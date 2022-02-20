DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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ARB 1 AL RIFAEE,AWATF,MAHD H MISUSE OF 911 SYSTEM NEWMAN,S 21CR 053057
ARB 2 AL RIFAEE,AWATF,MAHD H RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,S 21CR 053058
3 ANDERSON,MERIDITH,ANN FALSE TELEPHONE CREDIT ONEAL,A 20CR 052630
4 ANDERSON,NAOMI,ARIANA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700092
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700092
5 ATKINSON,SHAUNTAVIOUS, NO LIABILITY INSURANCE HOLSCLAW,C, 21CR 700922
6 ATKINSON,SHAUNTAVIOUS, POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C, 21CR 700923
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C, 21CR 700923
7 BASS,LISA,GOLDEN SPEEDING 051/35 STARNES,J 21CR 704875
** 8 BERMUNDEZ,MIGUEL,ANGEL INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILLS,ROBER 21CR 052871
SECOND DEGREE TRESPASS HILLS,ROBER 21CR 052871
COMMUNICATING THREATS HILLS,ROBER 21CR 052871
9 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934
10 CALL,AUSTIN,JOSEPH SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 703591
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703591
11 CROSSWELL,JAMES,ADAM OBT/ATT OBT ALC FALSE ID MURPHY,G 21CR 000305
12 DERITA,CASSANDRA,KATHY SPEEDING 065/45 RENN,J,A 22CR 700076
** 13 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
14 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
15 DRIVER,JENNIFER,MICHEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704674
16 FEATHERS,KELLIE,BREANN MISDEMEANOR LARCENY CANDELORE,C 21CR 050616
17 FEATHERS,KELLIE,BREANN MISDEMEANOR LARCENY DAVIA,RONAL 21CR 050617
18 FODRIE,RICHARD,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 17CR 054357
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 17CR 054357
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 17CR 054357
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 17CR 054357
19 FODRIE,RICHARD,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 17CR 704200
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 17CR 704200
20 FODRIE,RICHARD,PAUL DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 17CR 704201
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 17CR 704201
21 FUQUAY,LAURA,KATHERINE BREAKING OR ENTERING (M) JOHNSON,SCO 21CR 051951
22 GASKILL,JOLIE,DEANNA SPEEDING 084/55 RENN,J,A 22CR 700073
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700073
23 GAUTHIER,ALEXIS,P FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G,T 21CR 701704
24 GILLIKIN,MARY,FRANCES FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 21CR 052972
25 GREGORY,JOHN,GILBERT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NEWMAN,S 21CR 051142
DRIVING WHILE IMPAIRED NEWMAN,S 21CR 051142
26 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262
27 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK DRIVING WHILE IMPAIRED NEWMAN,S 20CR 052480
28 HOLT,CURREN,STANFIELD FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704675
29 HOLT,RILEY,CALE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700032
30 JOHNSTON,AIDAN,GRANT SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 705054
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 21CR 705054
31 JOHNSTON,AIDAN,GRANT SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 705208
32 JONES,JAMES,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY PINER,JESSI 21CR 053131
ASSAULT BY POINTING A GUN PINER,JESSI 21CR 053131
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038
34 KRASINSKI,JASON,ANDREW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700091
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700091
35 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT LEONARD,R 21CR 703172
36 LEWIS,KARISTOFF,RAEL SECOND DEGREE TRESPASS ELLISON,EDW 21CR 053023
COMMUNICATING THREATS ELLISON,EDW 21CR 053023
37 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700041
38 MOFFITT,GEORGE,REESER, NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700093
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700093
39 MORRIS,ANNA,KATHERINE CONSUME ALC BY 19/20 IPOCK,R 21CR 704646
40 NORRIS,EMILY,FAE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 21CR 702541
41 OVIEDO,CARLOS,JR SPEEDING 050/35 STARNES,J 21IF 703458
42 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325
43 RICE,CHRISTOPHER,ERIC INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCIORTINO,R 22CR 050239
44 RICE,MADELINE INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCIORTINO,R 22CR 050240
45 ROSE,LLOYD,NOLAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SEIBERT,ROB 18CR 050879
46 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) NELSON,Z 19CR 050839
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050839
47 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) NELSON,Z 19CR 050840
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA NELSON,Z 19CR 050840
48 SALTER,JOSEPH,AARON SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) NELSON,Z 19CR 050841
49 SPEAR,DANA,DANIELLE DWLR NOT IMPAIRED REV NEWMAN,S,H, 21CR 700901
50 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757
51 THORNTON,JULIA,ALEXAND SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 700094
52 UTLEY,SHA'KEI,LATREAL MISDEMEANOR LARCENY CONGER,W 22CR 050187
** 53 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152
DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152
54 WALTON,TABITHA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 20CR 050130
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,C 20CR 050130
55 WHITE,MARSHAL,LOGAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BISKUP,T,M 19CR 701674
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISKUP,T,M 19CR 701674
56 WHITE,MARSHAL,LOGAN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISKUP,T,M 19IF 701371
57 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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