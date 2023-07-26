DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 705490
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 705490
2 ACKINS,WILLIE,TAYLOR,J EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700125
MIRROR VIOLATION Stallings,N 23IF 700125
3 AGUIRREZ,OSCAR,ARMANDO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 702111
** 4 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE LONG,KENNET 23CR 316392
5 ALSTON,KAYLA,PHONSHA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 704698
6 ALVES,SHON,ALEXANDER SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701156
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 701156
7 ANDRUS,WALTER,LEE,JR INDECENT EXPOSURE CLARK,CASSI 23CR 308805
SOLICIT PROSTITUTION-M CLARK,CASSI 23CR 308805
8 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605
** 9 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299020
10 BAKER,WILLIAM,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 23CR 206781
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,MIC 23CR 206781
11 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505
12 BASSOTTO,SEBASTIAO,L DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,LESL 22CR 375979
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,LESL 22CR 375979
13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701616
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701616
14 BECK,CHRISTOPHER,MICHA ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 291797
15 BIVENS,CAMERON,DEQUA,W CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750
POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701750
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Haymore,Mic 23CR 701750
16 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
17 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
18 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
19 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
20 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
21 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
22 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676
23 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
24 BRIM,TIMOTHY,DYLAN SPEEDING 070/55 RENN,J,A 23IF 701445
25 BRISK,DEAN,GRAHAM DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 23CR 292634
26 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351
FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351
27 BROWN,AARON,CHRISTOPHE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 702961
** 28 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287
29 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 000001
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,CH 23CR 000001
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,CH 23CR 000001
30 BROWN,ROBERT,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701860
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 BRYANT,NICOLAS,MONTERR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 22CR 705967
SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 22CR 705967
32 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627
OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627
33 CAHOON,JOSHUA,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229849
34 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702336
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 702336
OPERATE VEH NO INS LONG,K 23CR 702336
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K 23CR 702336
EXPIRED/NO INSPECTION LONG,K 23CR 702336
** 35 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
36 CASTRO-JIMENEZ,JOANA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 702326
** 37 CHILDERS,JONJON,ATENCI DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 288486
38 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
39 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842
40 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468
41 CONNER,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108
42 COPELAND,CHARLES,DEWEY NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704992
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 704992
43 COTTRELL,SCOTT,ALAN SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700726
44 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
45 CRISTIAN,PADILLA,CASTR EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23IF 701133
46 CRUZ,JOSE,LUIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 23CR 702225
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 23CR 702225
47 CRUZ,LUIS,E OPEN CNT MBV/UNFWN PROP CY/CTY CLARK,C 23CR 703037
** 48 CUEVAS,PAULINO,MACHUCH DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 323180
49 DAILEY,STEPHANIE,GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
** 50 DANIELS,GEORGE,MORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300960
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,KENNET 23CR 300960
51 DANIELS,JOSEPH,JAMAAL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701959
52 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993
53 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070
54 DAWSON,JOHNATHON,SIM DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 700448
FICTITIOUS INFO TO OFFICER CASNER,S,M 19CR 700448
PROBATION VIOLATION CASNER,S,M 19CR 700448
55 DAWSON,JOHNATHON,SIM RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 19CR 700449
DISPLAY ANOTHERS LIC AS OWN CASNER,S,M 19CR 700449
PROBATION VIOLATION CASNER,S,M 19CR 700449
56 DELANEY,CRYSTAL,LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
57 DELAVORE,KRISTIANA,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701538
58 DEZERN,STEPHANIE,JEAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701687
59 DILLMON,KATHRYN,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 372878
DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE HAYMORE,MIC 22CR 372878
SPEEDING 060/35 HAYMORE,MIC 22CR 372878
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,MIC 22CR 372878
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HAYMORE,MIC 22CR 372878
60 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R Y 23CR 223977
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R Y 23CR 223977
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ONOFRIO,R Y 23CR 223977
61 DINGMAN,JAMES,MICHAEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH CONWAY,TRAC 23CR 224620
62 DINGMAN,JAMES,MICHAEL SPEEDING 071/55 ONOFRIO,R,J 23CR 700513
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700513
** 63 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454
64 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 701846
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 701846
65 DOWD,MICKEY,DARLENE SIMPLE ASSAULT TANGUAY,KEN 23CR 291807
66 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
67 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
68 ELAM,KAITLIN,KRISTINE SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR BROCK,VANN, 23CR 701569
69 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100
70 FARNHAM,CHRISTINE,TERE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 299885
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,CAME 23CR 299885
SPEEDING 066/35 WILLIS,CAME 23CR 299885
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 299885
** 71 FARRELL,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 23CR 000233
72 FEAGINS,PATRICIA,ANN SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR BROCK,VANN, 23CR 701570
