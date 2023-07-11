DISTRICT COURT TRIAL CALENAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701405
2 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111
FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111
3 AGUIRREZ,OSCAR,ARMANDO SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 701950
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 701950
4 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
5 ALEJANDRO,JAVIER,HERNA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702528
6 ALLEN,STERLING,WENDELL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701599
7 ALTON,JAN,RAY SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 700829
8 ANDERSON,TANYA,DURKIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701304
9 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
11 AUGENSTEIN,HAYDEN,MCCO CARRYING CONCEALED GUN(M) WALES,NICHO 23CR 312895
12 BALFOUR,LAVERIA,TENA SIMPLE ASSAULT SMITH,DALLA 14CR 052701
13 BALFOUR,LAVERIA,TENA INJURY TO PERSONAL PROPERTY SMITH,DALLA 14CR 052702
14 BARNES,TERRANCE,LEVI SPEEDING 080/55 ROMERO,T 23CR 701483
15 BARR,RICKY,STEVEN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702549
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702549
16 BATES,CHRISTOPHER,SHAN CONSUME ALC BY 19/20 WILLIAMS,JO 23CR 702093
17 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701205
18 BEARD,WILLIAM,FREMONT FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,JO 23IF 701546
19 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649
20 BENNET,ANNA,BARBARA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BEDSOLE,JOS 23CR 702004
FAILURE TO YIELD BEDSOLE,JOS 23CR 702004
21 BERRY,BOBBY,ANTHONY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701258
22 BOYD,WILLIAM,PATRICK,I IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23IF 701315
23 BRAKE,JAMES,EVERETTE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249378
24 BRAKE,JAMES,EVERETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700498
25 BRAXTON,GRAHAM,MCCOY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077
NO LIABILITY INSURANCE BEDSOLE,JOS 23CR 701077
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY BEDSOLE,JOS 23CR 701077
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701077
26 BREWER,ROMAN,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) NEWMAN,JESS 23CR 298442
27 BRIGHT,MATT,HAYWOOD DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702294
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702294
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702294
** 28 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460
DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460
LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460
** 29 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 BROWN,JACOB,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705650
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 705650
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 705650
31 BROWN,TYRE,HYKEIM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702350
WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 23CR 702350
32 BRYANT,SHERRY,NADINE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ROMERO,T 23CR 702593
33 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
34 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
35 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460
36 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691
37 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625
38 CALLES,DAVID,CASTILLO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701517
** 39 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589
40 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898
41 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702608
42 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701479
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701479
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 701479
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701479
43 CARTER,RYAN,CHANDLER SPEEDING 061/45 HENDRICKS,D 23CR 701914
UNSAFE TIRES HENDRICKS,D 23CR 701914
44 CARTWRIGHT,WILLIAM,JOS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701438
** 45 CASHWELL,DANNY,PAUL ASSAULT AND BATTERY ALI,HAIDER 23CR 315254
46 CASSERLY,CHARLES,THOMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566
47 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017
48 CASTRO,ASHLEY,MARIE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 702529
49 CATHEY,HEATHER SECOND DEGREE TRESPASS CAULEY,MAUR 23CR 340070
50 CATHEY,HEATHER SECOND DEGREE TRESPASS CAULEY,MAUR 23CR 340071
51 CHADWICK,AUSTIN,TYLER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 702515
52 CLEMONS,CORITHIUS,NYKH FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 23IF 701280
** 53 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
54 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
55 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589
56 CRAIG,KAYLA,ANNE WINDOW TINTING VIOL HENDRICKS,D 23CR 701796
57 CRAWFORD,REBECCA,LYN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700989
** 58 DAVIDEIT GUTIERREZ, AN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 342322
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 23CR 342322
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 342322
59 DAVIS,JEFFERY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700640
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BEDSOLE,JOS 23CR 700640
60 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 269859
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 22CR 269859
61 DEANE,YOLONDA,MARIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701570
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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62 DEGREE,JAYE,JACQUELINE LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701600
63 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701008
** 64 DEQUENNE,SAMUEL,CHRIST DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 001013
65 DEWEY,SAMUEL,RODGERS,I DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701601
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701601
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701601
66 DIEP,CAN,TUY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702551
67 DODD,DASHAWN,NOREEK FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 23IF 701281
68 DODD,DASHAWN,NOREEK POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 701282
69 DORENBUSCH,JAMES,WILLI FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,JO 23IF 701547
70 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180
UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180
71 DUENAS,AUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701716
FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 23CR 701716
72 DULA,LINDSAY,D COMMUNICATING THREATS TRANT,JENNI 23CR 334246
73 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
** 74 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532
75 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
76 ELLIOTT,MEREDITH,HARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701388
77 FAULKNER,CODY,PATRICK SPEEDING 070/55 PADGETT,T 23IF 000057
78 FAULKNER,CODY,PATRICK SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 701283
79 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
80 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655
81 FINGER,HOWARD,ROSS FAIL TO BURN HEADLAMPS HENDRICKS,D 23IF 701088
82 FLORES,GEORGE,ISAAC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ANDREW,JACO 23CR 305550
** 83 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 288127
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 288127
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 288127
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 288127
** 84 FOSTER,JOSHUA,BRANDON MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,M 22CR 705751
85 GARDNER,STEVEN,GARRETT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ANDREW,J 23CR 279527
** 86 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
87 GEORGE,TIMOTHY,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589
88 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659
89 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963
