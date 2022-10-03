carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,JAYCEN,RILEY SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702564

2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252

SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252

3 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966

4 AMEN,CHEYENNE,RENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703568

SPA 5 ARIAS-OVANDO,ANGEL,DE NOISE ORDINANCE VIOLATION MILLEA,T 22CR 704095

6 ARMSTRONG,ZACHARY,RYAN SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 704347

7 ASHWELL,DAVID,MICHAEL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701230

8 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

9 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905

10 BATES,SCOTTIE,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 702533

11 BAUTISTAGOMEZ,MARVIN,B NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703280

12 BECTON,DESMOND,DASHAUN ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,J 22CR 051257

13 BELL,MARCUS,HIKEEM DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704383

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704383

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 704383

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704383

14 BERESTAN,MAURICIO,RUBE SPEEDING 076/45 MORRISON,T, 22CR 704101

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 704101

15 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051312

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T 22CR 051312

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 22CR 051312

16 BISESI,JAIMIE,LYNN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 051313

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T 22CR 051313

17 BISESI,JAIMIE,LYNN DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 22CR 051314

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T 22CR 051314

18 BISESI,JAIMIE,LYNN NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T 22CR 051348

19 BISSETTE,WILLIAM,WARRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000688

20 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

21 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

22 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

23 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

24 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

25 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

26 BRADSHAW,STACIE,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702563

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702563

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 702563

27 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER INTOXICATED AND DISRUPTIVE STYRON,M 22CR 051913

