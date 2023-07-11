carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701405

2 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111

FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111

3 AGUIRREZ,OSCAR,ARMANDO SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 701950

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 701950

4 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

5 ALEJANDRO,JAVIER,HERNA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702528

6 ALLEN,STERLING,WENDELL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701599

7 ALTON,JAN,RAY SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 700829

8 ANDERSON,TANYA,DURKIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701304

9 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

11 AUGENSTEIN,HAYDEN,MCCO CARRYING CONCEALED GUN(M) WALES,NICHO 23CR 312895

12 BALFOUR,LAVERIA,TENA SIMPLE ASSAULT SMITH,DALLA 14CR 052701

13 BALFOUR,LAVERIA,TENA INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,DALLA 14CR 052702

14 BARNES,TERRANCE,LEVI SPEEDING 080/55 ROMERO,T 23CR 701483

15 BARR,RICKY,STEVEN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702549

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702549

16 BATES,CHRISTOPHER,SHAN CONSUME ALC BY 19/20 WILLIAMS,JO 23CR 702093

17 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701205

18 BEARD,WILLIAM,FREMONT FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,JO 23IF 701546

19 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649

20 BENNET,ANNA,BARBARA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,JOS 23CR 702004

FAILURE TO YIELD BEDSOLE,JOS 23CR 702004

21 BERRY,BOBBY,ANTHONY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701258

22 BOYD,WILLIAM,PATRICK,I IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23IF 701315

23 BRAKE,JAMES,EVERETTE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249378

24 BRAKE,JAMES,EVERETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700498

25 BRAXTON,GRAHAM,MCCOY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077

NO LIABILITY INSURANCE BEDSOLE,JOS 23CR 701077

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY BEDSOLE,JOS 23CR 701077

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701077

26 BREWER,ROMAN,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) NEWMAN,JESS 23CR 298442

27 BRIGHT,MATT,HAYWOOD DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702294

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702294

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702294

** 28 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460

DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460

LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460

** 29 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

30 BROWN,JACOB,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705650

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 705650

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 705650

31 BROWN,TYRE,HYKEIM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702350

WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 23CR 702350

32 BRYANT,SHERRY,NADINE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ROMERO,T 23CR 702593

33 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

34 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

35 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460

36 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691

37 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625

38 CALLES,DAVID,CASTILLO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701517

** 39 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589

40 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898

41 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702608

42 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701479

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701479

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 701479

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701479

43 CARTER,RYAN,CHANDLER SPEEDING 061/45 HENDRICKS,D 23CR 701914

UNSAFE TIRES HENDRICKS,D 23CR 701914

44 CARTWRIGHT,WILLIAM,JOS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701438

** 45 CASHWELL,DANNY,PAUL ASSAULT AND BATTERY ALI,HAIDER 23CR 315254

46 CASSERLY,CHARLES,THOMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566

47 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017

48 CASTRO,ASHLEY,MARIE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 702529

49 CATHEY,HEATHER SECOND DEGREE TRESPASS CAULEY,MAUR 23CR 340070

50 CATHEY,HEATHER SECOND DEGREE TRESPASS CAULEY,MAUR 23CR 340071

51 CHADWICK,AUSTIN,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 702515

52 CLEMONS,CORITHIUS,NYKH FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 23IF 701280

** 53 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

54 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

55 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589

56 CRAIG,KAYLA,ANNE WINDOW TINTING VIOL HENDRICKS,D 23CR 701796

57 CRAWFORD,REBECCA,LYN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700989

** 58 DAVIDEIT GUTIERREZ, AN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 342322

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 23CR 342322

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 342322

59 DAVIS,JEFFERY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700640

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BEDSOLE,JOS 23CR 700640

60 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 269859

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 22CR 269859

61 DEANE,YOLONDA,MARIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701570

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

62 DEGREE,JAYE,JACQUELINE LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701600

63 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701008

** 64 DEQUENNE,SAMUEL,CHRIST DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 001013

65 DEWEY,SAMUEL,RODGERS,I DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701601

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701601

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701601

66 DIEP,CAN,TUY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702551

67 DODD,DASHAWN,NOREEK FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 23IF 701281

68 DODD,DASHAWN,NOREEK POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 701282

69 DORENBUSCH,JAMES,WILLI FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,JO 23IF 701547

70 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180

UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180

71 DUENAS,AUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701716

FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 23CR 701716

72 DULA,LINDSAY,D COMMUNICATING THREATS TRANT,JENNI 23CR 334246

73 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

** 74 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532

75 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

76 ELLIOTT,MEREDITH,HARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701388

77 FAULKNER,CODY,PATRICK SPEEDING 070/55 PADGETT,T 23IF 000057

78 FAULKNER,CODY,PATRICK SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 701283

79 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

80 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655

81 FINGER,HOWARD,ROSS FAIL TO BURN HEADLAMPS HENDRICKS,D 23IF 701088

82 FLORES,GEORGE,ISAAC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ANDREW,JACO 23CR 305550

** 83 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 288127

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 288127

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 288127

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 288127

** 84 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751

85 GARDNER,STEVEN,GARRETT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ANDREW,J 23CR 279527

** 86 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

87 GEORGE,TIMOTHY,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589

