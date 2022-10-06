DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 ARMSTRONG,ASHLEY BREAKING AND OR ENTERING (F) STEWART,ELI 22CR 276492
2 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
3 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796
4 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
** 5 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
** 6 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
** 7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
13 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032
14 BENTON,BUXTON,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 297347
DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BRINKLEY,J 22CR 297347
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 297347
** 15 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076
** 16 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242
** 17 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474
** 18 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475
** 19 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499
** 20 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
21 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642
22 BLANTON,AMANDA,A MURDER HOWELL,COUR 22CR 301684
23 BLOUNT,DISHON,ISHMAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON WILLIAMS,BR 22CR 299323
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,BR 22CR 299323
24 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
25 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
26 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382
27 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
28 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 BRANCHE,SHAWN MARCEL DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT TURNEY,JUST 22CR 269853
DISSEM MTRL/PERFORM HARMFL MIN TURNEY,JUST 22CR 269853
30 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169
31 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170
32 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171
33 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172
34 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173
35 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174
36 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175
37 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176
38 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177
39 BYERS,DAVID SABASTION ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRANCH ,COR 22CR 252092
40 BYERS,DAVID,SEBASTIAN INDECENT EXPOSURE BRANCH,C 22CR 051951
** 41 BYERS,DAVID,SEBASTIAN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRANCH,C 22CR 051954
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRANCH,C 22CR 051954
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRANCH,C 22CR 051954
42 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652
** 43 CANNON,NATHANIEL,PAUL POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN,DANIEL 22CR 298401
** 44 CANNON,THOMAS,CHRISTOP BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PITTMAN,R 21CR 052654
MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052654
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052654
** 45 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD THEFT PITTMAN,R 21CR 052655
** 46 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
** 47 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO MANNON,K 21CR 053154
48 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008
** 49 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 22CR 050026
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOYD,M 22CR 050026
** 50 CARMON,JEREMIAH,OCTAVI POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MOODY,C 22CR 051591
51 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493
52 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 22CR 051240
53 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MACKANIC,C 22CR 051241
54 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714
55 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715
56 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716
57 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717
58 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674
59 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642
60 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
** 61 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
** 62 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140
63 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
64 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291
65 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292
66 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293
67 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 68 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545
** 69 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546
** 70 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547
71 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548
** 72 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549
73 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331
74 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341
75 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342
76 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343
77 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346
LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346
78 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347
** 79 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944
80 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945
81 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946
82 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
83 DIXON,FREDERICK,DONNEL CONSUME ALC BY
84 DUFOUR,JAMMIE SHEPARD FINANCIAL CARD THEFT EDWARDS,TRO 22CR 278084
** 85 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143
86 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333
87 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407
** 88 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067
** 89 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063
90 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
91 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
** 92 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
93 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662
94 FULCHER,MANLEY,MAURICE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) COVINGTON,J 22CR 051078
95 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051113
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051113
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051113
96 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CR 051909
** 97 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079
FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079
INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079
** 98 GARRIDO,ADRIAN,TIMOTHY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HOLSCLAW,C 22CR 051619
MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 051619
99 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050162
100 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144
** 101 GODETTE,OCTAVIAN DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
102 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
103 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CR 053042
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,J 21CR 053042
104 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746
105 GRANDY,PATRICK,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MEYER,J 22CR 051904
MISDEMEANOR LARCENY MEYER,J 22CR 051904
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MEYER,J 22CR 051904
** 106 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 107 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 108 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 109 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
** 110 HERMAN,ELORA DANNON DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT CHAANINE,EL 22CR 262626
111 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,R 21CR 052372
112 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 052373
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,R 21CR 052373
113 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
114 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673
115 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674
116 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675
** 117 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715
** 118 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
119 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059
120 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138
121 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577
122 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
123 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
124 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
125 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969
** 126 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322
** 127 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323
** 128 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324
** 129 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 130 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
131 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268
132 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FELONY CONVERSION HARVEY,D 22CR 051269
133 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710
134 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711
135 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712
136 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713
137 LANIER,BENNY LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,CODY 22CR 291601
138 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795
139 LAWRENCE,KENDRA,LEANN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CR 050830
140 LAWTON,SAMUEL LAMONT POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,ERIC 22CR 285463
141 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034
142 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792
** 143 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
144 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361
145 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362
146 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363
147 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364
148 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365
149 LIND,JONAH,LEROY SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 22CR 700838
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700838
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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150 LISK,KOBE ELIJAH BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BENWAY,OFF 22CR 276425
INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,OFF 22CR 276425
COMMUNICATING THREATS BENWAY,OFF 22CR 276425
151 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827
152 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853
153 LOPEZ,MARTHA CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052095
** 154 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 155 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 156 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
157 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023
158 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024
159 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319
160 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320
161 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321
162 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393
163 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394
164 MATTHEWS,LINDA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CR 303380
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HAYMORE,MIC 22CR 303380
165 MATTHEWS,LINDA,R MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CR 303382
