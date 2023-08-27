carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABBOTT,MADISON,HAILEY SPEEDING 082/55 BERRY,J 23CR 702478

2 ANGEL,SAMUEL,ZACARIAS NO OPERATORS LICENSE Andrew,Jaco 23CR 703169

3 BAUGH,DONALD,SCOTT CON/OFFER ALC BEV PUBLIC ROAD MEYER,J 23CR 702817

4 BENNET,ANNA,BARBARA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,JOS 23CR 702004

FAILURE TO YIELD BEDSOLE,JOS 23CR 702004

5 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 086/55 BERRY,J 23CR 701134

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 701134

6 BROWN,FRANKLIN,MONROE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 23CR 702929

7 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363

8 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254

9 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058

TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058

10 CLARK,TIMOTHY,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 703198

11 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589

12 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 23IF 702107

** 13 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

14 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180

UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180

15 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205

16 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825

17 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932

SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932

18 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655

19 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719

SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719

20 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

21 GARRISON,MATTHEW,THOMA FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT BERRY,J 23IF 701476

22 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580

23 GROHMANN,MEGAN,LERAY DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701721

24 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702100

25 HAYMAN,SEANCE,KENDELL DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 702058

26 HILLS,ANTHONY,ISREAL DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 23CR 702721

27 HOPKINS,CHARLES,AARON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 23CR 702352

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

28 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026

29 JENKINS,DEMETRIUS,LYDA DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703978

FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22CR 703978

30 JENKINS,TRES'JIOR,UNIQ A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703977

31 JOHNSON,BRANDON,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 19IF 705053

32 JONES,JENNIFER,CHRISTY DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702690

33 JONES,RETA,ARLENE UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 23IF 701484

34 JUST,HENRY,SAINT,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HENDRICKS,D 23IF 701384

35 KEENER,CRAIG,LABRAD DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 08CR 051891

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 08CR 051891

36 KELLEY,BENJAMIN,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLARK,C 23CR 702895

37 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847

38 LEWIS,GREGORY,JOHN SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23IF 701122

39 LUPTON,ETHAN,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702479

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702479

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BERRY,J 23CR 702479

40 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097

FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097

41 LYNCH,JUSTIN,LEE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 23CR 702098

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702098

CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 23CR 702098

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BERRY,J 23CR 702098

42 MATIAS,MARLEIGH,EMELIA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23IF 701692

** 43 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581

44 MCLAUGHLIN,QWAYDARIUS, DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701722

IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701722

45 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225

46 MILLER,WESTON,GABRIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 702296

SPEEDING 088/45 BERRY,J 23CR 702296

47 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

48 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

49 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

50 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811

51 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599

52 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769

53 PADGETT,ANTHONY,MARK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 702820

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 702820

54 PETERSON,TEVIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702885

55 PFENDLER,SHERI,ANN DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700786

56 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 701414

SPEEDING 049/35 HENDRICKS,D 23CR 701414

57 PLATER,TRENTON,DEVON SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 703820

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703820

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 703820

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703820

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 703820

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 703820

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 703820

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

58 POULIN,JONATHAN,RYAN,I POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALI,HAIDER 23CR 701714

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALI,HAIDER 23CR 701714

59 RADFORD,JENNIFER,STARR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BEDSOLE,JOS 23CR 702727

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23CR 702727

UNSAFE TIRES BEDSOLE,JOS 23CR 702727

60 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

61 RESENDIZ GARCIA,RICARD COMMUNICATING THREATS BARRIOS,MOR 23CR 254877

62 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 070/55 BERRY,J 23IF 701215

