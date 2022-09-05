DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABERNATHY,ISABELLE,KAT CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000363
2 AGUILAR,JOSE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 702244
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702244
3 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966
4 AMEN,CHEYENNE,RENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703568
5 ANDERSON,DAISY,JEWEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703861
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703861
6 ANDERSON,ERICA LEA SIMPLE ASSAULT CARROLL,TRA 22CR 266228
7 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447
8 ASHWELL,DAVID,MICHAEL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701230
9 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
10 BAHM,DEVIN ROBERT EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HAYMORE,MIC 22CR 280638
11 BAKER,ROBERT,SCOTT,III WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703258
12 BARAJAS,DECIDERIO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 703443
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 703443
13 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505
14 BARNETT,TRISTAN,DANIEL NO OPERATORS LICENSE SLOOP,D,T 22CR 702338
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,D,T 22CR 702338
EXPIRED/NO INSPECTION SLOOP,D,T 22CR 702338
CENTER LANE VIOLATION SLOOP,D,T 22CR 702338
15 BASS,ABIGALE,MARIE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702163
16 BAUTISTAGOMEZ,MARVIN,B NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703280
17 BEASLEY,DAVID,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,B 22CR 263072
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TURNER,B 22CR 263072
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,B 22CR 263072
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TURNER,B 22CR 263072
18 BEASLEY,JAXSON,WHIT SPEEDING 073/55 MORRISON,T, 22CR 703342
19 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840
20 BELL,BILLIE,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 702170
21 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703278
22 BENTON,BUXTON JAMES ASSAULT ON A FEMALE MCINTOSH,ME 22CR 263367
COMMUNICATING THREATS MCINTOSH,ME 22CR 263367
23 BERNARD,GAVIN,MICHAEL UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 700441
24 BEST,DANNY,FREDERICK,I SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 702055
25 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051312
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T 22CR 051312
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 22CR 051312
26 BISESI,JAIMIE,LYNN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 051313
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T 22CR 051313
27 BISESI,JAIMIE,LYNN DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 22CR 051314
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T 22CR 051314
28 BOWERS,TIFFANY,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052967
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052967
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052967
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 21CR 052967
29 BOWERS,TIFFANY,DAWN INJURY TO REAL PROPERTY COVINGTON,J 21CR 705255
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 21CR 705255
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705255
30 BOYETTE,HARRISON,LEE SPEEDING 064/45 BRINKLEY,J 22CR 702775
31 BRAYBOY,CONNIE,PERRY UNSAFE MOVEMENT COVINGTON,J 22IF 700595
32 BROOKS,ANTOINE,GERMELL SPEEDING 059/35 MORRISON,T, 22CR 701018
33 BROWN,FELICIA,DELRE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702304
** 34 BROWN,JODY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050548
35 BROWN,JODY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701036
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 701036
36 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
37 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
38 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 704306
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN COVINGTON,J 21CR 704306
39 BURCHFIEL,RICHARD,KY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 703892
40 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
41 CAHILL,OLIVIA,JORDAN SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 703813
42 CAMPBELL,TONYA,SUE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702166
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22IF 702166
43 CARLSON,GABRIELLE,JUDI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705086
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 21CR 705086
44 CARPIO,EDGAR,MENDIETA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 21IF 703860
45 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924
46 CARROLL,JOSHUA,OLIVER POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700929
47 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123
48 CASTRO,MIGUEL,ANGEL SPEEDING 058/35 BRINKLEY,J 22CR 702557
49 CHRISTEN,KYLE,KURT SPEEDING 041/25 GOODRUM,J 22CR 702852
50 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722
51 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701590
TEXTING VIOL MOTOR VEH MORRISON,T, 21CR 701590
52 CLARK,JOSHUA,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701591
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701591
53 CLARK,JOSHUA,PAUL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 701116
54 CLEARY,STEPHANIE,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701576
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 701576
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 701576
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701576
55 CLEMENTS,CHERYL,HAMILT SPEEDING 059/45 BRINKLEY,J 22IF 702185
56 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703460
57 COOMBS,AUSTIN,CHASE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 702150
58 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
59 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
60 CREECH,ASHLEY,NICOLE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702228
61 CRUZMELENDREZ,MARIA,SO NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703279
SPA 62 CUEVAS,PAULINO,MACHUCH DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052971
DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 21CR 052971
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 21CR 052971
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 21CR 052971
63 CUEVES,PAULINO,MACHUCH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 705260
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 705260
