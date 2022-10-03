DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,JAYCEN,RILEY SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702564
2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252
SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252
3 AGUILARTERUEL,BRENDA SPEEDING 062/45 MORRISON,T, 22CR 701966
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 701966
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 701966
4 AMEN,CHEYENNE,RENE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703568
SPA 5 ARIAS-OVANDO,ANGEL,DE NOISE ORDINANCE VIOLATION MILLEA,T 22CR 704095
6 ARMSTRONG,ZACHARY,RYAN SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 704347
7 ASHWELL,DAVID,MICHAEL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 701230
8 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
9 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905
10 BATES,SCOTTIE,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 702533
11 BAUTISTAGOMEZ,MARVIN,B NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703280
12 BECTON,DESMOND,DASHAUN ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,J 22CR 051257
13 BELL,MARCUS,HIKEEM DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704383
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704383
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 704383
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704383
14 BERESTAN,MAURICIO,RUBE SPEEDING 076/45 MORRISON,T, 22CR 704101
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 22CR 704101
15 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 051312
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T 22CR 051312
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MORRISON,T 22CR 051312
16 BISESI,JAIMIE,LYNN RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 051313
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MORRISON,T 22CR 051313
17 BISESI,JAIMIE,LYNN DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T 22CR 051314
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T 22CR 051314
18 BISESI,JAIMIE,LYNN NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T 22CR 051348
19 BISSETTE,WILLIAM,WARRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000688
20 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
21 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
22 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
23 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
24 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
25 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
26 BRADSHAW,STACIE,RYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702563
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702563
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 702563
27 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER INTOXICATED AND DISRUPTIVE STYRON,M 22CR 051913
28 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,M 22CR 051914
29 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000701
30 BROOKS,BRANDON,ALEXAND UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22IF 702522
31 BROWN,SHELBY,JEAN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 702455
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 BROWNE,DEVAN,PARKER DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000702
33 BRYANT,NOAH,DRAKE LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 21CR 705354
SPEEDING 057/35 CASNER,S,M 21CR 705354
CRIMINAL CONTEMPT CASNER,S,M 21CR 705354
34 BRYANT,NOAH,DRAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705355
35 BUNCE,LAUREN,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704327
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704327
36 CAMILO,DANIEL,VINCENT DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703546
37 CANNON,AMY,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703003
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 703003
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703003
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703003
38 CANNON,MATTHEW,KEVIN OPERATE VEH NO INS SHANNON,L 22CR 000557
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000557
39 CARBAJAL,LLADIRA SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702534
40 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
41 CASTRO,NICOLE,MARIE SPEEDING 057/45 SMITH,J 22IF 000184
42 CHARLSON,JONATHAN,M SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703914
43 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536
44 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
45 CLOYD,FRANCIS,ELMER,II FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 21IF 703987
46 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851
SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851
47 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948
48 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949
49 COLLINS,JOHN,LINDSEY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704236
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704236
50 COMBS,MARGARET,ELIZABE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MORRISON,T, 22IF 702581
51 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760
** 52 COSTA,JOSEPH PAUL BIRD SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 22CR 280258
53 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582
54 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912
55 CREECH,MASON,FISCHER CONSUME ALC BY
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000745
56 CRUZ,ELISIO NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000682
57 DANIELS,CHRISTOPHER,JA OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 704234
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 704234
58 DANIELS,JEFFREY,WINSTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704233
59 DARLINGWENGER,MISTI,AN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700729
60 DARLINGWENGER,MISTI,AN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 700841
61 DEAN,SHAYLA,RHEA SPEEDING 068/50 MORRISON,T, 22CR 703604
62 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER
UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145
63 DELAVORE,KRISTIANA,MAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702441
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 702441
64 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243
65 DICKINSON,TONYA STARR MISDEMEANOR LARCENY SHANNON,LAC 22CR 269778
66 DINSENBACHER,CARL,LUDW ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SHANNON,L 21CR 052620
67 DINSENBACHER,DAIL,LOWE ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 21CR 052621
68 EASTERS,JIMMY,ROSE FAIL TO YIELD LEFT TURN MORRISON,T, 22IF 701811
