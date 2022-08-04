carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051650

2 ALSTON,QUANTAE,LAMAR POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051651

3 AVERY,COREY,GRAY MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,J 22CR 050796

4 BARBOUR,ALLISON,COLLEE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051574

5 BARBOUR,ALLISON,COLLEE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051575

6 BARBOUR,ALLISON,COLLEE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051576

7 BEASLEY,TAMMY,DENISE UNAUTHORIZED PRESENTMENT OF CA EDWARDS,T 21CR 053098

** 8 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD THEFT MANNON,K 21CR 053108

9 BEASLEY,TAMMY,DENISE MISDEMEANOR LARCENY MANNON,K 21CR 053109

10 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD THEFT RICE,F 22CR 051328

11 BEASLEY,TAMMY,DENISE FINANCIAL CARD FRAUD (F) RICE,F 22CR 051329

12 BECK,MICHAEL,GLEN NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051577

13 BECK,MICHAEL,GLEN NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051578

14 BECK,MICHAEL,GLEN NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ GASKILL,J 21CR 051579

15 BELL,CHANNYNG LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) HARRELL,B 22CR 051032

** 16 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) BURTON,M 21CR 051076

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BURTON,M 21CR 051076

** 17 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER BURTON,M 21CR 051242

** 18 BLANTON,AMANDA,A BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051474

** 19 BLANTON,AMANDA,A LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051475

** 20 BLANTON,AMANDA,A BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SCHAMEL,H 21CR 051499

** 21 BLANTON,AMANDA,A INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

INJURY TO PERSONAL PROPERTY SCHAMEL,H 21CR 051500

22 BLANTON,AMANDA,A FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HENDERSON,J 21CR 051642

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051642

23 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

24 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

25 BRADE,BRUCE,JERAMIE WORTHLESS CHECK $ 4932.41 EDWARDS,T 22CR 050382

26 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

27 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

28 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050169

29 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050170

30 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050171

31 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050172

32 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050173

33 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050174

34 BRAXTON,KRISTOPHER,E OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 050175

35 BRAXTON,KRISTOPHER,E FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050176

36 BRAXTON,KRISTOPHER,E UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 050177

37 BRUDER,SHAWN,HAROLD,JR FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051372

38 BRYAN,TODD,M ASSAULT ON A FEMALE BURTON,M 22CR 050199

39 BRYAN,TODD,MARTIN ASSAULT BY STRANGULATION BERRY,J 22CR 050229

40 BUIE,WILLIAM RESISTING PUBLIC OFFICER ESTERBROOK, 21CR 052933

41 BUIE,WILLIAM,EUGENIY DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) HENDERSON,J 22CR 050025

42 CAHOON,JAMES,ROBERT FAIL TO REMOVE FROM POTS FROM GUTHRIE,M 20CR 000062

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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43 CAHOON,JAMES,ROBERT CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000643

44 CAHOON,JAMES,ROBERT INJURE, DESTROY, STEAL FROM NE GUTHRIE,M 21CR 051640

45 CAHOON,JAMES,ROBERT MISDEMEANOR LARCENY GUTHRIE,M 21CR 051653

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,M 21CR 051653

46 CAHOON,JAMES,ROBERT FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 21CR 051654

47 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051652

48 CANADY,CALVIN,TERRELL POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051653

49 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783

50 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784

51 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785

52 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786

53 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787

54 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788

55 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789

56 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790

57 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791

58 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792

59 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793

60 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794

61 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795

62 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796

63 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797

64 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798

65 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108

66 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682

** 67 CANNON,THOMAS,CHRISTOP BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PITTMAN,R 21CR 052654

MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052654

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052654

** 68 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD THEFT PITTMAN,R 21CR 052655

** 69 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

FINANCIAL CARD FRAUD (M) PITTMAN,R 21CR 052656

** 70 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO MANNON,K 21CR 053154

71 CARMICHAEL,JASON,LEE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 050008

** 72 CARMICHAEL,JASON,LEE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 22CR 050026

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOYD,M 22CR 050026

** 73 CARR,JOHN,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051112

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051112

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051112

74 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY SECOND DEGREE TRESPASS MACKANIC,C 22CR 051240