28 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,M 22CR 051914

29 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000701

30 BROOKS,BRANDON,ALEXAND UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22IF 702522

31 BROWN,SHELBY,JEAN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 702455

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

32 BROWNE,DEVAN,PARKER DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000702

33 BRYANT,NOAH,DRAKE LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 21CR 705354

SPEEDING 057/35 CASNER,S,M 21CR 705354

CRIMINAL CONTEMPT CASNER,S,M 21CR 705354

34 BRYANT,NOAH,DRAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705355

35 BUNCE,LAUREN,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704327

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704327

36 CAMILO,DANIEL,VINCENT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703546

37 CANNON,AMY,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703003

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 703003

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703003

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703003

38 CANNON,MATTHEW,KEVIN OPERATE VEH NO INS SHANNON,L 22CR 000557

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000557

39 CARBAJAL,LLADIRA SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702534

40 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

41 CASTRO,NICOLE,MARIE SPEEDING 057/45 SMITH,J 22IF 000184

42 CHARLSON,JONATHAN,M SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703914

43 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536

44 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

45 CLOYD,FRANCIS,ELMER,II FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 21IF 703987

46 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851

SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851

47 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948

48 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949

49 COLLINS,JOHN,LINDSEY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704236

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704236

50 COMBS,MARGARET,ELIZABE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702581

51 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760

** 52 COSTA,JOSEPH PAUL BIRD SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 22CR 280258

53 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582

54 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912

55 CREECH,MASON,FISCHER CONSUME ALC BY

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000745

56 CRUZ,ELISIO NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000682

57 DANIELS,CHRISTOPHER,JA OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 704234

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 704234

58 DANIELS,JEFFREY,WINSTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704233

59 DARLINGWENGER,MISTI,AN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700729

60 DARLINGWENGER,MISTI,AN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 700841

61 DEAN,SHAYLA,RHEA SPEEDING 068/50 MORRISON,T, 22CR 703604

62 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER

UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145

63 DELAVORE,KRISTIANA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702441

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702441

64 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243

65 DICKINSON,TONYA STARR MISDEMEANOR LARCENY SHANNON,LAC 22CR 269778

66 DINSENBACHER,CARL,LUDW ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SHANNON,L 21CR 052620

67 DINSENBACHER,DAIL,LOWE ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 21CR 052621

68 EASTERS,JIMMY,ROSE FAIL TO YIELD LEFT TURN MORRISON,T, 22IF 701811

69 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522

70 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,C,D 22CR 704786

71 FINZIO,MATTHEW,RICHARD SPEEDING 073/45 SMITH,J 22CR 000498

72 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486

** 73 FOSCUE,JASON,TROY BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208

INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,CAME 22CR 303208

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208

74 FRAZIER,WADE,DWAYNE,JR SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 704100

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704100

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 704100

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 704100

75 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

** 76 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099

77 GARCIA,ANTOINETTE,NICO SPEEDING 059/35 SMITH,J 22CR 000723

78 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655

79 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656

80 GIBBS-KENON,JODINE,CLA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 704082

81 GIBBS,KAYLIANNA,TAY,CA SPEEDING 066/45 MORRISON,T, 22CR 702562

82 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704653

83 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305

84 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068

EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068

85 GLOVER JR ,WILLIAM ROB COMMUNICATING THREATS LOWE,MIKE 22CR 264277

86 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453

87 GODETTE,LEANDRO,JR SPEEDING 069/45 MORRISON,T, 22CR 703605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703605

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703605

88 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SMITH,DEP J 22CR 287268

89 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744

** 90 GRADY,ELIJAH,DALE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 051248

91 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132

92 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 701140

93 HALL,AMANDA,LYNN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 000647

94 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701558

95 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702422

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702422

96 HALL,MARTIN,EDWARD SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702867

97 HALLIDAY,TYLER,REED SPEEDING 067/55 MORRISON,T, 22IF 702468

98 HART,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 22CR 701782

99 HARVELL,MARY,RENNEA FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 701817

100 HAYDEN,ZACHERY,RYAN DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 702104

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 702104

101 HENNING,YOLONDA SHELNA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,OFF 22CR 291180

SPEED >=15 OVER CMV LOAD PRMT WILLIS,OFF 22CR 291180

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,OFF 22CR 291180

102 HENRY,HEATHER,FORT SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702591

103 HEPPS,MERCIA SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702871

104 HINNANT,AUSTIN SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,R 22CR 051670

105 HODGES,ZACHARY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702313

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 702313

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702313

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 702313

106 HOLLAND,ANGELA,MARIE SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 701939

107 HOLLAND,CURTIS,VINCENT SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 700521

108 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

109 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484

110 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297

111 HORRELL,DAVID,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 701254

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701254

112 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

113 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

114 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

115 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 700474

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 700474

116 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701278

117 JACKSON,JAMES,AARON OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703915

** 118 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050777

119 JACKSON,JERRY,CHARLES, POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701610

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701610

120 JACKSON,JERRY,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701611

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701611

121 JAUREGUI-OVANDO,ALEXAN SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702593

** 122 JENNINGS,PAUL CARMEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE KEARNEY,DEP 22CR 254257

** 123 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267

** 124 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

125 JOHNSON,ETHAN,JUBAL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704174

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704174

126 JOHNSON,ETHAN,VANCE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 21IF 703542

127 JOHNSON,TIYSHAWN,MONTA SPEEDING 059/45 MORRISON,T, 22IF 702580

128 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491

129 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891

130 KELSEY,TYLER,ALEXANDER UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 702456

131 KENON,TIMOTHY,EARL NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704081

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 704081

132 KNOWLES,JOSHUA,AARON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704250

133 KOCHIS,SORIOUS,ISAAC DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22IF 700971

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 700971

134 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

135 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113

136 LAWRENCE,ASHTON,TATE FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000176

137 LEE,JASMINE,ELIZABETH SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 704080

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 704080

** 138 LESTER,DOUGLAS,BLAKE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ RUSSICK,I 22CR 000773

139 LEWIS,DANIELLE,NICOLE SPEEDING 051/35 MORRISON,T, 22CR 704103

140 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219

** 141 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194

142 LIVERMAN,JOSEPH,HILLIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704235

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704235

143 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702627

144 MARSHALL,DANIELLE,MARI SPEEDING 053/35 SMITH,J 22CR 000613

145 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578

146 MARTIN,SARA,JEAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 703283

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

147 MARTINEZ,BLANCA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703277

148 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471

149 MAYER-YOUNG,CAITLYN,RO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703022

150 MCCORMICK,ROBERT SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 704780

151 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

152 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704342

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342

WINDOW TINTING VIOL MORRISON,T, 22CR 704342

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704342

153 MCSHINE,KOFFI,AQUIL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704102

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 704102