69 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522
70 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,C,D 22CR 704786
71 FINZIO,MATTHEW,RICHARD SPEEDING 073/45 SMITH,J 22CR 000498
72 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486
** 73 FOSCUE,JASON,TROY BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208
INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,CAME 22CR 303208
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208
74 FRAZIER,WADE,DWAYNE,JR SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 704100
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704100
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 704100
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 704100
75 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
** 76 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 22CR 000099
77 GARCIA,ANTOINETTE,NICO SPEEDING 059/35 SMITH,J 22CR 000723
78 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655
79 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656
80 GIBBS-KENON,JODINE,CLA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 704082
81 GIBBS,KAYLIANNA,TAY,CA SPEEDING 066/45 MORRISON,T, 22CR 702562
82 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704653
83 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305
84 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068
EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068
85 GLOVER JR ,WILLIAM ROB COMMUNICATING THREATS LOWE,MIKE 22CR 264277
86 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453
87 GODETTE,LEANDRO,JR SPEEDING 069/45 MORRISON,T, 22CR 703605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703605
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 703605
88 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SMITH,DEP J 22CR 287268
89 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744
** 90 GRADY,ELIJAH,DALE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 051248
91 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132
92 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 701140
93 HALL,AMANDA,LYNN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 000647
94 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701558
95 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702422
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702422
96 HALL,MARTIN,EDWARD SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702867
97 HALLIDAY,TYLER,REED SPEEDING 067/55 MORRISON,T, 22IF 702468
98 HART,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 068/45 LEWIS,C 22CR 701782
99 HARVELL,MARY,RENNEA FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 22IF 701817
100 HAYDEN,ZACHERY,RYAN DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 702104
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21IF 702104
101 HENNING,YOLONDA SHELNA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,OFF 22CR 291180
SPEED >=15 OVER CMV LOAD PRMT WILLIS,OFF 22CR 291180
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,OFF 22CR 291180
102 HENRY,HEATHER,FORT SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702591
103 HEPPS,MERCIA SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702871
104 HINNANT,AUSTIN SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,R 22CR 051670
105 HODGES,ZACHARY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702313
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 702313
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 702313
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 702313
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 702313
106 HOLLAND,ANGELA,MARIE SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 701939
107 HOLLAND,CURTIS,VINCENT SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 700521
108 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
109 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484
110 HOPEWELL,ASHLEY,DANIEL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 22CR 051297
111 HORRELL,DAVID,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21IF 701254
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701254
112 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
113 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
114 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
115 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 700474
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 700474
116 JACKSON,AARON,MIKHAEL, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701278
117 JACKSON,JAMES,AARON OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 703915
** 118 JACKSON,JERRY,CHARLES, DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 050777
119 JACKSON,JERRY,CHARLES, POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 701610
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 701610
120 JACKSON,JERRY,CHARLES, DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 701611
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 701611
121 JAUREGUI-OVANDO,ALEXAN SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702593
** 122 JENNINGS,PAUL CARMEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE KEARNEY,DEP 22CR 254257
** 123 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267
** 124 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
125 JOHNSON,ETHAN,JUBAL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704174
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD,JO 22CR 704174
126 JOHNSON,ETHAN,VANCE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 21IF 703542
127 JOHNSON,TIYSHAWN,MONTA SPEEDING 059/45 MORRISON,T, 22IF 702580
128 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491
129 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891
130 KELSEY,TYLER,ALEXANDER UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 702456
131 KENON,TIMOTHY,EARL NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704081
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22CR 704081
132 KNOWLES,JOSHUA,AARON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704250
133 KOCHIS,SORIOUS,ISAAC DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22IF 700971
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 700971
134 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
135 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113
136 LAWRENCE,ASHTON,TATE FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000176
137 LEE,JASMINE,ELIZABETH SPEEDING 078/55 MORRISON,T, 22CR 704080
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 22CR 704080
** 138 LESTER,DOUGLAS,BLAKE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ RUSSICK,I 22CR 000773
139 LEWIS,DANIELLE,NICOLE SPEEDING 051/35 MORRISON,T, 22CR 704103
