DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111
FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111
2 ALIAGA,RAUL,ALBERTO SPEEDING 062/45 IPOCK,R,B 20CR 703961
3 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700585
4 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283
5 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801
6 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871
7 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441
8 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269
9 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188
10 BURTON,MICHAEL,GRAY DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704354
11 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549
12 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190
13 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870
14 DANIELS,DARRIN,AUSTIN MISDEMEANOR LARCENY QUIDLEY,ERI 21CR 052782
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) QUIDLEY,ERI 21CR 052782
15 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368
16 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493
17 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941
18 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751
19 FULFORD,KIMBERLY,ALYS, DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704292
20 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 22CR 705938
21 GIBBS,BRITTANY,RENEE MISDEMEANOR CHILD ABUSE CHAANINE,E 23CR 700630
22 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ADAMS,CHRIS 23CR 201328
23 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700571
24 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
25 HENDERSON,JOSHUA,TODD DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700410
26 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587
27 HIMELWRIGHT,EVA SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 23CR 231225
28 HIMELWRIGHT,EVA,HOPE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700503
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 700503
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ESTEP,TIMOT 23CR 700503
29 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999
30 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
31 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
32 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
33 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703857
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 703857
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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* 34 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216738
35 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566
36 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891
37 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
38 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113
39 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956
40 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545
41 LAUGHINGHOUSE,LOGAN,WI CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 703870
42 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
43 LEWIS,CARLY,MAURICEA INJURY TO REAL PROPERTY ADAMS,CHRIS 22CR 347851
44 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062
FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062
45 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
46 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
47 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347
48 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932
49 LORACORDERO,JHONATAN,I FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 22IF 703168
50 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
51 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
52 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842
53 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635
54 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374
55 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
56 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119
57 OATES,NORWOOD,KEITH,JR DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700548
58 PARMLEY,THOMAS,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 705492
59 PETTEWAY,PRESTIGES,UNI INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 704762
60 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734
61 RAMSAY,JOSEPH,HENRY,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704661
62 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
63 RUMSEY,BRIAN,CURTIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 23CR 700691
64 SALTER,STEPHANIE,NICOL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 23IF 700316
65 SANTROCK,WALTER,RICHAR DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704337
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704337
** 66 SCHECK,JOSEPH,JAMES SIMPLE ASSAULT REUKAUF,REN 22CR 372207
COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 372207
67 SENTER,CHRISTAN,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704176
68 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632
69 STIMPSON,JOHN,RICH,JR HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,EL 22CR 313181
70 SUTTON,DAVID EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831
71 TAYLOR,KEVIN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700572
72 TAYLOR,LEE,EVERETTE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700444
73 TERRELL,JOSHUA,LEE SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 22CR 371258
74 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
75 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
76 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
77 THOMAS,BRIAN,RUSSELL TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY ADAMS,CHRIS 23CR 230438
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438
RESISTING PUBLIC OFFICER ADAMS,CHRIS 23CR 230438
COMMUNICATING THREATS ADAMS,CHRIS 23CR 230438
78 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544
79 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485
SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485
80 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073
81 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808
NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808
82 WARREN,GORDON KEITH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 22CR 274793
RESISTING PUBLIC OFFICER CHAANINE,EL 22CR 274793
INTOXICATED AND DISRUPTIVE CHAANINE,EL 22CR 274793
** 83 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801
84 WEEKS,MICHAEL,THOMAS SECOND DEGREE TRESPASS ADAMS,CHRIS 22CR 347749
85 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
86 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059
87 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025
88 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV MANNON,K 20CR 052121
DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 20CR 052121
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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