90 GRADY,NICHOLAS,FORBES DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701723
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701723
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701723
91 GROHMANN,MEGAN,LERAY DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701721
92 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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93 GUERRERO GARCIA,VICTOR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
94 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485
** 95 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174
96 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176
97 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559
98 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651
99 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700987
** 100 HARE,RANDALL,SCOTT,JR ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) WILLIAMS,JO 23CR 315265
101 HARMON,CHRISTINA,CANDA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 311130
SPEEDING 078/55 ROMERO,TONY 23CR 311130
102 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587
103 HENRY,DOUGLAS,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700984
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700984
104 HERBERT,DESMOND,THOMAS SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 23IF 701279
105 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358
106 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223
** 107 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486
108 HILL,RODNEY,CURTIS,JR SPEEDING 090/55 ROMERO,T 23CR 701482
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701482
109 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
110 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287
111 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049
112 HOPPER,ANDERSON ASSAULT ON A FEMALE BERRY,JUSTI 22CR 264885
BATTERY OF UNBORN CHILD BERRY,JUSTI 22CR 264885
113 HORNE,MICHAEL,JEFFREY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701439
114 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
115 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
116 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
117 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 703857
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 703857
118 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
119 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 23CR 700758
120 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304
UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304
121 HUNT,DAWN,HYATT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Andrew,Jaco 23CR 702460
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Andrew,Jaco 23CR 702460
122 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209
123 HUNT,RODNEY,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701181
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701181
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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124 IPOCK,ANDREW,DALTON SPEEDING 071/55 ROMERO,T 23CR 702607
** 125 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249650
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 249650
126 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700903
IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23CR 700903
127 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700904
128 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031
129 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044
130 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 700766
131 JONES,DEBORAH,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702078
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702078
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702078
132 JORDAN,ANITA,CARLENE EXPIRED OPERATORS LICENSE BEDSOLE,JOS 23IF 701055
133 JUST,HENRY,SAINT,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HENDRICKS,D 23IF 701384
134 KERR,ISABEL,SEDWICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 702517
135 KIRBY,CAMERON,SCOTT SPEEDING 074/35 HERNANDEZ,J 23CR 701847
136 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213
137 KYATT,MICHAEL,WESLEY,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702627
SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23CR 702627
138 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124
139 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022
** 140 LAUGHINGHOUSE, LANDON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS, DAVI 23CR 329901
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 329901
141 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 701556
142 LEWIS,GREGORY,JOHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 702092
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 702092
143 LEWIS,GREGORY,JOHN SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23IF 701122
144 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
145 LINDSEY,DESMOND,BOYD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701440
146 LOWERY,ALEXA,RAE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 23CR 700907
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CHUNN,D,T 23CR 700907
** 147 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165
148 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700789
** 149 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 259738
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,DAVID 23CR 259738
150 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097
FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097
151 MABE,CALEB,ELIJAH SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 702094
** 152 MACKLIN,JOSHUA,ANDREW, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014
153 MANNING,DEVIN,SCOTT ASSAULT AND BATTERY WILLIAMS,JO 22CR 293419
ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 22CR 293419
154 MARTIN,BOBBY,GLENN,III FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,J 23IF 000035
** 155 MARTINEZ,JOSHUA,JENNER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 330012
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 330012
156 MARTINEZ,JOSHUA,JENNER DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT ENNIS,D,F 23IF 701557
157 MASON,JOHN,AARON,JR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HENDRICKS,D 23CR 702514
158 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701417
** 159 MATIAS,ZACARIAS,BERDUO DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 309872
160 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
161 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
162 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
163 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
164 MCLAUGHLIN,QWAYDARIUS, DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701722
IMP USE TEMP DEALER PERMIT/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701722
165 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552
166 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
167 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
168 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
169 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
170 MEYERS,JENNIFER,MARIA SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 701005
171 MIZELLE,LARRY,DEAN,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701259
172 MOODY,MATTHEW,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 700049
173 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
174 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
175 MORCOCK,SARAH,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702525
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 702525
176 MORROW,CHARLES,JACKSON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HENDRICKS,D 23CR 702887
** 177 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306
178 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701623
** 179 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 180 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 181 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
182 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
183 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352
184 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090
185 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086
