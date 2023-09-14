carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) MILLEA,THOM 23CR 376615

DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 23CR 376615

HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,THOM 23CR 376615

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 23CR 376615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- MILLEA,THOM 23CR 376615

2 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Herbert,Gra 23CR 703354

3 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

4 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

5 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

7 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

8 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

9 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373

10 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374

11 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375

12 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051376

13 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377

14 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378

15 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379

16 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380

17 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381

** 18 DOYLE,JESSE,DANIEL LARCENY BY EMPLOYEE HARVEY,D 22CR 050668

** 19 DOYLE,JESSE,DANIEL POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050669

20 DUBROC,HOLDEN,JAMES FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SCOTT,SAMUE 23CR 324621

SPEEDING 090/25 SCOTT,SAMUE 23CR 324621

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SCOTT,SAMUE 23CR 324621

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,SAMUE 23CR 324621

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,SAMUE 23CR 324621

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 23CR 324621

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621

21 GORHAM,PHILLIPPI,DEMON POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ALEXANDER,G 23CR 357721

22 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659

23 HAMPTON,ANTONIO,LAMAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE DAVIS,JEREM 23CR 364367

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES DAVIS,JEREM 23CR 364367

PWIMSD SCH III CS DAVIS,JEREM 23CR 364367

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DAVIS,JEREM 23CR 364367

24 HUNT,CHARLES,STANLEY POSSESS METHAMPHETAMINE DAVIS,JEREM 23CR 387315

SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JEREM 23CR 387315

25 JORDAN,DANIEL,LYNN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 319608

26 KORTHALS,WILLY,ALEXAND SOLICIT CHILD BY COMPUTER BISHOP, DET 23CR 345854

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/15/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

27 LEWIS,DAVID,EUGENE FAIL RETURN HIRED MV >$4000 COVINGTON,J 23CR 358345

28 MAKARA,DJORNANN,DANIEL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD HAWKS,JAMES 23CR 376223

29 MILLER,ADAM,CRAIG SPEEDING 078/55 KIRBY,J,I 23CR 701605

30 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

** 31 PETERKIN,LAMONT,TERREL POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ROMERO,TONY 23CR 380463

POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ROMERO,TONY 23CR 380463

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ROMERO,TONY 23CR 380463

32 REMINGTON,CHRISTIAN,SC FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) DESTEFANO,J 23CR 379412

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DESTEFANO,J 23CR 379412

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DESTEFANO,J 23CR 379412

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DESTEFANO,J 23CR 379412

33 REYES,BRADLEY,LUIS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 395713

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,SCOT 23CR 395713

SPEEDING 110/55 CASNER,SCOT 23CR 395713

FAIL TO BURN HEADLAMPS CASNER,SCOT 23CR 395713

LANE CHANGE SIGNAL VIOLATION CASNER,SCOT 23CR 395713

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,SCOT 23CR 395713

IMPROPER TURN CASNER,SCOT 23CR 395713

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- CASNER,SCOT 23CR 395713

34 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152

** 35 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151

DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151

** 36 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 263206

** 37 RUSSELL,JESSE,ALLEN INDECENT LIBERTIES WITH CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996

SEXUAL OFFENSE WITH A CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996

** 38 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN SECOND DEGREE KIDNAPPING BRANCH,CORE 23CR 363535

MISDEMEANOR LARCENY BRANCH,CORE 23CR 363535

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BRANCH,CORE 23CR 363535

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRANCH,CORE 23CR 363535

COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 363535

39 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129

40 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130

41 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

42 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257

43 WYATT,JONATHAN,EDWARD POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 23CR 376096

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.