carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,KENNETH CAMACH POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 258426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 258426

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896

3 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051650

4 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051651

** 5 ARMSTRONG,ASHLEY BREAKING AND OR ENTERING (F) STEWART,ELI 22CR 276492

6 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251

FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251

7 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796

8 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032

** 9 BIGGS,LADONALD,DONELL INJURY TO PERSONAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 050093

** 10 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076

** 11 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242

** 12 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474

** 13 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475

** 14 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499

** 15 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

16 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642

17 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

18 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

19 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382

20 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

21 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

22 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169

23 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170

24 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171

25 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172

26 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173

27 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174

28 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175

29 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176

30 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177

31 BRYAN,TODD,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 22CR 050199

32 BRYAN,TODD,MARTIN ASSAULT BY STRANGULATION BERRY,J 22CR 050229

33 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652

34 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051653

35 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783

36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784

37 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785

38 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

39 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787

40 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788

41 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789

42 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790

43 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791

44 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792

45 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793

46 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794

47 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795

48 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796

49 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797

50 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798

51 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108

52 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682

** 53 CANNON,THOMAS,CHRISTOP BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PITTMAN,R 21CR 052654

MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052654

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052654

** 54 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD THEFT PITTMAN,R 21CR 052655

** 55 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

** 56 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO MANNON,K 21CR 053154

57 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008

** 58 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 22CR 050026

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOYD,M 22CR 050026

** 59 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051112

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051112

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051112

60 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493

61 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 22CR 051240

62 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MACKANIC,C 22CR 051241

63 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714

64 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715

65 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716

66 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717

67 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674

68 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

** 69 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

** 70 CREECH,JACQUELINE,HOWA CHILDCARE IN SEX OFFENDER HOME RICE,F 20CR 052140

71 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL BREAKING AND OR ENTERING (F) KARASINSKI, 22CR 050835

LARCENY AFTER BREAK/ENTER KARASINSKI, 22CR 050835

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) KARASINSKI, 22CR 050835

72 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

73 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291

74 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292

75 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293

76 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051621

77 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051622

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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78 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 051654

79 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075

** 80 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000545

** 81 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000546

** 82 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000547

83 DAVIS,JEREMY KYLE FALSE REPORT TO POLICE STATION BOYD,OFF MI 22CR 000548

** 84 DAVIS,JEREMY KYLE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BOYD,OFF MI 22CR 000549

85 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331

86 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341

87 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342

88 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343

89 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346

LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346

90 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347

** 91 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051944

92 DAY,JUSTIN,LEE BREAK/ENTER BOAT BOYD,M 22CR 051945

93 DAY,JUSTIN,LEE FELONY LARCENY BOYD,M 22CR 051946

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BOYD,M 22CR 051946

** 94 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143

95 ERSKINE,JORDAN,ASHLEE LARCENY BY EMPLOYEE HARVEY,D 21CR 051736

96 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333

97 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407

** 98 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067

99 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538

100 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539

** 101 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

102 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662

103 FULCHER,MANLEY,MAURICE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) COVINGTON,J 22CR 051078

104 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051113

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051113

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051113

105 FURMAGE,MICHAEL,JAMES ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) MATHIS,MATT 22CR 051909

** 106 GARCY,RYAN MICHAEL BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BRANCH ,COR 22CR 252079

FIRST DEGREE BURGLARY BRANCH ,COR 22CR 252079

INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079

** 107 GARRIDO,ADRIAN,TIMOTHY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE HOLSCLAW,C 22CR 051619

MISDEMEANOR STALKING HOLSCLAW,C 22CR 051619

108 GASKINS,SAMUEL,LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 22CR 050263

109 GIBSON,PAMELA,RENEE BREAKING AND OR ENTERING (F) HAWKS,J 22CR 052006

110 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051545

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051545

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051545

111 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051546

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 051546

** 112 GODETTE,CORDARYL,JAMAR LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) MILLEA,T 21CR 051176

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLEA,T 21CR 051176

113 GODETTE,CORDARYL,JAMAR ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 21CR 051177

114 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

115 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CR 053042

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,J 21CR 053042

116 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS METHAMPHETAMINE LOWE,M 21CR 052577

