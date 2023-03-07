DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABREU,ARIANA,MERCEDES SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 704821
2 ACOSTAEUCEDA,CRISTIAN, SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 22CR 705923
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 705923
3 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252
SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252
4 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375
DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375
5 ALLEN,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/50 MELBY,R,O 23IF 700212
6 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023
7 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304
8 ATHERTON,CHRISTOPHER,P SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700091
9 AYRES,GENE,ERIC SPEEDING 070/45 MELBY,R,O 22CR 705984
10 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619
11 BARNES,GRADY,LEE,III SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705743
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705743
12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
13 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
15 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919
16 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648
17 BOLEN,CHRISTOPHER,EUGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703403
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703403
18 BOYLE,ANTHONY,JOSEPH SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700043
19 BROWN,REBECKA,SUSAN LITTERING NOT > 15 LBS MELBY,R,O 22CR 703918
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703918
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703918
20 BUCK,RACHEL DWLR NOT IMPAIRED REV WINTERS,RAL 20CR 000844
21 BURNS,BRIAN,MATTHEW SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 703602
22 BUSH,CHAUNTE,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700421
23 BUSH,CHAUNTE,NICOLE SPEEDING 086/55 MELBY,R,O 23CR 700422
24 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843
25 CABRERA-MANZANARES,WIL SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 23CR 700097
26 CARL,ALYSSA,JOHANNA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703225
27 CARRILLO-RAMOS,ILMILIO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700090
28 CASSAR-WILLIAMS,LEXI,H FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R 23IF 000020
29 CATHEY,HEATHER,NICOLE OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 22CR 000946
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GASKILL,J 22CR 000946
30 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536
31 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
32 CLEARY,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 703619
33 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391
34 CONTRERASLOPEZ,ROBERTO SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700058
35 CORBETT,JOHN,CLAY EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22IF 000223
36 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 703119
37 CREECH,CREEDANCE,SAMAN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702132
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702132
38 CREECH,CREEDANCE,SAMAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M,T 20CR 703541
39 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322
40 CROOMS,DENISE,BROWN FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 703008
41 CRUZ-GONZALEZ,JOSE,LUI SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704987
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704987
42 CULLEY,TICHELLE,EMMA SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 706001
43 DAVIS,LANIVEA,MARTINA SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 705730
44 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902
45 DEBOW,CODEY,JAMES SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 706021
46 DERIAN,AGUILAR,RAMIREZ NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000055
47 DIAL,CORRIN,NICOLE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 23CR 700343
48 DINGMAN,JAMES,MICHAEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH CONWAY,TRAC 23CR 224620
49 DINGMAN,JAMES,MICHAEL SPEEDING 071/55 ONOFRIO,R,J 23CR 700513
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700513
50 DIXON,JAMES,KENNETH,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703668
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703668
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22CR 703668
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 703668
51 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297
52 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 052205
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 21CR 052205
53 DRIVER,JACOB,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J,C 21CR 703825
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J,C 21CR 703825
54 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405
55 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450
56 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810
57 DUNHAM,JESSICA,LEIGH NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700413
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700413
58 ETHIER,CRAIG,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704142
NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 704142
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704142
59 ETHIER,CRAIG,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704144
60 FEIGHT,JONAH,DOUGLAS SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 23CR 700272
61 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
62 FLOURNOY,RUSSELL,C SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700199
63 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486
64 FOSKEY,BENJAMIN,PARKE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 705908
65 FRISBEE,LAURA,DAMREN SPEEDING 063/50 MELBY,R,O 23IF 700213
66 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705741
67 GAILOR,ROBERT,MATTHEW, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700118
68 GANT,ADDISON,HALEY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700184
69 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600
FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600
70 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308
71 GEROCK,ASHLEIGH,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700119
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
72 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305
73 GILLIKIN,JEFFREY,RYAN SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373866
74 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963
75 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453
76 GOMEZ,INOCENTE,GONZALE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700507
