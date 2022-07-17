DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AUSTIN,JOSHUA,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 702066
2 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805
3 BARTO,AMANDA,RAE SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701406
4 BENGALA,SANDRA,ROSE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701551
5 BRAVO,URIAS,LOPEZ SPEEDING 071/55 CHUNN,D,T 22CR 702423
DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702423
** 6 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003
** 7 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
** 8 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005
9 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083
10 CASE,JOSHUA,ALAN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,C 21CR 050256
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 050256
11 CHASTAIN,SAMUEL,STEWAR SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 702062
12 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861
13 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052
14 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490
15 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597
SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597
16 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183
17 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718
18 COREY,JAMES,BRANDON SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 700333
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 700333
19 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
20 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
21 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 21CR 000559
22 DESANTIS,KRISTA,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 22IF 701407
23 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218
24 DOMINGUEZ,CAROLINE,ELA SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 702999
25 EDWARDS,CRYSTAL,ANN EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22IF 701552
26 ERAZO,MARISOL,CORRO UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701076
27 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438
28 FINNEY,BILLIE,DAWN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051046
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051046
SPA 29 FLORESHENRIQUEZ,RAUL,A SPEEDING 054/35 LEWIS,C 22CR 702599
30 FREY,ELIZABETH,NICOLE SPEEDING 070/45 LEWIS,C 22CR 702055
31 FULCHER,LAURIE,MOORE SEXUAL BATTERY WILLIAMS,EU 22CR 051098
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 GARNER,RYAN,GREGORY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701408
33 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,JOANN 22CR 050490
34 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701683
35 GUTHRIE,SAMUEL,HERBERT ASSAULT ON A FEMALE BEERY,SHARO 22CR 051178
36 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254
** 37 HARR,DAVID,PATRICK,JR. SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) LEWIS,C,T 19CR 702402
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C,T 19CR 702402
38 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584
IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584
39 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389
40 HENDRICKSON,MICHAEL,DE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILKINSON,J 22CR 000011
41 HENRY,JAMES,BRANDON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 701785
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 701785
42 HICKS,NEAL POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22IF 701605
** 43 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 44 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
45 HOLLOWAY,DISHA,SHAVON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700395
46 HOPKINS,ROGER,NELSON UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701792
47 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 702553
48 JANSON,CANDACE,MICHELL NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 701786
SPEEDING 050/35 BERRY,J 22CR 701786
49 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051639
** 50 KERSTEIN,STEVEN,MICHAE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) KERSTEIN,JA 22CR 051667
51 LEE,KEVIN,DANIEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH LEWIS,C 22CR 051726
52 LEWIS,ERICA,HANING FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG OKUN,D 21CR 052644
DWLR NOT IMPAIRED REV OKUN,D 21CR 052644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL OKUN,D 21CR 052644
53 LEWIS,ERICA,HANING OPERATE VEH NO INS OKUN,D 21CR 052645
54 LEWIS,ERICA,HANING CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 702724
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702724
NO LIABILITY INSURANCE BERRY,J 21CR 702724
55 LEWIS,ERICA,HANNING DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 701807
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,M 21CR 701807
56 LEWIS,PHILLIP,BERTOLE, ALLOW DOG TO RUN AT LARGE NICHOLS,J 21CR 000831
57 LONG,TARA,WYLDE INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) JUSTICE,D 21CR 052912
58 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159
59 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626
60 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223
61 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349
62 MAYO,ALICIA,MELISSA SECOND DEGREE TRESPASS WOOD,DELIA, 21CR 052875
MISDEMEANOR LARCENY WOOD,DELIA, 21CR 052875
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WOOD,DELIA, 21CR 052875
63 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702600
64 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702641
65 MENDIETA,ITATY SPEEDING 070/55 CHUNN,D,T 22IF 701404
66 MENDOZA,THOMAS,LEWIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 701529
67 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319
68 MURPHY,JAMIE,VOLAND SPEEDING 082/55 CHUNN,D,T 22CR 702427
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702427
69 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700505
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700505
** 70 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
71 NEWTON,LILLIAN,ELIZABE UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701676
72 NORMAN,NICHOLAS,AUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 703029
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703029
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LEWIS,C 22CR 703029
73 ODEN,EMMAVON,ROCHELLE SPEEDING 066/45 LEWIS,C 22CR 701980
74 PEREZ,SERAFIN,LUGO EXPIRED OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22IF 701769
75 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
76 RASNICK,SUSIE,ANN SPEEDING 053/35 BERRY,J 22CR 702067
77 REYNOLDS,ZEKE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 701844
78 ROSE,JOHNNY,GUNNAR ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 22CR 702821
79 SABOURIN,ZOE,ALYSSA SPEEDING IN SCHOOL ZONE 044/25 LEWIS,C 22IF 701553
80 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
81 SANDERSON,TYLER,JORDAN SPEEDING 054/35 LEWIS,C 22CR 702758
82 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748
83 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749
84 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657
85 SEYMOUR-ALSINA,JESSICA SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 702717
86 SHANKS,BRIAN,LEE SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700113
87 SHATTLES,MEGAN,NICHOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 051458
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051458
FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22CR 051458
88 SINGH,VARINDER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,M 22CR 000188
89 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
90 STUCKEY,REBECCA,ANN EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701616
91 SUTTON,SANTANA SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 702629
92 TALI,MEHDI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052872
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052872
93 TAYLOR,JEFFREY,GLENN,I EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701528
94 TAYLOR,KENNETH,TYLER SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 702601
95 TRIPP,JAMIE,SCOTT ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY LEWIS,C 18CR 054318
96 VASQUEZ,ANNA,LYDIA SPEEDING 069/45 LEWIS,C 22CR 702998
SPA 97 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719
98 VICENTE,GUILIAN,ALBERT SPEEDING 048/35 BERRY,J 22IF 701488
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22IF 701488
99 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
100 WARLICK,KAREN,RILEY EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701617
101 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633
102 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070
103 WILEY,JOHN,MICHELL,PAU SPEEDING 076/45 LEWIS,C 22CR 703000
104 WILLIS,AARON ASSAULT ON A FEMALE TURNER,BRAN 20CR 050562
105 WILLIS,REBECCA,MURPHY FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22IF 701677
106 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030
107 WORMUTH,MATHEW,JAMES POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 LEONARD,R,G 21CR 700720
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEONARD,R,G 21CR 700720
108 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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