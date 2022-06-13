carteret court

DISTRICT CRIMINAL TRIAL COURT

JUDGE PRESIDING : W.D. MCFADYEN,III

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : W.E. KISTLER

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

2 AUGER,NATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 700636

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 700636

3 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

4 AYCOCK,DANIEL,LEWIS WINDOW TINTING VIOL ROMERO,T 21CR 701866

5 BALL,BOBBY,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050627

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 050627

6 BATZ,KRISTA,KENDALL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700756

7 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917

8 BROTZMAN,ELLEN,JEAN SPEEDING 037/25 BLALOCK,G 22IF 701173

9 BROWN,FELICIA,DELRE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702304

10 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662

11 BURKHARDT,CASONDRA,NIC DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701824

12 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

13 CADEM,CHRISTOPHER,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 701666

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 701666

14 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039

15 CAPETILLO-GOMEZ,BALDEM NO OPERATORS LICENSE KILUK,R 22CR 701364

16 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086

17 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424

18 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 051162

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 051162

19 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 051163

20 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702187

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 702187

21 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016

22 COTNOIR,TRAVIS,RONALD SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700597

23 CRAFT,NICHOLAS,CAMERON SPEEDING 067/45 CARROLL,T 22CR 702663

24 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

25 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

26 DILLMON,KATHRYN,RAE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701675

27 DOEPKE,JOSHUA,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051200

SPEEDING 067/45 GOODRUM,J 21CR 051200

28 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226

NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226

** 29 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968

CRIMINAL CONTEMPT BLALOCK,G 21CR 050968

30 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

31 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540

REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540

32 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541

33 ELLIS,MARTIN,DEKEZER NO OPERATORS LICENSE CARROLL 22CR 000251

34 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566

SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566

35 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

36 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653

37 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532

SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532

38 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000085

39 FLANAGAN,JOSEPH,FRANCI SPEEDING 063/45 GOODRUM,J 22CR 701685

40 FLOYD,STACEY,NOEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702388

41 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

42 FULCHER,LAURIE,MOORE SEXUAL BATTERY WILLIAMS,EU 22CR 051098

43 GEORGE,DEXTER,SHELDON INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 22CR 700828

44 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

45 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

46 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

47 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

48 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 053365

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20CR 053365

49 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 20CR 704741

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T,J 20CR 704741

50 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557

** 51 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528

52 HENNING,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702297

53 HERNANDEZ,ANTONIO LITTERING NOT > 15 LBS ROMERO,T 21CR 703371

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703371

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 703371

54 HERNANDEZ,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703373

55 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856

56 HINSON,DONNA,LUCRETIA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050636

57 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458

** 58 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455

59 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116

60 JEFFERYS,THOMAS,COLE SPEEDING 070/45 CARROLL,T 22CR 000280

61 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593

62 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892

63 JONES,KINSEY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 702664

EXPIRED OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 702664

64 KIRKLAND,WILLAM,DAKOYT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000252

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

65 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

66 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

67 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

68 LANE,DON,GILBERT AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 21CR 703922

69 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 704898

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704898

70 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY KILUK,R 22IF 700055

71 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

72 MATTHEWS,KIMBERLY,PATE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 702188

73 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

74 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966

75 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

76 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

77 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

78 MENDOZA,STEVEN,PAUL OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL CARROLL,T 22CR 700631

79 MERRELL,PAIGE,ALLISON SPEEDING 070/45 GOODRUM,J 22CR 701226

80 MITCHELL,CHRISTOPHER,L DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703503

** 81 MORRIS,APRIL,ALLISON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050305

82 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681

83 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765

84 NICHOLS,TESLA,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702299

85 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702868

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 702868

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 21CR 702868

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 702868

86 NORMAN,MICHAEL,PERRY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701806

** 87 ORTIZ,CANDIDA,VENTURA MISDEMEANOR LARCENY HARVEY,D 18CR 054440

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 18CR 054440

88 OWENS,JAMES,DEANGELO SPEEDING 067/45 CARROLL,T 22CR 702189

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 702189

89 PALMQUIST,AMANDA,H FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 701984

90 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

91 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862

92 PERRY,ALEXANDRA,MARIE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 700787

93 PETTIPAS,CAITLYN,NICOL NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700695

94 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665

95 PIERCE,NORMAN,FRANK SPEEDING 065/45 T CARROLL 22CR 000250

96 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 21CR 701734

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 701734

97 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

98 PORTER,FAITH,ELISE CONSUME ALC BY

99 PORTER,FAITH,ELISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 702661

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 702661

100 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

101 PYRON,ARIEL,NICOLE SPEEDING 051/35 BLALOCK,G 22CR 701921

102 QUIDLEY,ERICA,NICHOLE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CARROLL,T 22IF 701375

103 RAMIREZ,SAMUEL,LUCAS SPEEDING 062/45 GOODRUM,J 21CR 702871

104 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336

105 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

106 RODRIGUEZ,NICHOLAS,EDU SPEEDING 076/55 CHUNN,D,T 22CR 701917

107 ROTEN,DANIEL,STEVEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 22IF 701376

108 SELPH,ROBERT,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701673

109 SELPH,ROBERT,LEWIS DWLR IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 701719

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 701719

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 701719

110 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

111 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

112 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648

FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648

113 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

114 SMITH,RYAN,ERIC BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 22CR 000114

115 STEEN,ANGEL,MAY NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 702186

116 STOJKA,LAUREN,ELIZABET SPEEDING 045/35 GOODRUM,J 22IF 700901

117 TAPIA,MELANIE,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) HATFIELD,J 21CR 053151

SECOND DEGREE TRESPASS HATFIELD,J 21CR 053151

118 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051352

119 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582

120 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

121 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068

122 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069

123 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313

** 124 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 125 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

126 THOMPSON,ROSINDEE,MASH SPEEDING 075/55 CHUNN,D,T 22CR 701985

127 TODD,STEVN,KYLE SPEEDING 075/55 ROMERO,T 21CR 705446

DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705446

128 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

129 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

130 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

131 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

132 TRIPP,RICKY,LYNN NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704103

REAR LAMPS VIOLATION Szczepaniak 21CR 704103

133 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

134 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368

135 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693

136 TURRENTINE,KENDALL,DAV EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 21CR 701469

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 21CR 701469

137 TYLER,STEVEN,BRYCE NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 702298

** 138 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

139 VANCE,MICHAEL,DAVID,JR INJURY TO REAL PROPERTY GOODRUM,J 22CR 701057

** 140 VERONESI,DEVON,NIKOLI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000258

141 VICK,WILLIAM,GARTH NO OPERATORS LICENSE HATFIELD 22CR 000249

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000249

142 WAGNER,BRIDGETTE,LYNNE SPEEDING 058/35 KILUK,R 22CR 701365

143 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767

144 WAY,SAMUEL,EASON,III DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700621

145 WEAVER,TROY,ANTWAN,JR SPEEDING 070/45 CARROLL,T 22CR 702185

146 WHITLEY,JON,ALEXANDER SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700959

147 WHITLOCK,BREANA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 050255

148 WILLIS,STEPHEN,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 22CR 050512

149 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704

150 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

151 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

152 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051201

153 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051202

154 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051203

155 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051204

** 156 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448

DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448

** 157 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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