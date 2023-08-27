DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABBOTT,MADISON,HAILEY SPEEDING 082/55 BERRY,J 23CR 702478
2 ANGEL,SAMUEL,ZACARIAS NO OPERATORS LICENSE Andrew,Jaco 23CR 703169
3 BAUGH,DONALD,SCOTT CON/OFFER ALC BEV PUBLIC ROAD MEYER,J 23CR 702817
4 BENNET,ANNA,BARBARA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,JOS 23CR 702004
FAILURE TO YIELD BEDSOLE,JOS 23CR 702004
5 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 086/55 BERRY,J 23CR 701134
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 701134
6 BROWN,FRANKLIN,MONROE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 23CR 702929
7 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363
8 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254
9 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058
TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058
10 CLARK,TIMOTHY,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 703198
11 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589
12 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 23IF 702107
** 13 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
14 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180
UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180
15 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205
16 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825
17 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932
SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932
18 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655
19 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719
SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719
20 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
21 GARRISON,MATTHEW,THOMA FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT BERRY,J 23IF 701476
22 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580
23 GROHMANN,MEGAN,LERAY DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701721
24 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702100
25 HAYMAN,SEANCE,KENDELL DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 702058
26 HILLS,ANTHONY,ISREAL DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 23CR 702721
27 HOPKINS,CHARLES,AARON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 23CR 702352
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
28 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026
29 JENKINS,DEMETRIUS,LYDA DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703978
FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22CR 703978
30 JENKINS,TRES'JIOR,UNIQ A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703977
31 JOHNSON,BRANDON,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 19IF 705053
32 JONES,JENNIFER,CHRISTY DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702690
33 JONES,RETA,ARLENE UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 23IF 701484
34 JUST,HENRY,SAINT,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HENDRICKS,D 23IF 701384
35 KEENER,CRAIG,LABRAD DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 08CR 051891
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 08CR 051891
36 KELLEY,BENJAMIN,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLARK,C 23CR 702895
37 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847
38 LEWIS,GREGORY,JOHN SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23IF 701122
39 LUPTON,ETHAN,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702479
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702479
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BERRY,J 23CR 702479
40 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097
FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097
41 LYNCH,JUSTIN,LEE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 23CR 702098
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702098
CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 23CR 702098
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BERRY,J 23CR 702098
42 MATIAS,MARLEIGH,EMELIA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23IF 701692
** 43 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581
44 MCLAUGHLIN,QWAYDARIUS, DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701722
IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701722
45 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225
46 MILLER,WESTON,GABRIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 702296
SPEEDING 088/45 BERRY,J 23CR 702296
47 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
48 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
49 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
50 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811
51 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599
52 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769
53 PADGETT,ANTHONY,MARK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 702820
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 702820
54 PETERSON,TEVIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702885
55 PFENDLER,SHERI,ANN DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700786
56 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 701414
SPEEDING 049/35 HENDRICKS,D 23CR 701414
57 PLATER,TRENTON,DEVON SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 703820
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703820
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 703820
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703820
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 703820
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 703820
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 703820
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
58 POULIN,JONATHAN,RYAN,I POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALI,HAIDER 23CR 701714
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALI,HAIDER 23CR 701714
59 RADFORD,JENNIFER,STARR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BEDSOLE,JOS 23CR 702727
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23CR 702727
UNSAFE TIRES BEDSOLE,JOS 23CR 702727
60 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
61 RESENDIZ GARCIA,RICARD COMMUNICATING THREATS BARRIOS,MOR 23CR 254877
62 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 070/55 BERRY,J 23IF 701215
63 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
64 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
65 SCOGGINS,JENNIFER,MICH COMMUNICATING THREATS SCOGGINS,CH 23CR 373486
66 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850
67 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609
SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609
68 THOMAS,RONALD,WILLIAM, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 23CR 702279
69 THOMPSON,JUDSON,BRITT RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 23CR 703013
70 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
71 WEEKS,JARVIS,EARL,JR PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR BERRY,J 23IF 701475
72 WESSON,JENNIFER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702083
73 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301
WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301
FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301
74 WILLIS,DAVID,TANNIER FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702579
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 702579
WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702579
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 23CR 702579
75 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702414
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 23CR 702414
76 WOODLIEF,EDWARD,EARL,J SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 701699
