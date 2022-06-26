DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969

SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969

2 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023

3 ARTHUR,ADAM,RYAN SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701027

4 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354

5 BAILEY,NOAH,STRICKLAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701586

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701586

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701586

6 BAKER,AMANDA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22IF 701067

7 BALLARD,JONATHAN,DOUGL DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050363

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 050363

8 BALLARD,JONATHAN,DOUGL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM IPOCK,R 21CR 050364

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS IPOCK,R 21CR 050364

9 BALLARD,JONATHAN,DOUGL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 050365

RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 050365

10 BAUM,WALKER,GARRET SPEEDING 075/55 RENN,J,A 22CR 702065

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702065

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702065

** 11 BAUM,WALKER,GARRETT DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 051173

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 22CR 051173

12 BAUMGARDNER,MARY,NICOL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 701238

13 BECKETT,MARIA,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD JOHNSON,G,A 21CR 701941

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G,A 21CR 701941

14 BECTON,MARCUS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700548

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700548

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 700548

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700548

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700548

15 BELANGER,ZACHARY,CHARL LITTERING NOT > 15 LBS BISHOP,MICH 22CR 700205

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22CR 700205

16 BENT,JOSEPH,MCKENZIE UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA JOHNSON,G,A 21CR 702956

17 BETHEL,LARENCIA,LOVEAS SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 20CR 703602

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 20CR 703602

18 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471

19 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702126

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702126

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702126

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 702126

20 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702127

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702127

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 21 BOYD,KARL,JEREMAINE DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 052717

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT IPOCK,R 21CR 052717

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) IPOCK,R 21CR 052717

** 22 BOYD,KARL,JEREMAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R 21CR 052718

23 BRADSHAW,JOHN,NEILL,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 701572

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 701572

24 BRILEY,TUCKER,CHRISTIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701771

UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22CR 701771

** 25 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460

DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460

LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BEDSOLE,J 22CR 051460

** 26 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461

27 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704490

28 BROWN,MARY,MARTHA DWLR IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 050932

29 BROWN,MARY,MARTHA TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,J,C 21IF 701358

30 BURNAM,PAUL,GEORG SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701201

31 BUTTS,MONICA,MARIE FAIL RETN PROP RENTD PUR OPT AARON'S SAL 12CR 053519

32 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405

33 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 704312

34 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700265

35 CAYTON,BRYAN,KEITH DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 701227

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22IF 701227

36 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050427

37 CHADWICK,CHARLES,WESLE ASSAULT INDIV W/DISABILITY SORRELS,J 21CR 050428

38 CLARK,JONATHAN,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701069

39 CLOUSER,JAMES,FRANCIS SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 701463

40 COLEMAN,DEANGELO,LESHU SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702429

** 41 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE IPOCK,R 21CR 702178

DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702178

NO LIABILITY INSURANCE IPOCK,R 21CR 702178

SPEEDING 065/45 IPOCK,R 21CR 702178

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 702178

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 702178

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 21CR 702178

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER IPOCK,R 21CR 702178

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 IPOCK,R 21CR 702178

42 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064

43 COREY,WILLIAM,ALEXANDE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701025

44 CORWIN,JULIUS,ELIJAH NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIS,BRIA 21CR 704803

UNSAFE PASSING YELLOW LINE WILLIS,BRIA 21CR 704803

45 COX,DARRIN,JACOB NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702049

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 702049

46 CPIL,ELCAS NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702019

47 CRANFORD,CHARLES,LANDI SPEEDING 073/55 RENN,J,A 21CR 704863

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 704863

48 CRAVEN,GILBERT,CLAYTON SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701020

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701020

49 CUEVAS,RAFAEL,TAVARES DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700949

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700949

50 CUMMINGS,CARLTON,LLOYD SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 701345

51 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482

52 DAVIS,DANTE,KEWANI SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 701832

53 DAVIS,JAKOYAH,A SPEEDING 070/55 RENN,J,A 19IF 700559

54 DAVIS,MALINDA,JEAN SPEEDING 072/55 RENN,J,A 21CR 704718

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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55 DAVISON,CAROL,ANNE SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 702047

56 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226

57 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228

58 DELARODERIE,JESSICA,AN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 050273

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 20CR 050273

59 DELARODERIE,JESSICA,AN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 700424

60 DONAHUE,JACK,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 21CR 000618

61 DOYLE,STEVEN,JAY SPEEDING 065/45 JOHNSON,G,A 21CR 702137

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702137

62 DREHS,ELIZABETH,ANNE SPEEDING 074/55 RENN,J,A 21CR 704365

** 63 EDWARDS,TYRONE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCADDEN,G 22CR 000143

64 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB NON-STANDARD VEH - OPERATION BEDSOLE,J 22IF 701618

