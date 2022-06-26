DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969
SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969
2 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023
3 ARTHUR,ADAM,RYAN SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701027
4 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354
5 BAILEY,NOAH,STRICKLAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701586
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701586
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701586
6 BAKER,AMANDA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22IF 701067
7 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363
8 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364
9 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365
RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365
10 BAUM,WALKER,GARRET SPEEDING 075/55 RENN,J,A 22CR 702065
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702065
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702065
** 11 BAUM,WALKER,GARRETT DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 051173
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 22CR 051173
12 BAUMGARDNER,MARY,NICOL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 701238
13 BECKETT,MARIA,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD JOHNSON,G,A 21CR 701941
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21CR 701941
14 BECTON,MARCUS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700548
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700548
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700548
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700548
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700548
15 BELANGER,ZACHARY,CHARL LITTERING NOT > 15 LBS BISHOP,MICH 22CR 700205
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22CR 700205
16 BENT,JOSEPH,MCKENZIE UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 21CR 702956
17 BETHEL,LARENCIA,LOVEAS SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 20CR 703602
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 20CR 703602
18 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471
19 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702126
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702126
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702126
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 702126
20 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702127
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702127
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 21 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717
** 22 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718
23 BRADSHAW,JOHN,NEILL,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 701572
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 701572
24 BRILEY,TUCKER,CHRISTIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701771
UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22CR 701771
** 25 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460
DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460
LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BEDSOLE,J 22CR 051460
** 26 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461
27 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704490
28 BROWN,MARY,MARTHA DWLR IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 050932
29 BROWN,MARY,MARTHA TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,J,C 21IF 701358
30 BURNAM,PAUL,GEORG SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701201
31 BUTTS,MONICA,MARIE FAIL RETN PROP RENTD PUR OPT AARON'S SAL 12CR 053519
32 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405
33 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 704312
34 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700265
35 CAYTON,BRYAN,KEITH DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 701227
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22IF 701227
36 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050427
37 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050428
38 CLARK,JONATHAN,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701069
39 CLOUSER,JAMES,FRANCIS SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 701463
40 COLEMAN,DEANGELO,LESHU SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702429
** 41 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE IPOCK,R 21CR 702178
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702178
NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 702178
SPEEDING 065/45 IPOCK,R 21CR 702178
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 702178
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 702178
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 702178
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER IPOCK,R 21CR 702178
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 IPOCK,R 21CR 702178
42 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064
43 COREY,WILLIAM,ALEXANDE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701025
44 CORWIN,JULIUS,ELIJAH NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIS,BRIA 21CR 704803
UNSAFE PASSING YELLOW LINE WILLIS,BRIA 21CR 704803
45 COX,DARRIN,JACOB NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702049
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 702049
46 CPIL,ELCAS NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702019
47 CRANFORD,CHARLES,LANDI SPEEDING 073/55 RENN,J,A 21CR 704863
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 704863
48 CRAVEN,GILBERT,CLAYTON SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701020
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701020
49 CUEVAS,RAFAEL,TAVARES DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700949
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700949
50 CUMMINGS,CARLTON,LLOYD SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 701345
51 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482
52 DAVIS,DANTE,KEWANI SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 701832
53 DAVIS,JAKOYAH,A SPEEDING 070/55 RENN,J,A 19IF 700559
54 DAVIS,MALINDA,JEAN SPEEDING 072/55 RENN,J,A 21CR 704718
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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55 DAVISON,CAROL,ANNE SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 702047
56 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226
57 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228
58 DELARODERIE,JESSICA,AN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 050273
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 20CR 050273
59 DELARODERIE,JESSICA,AN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 700424
60 DONAHUE,JACK,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 21CR 000618
61 DOYLE,STEVEN,JAY SPEEDING 065/45 JOHNSON,G,A 21CR 702137
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702137
62 DREHS,ELIZABETH,ANNE SPEEDING 074/55 RENN,J,A 21CR 704365
** 63 EDWARDS,TYRONE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCADDEN,G 22CR 000143
64 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB NON-STANDARD VEH - OPERATION BEDSOLE,J 22IF 701618
65 EMANUEL,DEANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704441
