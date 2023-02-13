DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347
2 ADAMS,THOMAS,ALLEN SPEEDING 054/35 KIRBY,J,I 23CR 700284
3 AGUON,MARLEE,MARIA OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700331
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700331
4 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059
5 ANTONACCI,NICOLE,D SPEEDING 051/35 SCOTT,S 22CR 705978
6 ARNOLD,WYNDAL,TODD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700157
7 BARFIELD,CAMERON,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 000068
8 BARGER,JUSTUS,DAVID NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 22CR 701974
9 BARNETT,BROOKS,WYATT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700051
10 BARR,JOHN,KEITH BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000057
11 BARTSCHI,FREDERICK,ELL BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000017
12 BECKER,JAMES,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706057
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 706057
13 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358
14 BIGGERS,CALEB,BRIAN NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700071
15 BLAKE,RICHARD,GREGORY UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22IF 703668
16 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640
17 BOWENS,QUENTIN,O'KEITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700147
18 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741
19 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322
20 BOYETTE,BENJAMIN,HARDY SPEEDING 078/45 SCOTT,S 23CR 700076
21 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764
22 BRITT,WILLIAM,FRANKLIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700143
23 BROWN,JONATHAN,LETRELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703573
24 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039
25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
26 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
27 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
28 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704149
29 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662
30 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
31 BUSH,RICHARD,ETHAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700156
32 CALDERON,ADRIAN,ORTIZ SPEEDING 068/45 SCOTT,S 22CR 000909
33 CANNON,THOMAS,CHRISTOP FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700135
34 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
35 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
36 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850
37 CLARK,TRISTAN,MANUEL SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 22CR 705783
38 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010
39 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560
40 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607
41 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608
42 COX,LEETTY,OLINDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700332
43 CRAFT,MATTHEW,THOMAS SPEEDING 063/45 ONOFRIO,R,J 23CR 700004
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700004
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC ONOFRIO,R,J 23CR 700004
44 CRUZ,SAMUEL,TAYLOR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 22CR 706074
NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 706074
DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 706074
45 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
46 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
47 DAVISWORTH,RYAN,ADAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700050
48 DICKINSON,JOHN,WALLACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706048
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 706048
49 DORRIES,JUSTIN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703530
50 DUFOUR,DESIREE,MARIE SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 23CR 700029
51 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128
52 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051734
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 051734
53 ETHERIDGE,ANNA,BLAYKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703304
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703304
54 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLANCHARD,D 22CR 000851
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000851
55 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999
56 EVERETT,DEBORAH,AYCOCK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700306
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700306
57 FITZGERALD,JEREMY,WADE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700064
58 FLORES,RAFAEL,CRUZ NO OPERATORS LICENSE SUGGS,D 23CR 000061
BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000061
59 FROST,MATTHEW,KERRY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700130
60 GARAY,JOSE,MIGUEL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700002
61 GARAY,MIGUEL,ANGEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700003
62 GARNER,HALEY,ALEXANDRI SPEEDING 069/55 KIRBY,J,I 22IF 703495
63 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
64 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
65 GILLIKIN,ELIZABETH,ANN SPEEDING 075/55 KIRBY,J,I 22CR 705819
66 GILLIKIN,PAITEN,ALEXIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700006
67 GLANDER,KARIN,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700129
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700129
68 GOODWIN,CHARLES,FOREST SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700346
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700346
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700346
69 GRAHAM,NICHOLE,LEE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700247
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23CR 700247
70 GRIMES,TIMOTHY,LEE BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000016
71 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
72 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599
73 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
74 HAGAN,STACIE,LEANN OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN SCOTT,S 22CR 704569
75 HALLSLMAIER,FRANCIS,XA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000803
76 HANCOCK,WALTER,FRANKLI BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000038
77 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
78 HARDISON,MELISSA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700283
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700283
79 HARRIS,JOSEPH,FISHER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700129
80 HATHAWAY,EMILY,RYAN POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 374229
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SORRELS,JAM 22CR 374229
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 374229
CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,JAM 22CR 374229
81 HIGGINS,JOSEPH,PATRICK SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22IF 703660
** 82 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207
83 HIGH,HEATHER,DAVIDA CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702843
RESISTING PUBLIC OFFICER MYER,M 22CR 702843
84 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
85 HINES,JAMEL,KWAME DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000367
86 HOOVER,DAVID,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700128
87 HORN,TEDD,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,JASON 23CR 207562
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,JASON 23CR 207562
88 HORN,TEDD,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700187
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700187
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700187
89 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
90 HUNTER,HAYDEN,JAMES SPEEDING 072/45 SCOTT,S 22CR 706012
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 706012
NO LIABILITY INSURANCE SCOTT,S 22CR 706012
91 JACKSON,AUSTIN BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000018
92 JEFFERSON,BRENDA,KAYE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 705823
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 705823
93 JEFFRIES,RUSSELL,FRANK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 22IF 703267
94 JIMENEZ,EVANGELINA,OCA SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23IF 700079
95 JOHNSON,RICHARD,LEON EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 23IF 000014
96 JONES,KYRA,BETHASIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 704728
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 22CR 704728
97 JONES,LUKE,PRESTON SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700105
98 JONES,MICHAEL,DEWAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700062
99 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050283
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SUGGS,D 22CR 050283
100 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
101 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
102 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
103 KENNER,DEANDRE,TYRAIL INJURY TO REAL PROPERTY SUGGS,D 22CR 001002
104 KING,RUSSELL,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705108
105 KING,SHARI,ANNE SPEEDING 053/35 KIRBY,J,I 23CR 700285
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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106 LARIMER,MARK,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700131
107 LAU,DAVID,C DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 22CR 299300
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 22CR 299300
108 LEE,BRENDA,LOUISE,WHIT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703674
109 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852
110 LOPEZ-FRIAZ,JOSE,ANTON EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 22IF 703659
