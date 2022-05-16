DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRRY
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACEVEDO,JUDITH,DIANA,T DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701679
2 AUGER,NATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 700636
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 700636
3 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
4 BATZ,KRISTA,KENDALL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700756
5 BLACKWELL,CAMERON,MASO BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000115
6 BONAGURO,NANCY,JOAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000211
7 BROWN,AMY,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 051632
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 19CR 051632
8 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227
9 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
10 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
11 BURBAGE,COLEMAN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051245
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051245
12 BURBAGE,COLEMAN,GRAY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 702432
13 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
14 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051869
MISDEMEANOR CHILD ABUSE HALSTEAD,A 21CR 051869
15 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER HALSTEAD,A 21IF 000097
16 BUTTA,LEONARD,MICHAEL, DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 053116
REAR LAMPS VIOLATION CARROLL,T 19CR 053116
17 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424
18 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 051162
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 051162
19 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 051163
20 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
21 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
22 CRICKS,KYLIE,RENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 701680
23 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
24 DEANS,MARK,ASHTON SIMPLE ASSAULT CARROLL,T 22CR 701450
25 DECARLO,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701678
26 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
27 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
28 DESANTIS,CASSANDRA,ELA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 700629
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 700629
29 DILLMON,KATHRYN,RAE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701675
30 DOMINGUEZ,ROBERT,JONAT BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000171
31 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226
NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226
32 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653
34 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
35 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
36 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
37 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
38 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
39 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
40 HANLEY,JONATHAN,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 21CR 701229
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701229
41 HARPER,CANDACE,BROOKS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MAULSHAGEN, 21CR 703562
HANDICAPPED PARKING VIOLATION MAULSHAGEN, 21CR 703562
42 HARPER,CANDACE,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705508
43 HARPER,CANDACE,BROOKS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705512
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705512
** 44 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528
45 HERO,AUSTIN,L INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 22CR 050997
46 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856
47 HERRING,JAMES,O,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700812
48 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100
49 HOBAUGH,AUDRA,MICHELE SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 701674
50 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892
51 KALAFAT,MIRNA,BECEVIC DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701677
52 KIDWELL,RICHARD,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051528
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HALSTEAD,A 21CR 051528
53 KIDWELL,RICHARD,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HALSTEAD,A 21CR 051529
54 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
55 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
56 MANUEL,RAMON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701449
57 MARTIN,KOLBY,LEE ASSAULT AND BATTERY MILLEA,T 21CR 051388
ASSAULT AND BATTERY MILLEA,T 21CR 051388
RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 051388
58 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
59 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
60 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
61 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000210
EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 22CR 000210
62 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
63 NERIDELAPAZ,EFREN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARROLL,T 22CR 701682
64 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680
65 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010
66 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733
67 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766
68 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107
69 O'NEAL,LAVEL,NICOLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 700319
70 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095
71 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
** 72 PEARCE,JOSEPH,LUKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 701445
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701445
EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701445
73 PEREZ,YOSTIN,EMAEL,TRE BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 22CR 000216
74 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
** 75 PORTER,JON,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 702462
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 21CR 702462
76 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
77 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
78 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
79 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050516
80 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 20IF 700589
81 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
82 ROBINSON,JUSTIN,JONATH DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701447
83 ROGERS,TERRY,WAYNE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000172
84 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183
85 SCHUNEMAN,THOMAS,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 20CR 052760
86 SELPH,ROBERT,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701673
87 SHAW,KIMBERLY SPEEDING 070/45 CARROLL,T 22CR 701676
88 SHIPP,BRIAN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051259
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 051259
89 SHIPP,BRIAN,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 051260
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 051260
90 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
91 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
92 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
93 SMITH,TERESA,CUMBO FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCEPANIAK, 22CR 000094
94 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030
95 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784
96 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
97 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
98 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068
99 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069
100 TERRY,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705507
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705507
** 101 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 102 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
103 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
104 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
105 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
106 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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107 TRIPP,RICKY,LYNN NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704103
REAR LAMPS VIOLATION Szczepaniak 21CR 704103
108 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
109 TURCOTTE,JALEANA,YUKIN SPEEDING 070/55 STONEROAD,N 22IF 700215
110 TURRENTINE,KENDALL,DAV EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 21CR 701469
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 21CR 701469
111 VANHOUSEN,MARTIN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700813
112 WALTERS,JUSTIN,KENNETH POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ CARROLL,T 22CR 701681
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 701681
DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701681
113 WAY,SAMUEL,EASON,III DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700621
114 WEATHERSPOON,ISAIAH,DO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700966
115 WETHINGTON,ROY,EUGENE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000053
116 WHITLOCK,BREANA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 050255
117 WILKIE,JACKSON,BRADSHA FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G 22IF 700653
118 WILLIS,CLORA,YVONNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 19CR 701811
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701811
** 119 WILLIS,CLORA,YVONNE DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701812
FOLLOWING TOO CLOSELY WILSON,H,D 19CR 701812
120 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
** 121 WINDLEY,WADE,HAMPTON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701546
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701546
122 WRIGHT,ANDRUE,EZEKIEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 703866
123 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
124 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
** 125 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448
DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448
** 126 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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