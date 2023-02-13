carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347

2 ADAMS,THOMAS,ALLEN SPEEDING 054/35 KIRBY,J,I 23CR 700284

3 AGUON,MARLEE,MARIA OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700331

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700331

4 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059

5 ANTONACCI,NICOLE,D SPEEDING 051/35 SCOTT,S 22CR 705978

6 ARNOLD,WYNDAL,TODD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700157

7 BARFIELD,CAMERON,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 000068

8 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974

9 BARNETT,BROOKS,WYATT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700051

10 BARR,JOHN,KEITH BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000057

11 BARTSCHI,FREDERICK,ELL BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000017

12 BECKER,JAMES,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706057

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 706057

13 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358

14 BIGGERS,CALEB,BRIAN NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700071

15 BLAKE,RICHARD,GREGORY UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22IF 703668

16 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640

17 BOWENS,QUENTIN,O'KEITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700147

18 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741

19 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322

20 BOYETTE,BENJAMIN,HARDY SPEEDING 078/45 SCOTT,S 23CR 700076

21 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764

22 BRITT,WILLIAM,FRANKLIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700143

23 BROWN,JONATHAN,LETRELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703573

24 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039

25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

27 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

28 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704149

29 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662

30 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

31 BUSH,RICHARD,ETHAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700156

32 CALDERON,ADRIAN,ORTIZ SPEEDING 068/45 SCOTT,S 22CR 000909

33 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700135

34 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

35 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

36 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850

37 CLARK,TRISTAN,MANUEL SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 22CR 705783

38 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010

39 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560

40 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607

41 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608

42 COX,LEETTY,OLINDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700332

43 CRAFT,MATTHEW,THOMAS SPEEDING 063/45 ONOFRIO,R,J 23CR 700004

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700004

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 23CR 700004

44 CRUZ,SAMUEL,TAYLOR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 22CR 706074

NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 706074

DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 706074

45 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

46 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

47 DAVISWORTH,RYAN,ADAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700050

48 DICKINSON,JOHN,WALLACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706048

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 706048

49 DORRIES,JUSTIN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703530

50 DUFOUR,DESIREE,MARIE SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 23CR 700029

51 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128

52 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734

53 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304

54 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000851

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000851

55 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999

56 EVERETT,DEBORAH,AYCOCK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700306

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700306

57 FITZGERALD,JEREMY,WADE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700064

58 FLORES,RAFAEL,CRUZ NO OPERATORS LICENSE SUGGS,D 23CR 000061

BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000061

59 FROST,MATTHEW,KERRY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700130

60 GARAY,JOSE,MIGUEL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700002

61 GARAY,MIGUEL,ANGEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700003

62 GARNER,HALEY,ALEXANDRI SPEEDING 069/55 KIRBY,J,I 22IF 703495

63 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

64 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

65 GILLIKIN,ELIZABETH,ANN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705819

66 GILLIKIN,PAITEN,ALEXIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700006

67 GLANDER,KARIN,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700129

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700129

68 GOODWIN,CHARLES,FOREST SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700346

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700346

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700346

69 GRAHAM,NICHOLE,LEE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700247

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23CR 700247

70 GRIMES,TIMOTHY,LEE BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000016

71 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

72 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599

73 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

74 HAGAN,STACIE,LEANN OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN SCOTT,S 22CR 704569

75 HALLSLMAIER,FRANCIS,XA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000803

76 HANCOCK,WALTER,FRANKLI BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000038

77 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

78 HARDISON,MELISSA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700283

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700283

79 HARRIS,JOSEPH,FISHER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700129

80 HATHAWAY,EMILY,RYAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 374229

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SORRELS,JAM 22CR 374229

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 374229

CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,JAM 22CR 374229

81 HIGGINS,JOSEPH,PATRICK SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703660

** 82 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207

83 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843

RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843

84 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

85 HINES,JAMEL,KWAME DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000367

86 HOOVER,DAVID,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700128

87 HORN,TEDD,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,JASON 23CR 207562

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,JASON 23CR 207562

88 HORN,TEDD,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700187

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700187

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700187

89 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

90 HUNTER,HAYDEN,JAMES SPEEDING 072/45 SCOTT,S 22CR 706012

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 706012

NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 706012

91 JACKSON,AUSTIN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000018

92 JEFFERSON,BRENDA,KAYE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 705823

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 705823

93 JEFFRIES,RUSSELL,FRANK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703267

94 JIMENEZ,EVANGELINA,OCA SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23IF 700079

95 JOHNSON,RICHARD,LEON EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 23IF 000014

96 JONES,KYRA,BETHASIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704728

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704728

97 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700105

98 JONES,MICHAEL,DEWAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700062

99 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283

100 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

101 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

102 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

103 KENNER,DEANDRE,TYRAIL INJURY TO REAL PROPERTY SUGGS,D 22CR 001002

104 KING,RUSSELL,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705108

105 KING,SHARI,ANNE SPEEDING 053/35 KIRBY,J,I 23CR 700285

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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106 LARIMER,MARK,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700131

