DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE L.W. MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,LOGAN,ANDREW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701956
2 ANGELINI,AMANDA,MARIA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701685
3 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877
4 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863
SPA 5 ARIAS,ROCIO,DEL NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700617
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23CR 700617
6 AYRES,GENE,ERIC SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701697
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 701697
7 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547
8 BALL,JEFFREY,BRITTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701721
9 BANEGAS-PADILLA,MISAEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 703071
10 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953
11 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358
12 BELLARD,JASON,KEITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701796
13 BETSINGER,COURTNEY,DIA SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 702765
14 BETTEX,BRIAN,EUGENE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701735
15 BEY,ZIMEYAH,ZAHARA,ALI NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702963
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702963
16 BOONE,JONATHAN,DAVID SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701894
17 BRIMMER,GERARD,ALEXAND SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 23CR 701539
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701539
18 BROWN,JOSEPH,SMITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701777
19 BURKE,ROGER,A SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701833
20 BURNS,GILBERT OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 702949
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 702949
21 BUTTON,CONNOR,TOBIAS SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 703033
22 BUZZEO,BRITTANY,ELIZAB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701964
23 CADY,TYSON,MITCHELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701953
24 CAHOON,STEVIE,CHANEL ASSAULT BY POINTING A GUN ALEXANDER, 23CR 285963
SIMPLE ASSAULT ALEXANDER, 23CR 285963
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER, 23CR 285963
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 285963
COMMUNICATING THREATS ALEXANDER, 23CR 285963
25 CANIPE,WILLIAM DISORDERLY CONDUCT FLEMING,B 23CR 330302
26 CARLETON,MARK,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701832
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 701832
27 CASTRO,STEVEN,GIOVANNY NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702877
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702877
28 CLARK,MICHELLE,PAGE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 701596
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 COKER,SARA,MEGAN ASSAULT AND BATTERY FERREIRA,PA 23CR 343296
30 COLLINS,WESLEE,TODD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOYETTE,WIL 23CR 701991
31 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705
32 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192
SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192
33 COOKE,JESSICA,ANN ASSAULT AND BATTERY FERREIRA,PA 23CR 343309
34 CULBRETH,LOU,CARSON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701967
35 DESKAR,SARA,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703034
36 DIEHLMANN,JENNIFER,MIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703049
37 DOVER,MARY,MARTIN SPEEDING 078/55 KIRBY,JASON 23CR 703050
38 DUNN,NOAH,RYLEE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 702901
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702901
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23CR 702901
39 EBNER,MICHAEL,H FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701860
40 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736
41 EDWARDS,DEENA,DENISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701594
42 ELLISON,STERLING,MCCOY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701879
SPA 43 ESCOBAR,SINDY FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701876
44 ESHELMAN,JACKSON,COLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701912
45 EUBANKS,JACKIE,MILTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701892
46 FOSTER,AUSTIN,GREY SPEEDING 080/55 KIRBY,JASON 23CR 703005
47 FULCHER,LOREN,GOLDEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700762
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700762
48 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346
49 FUQUA,WILLIAM CHILD NOT IN REAR SEAT Ferreira,Pa 23IF 701834
** 50 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
51 GIFFORD,JENNA,MONROE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FERREIRA,PA 23CR 348923
OBSTRUCTING JUSTICE(M) FERREIRA,PA 23CR 348923
52 GILLIAM,GABRIEL,MICHAE SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 703051
53 GODETTE,SHAQUITA,BARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700758
54 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701718
55 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628
SPA 56 GUZMAN,MIGUEL,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702716
57 HAAS,VALERIE,BOND SPEEDING 060/45 KIRBY,JASON 23IF 701877
58 HAND,MICHAEL,JUNIOR DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 22CR 051189
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FERREIRA,P 22CR 051189
59 HAND,MICHAEL,JUNIOR OPERATE VEH NO INS FERREIRA,P 22CR 051190
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 22CR 051190
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 22CR 051190
60 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049
61 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050
62 HARKLEY,NATASHA,LATRIC SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 703055
63 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537
64 HAWKINS,ANTHONY,RUSSEL SPEEDING 080/55 KIRBY,JASON 23CR 702775
EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,JASON 23CR 702775
65 HESTER,FRANK,REESE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701954
66 HILL,GABRIEL,KENYA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701608
67 HORNER,ANDREW,SCOTT SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703056
68 HOWARD,SARAHI,FARAH DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 702878
** 69 HUNT,CHARLES,STANLEY RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 23CR 363112
70 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
71 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM SPEEDING 074/55 Alexander,G 23CR 703072
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 703072
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 JACKSON,PETER,ARLO,JR SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 702606
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 702606
