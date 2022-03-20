DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AARON-BUDGET,MARQUELL, FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700189
2 ARMSTRONG,ASHLEY UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH GILLIKIN,JA 20CR 051508
3 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 20CR 701972
4 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 701973
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 701973
5 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 701307
EXCEEDING SAFE SPEED RENN,J,A 20IF 701307
6 AVENT,JACK,ELLIOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000820
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 21CR 000820
7 BASS,LISA,GOLDEN SPEEDING 051/35 STARNES,J 21CR 704875
8 BECTON,MARCUS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700548
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700548
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700548
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700548
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700548
** 9 BERMUNDEZ,MIGUEL,ANGEL INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILLS,ROBER 21CR 052871
SECOND DEGREE TRESPASS HILLS,ROBER 21CR 052871
COMMUNICATING THREATS HILLS,ROBER 21CR 052871
10 BLANDINOBLANDON,JOSE,S NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
11 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471
12 BOWMAN,ASHLEY,MARIE ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000772
VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000772
13 BROWN,BRANNON,NICOLE W/C SIMPLE $ 562.00 COASTAL FIN 17CR 053649
MISDEMEANOR PROBATION VIOL COASTAL FIN 17CR 053649
14 BUSACCO,ANASTASIA,WILD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 700279
15 CERON,OSCAR,JOSUE,IZAL NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704984
16 CHEEVER,ANTHONY,EDWARD ASSAULT ON A FEMALE AJAEB,NICOL 22CR 050554
17 CLODFELTER,CENDA,CAROL SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053115
18 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248
19 COMEAUX,KATHERINE,ANN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 20CR 704433
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704433
20 COMEAUX,KATHERINE,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 704434
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 704434
21 COMEAUX,KATHERINE,ANN POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 704435
22 COMER,MICHAEL,JOSEPH,J SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 700190
** 23 CORBETT,JOHN,CLAY DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052927
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052927
24 CORBETT,JOHN,CLAY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 705102
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705102
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 705102
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705102
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705102
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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25 COSTLEY,HARLEY,DALLAS SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700117
26 COTTLE,MILDRED,BERNICE SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 700151
27 COZART,CHRISTOPHER,DAV UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22IF 700108
SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 700108
28 CROSSWELL,JAMES,ADAM OBT/ATT OBT ALC FALSE ID MURPHY,G 21CR 000305
29 DELAY,DARIEN,AARON SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700234
** 30 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON JOHNER,DEBR 22CR 050618
** 31 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON DICKSON,SHA 22CR 050619
** 32 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS JOHNER,DEBR 22CR 050620
** 33 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS DICKSON,SHA 22CR 050621
34 DIPIETRANTONIO,JOSEPH, SIMPLE ASSAULT COLE,BRIAN, 21CR 053118
35 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971
36 EUBANKS,KATIE,WILKES SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700205
37 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 19CR 053146
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 19CR 053146
38 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 705124
39 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555
40 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 19CR 705398
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 19CR 705398
41 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL EUBANKS,I 21CR 052256
42 GILMORE,EMILY SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053116
43 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439
44 GOODWIN,MATTHEW SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053114
45 GORDON,JERRYE,ANN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700073
46 GRIFFIN,JARETT,BERNARD SPEEDING 070/55 RENN,J,A 21IF 703803
47 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID NASCIMENTO, 22CR 050160
48 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700473
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700473
49 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262
50 HILL,THOMAS,NEAL,II COMMUNICATING THREATS STONE,TREVO 21CR 051313
51 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 20CR 052842
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 20CR 052842
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 20CR 052842
52 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY BERTHOLD,J 20CR 052849
53 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052850
54 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052851
BREAKING OR ENTERING (M) BERTHOLD,J 20CR 052851
55 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052852
56 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052853
57 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052854
58 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052855
59 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052856
60 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052857
61 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052858
62 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052859
63 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052860
64 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052861
65 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052862
66 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052863
67 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052864
68 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052865
69 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052866
70 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052867
71 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052868
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052869
73 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052870
** 74 HOYT,AUSTIN,TREVOR DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050921
SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 21CR 050921
** 75 HOYT,AUSTIN,TREVOR DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 21CR 052663
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT STARNES,J 21CR 052663
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 21CR 052663
76 IPOCK,MICHAEL,RAY,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700282
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 700282
77 JAMES,IVANA,JEROMIE SPEEDING 075/55 RENN,J,A 21CR 704973
78 JOHNSON,CANNON,RYLEY SPEEDING 065/45 RENN,J,A 22CR 700472
** 79 JOHNSON,LISA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 052366
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 052366
80 JOHNSON,LISA,MARIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 703050
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703050
81 JOHNSON,LISA,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 20CR 703051
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703051
82 JOHNSON,LISA,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 702237
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 20IF 702237
83 JOHNSTON,LAUREN,D FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GURGANUS,RE 21CR 051288
84 JONES,PATRICIA,ANN SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700115
85 KENNEDY,BRITTANY,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 704706
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 704706
86 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY
87 KNIGHT,AMELIA,CASSIDY SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 700169
88 KOEGLER,MATTHEW,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 703320
89 LANDRUM,ROBERT,MICHAEL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 700294
90 LARSON,DARLENE,BATES SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 700390
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700390
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700390
91 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT LEONARD,R 21CR 703172
92 LEHMAN,JENNIE,EUBANKS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700557
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 700557
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700557
93 LEHMAN,JENNIE,EUBANKS DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700300
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22IF 700300
94 LYNN,ANGEL,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700530
