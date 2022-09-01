DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH CAMACH POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 258426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 258426
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896
3 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051650
4 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051651
** 5 ARMSTRONG,ASHLEY BREAKING AND OR ENTERING (F) STEWART,ELI 22CR 276492
6 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
7 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796
8 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032
** 9 BIGGS,LADONALD,DONELL INJURY TO PERSONAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 050093
** 10 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076
** 11 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242
** 12 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474
** 13 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475
** 14 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499
** 15 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
16 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642
17 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
18 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
19 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382
20 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
21 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
22 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169
23 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170
24 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171
25 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172
26 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173
27 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174
28 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175
29 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176
30 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177
31 BRYAN,TODD,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 22CR 050199
32 BRYAN,TODD,MARTIN ASSAULT BY STRANGULATION BERRY,J 22CR 050229
33 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652
34 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051653
35 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783
36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784
37 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785
38 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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39 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787
40 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788
41 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789
42 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790
43 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791
44 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792
45 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793
46 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794
47 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795
48 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796
49 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797
50 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798
51 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108
52 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682
** 53 CANNON,THOMAS,CHRISTOP BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PITTMAN,R 21CR 052654
MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052654
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052654
** 54 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD THEFT PITTMAN,R 21CR 052655
** 55 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
** 56 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO MANNON,K 21CR 053154
57 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008
** 58 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 22CR 050026
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOYD,M 22CR 050026
** 59 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051112
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051112
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051112
60 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493
61 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 22CR 051240
62 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MACKANIC,C 22CR 051241
63 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714
64 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715
65 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716
66 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717
67 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674
68 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
** 69 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
** 70 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140
71 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL BREAKING AND OR ENTERING (F) KARASINSKI, 22CR 050835
LARCENY AFTER BREAK/ENTER KARASINSKI, 22CR 050835
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) KARASINSKI, 22CR 050835
72 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
73 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291
74 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292
75 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293
76 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051621
77 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051622
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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78 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 051654
79 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075
** 80 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545
** 81 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546
** 82 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547
83 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548
** 84 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549
85 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331
86 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341
87 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342
88 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343
89 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346
LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346
90 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347
** 91 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944
92 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945
93 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946
** 94 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143
95 ERSKINE,JORDAN,ASHLEE LARCENY BY EMPLOYEE HARVEY,D 21CR 051736
96 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333
97 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407
** 98 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067
99 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
100 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
** 101 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
102 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662
103 FULCHER,MANLEY,MAURICE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) COVINGTON,J 22CR 051078
104 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051113
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051113
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051113
105 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CR 051909
** 106 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079
FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079
INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079
** 107 GARRIDO,ADRIAN,TIMOTHY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HOLSCLAW,C 22CR 051619
MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 051619
108 GASKINS,SAMUEL,LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 22CR 050263
109 GIBSON,PAMELA,RENEE BREAKING AND OR ENTERING (F) HAWKS,J 22CR 052006
110 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051545
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051545
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051545
111 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051546
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051546
** 112 GODETTE,CORDARYL,JAMAR LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) MILLEA,T 21CR 051176
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLEA,T 21CR 051176
113 GODETTE,CORDARYL,JAMAR ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 21CR 051177
114 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
115 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CR 053042
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,J 21CR 053042
116 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS METHAMPHETAMINE LOWE,M 21CR 052577
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052577
117 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052578
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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118 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
** 119 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 120 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 121 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 122 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
123 HARROD,KENNETH,RAY SEX OFFENDER/CHILD PREMISES ESCHBACH,R 22CR 050530
124 HILL,BILLIE POSSESS STOLEN FIREARM CARROLL,T 21CR 052460
CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,T 21CR 052460
125 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
126 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673
127 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674
128 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675
** 129 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715
130 IPOCK,LISA ANN MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301
FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272301
** 131 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
132 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059
133 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138
134 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577
135 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
136 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
137 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
138 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969
** 139 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322
** 140 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323
** 141 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324
** 142 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 143 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
144 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710
145 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711
146 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712
147 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713
148 LAWRENCE,KENDRA,LEANN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CR 050830
149 LAWRENCE,KENDRA,LEANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831
150 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA MISDEMEANOR LARCENY GARNER,D 20CR 050509
151 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GARNER,D 20CR 050510
152 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034
153 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792
** 154 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
155 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361
156 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362
157 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363
158 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364
159 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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160 LIND,JONAH,LEROY SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 22CR 700838
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700838
161 LISK,KOBE ELIJAH BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BENWAY,OFF 22CR 276425
INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,OFF 22CR 276425
COMMUNICATING THREATS BENWAY,OFF 22CR 276425
162 LOPEZ,MARTHA CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052095
** 163 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 164 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 165 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
166 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023
167 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024
168 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319
169 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320
170 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321
171 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393
172 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394
173 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610
174 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
175 MCGHEE,MATTHEW,THOMAS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003
176 METCALF,KYLE,JACOB DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT DENNIS,M 22CR 051929
** 177 MIZELLE,RICHARD,JUNIOR NEG CHILD ABUSE-SER BOD INJ ALEXANDER,G 22CR 050101
178 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397
** 179 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051340
180 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
181 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
182 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
183 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
184 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
185 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
186 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
187 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231
188 OGLESBY,JESSE,GADDY LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOSTIAN,J 22CR 050401
189 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981
190 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
191 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
192 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
193 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
194 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CR 051702
195 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 051703
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PROBST,B 22CR 051703
** 196 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
197 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LARCENY OF A FIREARM SMITH,A 22CR 050975
198 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CR 050976
199 PERKINS,WILLIAM,BLAKE POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,A 22CR 050977
200 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
201 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
202 PIERCEY,JAMES,DARDEN FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051521
203 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159
204 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135
205 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
206 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139
207 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905
208 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906
AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906
209 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
210 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
211 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
212 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
213 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
214 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
215 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
216 RICE,STEPHEN,TYLER FALSE REPORT TO POLICE STATION BISHOP,J 22CR 050879
217 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051271
218 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051272
219 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051273
220 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051274
221 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051275
222 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051276
223 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051277
224 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051278
225 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051279
226 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051280
227 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051281
228 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051282
229 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051283
230 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051284
231 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051285
232 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051286
233 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051287
234 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051288
235 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051289
236 RICHARDSON,JAMES,ANTHO CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051290
** 237 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832
** 238 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833
** 239 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855
** 240 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856
** 241 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857
** 242 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858
** 243 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859
** 244 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860
245 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989
246 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990
247 ROBERTS,PHILLIP POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051648
248 ROBERTS,PHILLIP POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051649
249 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
250 ROSE,JAMES,MICHAEL MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050591
251 ROSE,JAMES,MICHAEL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050592
252 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050593
253 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050594
254 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050595
255 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606
256 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607
257 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596
258 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597
259 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598
260 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064
261 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
262 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
263 SAXBURY,RONNIE,WAYNE LARCENY BY EMPLOYEE BOSTIAN,J 22CR 050487
264 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771
265 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097
266 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
** 267 SHANNON,MURPHY SEX OFFENDER/CHILD PREMISES FRANKEL,JOS 22CR 258489
** 268 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) COVINGTON,J 22CR 051041
** 269 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON FELONY LARCENY COVINGTON,J 22CR 051042
270 SKURJUNIS,ALEXIS POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 051543
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
271 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357
272 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595
273 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596
274 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597
275 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654
276 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655
** 277 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
** 278 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051524
** 279 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051525
** 280 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051526
** 281 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOPEZ,E 22CR 051527
INTOXICATED AND DISRUPTIVE LOPEZ,E 22CR 051527
282 SWANTEK,TODD,ROBERT ASSAULT BY STRANGULATION WILLIS,C 22CR 051597
283 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052894
284 TALI,MEHDI BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,C 22CR 051674
285 TALI,MEHDI LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,C 22CR 051675
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,C 22CR 051675
286 TALI,MEHDI RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,C 22CR 051676
287 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704
288 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705
289 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706
290 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707
291 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724
292 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725
** 293 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953
** 294 TAYLOR,LANCE HUNTER TRAFFICKING IN MARIJUANA MOOTS,DET S 22CR 272135
PWIMSD SCH I CS MOOTS,DET S 22CR 272135
295 TAYLOR,LANCE HUNTER POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,DET S 22CR 272160
** 296 TAYLOR,LANCE HUNTER MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307
FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272307
** 297 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
** 298 THOMPSON,ANDREW FRANCI MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW TURNER,OFF 22CR 261925
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TURNER,OFF 22CR 261925
RESISTING PUBLIC OFFICER TURNER,OFF 22CR 261925
INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNER,OFF 22CR 261925
299 THORNBURG,MICHAEL,GLEN FELONY LARCENY HENDERSON,J 21CR 052998
300 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259
301 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
302 VILLAREAL,JALAHA DIZE POSSESS METHAMPHETAMINE JONES,J 22CR 270086
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086
** 303 VILLAREAL,NAICHE,D BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BURTON,M 22CR 050074
** 304 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 22CR 050075
** 305 VILLAREAL,NAICHE,D RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 22CR 050076
306 WALKER,DRAYSON,LAKE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BERRY,J 21CR 052582
** 307 WARD,ANDRE,DORAN MICHA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051133
** 308 WARD,ANDRE,DORAN MICHA LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) OKUN,D 22CR 051134
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051134
** 309 WARD,ANDRE,DORAN MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 22CR 051135
310 WARD,JUSTISE,MARIE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BERRY,J 21CR 052580
311 WHISENANT,STEPHEN,PATR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BLANCHARD,D 22CR 051368
312 WHITE,KELLY,LYNNE LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,T 21CR 052988
313 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052989
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
314 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052990
315 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052991
** 316 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978
** 317 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979
** 318 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021
** 319 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022
320 WILLIS,BRANDON DEAN POSSESS HEROIN SORRELS,DEP 22CR 264087
DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,DEP 22CR 264087
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,DEP 22CR 264087
** 321 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186
** 322 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
323 WOISIN,CHRISTOPHER,MIC ASSAULT AND BATTERY FERRELL,J 21CR 052267
324 ZACARIAS-ANGEL,ENRIQUE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052096
** 325 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 326 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 327 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
328 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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