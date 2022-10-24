DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ADAMS,JOSEPH,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 053035
2 AGUILAR,ALICIA,AROS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700182
3 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700183
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700183
4 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
5 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
6 BARNES,NATALIE,RENEE SPEEDING 045/35 KARASINSKI, 22IF 702671
7 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 TAYLOR,C,A 21IF 703163
8 BERNARD,JAMIE,DEAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 704355
MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 704355
9 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
10 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704458
11 BROWN,GINA MISDEMEANOR LARCENY SANCHEZ,JUL 22CR 050905
12 BROXSON,GUION,TERRY ASSAULT ON A FEMALE BUCK,RACHEL 20CR 051578
COMMUNICATING THREATS BUCK,RACHEL 20CR 051578
13 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
14 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
15 CARMICHAEL,JASON,LEE NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705266
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 21CR 705266
16 CARY,CHRISTOPHER,STEPH DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 22CR 051533
SPEEDING 071/55 STEPHENS,M 22CR 051533
17 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574
18 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330
19 COOK,STEPHEN,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701462
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701462
20 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081
21 CUSTER,AMBER,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703447
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH TAYLOR,C,A 21IF 703447
22 DANIELS,JEFFREY,WINSTO DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 18CR 054274
SPEEDING 066/45 JOHNSON,G 18CR 054274
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G 18CR 054274
23 DEAL,JUSTIN,MARK SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 702813
24 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459
25 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
26 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405
27 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450
28 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810
** 29 DURHAM,DAYA,ALANA HERB DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 051263
30 DURST,TRENT,MICHAEL CONSUME ALC BY
31 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 051516
32 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652
33 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362
34 GODETTE,JA'QUAN,DOMINI SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700374
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 700374
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 700374
35 HART,ALONZO,COREY WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704023
36 HASWELL,MORGAN,BRIANNE CONSUME ALC BY 19/20 KARASINSKI, 22CR 704481
37 HERNANDEZ,GRACE,ISABEL SPEEDING 049/35 KARASINSKI, 22IF 701546
38 HIDDLESTON,SEAN,MORGAN SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 22CR 704344
39 HOSKINS,JESSE,SOLOMON UNSAFE LANE CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703781
40 JAMES,MARCEL,E,VERNELL DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703623
41 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
42 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
43 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347
44 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704768
SPEEDING 059/45 Alexander,G 21CR 704768
45 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706
46 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676
47 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677
48 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678
** 49 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
50 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
51 KIRKMAN,CHRISTOPHER,DA SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 22IF 701360
52 LAWRENCE,TIMOTHY,DWAYN SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704459
53 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230
DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230
54 MACKEL,JOHN,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703538
55 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379
56 MARRA,DEMETRIO DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703685
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR TAYLOR,C,A 21CR 703685
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 703685
57 MARTIN,PAUL MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE DINUZZO,LIS 22CR 278554
** 58 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
59 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
60 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297
61 MASTROPIERRO,MELISSA,N FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637
62 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 10/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
63 MOORE,KADEEM,JAMAL SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 21CR 701325
DWLR NOT IMPAIRED REV KARASINSKI, 21CR 701325
64 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704751
65 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
66 MURRELL,KENNEY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20IF 701449
67 MURRELL,KENNEY,LEE SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 20IF 703124
68 MURRELL,NATASHA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700253
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 700253
69 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765
70 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 20CR 051286
71 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WALDEN,D 20CR 053351
DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 20CR 053351
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 20CR 053351
72 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125
73 NESI,JOHN,JR. SPEEDING 076/55 COLLINS,A,S 19CR 704090
74 NESI,JOHN,JR. RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 19CR 704586
75 NESI,JOHN,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703054
76 NESI,JOHN,JR. DWLR IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701059
77 NEWKIRK,ROBERT,ARTHUR, DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000034
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 000034
78 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144
79 OSWALD,ANDREW,DARRELL MISDEMEANOR STALKING STEIGER,RAC 22CR 260628
80 PADILLA,ROMAN,GABRIEL SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 22CR 704098
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 704098
81 PEPLER,ANDREA MICHELLE BREAKING OR ENTERING (M) FRANKEL,JOS 22CR 277020
82 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162
** 83 POLANCO MUNOZ,JUAN,JOS AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KARASINSKI, 21CR 050800
84 POTTER,DONALD,GENE COMMUNICATING THREATS POTTER,DONN 22CR 051468
** 85 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
86 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
87 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
88 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
89 RODRIGUEZ,ANNA,WHITMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703633
EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 22CR 703633
90 RODRIGUEZTORRES,MARCO, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 FRANKEL,J 22CR 702197
EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22CR 702197
91 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 20CR 704157
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 20CR 704157
92 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E, 20CR 704158
93 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 704276
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 704276
94 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704277
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704277
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 10/25/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
95 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703277
** 96 SANDERS,TANESHIA,RACHE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SANDERS,MIC 22CR 051926
97 SANDERS,TANESHIA,RACHE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703624
98 SARATOGA,JULIA,SLOAN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000020
99 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221
100 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322
101 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322
102 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323
103 SHANNON,MURPHY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FRANKEL,J 22CR 703897
104 SHOLAR,BENJAMIN,EVERET INJURY TO REAL PROPERTY HARVEY,D 21CR 053129
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HARVEY,D 21CR 053129
105 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
106 SISON,KHENNIE,REIN FAILURE TO YIELD VANKOUTEREN 22IF 701970
107 SMITH,MELISSA,ALISON NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 703635
108 STEIDL,KIRSTEN LYNNE CYBERSTALKING STEIDL,JERE 22CR 272969
** 109 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192
110 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE SPEEDING 061/45 IPOCK,R,B 20CR 702658
111 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701223
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701223
112 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456
113 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504
114 WEIMANN,RACHEL,ELIZABE FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21IF 703593
115 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
116 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
117 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
** 118 WILLIS,KIMBERLY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 000497
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FRANKEL,J 21CR 000497
119 ZACHARY,ANGELA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FRANKEL,J 22CR 704606
120 ZIPKIN,MICHAEL,LOUIS SPEEDING 076/45 SCOTT,S 22CR 703493
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.