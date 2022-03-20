carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AARON-BUDGET,MARQUELL, FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700189

2 ARMSTRONG,ASHLEY UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH GILLIKIN,JA 20CR 051508

3 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 20CR 701972

4 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 701973

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 701973

5 ARMSTRONG,ASHLEY,DIANE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 701307

EXCEEDING SAFE SPEED RENN,J,A 20IF 701307

6 AVENT,JACK,ELLIOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000820

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 21CR 000820

7 BASS,LISA,GOLDEN SPEEDING 051/35 STARNES,J 21CR 704875

8 BECTON,MARCUS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700548

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700548

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700548

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700548

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700548

** 9 BERMUNDEZ,MIGUEL,ANGEL INJURY TO PERSONAL PROPERTY HILLS,ROBER 21CR 052871

SECOND DEGREE TRESPASS HILLS,ROBER 21CR 052871

COMMUNICATING THREATS HILLS,ROBER 21CR 052871

10 BLANDINOBLANDON,JOSE,S NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373

11 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471

12 BOWMAN,ASHLEY,MARIE ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000772

VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000772

13 BROWN,BRANNON,NICOLE W/C SIMPLE $ 562.00 COASTAL FIN 17CR 053649

MISDEMEANOR PROBATION VIOL COASTAL FIN 17CR 053649

14 BUSACCO,ANASTASIA,WILD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 700279

15 CERON,OSCAR,JOSUE,IZAL NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704984

16 CHEEVER,ANTHONY,EDWARD ASSAULT ON A FEMALE AJAEB,NICOL 22CR 050554

17 CLODFELTER,CENDA,CAROL SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053115

18 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248

19 COMEAUX,KATHERINE,ANN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 20CR 704433

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704433

20 COMEAUX,KATHERINE,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 704434

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 704434

21 COMEAUX,KATHERINE,ANN POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 704435

22 COMER,MICHAEL,JOSEPH,J SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 700190

** 23 CORBETT,JOHN,CLAY DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052927

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052927

24 CORBETT,JOHN,CLAY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 705102

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705102

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 705102

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705102

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705102

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

25 COSTLEY,HARLEY,DALLAS SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700117

26 COTTLE,MILDRED,BERNICE SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 700151

27 COZART,CHRISTOPHER,DAV UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22IF 700108

SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 700108

28 CROSSWELL,JAMES,ADAM OBT/ATT OBT ALC FALSE ID MURPHY,G 21CR 000305

29 DELAY,DARIEN,AARON SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700234

** 30 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON JOHNER,DEBR 22CR 050618

** 31 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON DICKSON,SHA 22CR 050619

** 32 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS JOHNER,DEBR 22CR 050620

** 33 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS DICKSON,SHA 22CR 050621

34 DIPIETRANTONIO,JOSEPH, SIMPLE ASSAULT COLE,BRIAN, 21CR 053118

35 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971

36 EUBANKS,KATIE,WILKES SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700205

37 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 19CR 053146

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 19CR 053146

38 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 705124

39 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555

40 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 19CR 705398

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,R, 19CR 705398

41 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR MISDEMEANOR ESCAPE LOCAL JAIL EUBANKS,I 21CR 052256

42 GILMORE,EMILY SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053116

43 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439

44 GOODWIN,MATTHEW SIMPLE ASSAULT JENNINGS,PA 21CR 053114

45 GORDON,JERRYE,ANN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700073

46 GRIFFIN,JARETT,BERNARD SPEEDING 070/55 RENN,J,A 21IF 703803

47 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID NASCIMENTO, 22CR 050160