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704441
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704441
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 704441
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 704441
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 704441
66 ENRIQUEZ,KATHERINE,LOU OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700381
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700381
SPEEDING 057/45 IPOCK,R 22CR 700381
67 EWELL,JOSHUA,ALLEN SPEEDING 055/35 IPOCK,R 22CR 702045
68 FALGOUST,JOSHUA,GABRIE SPEEDING 056/35 BEDSOLE,J 22CR 700798
69 FEATHERS,KELLIE,BREANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705263
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 705263
70 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794
71 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 701199
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 RENN,J,A 22IF 701199
72 GALLAGHER,CONNOR,ARTHU SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 702225
73 GARDNER,JENNIFER,LEEAN SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 702229
74 GARSKA,GENEVIEVE,CLARE SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 701066
75 GATES,CHARLES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 702445
76 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555
77 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703966
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD RENN,J,A 20CR 703966
78 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439
79 GODETTE,SONNY,RAY,JR SPEEDING 062/40 JOHNSON,G,A 21CR 703536
80 GOODWIN,CHARLES,KEITH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701287
81 GRAY,TAMMIE,MARIE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703866
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 20CR 703866
82 GRAY,TAMMIE,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703867
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703867
83 GRAY,TAMMIE,MARIE FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703868
84 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857
85 HAMILTON,LINDSAY,RENEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704832
86 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700473
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700473
87 HERVEY,BENJAMIN,HAROLD SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 702332
88 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703371
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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89 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703267
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 703267
90 HILL,EDWARD,JOYCE,JR DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 701794
91 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 22IF 700063
92 HIRSCH,MICHAEL,ANTHONY USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR IPOCK,R 22CR 701767
93 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714
94 HOLMES,JIMARIO,JUVONCA SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702428
95 HOOPER,SARA,NICOLE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701235
96 HOWARD,PATRICK,GEORGE SPEEDING 065/35 RENN,J,A 22CR 700599
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700599
97 HOWARD,WILLIE,CHARLES, SPEEDING 082/55 RENN,J,A 22CR 701464
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701464
98 HOWES,ARIONNA,MARIE SPEEDING 072/55 TAYLOR,C,A 21CR 704778
FOLLOWING TOO CLOSELY TAYLOR,C,A 21CR 704778
99 HOWES,ARIONNA,MARIE SPEEDING 036/20 PADGETT,T 22CR 700554
** 100 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225
101 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861
102 JIMENEZ,CRUZ NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701970
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701970
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701970
103 JIMENEZ,MIRELLA SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 700853
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700853
104 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
105 JOHNSON,CYNTHIA,DAWN SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 701783
** 106 JOHNSON,LISA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 052366
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 052366
107 JOHNSON,LISA,MARIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 703050
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703050
108 JOHNSON,LISA,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 20CR 703051
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703051
109 JOHNSON,LISA,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 702237
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 20IF 702237
110 JOHNSON,MILTON,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 053153
111 JONES,JAYLEN,TYREKE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701198
112 KALEMBO,LINDILA,WILMA, SPEEDING 053/35 RENN,J,A 22CR 701971
113 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202
114 KOEGLER,MATTHEW,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 703320
115 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 052441
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 052441
116 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703325
117 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795
118 LEHMAN,JENNIE,EUBANKS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700557
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 700557
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700557
119 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270
120 LOMBARDI,FRANK,JOSEPH, SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700873
121 LYNN,DAVID,CAIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BEDSOLE,J 22CR 702747
122 MANCHESTER,CAITLIN,RIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702240
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702240
123 MANN,TIMOTHY,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701606
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 701606
124 MAY,THOMAS,ARTHUR SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701226
125 MCCLAIN,MATTHEW ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 22CR 050227
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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126 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701585
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 701585
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 701585
127 MCCOY,CAROLYN,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052642
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052642
128 MCGEE,ANTHONY,DANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703870
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703870
129 MCGEE,ANTHONY,DANE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 20CR 703871
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 20CR 703871
130 MCGEE,ANTHONY,DANE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 20CR 703872
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 703872
131 MCHONE,HUNTER,LEE SPEEDING 058/35 RENN,J,A 22CR 701831
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701831
132 MCHONE,HUNTER,LEE IMPROPER MUFFLER RENN,J,A 22IF 701065
133 MCINTYRE,THOMAS,DYLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702350