75 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES MACKANIC,C 22CR 051241

76 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051714

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051714

77 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051715

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051715

78 CHAMPION,SARAH,ELIZABE FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051716

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051716

79 CHAMPION,SARAH,ELIZABE MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051717

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051717

80 CLARK,CATHERINE LAYLA- PWIMSD SCH I CS PHIFER,STEV 22CR 000517

81 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051990

82 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051991

83 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051992

84 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051994

85 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051995

86 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051996

87 CLARK,CATHERINE,LAYLA- CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051997

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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88 CLARK,CATHERINE,LAYLA- MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051998

89 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051999

90 CLARK,CATHERINE,LAYLA- SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 052000

91 CLARK,CATHERINE,LAYLA- M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 052001

92 CLAYTON,CHESTON,ALAN POSSESS HEROIN WILLIS,B 20CR 052997

93 COLEMAN,RICHARD,LEE PWIMSD SCH II CS KILGORE,P 22CR 051416

94 COLEMAN,RICHARD,LEE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051417

95 COLEMAN,RICHARD,LEE DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051418

96 COLEMAN,RICHARD,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051419

97 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

** 98 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

99 CUMMINGS,JORDAN,MICHEL BREAKING AND OR ENTERING (F) KARASINSKI, 22CR 050835

LARCENY AFTER BREAK/ENTER KARASINSKI, 22CR 050835

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) KARASINSKI, 22CR 050835

100 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051291

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051291

101 DAVIS,DAWN,MARIE FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051292

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051292

102 DAVIS,DAWN,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051293

103 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051621

104 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 051622

105 DAVIS,DWAYNA,LYNN FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 051654

** 106 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051968

** 107 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051969

** 108 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051970

** 109 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051971

** 110 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051972

** 111 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051973

** 112 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051974

** 113 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051975

** 114 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051976

** 115 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051977

** 116 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051978

** 117 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051979

** 118 DAY,JENNIFER,LEE M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL KILGORE,P 22CR 051980

** 119 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051981

** 120 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051982

** 121 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051983

** 122 DAY,JENNIFER,LEE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) KILGORE,P 22CR 051984

** 123 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051985

** 124 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051986

** 125 DAY,JENNIFER,LEE CONSP SELL/DELIVER SCH I CS KILGORE,P 22CR 051987

** 126 DAY,JENNIFER,LEE SELL SCH II CS KILGORE,P 22CR 051988

** 127 DAY,JENNIFER,LEE SELL/DELIVER SCH II CS KILGORE,P 22CR 051989

128 DAY,JUSTIN,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BISHOP,J 22CR 051331

129 DAY,JUSTIN,LEE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE GASKILL,J 22CR 051341

130 DAY,JUSTIN,LEE POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051342

131 DAY,JUSTIN,LEE CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY GASKILL,J 22CR 051343

132 DAY,JUSTIN,LEE BREAKING AND OR ENTERING (F) BISHOP,J 22CR 051346

LARCENY AFTER BREAK/ENTER BISHOP,J 22CR 051346

133 DAY,JUSTIN,LEE INJURY TO REAL PROPERTY BISHOP,J 22CR 051347

134 DUDLEY,SCOTT,ALAN FELONY POSSESSION SCH II CS THOMAS,C 22CR 051749

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) THOMAS,C 22CR 051749

135 DUENAS,AUSTIN,JAMES POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 21CR 051525

136 DUENAS,AUSTIN,JAMES POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 21CR 051526

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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137 DUENAS,AUSTIN,JAMES MISDEMEANOR CHILD ABUSE ALEXANDER,G 21CR 051527

