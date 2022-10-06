carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ARMSTRONG,ASHLEY BREAKING AND OR ENTERING (F) STEWART,ELI 22CR 276492

2 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251

FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251

3 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796

4 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

** 5 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

** 6 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

** 7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

13 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032

14 BENTON,BUXTON,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 297347

DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BRINKLEY,J 22CR 297347

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 297347

** 15 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076

** 16 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242

** 17 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474

** 18 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475

** 19 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499

** 20 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

21 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642

22 BLANTON,AMANDA,A MURDER HOWELL,COUR 22CR 301684

23 BLOUNT,DISHON,ISHMAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON WILLIAMS,BR 22CR 299323

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,BR 22CR 299323

24 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

25 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

26 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382

27 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

28 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 BRANCHE,SHAWN MARCEL DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT TURNEY,JUST 22CR 269853

DISSEM MTRL/PERFORM HARMFL MIN TURNEY,JUST 22CR 269853

30 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169

31 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170

32 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171

33 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172

34 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173

35 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174

36 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175

37 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176

38 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177

39 BYERS,DAVID SABASTION ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRANCH ,COR 22CR 252092

40 BYERS,DAVID,SEBASTIAN INDECENT EXPOSURE BRANCH,C 22CR 051951

** 41 BYERS,DAVID,SEBASTIAN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRANCH,C 22CR 051954

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRANCH,C 22CR 051954

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRANCH,C 22CR 051954

42 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652

** 43 CANNON,NATHANIEL,PAUL POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN,DANIEL 22CR 298401

** 44 CANNON,THOMAS,CHRISTOP BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PITTMAN,R 21CR 052654

MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052654

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052654

** 45 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD THEFT PITTMAN,R 21CR 052655

** 46 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

** 47 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO MANNON,K 21CR 053154

48 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008

** 49 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 22CR 050026

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOYD,M 22CR 050026

** 50 CARMON,JEREMIAH,OCTAVI POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MOODY,C 22CR 051591

51 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493

52 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 22CR 051240

53 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MACKANIC,C 22CR 051241

54 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714

55 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715

56 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716

57 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717

58 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674

59 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642

60 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

** 61 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

** 62 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140

63 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

64 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291

65 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292

66 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293

67 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 68 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545

** 69 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546

** 70 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547

71 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548

** 72 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549

73 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331

74 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341

75 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342

76 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343

77 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346

LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346

78 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347

** 79 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944

80 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945

81 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946

82 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303

83 DIXON,FREDERICK,DONNEL CONSUME ALC BY

84 DUFOUR,JAMMIE SHEPARD FINANCIAL CARD THEFT EDWARDS,TRO 22CR 278084

** 85 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143

86 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333

87 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407

** 88 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067

** 89 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063

90 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538

91 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539

** 92 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

93 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662

94 FULCHER,MANLEY,MAURICE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) COVINGTON,J 22CR 051078

95 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051113

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051113

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051113

96 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CR 051909

** 97 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079

FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079

INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079

** 98 GARRIDO,ADRIAN,TIMOTHY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HOLSCLAW,C 22CR 051619

MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 051619

99 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050162

100 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144

** 101 GODETTE,OCTAVIAN DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

102 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

103 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CR 053042

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,J 21CR 053042

104 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746

105 GRANDY,PATRICK,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MEYER,J 22CR 051904

MISDEMEANOR LARCENY MEYER,J 22CR 051904

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MEYER,J 22CR 051904

** 106 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 107 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 108 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 109 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

** 110 HERMAN,ELORA DANNON DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT CHAANINE,EL 22CR 262626

111 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,R 21CR 052372

112 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 052373

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,R 21CR 052373

113 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160

114 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673

115 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674

116 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675

** 117 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715

** 118 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

119 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059

120 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138

121 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577

122 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961

123 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

124 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

125 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969

** 126 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322

** 127 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323

** 128 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324

** 129 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 130 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

131 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268

132 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FELONY CONVERSION HARVEY,D 22CR 051269

133 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710

134 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711

135 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712

136 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713

137 LANIER,BENNY LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,CODY 22CR 291601

138 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795

139 LAWRENCE,KENDRA,LEANN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CR 050830

140 LAWTON,SAMUEL LAMONT POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,ERIC 22CR 285463

141 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034

142 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792

** 143 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226

MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226

144 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361

145 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362

146 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363

147 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364

148 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365

149 LIND,JONAH,LEROY SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 22CR 700838

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700838

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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150 LISK,KOBE ELIJAH BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BENWAY,OFF 22CR 276425

INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,OFF 22CR 276425

COMMUNICATING THREATS BENWAY,OFF 22CR 276425

151 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827

152 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853

153 LOPEZ,MARTHA CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052095

** 154 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 155 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 156 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

