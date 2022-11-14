carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALASHMALI,ASHRF,SALEH POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702856

2 ANTWINE,VICTORIA,JANE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 22CR 704852

PERMIT OPERATION VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704852

3 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

4 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789

5 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154

6 BOWERS,TIMOTHY,KEEFE,J BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000838

7 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917

8 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662

9 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

10 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

11 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129

** 12 BUNN,DORA,CATHERINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOTTUSO,D 22CR 000804

13 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043

14 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722

15 CIESLAK,PAYTON,CHRISTI FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704600

16 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850

17 CLEVELAND,DON,EMANUEL, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704743

18 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

19 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

20 COWART,KRISTIN,MARIE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 704944

21 COX,BRIANNA,RAELYN POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCEPANIAK, 22CR 000309

22 CRABTREE,PATRICIA,WILL SPEEDING 037/25 GOODRUM,J 22IF 702697

23 DAIL,BOBBY,ALLEN,JR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704543

** 24 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685

25 DAVIS,STEPHEN,GERRETT POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000734

26 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

27 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

28 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

29 DRAKE,MAKAYLA,NOEL,ROB DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703550

30 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417

31 DUDIS,SALINA,LORRAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703226

NO LIABILITY INSURANCE CARROLL,T 21CR 703226

** 32 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968

CRIMINAL CONTEMPT BLALOCK,G 21CR 050968

33 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991

34 EUBANK,JONATHON,GRANT BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000834

35 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

36 EWAN GONZALEZ,ALEXIS,D DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL BEERE,D 22IF 000183

37 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836

38 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414

39 FOGEL,TRISTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 22CR 704611

40 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

41 GARCIA,JOSE,MAURICIO CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000433

42 GERMAN,TOSHIANA,RENA NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 704011

43 GLADDING,LYNDA,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G,T 15CR 703508

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G,T 15CR 703508

44 GLADDING,LYNDA,ELIZABE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G,T 15CR 703509

45 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

46 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

47 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

48 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

49 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

50 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

51 HERNANDEZRIOS,JUAN,IGN NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704175

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 704175

EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 704175

DIRECTIONAL SIGNALS EQUIP VIOL PITTMAN,R,D 22CR 704175

52 HOLMES,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705260

53 HUDGINS,TAYLOR,NICOLE FAILURE TO YIELD CARROLL,T 22IF 702117

** 54 HUGGINS,CHELSEA,MORGAN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000687

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000687

55 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458

** 56 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455

57 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116

58 JOHNSON,JONATHAN,RAEVO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 703056

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703056

59 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613

60 JONES,IAN,GRANT DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704414

61 JONES,IAN,GRANT UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G 22IF 700892

62 JORDAN,CHAD,FRANKLIN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 704761

63 JORGENSON,DAVID,MICHAE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000881

64 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

65 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

66 KEATON,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 039/25 GOODRUM,J 22IF 702328

** 67 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419

68 KING,RUSSELL,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705108

69 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

70 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

71 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

72 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

73 LAWSON,JEFFREY,LANE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000835

74 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

75 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

76 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

77 MAYO,OCTAVIA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 703477

78 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

79 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

80 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

81 MORRIS,IANN,WILLIAM CONSUME ALC BY

82 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095

83 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404

84 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

85 POTTS,MICAH,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700531

86 RAGAB,LENA,HASSAN IMPROPER TURN BLALOCK,G 22IF 702883

87 RAMOS,ALECSIS,G BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000880

88 RAY,RICHARD,TRAVIS RESISTING PUBLIC OFFICER HATFIELD,JO 22CR 297907

89 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973

90 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762

** 91 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775

92 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

93 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570

94 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

95 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

96 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067

97 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 22CR 305641

** 98 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ESTERBROOK, 22CR 313644

99 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TERAN,OTILI 22CR 315827

100 SPARROW,SHAUNA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705106

101 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311

102 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

103 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

104 TEEL,WALLACE,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 702842

105 TERRY,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705507

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705507

** 106 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 107 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

108 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412

109 THOMPSON,TAVION,CHRIST CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858

POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858

110 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431

111 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968

112 TRENT,TASHEYNA,KARYNN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705107

113 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

114 TROCHE,CHRISTOPHER,DAV DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704411

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 11/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

115 VASQUEZ,ELCIDES,BAUDIL BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000837

116 WALLACE,CHASE,MORGAN CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000487

117 WALLACE,CHASE,MORGAN POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857

CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702857

118 WEBB,WALTER,JUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 703951

119 WEBB,WALTER,JUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 703952

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 703952

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 22CR 703952

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 22CR 703952

120 WHITLEY,KATHARINE,WEST FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000840

121 WICKER,DANIEL,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704853

122 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

123 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012

UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012

124 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

125 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

126 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051201

127 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051202

128 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051203

129 ZUPAN,SCOTT,ALEXANDER ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BEERE,D 22CR 051204

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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