DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051650
2 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051651
3 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796
4 BARBOUR,ALLISON,COLLEE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051574
5 BARBOUR,ALLISON,COLLEE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051575
6 BARBOUR,ALLISON,COLLEE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051576
7 BEASLEY,TAMMY,DENISE UNAUTHORIZED PRESENTMENT OF CA EDWARDS,T 21CR 053098
** 8 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD THEFT MANNON,K 21CR 053108
9 BEASLEY,TAMMY,DENISE MISDEMEANOR LARCENY MANNON,K 21CR 053109
10 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD THEFT RICE,F 22CR 051328
11 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD FRAUD (F) RICE,F 22CR 051329
12 BECK,MICHAEL,GLEN NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051577
13 BECK,MICHAEL,GLEN NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051578
14 BECK,MICHAEL,GLEN NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051579
15 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032
** 16 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076
** 17 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242
** 18 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474
** 19 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475
** 20 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499
** 21 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500
22 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642
23 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
24 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
25 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382
26 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
27 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
28 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169
29 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170
30 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171
31 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172
32 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173
33 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174
34 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175
35 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176
36 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177
37 BRUDER,SHAWN,HAROLD,JR FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051372
38 BRYAN,TODD,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 22CR 050199
39 BRYAN,TODD,MARTIN ASSAULT BY STRANGULATION BERRY,J 22CR 050229
40 BUIE,WILLIAM RESISTING PUBLIC OFFICER ESTERBROOK, 21CR 052933
41 BUIE,WILLIAM,EUGENIY DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) HENDERSON,J 22CR 050025
42 CAHOON,JAMES,ROBERT FAIL TO REMOVE FROM POTS FROM GUTHRIE,M 20CR 000062
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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43 CAHOON,JAMES,ROBERT CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000643
44 CAHOON,JAMES,ROBERT INJURE, DESTROY, STEAL FROM NE GUTHRIE,M 21CR 051640
45 CAHOON,JAMES,ROBERT MISDEMEANOR LARCENY GUTHRIE,M 21CR 051653
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,M 21CR 051653
46 CAHOON,JAMES,ROBERT FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 21CR 051654
47 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652
48 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051653
49 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783
50 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784
51 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785
52 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786
53 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787
54 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788
55 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789
56 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790
57 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791
58 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792
59 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793
60 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794
61 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795
62 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796
63 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797
64 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798
65 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108
66 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682
** 67 CANNON,THOMAS,CHRISTOP BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PITTMAN,R 21CR 052654
MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052654
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052654
** 68 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD THEFT PITTMAN,R 21CR 052655
** 69 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656
** 70 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO MANNON,K 21CR 053154
71 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008
** 72 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 22CR 050026
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOYD,M 22CR 050026
** 73 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051112
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051112
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051112
74 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 22CR 051240
75 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MACKANIC,C 22CR 051241
76 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714
77 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715
78 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716
79 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717
80 CLARK,CATHERINE LAYLA- PWIMSD SCH I CS PHIFER,STEV 22CR 000517
81 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051990
82 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051991
83 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051992
84 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051994
85 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051995
86 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051996
87 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051997
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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88 CLARK,CATHERINE,LAYLA- MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051998
89 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051999
90 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 052000
91 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 052001
92 CLAYTON,CHESTON,ALAN POSSESS HEROIN WILLIS,B 20CR 052997
93 COLEMAN,RICHARD,LEE PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 051416
94 COLEMAN,RICHARD,LEE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051417
95 COLEMAN,RICHARD,LEE DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051418
96 COLEMAN,RICHARD,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051419
97 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
** 98 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
99 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL BREAKING AND OR ENTERING (F) KARASINSKI, 22CR 050835
LARCENY AFTER BREAK/ENTER KARASINSKI, 22CR 050835
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) KARASINSKI, 22CR 050835
100 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291
101 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292
102 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293
103 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051621
104 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051622
105 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 051654
** 106 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051968
** 107 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051969
** 108 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051970
** 109 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051971
** 110 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051972
** 111 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051973
** 112 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051974
** 113 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051975
** 114 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051976
** 115 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051977
** 116 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051978
** 117 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051979
** 118 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051980
** 119 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051981
** 120 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051982
** 121 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051983
** 122 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051984
** 123 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051985
** 124 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051986
** 125 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051987
** 126 DAY,JENNIFER,LEE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051988
** 127 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051989
128 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331
129 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341
130 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342
131 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343
132 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346
LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346
133 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347
134 DUDLEY,SCOTT,ALAN FELONY POSSESSION SCH II CS THOMAS,C 22CR 051749
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) THOMAS,C 22CR 051749
135 DUENAS,AUSTIN,JAMES POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 21CR 051525
136 DUENAS,AUSTIN,JAMES POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 051526
