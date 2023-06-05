carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423

2 AGUAS,URIEL,RODRIGUEZ NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 23CR 000270

3 ANDRUS,WALTER,LEE,JR INDECENT EXPOSURE CLARK,CASSI 23CR 308805

SOLICIT PROSTITUTION-M CLARK,CASSI 23CR 308805

4 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547

5 BAVLE,DEBORAH,JANE SPEED IN EXCESS OF 25 MPH LEWIS,C 23IF 701087

6 BLAKE,RICHARD,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701213

7 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

8 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

9 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

10 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

11 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

12 BLOCKINGER,MICHAEL,STE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700167

13 BORNEO,BRITTANY,ROSALI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GASKILL,J 23CR 000155

14 BROWN,HATTIE,MAE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,C,D 23CR 702163

15 CANNON,MATTHEW,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705376

16 CARTER,DAVID,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700696

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700696

17 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700238

18 CHASE,MICHAEL,TAYLOR FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701220

19 CLANCY,AUSTIN,CONNOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701999

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701999

20 COLLIER,JOSHUA,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 701780

21 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539

FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539

22 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704073

SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 21CR 704073

23 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642

24 COX,SETH,WINFRED,DEWEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700661

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 23CR 700661

25 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

26 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN SZCZEPANIAK 22CR 050862

** 27 CRUSE,MICHAEL,RAY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SZCZEPANIAK 22CR 050863

** 28 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050864

** 29 CRUSE,MICHAEL,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 22CR 050865

30 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866

** 31 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN NAKAMURA,KU 22CR 287568

DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,KU 22CR 287568

32 CRUZ,JOSE,LUIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 23CR 702225

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 23CR 702225

33 DAILEY,STEPHANIE,GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

34 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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35 DELAVORE,KRISTIANA,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701538

36 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516

37 DUNIGAN,KIMBERLY,NICOL SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701998

38 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736

39 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458

40 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757

41 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652

42 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362

43 FULCHER,TROY,WALTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLLY SPRIN 23CR 289858

44 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802

45 GARNER,LEURA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 702144

46 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228

47 GEORGE,ROBERT,NEHEMIAH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700797

48 GIBBS,HAILEY,MARIE SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 705368

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705368

** 49 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644

50 GOFF,RICKIE,DEWAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701217

51 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986

52 HALL,JARRETT,SHELTON FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701218

53 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049

54 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050

55 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537

56 HARVEY,TEVARIS,LAMAR DWLR GASKILL,J 02CR 007193

57 HAYES,JAMES,PARROTT,II FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 703145

58 HERNANDEZRONDON,ROSAUR SPEEDING 056/35 WILLIS,C,D 23CR 702226

59 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245

** 60 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 61 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

** 62 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

63 HOSLER,SIERRA,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701987

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701987

64 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348

65 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546

66 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

67 JACKSON,WILLIAM,ASHLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701291

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701291

FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291

EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291

68 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371

69 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372

70 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700844

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700844

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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71 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

