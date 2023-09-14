DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) MILLEA,THOM 23CR 376615
DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 23CR 376615
HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,THOM 23CR 376615
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 23CR 376615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- MILLEA,THOM 23CR 376615
2 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Herbert,Gra 23CR 703354
3 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
4 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
5 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
7 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
8 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
9 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373
10 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374
11 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375
12 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051376
13 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377
14 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378
15 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379
16 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380
17 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381
** 18 DOYLE,JESSE,DANIEL LARCENY BY EMPLOYEE HARVEY,D 22CR 050668
** 19 DOYLE,JESSE,DANIEL POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050669
20 DUBROC,HOLDEN,JAMES FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SCOTT,SAMUE 23CR 324621
SPEEDING 090/25 SCOTT,SAMUE 23CR 324621
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SCOTT,SAMUE 23CR 324621
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,SAMUE 23CR 324621
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,SAMUE 23CR 324621
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 23CR 324621
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,SAMUE 23CR 324621
21 GORHAM,PHILLIPPI,DEMON POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ALEXANDER,G 23CR 357721
22 HALSTEAD,MARK,CHRISTOP INSURANCE FRAUD FORTIER,DAN 23CR 245659
23 HAMPTON,ANTONIO,LAMAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE DAVIS,JEREM 23CR 364367
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES DAVIS,JEREM 23CR 364367
PWIMSD SCH III CS DAVIS,JEREM 23CR 364367
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DAVIS,JEREM 23CR 364367
24 HUNT,CHARLES,STANLEY POSSESS METHAMPHETAMINE DAVIS,JEREM 23CR 387315
SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JEREM 23CR 387315
25 JORDAN,DANIEL,LYNN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,MORG 23CR 319608
26 KORTHALS,WILLY,ALEXAND SOLICIT CHILD BY COMPUTER BISHOP, DET 23CR 345854
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/15/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 LEWIS,DAVID,EUGENE FAIL RETURN HIRED MV >$4000 COVINGTON,J 23CR 358345
28 MAKARA,DJORNANN,DANIEL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD HAWKS,JAMES 23CR 376223
29 MILLER,ADAM,CRAIG SPEEDING 078/55 KIRBY,J,I 23CR 701605
30 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
** 31 PETERKIN,LAMONT,TERREL POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ROMERO,TONY 23CR 380463
POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ROMERO,TONY 23CR 380463
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ROMERO,TONY 23CR 380463
32 REMINGTON,CHRISTIAN,SC FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) DESTEFANO,J 23CR 379412
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DESTEFANO,J 23CR 379412
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DESTEFANO,J 23CR 379412
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM DESTEFANO,J 23CR 379412
33 REYES,BRADLEY,LUIS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) CASNER,SCOT 23CR 395713
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,SCOT 23CR 395713
SPEEDING 110/55 CASNER,SCOT 23CR 395713
FAIL TO BURN HEADLAMPS CASNER,SCOT 23CR 395713
LANE CHANGE SIGNAL VIOLATION CASNER,SCOT 23CR 395713
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,SCOT 23CR 395713
IMPROPER TURN CASNER,SCOT 23CR 395713
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- CASNER,SCOT 23CR 395713
34 ROBERTS,WILLIAM,JR FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,R 23CR 000152
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 23CR 000152
** 35 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR SPEEDING 060/35 BENWAY,R 23CR 000151
DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 23CR 000151
** 36 ROBERTS,WILLIAM,LEE,JR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 263206
** 37 RUSSELL,JESSE,ALLEN INDECENT LIBERTIES WITH CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996
SEXUAL OFFENSE WITH A CHILD HOWELL,COUR 23CR 338996
** 38 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN SECOND DEGREE KIDNAPPING BRANCH,CORE 23CR 363535
MISDEMEANOR LARCENY BRANCH,CORE 23CR 363535
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BRANCH,CORE 23CR 363535
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRANCH,CORE 23CR 363535
COMMUNICATING THREATS BRANCH,CORE 23CR 363535
39 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129
40 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130
41 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
42 WRIGHT,ANN,MARIE AWDWIKISI ALVARADO,ER 23CR 227257
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,ER 23CR 227257
43 WYATT,JONATHAN,EDWARD POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) ALEXANDER,G 23CR 376096
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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