138 DUENAS,AUSTIN,JAMES NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 21CR 702729

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 21CR 702729

** 139 DUNN,HEATHER,ELIZABETH LARCENY BY EMPLOYEE SCHAMEL,H 21CR 052143

140 EDWARDS,MATTHEW,JAMES BREAKING AND OR ENTERING (F) PROBST,B 22CR 050488

FELONY LARCENY PROBST,B 22CR 050488

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) PROBST,B 22CR 050488

141 EDWARDS,MATTHEW,JAMES LARCENY OF A FIREARM PROBST,B 22CR 050489

142 ERSKINE,JORDAN,ASHLEE LARCENY BY EMPLOYEE HARVEY,D 21CR 051736

143 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT FELONY POSSESSION MARIJUANA GOODRUM,J 22CR 051333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051333

144 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 043/25 GOODRUM,J 22CR 702407

** 145 FITZGERALD,JEREMY,WADE POSSESS METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 052463

146 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538

147 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539

148 FRAZIER-GODETTE,CLAY,J FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050662

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050662

149 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE CLARK,C 22CR 050559

MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C 22CR 050559

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C 22CR 050559

150 FULCHER,MANLEY,MAURICE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) COVINGTON,J 22CR 051078

151 FULCHER,TASHA,MARIE BREAKING AND OR ENTERING (F) HARRELL,B 22CR 051113

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARRELL,B 22CR 051113

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARRELL,B 22CR 051113

152 GEORGE,BRODY,KAHSEEM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 700144

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 700144

153 GIBSON,PRESTON,RALPH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 21CR 051942

POSSESS METHAMPHETAMINE SMITH,J 21CR 051942

154 GLADSON,DAVID,EARL POSSESSION OF FIREARM BY FELON LONG,K 22CR 052011

155 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

156 GORCHESS,DOUGLAS BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 21CR 053042

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SMITH,J 21CR 053042

157 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS METHAMPHETAMINE LOWE,M 21CR 052577

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052577

158 GORTNEY,SHEA,SHANNON POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOWE,M 21CR 052578

159 GRADDY,GLENN,JAKHI ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052746

160 GRAHAM,BENNIE,LEE POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 051927

161 GRANDY,PATRICK,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MEYER,J 22CR 051904

MISDEMEANOR LARCENY MEYER,J 22CR 051904

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MEYER,J 22CR 051904

162 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY EDWARDS,T 22CR 051708

163 GRIFFIN,MICHAEL,DEAN INJURY TO REAL PROPERTY EDWARDS,T 22CR 051709

164 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

165 HAGER,BRANDON,JAMES PWIMSD METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051074

166 HAGER,BRANDON,JAMES SELL METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051075

167 HAGER,BRANDON,JAMES DELIVER METHAMPHETAMINE PITTMAN,J 22CR 051076

168 HAN,NATALIE,ELIZABETH ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MYER,M 22CR 051892

** 169 HAN,NATALIE,ELIZABETH RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 051893

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MYER,M 22CR 051893

170 HARROD,KENNETH,RAY SEX OFFENDER/CHILD PREMISES ESCHBACH,R 22CR 050530

171 HART,JOHN,WILLIAM INDECENT LIBERTIES WITH CHILD GARNER,D 20CR 051171

172 HERRING,BRANDON,EDWARD BREAKING AND OR ENTERING (F) BRINKLEY,J 22CR 051127

173 HERRING,BRANDON,EDWARD SECOND DEGREE ARSON BRINKLEY,J 22CR 051128

** 174 HERRING,BRANDON,EDWARD INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRINKLEY,J 22CR 051136

ATTEMPT FIRST DEGREE BURGLARY BRINKLEY,J 22CR 051136

** 175 HERRING,BRANDON,EDWARD RESISTING PUBLIC OFFICER BRINKLEY,J 22CR 051137

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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176 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,R 21CR 052372