111 LOVELL,GREGORY,NICK DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702743
112 LUPTON,THOMAS,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700034
113 MANCINI,MARK,MARTIN UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 22IF 703661
114 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305
SPA 115 MARTINEZ,ARNOL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 706070
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 706070
116 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051794
117 MASON,NICHOLAS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701297
118 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
119 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
120 MCCABE,JOSEPH,MICHAEL FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22IF 703122
121 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
122 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
123 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
124 MCLEOD,ANQUON,MERRELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700016
125 METCALF,KYLE,JACOB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703686
126 MILLS,BETTY,CURLING RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 22CR 706069
DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 22CR 706069
127 MILLS,JAMES,HOWARD,III FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700154
128 MIQUEAS,ZACARIAS,ORTIZ NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 000067
129 MOLINA-FLORES,LESLY,YA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 706058
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 706058
130 MOLINARI,JOSEPH,THOMAS UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 22IF 703268
131 MOO,SEL,LAY FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700020
132 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354
133 MOORE,CHRISTOPHER,DANI BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000058
134 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005
135 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727
136 MOORE,WILLIAM,MARTIN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700305
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 23CR 700305
137 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751
138 MOSLEY,RICHARD,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 705113
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 22CR 705113
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 22CR 705113
139 MUROSKY,CHARLES,RAY EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23IF 700061
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700061
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700061
140 NAPIER,BENNIE,TRAVIS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 22IF 703662
141 NOEL,DAISY,MAE FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 20IF 000161
142 NORTHERN,MICHAEL,FRANK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SOULT,TONY, 22CR 705789
143 OLALDE,MAXIMOS,FRANCIS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000037
SPA 144 OLGUIN,TELESFORO,LOPEZ SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 22CR 705760
NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705760
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705760
145 OWENS,PHILLIP,LEE OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705936
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705936
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705936
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705936
146 PAGE,LEO,BARRINGTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700017
147 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234
148 PAW,HAY,BLUE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700019
149 PICKARD,CAITLIN,EMZY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000060
150 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
151 PROCTOR,DYLAN,JAMES HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 22CR 704889
FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 22CR 704889
152 PYLE,SETH JAMES DWLR IMPAIRED REV SCOTT,OFF S 22CR 268430
DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,OFF S 22CR 268430
SPEEDING 055/35 SCOTT,OFF S 22CR 268430
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,OFF S 22CR 268430
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE SCOTT,OFF S 22CR 268430
153 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735
154 RASPBERRY,TARIQ,MARQUE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702161
155 RAYMOND,JAMES,DEVON SPEEDING 074/55 KIRBY,J,I 22CR 705714
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705714
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705714
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705714
SPA 156 REYES,FILOMENA,GOMEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705937
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 705937
157 RICE,TANYA,LEARY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700146
158 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832
** 159 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
160 RIVEIRA,ERIC,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700145
161 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248
SPA 162 ROCHA,JUAN,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700070
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700070
163 RODRIGUEZ,ANNA,WHITMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703633
EXPIRED/NO INSPECTION VANKOUTEREN 22CR 703633
164 SANDERS,TANESHIA,RACHE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703624
165 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
166 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894
167 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085
168 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508
169 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
170 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
171 SIMPSON,COREY,DEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 23IF 700134
172 SISON,KHENNIE,REIN FAILURE TO YIELD VANKOUTEREN 22IF 701970
173 SMITH,BOB,IVEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000059
BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000059
174 SMITH,NATASHA,LYNNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705828
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705828
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 02/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
175 SMITH,ROBERT,RANDALL,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700035
176 SOBIESIENSKI,KIRSTEN,R DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000170
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BORN,E 22CR 000170
177 SPARROW,SHAUNA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705106
178 SULLIVAN,MATTHEW,PATRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700155
179 THOMAN,GREGORY,MICHAEL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700164
** 180 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 181 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
182 THOMPSON,LAURIE,HOOD OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 22CR 704412
183 TILL,RILEY,JADE SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 22IF 703679
184 TIVNAN,REGIS,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700072
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700072
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700072
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700072
185 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968
186 TRIPP,MILTON,JEJUAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703233
187 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
188 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 706066
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 706066
189 TYREE,GREGORY,TOBIAS DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 704390
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 704390
** 190 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
191 VALENTINE,TAYLOR,RUSSE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700286
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 700286
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700286
192 VANDERDECKER,JEREMIAH, UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700078
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23IF 700078
193 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507
194 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608
195 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309
196 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392
** 197 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102
198 WARD,CHRISTOPHER,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700063
199 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997
200 WELTY,AUSTIN,MICHAEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GRANADOS HE 23CR 227346
** 201 WENCES-RODRIGUEZ,JAVIE DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 000556
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 000556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 000556
202 WILLIS,ALEX,VERL,JR SECOND DEGREE TRESPASS SHERRILL,SU 23CR 207245
203 WILLIS,ANGELENA,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 23CR 219177
204 WILLIS,GRACE,LOVE SECOND DEGREE TRESPASS SHERRILL,SU 23CR 207247
205 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
206 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
207 WILSON,ARIANA,FAITH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 704855
208 ZABROSKI,BLAKE,PETER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22IF 703648
209 ZILIAK,TANNER,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 337063
210 ZILIAK,TANNER,STEPHEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22IF 703213
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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