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052577

117 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052578

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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118 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

** 119 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 120 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

** 121 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 122 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

123 HARROD,KENNETH,RAY SEX OFFENDER/CHILD PREMISES ESCHBACH,R 22CR 050530

124 HILL,BILLIE POSSESS STOLEN FIREARM CARROLL,T 21CR 052460

CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,T 21CR 052460

125 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160

126 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673

127 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674

128 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675

** 129 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715

130 IPOCK,LISA ANN MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301

FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272301

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272301

** 131 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

132 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059

133 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138

134 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577

135 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961

136 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

137 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

138 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969

** 139 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322

** 140 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323

** 141 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324

** 142 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 143 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

144 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710

145 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711

146 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712

147 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713

148 LAWRENCE,KENDRA,LEANN FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 21CR 050830

149 LAWRENCE,KENDRA,LEANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 050831

150 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA MISDEMEANOR LARCENY GARNER,D 20CR 050509

151 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GARNER,D 20CR 050510

152 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034

153 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792

** 154 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226

MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226

155 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361

156 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362

157 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363

158 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364

159 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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160 LIND,JONAH,LEROY SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 22CR 700838

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700838

161 LISK,KOBE ELIJAH BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BENWAY,OFF 22CR 276425

INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,OFF 22CR 276425

COMMUNICATING THREATS BENWAY,OFF 22CR 276425

162 LOPEZ,MARTHA CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052095

** 163 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 164 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 165 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

166 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023

167 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024

168 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319

169 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320

170 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321

171 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393

172 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394

173 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610

174 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989

175 MCGHEE,MATTHEW,THOMAS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003

176 METCALF,KYLE,JACOB DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT DENNIS,M 22CR 051929

** 177 MIZELLE,RICHARD,JUNIOR NEG CHILD ABUSE-SER BOD INJ ALEXANDER,G 22CR 050101

178 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397

** 179 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051340

180 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396

181 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397

182 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611

183 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612

184 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

185 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575

186 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576

187 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231

188 OGLESBY,JESSE,GADDY LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOSTIAN,J 22CR 050401

189 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981

190 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

191 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

192 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

193 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

194 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CR 051702

195 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 051703

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PROBST,B 22CR 051703

** 196 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

197 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LARCENY OF A FIREARM SMITH,A 22CR 050975

