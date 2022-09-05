carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABERNATHY,ISABELLE,KAT CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000363

2 AGUILAR,JOSE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 702244

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702244

3 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966

4 AMEN,CHEYENNE,RENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703568

5 ANDERSON,DAISY,JEWEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703861

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703861

6 ANDERSON,ERICA LEA SIMPLE ASSAULT CARROLL,TRA 22CR 266228

7 ANGEL,ENRIQUE,ZACARIAS DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C,M 20CR 701447

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C,M 20CR 701447

8 ASHWELL,DAVID,MICHAEL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701230

9 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

10 BAHM,DEVIN ROBERT EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HAYMORE,MIC 22CR 280638

11 BAKER,ROBERT,SCOTT,III WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703258

12 BARAJAS,DECIDERIO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 22CR 703443

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 22CR 703443

13 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505

14 BARNETT,TRISTAN,DANIEL NO OPERATORS LICENSE SLOOP,D,T 22CR 702338

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SLOOP,D,T 22CR 702338

EXPIRED/NO INSPECTION SLOOP,D,T 22CR 702338

CENTER LANE VIOLATION SLOOP,D,T 22CR 702338

15 BASS,ABIGALE,MARIE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702163

16 BAUTISTAGOMEZ,MARVIN,B NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703280

17 BEASLEY,DAVID,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED TURNER,B 22CR 263072

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TURNER,B 22CR 263072

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT TURNER,B 22CR 263072

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TURNER,B 22CR 263072

18 BEASLEY,JAXSON,WHIT SPEEDING 073/55 MORRISON,T, 22CR 703342

19 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840

20 BELL,BILLIE,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 702170

21 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703278

22 BENTON,BUXTON JAMES ASSAULT ON A FEMALE MCINTOSH,ME 22CR 263367

COMMUNICATING THREATS MCINTOSH,ME 22CR 263367

23 BERNARD,GAVIN,MICHAEL UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 700441

24 BEST,DANNY,FREDERICK,I SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 22IF 702055

25 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051312

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T 22CR 051312

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 22CR 051312

26 BISESI,JAIMIE,LYNN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 051313

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T 22CR 051313

27 BISESI,JAIMIE,LYNN DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 22CR 051314

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T 22CR 051314

28 BOWERS,TIFFANY,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052967

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052967

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052967

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 21CR 052967

29 BOWERS,TIFFANY,DAWN INJURY TO REAL PROPERTY COVINGTON,J 21CR 705255

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 21CR 705255

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705255

30 BOYETTE,HARRISON,LEE SPEEDING 064/45 BRINKLEY,J 22CR 702775

31 BRAYBOY,CONNIE,PERRY UNSAFE MOVEMENT COVINGTON,J 22IF 700595

32 BROOKS,ANTOINE,GERMELL SPEEDING 059/35 MORRISON,T, 22CR 701018

33 BROWN,FELICIA,DELRE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702304

** 34 BROWN,JODY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050548

35 BROWN,JODY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701036

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 701036

36 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

37 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

38 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 704306

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN COVINGTON,J 21CR 704306

39 BURCHFIEL,RICHARD,KY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 703892

40 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

41 CAHILL,OLIVIA,JORDAN SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 703813

42 CAMPBELL,TONYA,SUE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702166

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22IF 702166

43 CARLSON,GABRIELLE,JUDI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705086

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 21CR 705086

44 CARPIO,EDGAR,MENDIETA FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MORRISON,T, 21IF 703860

45 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924

46 CARROLL,JOSHUA,OLIVER POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700929

47 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123

48 CASTRO,MIGUEL,ANGEL SPEEDING 058/35 BRINKLEY,J 22CR 702557

49 CHRISTEN,KYLE,KURT SPEEDING 041/25 GOODRUM,J 22CR 702852

50 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722

51 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701590

TEXTING VIOL MOTOR VEH MORRISON,T, 21CR 701590

52 CLARK,JOSHUA,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701591

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701591

53 CLARK,JOSHUA,PAUL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 701116

54 CLEARY,STEPHANIE,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701576

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 701576

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 701576

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701576

55 CLEMENTS,CHERYL,HAMILT SPEEDING 059/45 BRINKLEY,J 22IF 702185

56 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703460

57 COOMBS,AUSTIN,CHASE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 702150

58 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

59 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

60 CREECH,ASHLEY,NICOLE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702228

61 CRUZMELENDREZ,MARIA,SO NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703279

SPA 62 CUEVAS,PAULINO,MACHUCH DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052971

DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 21CR 052971

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 21CR 052971

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 21CR 052971

63 CUEVES,PAULINO,MACHUCH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 705260

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 705260

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 705260

64 DAVIS,DANNY,ALLEN DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704271

65 DEAL,SHAWN,REBECCA HARBORING FUGITIVE BRUNO,T 22CR 051553

66 DEAN,SHAYLA,RHEA SPEEDING 068/50 MORRISON,T, 22CR 703604

67 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

68 DELAVORE,KRISTIANA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702441

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702441

69 DELONG,BRAYDEN,SCOTT POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000432

70 DIAMADI,DOMINICK,IAN CONSUME ALC BY

71 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475

FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475

72 DOYLE,STEVEN,JAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 051552

73 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226

NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226

74 DYKHOUSE,JENNIFER,FAYE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702452

** 75 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000242

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 21CR 000242

76 EDWARDS,DANNY,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 701848

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701848

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 701848

77 EDWARDS,DANNY,RAY DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 21CR 701849

78 ELDRETH,LANDON,RAYNE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 701936

79 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991

80 ELLIS,BRANDON,LEE SPEEDING 060/45 MORRISON,T, 22IF 702212

81 ESCALANTE,RAUL,ROMARIO FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 22IF 702277

82 ESSELSTEIN,LAKEESHA,LE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702168

83 EVANS,MARK,RAYMOND SPEEDING 060/45 MOREAU,S,R 22IF 701523

84 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GOODRUM,J 22CR 701566

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 701566

SPEEDING 083/45 GOODRUM,J 22CR 701566

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 701566

85 FENSON,CHRISTIAN,ALAN NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22CR 702971

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL HATFIELD,JO 22CR 702971

86 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414

87 FORBES,ASHLEY FAIL TO WORK AFTER PAID OBRIEN,LARI 22CR 051747

88 FRANKLIN,CHELSEY,GRAY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703179

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 703179

89 FRAZIER,DALLAS,DONTE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 20CR 053304

90 GALLAGHER,KATHRYN,M SPEEDING 048/35 BLALOCK,G 22IF 702141

91 GARDNER,ALI,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702079

92 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667

93 GASKILL,JEFFREY,NEAL DWLR IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703480

94 GAWERECKI,MADILYN,RAE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 20IF 702272

95 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308

96 GEORGE,HAYWOOD,ALONZA, OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 21CR 705343

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 705343

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 21CR 705343

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 705343

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 705343

EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 21CR 705343

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 705343

97 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703090

98 GERMAN,TOSHIANA,RENA NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 704011

99 GIBBS,KAYLIANNA,TAY,CA SPEEDING 066/45 MORRISON,T, 22CR 702562

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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100 GILLIKIN,CONNER,HUDSON FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 700016

101 GILPEN,FRANKLIN,TYRON, FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRISON,T, 20IF 702603

102 GLASS,DUSTIN,JAMES NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 705142

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705142

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705142

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 705142

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 21CR 705142

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21CR 705142

103 GLINES,BRODY,HALEY UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703758

104 GODETTE,LEANDRO,JR SPEEDING 069/45 MORRISON,T, 22CR 703605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703605

