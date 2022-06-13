DISTRICT CRIMINAL TRIAL COURT
JUDGE PRESIDING : W.D. MCFADYEN,III
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : W.E. KISTLER
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
2 AUGER,NATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 700636
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 700636
3 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
4 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866
5 BALL,BOBBY,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050627
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 050627
6 BATZ,KRISTA,KENDALL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700756
7 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917
8 BROTZMAN,ELLEN,JEAN SPEEDING 037/25 BLALOCK,G 22IF 701173
9 BROWN,FELICIA,DELRE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702304
10 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662
11 BURKHARDT,CASONDRA,NIC DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701824
12 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
13 CADEM,CHRISTOPHER,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 701666
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 701666
14 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039
15 CAPETILLO-GOMEZ,BALDEM NO OPERATORS LICENSE KILUK,R 22CR 701364
16 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086
17 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424
18 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 051162
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 051162
19 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 051163
20 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702187
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 702187
21 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016
22 COTNOIR,TRAVIS,RONALD SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700597
23 CRAFT,NICHOLAS,CAMERON SPEEDING 067/45 CARROLL,T 22CR 702663
24 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
25 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
26 DILLMON,KATHRYN,RAE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701675
27 DOEPKE,JOSHUA,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051200
SPEEDING 067/45 GOODRUM,J 21CR 051200
28 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226
NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226
** 29 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968
CRIMINAL CONTEMPT BLALOCK,G 21CR 050968
30 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
31 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540
REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540
32 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541
33 ELLIS,MARTIN,DEKEZER NO OPERATORS LICENSE CARROLL 22CR 000251
34 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566
SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566
35 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
36 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653
37 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532
SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532
38 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000085
39 FLANAGAN,JOSEPH,FRANCI SPEEDING 063/45 GOODRUM,J 22CR 701685
40 FLOYD,STACEY,NOEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702388
41 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
42 FULCHER,LAURIE,MOORE SEXUAL BATTERY WILLIAMS,EU 22CR 051098
43 GEORGE,DEXTER,SHELDON INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 22CR 700828
44 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
45 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
46 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
47 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
48 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 053365
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20CR 053365
49 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 20CR 704741
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T,J 20CR 704741
50 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557
** 51 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528
52 HENNING,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702297
53 HERNANDEZ,ANTONIO LITTERING NOT > 15 LBS ROMERO,T 21CR 703371
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703371
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 703371
54 HERNANDEZ,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703373
55 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856
56 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636
57 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458
** 58 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455
59 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116
60 JEFFERYS,THOMAS,COLE SPEEDING 070/45 CARROLL,T 22CR 000280
61 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593
62 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892
63 JONES,KINSEY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 702664
EXPIRED OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 702664
64 KIRKLAND,WILLAM,DAKOYT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000252
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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65 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
66 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
67 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
68 LANE,DON,GILBERT AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 21CR 703922
69 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 704898
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704898
70 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY KILUK,R 22IF 700055
71 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
72 MATTHEWS,KIMBERLY,PATE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 702188
73 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
74 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966
75 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
76 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
77 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
78 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631
79 MERRELL,PAIGE,ALLISON SPEEDING 070/45 GOODRUM,J 22CR 701226
80 MITCHELL,CHRISTOPHER,L DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703503
** 81 MORRIS,APRIL,ALLISON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050305
82 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
83 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765
84 NICHOLS,TESLA,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702299
85 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702868
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 702868
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 21CR 702868
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 702868
86 NORMAN,MICHAEL,PERRY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701806
** 87 ORTIZ,CANDIDA,VENTURA MISDEMEANOR LARCENY HARVEY,D 18CR 054440
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 18CR 054440
88 OWENS,JAMES,DEANGELO SPEEDING 067/45 CARROLL,T 22CR 702189
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 702189
89 PALMQUIST,AMANDA,H FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701984
90 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
91 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862
92 PERRY,ALEXANDRA,MARIE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 700787
93 PETTIPAS,CAITLYN,NICOL NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700695
94 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665
95 PIERCE,NORMAN,FRANK SPEEDING 065/45 T CARROLL 22CR 000250
96 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 21CR 701734
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 701734
97 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
98 PORTER,FAITH,ELISE CONSUME ALC BY
99 PORTER,FAITH,ELISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 702661
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 702661
100 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
101 PYRON,ARIEL,NICOLE SPEEDING 051/35 BLALOCK,G 22CR 701921
102 QUIDLEY,ERICA,NICHOLE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CARROLL,T 22IF 701375
103 RAMIREZ,SAMUEL,LUCAS SPEEDING 062/45 GOODRUM,J 21CR 702871
104 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336
105 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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106 RODRIGUEZ,NICHOLAS,EDU SPEEDING 076/55 CHUNN,D,T 22CR 701917
107 ROTEN,DANIEL,STEVEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 22IF 701376
108 SELPH,ROBERT,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701673
109 SELPH,ROBERT,LEWIS DWLR IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 701719
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 701719
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 701719
110 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
111 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
112 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648
FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648
113 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
114 SMITH,RYAN,ERIC BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 22CR 000114
115 STEEN,ANGEL,MAY NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 702186
116 STOJKA,LAUREN,ELIZABET SPEEDING 045/35 GOODRUM,J 22IF 700901
117 TAPIA,MELANIE,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) HATFIELD,J 21CR 053151
SECOND DEGREE TRESPASS HATFIELD,J 21CR 053151
118 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051352
119 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582
120 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
121 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068
122 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069
123 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313
** 124 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 125 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
126 THOMPSON,ROSINDEE,MASH SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 701985
127 TODD,STEVN,KYLE SPEEDING 075/55 ROMERO,T 21CR 705446
DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705446
128 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
129 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
130 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
131 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
132 TRIPP,RICKY,LYNN NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704103
REAR LAMPS VIOLATION Szczepaniak 21CR 704103
133 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
134 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368
135 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693
136 TURRENTINE,KENDALL,DAV EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 21CR 701469
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 21CR 701469
137 TYLER,STEVEN,BRYCE NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 702298
** 138 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
139 VANCE,MICHAEL,DAVID,JR INJURY TO REAL PROPERTY GOODRUM,J 22CR 701057
** 140 VERONESI,DEVON,NIKOLI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000258
141 VICK,WILLIAM,GARTH NO OPERATORS LICENSE HATFIELD 22CR 000249
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000249
142 WAGNER,BRIDGETTE,LYNNE SPEEDING 058/35 KILUK,R 22CR 701365
143 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767
144 WAY,SAMUEL,EASON,III DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700621
145 WEAVER,TROY,ANTWAN,JR SPEEDING 070/45 CARROLL,T 22CR 702185
146 WHITLEY,JON,ALEXANDER SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700959
147 WHITLOCK,BREANA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 050255
148 WILLIS,STEPHEN,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 22CR 050512
149 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704
150 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
151 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
152 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051201
153 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051202
154 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051203
155 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051204
** 156 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448
DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448
** 157 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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