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 705260
64 DAVIS,DANNY,ALLEN DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704271
65 DEAL,SHAWN,REBECCA HARBORING FUGITIVE BRUNO,T 22CR 051553
66 DEAN,SHAYLA,RHEA SPEEDING 068/50 MORRISON,T, 22CR 703604
67 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
68 DELAVORE,KRISTIANA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702441
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702441
69 DELONG,BRAYDEN,SCOTT POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000432
70 DIAMADI,DOMINICK,IAN CONSUME ALC BY
71 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475
FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475
72 DOYLE,STEVEN,JAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 051552
73 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226
NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226
74 DYKHOUSE,JENNIFER,FAYE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702452
** 75 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000242
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 21CR 000242
76 EDWARDS,DANNY,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701848
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701848
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 701848
77 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 21CR 701849
78 ELDRETH,LANDON,RAYNE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 701936
79 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991
80 ELLIS,BRANDON,LEE SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 22IF 702212
81 ESCALANTE,RAUL,ROMARIO FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 22IF 702277
82 ESSELSTEIN,LAKEESHA,LE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702168
83 EVANS,MARK,RAYMOND SPEEDING 060/45 MOREAU,S,R 22IF 701523
84 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566
SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566
85 FENSON,CHRISTIAN,ALAN NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22CR 702971
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL HATFIELD,JO 22CR 702971
86 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414
87 FORBES,ASHLEY FAIL TO WORK AFTER PAID OBRIEN,LARI 22CR 051747
88 FRANKLIN,CHELSEY,GRAY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703179
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 703179
89 FRAZIER,DALLAS,DONTE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 20CR 053304
90 GALLAGHER,KATHRYN,M SPEEDING 048/35 BLALOCK,G 22IF 702141
91 GARDNER,ALI,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702079
92 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667
93 GASKILL,JEFFREY,NEAL DWLR IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703480
94 GAWERECKI,MADILYN,RAE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 20IF 702272
95 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308
96 GEORGE,HAYWOOD,ALONZA, OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 21CR 705343
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 705343
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 21CR 705343
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 705343
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 705343
EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 21CR 705343
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 705343
97 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703090
98 GERMAN,TOSHIANA,RENA NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 704011
99 GIBBS,KAYLIANNA,TAY,CA SPEEDING 066/45 MORRISON,T, 22CR 702562
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
100 GILLIKIN,CONNER,HUDSON FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 700016
101 GILPEN,FRANKLIN,TYRON, FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRISON,T, 20IF 702603
102 GLASS,DUSTIN,JAMES NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 705142
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705142
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705142
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 705142
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 21CR 705142
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21CR 705142
103 GLINES,BRODY,HALEY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703758
104 GODETTE,LEANDRO,JR SPEEDING 069/45 MORRISON,T, 22CR 703605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703605
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703605
105 GOODWIN,HARRISON,ISAAC SPEEDING 049/35 THOMAS,C 22CR 000454
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000454
106 GOODWIN,JACQUELINE,NIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703588
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703588
107 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573
FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573
108 GRENIER,BRIAN,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,S 20IF 000088
109 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
110 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
111 GUESNO,ROBERT,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000429
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 000429
112 HAMILTON,RANDALL,MARK MISDEMEANOR LARCENY EDWARDS,T 22CR 051756
113 HANCOCK,BRYAN,ALLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703281
114 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
115 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
116 HANEY,JAMES,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 21IF 704117
117 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
** 118 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528
119 HAUGHEY,GAIL,MARIE SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 701178
120 HEAD,GARY ROBERT TRESPASS W/ALL TERRAIN VEH RICKS,GEORG 22CR 270196
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN RICKS,GEORG 22CR 270196
121 HEATHERLY,ETHAN,SAMUEL SPEEDING 081/55 MORRISON,T, 22CR 703746
122 HERNANDEZ,ANTONIO,LOPE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701318
123 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856
124 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100
125 HILBURN,MAYSON,ZANE NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22CR 703943
126 HILL,WANDA,ROSE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 701580
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 701580
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 701580
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 701580
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 701580
127 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 700258
INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C 22CR 700258