177 HILL,LAWRENCE,ZEPHANIA DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 052373

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,R 21CR 052373

178 HOWELL,SHUREKA,PATRICE FELONY POSSESSION SCH II CS ROBINSON,T 21CR 053074

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ROBINSON,T 21CR 053074

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053074

179 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474

180 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477

181 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050673

182 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 22CR 050674

183 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675

** 184 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715

** 185 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

186 JOHNSON,MELODY,KAY RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050059

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050059

187 JOHNSON,MELODY,KAY MISDEMEANOR LARCENY BURROUGHS,C 22CR 051138

188 JOLIN,LAURA,ANN AID & ABET LARCENY (F) CLARK,C 22CR 051577

189 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961

** 190 JONES,JOHN BROOKS POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 22CR 000497

191 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

192 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

193 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398

194 KATEN,BRITTANY POSS CS PRISON/JAIL PREMISES SHANNON,L 21CR 052969

** 195 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051322

** 196 KATEN,BRITTANY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051323

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051323

** 197 KATEN,BRITTANY LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051324

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051324

** 198 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 199 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

200 KIRKPATRICK,TREVOR,RIC ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY HAWKS,J 21CR 052880

201 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,D 22CR 051268

202 KOBER,ROBERT,VERNON,JR FELONY CONVERSION HARVEY,D 22CR 051269

203 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051710

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051710

204 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051711

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051711

205 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA FELONY LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051712

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOCHMAN,D 22CR 051712

206 KRAZINSKI,STEVEN,MICHA MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 051713

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 051713

207 LESTER,DOUGLAS,BLAKE SBM HEARING MASON,J 20CR 053034

208 LESTER,STEVEN,G BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RUSSICK,I 22CR 050791

INJURY TO PERSONAL PROPERTY RUSSICK,I 22CR 050791

209 LESTER,STEVEN,G FINANCIAL CARD THEFT RUSSICK,I 22CR 050792

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) RUSSICK,I 22CR 050792

** 210 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226

MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050226

211 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361

212 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362

213 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363

214 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364

215 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

216 LIND,JONAH,LEROY SPEEDING 070/45 MORRISON,T, 22CR 700838

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 700838

217 LOGAN,DANIELLE,NICOLE ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050721

218 LOPEZ,MARTHA CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052095

219 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK/ENTER BOAT HARVEY,D 22CR 051897

BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051897

** 220 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 221 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 222 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

223 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE RICE,F 22CR 051023

224 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,F 22CR 051024

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) RICE,F 22CR 051024

225 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051319

LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051319

226 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) WILLIS,B 22CR 051320

INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,B 22CR 051320

227 MARSHALL,SHAWN,CHRISTO BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE WILLIS,B 22CR 051321

228 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393

229 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394

230 MASON,FERNANDO,LAMAS POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BERRY,J 22CR 051549

231 MATTICE,MILA AWDW SERIOUS INJURY MCGEE,E 22CR 050610

232 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989

233 MCGHEE,MATTHEW,THOMAS THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,J 22CR 052003

** 234 MEADOWS,ROBERT,RAY,JR POSSESS METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051165

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 22CR 051165

235 METCALF,KYLE,JACOB DISCLOSE PRIVATE IMAGES/ADULT DENNIS,M 22CR 051929

** 236 MILLER,STERLING,CHRIST POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CR 052823

** 237 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060

** 238 MIZELLE,RICHARD,JUNIOR NEG CHILD ABUSE-SER BOD INJ ALEXANDER,G 22CR 050101

239 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CR 051397

240 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834

** 241 MUNDEN,JON,CHRISTOPHER POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051340

242 MURRAY,CLARK,HORATIO,J PWIMSD SCH II CS MOOTS,S 22CR 051884

243 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575

244 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576

245 NICHOLS,THEODORE,MICHA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD MASON,J 21CR 051569

246 NIX,MONICA,DEMPSEY MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 19CR 053231

247 OGLESBY,JESSE,GADDY LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOSTIAN,J 22CR 050401

248 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000520

249 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH I CS SMITH,J 22CR 000521

250 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000522

251 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000523

252 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH II CS SMITH,J 22CR 000524