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703605

105 GOODWIN,HARRISON,ISAAC SPEEDING 049/35 THOMAS,C 22CR 000454

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000454

106 GOODWIN,JACQUELINE,NIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703588

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703588

107 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573

FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573

108 GRENIER,BRIAN,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,S 20IF 000088

109 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

110 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

111 GUESNO,ROBERT,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000429

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 000429

112 HAMILTON,RANDALL,MARK MISDEMEANOR LARCENY EDWARDS,T 22CR 051756

113 HANCOCK,BRYAN,ALLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703281

114 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

115 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

116 HANEY,JAMES,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 21IF 704117

117 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

** 118 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528

119 HAUGHEY,GAIL,MARIE SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22IF 701178

120 HEAD,GARY ROBERT TRESPASS W/ALL TERRAIN VEH RICKS,GEORG 22CR 270196

FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN RICKS,GEORG 22CR 270196

121 HEATHERLY,ETHAN,SAMUEL SPEEDING 081/55 MORRISON,T, 22CR 703746

122 HERNANDEZ,ANTONIO,LOPE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701318

123 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856

124 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100

125 HILBURN,MAYSON,ZANE NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22CR 703943

126 HILL,WANDA,ROSE NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 701580

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 701580

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 701580

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 701580

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 701580

127 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 700258

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CLARK,C 22CR 700258

128 HOLLAND,CURTIS,VINCENT SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 700521

129 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 701217

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 040/25 COVINGTON,J 22CR 701217

130 HUDGINS,TAYLOR,NICOLE FAILURE TO YIELD CARROLL,T 22IF 702117

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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131 HUDSON,CHARLES,LAMAR MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 704136