198 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CR 050976

199 PERKINS,WILLIAM,BLAKE POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,A 22CR 050977

200 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

201 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

202 PIERCEY,JAMES,DARDEN FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051521

203 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159

204 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135

205 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

206 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139

207 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905

208 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906

AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906

209 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623

210 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661

211 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662

212 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663

213 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664

214 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665

215 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666

216 RICE,STEPHEN,TYLER FALSE REPORT TO POLICE STATION BISHOP,J 22CR 050879

217 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051271

218 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051272

219 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051273

220 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051274

221 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051275

222 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051276

223 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051277

224 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051278

225 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051279

226 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051280

227 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051281

228 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051282

229 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051283

230 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051284

231 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051285

232 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051286

233 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051287

234 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051288

235 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051289

236 RICHARDSON,JAMES,ANTHO CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051290

** 237 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050832

** 238 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050833

** 239 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050855

** 240 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050856

** 241 ROBERSON,MIASIA,LA FORGERY OF INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050857

** 242 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050858

** 243 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050859

** 244 ROBERSON,MIASIA,LA UTTERING FORGED INSTRUMENT BISHOP,J 22CR 050860

245 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989

246 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990

247 ROBERTS,PHILLIP POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051648

248 ROBERTS,PHILLIP POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051649

249 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928

RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928

250 ROSE,JAMES,MICHAEL MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050591

251 ROSE,JAMES,MICHAEL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050592

252 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050593

253 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050594

254 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050595

255 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606

256 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607

257 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596

258 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597

259 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598

260 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064

CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064

261 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

262 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

263 SAXBURY,RONNIE,WAYNE LARCENY BY EMPLOYEE BOSTIAN,J 22CR 050487

264 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771

265 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097

266 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

** 267 SHANNON,MURPHY SEX OFFENDER/CHILD PREMISES FRANKEL,JOS 22CR 258489

** 268 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) COVINGTON,J 22CR 051041

** 269 SHIVAR,PHILLIP,BRANDON FELONY LARCENY COVINGTON,J 22CR 051042

270 SKURJUNIS,ALEXIS POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 051543

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

271 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357

272 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595

273 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596

274 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597

275 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654

276 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655

** 277 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

** 278 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051524

** 279 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051525

** 280 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051526

** 281 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOPEZ,E 22CR 051527

INTOXICATED AND DISRUPTIVE LOPEZ,E 22CR 051527

282 SWANTEK,TODD,ROBERT ASSAULT BY STRANGULATION WILLIS,C 22CR 051597

283 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052894

284 TALI,MEHDI BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,C 22CR 051674

285 TALI,MEHDI LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,C 22CR 051675

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,C 22CR 051675

286 TALI,MEHDI RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,C 22CR 051676

287 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704

288 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705

289 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706

290 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707

291 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724

292 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725

** 293 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953

** 294 TAYLOR,LANCE HUNTER TRAFFICKING IN MARIJUANA MOOTS,DET S 22CR 272135

PWIMSD SCH I CS MOOTS,DET S 22CR 272135

295 TAYLOR,LANCE HUNTER POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,DET S 22CR 272160

** 296 TAYLOR,LANCE HUNTER MANUFACTURE MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307

FELONY POSSESSION MARIJUANA WILLIS,BRIA 22CR 272307

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,BRIA 22CR 272307

** 297 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

** 298 THOMPSON,ANDREW FRANCI MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW TURNER,OFF 22CR 261925

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TURNER,OFF 22CR 261925

RESISTING PUBLIC OFFICER TURNER,OFF 22CR 261925

INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNER,OFF 22CR 261925

299 THORNBURG,MICHAEL,GLEN FELONY LARCENY HENDERSON,J 21CR 052998

300 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259

301 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

302 VILLAREAL,JALAHA DIZE POSSESS METHAMPHETAMINE JONES,J 22CR 270086

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086

** 303 VILLAREAL,NAICHE,D BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BURTON,M 22CR 050074

** 304 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 22CR 050075

** 305 VILLAREAL,NAICHE,D RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 22CR 050076

306 WALKER,DRAYSON,LAKE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BERRY,J 21CR 052582

** 307 WARD,ANDRE,DORAN MICHA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051133

** 308 WARD,ANDRE,DORAN MICHA LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) OKUN,D 22CR 051134

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051134

** 309 WARD,ANDRE,DORAN MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 22CR 051135

310 WARD,JUSTISE,MARIE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BERRY,J 21CR 052580

311 WHISENANT,STEPHEN,PATR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BLANCHARD,D 22CR 051368

312 WHITE,KELLY,LYNNE LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,T 21CR 052988

313 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052989

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 09/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

314 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052990

315 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052991

** 316 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HOWELL,M 22CR 050978

** 317 WILLIAMS,JESSE,GENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,M 22CR 050979

** 318 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051021

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051021

** 319 WILLIAMS,JESSE,GENE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) PRITCHETT,J 22CR 051022

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PRITCHETT,J 22CR 051022

320 WILLIS,BRANDON DEAN POSSESS HEROIN SORRELS,DEP 22CR 264087

DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,DEP 22CR 264087

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,DEP 22CR 264087

** 321 WILLIS,LORRIE ANN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SORRELS,DEP 22CR 264186

** 322 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

323 WOISIN,CHRISTOPHER,MIC ASSAULT AND BATTERY FERRELL,J 21CR 052267

324 ZACARIAS-ANGEL,ENRIQUE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052096

** 325 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 326 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 327 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

328 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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