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HAYMORE,MIC 22CR 303382
166 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610
167 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
168 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397
169 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
** 170 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051340
171 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
172 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
173 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
174 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
175 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
176 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
177 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
178 NELSON,TINA,ANN BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CR 303367
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HAYMORE,MIC 22CR 303367
179 NELSON,TINA,ANN MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CR 303373
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HAYMORE,MIC 22CR 303373
180 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231
181 NOLON,JUSTYN RASHAD CL PWIMSD MARIJUANA NAKAMURA,DE 22CR 288026
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,DE 22CR 288026
182 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520
183 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521
184 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522
185 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523
186 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524
187 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
188 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526
189 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981
** 190 PARRISH,JOHNNY,CRAIG FAIL REGISTER SEX OFFENDER(F) WILLIS,C 22CR 051405
191 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
192 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
193 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
194 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
195 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
196 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CR 051702
197 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 051703
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PROBST,B 22CR 051703
** 198 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
199 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LARCENY OF A FIREARM SMITH,A 22CR 050975
200 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CR 050976
201 PERKINS,WILLIAM,BLAKE POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,A 22CR 050977
202 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
203 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
204 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159
205 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135
** 206 PORTER,JASON ALLEN MURDER HOWELL,C 22CR 301291
207 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
208 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139
209 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905
210 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906
AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906
211 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
212 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
213 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
214 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
215 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
216 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
217 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
218 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051271
219 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051272
220 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051273
221 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051274
222 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051275
223 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051276
224 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051277
225 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051278
226 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051279
227 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051280
228 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051281
229 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051282
230 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051283
231 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051284
232 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051285
233 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051286
234 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051287
235 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051288
236 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051289
237 RICHARDSON,JAMES,ANTHO CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051290
** 238 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832
** 239 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833
** 240 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855
** 241 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856
** 242 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857
** 243 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858
** 244 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859
** 245 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860
246 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989
247 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990
248 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
** 249 ROBINSON,GREGORY KENAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 293319
250 ROSE,JAMES,MICHAEL MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050591
251 ROSE,JAMES,MICHAEL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050592
252 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050593
253 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050594
254 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050595
255 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606
256 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607
257 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596
258 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
259 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598
260 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
261 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
262 SCHAEFER,AMANDA,GAIL EMBEZZLEMENT TURNEY,J 22CR 051993
263 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
** 264 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) COVINGTON,J 22CR 051041
** 265 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON FELONY LARCENY COVINGTON,J 22CR 051042
266 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357
267 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747
268 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595
269 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596
270 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597
271 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654
272 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655
** 273 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051524
** 274 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051525
** 275 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051526
** 276 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOPEZ,E 22CR 051527
INTOXICATED AND DISRUPTIVE LOPEZ,E 22CR 051527
277 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052894
278 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704
279 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705
280 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706
281 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707
282 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724
283 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725
** 284 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953
285 TORREZ,NICHOLAS MARK A FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ONOFRIO,R Y 22CR 285454
MOTION FOR VEHICLE SEIZURE ONOFRIO,R Y 22CR 285454
286 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 704423
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 704423
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 704423
SPEEDING 069/50 ONOFRIO,R,J 22CR 704423
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 22CR 704423
UNSAFE PASSING YELLOW LINE ONOFRIO,R,J 22CR 704423
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 704423
287 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A SPEEDING 096/45 ENNIS,D,F 22CR 704428
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 22CR 704428
288 TRUJILLO,DANIEL RUIZ FELONY LARCENY HOWELL,M 22CR 292823
FELONY LARCENY HOWELL,M 22CR 292823
289 TURNER JR ,MICHAEL JOH ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 272096
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL III 22CR 272096
290 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259
291 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
292 VARCADIPANE,JANINE,MAR FELONY AID AND ABET WILLIS,C 22CR 051888
293 WADE,FRANCIS,W,III BREAKING AND OR ENTERING (F) GASKILL,J 22CR 051337
294 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338
295 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339
** 296 WARD,ANDRE,DORAN MICHA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051133
** 297 WARD,ANDRE,DORAN MICHA LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) OKUN,D 22CR 051134
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051134
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 298 WARD,ANDRE,DORAN MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 22CR 051135
299 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CR 301871
300 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CR 301887
301 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD HEROIN KILGORE,P 22CR 301893
302 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 301897
303 WHITE,KELLY,LYNNE LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,T 21CR 052988
304 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052989
305 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052990
306 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052991
** 307 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978
** 308 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979
** 309 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021
** 310 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022
311 WILLIS,BRANDON DEAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,DEP 22CR 291486
** 312 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186
** 313 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
314 ZACARIAS-ANGEL,ENRIQUE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052096
315 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050871
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050871
316 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051687
317 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051688
318 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALVARADO,J 22CR 051689
319 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWISD COUNTERFEIT CS ALVARADO,J 22CR 051690
320 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051691
321 ZEPHIR,CHANCE,MALIK FELONY POSSESSION SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051692
322 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693
323 ZEPHIR,CHANCE,MALIK SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ALVARADO,J 22CR 051694
324 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CARRYING CONCEALED WEAPON ALVARADO,J 22CR 051695
325 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD HEROIN ALVARADO,J 22CR 051696
** 326 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 327 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 328 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
329 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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