157 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023

158 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024

159 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319

160 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320

161 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321

162 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393

163 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394

164 MATTHEWS,LINDA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CR 303380

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HAYMORE,MIC 22CR 303380

165 MATTHEWS,LINDA,R MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CR 303382

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HAYMORE,MIC 22CR 303382

166 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610

167 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989

168 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397

169 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834

** 170 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051340

171 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396

172 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397

173 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611

174 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612

175 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

176 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575

177 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576

178 NELSON,TINA,ANN BREAKING AND OR ENTERING (F) HAYMORE,MIC 22CR 303367

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HAYMORE,MIC 22CR 303367

179 NELSON,TINA,ANN MISDEMEANOR LARCENY HAYMORE,MIC 22CR 303373

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HAYMORE,MIC 22CR 303373

180 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231

181 NOLON,JUSTYN RASHAD CL PWIMSD MARIJUANA NAKAMURA,DE 22CR 288026

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,DE 22CR 288026

182 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520

183 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521

184 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522

185 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523

186 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524

187 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

188 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526

189 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981

** 190 PARRISH,JOHNNY,CRAIG FAIL REGISTER SEX OFFENDER(F) WILLIS,C 22CR 051405

191 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

192 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

193 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

194 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

195 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

196 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CR 051702

197 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 051703

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PROBST,B 22CR 051703

** 198 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

199 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LARCENY OF A FIREARM SMITH,A 22CR 050975

200 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CR 050976

201 PERKINS,WILLIAM,BLAKE POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,A 22CR 050977

202 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

203 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

204 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159

205 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135

** 206 PORTER,JASON ALLEN MURDER HOWELL,C 22CR 301291

207 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

208 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139

209 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905

210 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906

AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906

211 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623

212 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661

213 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662

214 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663

215 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664

216 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665

217 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666

218 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051271

219 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051272

220 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051273

221 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051274

222 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051275

223 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051276

224 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051277

225 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051278

226 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051279

227 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051280

228 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051281

229 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051282

230 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051283

231 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051284

232 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051285

233 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051286

234 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051287

235 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051288

236 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051289

237 RICHARDSON,JAMES,ANTHO CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051290

** 238 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832

** 239 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833

** 240 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855

** 241 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856

** 242 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857

** 243 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858

** 244 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859

** 245 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860

246 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989

247 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990

248 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928

RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928

** 249 ROBINSON,GREGORY KENAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 293319

250 ROSE,JAMES,MICHAEL MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050591

251 ROSE,JAMES,MICHAEL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050592

252 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050593

253 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050594

254 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050595

255 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606

256 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607

257 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596

258 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

259 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598

260 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

261 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

262 SCHAEFER,AMANDA,GAIL EMBEZZLEMENT TURNEY,J 22CR 051993

263 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

** 264 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) COVINGTON,J 22CR 051041

** 265 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON FELONY LARCENY COVINGTON,J 22CR 051042

266 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357

267 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747

268 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595

269 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596

270 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597

271 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654

272 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655

** 273 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051524

** 274 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051525

** 275 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051526

** 276 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOPEZ,E 22CR 051527

INTOXICATED AND DISRUPTIVE LOPEZ,E 22CR 051527

277 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052894

278 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704

279 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705

280 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706

281 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707

282 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724

283 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725

** 284 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953

285 TORREZ,NICHOLAS MARK A FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ONOFRIO,R Y 22CR 285454

MOTION FOR VEHICLE SEIZURE ONOFRIO,R Y 22CR 285454

286 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 704423

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 704423

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 704423

SPEEDING 069/50 ONOFRIO,R,J 22CR 704423

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 22CR 704423

UNSAFE PASSING YELLOW LINE ONOFRIO,R,J 22CR 704423

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 704423

287 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A SPEEDING 096/45 ENNIS,D,F 22CR 704428

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 22CR 704428

288 TRUJILLO,DANIEL RUIZ FELONY LARCENY HOWELL,M 22CR 292823

FELONY LARCENY HOWELL,M 22CR 292823

289 TURNER JR ,MICHAEL JOH ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL III 22CR 272096

INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL III 22CR 272096

290 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259

291 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

292 VARCADIPANE,JANINE,MAR FELONY AID AND ABET WILLIS,C 22CR 051888

293 WADE,FRANCIS,W,III BREAKING AND OR ENTERING (F) GASKILL,J 22CR 051337

294 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338

295 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339

** 296 WARD,ANDRE,DORAN MICHA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051133

** 297 WARD,ANDRE,DORAN MICHA LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) OKUN,D 22CR 051134

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051134

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 10/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 298 WARD,ANDRE,DORAN MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 22CR 051135

299 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CR 301871

300 WARD,DESHON,BARYON TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN KILGORE,P 22CR 301887

301 WARD,DESHON,BARYON PWIMSD HEROIN KILGORE,P 22CR 301893

302 WARD,DESHON,BARYON MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 301897

303 WHITE,KELLY,LYNNE LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,T 21CR 052988

304 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052989

305 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052990

306 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052991

** 307 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978

** 308 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979

** 309 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021

** 310 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022

311 WILLIS,BRANDON DEAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,DEP 22CR 291486

** 312 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186

** 313 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

314 ZACARIAS-ANGEL,ENRIQUE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052096

315 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050871

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050871

316 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051687

317 ZEPHIR,CHANCE,MALIK TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN ALVARADO,J 22CR 051688

318 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALVARADO,J 22CR 051689

319 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWISD COUNTERFEIT CS ALVARADO,J 22CR 051690

320 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051691

321 ZEPHIR,CHANCE,MALIK FELONY POSSESSION SCH III CS ALVARADO,J 22CR 051692

322 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,J 22CR 051693

323 ZEPHIR,CHANCE,MALIK SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ALVARADO,J 22CR 051694

324 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CARRYING CONCEALED WEAPON ALVARADO,J 22CR 051695

325 ZEPHIR,CHANCE,MALIK PWIMSD HEROIN ALVARADO,J 22CR 051696

** 326 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 327 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 328 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

329 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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