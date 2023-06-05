DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423
2 AGUAS,URIEL,RODRIGUEZ NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 23CR 000270
3 ANDRUS,WALTER,LEE,JR INDECENT EXPOSURE CLARK,CASSI 23CR 308805
SOLICIT PROSTITUTION-M CLARK,CASSI 23CR 308805
4 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547
5 BAVLE,DEBORAH,JANE SPEED IN EXCESS OF 25 MPH LEWIS,C 23IF 701087
6 BLAKE,RICHARD,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701213
7 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
8 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
9 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
10 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
11 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
12 BLOCKINGER,MICHAEL,STE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700167
13 BORNEO,BRITTANY,ROSALI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GASKILL,J 23CR 000155
14 BROWN,HATTIE,MAE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,C,D 23CR 702163
15 CANNON,MATTHEW,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705376
16 CARTER,DAVID,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700696
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700696
17 CASHWELL,GEORGE,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 700238
18 CHASE,MICHAEL,TAYLOR FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701220
19 CLANCY,AUSTIN,CONNOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701999
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701999
20 COLLIER,JOSHUA,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 701780
21 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539
FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539
22 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704073
SPEEDING 069/55 CASNER,S,M 21CR 704073
23 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642
24 COX,SETH,WINFRED,DEWEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700661
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 23CR 700661
25 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
26 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN SZCZEPANIAK 22CR 050862
** 27 CRUSE,MICHAEL,RAY SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SZCZEPANIAK 22CR 050863
** 28 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050864
** 29 CRUSE,MICHAEL,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 22CR 050865
30 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866
** 31 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN NAKAMURA,KU 22CR 287568
DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,KU 22CR 287568
32 CRUZ,JOSE,LUIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 23CR 702225
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 23CR 702225
33 DAILEY,STEPHANIE,GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
34 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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35 DELAVORE,KRISTIANA,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701538
36 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516
37 DUNIGAN,KIMBERLY,NICOL SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701998
38 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736
39 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458
40 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757
41 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652
42 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362
43 FULCHER,TROY,WALTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLLY SPRIN 23CR 289858
44 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802
45 GARNER,LEURA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 23CR 702144
46 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228
47 GEORGE,ROBERT,NEHEMIAH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700797
48 GIBBS,HAILEY,MARIE SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 705368
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705368
** 49 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644
50 GOFF,RICKIE,DEWAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701217
51 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986
52 HALL,JARRETT,SHELTON FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701218
53 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049
54 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050
55 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537
56 HARVEY,TEVARIS,LAMAR DWLR GASKILL,J 02CR 007193
57 HAYES,JAMES,PARROTT,II FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 703145
58 HERNANDEZRONDON,ROSAUR SPEEDING 056/35 WILLIS,C,D 23CR 702226
59 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245
** 60 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 61 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
** 62 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
63 HOSLER,SIERRA,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701987
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701987
64 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348
65 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546
66 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
67 JACKSON,WILLIAM,ASHLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701291
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701291
FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291
EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291
68 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL AUTO GRAVEYARD IN VIOL OF COUN MARLETTE,J 22CR 000371
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000371
69 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000372
70 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 700844
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 23CR 700844
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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71 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
72 JOHNSON,SKYLAR,BROOKE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 701223
73 JOHNSON,TY,JERROD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701222
74 JONES,CHELBY,JANESYA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700801
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700801
SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23CR 700801
75 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700105
76 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060
DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060
77 KARTAL,ALICAN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700241
78 KOLLOCK, SHENYKA NICOL CRUELTY TO ANIMALS(M) SMITH, TAYL 23CR 263036
ABANDONMENT OF AN ANIMAL SMITH, TAYL 23CR 263036
79 LAWRENCE,EMILY,LAUREN STORAGE OF SOLID WASTE MARLETTE,J 20CR 000712
80 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
81 LEVEY,CHRISTOPHER,RYAN NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 701557
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 23CR 701557
82 LEWIS,CHRISTY,VENTERS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702000
83 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 23CR 700921
84 MACCHESNEY,RACHEL,MARI SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 701445
85 MACDONALD,LAURA,CAROLI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 335024
86 MACDONALD,LAURA,CAROLI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 335031
** 87 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 88 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
89 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070
