DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961
2 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625
3 BARNES,CODY,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BARNES,J 21CR 051852
INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051852
4 BLANDINOBLANDON,JOSE,S NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
5 BOWMAN,ASHLEY,MARIE ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000772
VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000772
** 6 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717
** 7 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718
8 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271
9 CHALK,JEREMY,HAROLD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STARNES,J 22CR 701253
SPEEDING 048/35 STARNES,J 22CR 701253
10 CLONINGER,KAYLA,BROOKE SECOND DEGREE TRESPASS BARNES,J 21CR 051853
** 11 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE IPOCK,R 21CR 702178
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702178
NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 702178
SPEEDING 065/45 IPOCK,R 21CR 702178
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 702178
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 702178
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 702178
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER IPOCK,R 21CR 702178
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 IPOCK,R 21CR 702178
12 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064
13 CRUZ,JASON,CEDAR NO OPERATORS LICENSE CHADWICK,M 22CR 000089
14 CUEVAS,RAFAEL,TAVARES DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700949
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700949
15 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482
** 16 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON JOHNER,DEBR 22CR 050618
** 17 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON DICKSON,SHA 22CR 050619
** 18 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS JOHNER,DEBR 22CR 050620
** 19 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS DICKSON,SHA 22CR 050621
20 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794
21 GOMEZ,ADAN,SEGURA NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 22CR 701239
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 22CR 701239
22 GRANDY,PATRICK,JR SIMPLE ASSAULT GUTHRIE,SAB 22CR 050995
CYBERSTALKING GUTHRIE,SAB 22CR 050995
SECOND DEGREE TRESPASS GUTHRIE,SAB 22CR 050995
23 HARDESTY,JOHN,MATTHEW DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GIBLIN,BILL 21CR 052090
24 HENRY,JAQUAN,LEONTY CYBERSTALKING WHALEY,BRIA 21CR 050822
25 HENRY,JAQUAN,LEONTY CYBERSTALKING WILLIS,TIMO 21CR 050823
26 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 21CR 704677
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704677
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705152
28 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER SPEEDING 068/45 IPOCK,R 22CR 701111
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 701111
29 HILL,MICHAEL,EDWARD SEXUAL BATTERY SIDERS,JAEL 21CR 051952
30 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501
31 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005
32 JOHNSON,AMARIS,JONEISH NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 701024
33 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795
34 LEE,JAMES,TRISTON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 ROBINSON,T 21CR 704189
35 MCCLAIN,MATTHEW ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 22CR 050227
36 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521
37 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704078
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704078
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704078
38 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810
39 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125
40 OBERTACH,SHANNON ASSAULT AND BATTERY RUSSELL,DEB 22CR 050980
41 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
42 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
43 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
44 ONEILL,RANDY,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700948
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700948
OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700948
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 22CR 700948
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700948
45 OVANDO,RIGOBERTA,OVAND NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 22CR 700070
SPEEDING 064/50 JOHNSON,G,A 22CR 700070
46 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641
47 PEARSE,PHILLIP,ARTHUR CARRYING CONCEALED WEAPON SHADY,M,V 20CR 704583
48 PECHONIS,THEODORE,PATR DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704653
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704653
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE IPOCK,R 21CR 704653
49 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855
50 RAVILLE,TAMMY,LYNN CYBERSTALKING WHITE,ROBER 22CR 051053
51 REDD,NANCY VIOL EXEC ORDER RE:ALC CONS ON LEONARD,R 20CR 000699
ALLOW VIOL TO RECUR ON PREMISE LEONARD,R 20CR 000699
52 REDD,NANCY ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000771
VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000771
53 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
54 ROBERTS,NATHANIEL,THOM WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700726
** 55 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS SAVAGE,TANY 22CR 050628
** 56 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN THREATENING PHONE CALL SAVAGE,TANY 22CR 050629
57 SHELTERS,TYLER,DAKOTA SPEEDING 053/35 STARNES,J 22CR 701283
58 STEWART,SHAIHEEM,RAQUA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704741
SPEEDING 060/45 IPOCK,R,B 19CR 704741
59 SUTPHIN,RONALD,WRAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704598
60 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599
61 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115
** 62 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623
63 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084
64 TRAVIS,IAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701603
SPA 65 VALDEZ,TEODORA,GERMAN CYBERSTALKING GAMEZ,LUCER 22CR 050756
** 66 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152
DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152
** 67 WADE,DELONQUEZ,DEZJUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CHADWICK,M 22CR 000097
CARRYING CONCEALED WEAPON CHADWICK,M 22CR 000097
68 WAY,SAMUEL,EASON,III MISDEMEANOR STALKING BLOOM,DEANN 21CR 050300
69 WAY,SAMUEL,EASON,III MISDEMEANOR STALKING JACKSON,CHR 21CR 050301
70 WILLIS,JOHN SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R,B 20CR 703044
71 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
72 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700595
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 700595
73 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 700596
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700596
74 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704174
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704174
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704174
75 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704542
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704542
76 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP COMMUNICATING THREATS REGISTER,JA 22CR 050990
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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