48 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700473

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700473

49 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262

50 HILL,THOMAS,NEAL,II COMMUNICATING THREATS STONE,TREVO 21CR 051313

51 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 20CR 052842

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 20CR 052842

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 20CR 052842

52 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY BERTHOLD,J 20CR 052849

53 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052850

54 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052851

BREAKING OR ENTERING (M) BERTHOLD,J 20CR 052851

55 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052852

56 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052853

57 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052854

58 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052855

59 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052856

60 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052857

61 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052858

62 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052859

63 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052860

64 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052861

65 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052862

66 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052863

67 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052864

68 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052865

69 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052866

70 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052867

71 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052868

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

72 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052869

73 HOPKINS,JOSHUA,WILLIAM INJURY TO PERSONAL PROPERTY BERTHOLD,J 20CR 052870

** 74 HOYT,AUSTIN,TREVOR DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050921

SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 21CR 050921

** 75 HOYT,AUSTIN,TREVOR DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 21CR 052663

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT STARNES,J 21CR 052663

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 21CR 052663

76 IPOCK,MICHAEL,RAY,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700282

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 700282

77 JAMES,IVANA,JEROMIE SPEEDING 075/55 RENN,J,A 21CR 704973

78 JOHNSON,CANNON,RYLEY SPEEDING 065/45 RENN,J,A 22CR 700472

** 79 JOHNSON,LISA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 052366

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 052366

80 JOHNSON,LISA,MARIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 703050

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703050

81 JOHNSON,LISA,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 20CR 703051

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703051

82 JOHNSON,LISA,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 702237

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 20IF 702237

83 JOHNSTON,LAUREN,D FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GURGANUS,RE 21CR 051288

84 JONES,PATRICIA,ANN SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700115

85 KENNEDY,BRITTANY,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 704706

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 704706

86 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY

87 KNIGHT,AMELIA,CASSIDY SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 700169

88 KOEGLER,MATTHEW,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 703320

89 LANDRUM,ROBERT,MICHAEL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 700294

90 LARSON,DARLENE,BATES SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 700390

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700390

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700390

91 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA CON MTBV/UN-WN OFF PREM PERMIT LEONARD,R 21CR 703172

