carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 053035

2 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182

3 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183

4 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

5 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

6 BARNES,NATALIE,RENEE SPEEDING 045/35 KARASINSKI, 22IF 702671

7 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 TAYLOR,C,A 21IF 703163

8 BERNARD,JAMIE,DEAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 704355

MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 704355

9 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

10 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704458

11 BROWN,GINA MISDEMEANOR LARCENY SANCHEZ,JUL 22CR 050905

12 BROXSON,GUION,TERRY ASSAULT ON A FEMALE BUCK,RACHEL 20CR 051578

COMMUNICATING THREATS BUCK,RACHEL 20CR 051578

13 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

14 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

15 CARMICHAEL,JASON,LEE NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705266

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 21CR 705266

16 CARY,CHRISTOPHER,STEPH DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 22CR 051533

SPEEDING 071/55 STEPHENS,M 22CR 051533

17 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574

18 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330

19 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462

20 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081

21 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447

22 DANIELS,JEFFREY,WINSTO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 18CR 054274

SPEEDING 066/45 JOHNSON,G 18CR 054274

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G 18CR 054274

23 DEAL,JUSTIN,MARK SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 702813

24 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459

25 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

26 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405

27 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450

28 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810

** 29 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263

30 DURST,TRENT,MICHAEL CONSUME ALC BY

31 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 051516

32 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652

33 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362

34 GODETTE,JA'QUAN,DOMINI SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700374

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 700374

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 700374

35 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023

36 HASWELL,MORGAN,BRIANNE CONSUME ALC BY 19/20 KARASINSKI, 22CR 704481

37 HERNANDEZ,GRACE,ISABEL SPEEDING 049/35 KARASINSKI, 22IF 701546

38 HIDDLESTON,SEAN,MORGAN SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 22CR 704344

39 HOSKINS,JESSE,SOLOMON UNSAFE LANE CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703781

40 JAMES,MARCEL,E,VERNELL DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703623

41 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

42 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

43 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347

44 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704768

SPEEDING 059/45 Alexander,G 21CR 704768

45 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706

46 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676

47 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677

48 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678

** 49 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

50 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

51 KIRKMAN,CHRISTOPHER,DA SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 22IF 701360

52 LAWRENCE,TIMOTHY,DWAYN SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704459

53 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230

DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230

54 MACKEL,JOHN,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703538

55 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379

56 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685

57 MARTIN,PAUL MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE DINUZZO,LIS 22CR 278554

** 58 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

59 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

60 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297

61 MASTROPIERRO,MELISSA,N FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637

62 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 10/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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63 MOORE,KADEEM,JAMAL SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 21CR 701325

DWLR NOT IMPAIRED REV KARASINSKI, 21CR 701325

64 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704751

65 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

66 MURRELL,KENNEY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20IF 701449

67 MURRELL,KENNEY,LEE SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 20IF 703124

68 MURRELL,NATASHA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700253

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700253

69 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765

70 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 20CR 051286

71 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WALDEN,D 20CR 053351

DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 20CR 053351

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 20CR 053351

72 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125

73 NESI,JOHN,JR. SPEEDING 076/55 COLLINS,A,S 19CR 704090

74 NESI,JOHN,JR. RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 19CR 704586

75 NESI,JOHN,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703054

76 NESI,JOHN,JR. DWLR IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701059

77 NEWKIRK,ROBERT,ARTHUR, DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000034

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 000034

78 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144

79 OSWALD,ANDREW,DARRELL MISDEMEANOR STALKING STEIGER,RAC 22CR 260628

80 PADILLA,ROMAN,GABRIEL SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 22CR 704098

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 704098

81 PEPLER,ANDREA MICHELLE BREAKING OR ENTERING (M) FRANKEL,JOS 22CR 277020

82 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162

** 83 POLANCO MUNOZ,JUAN,JOS AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KARASINSKI, 21CR 050800

84 POTTER,DONALD,GENE COMMUNICATING THREATS POTTER,DONN 22CR 051468

** 85 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

86 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

87 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

88 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

89 RODRIGUEZ,ANNA,WHITMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703633

EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 22CR 703633

90 RODRIGUEZTORRES,MARCO, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 FRANKEL,J 22CR 702197

EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22CR 702197

91 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157

92 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158

93 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276

94 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 10/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

95 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277

** 96 SANDERS,TANESHIA,RACHE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SANDERS,MIC 22CR 051926

97 SANDERS,TANESHIA,RACHE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703624

98 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020

99 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221

100 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322

101 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322

102 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323

103 SHANNON,MURPHY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 22CR 703897

104 SHOLAR,BENJAMIN,EVERET INJURY TO REAL PROPERTY HARVEY,D 21CR 053129

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HARVEY,D 21CR 053129

105 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

106 SISON,KHENNIE,REIN FAILURE TO YIELD VANKOUTEREN 22IF 701970

107 SMITH,MELISSA,ALISON NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 703635

108 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969

** 109 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192

110 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658

111 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223

112 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456

113 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504

114 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593

115 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

116 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

117 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

** 118 WILLIS,KIMBERLY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 000497

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FRANKEL,J 21CR 000497

119 ZACHARY,ANGELA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FRANKEL,J 22CR 704606

120 ZIPKIN,MICHAEL,LOUIS SPEEDING 076/45 SCOTT,S 22CR 703493

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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