63 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

64 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

65 SCOGGINS,JENNIFER,MICH COMMUNICATING THREATS SCOGGINS,CH 23CR 373486

66 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850

67 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609

SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609

68 THOMAS,RONALD,WILLIAM, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 23CR 702279

69 THOMPSON,JUDSON,BRITT RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 23CR 703013

70 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

71 WEEKS,JARVIS,EARL,JR PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR BERRY,J 23IF 701475

72 WESSON,JENNIFER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702083

73 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301

WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301

FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301

74 WILLIS,DAVID,TANNIER FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702579

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 702579

WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702579

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 23CR 702579

75 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702414

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 23CR 702414

76 WOODLIEF,EDWARD,EARL,J SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 701699

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW : : : : NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 1 ABBOTT,MADISON,HAILEY SPEEDING 082/55 BERRY,J 23CR 702478 2 ANGEL,SAMUEL,ZACARIAS NO OPERATORS LICENSE Andrew,Jaco 23CR 703169 3 BAUGH,DONALD,SCOTT CON/OFFER ALC BEV PUBLIC ROAD MEYER,J 23CR 702817 4 BENNET,ANNA,BARBARA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,JOS 23CR 702004 FAILURE TO YIELD BEDSOLE,JOS 23CR 702004 5 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 086/55 BERRY,J 23CR 701134 RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 701134 6 BROWN,FRANKLIN,MONROE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 23CR 702929 7 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363 CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363 8 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254 TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254 9 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058 TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058 10 CLARK,TIMOTHY,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 703198 11 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589 12 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 23IF 702107 ** 13 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458 14 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180 UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180 15 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205 16 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825 17 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932 SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932 18 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655 19 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719 SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719 OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719 EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719 20 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041 POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041 EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041 21 GARRISON,MATTHEW,THOMA FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT BERRY,J 23IF 701476 22 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580 23 GROHMANN,MEGAN,LERAY DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701721 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701721 24 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702100 POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702100 25 HAYMAN,SEANCE,KENDELL DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 702058 26 HILLS,ANTHONY,ISREAL DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 23CR 702721 27 HOPKINS,CHARLES,AARON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 23CR 702352 DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2 COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001 NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 28 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026 29 JENKINS,DEMETRIUS,LYDA DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703978 FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22CR 703978 30 JENKINS,TRES'JIOR,UNIQ A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703977 31 JOHNSON,BRANDON,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 19IF 705053 32 JONES,JENNIFER,CHRISTY DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702690 33 JONES,RETA,ARLENE UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 23IF 701484 34 JUST,HENRY,SAINT,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HENDRICKS,D 23IF 701384 35 KEENER,CRAIG,LABRAD DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 08CR 051891 CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 08CR 051891 36 KELLEY,BENJAMIN,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLARK,C 23CR 702895 37 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847 38 LEWIS,GREGORY,JOHN SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23IF 701122 39 LUPTON,ETHAN,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702479 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702479 BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BERRY,J 23CR 702479 40 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097 DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097 FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097 EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097 UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097 41 LYNCH,JUSTIN,LEE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 23CR 702098 POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702098 CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 23CR 702098 CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BERRY,J 23CR 702098 42 MATIAS,MARLEIGH,EMELIA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23IF 701692 ** 43 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581 POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581 44 MCLAUGHLIN,QWAYDARIUS, DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701722 IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701722 45 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225 46 MILLER,WESTON,GABRIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 702296 SPEEDING 088/45 BERRY,J 23CR 702296 47 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621 48 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950 49 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494 50 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811 51 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599 52 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769 53 PADGETT,ANTHONY,MARK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 702820 EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 702820 54 PETERSON,TEVIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702885 55 PFENDLER,SHERI,ANN DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700786 56 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 701414 SPEEDING 049/35 HENDRICKS,D 23CR 701414 57 PLATER,TRENTON,DEVON SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 703820 DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703820 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820 OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 703820 POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703820 CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 703820 FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820 EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 703820 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 703820 DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3 COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001 NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 58 POULIN,JONATHAN,RYAN,I POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALI,HAIDER 23CR 701714 POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALI,HAIDER 23CR 701714 59 RADFORD,JENNIFER,STARR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BEDSOLE,JOS 23CR 702727 FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23CR 702727 UNSAFE TIRES BEDSOLE,JOS 23CR 702727 60 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138 VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138 61 RESENDIZ GARCIA,RICARD COMMUNICATING THREATS BARRIOS,MOR 23CR 254877 62 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 070/55 BERRY,J 23IF 701215 63 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969 FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969 SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969 64 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507 65 SCOGGINS,JENNIFER,MICH COMMUNICATING THREATS SCOGGINS,CH 23CR 373486 66 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850 67 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609 EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609 SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609 68 THOMAS,RONALD,WILLIAM, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 23CR 702279 69 THOMPSON,JUDSON,BRITT RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 23CR 703013 70 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084 CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084 71 WEEKS,JARVIS,EARL,JR PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR BERRY,J 23IF 701475 72 WESSON,JENNIFER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702083 73 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301 WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301 FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301 74 WILLIS,DAVID,TANNIER FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702579 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579 OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 702579 WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702579 EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 23CR 702579 75 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702414 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 23CR 702414 76 WOODLIEF,EDWARD,EARL,J SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 701699 * MISSING/INVALID CHECK DIGIT ** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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