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 702350
134 MCKINNEY,RAYMOND,BORCU DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050377
135 MCLAUGHLIN,GEMMA,VALLE SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 702104
136 MCMILLION,WILLIAM,EUGE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703797
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703797
137 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 702943
138 MEJIA,KEIONNA,LASHAWN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705085
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705085
SPEEDING 070/55 RENN,J,A 21CR 705085
139 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,J 22CR 701046
140 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940
141 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052994
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 052994
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052994
142 MILLER,CHRISTOPHER,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705296
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705296
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705296
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705296
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705296
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 705296
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 21CR 705296
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 705296
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705296
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705296
143 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 702048
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT RENN,J,A 22CR 702048
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RENN,J,A 22CR 702048
144 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 704243
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER IPOCK,R,B 20CR 704243
145 MITCHEM,STEPHEN,PRESSL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701228
146 MOLINA-FLORES,BETSY,DA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701581
147 MOLINA-FLORES,LESLY,YA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 22CR 701582
148 MONRO,AMANDA,MARIE SPEEDING 060/35 RENN,J,A 21CR 704810
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704810
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704810
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 704810
149 MONTEJO,SANTOS,JIMENEZ DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705041
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG IPOCK,R 21CR 705041
150 MOORE,MARK,JAMES SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701183
151 MORGAN,CHARLES,JOSEPH, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 705297
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING RENN,J,A 21CR 705297
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 21CR 705297
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 21CR 705297
152 MOROZIUK,DENIS SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700280
153 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137
154 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702004
155 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034
SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034
156 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604
157 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701196
158 NAWROCKI,TAYLOR,MICHEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702333
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702333
159 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 701765
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701765
160 NEWELL,CHARLIE,RAY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 705118
161 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704942
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY COLLINS,A,S 21CR 704942
162 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705039
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY IPOCK,R 21CR 705039
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD IPOCK,R 21CR 705039
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 21CR 705039
163 NORMAN,CASEY,ANN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701769
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701769
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701769
164 OMISADE,SERAPHIM FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 702455
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 702455
WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 702455
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 702455
165 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069
166 OSUNA,JOSE,ANTONIO OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701833
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701833
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701833
SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 701833
** 167 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BERTHOLD,J 20CR 051662
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH BERTHOLD,J 20CR 051662
168 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO REAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051664
169 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051665
170 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051666
171 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051667
172 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862
173 PATRICK,JAMES,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701584
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701584
174 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641
175 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702311
176 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 22CR 700280
SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 22CR 700280
177 PLUNKETT,SAMANTHA,JO,P EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700558
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700558
178 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929
179 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705428
REAR LAMPS VIOLATION IPOCK,R 21CR 705428
180 POOLE,SCOTT,JOHNSON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702020
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702020
181 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855
182 REED,CHANDLER,COLBY WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 701768
183 REID,SUZANNA,PAIGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701021
184 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388
185 RICHARDSON,TYESHA,LASH SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 701001
186 RIGGS,ALEXANDER,BLAKE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701486
FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 22CR 701486
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 701486
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 701486
EXCEEDING SAFE SPEED RENN,J,A 22CR 701486
187 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391
188 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050529
189 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II SPEEDING 067/45 JOHNSON,G,A 21CR 700976
NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 21CR 700976
