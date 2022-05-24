DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : J. ALEX PULLY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566
2 BRINKLEY,ROBERT,TIMOTH CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BARNES,J 19CR 050488
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARNES,J 19CR 050488
** 3 BURCHFIEL,RICHARD,KY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J,T 20CR 703626
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JONES,J,T 20CR 703626
** 4 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386
5 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERRY,J,C 20CR 704187
6 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R,J 21CR 701754
7 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL CASNER,S,M 21CR 703594
8 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743
9 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180
10 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
12 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
** 13 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983
PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983
14 DINSENBACHER,CARL,LUDW MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 18CR 052477
15 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881
16 ESPOSITO,ANTHONY,THOMA DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST DOWNEY,A 22CR 050358
17 EVANS,ROBERT,WARD,JR PROBATION REVIEW HOWELL,M 17CR 053363
18 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891
FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891
LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891
PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891
19 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
20 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST KANNIARD,L 22CR 051033
21 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775
22 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128
23 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 21CR 000734
24 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700
25 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209
26 HUFFMAN,JOSEPH,MERILL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000061
27 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR. MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T, 20CR 703752
28 JOHNSON,DAVID,DEEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL PADGETT,T 21CR 052925
29 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
30 LORENZO,GUILLERMO,SALV MISDEMEANOR PROBATION VIOL RENN,J 20CR 050097
31 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050215
32 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050216
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 MATHIS,DANNY,RAY SECOND DEGREE TRESPASS MORGAN,ROBI 21CR 052966
34 MCANALLEN,DEAN,EDWARD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SOULT,A 19CR 052736
PROBATION VIOLATION SOULT,A 19CR 052736
35 PORTER,JASON,ALLEN MISDEMEANOR LARCENY WATTS,KATHL 20CR 050286
PROBATION VIOLATION WATTS,KATHL 20CR 050286
36 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894
** 37 ROBERTS,JOHNATHAN,MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON-PALME 19CR 052571
38 ROBERTS,JOHNATHON,MICH DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E,J 18CR 704700
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E,J 18CR 704700
39 ROBINSON,JONATHON,EDWA VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ROMERO,T 19CR 052345
40 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980
41 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996
42 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585
43 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859
44 SAVAGE,DANIEL,JAY,II DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST WALLACE,E 21CR 051498
45 SEDELL,MICHAEL,WESLEY MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CR 000181
46 SELPH,ROBERT,L MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000235
47 SNYDER,SUMMER,NICOLE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 19CR 051758
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 19CR 051758
DISORDERLY CONDUCT BRUNO,T 19CR 051758
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758
PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758
48 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756
** 49 STONE,TONYA,MARIE MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW WASINGER,A 21CR 050991
** 50 STONE,TONYA,MARIE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) WASINGER,A 21CR 050992
SECOND DEGREE TRESPASS WASINGER,A 21CR 050992
RESISTING PUBLIC OFFICER WASINGER,A 21CR 050992
** 51 STONE,TONYA,MARIE FIRST DEGREE BURGLARY WASINGER,A 21CR 051000
52 STONE,TONYA,MARIE BREAKING OR ENTERING (M) MILLEA,T 21CR 051755
53 STONE,TONYA,MARIE INJURY TO REAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051756
54 STRICKLAND,DONNA,LOCKH INTIMIDATING WITNESS HALSEY,D 20CR 050793
COMMUNICATING THREATS HALSEY,D 20CR 050793
PROBATION VIOLATION HALSEY,D 20CR 050793
** 55 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILSON,H 18CR 000537
56 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
57 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543
58 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335
59 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD MISDEMEANOR PROBATION VIOL KUZYNSKI,C 18CR 051239
60 TOLER,KATHRYN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293
61 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035
62 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR. POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 20CR 701411
PROBATION VIOLATION WILLIS,B,C 20CR 701411
63 WHITFIELD,DARVIA,MCCUL MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARE,D 18CR 051759
64 ZEPHIR,CHANCE,MALIK MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERRELL,J 20CR 053139
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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