253 ORR,KIMBERLY CASE PWIMSD SCH IV CS SMITH,J 22CR 000525

254 ORR,KIMBERLY CASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 000526

255 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981

256 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

257 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

258 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

259 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

260 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

261 PERKINS,ANTHONY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE PROBST,B 22CR 051702

262 PERKINS,ANTHONY MISDEMEANOR LARCENY PROBST,B 22CR 051703

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PROBST,B 22CR 051703

** 263 PERKINS,ANTHONY,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) ESTERBROOK, 22CR 051466

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTERBROOK, 22CR 051466

** 264 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

265 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LARCENY OF A FIREARM SMITH,A 22CR 050975

266 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FELONY LARCENY SMITH,A 22CR 050976

267 PERKINS,WILLIAM,BLAKE POSS/RCV STOLEN PROP CERT FEL SMITH,A 22CR 050977

268 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

269 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

270 PHILLIPS,RUFUS,SCOTTIE POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,R 22CR 051911

271 PHILLIPS,RUFUS,SCOTTIE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051912

272 PINER,MICHAEL,SCOTT POSSESS HEROIN ROSE,D 22CR 051858

273 PINER,MICHAEL,SCOTT POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 051859

274 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159

** 275 PITTMAN,CATHERINE,ATTE FICTITIOUS INFO TO OFFICER THOMAS,C 22CR 051748

276 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135

277 POTTER,NATHAN,CARL DEFRAUD DRUG/ALC TEST SUBOFN VOGELSONG,A 22CR 051588

** 278 QUINN,AARON,BEAU LARCENY AFTER BREAK/ENTER PITTMAN,R 21CR 051921

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) PITTMAN,R 21CR 051921

BREAKING AND OR ENTERING (F) PITTMAN,R 21CR 051921

279 QUINN,AARON,BEAU MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,R 21CR 052139

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,R 21CR 052139

280 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623

281 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661

282 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662

283 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663

284 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664

285 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665

286 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666

287 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051271

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051271

288 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051272

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051272

289 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051273

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051273

290 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051274

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051274

291 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051275

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051275

292 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051276

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051276

293 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051277

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051277

294 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051278

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051278

295 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051279

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051279

296 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051280

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051280

297 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051281

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051281

298 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051282

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051282

299 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051283

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051283

300 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051284

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051284

301 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051285

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051285

302 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051286

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051286

303 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051287

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051287

304 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051288

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051288

305 RICHARDSON,JAMES,ANTHO FORGERY OF INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289

UTTERING FORGED INSTRUMENT HENDERSON,J 22CR 051289

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HENDERSON,J 22CR 051289

306 RICHARDSON,JAMES,ANTHO CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET HENDERSON,J 22CR 051290

307 ROBERTS,PHILLIP POSSESSION OF FIREARM BY FELON THOMAS,C 22CR 051648

308 ROBERTS,PHILLIP POSSESS STOLEN FIREARM THOMAS,C 22CR 051649

309 ROSE,AUDRIANNA,LEEANN EMBEZZLEMENT PHILLIPS,J 21CR 052831

310 ROSE,JAMES,MICHAEL MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050591

311 ROSE,JAMES,MICHAEL MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050592

312 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050593

313 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050594

314 ROSE,JAMES,MICHAEL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SURFASS,N 22CR 050595

315 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606

316 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607

** 317 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SHANNON,L 22CR 050167

ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 050167

