carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

2 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 050/35 HOWELL,J,C 19CR 702858

DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 19CR 702858

3 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING HOWELL,J,C 19CR 702859

4 BAYLISS,RICHARD,NORFLE EXPIRED/NO INSPECTION HOWELL,J,C 19CR 704550

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOWELL,J,C 19CR 704550

5 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 055/35 HOWELL,J,C 19CR 704557

OPERATE VEH NO INS HOWELL,J,C 19CR 704557

6 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 21CR 701172

** 7 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 22CR 051114

** 8 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149

9 COURTNEY,KENNETH,AUSTI ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050739

10 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379

11 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471

12 DAVIS,GUS,LOUIS,III SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000780

13 DE LA CRUZ,MERAVI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333376

14 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218

15 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793

16 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932

SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932

17 ECHAVEZ,ANNE,MAREEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000781

18 FEARRINGTON,ERIC,STEVE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 22CR 705390

19 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719

SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719

20 FORBES,JAMES,ANTHONY LITTERING NOT > 15 LBS BERRY,J 22CR 703502

21 GARCIA-SELVAN,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 705182

SPEEDING 048/35 BERRY,J 22CR 705182

22 GARCIA,SANTIAGO SIMPLE ASSAULT OVANDO,ANGE 22CR 333373

23 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794

24 HODGE,WESLEY,JEROME SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 703212

25 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 702553

** 26 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225

27 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593

** 28 JONES,JOSEPH DWLR IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 703262

29 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183

** 30 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038

31 KIRBY,KEVIN,FRANCES BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128

BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128

BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128

BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128

BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128

32 KIRBY,KEVIN,FRANCIS FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129

FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129

FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129

FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129

33 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223

34 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129

35 MELVILLE,KIMBERLY,RENE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000944

36 MENDEZ,YARI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333367

37 MURRAY,ARLENE,MARIE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 22CR 705389

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 705389

38 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700158

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700158

39 PRICE,ROXANNA,KAY BREAKING OR ENTERING (M) GOODRUM,J 22CR 050795

40 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049

41 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

42 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

43 SAUNDERS,DARREL SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000945

SPA 44 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

45 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850

46 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609

SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609

47 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512

48 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004

SPA 49 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719

50 VERDUGO,JESUS NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 703204

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703204

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 703204

51 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633

52 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070

** 53 WILEY,RAYMOND,SCOTT TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BUCK 21CR 000679

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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