107 LAU,DAVID,C DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 22CR 299300

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 22CR 299300

108 LEE,BRENDA,LOUISE,WHIT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703674

109 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852

110 LOPEZ-FRIAZ,JOSE,ANTON EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 22IF 703659

111 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743

112 LUPTON,THOMAS,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700034

113 MANCINI,MARK,MARTIN UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 22IF 703661

114 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305

SPA 115 MARTINEZ,ARNOL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 706070

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 706070

116 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051794

117 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297

118 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

119 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

120 MCCABE,JOSEPH,MICHAEL FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22IF 703122

121 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

122 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

123 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

124 MCLEOD,ANQUON,MERRELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700016

125 METCALF,KYLE,JACOB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703686

126 MILLS,BETTY,CURLING RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 22CR 706069

DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 22CR 706069

127 MILLS,JAMES,HOWARD,III FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700154

128 MIQUEAS,ZACARIAS,ORTIZ NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 000067

129 MOLINA-FLORES,LESLY,YA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 706058

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 706058

130 MOLINARI,JOSEPH,THOMAS UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 22IF 703268

131 MOO,SEL,LAY FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700020

132 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354

133 MOORE,CHRISTOPHER,DANI BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000058

134 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005

135 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727

136 MOORE,WILLIAM,MARTIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700305

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 23CR 700305

137 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751

138 MOSLEY,RICHARD,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 705113

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 705113

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 705113

139 MUROSKY,CHARLES,RAY EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23IF 700061

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700061

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700061

140 NAPIER,BENNIE,TRAVIS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 22IF 703662

141 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161

142 NORTHERN,MICHAEL,FRANK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SOULT,TONY, 22CR 705789

143 OLALDE,MAXIMOS,FRANCIS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000037

SPA 144 OLGUIN,TELESFORO,LOPEZ SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705760

NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705760

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705760

145 OWENS,PHILLIP,LEE OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705936

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705936

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705936

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705936

146 PAGE,LEO,BARRINGTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700017

147 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234

148 PAW,HAY,BLUE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700019

149 PICKARD,CAITLIN,EMZY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000060

150 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

151 PROCTOR,DYLAN,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 704889

FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22CR 704889

152 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430

DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430

SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430

153 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735

154 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161

155 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705714

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705714

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705714

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705714

SPA 156 REYES,FILOMENA,GOMEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705937

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705937

157 RICE,TANYA,LEARY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700146

158 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832

** 159 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

160 RIVEIRA,ERIC,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700145

161 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248

SPA 162 ROCHA,JUAN,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700070

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700070

163 RODRIGUEZ,ANNA,WHITMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703633

EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 22CR 703633

164 SANDERS,TANESHIA,RACHE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703624

165 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

166 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894

167 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085

168 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508

169 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

170 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

171 SIMPSON,COREY,DEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700134

172 SISON,KHENNIE,REIN FAILURE TO YIELD VANKOUTEREN 22IF 701970

173 SMITH,BOB,IVEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000059

BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000059

174 SMITH,NATASHA,LYNNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705828

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705828

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

175 SMITH,ROBERT,RANDALL,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700035

176 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170

177 SPARROW,SHAUNA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705106

178 SULLIVAN,MATTHEW,PATRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700155

179 THOMAN,GREGORY,MICHAEL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700164

** 180 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 181 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

182 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412

183 TILL,RILEY,JADE SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 22IF 703679

184 TIVNAN,REGIS,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700072

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700072

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700072

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700072

185 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968

186 TRIPP,MILTON,JEJUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703233

187 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

188 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 706066

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 706066

189 TYREE,GREGORY,TOBIAS DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 704390

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 704390

** 190 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

191 VALENTINE,TAYLOR,RUSSE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700286

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 700286

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700286

192 VANDERDECKER,JEREMIAH, UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700078

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23IF 700078

193 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507

194 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608

195 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309

196 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392

** 197 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102

198 WARD,CHRISTOPHER,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700063

199 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997

200 WELTY,AUSTIN,MICHAEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GRANADOS HE 23CR 227346

** 201 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556

202 WILLIS,ALEX,VERL,JR SECOND DEGREE TRESPASS SHERRILL,SU 23CR 207245

203 WILLIS,ANGELENA,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 23CR 219177

204 WILLIS,GRACE,LOVE SECOND DEGREE TRESPASS SHERRILL,SU 23CR 207247

205 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

206 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

207 WILSON,ARIANA,FAITH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 704855

208 ZABROSKI,BLAKE,PETER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703648

209 ZILIAK,TANNER,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 337063

210 ZILIAK,TANNER,STEPHEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22IF 703213

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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