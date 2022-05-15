carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961

2 BAILEY,DEBORAH,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052625

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY IPOCK,R 20CR 052625

3 BARNES,CODY,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BARNES,J 21CR 051852

INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051852

4 BLANDINOBLANDON,JOSE,S NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373

5 BOWMAN,ASHLEY,MARIE ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000772

VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000772

** 6 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717

** 7 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718

8 BURTON,MICHAEL,GRAY CARRYING CONCEALED GUN(M) IPOCK,R 21CR 051271

9 CHALK,JEREMY,HAROLD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STARNES,J 22CR 701253

SPEEDING 048/35 STARNES,J 22CR 701253

10 CLONINGER,KAYLA,BROOKE SECOND DEGREE TRESPASS BARNES,J 21CR 051853

** 11 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE IPOCK,R 21CR 702178

DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702178

NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 702178

SPEEDING 065/45 IPOCK,R 21CR 702178

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 702178

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 702178

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 702178

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER IPOCK,R 21CR 702178

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 IPOCK,R 21CR 702178

12 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064

13 CRUZ,JASON,CEDAR NO OPERATORS LICENSE CHADWICK,M 22CR 000089

14 CUEVAS,RAFAEL,TAVARES DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700949

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700949

15 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482

** 16 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON JOHNER,DEBR 22CR 050618

** 17 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON DICKSON,SHA 22CR 050619

** 18 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS JOHNER,DEBR 22CR 050620

** 19 DICKSON,BOBBY,LYNN,JR COMMUNICATING THREATS DICKSON,SHA 22CR 050621

20 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794

21 GOMEZ,ADAN,SEGURA NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 22CR 701239

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 22CR 701239

22 GRANDY,PATRICK,JR SIMPLE ASSAULT GUTHRIE,SAB 22CR 050995

CYBERSTALKING GUTHRIE,SAB 22CR 050995

SECOND DEGREE TRESPASS GUTHRIE,SAB 22CR 050995

23 HARDESTY,JOHN,MATTHEW DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GIBLIN,BILL 21CR 052090

24 HENRY,JAQUAN,LEONTY CYBERSTALKING WHALEY,BRIA 21CR 050822

25 HENRY,JAQUAN,LEONTY CYBERSTALKING WILLIS,TIMO 21CR 050823

26 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 21CR 704677

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 704677

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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27 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705152

28 HERNANDEZ,CRUZ,AGUILER SPEEDING 068/45 IPOCK,R 22CR 701111

DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 701111

29 HILL,MICHAEL,EDWARD SEXUAL BATTERY SIDERS,JAEL 21CR 051952

30 HORNER,ALYSSA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051501

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 20CR 051501

31 HORNER,ALYSSA,NICOLE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R,B 20CR 702005

32 JOHNSON,AMARIS,JONEISH NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 701024

33 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795

34 LEE,JAMES,TRISTON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 ROBINSON,T 21CR 704189

35 MCCLAIN,MATTHEW ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 22CR 050227

36 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521

37 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704078

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704078

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704078

38 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810

39 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125

40 OBERTACH,SHANNON ASSAULT AND BATTERY RUSSELL,DEB 22CR 050980

41 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

42 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

43 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

44 ONEILL,RANDY,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700948

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700948

OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700948

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 22CR 700948

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700948

45 OVANDO,RIGOBERTA,OVAND NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 22CR 700070

SPEEDING 064/50 JOHNSON,G,A 22CR 700070

46 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641

47 PEARSE,PHILLIP,ARTHUR CARRYING CONCEALED WEAPON SHADY,M,V 20CR 704583

48 PECHONIS,THEODORE,PATR DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704653

DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704653

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE IPOCK,R 21CR 704653

49 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855

50 RAVILLE,TAMMY,LYNN CYBERSTALKING WHITE,ROBER 22CR 051053

51 REDD,NANCY VIOL EXEC ORDER RE:ALC CONS ON LEONARD,R 20CR 000699

ALLOW VIOL TO RECUR ON PREMISE LEONARD,R 20CR 000699

52 REDD,NANCY ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000771

VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000771

53 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

54 ROBERTS,NATHANIEL,THOM WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700726

** 55 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS SAVAGE,TANY 22CR 050628

** 56 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN THREATENING PHONE CALL SAVAGE,TANY 22CR 050629

57 SHELTERS,TYLER,DAKOTA SPEEDING 053/35 STARNES,J 22CR 701283

58 STEWART,SHAIHEEM,RAQUA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704741

SPEEDING 060/45 IPOCK,R,B 19CR 704741

59 SUTPHIN,RONALD,WRAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704598

60 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599

61 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051115

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO REPORT ACCIDENT IPOCK,R 20CR 051115

** 62 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701623

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701623

63 THIRD,SHAUN,ALLEN BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL IPOCK,R,B 20IF 701084

64 TRAVIS,IAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701603

SPA 65 VALDEZ,TEODORA,GERMAN CYBERSTALKING GAMEZ,LUCER 22CR 050756

** 66 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152

DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152

** 67 WADE,DELONQUEZ,DEZJUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CHADWICK,M 22CR 000097

CARRYING CONCEALED WEAPON CHADWICK,M 22CR 000097

68 WAY,SAMUEL,EASON,III MISDEMEANOR STALKING BLOOM,DEANN 21CR 050300

69 WAY,SAMUEL,EASON,III MISDEMEANOR STALKING JACKSON,CHR 21CR 050301

70 WILLIS,JOHN SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R,B 20CR 703044

71 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

72 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700595

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 700595

73 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 700596

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700596

74 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704174

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 21CR 704174

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 704174

75 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 704542

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 704542

76 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP COMMUNICATING THREATS REGISTER,JA 22CR 050990

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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