190 RODRIGUEZMOREJON,ALEJA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701858
191 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010
192 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164
193 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084
194 RUDD,TRAVIS,LEE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 21CR 705561
NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 21CR 705561
195 RUIZTRUJILLO,DANIEL SPEEDING 050/35 BERRY,J,C 20CR 704262
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 704262
196 RUIZTRUJILLO,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704799
197 RUIZTRUJILLO,DANIEL OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703114
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 703114
198 RUNNE,HUNTER,JOLYNN SPEEDING 087/55 RENN,J,A 21CR 705517
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 705517
199 SALYARDS,SAMUEL,COLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701784
200 SANTIAGO,REBECCA MISDEMEANOR LARCENY TERRACCIANO 20CR 052931
201 SCHMUCKER,CLANCY,ROY OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701972
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701972
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701972
202 SCHROM,GEORGE,BRYAN SPEEDING 101/55 RENN,J 17CR 053046
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 17CR 053046
203 SELBY,DILLON,JEREL WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 704345
COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 21CR 704345
204 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161
205 SHORT,LARRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700785
UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22CR 700785
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 700785
** 206 SKEEN,JAMES,MONROE,III DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050621
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 19CR 050621
207 SMITH,DAVID,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701019
208 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703545
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 20CR 703545
209 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703546
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703546
210 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703547
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703547
211 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 20CR 703548
212 SNYDER,JAYDEN,ALEXA SPEEDING 086/55 RENN,J,A 22CR 701861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701861
213 SOLOMON,MICHAEL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051710
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051710
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
214 SOLOMON,MICHAEL,KEITH SPEEDING 065/35 TAYLOR,C,A 21CR 702928
NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702928
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702928
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702928
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702928
DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 21CR 702928
UNSAFE PASSING YELLOW LINE TAYLOR,C,A 21CR 702928
215 SPENCE,JOSEPH,PRESTON, SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 702227
216 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257
217 STEINHAUSER,REBECCA,LY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702105
218 STEVENSON,EVAN,GOLDSMI SPEEDING 051/35 LANE,J,D 22CR 702308
219 STRICKLAND,AIDA,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050406
UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G 21CR 050406
** 220 STYRON,BETHANY,JOALISO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051027
221 STYRON,BETHANY,JOALISO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 701489
MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 20CR 701489
** 222 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912
223 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830
224 SUGGS,JONUS,DEVIN OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 701573
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701573
UNSAFE PASSING YELLOW LINE IPOCK,R 22CR 701573
225 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT JOHNSON,G,A 22IF 700028
226 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658
227 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223
228 TAYLOR,PATIENCE,SHAVON SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701493
229 THOMPSON,LAQUANDA,NICO SPEEDING 092/55 BUNN,M,T 21CR 702856
230 TODD,DEON,MARSHAUN SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 701218
231 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703
UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703
232 TOWNSEND,LAURA,MICHELL SPEEDING 076/55 RENN,J,A 22CR 701842
233 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV RENN,J 21CR 052116
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J 21CR 052116
234 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J 21CR 052117
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 21CR 052117
235 TRAVIS,ANDREW,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 21CR 052118
236 TRUSSELL,TYLER,MACKENZ SPEEDING 069/45 RENN,J,A 22CR 701766
237 UK,SANG SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700619
SPA 238 VASQUEZ,JEREMIAS,ARNOL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050459
239 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 701050
240 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN MISDEMEANOR LARCENY IPOCK,R 21CR 052908
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) IPOCK,R 21CR 052908
241 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 052909
242 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052910
243 WALTON,RONALD,AUGUSTUS DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701197
244 WEBB,ROBERT,HAROLD SPEEDING 079/55 RENN,J,A 22CR 701604
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701604
245 WELLING,ASHLEE,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701263
SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701263
246 WHALEY,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700786
247 WILLIAMS,MARKIS,DESHAU SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700728
248 WILLIAMS,THOMAS,KYLE SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700256
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700256
249 WILLIS,JACOB,RICHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 701859
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 701859
250 WOOD,MICHAEL,PAUL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701281
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701281
251 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
252 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
253 YEOMANS,KAITLYNN,NICOL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701241
254 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701955
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701955
255 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER JOHNSON,G,A 20IF 700616
256 YOUNG,CATHERINE,SARAH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702334
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702334
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 702334
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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