88 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659

89 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963

90 GRADY,NICHOLAS,FORBES DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701723

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701723

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701723

91 GROHMANN,MEGAN,LERAY DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701721

92 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

93 GUERRERO GARCIA,VICTOR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

94 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485

** 95 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174

96 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176

97 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559

98 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651

99 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700987

** 100 HARE,RANDALL,SCOTT,JR ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,JO 23CR 315265

101 HARMON,CHRISTINA,CANDA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 311130

SPEEDING 078/55 ROMERO,TONY 23CR 311130

102 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587

103 HENRY,DOUGLAS,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700984

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700984

104 HERBERT,DESMOND,THOMAS SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 23IF 701279

105 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358

106 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223

** 107 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486

108 HILL,RODNEY,CURTIS,JR SPEEDING 090/55 ROMERO,T 23CR 701482

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701482

109 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

110 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287

111 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049

112 HOPPER,ANDERSON ASSAULT ON A FEMALE BERRY,JUSTI 22CR 264885

BATTERY OF UNBORN CHILD BERRY,JUSTI 22CR 264885

113 HORNE,MICHAEL,JEFFREY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701439

114 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

115 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

116 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

117 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703857

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 703857

118 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

119 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 23CR 700758

120 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304

UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304

121 HUNT,DAWN,HYATT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Andrew,Jaco 23CR 702460

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Andrew,Jaco 23CR 702460

122 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209

123 HUNT,RODNEY,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701181

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701181

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

124 IPOCK,ANDREW,DALTON SPEEDING 071/55 ROMERO,T 23CR 702607

** 125 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249650

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 249650

126 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700903

IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23CR 700903

127 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700904

128 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031

129 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044

130 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 700766

131 JONES,DEBORAH,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702078

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702078

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702078

132 JORDAN,ANITA,CARLENE EXPIRED OPERATORS LICENSE BEDSOLE,JOS 23IF 701055

133 JUST,HENRY,SAINT,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HENDRICKS,D 23IF 701384

134 KERR,ISABEL,SEDWICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 702517

135 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847

136 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213

137 KYATT,MICHAEL,WESLEY,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702627

SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23CR 702627

138 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124

139 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022

** 140 LAUGHINGHOUSE, LANDON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS, DAVI 23CR 329901

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 329901

141 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 701556

142 LEWIS,GREGORY,JOHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 702092

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 702092

143 LEWIS,GREGORY,JOHN SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23IF 701122

144 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

145 LINDSEY,DESMOND,BOYD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701440

146 LOWERY,ALEXA,RAE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700907

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CHUNN,D,T 23CR 700907

** 147 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165

148 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700789

** 149 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 259738

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,DAVID 23CR 259738

150 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097

FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097

151 MABE,CALEB,ELIJAH SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 702094

** 152 MACKLIN,JOSHUA,ANDREW, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014

153 MANNING,DEVIN,SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419

ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419

154 MARTIN,BOBBY,GLENN,III FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,J 23IF 000035

** 155 MARTINEZ,JOSHUA,JENNER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 330012

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 330012

156 MARTINEZ,JOSHUA,JENNER DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT ENNIS,D,F 23IF 701557

157 MASON,JOHN,AARON,JR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HENDRICKS,D 23CR 702514

158 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701417

** 159 MATIAS,ZACARIAS,BERDUO DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 309872

160 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

161 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

162 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

163 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

164 MCLAUGHLIN,QWAYDARIUS, DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701722

IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701722

165 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552

166 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

167 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

168 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

169 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

170 MEYERS,JENNIFER,MARIA SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 701005

171 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701259

172 MOODY,MATTHEW,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700049

173 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

174 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

175 MORCOCK,SARAH,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702525

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 702525

176 MORROW,CHARLES,JACKSON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HENDRICKS,D 23CR 702887

** 177 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306

178 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701623

** 179 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 180 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 181 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