140 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219
** 141 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194
142 LIVERMAN,JOSEPH,HILLIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704235
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704235
143 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702627
144 MARSHALL,DANIELLE,MARI SPEEDING 053/35 SMITH,J 22CR 000613
145 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578
146 MARTIN,SARA,JEAN ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T, 22CR 703283
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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147 MARTINEZ,BLANCA NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 703277
148 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471
149 MAYER-YOUNG,CAITLYN,RO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703022
150 MCCORMICK,ROBERT SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 704780
151 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
152 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704342
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342
WINDOW TINTING VIOL MORRISON,T, 22CR 704342
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704342
153 MCSHINE,KOFFI,AQUIL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 704102
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 704102
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 704102
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR MORRISON,T, 22CR 704102
154 MEDINA,ARIANDA,ESPITIA NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704781
155 MILLER,GARY,RUFUS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000718
156 MINTON,WILLIAM,WESLEY, SPEEDING 057/35 MORRISON,T, 22CR 704396
157 MITCHELL,JIMMY,LEE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704313
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704313
** 158 MOORE,JAHKEVION,JAQUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PEREZ 20CR 000616
159 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751
** 160 MURPHY,GENASIA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 000407
161 NAPIER,ADRIENNE,JENNA DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY MORRISON,T, 22CR 704329
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRISON,T, 22CR 704329
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 704329
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 704329
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22CR 704329
162 NEAL,KACEY,MARIE SPEEDING 067/55 MORRISON,T, 22IF 702443
163 NORMAN,JARVIS,ALEXANDE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 702136
164 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
165 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701139
166 ONEAL,KATHERINE,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 703165
FAILURE TO REDUCE SPEED MORRISON,T, 21CR 703165
167 ORANDAY,JONATHAN,ISRAE SPEEDING 067/45 MORRISON,T, 22CR 700952
DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 700952
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 22CR 700952
168 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
169 OSORTOCRUZ,DARWIN,RENI SPEEDING 082/55 CASNER,S,M 21CR 705109
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705109
170 OWENS,BILLY,THOMAS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 051105
171 OWENS,BILLY,THOMAS,JR RESISTING PUBLIC OFFICER WINTERS,R 22CR 051743
172 PAKE,KYLE,GRASON SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702866
173 PALACIO,LUCAS,COLIN SECOND DEGREE TRESPASS BELIZAIRE 22CR 000260
174 PANTON,AARON,A'TRELL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704717
175 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
176 PARRISH,KURT,WAYEMOND DWLR IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 701530
** 177 PARTINGTON,COURTNEY,LE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000555
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SCHAMEL,H 21CR 000555
** 178 PARTINGTON,COURTNEY,LE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052045
179 PARTINGTON,COURTNEY,LE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 703593
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 703593
FAIL TO REPORT ACCIDENT MORRISON,T, 21CR 703593
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE MORRISON,T, 21CR 703593
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 703593
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 703593
180 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000656
181 PENNY,CARRIE,REBECCA SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 700857
182 PEREZRIVERA,ALEXANDER SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702685
183 PERKINS,JULIAN,BRADSHA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 22CR 000576
EXCEEDING POSTED SPEED MORRISON,T 22CR 000576
184 PERKINS,JULIAN,BRADSHA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T 22CR 000578
DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 22CR 000578
185 PERKINS,JULIAN,BRADSHA DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T 22IF 000142
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MORRISON,T 22IF 000142
186 PETTEWAY,PRESTIGES,UNI INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 704762
187 PHARES,KRISTEN,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STYRON,M 22CR 000492
188 PICK,KATELYN,BAILEY SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000403
189 PILAND,MERINDY,ELIZABE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703569
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 703569
SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22CR 703569
190 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422
** 191 POLLOCK,MICHAEL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 052317
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T 21CR 052317
192 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205
193 PRAPUOLENIS,TAEMI SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 702454
194 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561
195 PRITCHETT,DAETON,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000566
** 196 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260
** 197 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261
** 198 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262
** 199 RAY,JENNIFER,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 21CR 000438
200 RAY,JENNIFER,MARIE DISORDERLY CONDUCT MORRISON,T, 21CR 702611
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 21CR 702611
NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 21CR 702611
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 702611
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MORRISON,T, 21CR 702611