132 IRIZARRY,OSCAR,ANDRES HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 704444

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704444

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704444

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 704444

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 704444

133 JACKSON JR ,JERRY CHAR DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 270481

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 270481

** 134 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050777

135 JACKSON,JERRY,CHARLES, POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701610

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701610

136 JACKSON,JERRY,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701611

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701611

** 137 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE FELONY POSSESSION SCH I CS MOOTS,S 19CR 050596

138 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 701942

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 701942

139 JENKINS,DEMETRIUS,LYDA DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703978

FOLLOWING TOO CLOSELY COVINGTON,J 22CR 703978

140 JENKINS,TRES'JIOR,UNIQ A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 703977

141 JIMENEZRUIZ,JOSE,MANUE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 22IF 702275

142 JOHNSON,ETHAN,JUBAL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704174

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704174

143 JOHNSON,ETHAN,VANCE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 21IF 703542

144 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056

145 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941

146 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892

147 KALTENBACH,DANIEL,CHAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 702798

** 148 KEELER,WADE,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052617

149 KEELER,WADE,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704510

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 704510

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T, 21CR 704510

EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 21CR 704510

150 KELLY,SHANTEL,CORINNE OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703021

** 151 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419

152 KING,TYRITA,NICOLE,BRA UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 701552

153 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

154 KNOWLES,JESSICA,JUNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703723

155 LANIER,JERRY,WHITE SPEEDING 058/45 GOODRUM,J 22IF 702191

156 LAY,BRETT,AXL OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703838

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 703838

** 157 LENZ,JAY,J DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051647

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 22CR 051647

158 LEON-ALLEN,ANAYA,ELIZA CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000651

159 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701935

160 LOPEZ,ABEL,CUPIL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703291

161 LOPEZ,ABEL,CUPIL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703567

162 LUDVIGSEN,CRYSTAL,SAWY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702529

163 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

164 MADDLE,LOGAN,SCOTTIE,W RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD TURNER,BRAN 22CR 703372

165 MANION,LAURA,MARIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703472

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 703472

166 MANNING,JAMES,LEE SPEEDING 065/45 COVINGTON,J 21CR 052234

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052234

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052234

167 MARINO,MARY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22IF 701905

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

168 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

169 MARTIN,MACI,LANE SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701917

170 MARTIN,MADISON,LEIGH CONSUME ALC BY 19/20 GOTTUSO,N 22CR 000571

171 MARTIN,SARA,JEAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 703283

172 MARTINEZ,ALEEAH,MARIE SPEEDING 050/35 COVINGTON,J 22IF 702258

173 MARTINEZ,BLANCA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703277

174 MAYO,OCTAVIA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703477

175 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

176 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

177 MCCULLEN,CALEB,JOSHUA A&A POSSESSION OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000409

178 MCELROY,LANCE,JR SPEEDING 060/45 MOREAU,S,R 22IF 701524

179 MCIVER,APHRODITE,NEPHA SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702274

180 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

181 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

182 MEE,JULIA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21IF 702520

183 MELVILLE,ANTHONY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000574

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000574

184 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703666

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703666

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 703666

185 MENTINK,JON,NEAL WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 703972

SPEEDING 048/35 COVINGTON,J 22CR 703972

186 MILLER,JASON,KYLE,GLAH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702149

** 187 MILLIGAN,STEPHEN,MICHA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MORRISON,T 21CR 051446

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T 21CR 051446

188 MOONAN,DEIDRE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051612

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA COVINGTON,J 20CR 051612

189 MOORE,STEVEN,LEON,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702171

190 MURRELL,JAZMIN,LEANNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051035

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051035

191 MURRELL,JAZMIN,LEANNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051036

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051036

192 MURRELL,JAZMIN,LEANNE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051037

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON COVINGTON,J 22CR 051037

193 MURRELL,JAZMIN,LEANNE AGGRESSIVE DRIVING COVINGTON,J 22CR 051038

FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 22CR 051038

194 NAPIER,CHERYL,MORRIS MISDEMEANOR CHILD ABUSE MORRISON,T, 20CR 703616

195 NAPIER,CHERYL,MORRIS DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T, 20CR 703617

196 NAPIER,CHERYL,MORRIS FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 20IF 702721

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 20IF 702721

197 NEAHUSAN,ZACHERY,TODD NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000428

198 NICHOLS,DOROTHY,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 702710

SPEEDING 050/35 LONG,K 22CR 702710

199 NORMAN,JARVIS,ALEXANDE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 702136

200 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680

201 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010

202 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733

203 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766

204 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE SPEEDING 095/55 MORRISON,T, 20CR 703769

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703769

205 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 703308

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 703308

206 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SHOW CAUSE STATE OF NO 22CR 000528

207 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139

208 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

209 ORANDAY,JONATHAN,ISRAE SPEEDING 067/45 MORRISON,T, 22CR 700952

DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700952

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 700952

210 ORORKE,SHANNON,ROSE SPEEDING 060/35 COVINGTON,J 20CR 053156

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 053156

211 OSORTOCRUZ,DARWIN,RENI SPEEDING 082/55 CASNER,S,M 21CR 705109

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705109

212 OSWALD,ANDREW,DARRELL MISDEMEANOR STALKING STEIGER,RAC 22CR 260628

213 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095

214 PARHAM,COREY,HOUGHTALI WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 21CR 705237

VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21CR 705237

215 PARHAM,COREY,HOUGHTALI NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700864

WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 700864

FENDER HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 22CR 700864

216 PARKER,ISAIAH,KEITH CONSUME ALC BY

** 217 PARMER,HEATHER,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052464

218 PARMER,HEATHER,LYNN SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 21CR 704386

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704386

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 704386

219 PATE,ANDREW,SCOTTIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TURNER,BRAN 22CR 000561

MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 22CR 000561

SPA 220 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571

HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571

221 PECK,CASSAUNDRA,VAWTER SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700501

222 PENNY,CARRIE,REBECCA SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 700857

223 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 700382

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 700382

SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 700382

LANE CHANGE SIGNAL VIOLATION MORRISON,T, 22CR 700382

UNSAFE LANE CHANGE MORRISON,T, 22CR 700382

SPA 224 PEREZ,MARIA,GABRIELA,R EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22IF 702552

