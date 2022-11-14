DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALASHMALI,ASHRF,SALEH POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702856
2 ANTWINE,VICTORIA,JANE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 704852
PERMIT OPERATION VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704852
3 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
4 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789
5 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154
6 BOWERS,TIMOTHY,KEEFE,J BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000838
7 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917
8 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662
9 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
10 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
11 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129
** 12 BUNN,DORA,CATHERINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOTTUSO,D 22CR 000804
13 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043
14 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722
15 CIESLAK,PAYTON,CHRISTI FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704600
16 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850
17 CLEVELAND,DON,EMANUEL, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704743
18 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
19 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
20 COWART,KRISTIN,MARIE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 704944
21 COX,BRIANNA,RAELYN POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCEPANIAK, 22CR 000309
22 CRABTREE,PATRICIA,WILL SPEEDING 037/25 GOODRUM,J 22IF 702697
23 DAIL,BOBBY,ALLEN,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704543
** 24 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685
25 DAVIS,STEPHEN,GERRETT POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000734
26 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
27 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
28 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
29 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703550
30 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417
31 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226
NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226
** 32 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968
CRIMINAL CONTEMPT BLALOCK,G 21CR 050968
33 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991
34 EUBANK,JONATHON,GRANT BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000834
35 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 EWAN GONZALEZ,ALEXIS,D DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL BEERE,D 22IF 000183
37 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836
38 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414
39 FOGEL,TRISTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 22CR 704611
40 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
41 GARCIA,JOSE,MAURICIO CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000433
42 GERMAN,TOSHIANA,RENA NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 704011
43 GLADDING,LYNDA,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G,T 15CR 703508
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G,T 15CR 703508
44 GLADDING,LYNDA,ELIZABE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G,T 15CR 703509
45 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
46 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
47 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
48 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
49 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
50 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
51 HERNANDEZRIOS,JUAN,IGN NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704175
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704175
EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 704175
DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL PITTMAN,R,D 22CR 704175
52 HOLMES,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705260
53 HUDGINS,TAYLOR,NICOLE FAILURE TO YIELD CARROLL,T 22IF 702117
** 54 HUGGINS,CHELSEA,MORGAN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000687
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000687
55 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458
** 56 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455
57 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116
58 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056
59 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613
60 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414
61 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892
62 JORDAN,CHAD,FRANKLIN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704761
63 JORGENSON,DAVID,MICHAE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000881
64 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
65 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
66 KEATON,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 039/25 GOODRUM,J 22IF 702328
** 67 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419
68 KING,RUSSELL,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705108
69 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
70 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
71 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
73 LAWSON,JEFFREY,LANE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000835
74 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
75 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
76 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
77 MAYO,OCTAVIA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703477
78 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
79 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
80 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
81 MORRIS,IANN,WILLIAM CONSUME ALC BY
82 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095
83 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404
84 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
85 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531
86 RAGAB,LENA,HASSAN IMPROPER TURN BLALOCK,G 22IF 702883
87 RAMOS,ALECSIS,G BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000880
88 RAY,RICHARD,TRAVIS RESISTING PUBLIC OFFICER HATFIELD,JO 22CR 297907
89 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973
90 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762
** 91 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775
92 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
93 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
94 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
95 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
96 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067
97 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 22CR 305641
** 98 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ESTERBROOK, 22CR 313644
99 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TERAN,OTILI 22CR 315827
100 SPARROW,SHAUNA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705106
101 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311
102 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
103 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
104 TEEL,WALLACE,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 702842
105 TERRY,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705507
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705507
** 106 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 107 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
108 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412
109 THOMPSON,TAVION,CHRIST CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858
POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858
110 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431
111 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968
112 TRENT,TASHEYNA,KARYNN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705107
113 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
114 TROCHE,CHRISTOPHER,DAV DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704411
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 11/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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115 VASQUEZ,ELCIDES,BAUDIL BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000837
116 WALLACE,CHASE,MORGAN CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000487
117 WALLACE,CHASE,MORGAN POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857
CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857
118 WEBB,WALTER,JUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 703951
119 WEBB,WALTER,JUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703952
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703952
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 703952
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 703952
120 WHITLEY,KATHARINE,WEST FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000840
121 WICKER,DANIEL,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704853
122 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
123 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012
UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012
124 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
125 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
126 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051201
127 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051202
128 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051203
129 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051204
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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