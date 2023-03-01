carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111

FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111

2 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961

3 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585

4 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283

5 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801

6 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871

7 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441

8 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269

9 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188

10 BURTON,MICHAEL,GRAY DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704354

11 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549

12 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190

13 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870

14 DANIELS,DARRIN,AUSTIN MISDEMEANOR LARCENY QUIDLEY,ERI 21CR 052782

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) QUIDLEY,ERI 21CR 052782

15 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368

16 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493

17 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941

18 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751

19 FULFORD,KIMBERLY,ALYS, DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704292

20 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 22CR 705938

21 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630

22 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328

23 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571

24 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

25 HENDERSON,JOSHUA,TODD DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700410

26 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587

27 HIMELWRIGHT,EVA SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 23CR 231225

28 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503

29 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999

30 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

31 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

32 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

33 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703857

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 703857

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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* 34 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216738

35 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566

36 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891

37 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

38 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113

39 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956

40 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545

41 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 703870

42 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

43 LEWIS,CARLY,MAURICEA INJURY TO REAL PROPERTY ADAMS,CHRIS 22CR 347851

44 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062

FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062

45 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

46 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

47 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347

48 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932

49 LORACORDERO,JHONATAN,I FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 22IF 703168

50 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

51 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

52 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842

53 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635

54 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374

55 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

56 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119

57 OATES,NORWOOD,KEITH,JR DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700548

58 PARMLEY,THOMAS,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 705492

59 PETTEWAY,PRESTIGES,UNI INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 704762

60 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734

61 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661

62 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

63 RUMSEY,BRIAN,CURTIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700691

64 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316

65 SANTROCK,WALTER,RICHAR DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704337

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704337

** 66 SCHECK,JOSEPH,JAMES SIMPLE ASSAULT REUKAUF,REN 22CR 372207

COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 372207

67 SENTER,CHRISTAN,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704176

68 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632

69 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181

70 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831

71 TAYLOR,KEVIN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700572

72 TAYLOR,LEE,EVERETTE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700444

73 TERRELL,JOSHUA,LEE SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 22CR 371258

74 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

75 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

76 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

77 THOMAS,BRIAN,RUSSELL TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY ADAMS,CHRIS 23CR 230438

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438

RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438

COMMUNICATING THREATS ADAMS,CHRIS 23CR 230438

78 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544

79 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485

SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485

80 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073

81 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808

NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808

82 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793

RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793

INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793

** 83 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801

84 WEEKS,MICHAEL,THOMAS SECOND DEGREE TRESPASS ADAMS,CHRIS 22CR 347749

85 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

86 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059

87 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025

88 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121

DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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