73 FONSECA,VERONICA,MARIE SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 700079
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 700079
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079
74 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757
75 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888
76 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236
SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236
77 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029
78 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510
** 79 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218
80 GALIZIA,LISA,FOISY TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 701026
81 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084
82 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006
83 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007
84 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667
85 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228
86 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV MITCHELL,D 23CR 000300
OPERATE VEH NO INS MITCHELL,D 23CR 000300
87 GODETTE,LEANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702433
88 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 328061
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 328061
89 GREEN,VICTORIA,NYCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700972
** 90 GREENE,AARON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051907
IMPROPER TURN BISHOP,M 22CR 051907
91 GREENE,JONATHAN,WILLIA SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 701043
92 GRIST,ANN,DILLARD SPEEDING 053/35 Haymore,Mic 23CR 701428
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 93 GUTIERREZ,JOSE,ANGEL G DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 311538
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 311538
EXPIRED/NO INSPECTION LONG,KENNET 23CR 311538
94 HARDEE,TAYLOR,ELIZABET A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702335
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LONG,K 23CR 702335
95 HASSELL,SUZANNE,KELLEY MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 704697
96 HASWELL,JEFFREY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Castro,Kenn 23CR 702125
EXPIRED/NO INSPECTION Castro,Kenn 23CR 702125
97 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 064/45 LEWIS,C 23CR 700604
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700604
98 HICKS,ROBIN,ANNE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 23CR 701322
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) Haymore,Mic 23CR 701322
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701322
99 HINSON,ADAM,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605
100 HOBSON,DELMOS,JAMES MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 701956
101 HOLMES,THOMAS,JOHN SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR BROCK,VANN, 23CR 701571
** 102 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
103 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 257377
104 HOTH,EVELYN,KNOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CONGER,W 23CR 000378
105 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348
106 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090
107 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700112
108 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700794
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700794
109 JIMENEZ,JOANA,CASTRO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 347449
110 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828
111 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE SPEEDING 043/25 LEWIS,C 22CR 705051
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705051
112 JONES,CORNELIUS,DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 22CR 283464
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 283464
** 113 JOYNER,COREY,LEIGH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 262215
114 JUAREZ,RAUL,RAMIREZ NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 23CR 702362
115 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,CH 23CR 350192
POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,CH 23CR 350192
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,CH 23CR 350192
116 KERR,CHARLES,DUNCAN DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 353902
117 LAWSON,PATRICK,SHANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 700966
118 LEE,ALLEN,HENRY,ALEXAN CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT DZIERZYNSKI 23CR 701961
119 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
120 LEWIS,ANGELA,KAREN HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,T 23IF 701529
121 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
122 LEWIS,SAVANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700144
SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 23CR 700144
123 LIEPUVNINKAS,BRIANNA ASSAULT AND BATTERY HALL,JACQUE 23CR 323871
124 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,THOM 23CR 331944
MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 331944
CONSUME ALC BY 19/20 MILLEA,THOM 23CR 331944
125 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MCNEMAR,TRA 23CR 352519
126 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 23CR 700921
127 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844
128 LYNN,STEPHEN,MATTHEW DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW 23CR 000398
** 129 MACKLIN,MICHAEL,NORRIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARRILLO-OR 23CR 257954
130 MACMURRAY,SHANE,PATRIC ASSAULT ON A FEMALE LONG,KENNET 23CR 316867
131 MAHANY,BRANDON,LEE-HAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700082
132 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070
133 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675
134 MARSH,AVERY,LEJAMES POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 705822
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705822
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 22CR 705822
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705822
EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 705822
135 MARSH,BRANDON,KENNETH MISDEMEANOR LARCENY ADAMS,RYAN 23CR 700207
136 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739
137 MEJIA,JOSE,FRANCISCO,L NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 23CR 702363
WINDOW TINTING VIOL RENN,J,A 23CR 702363
138 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956
139 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 251250
140 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242
141 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243
142 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244
143 MONTEJO,AMADOR,SELVAN ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 288739
144 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
145 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
146 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
147 MOSS,WILLIAM,COBB,JR CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 704226
148 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296
149 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY REED,B 23CR 700798
150 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578
151 MURRELL,SUNDRA,PLESHET SIMPLE ASSAULT DELANEY,CRY 23CR 328101
152 NEPTAL,OSEGUERA,NUNEZ- OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701615
153 NICHOLS,SHAMIA,LASEMA UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB HOLSCLAW,C 23IF 000110