225 PERKINS,JULIAN,BRADSHA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 000576

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T 22CR 000576

226 PERKINS,JULIAN,BRADSHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T 22CR 000578

DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000578

227 PERKINS,JULIAN,BRADSHA DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T 22IF 000142

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T 22IF 000142

228 PICKLE,JOSHUA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703282

229 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404

230 PILAND,MERINDY,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703569

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703569

SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 703569

231 PORTER,FAITH,ELISE CONSUME ALC BY

232 PORTER,FAITH,ELISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 702661

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 702661

233 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

234 PRESSLY,JAIME,ELIZABET SPEEDING 054/35 COVINGTON,J 22CR 703946

235 PRUETT,ZACHARY,ALAN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GOTTUSO,D 22CR 000611

236 QUINN,DANEIL,BAXTER,II FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT MORRISON,T, 22IF 701963

237 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

238 RAMIREZ,SAMUEL,LUCAS SPEEDING 062/45 GOODRUM,J 21CR 702871

** 239 RAY,JENNIFER,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000438

240 RAY,JENNIFER,MARIE DISORDERLY CONDUCT MORRISON,T, 21CR 702611

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 702611

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 702611

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 702611

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 702611

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 702611

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 702611

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 702611

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 702611

241 REDDINGTON,MICHAEL,BRI SPEEDING 072/45 MORRISON,T, 22CR 703587

** 242 REELS,KATELYN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000054

243 REELS,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700569

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700569

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 700569

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700569

244 RHUE,KAMYN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 703724

245 ROBINSON,WILLIAM,SPENC SPEEDING 052/35 BRINKLEY 22CR 000322

** 246 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660

247 ROSSI,BRAXTON,MICHAEL SPEEDING 077/55 MORRISON,T, 22CR 701317

248 ROZZELLE,ROBERT,ALLEN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703603

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 703603

249 RUBLE,WILLIAM,LEE,II SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702298

250 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246

251 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258

252 SALTER,MATTHEW ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 273608

SPEEDING 054/35 BRINKLEY,J 22CR 273608

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 273608

253 SALTER,MICHAEL,DWAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 20CR 052350

254 SALTER,MICHAEL,DWAYNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703069

255 SAMPSON,DEVIN,LEE,LAWR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701024

256 SCOGGINS,CHAD,THOMAS SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 700427

257 SETTLE,MICHAEL,PAUL OPERATE BOAT RECKLESS MANNER TURNER,B 22CR 262690

OPERATE BOAT RECKLESS MANNER TURNER,B 22CR 262690

258 SIMMONS,ADINAH,JOY FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 700972

259 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

260 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781

261 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782

262 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030

263 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 701962

264 STUDDARD,ASHLEY,HEYWAR SPEEDING 051/35 COVINGTON,J 22CR 704137

265 STYRON,LETITIA,ANN SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702299

266 SYRROS,GEORGE,ASIMAKIS SPEEDING 062/35 MORRISON,T, 22CR 702440

267 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520

268 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 701234

OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 701234

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 701234

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 701234

269 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

270 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582

271 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

272 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665

273 TEMPLE,SHEILA,MCINERNE EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22IF 702164

274 TERK,SOPHIE,ARRIANNA EXCEEDING SAFE SPEED TURNER,BRAN 22IF 701880

275 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968

276 TOY,JACOB,BRUCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704173

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704173

277 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

278 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

279 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

280 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

281 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

282 TROUTNER,KIMBERLY,ROBI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703382

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703382

283 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

284 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368

285 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693

286 VANDE LINDE,CAMERON,CH ASSAULT ON A FEMALE HATFIELD,J 22CR 051746

** 287 VERONESI,DEVON,NIKOLI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000258

288 VIGIL,JONATHAN,CONSTAN SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 703191

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703191

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703191

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 703191

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703191

289 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885

290 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014

** 291 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012

FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012

** 292 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013

293 WALKER,SARAH,JANE OPERATE VEH NO INS SLOOP,D,T 22CR 702319

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SLOOP,D,T 22CR 702319

294 WARD,REGINA,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704980

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704980

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 704980

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 704980

295 WARREN,LAURA,ROBERTS DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702312

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 702312

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 702312

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702312

296 WATERS,IKWUANA,YVETTE SPEEDING 065/45 CARROLL,T 22CR 702797

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702797

297 WEEKS,BENNY,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701220

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 701220

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY MORRISON,T, 22CR 701220

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 701220

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701220

298 WEIS,CAMERON,LEE SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703839

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703839

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703839

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 703839

299 WESSON,JENNIFER,LYNN NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000575

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000575

300 WHITE,AMANDA,RENEE SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 21CR 703290

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 09/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 301 WHITE,CHRISTINA,LOUISE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 050287

302 WHITE,CHRISTINA,LOUISE ASSAULT AND BATTERY BRINKLEY,J 22CR 051569

303 WHITE,CHRISTINA,LOUISE RESISTING PUBLIC OFFICER MORRISON,T, 22CR 700463

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700463

EXCEEDING SAFE SPEED MORRISON,T, 22CR 700463

** 304 WHITE,DELBERT,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 051780

305 WHITE,DELBERT,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703079

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703079

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 703079

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703079

306 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

307 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012

UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012

308 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704

309 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

310 WYNN,MICHAEL,AARON FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 700045

311 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

** 312 ZIMNICKI,WENDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000016

313 ZIMNICKI,WENDY,MARIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700081

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 700081

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22CR 700081

IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE MORRISON,T, 22CR 700081

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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