128 HOLLAND,CURTIS,VINCENT SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 700521
129 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 701217
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 040/25 COVINGTON,J 22CR 701217
130 HUDGINS,TAYLOR,NICOLE FAILURE TO YIELD CARROLL,T 22IF 702117
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
131 HUDSON,CHARLES,LAMAR MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 704136
132 IRIZARRY,OSCAR,ANDRES HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 704444
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704444
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704444
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 704444
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 704444
133 JACKSON JR ,JERRY CHAR DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 270481
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 270481
** 134 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050777
135 JACKSON,JERRY,CHARLES, POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701610
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701610
136 JACKSON,JERRY,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701611
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701611
** 137 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE FELONY POSSESSION SCH I CS MOOTS,S 19CR 050596
138 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 701942
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 701942
139 JENKINS,DEMETRIUS,LYDA DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703978
FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22CR 703978
140 JENKINS,TRES'JIOR,UNIQ A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703977
141 JIMENEZRUIZ,JOSE,MANUE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 22IF 702275
142 JOHNSON,ETHAN,JUBAL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704174
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704174
143 JOHNSON,ETHAN,VANCE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 21IF 703542
144 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056
145 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941
146 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892
147 KALTENBACH,DANIEL,CHAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 702798
** 148 KEELER,WADE,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052617
149 KEELER,WADE,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704510
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 704510
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 704510
EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 21CR 704510
150 KELLY,SHANTEL,CORINNE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703021
** 151 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419
152 KING,TYRITA,NICOLE,BRA UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 701552
153 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
154 KNOWLES,JESSICA,JUNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703723
155 LANIER,JERRY,WHITE SPEEDING 058/45 GOODRUM,J 22IF 702191
156 LAY,BRETT,AXL OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703838
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 703838
** 157 LENZ,JAY,J DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051647
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 22CR 051647
158 LEON-ALLEN,ANAYA,ELIZA CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000651
159 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701935
160 LOPEZ,ABEL,CUPIL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703291
161 LOPEZ,ABEL,CUPIL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703567
162 LUDVIGSEN,CRYSTAL,SAWY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702529
163 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
164 MADDLE,LOGAN,SCOTTIE,W RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD TURNER,BRAN 22CR 703372
165 MANION,LAURA,MARIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703472
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 703472
166 MANNING,JAMES,LEE SPEEDING 065/45 COVINGTON,J 21CR 052234
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052234
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052234
167 MARINO,MARY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22IF 701905
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
168 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
169 MARTIN,MACI,LANE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701917
170 MARTIN,MADISON,LEIGH CONSUME ALC BY 19/20 GOTTUSO,N 22CR 000571
171 MARTIN,SARA,JEAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 703283
172 MARTINEZ,ALEEAH,MARIE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702258
173 MARTINEZ,BLANCA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703277
174 MAYO,OCTAVIA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703477
175 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
176 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
177 MCCULLEN,CALEB,JOSHUA A&A POSSESSION OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000409
178 MCELROY,LANCE,JR SPEEDING 060/45 MOREAU,S,R 22IF 701524
179 MCIVER,APHRODITE,NEPHA SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702274
180 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
181 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
182 MEE,JULIA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 702520
183 MELVILLE,ANTHONY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000574
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000574
184 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703666
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703666
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 703666
185 MENTINK,JON,NEAL WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703972
SPEEDING 048/35 COVINGTON,J 22CR 703972
186 MILLER,JASON,KYLE,GLAH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702149
** 187 MILLIGAN,STEPHEN,MICHA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MORRISON,T 21CR 051446
ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T 21CR 051446
188 MOONAN,DEIDRE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051612
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,J 20CR 051612
189 MOORE,STEVEN,LEON,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702171
190 MURRELL,JAZMIN,LEANNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051035
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051035
191 MURRELL,JAZMIN,LEANNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051036
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051036