90 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675
91 MARGARIA,ANGELINA,MELI SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701221
92 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739
93 MAYNOR,MICHAEL,HOLDEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CARRILLO-OR 22CR 372614
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARRILLO-OR 22CR 372614
94 MCATEE,DENNIS,GERALD,I SPEEDING 079/55 KIRBY,J,I 23CR 702015
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 702015
95 MCCOY,KAYLYN,LEIGH FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700362
96 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098
97 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528
98 MELVILLE,KIMBERLY,RENE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000267
99 METCALF,KYLE,JACOB SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000993
SPA 100 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770
101 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005
102 MOORE,FLUERS,L SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700861
103 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064
** 104 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
105 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
106 OREGON,JUSTINE,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701986
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701986
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 701986
107 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708
108 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416
109 PERRO,ALEXIS,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701985
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 701985
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701985
110 PILGER,LISA,ANN SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 22CR 000992
111 PIURKOSKI,PHILIP,NORVE LITTERING 15 - 500 LBS CLARK,CASSI 23CR 292338
112 POTTER,NATHAN,CARL JUNKYARD VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 001009
113 PRIDDY,CHARLES,EUGENE, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700545
114 PYER,JAMES,WILLIAM SIMPLE ASSAULT BARNES,JOSE 23CR 310607
115 RAMIREZ-BRAVO,ALFONSO, NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 701003
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 23CR 701003
** 116 REEDY,JAMES,ROBERT INTERFERE EMERG COMMUNICATION CARRILLO-OR 23CR 288603
117 REEDY,JAMES,ROBERT ASSAULT ON A FEMALE CARRILLO-OR 23CR 288645
118 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824
119 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842
120 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830
121 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843
122 RICHMOND,GERALD,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701214
123 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050
124 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286
125 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279
126 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
127 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973
128 RUPP,AMANDA,SUZANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 23CR 701558
129 SCOTT,CALVIN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 702014
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 702014
130 SCOTT,KIRK,EDWARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701844
DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 23CR 701844
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23CR 701844
131 SCOTT,KIRK,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 23IF 701126
132 SEGO,CYNTHIA,SMITH HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,CHARL 23CR 271688
** 133 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
134 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
135 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081
136 SHIRLEY,DONALD,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702013
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702013
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 702013
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702013
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 702013
137 SIDES,MICHAEL,DEAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY KIRBY,J,I 23CR 702029
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE KIRBY,J,I 23CR 702029
138 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
139 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
140 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317
DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317
RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317
141 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669
142 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865
143 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353
144 TRIGGS,MICHAEL,BRADLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 265694
145 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974
146 TURNER,BRANDON,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700428
NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 23CR 700428
147 TURNER,FIRMAN,RAY,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000268
148 TURNER,SHANE,SANTANA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 23CR 000266
149 VALENTINE,ZACHERY,WILL DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703207
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 703207
150 VALENTINE,ZACHERY,WILL DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704999
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 704999
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 704999
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704999
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704999
151 WARD,KENNETH,BLAIN ASSAULT ON A FEMALE ESTERBROOK, 23CR 307483
152 WELBORN,JOHN,VINCENT SPEEDING 050/35 LEWIS,C 23IF 700846
** 153 WHITE,CHRISTINA,LOUISE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 050287
154 WHITE,CHRISTINA,LOUISE RESISTING PUBLIC OFFICER MORRISON,T, 22CR 700463
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700463
EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 22CR 700463
155 WHITE,ROBERT,RUSH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701239
156 WHITMORE,HUNTER,BROOKS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,CAME 23CR 301216
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 301216
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIS,CAME 23CR 301216
157 WILDERMUTH,KODY,ALLYN FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 23IF 700572
158 WILLIAMS,AMANDA,ASHLEY MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229852
159 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
160 WILLIAMSON,AMELIA,FRAN CARRYING CONCEALED GUN(M) WILLIS,C,D 23CR 701552
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701552
161 WIMMER,TYLER,DANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 701767
162 WIMMER,TYLER,DANE EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 701275
163 WOOLARDPLISKO,BRAXTON, SPEEDING 062/35 LEWIS,C 23CR 701892
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 23CR 701892
164 YULEE, GEORGE JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE TAYLOR, L S 23CR 304987
** 165 ZIMNICKI,WENDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000016
166 ZIMNICKI,WENDY,MARIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700081
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 700081
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700081
IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE MORRISON,T, 22CR 700081
167 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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