154 NICHOLS,SHAMIA,LASENNA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW, O 23CR 350644
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW, O 23CR 350644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW, O 23CR 350644
155 ORTIZ-MACIAS,JAZON,ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353
156 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
157 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
158 PANIAGUAMARTINEZ,MARIA DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701725
159 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 20CR 052037
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 20CR 052037
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DENNIS,M 20CR 052037
MISDEMEANOR PROBATION VIOL DENNIS,M 20CR 052037
160 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 23CR 700987
161 PEELE,JOHN,PRESTON NO OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 701988
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 701988
162 PELAGIO,JUAN,CARLOS NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 23CR 702255
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD HOLSCLAW,C 23CR 702255
163 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416
164 PERFETTI,DAVID,EDWARD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701323
165 PETROSKY,JUSTIN,RAYMON DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,C,D 23IF 701477
FAIL CARRY REGISTRATION CARD WILLIS,C,D 23IF 701477
166 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492
167 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703541
168 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802
169 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665
PROBATION VIOLATION BLALOCK,G 21CR 703665
170 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
171 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059
172 PITTMAN,JENNIFER,RENE LARCENY BY EMPLOYEE GARNER,D 20CR 050891
MISD LARCENY GARNER,D 20CR 050891
PROBATION VIOLATION GARNER,D 20CR 050891
173 PITTMAN,JENNIFER,RENE RESISTING PUBLIC OFFICER LATORELLA,D 20CR 051242
PROBATION VIOLATION LATORELLA,D 20CR 051242
174 PRILLAMAN,CIARA,AVERY FELONY POSSESSION SCH II CS WILLIS, OFF 23CR 348126
175 PRITCHETT,COREY,DAVIS ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,CH 23CR 267434
** 176 PURSER,JAMES,RODNEY,IV INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,CH 23CR 353451
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,CH 23CR 353451
177 PYER,JAMES,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BARNES,JOSE 23CR 310607
178 RADFORD,ANNA,SCOTT SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701220
179 RAMIREZ-BRAVO,ALFONSO, NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 701003
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 23CR 701003
180 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 700580
181 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
182 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087
183 RIOSCANO,GERARDO,EMMAN DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 701094
184 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906
185 ROBERTSON,JAMES,ERIC RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,THOM 23CR 313156
186 RODERICK,GEORGE,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 234106
187 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
188 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973
189 RUPP,ERIC,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 246521
190 SAFRIT,SAMUEL,PAUL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIS,C,D 23IF 701900
191 SCOTT,ASHTON,WALKER OBT/ATT OBT ALC FALSE DL HOLSCLAW,C 22CR 705636
192 SCOTT,KIRK,EDWARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701844
DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 23CR 701844
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 701844
193 SCOTT,KIRK,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 701126
194 SCRIPP,JEFFREY,ALLEN SPEEDING 052/35 WILLIS,C,D 23CR 701786
** 195 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
196 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
197 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081
198 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
199 SILVER,ZARIA,GWENDOLYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 23CR 701412
** 200 SIMS,LINDSAY,KATE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 23CR 278872
201 SINGLETARY,DARANAE,IYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,CAME 23CR 300524
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 300524
202 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
203 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669
204 STEWART,SHUQUANN,DANZE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TAYLOR,S 23CR 000110
205 STRAIT,SARAH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED STALLINGS,N 23CR 262303
DWLR NOT IMPAIRED REV STALLINGS,N 23CR 262303
206 STREET,CLARENCE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 23CR 700761
207 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 703036
208 TAYLOR,JAMES,EXUM SPEEDING 065/45 ELSON,A,M 23CR 701856
209 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865
210 TETTERTON,JILLIAN,PAIG DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299971
211 THORNE,DAVID,JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024
UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024
212 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353
213 TRIGGS,MICHAEL,BRADLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 265694
214 VICK,DESTINY,UNIQUE TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 701208
215 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352
216 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
217 WARD,JAMIE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 23CR 700487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 23CR 700487
** 218 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088
MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088
219 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY BERARDINO,C 23CR 247658
220 WARNEKE,LANDON,KEVIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) YATES,LILIA 23CR 291027
221 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997
222 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512
223 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513
** 224 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
225 WILKINS-ZIEGLER,SERENI DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300142
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 300142
226 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
227 WILLIAMSON,AMELIA,FRAN CARRYING CONCEALED GUN(M) WILLIS,C,D 23CR 701552
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701552
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 07/27/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
228 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV HICKS,S 23CR 000336
229 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939
230 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
231 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
232 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700231
233 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845
234 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700294
235 YULEE, GEORGE JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR, L S 23CR 304987
236 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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