186 NICHOLS,THOMAS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487
187 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463
188 O'BRIEN,JEFFREY,SCOTT SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 23CR 702095
189 O'DELL,CARTER,JOHN SPEEDING 095/45 ROMERO,T 23CR 702050
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
190 OLIVER,JIM,UPTON,JR SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 702096
191 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186
192 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488
193 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
194 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
195 ORTON,WILLIAM,JACK,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702361
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702361
196 OSLIN,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 280351
197 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297
** 198 PARISH,AMY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 318126
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,TONY 23CR 318126
199 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803
200 PENA,JOHN-LOU SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 702526
201 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
202 PEREZ,JUAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,JO 23CR 701562
** 203 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599
204 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 700674
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARRILLO,IS 23CR 700674
205 PERRELL,BRANDON,KYLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702292
206 PHARES,KRISTEN,LYNN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701422
207 PHARES,KRISTEN,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MANNON,K 21CR 704521
208 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701316
209 PINEDA,ARIEL,ALEXANDRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 701414
SPEEDING 049/35 HENDRICKS,D 23CR 701414
210 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728
211 POLIZZI,DEREK,JOHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701724
212 PONTIOUS,DESIREE,JADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 281316
213 PONTIOUS,DESIREE,JADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701626
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701626
** 214 POTTER,ELIJAH,J DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO, TON 23CR 299903
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO, TON 23CR 299903
215 RANDLES,ADAM,ROSS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702377
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702377
216 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
217 REELS,LAURA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702291
IMPROPER PASSING ON RIGHT ENNIS,D,F 23CR 702291
218 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
219 RENFROW,ENNIS,MARION FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 23IF 700414
220 RICH,CHARLES,ANTHONY AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ROMERO,T 23CR 701958
221 RIGSBEE,RODNEY,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 701389
222 ROACH,CATHERINE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700484
223 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
224 ROBINSON,LAYLA,MARIE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701442
225 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
226 RUSSELL,ASHTON,MACKENZ FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701305
227 SANTOS,JAVIER,ALEXANDE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701572
228 SAUNDERS,TRAVIS,NEIL DWLR NOT IMPAIRED REV ANDREW,JACO 23CR 310675
229 SAUNDERS,TRAVIS,NEIL DWLR NOT IMPAIRED REV Andrew,Jaco 23CR 701739
230 SEYBOLD,DUANE,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
231 SHANKS,MONICA,VALLI SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 23CR 702360
232 SHARPE,TONY,ORLANDO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Andrew,Jaco 23CR 702463
233 SHELTON,JASON,TRAVELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 23CR 702516
234 SIMMONDS,JONNA,HELENE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701444
235 SIMPSON,JOHN,CHRISTOPH SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 701099
236 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
237 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
238 SMITH,BILLY,MERCER UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 701262
239 SMITH,RICHARD,JR ASSAULT ON A FEMALE WHITE,PATRI 22CR 263030
ASSAULT ON A FEMALE WHITE,PATRI 22CR 263030
240 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450
241 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669
242 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902
243 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495
** 244 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
245 STEPHENS,JULIAN,JAVON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 702023
246 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063
247 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
248 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
249 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705
250 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518
251 STYRON,MICHAEL,EUGENE SPEEDING 066/45 ENNIS,D,F 23CR 702527
** 252 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241
253 TAYLOR,RICHARD,TIMOTHY NO OPERATORS LICENSE BEDSOLE,JOS 23CR 700767
254 TAYLOR,ROBERT,BURTON I DRIVING WHILE IMPAIRED DAVID ENNIS 23CR 281212
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DAVID ENNIS 23CR 281212
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE DAVID ENNIS 23CR 281212
255 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700937
256 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702138
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 702138
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702138
257 THOMAS,ASHTON,ALAN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702295
258 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266
259 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130
260 THOMAS,RONALD,WILLIAM, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 23CR 702279
261 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
** 262 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 07/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511
** 263 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383
264 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811
265 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871
** 266 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943
267 VILLENEUVE,BRENNAN,LEE TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 700606
268 VINSON,KAREN,SELENE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 23CR 700976
** 269 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969
** 270 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140
** 271 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810
272 WALLACE,AIDAN,JAMES SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 701091
273 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
274 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131
275 WEEKS,MARSHALL,GRAY ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 23CR 343028
276 WELLS,DEREK,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BULLOCK 22IF 000218
FAILURE TO REDUCE SPEED BULLOCK 22IF 000218
277 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668
278 WETHERALD,NICHOLE,LEIG IMPROPER TURN ENNIS,D,F 23IF 701317
279 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960
280 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301
WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301
FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301
281 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
282 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
283 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270
284 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973
285 WILLIS,TERRY,LEAROY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701441
286 WINSLOW,BOBBY,JEAN,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701571
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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