192 MURRELL,JAZMIN,LEANNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051037
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051037
193 MURRELL,JAZMIN,LEANNE AGGRESSIVE DRIVING COVINGTON,J 22CR 051038
FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 22CR 051038
194 NAPIER,CHERYL,MORRIS MISDEMEANOR CHILD ABUSE MORRISON,T, 20CR 703616
195 NAPIER,CHERYL,MORRIS DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T, 20CR 703617
196 NAPIER,CHERYL,MORRIS FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 20IF 702721
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 20IF 702721
197 NEAHUSAN,ZACHERY,TODD NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000428
198 NICHOLS,DOROTHY,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 702710
SPEEDING 050/35 LONG,K 22CR 702710
199 NORMAN,JARVIS,ALEXANDE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 702136
200 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680
201 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010
202 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733
203 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766
204 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE SPEEDING 095/55 MORRISON,T, 20CR 703769
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703769
205 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 703308
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 703308
206 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000528
207 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139
208 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
209 ORANDAY,JONATHAN,ISRAE SPEEDING 067/45 MORRISON,T, 22CR 700952
DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700952
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 700952
210 ORORKE,SHANNON,ROSE SPEEDING 060/35 COVINGTON,J 20CR 053156
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 053156
211 OSORTOCRUZ,DARWIN,RENI SPEEDING 082/55 CASNER,S,M 21CR 705109
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705109
212 OSWALD,ANDREW,DARRELL MISDEMEANOR STALKING STEIGER,RAC 22CR 260628
213 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095
214 PARHAM,COREY,HOUGHTALI WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 21CR 705237
VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21CR 705237
215 PARHAM,COREY,HOUGHTALI NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700864
WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 700864
FENDER HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 22CR 700864
216 PARKER,ISAIAH,KEITH CONSUME ALC BY
** 217 PARMER,HEATHER,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052464
218 PARMER,HEATHER,LYNN SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 21CR 704386
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704386
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704386
219 PATE,ANDREW,SCOTTIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TURNER,BRAN 22CR 000561
MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 22CR 000561
SPA 220 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571
HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571
221 PECK,CASSAUNDRA,VAWTER SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700501
222 PENNY,CARRIE,REBECCA SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 700857
223 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 700382
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 700382
SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 700382
LANE CHANGE SIGNAL VIOLATION MORRISON,T, 22CR 700382
UNSAFE LANE CHANGE MORRISON,T, 22CR 700382
SPA 224 PEREZ,MARIA,GABRIELA,R EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22IF 702552
225 PERKINS,JULIAN,BRADSHA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 000576
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T 22CR 000576
226 PERKINS,JULIAN,BRADSHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T 22CR 000578
DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000578
227 PERKINS,JULIAN,BRADSHA DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T 22IF 000142
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T 22IF 000142
228 PICKLE,JOSHUA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703282
229 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404
230 PILAND,MERINDY,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703569
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703569
SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 703569
231 PORTER,FAITH,ELISE CONSUME ALC BY
232 PORTER,FAITH,ELISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 702661
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 702661
233 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
234 PRESSLY,JAIME,ELIZABET SPEEDING 054/35 COVINGTON,J 22CR 703946
235 PRUETT,ZACHARY,ALAN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GOTTUSO,D 22CR 000611
236 QUINN,DANEIL,BAXTER,II FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 22IF 701963
237 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
238 RAMIREZ,SAMUEL,LUCAS SPEEDING 062/45 GOODRUM,J 21CR 702871
** 239 RAY,JENNIFER,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000438
240 RAY,JENNIFER,MARIE DISORDERLY CONDUCT MORRISON,T, 21CR 702611
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 702611
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 702611
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 702611
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 702611
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 702611
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 702611
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 702611
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 702611
241 REDDINGTON,MICHAEL,BRI SPEEDING 072/45 MORRISON,T, 22CR 703587
** 242 REELS,KATELYN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000054
243 REELS,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700569
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700569
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 700569
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700569
244 RHUE,KAMYN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 703724
245 ROBINSON,WILLIAM,SPENC SPEEDING 052/35 BRINKLEY 22CR 000322
** 246 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660
247 ROSSI,BRAXTON,MICHAEL SPEEDING 077/55 MORRISON,T, 22CR 701317
248 ROZZELLE,ROBERT,ALLEN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703603
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 703603
249 RUBLE,WILLIAM,LEE,II SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702298
250 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246
251 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258