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 21CR 702611
DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21CR 702611
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 21CR 702611
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 702611
** 201 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
202 RENFROW,JAMES,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22CR 000175
INJURY TO REAL PROPERTY KEARNEY,R 22CR 000175
203 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000750
204 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139
UND 205 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353
206 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391
207 ROSE,DALLAS,DARREL SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22IF 702563
208 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863
209 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896
210 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290
211 RYDER,CHARLES CICERO MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,JOSE 22CR 264246
212 RYDER,CHARLES CICERO OTHER - FREE TEXT MARLETTE,J 22CR 265258
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
213 SALTER,CHRISTOPHER,WAY SPEEDING 075/55 THOMAS,C 22CR 000463
214 SALTER,MICHAEL,DWAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED MORRISON,T 20CR 052350
215 SALTER,MICHAEL,DWAYNE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MORRISON,T, 20CR 703069
216 SAMPSON,DEVIN,LEE,LAWR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MORRISON,T, 22IF 701024
217 SANDERS,TANESHIA,RACHE SPEEDING 076/55 SMITH,J 22CR 000399
NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000399
218 SCHOONOVER,CARL,LEWIS SPEEDING 068/55 MORRISON,T, 22IF 702592
SPA 219 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
220 SERNA,DANIEL,ORTIZ ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SHANNON,L 22CR 000314
221 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408
** 222 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
223 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
224 SHOPE,KORY,NEIL SPEEDING 064/45 MORRISON,T, 22CR 704328
225 SMITH,DUNNIE,GEBHARD DISCHARGE FIREARM W/I 400 FT O SHANNON,L 22CR 000208
226 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067
227 SNOW,WILLIAM,GRAYSON,W SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000720
228 SPARKS,JONATHAN,MICHAE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 703669
229 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 069/55 MORRISON,T, 22IF 701962
230 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
231 STYRON,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV THOMAS,C 22CR 000426
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000426
232 SWEENEY,MARLENA,CAROLY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704249
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704249
233 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638
234 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 700520
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 700520
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 22CR 700520
235 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIS,C 22CR 051298
CONSUME ALC BY 19/20 WILLIS,C 22CR 051298
236 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051299
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,C 22CR 051299
237 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA ATTEMPT TO ALTER DESTROY OR ST MILLEA,T 22CR 051316
238 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665
239 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
240 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
241 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
242 THOMAS,MATTHEW,THEODOR SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 000703
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000703
243 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319
244 TOSTO SR ,PERRI JAYE SIMPLE ASSAULT STYRON,DEP 22CR 282281
ALLOW DOG TO RUN AT LARGE STYRON,DEP 22CR 282281
245 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
246 UNICK,MATTHEW,LEE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000722
247 VALENTINE,JANIE,LYNN SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000667
248 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398
249 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
250 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808
NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808
251 WARD,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,R 22CR 000240
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 10/04/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
252 WARD,DESHON DWLR NOT IMPAIRED REV WINTERS,R 22CR 000090
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WINTERS,R 22CR 000090
253 WARD,REGINA,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704980
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704980
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 21CR 704980
UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21CR 704980
254 WATKINS,GARY,DOUGLAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 703445
255 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
256 WEIS,CAMERON,LEE SPEEDING 063/45 MORRISON,T, 22CR 703839
DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 703839
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 703839
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 703839
257 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
258 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
259 WILLIS,ELTON,BYRON,JR. FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 19CR 704227
DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 19CR 704227
260 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
261 WINDLEY,NATHAN,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 22CR 051296
262 YATES,CHRISTINA,RENEE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 702561
NO LIABILITY INSURANCE MORRISON,T, 22CR 702561
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 22CR 702561
CHILD NOT IN REAR SEAT MORRISON,T, 22CR 702561
263 YATES,JOHNATHAN,WADE SPEEDING 054/35 SMITH,J 22CR 000721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000721
264 YOCBAUTISTA,CARMELO,IS SPEEDING 071/55 MORRISON,T, 22CR 704343
265 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172
NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172
266 ZOLTEK,KEVIN,MICHAEL SPEEDING 064/45 SMITH,J 22CR 000671
267 ZWOLINSKI,ADAM,JOHN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704341
REAR LAMPS VIOLATION MORRISON,T, 22CR 704341
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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