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700507
77 GONZALEZ,CAITLIN,SUE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705849
78 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781
79 GRIFFIN,ASHLEY,KATELYN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700045
80 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201
81 GUTHRIE,CHELSEA,MARIE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702059
82 GUTHRIE,PARKER,JOSEPH SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 705843
83 HALL,DEQUANN,JERELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705593
84 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701558
85 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702422
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702422
86 HALL,MARTIN,EDWARD SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702867
87 HALL,MENDY,THOMAS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700123
88 HAMILTON,CAMERON,QUAY SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 705200
89 HARRIS,JACOB,ROBERTS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 703086
90 HELM,RACHEL,MARIE,CARP SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702882
91 HENDRICKS,KENNETH,BRYA OPERATE VEH NO INS EURE,M,C 23CR 700452
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG EURE,M,C 23CR 700452
92 HESTER,KIERRA,MENAJE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700228
93 HOLLAND,STACEY,WADE MISDEMEANOR LARCENY NAKAMURA,K 23CR 000081
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NAKAMURA,K 23CR 000081
94 HUGHES,TEX,RITTER DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 22CR 001051
95 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816
96 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704070
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704070
97 HUTCHINSON,BARBARA,JEA SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 700450
98 JAVIER-PADRON,ARTURO NO OPERATORS LICENSE KEARNEY,R 23CR 000043
99 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891
100 KAY,ADENA,GEORGE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000045
101 KEARNS,JAMES,MITCHELL ASSAULT AND BATTERY HONEYCUTT,C 23CR 222545
102 KEHN,CARRIE,LOUISE ALLOWING LIVESTOCK TO RUN AT L TAYLOR,RAND 23CR 223718
103 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202
** 104 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627
105 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272
106 KUYKENDALL,SHAUN,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 22CR 001052
107 KUYKYNDALL,SHAUN,ANDRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 001050
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 22CR 001050
108 LAIDLAW,FRANCIS,KAYSIA SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 705429
109 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523
110 LEWIS,IVEY,ELIZABETH SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 23CR 700095
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 23CR 700095
111 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496
112 LEWIS,JESSICA,MARIE ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357968
113 LOGUE,STACEY,ANN SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 23IF 700120
114 LOPEZ-JIMENEZ,ALEXIS,L FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703598
** 115 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007
SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007
116 LYNCH,DONALD,EDWARD,JR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700089
117 MANZINI,KYAL,KIARASH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700121
118 MCCABE,TIMOTHY,JOHN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700044
119 MCCARTHY,DYLAN,PATRICK UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 20IF 702920
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
120 MCCAULEY-ESCOBIO,KIMBE SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 706002
121 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702980
122 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703607
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703607
123 MILLER,ADAM,CRAIG LEASH LAW VIOLATION TAYLOR,R 23CR 000070
124 MILLER,MEGAN,RAE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702959
** 125 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459
126 MITCHELL,ROBIN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700345
** 127 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735
** 128 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172
** 129 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TEMPLIN 20CR 000337
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TEMPLIN 20CR 000337
** 130 MORTON,ANTHONY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051235
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 051235
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE CASNER,S 20CR 051235
131 MORTON,ANTHONY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701779
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701779
132 MORTON,ANTHONY,WAYNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701780
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 20CR 701780
133 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 701787
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 20CR 701787
134 MURPHY,ISAAC,ASHER FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 23IF 700227
135 MURRAY,DEVIN,MAURICE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TURNER,BRAN 22CR 704755
136 MURRAY,SANDRA,JEAN SPEEDING 059/35 MELBY,R,O 23CR 700270
137 NICKELS,MICHAEL,TIMOTH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703543
138 NIGOCHE-ZACARIAS,ABDI SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 705395
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705395
139 NORTHUP,ALEEAH,SHARELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700093
140 NUTTER,RENE,ELIZABETH SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 705925
141 O'CONNELL,SHANNON,ASHL DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000041
142 OCONNOR,LAUREN,NICHOLE NO OPERATORS LICENSE SHANNON,L 23CR 000044
143 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
144 ODEN,TYQUAN,D'TRE' EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700216
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 700216
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700216
145 ONEAL,JAMES,DOMINICK ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357984
INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357984
146 ORTIZ,EDUARDO,MARTINEZ DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700465
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23CR 700465
147 OSHALL,SANDRA,SALTER SECOND DEGREE TRESPASS RUSSELL,OLI 22CR 373875
148 PAUL,JAMICHAEL,TYSHAUN SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 23CR 700482
149 PERRY,CARL,LANCE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 703584
150 PERRY,MICHAEL,LAWRENCE SPEEDING 065/45 RENN,J,A 22CR 705983