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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137 DUENAS,AUSTIN,JAMES MISDEMEANOR CHILD ABUSE ALEXANDER,G 21CR 051527
138 DUENAS,AUSTIN,JAMES NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 21CR 702729
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 21CR 702729
** 139 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143
140 EDWARDS,MATTHEW,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) PROBST,B 22CR 050488
FELONY LARCENY PROBST,B 22CR 050488
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) PROBST,B 22CR 050488
141 EDWARDS,MATTHEW,JAMES LARCENY OF A FIREARM PROBST,B 22CR 050489
142 ERSKINE,JORDAN,ASHLEE LARCENY BY EMPLOYEE HARVEY,D 21CR 051736
143 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333
144 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407
** 145 FITZGERALD,JEREMY,WADE POSSESS METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 052463
146 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
147 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
148 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662
149 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE CLARK,C 22CR 050559
MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 050559
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 22CR 050559
150 FULCHER,MANLEY,MAURICE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) COVINGTON,J 22CR 051078
151 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051113
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051113
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051113
152 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144
153 GIBSON,PRESTON,RALPH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 21CR 051942
POSSESS METHAMPHETAMINE SMITH,J 21CR 051942
154 GLADSON,DAVID,EARL POSSESSION OF FIREARM BY FELON LONG,K 22CR 052011
155 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
156 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CR 053042
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,J 21CR 053042
157 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS METHAMPHETAMINE LOWE,M 21CR 052577
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052577
158 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052578
159 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746
160 GRAHAM,BENNIE,LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051927
161 GRANDY,PATRICK,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MEYER,J 22CR 051904
MISDEMEANOR LARCENY MEYER,J 22CR 051904
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MEYER,J 22CR 051904
162 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY EDWARDS,T 22CR 051708
163 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN INJURY TO REAL PROPERTY EDWARDS,T 22CR 051709
164 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
165 HAGER,BRANDON,JAMES PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051074
166 HAGER,BRANDON,JAMES SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051075
167 HAGER,BRANDON,JAMES DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051076
168 HAN,NATALIE,ELIZABETH ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MYER,M 22CR 051892
** 169 HAN,NATALIE,ELIZABETH RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 051893
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MYER,M 22CR 051893
170 HARROD,KENNETH,RAY SEX OFFENDER/CHILD PREMISES ESCHBACH,R 22CR 050530
171 HART,JOHN,WILLIAM INDECENT LIBERTIES WITH CHILD GARNER,D 20CR 051171
172 HERRING,BRANDON,EDWARD BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 051127
173 HERRING,BRANDON,EDWARD SECOND DEGREE ARSON BRINKLEY,J 22CR 051128
** 174 HERRING,BRANDON,EDWARD INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 051136
ATTEMPT FIRST DEGREE BURGLARY BRINKLEY,J 22CR 051136
** 175 HERRING,BRANDON,EDWARD RESISTING PUBLIC OFFICER BRINKLEY,J 22CR 051137
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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176 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,R 21CR 052372
177 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 052373
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,R 21CR 052373
178 HOWELL,SHUREKA,PATRICE FELONY POSSESSION SCH II CS ROBINSON,T 21CR 053074
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ROBINSON,T 21CR 053074
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053074
179 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474
180 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477
181 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673
182 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674
183 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675
** 184 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715
** 185 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
186 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059
187 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138
188 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577
189 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
** 190 JONES,JOHN BROOKS POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 22CR 000497
191 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
192 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
193 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
194 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969
** 195 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322
** 196 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323
** 197 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324
** 198 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 199 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
200 KIRKPATRICK,TREVOR,RIC ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 21CR 052880
201 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268
202 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FELONY CONVERSION HARVEY,D 22CR 051269
203 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710
204 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711
205 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712
206 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713
207 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034
208 LESTER,STEVEN,G BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RUSSICK,I 22CR 050791
INJURY TO PERSONAL PROPERTY RUSSICK,I 22CR 050791
209 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792
** 210 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226
211 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361
212 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362
213 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363
214 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364
215 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
216 LIND,JONAH,LEROY SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 22CR 700838
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700838
217 LOGAN,DANIELLE,NICOLE ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050721
218 LOPEZ,MARTHA CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052095
219 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK/ENTER BOAT HARVEY,D 22CR 051897
BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051897
** 220 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 221 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 222 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
223 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023
224 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024
225 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319
LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319
226 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320
INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320
227 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321
228 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393
229 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394
230 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 22CR 051549
231 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610
232 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
233 MCGHEE,MATTHEW,THOMAS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003
** 234 MEADOWS,ROBERT,RAY,JR POSSESS METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051165
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 22CR 051165
235 METCALF,KYLE,JACOB DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT DENNIS,M 22CR 051929
** 236 MILLER,STERLING,CHRIST POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CR 052823
** 237 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060
** 238 MIZELLE,RICHARD,JUNIOR NEG CHILD ABUSE-SER BOD INJ ALEXANDER,G 22CR 050101
239 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397
240 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
** 241 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051340
242 MURRAY,CLARK,HORATIO,J PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CR 051884
243 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
244 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
245 NICHOLS,THEODORE,MICHA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD MASON,J 21CR 051569
246 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231
247 OGLESBY,JESSE,GADDY LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOSTIAN,J 22CR 050401
248 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520
249 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521
250 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522
251 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523
252 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524
253 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525
254 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526
255 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981
256 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