252 SALTER,MATTHEW ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608
SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 273608
253 SALTER,MICHAEL,DWAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 20CR 052350
254 SALTER,MICHAEL,DWAYNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703069
255 SAMPSON,DEVIN,LEE,LAWR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701024
256 SCOGGINS,CHAD,THOMAS SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 700427
257 SETTLE,MICHAEL,PAUL OPERATE BOAT RECKLESS MANNER TURNER,B 22CR 262690
OPERATE BOAT RECKLESS MANNER TURNER,B 22CR 262690
258 SIMMONS,ADINAH,JOY FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 700972
259 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
260 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781
261 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782
262 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030
263 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 701962
264 STUDDARD,ASHLEY,HEYWAR SPEEDING 051/35 COVINGTON,J 22CR 704137
265 STYRON,LETITIA,ANN SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702299
266 SYRROS,GEORGE,ASIMAKIS SPEEDING 062/35 MORRISON,T, 22CR 702440
267 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520
268 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 701234
OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 701234
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 701234
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 701234
269 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
270 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582
271 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
272 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665
273 TEMPLE,SHEILA,MCINERNE EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22IF 702164
274 TERK,SOPHIE,ARRIANNA EXCEEDING SAFE SPEED TURNER,BRAN 22IF 701880
275 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968
276 TOY,JACOB,BRUCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704173
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704173
277 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
278 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
279 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
280 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
281 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
282 TROUTNER,KIMBERLY,ROBI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703382
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703382
283 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
284 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368
285 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693
286 VANDE LINDE,CAMERON,CH ASSAULT ON A FEMALE HATFIELD,J 22CR 051746
** 287 VERONESI,DEVON,NIKOLI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000258
288 VIGIL,JONATHAN,CONSTAN SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 703191
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703191
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703191
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 703191
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703191
289 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885
290 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014
** 291 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012
FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012
** 292 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013
293 WALKER,SARAH,JANE OPERATE VEH NO INS SLOOP,D,T 22CR 702319
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SLOOP,D,T 22CR 702319
294 WARD,REGINA,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704980
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704980
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 704980
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 704980
295 WARREN,LAURA,ROBERTS DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702312
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 702312
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 702312
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702312
296 WATERS,IKWUANA,YVETTE SPEEDING 065/45 CARROLL,T 22CR 702797
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702797
297 WEEKS,BENNY,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701220
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 701220
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY MORRISON,T, 22CR 701220
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 701220
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701220
298 WEIS,CAMERON,LEE SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703839
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703839
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703839
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 703839
299 WESSON,JENNIFER,LYNN NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000575
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000575
300 WHITE,AMANDA,RENEE SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 21CR 703290
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 301 WHITE,CHRISTINA,LOUISE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 050287
302 WHITE,CHRISTINA,LOUISE ASSAULT AND BATTERY BRINKLEY,J 22CR 051569
303 WHITE,CHRISTINA,LOUISE RESISTING PUBLIC OFFICER MORRISON,T, 22CR 700463
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700463
EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 22CR 700463
** 304 WHITE,DELBERT,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 051780
305 WHITE,DELBERT,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703079
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703079
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 703079
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703079
306 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
307 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012
UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012
308 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704
309 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
310 WYNN,MICHAEL,AARON FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 700045
311 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
** 312 ZIMNICKI,WENDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000016
313 ZIMNICKI,WENDY,MARIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700081
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 700081
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700081
IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE MORRISON,T, 22CR 700081
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.