65 EMANUEL,DEANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704441

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704441

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704441

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 704441

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 704441

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 704441

66 ENRIQUEZ,KATHERINE,LOU OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 700381

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 700381

SPEEDING 057/45 IPOCK,R 22CR 700381

67 EWELL,JOSHUA,ALLEN SPEEDING 055/35 IPOCK,R 22CR 702045

68 FALGOUST,JOSHUA,GABRIE SPEEDING 056/35 BEDSOLE,J 22CR 700798

69 FEATHERS,KELLIE,BREANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705263

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 705263

70 FORBUSH,LAUREN,ROSE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700794

71 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 701199

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 RENN,J,A 22IF 701199

72 GALLAGHER,CONNOR,ARTHU SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 702225

73 GARDNER,JENNIFER,LEEAN SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 702229

74 GARSKA,GENEVIEVE,CLARE SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 701066

75 GATES,CHARLES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 702445

76 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555

77 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703966

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD RENN,J,A 20CR 703966

78 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439

79 GODETTE,SONNY,RAY,JR SPEEDING 062/40 JOHNSON,G,A 21CR 703536

80 GOODWIN,CHARLES,KEITH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701287

81 GRAY,TAMMIE,MARIE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703866

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 20CR 703866

82 GRAY,TAMMIE,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703867

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703867

83 GRAY,TAMMIE,MARIE FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703868

84 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857

85 HAMILTON,LINDSAY,RENEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704832

86 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700473

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700473

87 HERVEY,BENJAMIN,HAROLD SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 702332

88 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703371

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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89 HIGHSMITH,MICHAEL,JAME DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703267

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST IPOCK,R 21CR 703267

90 HILL,EDWARD,JOYCE,JR DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 701794

91 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 22IF 700063

92 HIRSCH,MICHAEL,ANTHONY USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR IPOCK,R 22CR 701767

93 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714

94 HOLMES,JIMARIO,JUVONCA SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702428

95 HOOPER,SARA,NICOLE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701235

96 HOWARD,PATRICK,GEORGE SPEEDING 065/35 RENN,J,A 22CR 700599

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700599

97 HOWARD,WILLIE,CHARLES, SPEEDING 082/55 RENN,J,A 22CR 701464

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701464

98 HOWES,ARIONNA,MARIE SPEEDING 072/55 TAYLOR,C,A 21CR 704778

FOLLOWING TOO CLOSELY TAYLOR,C,A 21CR 704778

99 HOWES,ARIONNA,MARIE SPEEDING 036/20 PADGETT,T 22CR 700554

** 100 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225

101 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861

102 JIMENEZ,CRUZ NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701970

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701970

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701970

103 JIMENEZ,MIRELLA SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 700853

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 700853

104 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

105 JOHNSON,CYNTHIA,DAWN SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 701783

** 106 JOHNSON,LISA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 052366

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 052366

107 JOHNSON,LISA,MARIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 703050

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703050

108 JOHNSON,LISA,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 20CR 703051

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703051

109 JOHNSON,LISA,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 702237

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 20IF 702237

110 JOHNSON,MILTON,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 053153

111 JONES,JAYLEN,TYREKE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701198

112 KALEMBO,LINDILA,WILMA, SPEEDING 053/35 RENN,J,A 22CR 701971

113 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202

114 KOEGLER,MATTHEW,EDWARD FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 703320

115 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 052441

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 052441

116 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703325

117 LASHUS,DAVID,ROGER,III A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700795

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 22CR 700795

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 22CR 700795

118 LEHMAN,JENNIE,EUBANKS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700557

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 700557

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 700557

119 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R,B 21CR 701270

120 LOMBARDI,FRANK,JOSEPH, SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700873

121 LYNN,DAVID,CAIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BEDSOLE,J 22CR 702747

122 MANCHESTER,CAITLIN,RIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702240

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702240

123 MANN,TIMOTHY,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701606

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 701606

124 MAY,THOMAS,ARTHUR SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701226

125 MCCLAIN,MATTHEW ASSAULT ON A FEMALE IPOCK,R 22CR 050227

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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126 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701585

