SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23CR 700144

123 LIEPUVNINKAS,BRIANNA ASSAULT AND BATTERY HALL,JACQUE 23CR 323871

124 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,THOM 23CR 331944

MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 331944

CONSUME ALC BY 19/20 MILLEA,THOM 23CR 331944

125 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MCNEMAR,TRA 23CR 352519

126 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 23CR 700921

127 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844

128 LYNN,STEPHEN,MATTHEW DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW 23CR 000398

** 129 MACKLIN,MICHAEL,NORRIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARRILLO-OR 23CR 257954

130 MACMURRAY,SHANE,PATRIC ASSAULT ON A FEMALE LONG,KENNET 23CR 316867

131 MAHANY,BRANDON,LEE-HAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700082

132 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070

133 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675

134 MARSH,AVERY,LEJAMES POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 705822

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705822

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 22CR 705822

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705822

EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 705822

135 MARSH,BRANDON,KENNETH MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700207

136 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739

137 MEJIA,JOSE,FRANCISCO,L NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 23CR 702363

WINDOW TINTING VIOL RENN,J,A 23CR 702363

138 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956

139 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 251250

140 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242

141 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243

142 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244

143 MONTEJO,AMADOR,SELVAN ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 288739

144 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

145 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

146 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

147 MOSS,WILLIAM,COBB,JR CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 704226

148 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296

149 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY REED,B 23CR 700798

150 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578

151 MURRELL,SUNDRA,PLESHET SIMPLE ASSAULT DELANEY,CRY 23CR 328101

152 NEPTAL,OSEGUERA,NUNEZ- OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701615

153 NICHOLS,SHAMIA,LASEMA UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB HOLSCLAW,C 23IF 000110

154 NICHOLS,SHAMIA,LASENNA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW, O 23CR 350644

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW, O 23CR 350644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW, O 23CR 350644

155 ORTIZ-MACIAS,JAZON,ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353

156 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

157 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

158 PANIAGUAMARTINEZ,MARIA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701725

159 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037

MISDEMEANOR PROBATION VIOL DENNIS,M 20CR 052037

160 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 23CR 700987

161 PEELE,JOHN,PRESTON NO OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 701988

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 701988

162 PELAGIO,JUAN,CARLOS NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23CR 702255

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD HOLSCLAW,C 23CR 702255

163 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416

164 PERFETTI,DAVID,EDWARD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701323

165 PETROSKY,JUSTIN,RAYMON DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,C,D 23IF 701477

FAIL CARRY REGISTRATION CARD WILLIS,C,D 23IF 701477

166 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492

167 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541

168 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802

169 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665

PROBATION VIOLATION BLALOCK,G 21CR 703665

170 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

171 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059

172 PITTMAN,JENNIFER,RENE LARCENY BY EMPLOYEE GARNER,D 20CR 050891

MISD LARCENY GARNER,D 20CR 050891

PROBATION VIOLATION GARNER,D 20CR 050891

173 PITTMAN,JENNIFER,RENE RESISTING PUBLIC OFFICER LATORELLA,D 20CR 051242

PROBATION VIOLATION LATORELLA,D 20CR 051242

174 PRILLAMAN,CIARA,AVERY FELONY POSSESSION SCH II CS WILLIS, OFF 23CR 348126

175 PRITCHETT,COREY,DAVIS ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 267434

** 176 PURSER,JAMES,RODNEY,IV INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 353451

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,CH 23CR 353451

177 PYER,JAMES,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BARNES,JOSE 23CR 310607

178 RADFORD,ANNA,SCOTT SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701220

179 RAMIREZ-BRAVO,ALFONSO, NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 701003

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 23CR 701003

180 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580

181 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

182 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087

183 RIOSCANO,GERARDO,EMMAN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701094

184 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906

185 ROBERTSON,JAMES,ERIC RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,THOM 23CR 313156

186 RODERICK,GEORGE,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 234106

187 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

188 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973

189 RUPP,ERIC,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 246521

190 SAFRIT,SAMUEL,PAUL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIS,C,D 23IF 701900

191 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636

192 SCOTT,KIRK,EDWARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701844

DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 23CR 701844

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 701844

193 SCOTT,KIRK,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 701126

194 SCRIPP,JEFFREY,ALLEN SPEEDING 052/35 WILLIS,C,D 23CR 701786

** 195 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

196 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

197 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081

198 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

199 SILVER,ZARIA,GWENDOLYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 701412

** 200 SIMS,LINDSAY,KATE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 278872

201 SINGLETARY,DARANAE,IYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,CAME 23CR 300524

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 300524

202 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

203 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669

204 STEWART,SHUQUANN,DANZE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TAYLOR,S 23CR 000110

205 STRAIT,SARAH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED STALLINGS,N 23CR 262303

DWLR NOT IMPAIRED REV STALLINGS,N 23CR 262303

206 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761

207 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 703036

208 TAYLOR,JAMES,EXUM SPEEDING 065/45 ELSON,A,M 23CR 701856

209 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865

210 TETTERTON,JILLIAN,PAIG DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299971

211 THORNE,DAVID,JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024

UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024

212 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353

213 TRIGGS,MICHAEL,BRADLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 265694

214 VICK,DESTINY,UNIQUE TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 701208

215 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352

216 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

217 WARD,JAMIE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 23CR 700487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 23CR 700487

** 218 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088

MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088

219 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY BERARDINO,C 23CR 247658

220 WARNEKE,LANDON,KEVIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) YATES,LILIA 23CR 291027

221 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997

222 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512

223 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513

** 224 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

225 WILKINS-ZIEGLER,SERENI DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300142

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 300142

226 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

227 WILLIAMSON,AMELIA,FRAN CARRYING CONCEALED GUN(M) WILLIS,C,D 23CR 701552

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701552

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

228 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV HICKS,S 23CR 000336

229 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939

230 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

231 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

232 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700231

233 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845

234 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700294

235 YULEE, GEORGE JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR, L S 23CR 304987

236 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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