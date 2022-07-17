carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AUSTIN,JOSHUA,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 702066

2 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805

3 BARTO,AMANDA,RAE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701406

4 BENGALA,SANDRA,ROSE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701551

5 BRAVO,URIAS,LOPEZ SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702423

DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702423

** 6 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003

** 7 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

** 8 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005

9 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083

10 CASE,JOSHUA,ALAN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,C 21CR 050256

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 050256

11 CHASTAIN,SAMUEL,STEWAR SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 702062

12 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861

FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861

13 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052

14 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490

15 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597

SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597

16 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183

17 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718

18 COREY,JAMES,BRANDON SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 700333

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 700333

19 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

20 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

21 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559

22 DESANTIS,KRISTA,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701407

23 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218

24 DOMINGUEZ,CAROLINE,ELA SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 702999

25 EDWARDS,CRYSTAL,ANN EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22IF 701552

26 ERAZO,MARISOL,CORRO UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701076

27 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438

28 FINNEY,BILLIE,DAWN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051046

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051046

SPA 29 FLORESHENRIQUEZ,RAUL,A SPEEDING 054/35 LEWIS,C 22CR 702599

30 FREY,ELIZABETH,NICOLE SPEEDING 070/45 LEWIS,C 22CR 702055

31 FULCHER,LAURIE,MOORE SEXUAL BATTERY WILLIAMS,EU 22CR 051098

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

32 GARNER,RYAN,GREGORY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701408

33 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,JOANN 22CR 050490

34 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701683

35 GUTHRIE,SAMUEL,HERBERT ASSAULT ON A FEMALE BEERY,SHARO 22CR 051178

36 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254

** 37 HARR,DAVID,PATRICK,JR. SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) LEWIS,C,T 19CR 702402

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C,T 19CR 702402

38 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584

IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584

39 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389

40 HENDRICKSON,MICHAEL,DE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILKINSON,J 22CR 000011

41 HENRY,JAMES,BRANDON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 701785

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 701785

42 HICKS,NEAL POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 701605

** 43 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 44 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

45 HOLLOWAY,DISHA,SHAVON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700395

46 HOPKINS,ROGER,NELSON UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701792

47 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 702553

48 JANSON,CANDACE,MICHELL NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 701786

SPEEDING 050/35 BERRY,J 22CR 701786

49 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639

** 50 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667

51 LEE,KEVIN,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH LEWIS,C 22CR 051726

52 LEWIS,ERICA,HANING FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG OKUN,D 21CR 052644

DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 21CR 052644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL OKUN,D 21CR 052644

53 LEWIS,ERICA,HANING OPERATE VEH NO INS OKUN,D 21CR 052645

54 LEWIS,ERICA,HANING CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 702724

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702724

NO LIABILITY INSURANCE BERRY,J 21CR 702724

55 LEWIS,ERICA,HANNING DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 701807

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,M 21CR 701807

56 LEWIS,PHILLIP,BERTOLE, ALLOW DOG TO RUN AT LARGE NICHOLS,J 21CR 000831

57 LONG,TARA,WYLDE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) JUSTICE,D 21CR 052912

58 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159

59 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626

60 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223

61 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349

62 MAYO,ALICIA,MELISSA SECOND DEGREE TRESPASS WOOD,DELIA, 21CR 052875

MISDEMEANOR LARCENY WOOD,DELIA, 21CR 052875

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WOOD,DELIA, 21CR 052875

63 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702600

64 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702641

65 MENDIETA,ITATY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701404

66 MENDOZA,THOMAS,LEWIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 701529

67 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319

68 MURPHY,JAMIE,VOLAND SPEEDING 082/55 CHUNN,D,T 22CR 702427

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702427

69 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700505

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700505

** 70 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

71 NEWTON,LILLIAN,ELIZABE UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701676

72 NORMAN,NICHOLAS,AUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 703029

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703029

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LEWIS,C 22CR 703029

73 ODEN,EMMAVON,ROCHELLE SPEEDING 066/45 LEWIS,C 22CR 701980

74 PEREZ,SERAFIN,LUGO EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22IF 701769

75 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

76 RASNICK,SUSIE,ANN SPEEDING 053/35 BERRY,J 22CR 702067

77 REYNOLDS,ZEKE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 701844

78 ROSE,JOHNNY,GUNNAR ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 22CR 702821

79 SABOURIN,ZOE,ALYSSA SPEEDING IN SCHOOL ZONE 044/25 LEWIS,C 22IF 701553

80 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

81 SANDERSON,TYLER,JORDAN SPEEDING 054/35 LEWIS,C 22CR 702758

82 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748

83 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749

84 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657

85 SEYMOUR-ALSINA,JESSICA SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 702717

86 SHANKS,BRIAN,LEE SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700113

87 SHATTLES,MEGAN,NICHOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 051458

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051458

FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22CR 051458

88 SINGH,VARINDER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,M 22CR 000188

89 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

90 STUCKEY,REBECCA,ANN EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701616

91 SUTTON,SANTANA SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 702629

92 TALI,MEHDI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052872

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052872

93 TAYLOR,JEFFREY,GLENN,I EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701528

94 TAYLOR,KENNETH,TYLER SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 702601

95 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY LEWIS,C 18CR 054318

96 VASQUEZ,ANNA,LYDIA SPEEDING 069/45 LEWIS,C 22CR 702998

SPA 97 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719

98 VICENTE,GUILIAN,ALBERT SPEEDING 048/35 BERRY,J 22IF 701488

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22IF 701488

99 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

100 WARLICK,KAREN,RILEY EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701617

101 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633

102 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070

103 WILEY,JOHN,MICHELL,PAU SPEEDING 076/45 LEWIS,C 22CR 703000

104 WILLIS,AARON ASSAULT ON A FEMALE TURNER,BRAN 20CR 050562

105 WILLIS,REBECCA,MURPHY FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22IF 701677

106 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030

107 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720

108 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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