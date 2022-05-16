carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRRY

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACEVEDO,JUDITH,DIANA,T DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701679

2 AUGER,NATHAN,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 700636

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 700636

3 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

4 BATZ,KRISTA,KENDALL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700756

5 BLACKWELL,CAMERON,MASO BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000115

6 BONAGURO,NANCY,JOAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000211

7 BROWN,AMY,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 051632

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 19CR 051632

8 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227

9 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

10 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

11 BURBAGE,COLEMAN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051245

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051245

12 BURBAGE,COLEMAN,GRAY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 702432

13 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

14 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051869

MISDEMEANOR CHILD ABUSE HALSTEAD,A 21CR 051869

15 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER HALSTEAD,A 21IF 000097

16 BUTTA,LEONARD,MICHAEL, DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 053116

REAR LAMPS VIOLATION CARROLL,T 19CR 053116

17 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424

18 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 051162

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 051162

19 CLEMMONS,ELIZABETH,MAE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 051163

20 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

21 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

22 CRICKS,KYLIE,RENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 701680

23 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

24 DEANS,MARK,ASHTON SIMPLE ASSAULT CARROLL,T 22CR 701450

25 DECARLO,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701678

26 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

27 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

28 DESANTIS,CASSANDRA,ELA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 700629

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 700629

29 DILLMON,KATHRYN,RAE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701675

30 DOMINGUEZ,ROBERT,JONAT BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000171

31 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226

NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226

32 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653

34 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

35 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

36 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

37 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

38 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

39 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

40 HANLEY,JONATHAN,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T,J 21CR 701229

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701229

41 HARPER,CANDACE,BROOKS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MAULSHAGEN, 21CR 703562

HANDICAPPED PARKING VIOLATION MAULSHAGEN, 21CR 703562

42 HARPER,CANDACE,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705508

43 HARPER,CANDACE,BROOKS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705512

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705512

** 44 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528

45 HERO,AUSTIN,L INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 22CR 050997

46 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856

47 HERRING,JAMES,O,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700812

48 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100

49 HOBAUGH,AUDRA,MICHELE SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 701674

50 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892

51 KALAFAT,MIRNA,BECEVIC DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701677

52 KIDWELL,RICHARD,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051528

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HALSTEAD,A 21CR 051528

53 KIDWELL,RICHARD,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HALSTEAD,A 21CR 051529

54 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

55 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

56 MANUEL,RAMON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701449

57 MARTIN,KOLBY,LEE ASSAULT AND BATTERY MILLEA,T 21CR 051388

ASSAULT AND BATTERY MILLEA,T 21CR 051388

RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 051388

58 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

59 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

60 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

61 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 22CR 000210

EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 22CR 000210

62 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

63 NERIDELAPAZ,EFREN INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARROLL,T 22CR 701682

64 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680

65 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010

66 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733

67 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766

68 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107

69 O'NEAL,LAVEL,NICOLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 700319

70 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095

71 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

** 72 PEARCE,JOSEPH,LUKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 701445

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701445

EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701445

73 PEREZ,YOSTIN,EMAEL,TRE BEACH STRAND VIOLATION BLALOCK,G 22CR 000216

74 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

** 75 PORTER,JON,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 702462

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 21CR 702462

76 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

77 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

78 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

79 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050516

80 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 20IF 700589

81 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

82 ROBINSON,JUSTIN,JONATH DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701447

83 ROGERS,TERRY,WAYNE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000172

84 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183

85 SCHUNEMAN,THOMAS,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 20CR 052760

86 SELPH,ROBERT,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701673

87 SHAW,KIMBERLY SPEEDING 070/45 CARROLL,T 22CR 701676

88 SHIPP,BRIAN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051259

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 051259

89 SHIPP,BRIAN,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 051260

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 051260

90 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

91 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

92 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

93 SMITH,TERESA,CUMBO FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCEPANIAK, 22CR 000094

94 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030

95 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784

96 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

97 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

98 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068

99 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069

100 TERRY,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705507

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705507

** 101 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 102 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

103 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

104 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

105 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

106 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/17/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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107 TRIPP,RICKY,LYNN NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704103

REAR LAMPS VIOLATION Szczepaniak 21CR 704103

108 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

109 TURCOTTE,JALEANA,YUKIN SPEEDING 070/55 STONEROAD,N 22IF 700215

110 TURRENTINE,KENDALL,DAV EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 21CR 701469

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 21CR 701469

111 VANHOUSEN,MARTIN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700813

112 WALTERS,JUSTIN,KENNETH POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ CARROLL,T 22CR 701681

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 701681

DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701681

113 WAY,SAMUEL,EASON,III DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700621

114 WEATHERSPOON,ISAIAH,DO DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700966

115 WETHINGTON,ROY,EUGENE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000053

116 WHITLOCK,BREANA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 050255

117 WILKIE,JACKSON,BRADSHA FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G 22IF 700653

118 WILLIS,CLORA,YVONNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILSON,H,D 19CR 701811

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701811

** 119 WILLIS,CLORA,YVONNE DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701812

FOLLOWING TOO CLOSELY WILSON,H,D 19CR 701812

120 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

** 121 WINDLEY,WADE,HAMPTON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H,D 19CR 701546

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILSON,H,D 19CR 701546

122 WRIGHT,ANDRUE,EZEKIEL DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 703866

123 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

124 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

** 125 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448

DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448

** 126 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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