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW : : : : NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 1 ABBOTT,MADISON,HAILEY SPEEDING 082/55 BERRY,J 23CR 702478 2 ANGEL,SAMUEL,ZACARIAS NO OPERATORS LICENSE Andrew,Jaco 23CR 703169 3 BAUGH,DONALD,SCOTT CON/OFFER ALC BEV PUBLIC ROAD MEYER,J 23CR 702817 4 BENNET,ANNA,BARBARA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,JOS 23CR 702004 FAILURE TO YIELD BEDSOLE,JOS 23CR 702004 5 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 086/55 BERRY,J 23CR 701134 RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 701134 6 BROWN,FRANKLIN,MONROE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 23CR 702929 7 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,A 19CR 051363 CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLER,A 19CR 051363 8 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLER,A,J 19CR 702254 TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER,A,J 19CR 702254 9 CAMPBELL,JUSTIN,ARCHER POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA MILLER 19IF 000058 TEXTING VIOL MOTOR VEH MILLER 19IF 000058 10 CLARK,TIMOTHY,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 703198 11 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589 12 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 23IF 702107 ** 13 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458 14 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180 UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180 15 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205 16 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825 17 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932 SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932 18 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655 19 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719 SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719 OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719 EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719 20 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041 POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041 EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041 21 GARRISON,MATTHEW,THOMA FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT BERRY,J 23IF 701476 22 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580 23 GROHMANN,MEGAN,LERAY DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701721 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701721 24 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702100 POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702100 25 HAYMAN,SEANCE,KENDELL DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 702058 26 HILLS,ANTHONY,ISREAL DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 23CR 702721 27 HOPKINS,CHARLES,AARON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 23CR 702352 DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2 COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001 NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 28 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026 29 JENKINS,DEMETRIUS,LYDA DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703978 FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22CR 703978 30 JENKINS,TRES'JIOR,UNIQ A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703977 31 JOHNSON,BRANDON,SCOTT FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 19IF 705053 32 JONES,JENNIFER,CHRISTY DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702690 33 JONES,RETA,ARLENE UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 23IF 701484 34 JUST,HENRY,SAINT,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HENDRICKS,D 23IF 701384 35 KEENER,CRAIG,LABRAD DRIVING WHILE IMPAIRED CLIFTON,D,L 08CR 051891 CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLIFTON,D,L 08CR 051891 36 KELLEY,BENJAMIN,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLARK,C 23CR 702895 37 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847 38 LEWIS,GREGORY,JOHN SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23IF 701122 39 LUPTON,ETHAN,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 702479 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702479 BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BERRY,J 23CR 702479 40 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097 DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097 FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097 EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097 UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097 41 LYNCH,JUSTIN,LEE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 23CR 702098 POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 702098 CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 23CR 702098 CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BERRY,J 23CR 702098 42 MATIAS,MARLEIGH,EMELIA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23IF 701692 ** 43 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581 POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581 44 MCLAUGHLIN,QWAYDARIUS, DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701722 IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701722 45 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225 46 MILLER,WESTON,GABRIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 702296 SPEEDING 088/45 BERRY,J 23CR 702296 47 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621 48 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950 49 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494 50 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811 51 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700599 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700599 52 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700769 53 PADGETT,ANTHONY,MARK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 702820 EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 702820 54 PETERSON,TEVIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702885 55 PFENDLER,SHERI,ANN DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700786 56 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 701414 SPEEDING 049/35 HENDRICKS,D 23CR 701414 57 PLATER,TRENTON,DEVON SPEEDING 079/55 CASNER,S,M 22CR 703820 DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703820 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820 OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 22CR 703820 POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 703820 CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 22CR 703820 FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 703820 EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 703820 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 703820 DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3 COURT DATE: 08/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001 NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER ************************************************************************************* 58 POULIN,JONATHAN,RYAN,I POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALI,HAIDER 23CR 701714 POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALI,HAIDER 23CR 701714 59 RADFORD,JENNIFER,STARR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BEDSOLE,JOS 23CR 702727 FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,JOS 23CR 702727 UNSAFE TIRES BEDSOLE,JOS 23CR 702727 60 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138 VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138 61 RESENDIZ GARCIA,RICARD COMMUNICATING THREATS BARRIOS,MOR 23CR 254877 62 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 070/55 BERRY,J 23IF 701215 63 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969 FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969 SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969 64 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507 65 SCOGGINS,JENNIFER,MICH COMMUNICATING THREATS SCOGGINS,CH 23CR 373486 66 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850 67 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609 EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609 SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609 68 THOMAS,RONALD,WILLIAM, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 23CR 702279 69 THOMPSON,JUDSON,BRITT RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 23CR 703013 70 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084 CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084 71 WEEKS,JARVIS,EARL,JR PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR BERRY,J 23IF 701475 72 WESSON,JENNIFER,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702083 73 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301 WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301 FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301 74 WILLIS,DAVID,TANNIER FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579 DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 702579 EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 23CR 702579 OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 702579 WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702579 EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 23CR 702579 75 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 23CR 702414 FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 23CR 702414 76 WOODLIEF,EDWARD,EARL,J SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 701699 * MISSING/INVALID CHECK DIGIT ** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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