182 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

183 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352

184 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090

185 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086

186 NICHOLS,THOMAS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487

187 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463

188 O'BRIEN,JEFFREY,SCOTT SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 23CR 702095

189 O'DELL,CARTER,JOHN SPEEDING 095/45 ROMERO,T 23CR 702050

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

190 OLIVER,JIM,UPTON,JR SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 702096

191 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186

192 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488

193 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

194 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

195 ORTON,WILLIAM,JACK,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702361

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702361

196 OSLIN,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 280351

197 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297

** 198 PARISH,AMY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 318126

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,TONY 23CR 318126

199 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803

200 PENA,JOHN-LOU SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 702526

201 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

202 PEREZ,JUAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,JO 23CR 701562

** 203 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599

204 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 700674

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARRILLO,IS 23CR 700674

205 PERRELL,BRANDON,KYLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702292

206 PHARES,KRISTEN,LYNN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701422

207 PHARES,KRISTEN,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MANNON,K 21CR 704521

208 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701316

209 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 701414

SPEEDING 049/35 HENDRICKS,D 23CR 701414

210 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728

211 POLIZZI,DEREK,JOHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701724

212 PONTIOUS,DESIREE,JADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 281316

213 PONTIOUS,DESIREE,JADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701626

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701626

** 214 POTTER,ELIJAH,J DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO, TON 23CR 299903

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO, TON 23CR 299903

215 RANDLES,ADAM,ROSS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702377

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702377

216 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

217 REELS,LAURA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702291

IMPROPER PASSING ON RIGHT ENNIS,D,F 23CR 702291

218 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

219 RENFROW,ENNIS,MARION FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 23IF 700414

220 RICH,CHARLES,ANTHONY AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ROMERO,T 23CR 701958

221 RIGSBEE,RODNEY,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701389

222 ROACH,CATHERINE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700484

223 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

224 ROBINSON,LAYLA,MARIE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701442

225 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

226 RUSSELL,ASHTON,MACKENZ FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701305

227 SANTOS,JAVIER,ALEXANDE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701572

228 SAUNDERS,TRAVIS,NEIL DWLR NOT IMPAIRED REV ANDREW,JACO 23CR 310675

229 SAUNDERS,TRAVIS,NEIL DWLR NOT IMPAIRED REV Andrew,Jaco 23CR 701739

230 SEYBOLD,DUANE,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

231 SHANKS,MONICA,VALLI SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 23CR 702360

232 SHARPE,TONY,ORLANDO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Andrew,Jaco 23CR 702463

233 SHELTON,JASON,TRAVELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 702516

234 SIMMONDS,JONNA,HELENE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701444

235 SIMPSON,JOHN,CHRISTOPH SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 701099

236 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

237 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

238 SMITH,BILLY,MERCER UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 701262

239 SMITH,RICHARD,JR ASSAULT ON A FEMALE WHITE,PATRI 22CR 263030

ASSAULT ON A FEMALE WHITE,PATRI 22CR 263030

240 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450

241 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669

242 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902

243 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495

** 244 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

245 STEPHENS,JULIAN,JAVON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 702023

246 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063

247 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

248 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

249 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705

250 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518

251 STYRON,MICHAEL,EUGENE SPEEDING 066/45 ENNIS,D,F 23CR 702527

** 252 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241

253 TAYLOR,RICHARD,TIMOTHY NO OPERATORS LICENSE BEDSOLE,JOS 23CR 700767

254 TAYLOR,ROBERT,BURTON I DRIVING WHILE IMPAIRED DAVID ENNIS 23CR 281212

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DAVID ENNIS 23CR 281212

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE DAVID ENNIS 23CR 281212

255 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700937

256 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702138

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702138

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702138

257 THOMAS,ASHTON,ALAN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702295

258 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266

259 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130

260 THOMAS,RONALD,WILLIAM, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 23CR 702279

261 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

** 262 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511

** 263 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383

264 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811

265 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871

** 266 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943

267 VILLENEUVE,BRENNAN,LEE TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 700606

268 VINSON,KAREN,SELENE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 23CR 700976

** 269 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969

** 270 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140

** 271 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810

272 WALLACE,AIDAN,JAMES SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 701091

273 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

274 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131

275 WEEKS,MARSHALL,GRAY ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 23CR 343028

276 WELLS,DEREK,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BULLOCK 22IF 000218

FAILURE TO REDUCE SPEED BULLOCK 22IF 000218

277 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668

278 WETHERALD,NICHOLE,LEIG IMPROPER TURN ENNIS,D,F 23IF 701317

279 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960

280 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301

WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301

FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301

281 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

282 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

283 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270

284 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973

285 WILLIS,TERRY,LEAROY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701441

286 WINSLOW,BOBBY,JEAN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701571

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.