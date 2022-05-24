carteret court

DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS

JUDGE PRESIDING : PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : J. ALEX PULLY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566

2 BRINKLEY,ROBERT,TIMOTH CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BARNES,J 19CR 050488

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARNES,J 19CR 050488

** 3 BURCHFIEL,RICHARD,KY CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J,T 20CR 703626

MISDEMEANOR PROBATION VIOL JONES,J,T 20CR 703626

** 4 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386

5 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERRY,J,C 20CR 704187

6 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R,J 21CR 701754

7 CHAMBERS,ROBERT,ALLEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL CASNER,S,M 21CR 703594

8 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743

9 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180

10 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

11 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

12 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

** 13 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MOODY,C,R 20CR 700983

PROBATION VIOLATION MOODY,C,R 20CR 700983

14 DINSENBACHER,CARL,LUDW MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 18CR 052477

15 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881

16 ESPOSITO,ANTHONY,THOMA DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST DOWNEY,A 22CR 050358

17 EVANS,ROBERT,WARD,JR PROBATION REVIEW HOWELL,M 17CR 053363

18 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891

FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891

LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891

PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891

19 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

20 GILLIKIN,CHRISTIAN,JOR DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST KANNIARD,L 22CR 051033

21 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775

22 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128

23 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 21CR 000734

24 HARPER,KELLI,WELLS MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 18CR 053700

25 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209

26 HUFFMAN,JOSEPH,MERILL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000061

27 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR. MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T, 20CR 703752

28 JOHNSON,DAVID,DEEL MISDEMEANOR PROBATION VIOL PADGETT,T 21CR 052925

29 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953

30 LORENZO,GUILLERMO,SALV MISDEMEANOR PROBATION VIOL RENN,J 20CR 050097

31 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050215

32 MATHIS,DANNY,RAY MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORGAN,ROBI 20CR 050216

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 MATHIS,DANNY,RAY SECOND DEGREE TRESPASS MORGAN,ROBI 21CR 052966

34 MCANALLEN,DEAN,EDWARD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SOULT,A 19CR 052736

PROBATION VIOLATION SOULT,A 19CR 052736

35 PORTER,JASON,ALLEN MISDEMEANOR LARCENY WATTS,KATHL 20CR 050286

PROBATION VIOLATION WATTS,KATHL 20CR 050286

36 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894

** 37 ROBERTS,JOHNATHAN,MICH MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON-PALME 19CR 052571

38 ROBERTS,JOHNATHON,MICH DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E,J 18CR 704700

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E,J 18CR 704700

39 ROBINSON,JONATHON,EDWA VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ROMERO,T 19CR 052345

40 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980

41 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996

42 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585

43 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859

44 SAVAGE,DANIEL,JAY,II DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST WALLACE,E 21CR 051498

45 SEDELL,MICHAEL,WESLEY MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CR 000181

46 SELPH,ROBERT,L MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 000235

47 SNYDER,SUMMER,NICOLE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 19CR 051758

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,T 19CR 051758

DISORDERLY CONDUCT BRUNO,T 19CR 051758

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758

PROBATION VIOLATION BRUNO,T 19CR 051758

48 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756

** 49 STONE,TONYA,MARIE MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW WASINGER,A 21CR 050991

** 50 STONE,TONYA,MARIE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) WASINGER,A 21CR 050992

SECOND DEGREE TRESPASS WASINGER,A 21CR 050992

RESISTING PUBLIC OFFICER WASINGER,A 21CR 050992

** 51 STONE,TONYA,MARIE FIRST DEGREE BURGLARY WASINGER,A 21CR 051000

52 STONE,TONYA,MARIE BREAKING OR ENTERING (M) MILLEA,T 21CR 051755

53 STONE,TONYA,MARIE INJURY TO REAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051756

54 STRICKLAND,DONNA,LOCKH INTIMIDATING WITNESS HALSEY,D 20CR 050793

COMMUNICATING THREATS HALSEY,D 20CR 050793

PROBATION VIOLATION HALSEY,D 20CR 050793

** 55 SWAIM,CHRISTOPHER,RAMO MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILSON,H 18CR 000537

56 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

57 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543

58 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335

59 THOMPSON,JUSTIN,EDWARD MISDEMEANOR PROBATION VIOL KUZYNSKI,C 18CR 051239

60 TOLER,KATHRYN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE, BRAND 19CR 000293

61 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) VOGELSONG,A 22CR 050035

62 TOOTLE,JOHN,WESLEY,JR. POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B,C 20CR 701411

PROBATION VIOLATION WILLIS,B,C 20CR 701411

63 WHITFIELD,DARVIA,MCCUL MISDEMEANOR PROBATION VIOL HARE,D 18CR 051759

64 ZEPHIR,CHANCE,MALIK MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERRELL,J 20CR 053139

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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