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 701585

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 701585

127 MCCOY,CAROLYN,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052642

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052642

128 MCGEE,ANTHONY,DANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703870

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703870

129 MCGEE,ANTHONY,DANE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 20CR 703871

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 20CR 703871

130 MCGEE,ANTHONY,DANE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 20CR 703872

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 703872

131 MCHONE,HUNTER,LEE SPEEDING 058/35 RENN,J,A 22CR 701831

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701831

132 MCHONE,HUNTER,LEE IMPROPER MUFFLER RENN,J,A 22IF 701065

133 MCINTYRE,THOMAS,DYLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702350

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 702350

134 MCKINNEY,RAYMOND,BORCU DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 21CR 050377

135 MCLAUGHLIN,GEMMA,VALLE SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 702104

136 MCMILLION,WILLIAM,EUGE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703797

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703797

137 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 702943

138 MEJIA,KEIONNA,LASHAWN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705085

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705085

SPEEDING 070/55 RENN,J,A 21CR 705085

139 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,J 22CR 701046

140 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 20CR 703940

141 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052994

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 052994

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052994

142 MILLER,CHRISTOPHER,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705296

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705296

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705296

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705296

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705296

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 705296

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 21CR 705296

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 705296

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705296

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705296

143 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 702048

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT RENN,J,A 22CR 702048

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER RENN,J,A 22CR 702048

144 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 704243

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER IPOCK,R,B 20CR 704243

145 MITCHEM,STEPHEN,PRESSL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701228

146 MOLINA-FLORES,BETSY,DA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701581

147 MOLINA-FLORES,LESLY,YA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 22CR 701582

148 MONRO,AMANDA,MARIE SPEEDING 060/35 RENN,J,A 21CR 704810

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704810

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704810

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 704810

149 MONTEJO,SANTOS,JIMENEZ DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705041

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG IPOCK,R 21CR 705041

150 MOORE,MARK,JAMES SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701183

151 MORGAN,CHARLES,JOSEPH, UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 21CR 705297

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING RENN,J,A 21CR 705297

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 21CR 705297

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 21CR 705297

152 MOROZIUK,DENIS SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700280

153 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137

154 MORRIS,MARVIN,LOUIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 702004

155 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034

SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034

156 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 051604

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 051604

157 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 701196

158 NAWROCKI,TAYLOR,MICHEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702333

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702333

159 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 701765

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701765

160 NEWELL,CHARLIE,RAY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 21CR 705118

161 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704942

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY COLLINS,A,S 21CR 704942

162 NIX,SHELI,GUTHRIE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705039

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY IPOCK,R 21CR 705039

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD IPOCK,R 21CR 705039

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE IPOCK,R 21CR 705039

163 NORMAN,CASEY,ANN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701769

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701769

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701769

164 OMISADE,SERAPHIM FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 702455

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 702455

WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 702455

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 702455

165 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069

166 OSUNA,JOSE,ANTONIO OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701833

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701833

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701833

SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 701833

** 167 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED BERTHOLD,J 20CR 051662

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH BERTHOLD,J 20CR 051662

168 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO REAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051664

169 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051665

170 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051666

171 PARKES,DUSTIN,BRIAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CULPEPPER,S 20CR 051667

172 PARKES,DUSTIN,BRIAN POSSESSION OF PYROTECHNICS KILUK,R 21CR 702862

173 PATRICK,JAMES,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701584

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701584

174 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED IPOCK,R 20CR 052641

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL IPOCK,R 20CR 052641

175 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702311

176 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 22CR 700280

SPEEDING 069/55 JOHNSON,G,A 22CR 700280

177 PLUNKETT,SAMANTHA,JO,P EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700558

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700558

178 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929

179 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705428

REAR LAMPS VIOLATION IPOCK,R 21CR 705428

180 POOLE,SCOTT,JOHNSON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702020

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702020

181 PRICE,CHARLES,DURWOOD, FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 700855

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 700855

182 REED,CHANDLER,COLBY WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 22CR 701768

183 REID,SUZANNA,PAIGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701021

184 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388

185 RICHARDSON,TYESHA,LASH SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 701001

186 RIGGS,ALEXANDER,BLAKE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701486

FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 22CR 701486

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 701486

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 701486

EXCEEDING SAFE SPEED RENN,J,A 22CR 701486

187 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391

188 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050529

189 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II SPEEDING 067/45 JOHNSON,G,A 21CR 700976

NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,G,A 21CR 700976

190 RODRIGUEZMOREJON,ALEJA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701858

191 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010

192 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164

193 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084

194 RUDD,TRAVIS,LEE OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 21CR 705561

NO OPERATORS LICENSE IPOCK,R 21CR 705561

195 RUIZTRUJILLO,DANIEL SPEEDING 050/35 BERRY,J,C 20CR 704262

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 704262

196 RUIZTRUJILLO,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704799

197 RUIZTRUJILLO,DANIEL OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703114

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 703114

198 RUNNE,HUNTER,JOLYNN SPEEDING 087/55 RENN,J,A 21CR 705517

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 705517

199 SALYARDS,SAMUEL,COLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701784

200 SANTIAGO,REBECCA MISDEMEANOR LARCENY TERRACCIANO 20CR 052931

201 SCHMUCKER,CLANCY,ROY OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701972

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701972

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701972

202 SCHROM,GEORGE,BRYAN SPEEDING 101/55 RENN,J 17CR 053046

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 17CR 053046

203 SELBY,DILLON,JEREL WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 704345

COVERING/DISGUISING REG PLATE IPOCK,R 21CR 704345

204 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161

205 SHORT,LARRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700785

UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22CR 700785

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 700785

** 206 SKEEN,JAMES,MONROE,III DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 19CR 050621

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL JOHNSON,G 19CR 050621

207 SMITH,DAVID,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701019

208 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703545

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 20CR 703545

209 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703546

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703546

210 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703547

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703547

211 SMITH,TIMOTHY,MICHAEL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 20CR 703548

212 SNYDER,JAYDEN,ALEXA SPEEDING 086/55 RENN,J,A 22CR 701861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701861

213 SOLOMON,MICHAEL,KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 051710

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 051710

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

214 SOLOMON,MICHAEL,KEITH SPEEDING 065/35 TAYLOR,C,A 21CR 702928

NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 702928

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702928

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 702928

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702928

DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 21CR 702928

UNSAFE PASSING YELLOW LINE TAYLOR,C,A 21CR 702928

215 SPENCE,JOSEPH,PRESTON, SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 702227

216 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257

217 STEINHAUSER,REBECCA,LY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702105

218 STEVENSON,EVAN,GOLDSMI SPEEDING 051/35 LANE,J,D 22CR 702308

219 STRICKLAND,AIDA,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 050406

UNSAFE MOVEMENT JOHNSON,G 21CR 050406

** 220 STYRON,BETHANY,JOALISO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 051027

221 STYRON,BETHANY,JOALISO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER JOHNSON,G,A 20CR 701489

MISDEMEANOR CHILD ABUSE JOHNSON,G,A 20CR 701489

** 222 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TOWNSEND,C 19CR 000912

223 STYRON,KAILEY,ALISSA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ IPOCK,R,B 20CR 701830

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA IPOCK,R,B 20CR 701830

224 SUGGS,JONUS,DEVIN OPERATE VEH NO INS IPOCK,R 22CR 701573

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE IPOCK,R 22CR 701573

UNSAFE PASSING YELLOW LINE IPOCK,R 22CR 701573

225 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT JOHNSON,G,A 22IF 700028

226 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658

227 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223

228 TAYLOR,PATIENCE,SHAVON SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 701493

229 THOMPSON,LAQUANDA,NICO SPEEDING 092/55 BUNN,M,T 21CR 702856

230 TODD,DEON,MARSHAUN SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 701218

231 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703

UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703

232 TOWNSEND,LAURA,MICHELL SPEEDING 076/55 RENN,J,A 22CR 701842

233 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV RENN,J 21CR 052116

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J 21CR 052116

234 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J 21CR 052117

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J 21CR 052117

235 TRAVIS,ANDREW,GLENN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 21CR 052118

236 TRUSSELL,TYLER,MACKENZ SPEEDING 069/45 RENN,J,A 22CR 701766

237 UK,SANG SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 700619

SPA 238 VASQUEZ,JEREMIAS,ARNOL DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 20CR 050459

239 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 701050

240 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN MISDEMEANOR LARCENY IPOCK,R 21CR 052908

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) IPOCK,R 21CR 052908

241 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 21CR 052909

242 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052910

243 WALTON,RONALD,AUGUSTUS DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701197

244 WEBB,ROBERT,HAROLD SPEEDING 079/55 RENN,J,A 22CR 701604

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701604

245 WELLING,ASHLEE,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701263

SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701263

246 WHALEY,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700786

247 WILLIAMS,MARKIS,DESHAU SPEEDING 060/45 BEDSOLE,J 22IF 700728

248 WILLIAMS,THOMAS,KYLE SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700256

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700256

249 WILLIS,JACOB,RICHARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG IPOCK,R 22CR 701859

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 06/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION IPOCK,R 22CR 701859

250 WOOD,MICHAEL,PAUL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701281

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701281

251 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

252 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

253 YEOMANS,KAITLYNN,NICOL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701241

254 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA IPOCK,R,B 20CR 701955

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) IPOCK,R,B 20CR 701955

255 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER JOHNSON,G,A 20IF 700616

256 YOUNG,CATHERINE,SARAH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702334

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702334

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 702334

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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