318 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596

319 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597

320 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598

321 ROTCHFORD,SARAH,JANE AID AND ABET FELONY LARCENY GARRETT,T 21CR 053064

CONSPIRACY TO COMMIT FELONY LA GARRETT,T 21CR 053064

322 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

323 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

324 SCHEALL,ALEX,L OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ALEXANDER,J 21CR 052771

325 SCHEALL,ALEX,L POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051097

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051097

326 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

327 SKARE,DAVID,ALLAN BREAKING AND OR ENTERING (F) LOPEZ,E 22CR 050155

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

LARCENY AFTER BREAK/ENTER LOPEZ,E 22CR 050155

328 SKARE,DAVID,ALLAN SECOND DEGREE TRESPASS LOPEZ,E 22CR 050156

** 329 SKURJUNIS,ALEXIS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BOYD,M 21CR 052888

330 SKURJUNIS,ALEXIS POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 051543

331 SMITH,PATRICIA,GRIFFIT BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON,J 21CR 051664

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HENDERSON,J 21CR 051664

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 051664

332 STILES,JUSTIN,JOSEPH ATTEMPT FELONY B/E INTENT TO T LOWE,M 21CR 052747

333 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051595

334 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051596

335 STRAYHORN,TANYA,LORREN IDENTITY THEFT MOORE,D 21CR 051597

336 STRAYHORN,TANYA,LORREN PWIMSD HEROIN OKUN,D 22CR 050654

337 STRAYHORN,TANYA,LORREN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS OKUN,D 22CR 050655

** 338 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

** 339 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051524

** 340 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051525

** 341 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF LOPEZ,E 22CR 051526

** 342 SWAIN,RICHARD,ELLIS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER LOPEZ,E 22CR 051527

INTOXICATED AND DISRUPTIVE LOPEZ,E 22CR 051527

343 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052894

344 TALI,MEHDI BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,C 22CR 051674

345 TALI,MEHDI LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,C 22CR 051675

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,C 22CR 051675

346 TALI,MEHDI RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,C 22CR 051676

347 TAYLOR,JIMMY,PAUL FINANCIAL CARD FRAUD (M) HOWELL,M 22CR 051704

348 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051705

349 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051706

350 TAYLOR,JIMMY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 051707

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOWELL,M 22CR 051707

351 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724

352 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725

** 353 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953

354 THORNBURG,MICHAEL,GLEN FELONY LARCENY HENDERSON,J 21CR 052998

355 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259

356 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

357 VALENTINE,DARLENE,MARI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051402

** 358 VILLAREAL,NAICHE,D BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BURTON,M 22CR 050074

** 359 VILLAREAL,NAICHE,D SIMPLE ASSAULT BURTON,M 22CR 050075

** 360 VILLAREAL,NAICHE,D RESISTING PUBLIC OFFICER BURTON,M 22CR 050076

361 WALKER,DRAYSON,LAKE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BERRY,J 21CR 052582

** 362 WARD,ANDRE,DORAN MICHA BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051133

** 363 WARD,ANDRE,DORAN MICHA LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) OKUN,D 22CR 051134

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE OKUN,D 22CR 051134

** 364 WARD,ANDRE,DORAN MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 22CR 051135

** 365 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 366 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 367 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 368 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

369 WHISENANT,STEPHEN,PATR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BLANCHARD,D 22CR 051368

370 WHITE,KELLY,LYNNE LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,T 21CR 052988

371 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052989

372 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052990

373 WHITE,KELLY,LYNNE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLEA,T 21CR 052991

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 08/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

374 WIBLITZHOUSER,KENNETH, ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY ALEXANDER,G 22CR 050367

375 WIBLITZHOUSER,KENNETH, POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050368

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050368

376 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643

377 WILLIS,ALEXANDRA,ANN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700418

** 378 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE SHANNON,L 22CR 050168

ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 22CR 050168

** 379 WILSON,LINDY LAWRENCE INJURY TO PERSONAL PROPERTY CHAANINE,EL 22CR 251571

380 YOERK,ERIC,JAMES LARCENY BY EMPLOYEE JONES,J 22CR 050302

381 YOERK,ERIC,JAMES LARCENY BY EMPLOYEE JONES,J 22CR 050303

382 ZACARIAS-ANGEL,ENRIQUE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET COVINGTON,J 21CR 052096

383 ZEPHIR,CHANCE,MALIK POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050871

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050871

** 384 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

385 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE LARCENY AFTER BREAK/ENTER BOYD,M 22CR 051164

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051164

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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