151 PHELPS,ZACKERY,LEVY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700198
152 PHILLIPS,ANDREW,WAYNE, FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703185
153 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722
154 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422
155 PITCHER,HANNAH,BULLOCK FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703471
156 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120
157 POWER,LAURIE,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703255
158 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336
159 PRITCHETT,JESSICA,RENE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703567
160 QUINN,PORTER,WADDELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702731
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 702731
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22IF 702731
UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22IF 702731
161 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
162 RABIDOU,CYNTHIA,MICHEL SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 23CR 700217
163 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509
164 REGISTER,JAMES,MURREL, SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700255
165 RIENHARDT,AUSTEN,BRADL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700254
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 700254
166 RIGGS,TAMMIE,LYNN SPEEDING 055/40 RENN,J,A 22IF 702640
167 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 23CR 700218
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700218
168 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444
169 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
170 RODRIGUEZ,CRISTOFER,S SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 23CR 700463
171 ROGERS,LORI,LEE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 703009
172 ROGERS,WALTER,DOUGLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700464
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 700464
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 23CR 700464
173 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863
174 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896
175 RUML,IAN,BENNETT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 23IF 700098
176 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665
** 177 SANDERS,JOSHUA,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000989
178 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702200
179 SERGENT,SIERRA,TYLER SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 705924
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22CR 705924
180 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408
181 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 065/50 MELBY,R,O 22IF 703620
182 SIMPSON,ALBERT,LEROY,I SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 23CR 700415
183 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576
184 SMITH,TRISTA,DIANE,JEA SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 705842
185 SPICKETT,HEATHER,LEWIS ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357981
INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357981
COMMUNICATING THREATS O'NEAL,KATH 22CR 357981
INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 357981
186 STARR,LORI,KATHLEEN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703118
187 STEL,MARTEN,HENRY SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 700229
188 STEVENS,REBEKKA,ARYN SPEEDING 058/45 PITTMAN,R,D 22IF 702678
189 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771
190 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
191 SWITZER,CODY,ODELL,NOR SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702643
192 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 23CR 700344
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700344
193 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000022
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/07/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
194 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865
195 TEAGUE,SANFORD,LEE,JR SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 705907
196 TOWNSEND,LAUREN,GARRIS UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 22IF 703470
197 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000028
198 UPLINGER,WAYNE,MICHAEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703434
199 VANDERPLOEG,JASON,DENN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703621
200 VESTER,JEFFREY,LANE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702529
201 WADE,DYLAN,AXLEXANDER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702574
202 WALKER,RICHARD,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 23CR 700414
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 700414
WINDOW TINTING VIOL MELBY,R,O 23CR 700414
203 WALLACE,GARY,DONELLE DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000903
EXCEEDING POSTED SPEED GASKILL,J 22CR 000903
** 204 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015
DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015
205 WATSON,JENNIFER,LEE DRIVE LEFT OF CENTER MELBY,R,O 22IF 702974
206 WAY,SAMUEL,EASON,III SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 705373
207 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807
208 WHITE,JOHN,III EXPIRED/NO INSPECTION SHANNON,L 23CR 000042
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHANNON,L 23CR 000042
209 WIGGINS,JENNINGS,RHODE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 705289
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 705289
NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 705289
SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22CR 705289
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 705289
210 WILLIAMS,THOMAS,KYLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702881
211 WILLIAMSON,JOEY,MARTIN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700230
212 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
213 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178
214 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033
215 WILSON,CHRISTIAN,ALLEN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 23CR 700096
216 WOMBLE,TIMOTHY,JAY DWLR IMPAIRED REV TURNER,BRAN 22CR 705236
** 217 WOOD,ROBERT,LAMAR DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 000785
218 WOOD,ROBERT,LAMAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 704648
219 WOOD,ROBERT,LAMAR FAILURE TO REDUCE SPEED YODER,D,C 22IF 701161
220 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704071
221 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704599
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704599
222 ZUNIGA-GARCIA,MINERVA, SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 22CR 705906
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 705906
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.