92 LEHMAN,JENNIE,EUBANKS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700557

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 700557

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700557

93 LEHMAN,JENNIE,EUBANKS DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700300

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22IF 700300

94 LYNN,ANGEL,DAWN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700530

95 MASON,SERENA,LAWRENCE SPEEDING 075/55 RENN,J,A 21CR 703150

96 MASSEY,WILLIAM,ALEXAND FAILURE TO YIELD COLLINS,A,S 19CR 703549

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 19CR 703549

97 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700388

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700388

SPEEDING 050/35 RENN,J,A 22CR 700388

98 MCDOWELL,PHYLLIS,ANN,M SPEEDING 075/55 RENN,J,A 22CR 700310

99 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700041

100 MEJIA,KEIONNA,LASHAWN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705085

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705085

SPEEDING 070/55 RENN,J,A 21CR 705085

101 MELBOURNE,STACIA,NATRI SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700198

102 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052994

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 052994

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052994

103 MILLER,CHRISTOPHER,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705296

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705296

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705296

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705296

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705296

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 705296

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 21CR 705296

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 705296

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705296

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705296

104 MOFFITT,GEORGE,REESER, NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700093

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700093

105 MORGAN,CHARLES,JOSEPH, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 705297

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING RENN,J,A 21CR 705297

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 21CR 705297

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 21CR 705297

106 MOROZIUK,DENIS SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700280

107 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137

** 108 NAPIER,ADRIENNE,JENNA MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 21CR 052891

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 21CR 052891

109 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549

** 110 NELSON,GRACEN,KELLY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MANN,T 22CR 700244

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 700244

SPEEDING 049/35 MANN,T 22CR 700244

111 NOEL,TRACY,ELIZABETH SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 700065

112 NORMAN,SHELBY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700309

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700309

113 PEARSE,PHILLIP,ARTHUR CARRYING CONCEALED WEAPON SHADY,M,V 20CR 704583

114 PETRI,DECLYN,RHYS SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 700389

115 PIERCE,SAMUEL,LANCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703155

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703155

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703155

116 PITTMAN,CHESTER SIMPLE ASSAULT COMPTON,MEA 22CR 050310

117 PLUNKETT,SAMANTHA,JO,P EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700558

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700558

118 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120

119 POLLARD,WILLIAM,PHILLI RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 21CR 705122

DRIVE LEFT OF CENTER JOHNSON,G,A 21CR 705122

120 PRIETO-AGUILERA,JOSE,D SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700228

121 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288

122 REDD,NANCY VIOL EXEC ORDER RE:ALC CONS ON LEONARD,R 20CR 000699

ALLOW VIOL TO RECUR ON PREMISE LEONARD,R 20CR 000699

123 REDD,NANCY ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000771

VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000771

124 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

125 REID,WARREN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700457

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY RENN,J,A 22CR 700457

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY RENN,J,A 22CR 700457

IMPROPER TOWING RENN,J,A 22CR 700457

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700457

IMPROPER LOADING/COVERING VEH RENN,J,A 22CR 700457

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL RENN,J,A 22CR 700457

126 RHODES,ADRIANNA,ALEXIS SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700255

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

127 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391

128 ROBINSON,ROGER,EARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704282

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704282

UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21CR 704282

129 ROGERS,LASHAUNDA,JEWEL NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700437

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700437

SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22CR 700437

SPA 130 ROHENA-SANTIAGO,YOJAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 21CR 705283

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 705283

131 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084

132 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161

133 SETTLE,WALTER,LEE,JR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702165

134 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463

135 SHARPE,CHELSEA,FAITH SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704587

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 704587

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 704587

** 136 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375

** 137 SMITH,ROBERT,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 21CR 050638

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R 21CR 050638

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ONOFRIO,R 21CR 050638

** 138 SMITH,ROBERT,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050655

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 050655

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 050655

139 SMITH,ROBERT,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ONOFRIO,R,J 21CR 701281

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,R,J 21CR 701281

140 SMITH,ROBERT,ALLEN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ONOFRIO,R,J 21CR 701282

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 21CR 701282

141 SMITH,ROBERT,ALLEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701317

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 701317

142 SOTIRKYS,CALEB,TYLER SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 21CR 705484

143 SPELL,KHAATIM,MUHAMMAD DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 21CR 704353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 704353

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 704353

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 704353

144 SPELL,KHAATIM,MUHAMMAD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21IF 703371

145 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257

146 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771

147 TAYLOR,LESLIE,PARKS SECOND DEGREE TRESPASS ROGERS,LOUI 21CR 051782

CYBERSTALKING ROGERS,LOUI 21CR 051782

148 TEW,JOHNNY,BLACKMAN FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700118

149 TRAUBE,BRIAN,HENRY SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 700152

150 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV RENN,J 21CR 052116

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J 21CR 052116

151 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J 21CR 052117

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 21CR 052117

152 TRAVIS,ANDREW,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 21CR 052118

153 TROUTNER,KIMBERLY,ROBI UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 700074

FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT RENN,J,A 22IF 700074

154 VANCE,SHANNON,HEATHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700137

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700137

** 155 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152

DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152

156 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019

CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019

157 WEBB,NICHOLE,DARE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 700295

158 WHITTAKER,RONALD,WESLE SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 700197

159 WILLIAMS,THOMAS,KYLE SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700256

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700256

160 WILLIS,WALTER,DANIEL,J COMMUNICATING THREATS WILLIS,WALT 21CR 052876

161 WINDHAM,MATHEW,HEATH DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 053073

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 053073

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 20CR 053073

162 WINDHAM,MATHEW,HEATH FAIL COMPLY RESTRICTED DRIVING RENN,J,A 20CR 704139

163 WINDHAM,MATHEW,HEATH EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 20IF 703159

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 703159

164 WOLANSKI,CHRISTIAN,JOH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE RENN,J,A 21CR 702893

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 702893

IMPROPER BACKING RENN,J,A 21CR 702893

165 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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