257 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
258 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
259 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
260 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
261 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CR 051702
262 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 051703
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PROBST,B 22CR 051703
** 263 PERKINS,ANTHONY,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) ESTERBROOK, 22CR 051466
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 22CR 051466
** 264 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
265 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LARCENY OF A FIREARM SMITH,A 22CR 050975
266 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CR 050976
267 PERKINS,WILLIAM,BLAKE POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,A 22CR 050977
268 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
269 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
270 PHILLIPS,RUFUS,SCOTTIE POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,R 22CR 051911
271 PHILLIPS,RUFUS,SCOTTIE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051912
272 PINER,MICHAEL,SCOTT POSSESS HEROIN ROSE,D 22CR 051858
273 PINER,MICHAEL,SCOTT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 051859
274 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159
** 275 PITTMAN,CATHERINE,ATTE FICTITIOUS INFO TO OFFICER THOMAS,C 22CR 051748
276 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135
277 POTTER,NATHAN,CARL DEFRAUD DRUG/ALC TEST SUBOFN VOGELSONG,A 22CR 051588
** 278 QUINN,AARON,BEAU LARCENY AFTER BREAK/ENTER PITTMAN,R 21CR 051921
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) PITTMAN,R 21CR 051921
BREAKING AND OR ENTERING (F) PITTMAN,R 21CR 051921
279 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139
280 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
281 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
282 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
283 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
284 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
285 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
286 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
287 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051271
288 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051272
289 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051273
290 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051274
291 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051275
292 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051276
293 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051277
294 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051278
295 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051279
296 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051280
297 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051281
298 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051282
299 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051283
300 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051284
301 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051285
302 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051286
303 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051287
304 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051288
305 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289
UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051289
306 RICHARDSON,JAMES,ANTHO CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051290
307 ROBERTS,PHILLIP POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051648
308 ROBERTS,PHILLIP POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051649
309 ROSE,AUDRIANNA,LEEANN EMBEZZLEMENT PHILLIPS,J 21CR 052831
310 ROSE,JAMES,MICHAEL MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050591
311 ROSE,JAMES,MICHAEL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050592
312 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050593
313 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050594
314 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050595
315 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606
316 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607
** 317 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SHANNON,L 22CR 050167
ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 050167
318 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596
319 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597
320 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598
321 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064
322 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
323 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
324 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771
325 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097
326 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
327 SKARE,DAVID,ALLAN BREAKING AND OR ENTERING (F) LOPEZ,E 22CR 050155
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
LARCENY AFTER BREAK/ENTER LOPEZ,E 22CR 050155
328 SKARE,DAVID,ALLAN SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,E 22CR 050156
** 329 SKURJUNIS,ALEXIS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 21CR 052888
330 SKURJUNIS,ALEXIS POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 051543
331 SMITH,PATRICIA,GRIFFIT BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051664
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051664
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051664
332 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747
333 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595
334 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596
335 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597
336 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654
337 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655
** 338 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
** 339 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051524
** 340 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051525
** 341 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051526
** 342 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOPEZ,E 22CR 051527
INTOXICATED AND DISRUPTIVE LOPEZ,E 22CR 051527
343 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052894
344 TALI,MEHDI BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,C 22CR 051674
345 TALI,MEHDI LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,C 22CR 051675
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,C 22CR 051675
346 TALI,MEHDI RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,C 22CR 051676
347 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704
348 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705
349 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706
350 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707
351 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724
352 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725
** 353 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953
354 THORNBURG,MICHAEL,GLEN FELONY LARCENY HENDERSON,J 21CR 052998
355 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259
356 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
357 VALENTINE,DARLENE,MARI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051402
** 358 VILLAREAL,NAICHE,D BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BURTON,M 22CR 050074
** 359 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 22CR 050075
** 360 VILLAREAL,NAICHE,D RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 22CR 050076
361 WALKER,DRAYSON,LAKE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BERRY,J 21CR 052582
** 362 WARD,ANDRE,DORAN MICHA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051133
** 363 WARD,ANDRE,DORAN MICHA LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) OKUN,D 22CR 051134
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051134
** 364 WARD,ANDRE,DORAN MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 22CR 051135
** 365 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 366 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 367 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 368 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
369 WHISENANT,STEPHEN,PATR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BLANCHARD,D 22CR 051368
370 WHITE,KELLY,LYNNE LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,T 21CR 052988
371 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052989
372 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052990
373 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052991
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
374 WIBLITZHOUSER,KENNETH, ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY ALEXANDER,G 22CR 050367
375 WIBLITZHOUSER,KENNETH, POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050368
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050368
376 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643
377 WILLIS,ALEXANDRA,ANN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700418
** 378 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SHANNON,L 22CR 050168
ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 050168
** 379 WILSON,LINDY LAWRENCE INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 251571
380 YOERK,ERIC,JAMES LARCENY BY EMPLOYEE JONES,J 22CR 050302
381 YOERK,ERIC,JAMES LARCENY BY EMPLOYEE JONES,J 22CR 050303
382 ZACARIAS-ANGEL,ENRIQUE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052096
383 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050871
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050871
** 384 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
385 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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