95 MASON,SERENA,LAWRENCE SPEEDING 075/55 RENN,J,A 21CR 703150
96 MASSEY,WILLIAM,ALEXAND FAILURE TO YIELD COLLINS,A,S 19CR 703549
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 19CR 703549
97 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700388
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700388
SPEEDING 050/35 RENN,J,A 22CR 700388
98 MCDOWELL,PHYLLIS,ANN,M SPEEDING 075/55 RENN,J,A 22CR 700310
99 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700041
100 MEJIA,KEIONNA,LASHAWN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705085
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705085
SPEEDING 070/55 RENN,J,A 21CR 705085
101 MELBOURNE,STACIA,NATRI SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700198
102 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052994
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 052994
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052994
103 MILLER,CHRISTOPHER,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705296
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705296
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705296
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705296
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705296
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 705296
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 21CR 705296
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 705296
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705296
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705296
104 MOFFITT,GEORGE,REESER, NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700093
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700093
105 MORGAN,CHARLES,JOSEPH, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 705297
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING RENN,J,A 21CR 705297
ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 21CR 705297
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 21CR 705297
106 MOROZIUK,DENIS SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700280
107 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137
** 108 NAPIER,ADRIENNE,JENNA MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 21CR 052891
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 21CR 052891
109 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549
** 110 NELSON,GRACEN,KELLY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MANN,T 22CR 700244
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 700244
SPEEDING 049/35 MANN,T 22CR 700244
111 NOEL,TRACY,ELIZABETH SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700065
112 NORMAN,SHELBY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700309
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700309
113 PEARSE,PHILLIP,ARTHUR CARRYING CONCEALED WEAPON SHADY,M,V 20CR 704583
114 PETRI,DECLYN,RHYS SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 700389
115 PIERCE,SAMUEL,LANCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703155
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703155
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703155
116 PITTMAN,CHESTER SIMPLE ASSAULT COMPTON,MEA 22CR 050310
117 PLUNKETT,SAMANTHA,JO,P EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700558
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700558
118 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120
119 POLLARD,WILLIAM,PHILLI RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705122
DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21CR 705122
120 PRIETO-AGUILERA,JOSE,D SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700228
121 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288
122 REDD,NANCY VIOL EXEC ORDER RE:ALC CONS ON LEONARD,R 20CR 000699
ALLOW VIOL TO RECUR ON PREMISE LEONARD,R 20CR 000699
123 REDD,NANCY ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000771
VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000771
124 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
125 REID,WARREN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700457
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY RENN,J,A 22CR 700457
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY RENN,J,A 22CR 700457
IMPROPER TOWING RENN,J,A 22CR 700457
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700457
IMPROPER LOADING/COVERING VEH RENN,J,A 22CR 700457
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL RENN,J,A 22CR 700457
126 RHODES,ADRIANNA,ALEXIS SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700255
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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127 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391
128 ROBINSON,ROGER,EARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704282
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704282
UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21CR 704282
129 ROGERS,LASHAUNDA,JEWEL NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700437
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700437
SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22CR 700437
SPA 130 ROHENA-SANTIAGO,YOJAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 21CR 705283
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 705283
131 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084
132 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161
133 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165
134 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463
135 SHARPE,CHELSEA,FAITH SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704587
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 704587
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 704587
** 136 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375
** 137 SMITH,ROBERT,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 21CR 050638
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R 21CR 050638
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ONOFRIO,R 21CR 050638
** 138 SMITH,ROBERT,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050655
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 050655
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 050655
139 SMITH,ROBERT,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 21CR 701281
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 21CR 701281
140 SMITH,ROBERT,ALLEN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ONOFRIO,R,J 21CR 701282
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 21CR 701282
141 SMITH,ROBERT,ALLEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701317
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 701317
142 SOTIRKYS,CALEB,TYLER SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 21CR 705484
143 SPELL,KHAATIM,MUHAMMAD DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 21CR 704353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 704353
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 704353
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 704353
144 SPELL,KHAATIM,MUHAMMAD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21IF 703371
145 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257
146 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771
147 TAYLOR,LESLIE,PARKS SECOND DEGREE TRESPASS ROGERS,LOUI 21CR 051782
CYBERSTALKING ROGERS,LOUI 21CR 051782
148 TEW,JOHNNY,BLACKMAN FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700118
149 TRAUBE,BRIAN,HENRY SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 700152
150 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV RENN,J 21CR 052116
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J 21CR 052116
151 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J 21CR 052117
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 21CR 052117
152 TRAVIS,ANDREW,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 21CR 052118
153 TROUTNER,KIMBERLY,ROBI UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 700074
FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT RENN,J,A 22IF 700074
154 VANCE,SHANNON,HEATHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700137
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700137
** 155 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152
DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152
156 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019
CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019
157 WEBB,NICHOLE,DARE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 700295
158 WHITTAKER,RONALD,WESLE SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 700197
159 WILLIAMS,THOMAS,KYLE SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700256
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700256
160 WILLIS,WALTER,DANIEL,J COMMUNICATING THREATS WILLIS,WALT 21CR 052876
161 WINDHAM,MATHEW,HEATH DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 053073
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 053073
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 20CR 053073
162 WINDHAM,MATHEW,HEATH FAIL COMPLY RESTRICTED DRIVING RENN,J,A 20CR 704139
163 WINDHAM,MATHEW,HEATH EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 20IF 703159
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 703159
164 WOLANSKI,CHRISTIAN,JOH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE RENN,J,A 21CR 702893
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 702893
IMPROPER BACKING RENN,J,A 21CR 702893
165 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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