72 JOHNSON,SKYLAR,BROOKE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 701223

73 JOHNSON,TY,JERROD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701222

74 JONES,CHELBY,JANESYA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700801

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700801

SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23CR 700801

75 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700105

76 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060

DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060

77 KARTAL,ALICAN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700241

78 KOLLOCK, SHENYKA NICOL CRUELTY TO ANIMALS(M) SMITH, TAYL 23CR 263036

ABANDONMENT OF AN ANIMAL SMITH, TAYL 23CR 263036

79 LAWRENCE,EMILY,LAUREN STORAGE OF SOLID WASTE MARLETTE,J 20CR 000712

80 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

81 LEVEY,CHRISTOPHER,RYAN NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 701557

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 23CR 701557

82 LEWIS,CHRISTY,VENTERS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702000

83 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 23CR 700921

84 MACCHESNEY,RACHEL,MARI SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 701445

85 MACDONALD,LAURA,CAROLI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 335024

86 MACDONALD,LAURA,CAROLI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 335031

** 87 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 88 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

89 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070

90 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675

91 MARGARIA,ANGELINA,MELI SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701221

92 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739

93 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CARRILLO-OR 22CR 372614

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARRILLO-OR 22CR 372614

94 MCATEE,DENNIS,GERALD,I SPEEDING 079/55 KIRBY,J,I 23CR 702015

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 702015

95 MCCOY,KAYLYN,LEIGH FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700362

96 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098

97 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528

98 MELVILLE,KIMBERLY,RENE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000267

99 METCALF,KYLE,JACOB SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000993

SPA 100 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770

101 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005

102 MOORE,FLUERS,L SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700861

103 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064

** 104 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

105 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

106 OREGON,JUSTINE,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701986

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701986

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 701986

107 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708

108 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416

109 PERRO,ALEXIS,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701985

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 701985

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701985

110 PILGER,LISA,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000992

111 PIURKOSKI,PHILIP,NORVE LITTERING 15 - 500 LBS CLARK,CASSI 23CR 292338

112 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009

113 PRIDDY,CHARLES,EUGENE, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700545

114 PYER,JAMES,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BARNES,JOSE 23CR 310607

115 RAMIREZ-BRAVO,ALFONSO, NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 701003

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 23CR 701003

** 116 REEDY,JAMES,ROBERT INTERFERE EMERG COMMUNICATION CARRILLO-OR 23CR 288603

117 REEDY,JAMES,ROBERT ASSAULT ON A FEMALE CARRILLO-OR 23CR 288645

118 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824

119 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842

120 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830

121 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843

122 RICHMOND,GERALD,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701214

123 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050

124 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286

125 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279

126 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

127 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973

128 RUPP,AMANDA,SUZANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 23CR 701558

129 SCOTT,CALVIN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 702014

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 702014

130 SCOTT,KIRK,EDWARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701844

DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 23CR 701844

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 701844

131 SCOTT,KIRK,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 701126

132 SEGO,CYNTHIA,SMITH HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,CHARL 23CR 271688

** 133 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

134 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

135 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081

136 SHIRLEY,DONALD,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702013

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702013

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 702013

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702013

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 702013

137 SIDES,MICHAEL,DEAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY KIRBY,J,I 23CR 702029

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE KIRBY,J,I 23CR 702029

138 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

139 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

140 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317

DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317

RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317

141 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669

142 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865

143 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353

144 TRIGGS,MICHAEL,BRADLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 265694

145 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974

146 TURNER,BRANDON,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700428

NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 700428

147 TURNER,FIRMAN,RAY,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000268

148 TURNER,SHANE,SANTANA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000266

149 VALENTINE,ZACHERY,WILL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703207

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 703207

150 VALENTINE,ZACHERY,WILL DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704999

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 704999

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 704999

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704999

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704999

151 WARD,KENNETH,BLAIN ASSAULT ON A FEMALE ESTERBROOK, 23CR 307483

152 WELBORN,JOHN,VINCENT SPEEDING 050/35 LEWIS,C 23IF 700846

** 153 WHITE,CHRISTINA,LOUISE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 050287

154 WHITE,CHRISTINA,LOUISE RESISTING PUBLIC OFFICER MORRISON,T, 22CR 700463

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700463

EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 22CR 700463

155 WHITE,ROBERT,RUSH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701239

156 WHITMORE,HUNTER,BROOKS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,CAME 23CR 301216

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 301216

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIS,CAME 23CR 301216

157 WILDERMUTH,KODY,ALLYN FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 23IF 700572

158 WILLIAMS,AMANDA,ASHLEY MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229852

159 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

160 WILLIAMSON,AMELIA,FRAN CARRYING CONCEALED GUN(M) WILLIS,C,D 23CR 701552

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701552

161 WIMMER,TYLER,DANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 701767

162 WIMMER,TYLER,DANE EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 701275

163 WOOLARDPLISKO,BRAXTON, SPEEDING 062/35 LEWIS,C 23CR 701892

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701892

164 YULEE, GEORGE JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR, L S 23CR 304987

** 165 ZIMNICKI,WENDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000016

166 ZIMNICKI,WENDY,MARIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700081

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 700081

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700081

IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE MORRISON,T, 22CR 700081

167 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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