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 704102

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR MORRISON,T, 22CR 704102

154 MEDINA,ARIANDA,ESPITIA NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704781

155 MILLER,GARY,RUFUS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000718

156 MINTON,WILLIAM,WESLEY, SPEEDING 057/35 MORRISON,T, 22CR 704396

157 MITCHELL,JIMMY,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704313

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704313

** 158 MOORE,JAHKEVION,JAQUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PEREZ 20CR 000616

159 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751

** 160 MURPHY,GENASIA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 000407

161 NAPIER,ADRIENNE,JENNA DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY MORRISON,T, 22CR 704329

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 704329

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 704329

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 704329

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 704329

162 NEAL,KACEY,MARIE SPEEDING 067/55 MORRISON,T, 22IF 702443

163 NORMAN,JARVIS,ALEXANDE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 702136

164 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

165 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139

166 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165

FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165

167 ORANDAY,JONATHAN,ISRAE SPEEDING 067/45 MORRISON,T, 22CR 700952

DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700952

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 700952

168 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

169 OSORTOCRUZ,DARWIN,RENI SPEEDING 082/55 CASNER,S,M 21CR 705109

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705109

170 OWENS,BILLY,THOMAS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 051105

171 OWENS,BILLY,THOMAS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER WINTERS,R 22CR 051743

172 PAKE,KYLE,GRASON SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702866

173 PALACIO,LUCAS,COLIN SECOND DEGREE TRESPASS BELIZAIRE 22CR 000260

174 PANTON,AARON,A'TRELL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704717

175 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

176 PARRISH,KURT,WAYEMOND DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701530

** 177 PARTINGTON,COURTNEY,LE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000555

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SCHAMEL,H 21CR 000555

** 178 PARTINGTON,COURTNEY,LE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052045

179 PARTINGTON,COURTNEY,LE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703593

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703593

FAIL TO REPORT ACCIDENT MORRISON,T, 21CR 703593

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE MORRISON,T, 21CR 703593

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 703593

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703593

180 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000656

181 PENNY,CARRIE,REBECCA SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 700857

182 PEREZRIVERA,ALEXANDER SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702685

183 PERKINS,JULIAN,BRADSHA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 000576

EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T 22CR 000576

184 PERKINS,JULIAN,BRADSHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T 22CR 000578

DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000578

185 PERKINS,JULIAN,BRADSHA DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T 22IF 000142

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T 22IF 000142

186 PETTEWAY,PRESTIGES,UNI INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 704762

187 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492

188 PICK,KATELYN,BAILEY SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000403

189 PILAND,MERINDY,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703569

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703569

SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 703569

190 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422

** 191 POLLOCK,MICHAEL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052317

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 21CR 052317

192 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205

193 PRAPUOLENIS,TAEMI SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702454

194 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561

195 PRITCHETT,DAETON,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000566

** 196 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260

** 197 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261

** 198 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262

** 199 RAY,JENNIFER,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000438

200 RAY,JENNIFER,MARIE DISORDERLY CONDUCT MORRISON,T, 21CR 702611

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 702611

NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 702611

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 702611

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 702611

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 702611

DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 702611

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 702611

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 702611

** 201 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

202 RENFROW,JAMES,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22CR 000175

INJURY TO REAL PROPERTY KEARNEY,R 22CR 000175

203 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000750

204 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139

UND 205 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353

206 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391

207 ROSE,DALLAS,DARREL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702563

208 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863

209 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896

210 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290

211 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246

212 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

213 SALTER,CHRISTOPHER,WAY SPEEDING 075/55 THOMAS,C 22CR 000463

214 SALTER,MICHAEL,DWAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 20CR 052350

215 SALTER,MICHAEL,DWAYNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703069

216 SAMPSON,DEVIN,LEE,LAWR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701024

217 SANDERS,TANESHIA,RACHE SPEEDING 076/55 SMITH,J 22CR 000399

NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000399

218 SCHOONOVER,CARL,LEWIS SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702592

SPA 219 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

220 SERNA,DANIEL,ORTIZ ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SHANNON,L 22CR 000314

221 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408

** 222 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

223 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

224 SHOPE,KORY,NEIL SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 704328

225 SMITH,DUNNIE,GEBHARD DISCHARGE FIREARM W/I 400 FT O SHANNON,L 22CR 000208

226 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067

227 SNOW,WILLIAM,GRAYSON,W SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000720

228 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669

229 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 701962

230 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

231 STYRON,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV THOMAS,C 22CR 000426

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000426

232 SWEENEY,MARLENA,CAROLY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704249

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704249

233 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638

234 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520

235 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIS,C 22CR 051298

CONSUME ALC BY 19/20 WILLIS,C 22CR 051298

236 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051299

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299

237 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ATTEMPT TO ALTER DESTROY OR ST MILLEA,T 22CR 051316

238 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665

239 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

240 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

241 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

242 THOMAS,MATTHEW,THEODOR SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 000703

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000703

243 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319

244 TOSTO SR ,PERRI JAYE SIMPLE ASSAULT STYRON,DEP 22CR 282281

ALLOW DOG TO RUN AT LARGE STYRON,DEP 22CR 282281

245 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

246 UNICK,MATTHEW,LEE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000722

247 VALENTINE,JANIE,LYNN SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000667

248 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398

249 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

250 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808

NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808

251 WARD,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,R 22CR 000240

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

252 WARD,DESHON DWLR NOT IMPAIRED REV WINTERS,R 22CR 000090

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WINTERS,R 22CR 000090

253 WARD,REGINA,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704980

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704980

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 704980

UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 704980

254 WATKINS,GARY,DOUGLAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 703445

255 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

256 WEIS,CAMERON,LEE SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703839

DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703839

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703839

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 703839

257 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

258 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

259 WILLIS,ELTON,BYRON,JR. FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 19CR 704227

DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 19CR 704227

260 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088

ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088

261 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296

262 YATES,CHRISTINA,RENEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 702561

NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702561

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 702561

CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 22CR 702561

263 YATES,JOHNATHAN,WADE SPEEDING 054/35 SMITH,J 22CR 000721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000721

264 YOCBAUTISTA,CARMELO,IS SPEEDING 071/55 MORRISON,T, 22CR 704343

265 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172

NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172

266 ZOLTEK,KEVIN,MICHAEL SPEEDING 064/45 SMITH,J 22CR 000671

267 ZWOLINSKI,ADAM,JOHN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704341

REAR LAMPS VIOLATION MORRISON,T, 22CR 704341

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.