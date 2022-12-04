DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
2 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 050/35 HOWELL,J,C 19CR 702858
DWLR NOT IMPAIRED REV HOWELL,J,C 19CR 702858
3 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING HOWELL,J,C 19CR 702859
4 BAYLISS,RICHARD,NORFLE EXPIRED/NO INSPECTION HOWELL,J,C 19CR 704550
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOWELL,J,C 19CR 704550
5 BAYLISS,RICHARD,NORFLE SPEEDING 055/35 HOWELL,J,C 19CR 704557
OPERATE VEH NO INS HOWELL,J,C 19CR 704557
6 BAYLISS,RICHARD,NORFLE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 21CR 701172
** 7 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 22CR 051114
** 8 CAMPBELL,KEVIN,MAURICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ GARNER,B 22CR 704149
9 COURTNEY,KENNETH,AUSTI ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050739
10 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379
11 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471
12 DAVIS,GUS,LOUIS,III SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000780
13 DE LA CRUZ,MERAVI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333376
14 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218
15 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
16 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932
SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932
17 ECHAVEZ,ANNE,MAREEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000781
18 FEARRINGTON,ERIC,STEVE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 22CR 705390
19 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719
SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719
20 FORBES,JAMES,ANTHONY LITTERING NOT > 15 LBS BERRY,J 22CR 703502
21 GARCIA-SELVAN,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 705182
SPEEDING 048/35 BERRY,J 22CR 705182
22 GARCIA,SANTIAGO SIMPLE ASSAULT OVANDO,ANGE 22CR 333373
23 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
24 HODGE,WESLEY,JEROME SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 703212
25 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 702553
** 26 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225
27 JOHNSON,ROCKEL,NICOLE FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 21IF 702593
** 28 JONES,JOSEPH DWLR IMPAIRED REV SLOOP,D,T 22CR 703262
29 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183
** 30 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038
31 KIRBY,KEVIN,FRANCES BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
32 KIRBY,KEVIN,FRANCIS FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/05/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
33 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223
34 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129
35 MELVILLE,KIMBERLY,RENE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000944
36 MENDEZ,YARI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333367
37 MURRAY,ARLENE,MARIE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 22CR 705389
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 705389
38 PHILLIPS,KAMERON,ALYSE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700158
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700158
39 PRICE,ROXANNA,KAY BREAKING OR ENTERING (M) GOODRUM,J 22CR 050795
40 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049
41 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
42 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
43 SAUNDERS,DARREL SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000945
SPA 44 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
45 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850
46 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609
SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609
47 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512
48 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004
SPA 49 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719
50 VERDUGO,JESUS NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 703204
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703204
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 703204
51 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633
52 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070
** 53 WILEY,RAYMOND,SCOTT TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BUCK 21CR 000679
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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