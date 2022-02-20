carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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ARB 1 AL RIFAEE,AWATF,MAHD H MISUSE OF 911 SYSTEM NEWMAN,S 21CR 053057

ARB 2 AL RIFAEE,AWATF,MAHD H RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,S 21CR 053058

3 ANDERSON,MERIDITH,ANN FALSE TELEPHONE CREDIT ONEAL,A 20CR 052630

4 ANDERSON,NAOMI,ARIANA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700092

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700092

5 ATKINSON,SHAUNTAVIOUS, NO LIABILITY INSURANCE HOLSCLAW,C, 21CR 700922

6 ATKINSON,SHAUNTAVIOUS, POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C, 21CR 700923

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C, 21CR 700923

7 BASS,LISA,GOLDEN SPEEDING 051/35 STARNES,J 21CR 704875

** 8 BERMUNDEZ,MIGUEL,ANGEL INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILLS,ROBER 21CR 052871

SECOND DEGREE TRESPASS HILLS,ROBER 21CR 052871

COMMUNICATING THREATS HILLS,ROBER 21CR 052871

9 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934

10 CALL,AUSTIN,JOSEPH SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 703591

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703591

11 CROSSWELL,JAMES,ADAM OBT/ATT OBT ALC FALSE ID MURPHY,G 21CR 000305

12 DERITA,CASSANDRA,KATHY SPEEDING 065/45 RENN,J,A 22CR 700076

** 13 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

14 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

15 DRIVER,JENNIFER,MICHEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704674

16 FEATHERS,KELLIE,BREANN MISDEMEANOR LARCENY CANDELORE,C 21CR 050616

17 FEATHERS,KELLIE,BREANN MISDEMEANOR LARCENY DAVIA,RONAL 21CR 050617

18 FODRIE,RICHARD,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 17CR 054357

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 17CR 054357

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 17CR 054357

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 17CR 054357

19 FODRIE,RICHARD,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 17CR 704200

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 17CR 704200

20 FODRIE,RICHARD,PAUL DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 17CR 704201

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 17CR 704201

21 FUQUAY,LAURA,KATHERINE BREAKING OR ENTERING (M) JOHNSON,SCO 21CR 051951

22 GASKILL,JOLIE,DEANNA SPEEDING 084/55 RENN,J,A 22CR 700073

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700073

23 GAUTHIER,ALEXIS,P FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G,T 21CR 701704

24 GILLIKIN,MARY,FRANCES FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 21CR 052972

25 GREGORY,JOHN,GILBERT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NEWMAN,S 21CR 051142

DRIVING WHILE IMPAIRED NEWMAN,S 21CR 051142

26 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262

27 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK DRIVING WHILE IMPAIRED NEWMAN,S 20CR 052480

28 HOLT,CURREN,STANFIELD FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704675

29 HOLT,RILEY,CALE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700032

30 JOHNSTON,AIDAN,GRANT SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 705054

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 21CR 705054

31 JOHNSTON,AIDAN,GRANT SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 705208

32 JONES,JAMES,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY PINER,JESSI 21CR 053131

ASSAULT BY POINTING A GUN PINER,JESSI 21CR 053131

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038

34 KRASINSKI,JASON,ANDREW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700091

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700091

35 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT LEONARD,R 21CR 703172

36 LEWIS,KARISTOFF,RAEL SECOND DEGREE TRESPASS ELLISON,EDW 21CR 053023

COMMUNICATING THREATS ELLISON,EDW 21CR 053023

37 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700041

38 MOFFITT,GEORGE,REESER, NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700093

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700093

39 MORRIS,ANNA,KATHERINE CONSUME ALC BY 19/20 IPOCK,R 21CR 704646

40 NORRIS,EMILY,FAE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 21CR 702541

41 OVIEDO,CARLOS,JR SPEEDING 050/35 STARNES,J 21IF 703458

42 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325

43 RICE,CHRISTOPHER,ERIC INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCIORTINO,R 22CR 050239

44 RICE,MADELINE INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCIORTINO,R 22CR 050240

45 ROSE,LLOYD,NOLAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SEIBERT,ROB 18CR 050879

46 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) NELSON,Z 19CR 050839

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050839

47 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) NELSON,Z 19CR 050840

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050840

48 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) NELSON,Z 19CR 050841

49 SPEAR,DANA,DANIELLE DWLR NOT IMPAIRED REV NEWMAN,S,H, 21CR 700901

50 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757

51 THORNTON,JULIA,ALEXAND SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 700094

52 UTLEY,SHA'KEI,LATREAL MISDEMEANOR LARCENY CONGER,W 22CR 050187

** 53 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152

DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152

54 WALTON,TABITHA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 20CR 050130

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,C 20CR 050130

55 WHITE,MARSHAL,LOGAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BISKUP,T,M 19CR 701674

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISKUP,T,M 19CR 701674

56 WHITE,MARSHAL,LOGAN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISKUP,T,M 19IF 701371

57 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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