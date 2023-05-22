DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : L. WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RAHCAEL DAVIS
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,ASHLEY,ELIZABETH MISDEMEANOR PROBATION VIOL SORRELS,J 21CR 000280
2 ALLRED,PATRICK,EUGENE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANE,BRANDO 22CR 313459
3 BARR,HENRY MISDEMEANOR PROBATION VIOL HENDERSON,J 21CR 051685
4 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 19CR 053078
PROBATION VIOLATION FRANKEL,J 19CR 053078
PROBATION VIOLATION FRANKEL,J 19CR 053078
PROBATION VIOLATION FRANKEL,J 19CR 053078
5 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF TURNEY,J 20CR 050081
PROBATION VIOLATION TURNEY,J 20CR 050081
PROBATION VIOLATION TURNEY,J 20CR 050081
** 6 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER LARCENY BY EMPLOYEE BRINKLEY,J 21CR 052321
PROBATION VIOLATION BRINKLEY,J 21CR 052321
7 BROWN,CHRISTA,DAWN FALSE REPORT TO POLICE STATION OKUN,D 21CR 051423
MISDEMEANOR PROBATION VIOL OKUN,D 21CR 051423
8 CALVERT, ZAIRE,FIRON MISDEMEANOR PROBATION VIOL SALTER,JERE 22CR 000606
9 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508
PROBATION VIOLATION JOHNSON,G 20CR 052508
10 CANNON,SABRINA,ELAINE COMMUNICATING THREATS IPOCK,R 21CR 050429
SECOND DEGREE TRESPASS IPOCK,R 21CR 050429
DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 050429
PROBATION VIOLATION IPOCK,R 21CR 050429
11 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 22CR 000160
** 12 CASTRO,BRITTANY,NICOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL CASTRO,SUSA 21CR 050598
13 CHRISTENSEN,CONSTANCE, MISDEMEANOR PROBATION VIOL GILLIKIN,NO 21CR 052861
14 DINGMAN,JAMES,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 21CR 052594
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIS,C 21CR 052594
15 FAULKNER,JIMMY,DONALD, MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 22CR 001073
16 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C,M 19CR 704931
** 17 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR PROBATION VIOL FULCHER,ANJ 21CR 051321
18 GILLIKIN,TRACEY,LAUREN DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANCE,IAN 23CR 283746
19 GOLDEN,HEATHER,MELISSA DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 23CR 302720
20 GRAHAM,JESSE,GARLAND HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOWLER,ROBI 22CR 050409
PROBATION VIOLATION BOWLER,ROBI 22CR 050409
21 GUTHRIE,MACON,TYLER MISDEMEANOR PROBATION VIOL NASCIMENTO, 22CR 050160
22 HALL,KEVIN,JEFFERY MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOWE,M 19CR 051354
23 HOGAN,KIMBERLY,DIANE CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 051173
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 051173
24 HUMPHREY,BRENT,EDWARD PROBATION VIOLATION LANCE,IAN 23CR 000205
25 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL COBLE,H 19CR 051398
26 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERREIRA,P 19CR 052291
27 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
28 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 254855
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 MILLEA,THOM 23CR 254855
PROBATION VIOLATION MILLEA,THOM 23CR 254855
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/23/23 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 LUDWICK,NATHAN,LEWIS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050407
DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 20CR 050407
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 20CR 050407
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407
CRIMINAL CONTEMPT ESCHBACH,R 20CR 050407
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407
CRIMINAL CONTEMPT ESCHBACH,R 20CR 050407
PROBATION VIOLATION ESCHBACH,R 20CR 050407
30 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M,W 20CR 704115
** 31 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL MACKANIC,C 21CR 050240
32 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980
33 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996
34 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585
35 ROCHELLE,RICHARD,RYAN VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MAULSHAGEN, 22CR 050727
** 36 SCHECK,JOSEPH,JAMES INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) LANCE,IAN 23CR 235069
** 37 SHANNON,JERAMY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 21CR 050739
38 SMITH,JEFFREY,ADAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL KNIGHT,R 19CR 050173
39 STOWE,JENNIFER,HELEN VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ENNIS,D 22CR 050658
40 STRICKLAND,MICHAEL,BRY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST BOWLER,ROBI 22CR 351675
41 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444
** 42 TRUAX,MATTHEW,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL HAWKS,J 21CR 050150
43 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL HAWKS,J 22CR 051558
44 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCDONALD,CH 21CR 050815
45 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016
46 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ROBINSON,T, 21CR 701418
47 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST BOWLER,ROBI 23CR 272977
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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