73 JEFFERSON,BRENDA,KAYE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 705823
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 705823
74 JERNAN,ALLIE,MARIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701734
SPA 75 JIMENEZ-GUERRA,OSCAR,A NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702951
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702951
** 76 JIMENEZ,LEONARDO,LUIS DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 359798
NO OPERATORS LICENSE ALEXANDER,G 23CR 359798
** 77 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076
INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076
78 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907
FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907
EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907
79 JONES,REDELL,WILLIAM,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702774
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702774
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702774
80 JORDAN,SETH,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701930
81 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820
82 LAMB,DEBRA,RUTH ENT/REM PK BEF/AFT HRS W/O PER FLEMING,B 23CR 000430
83 LAMM,AVERETTE,MITCHELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701778
84 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
85 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839
SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839
86 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840
87 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113
88 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956
89 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545
90 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 705753
OPERATE VEH NO INS COLLINS,A,S 22CR 705753
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG COLLINS,A,S 22CR 705753
91 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578
92 LEWIS,JASON,M SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701859
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701859
93 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286
94 LITTLE,JANIA,SEMAJE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701802
95 LOGAN,GERALD,ALBERT SPEEDING 061/45 KIRBY,JASON 23CR 702876
96 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) LOWERY,DONN 23CR 353230
97 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MORISCO,GIO 23CR 353338
98 LYNCH,JAMES,EARL DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO 22CR 001038
** 99 LYNCH,JAMES,EARL ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 23CR 244467
** 100 LYNCH,JAMES,EARL ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 23CR 244609
INJURY TO PERSONAL PROPERTY STEWART,ELI 23CR 244609
101 MACLEAN,JAMES,PATRICK, SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 701964
SPA 102 MAGANA,MIGUEL,ANGEL,SA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE KIRBY,J,I 23CR 702717
103 MARRERO,WILLIAM POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 22IF 702418
104 MAY,SCOTT,CHRISTOPHER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701857
105 MAZIQUE,RONALD,LEWIS,I CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703053
106 MCCOO,RICHARD,BERNARD, SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701270
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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107 MCDONALD,ANDON,MICHAEL SPEEDING 083/55 KIRBY,J,I 23CR 701903
108 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098
109 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528
SPA 110 MENDEZ,JULIO,CESAR,ROM NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702985
FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,JASON 23CR 702985
111 METCALF,KYLE,JACOB POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 703086
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 703086
112 MILLIKEN,PAMELA,LA,TRI SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOYETTE,WIL 23CR 700517
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYETTE,WIL 23CR 700517
113 MILLS,CHARLES,EDWARD,J FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,JASON 23IF 701799
114 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701878
SPA 115 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770
116 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005
117 MORRIS,JASON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 271730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 271730
118 MORRIS,JASON,ROBERT NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701381
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23CR 701381
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 23CR 701381
119 MUNN,INDIA,LORRAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702950
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702950
120 MURRAY,DEVIN,MAURICE WINDOW TINT VIOL CMV Ferreira,Pa 23CR 703090
121 NELSON,TAYLOR,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700922
122 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226
123 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 700872
124 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362
125 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420
126 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829
127 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288
128 PERRO,ALEXIS,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701985
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 701985
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701985
129 PITTMAN,CAMERON,THOMAS EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,JASON 23IF 701893
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,JASON 23IF 701893
130 POWELL,DAWN,SHARK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701775
131 POWELL,ELIZABETH,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 702902
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23CR 702902
132 PREWITT,CHARLES,COLBY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702603
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702603
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702603
133 RAMIREZ,SARAH,MYERS SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701736
134 RICHMOND,GERALD,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701214
135 ROBINSON,AMANDA,RENEE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701889
136 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248
137 ROSE,MARY,SMITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701774
138 SANDOVAL,ISIDRO,EMILIO PASSENGER FLEE ACC PROP DAM KIRBY,J,I 23CR 702665
139 SCRUGGS,ANDREW,MICHAEL SPEEDING 083/55 KIRBY,JASON 23CR 703054
140 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
141 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408
142 SHAVER,GEORGE,LEE,III ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 22CR 296288
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH STEWART,ELI 22CR 296288
DWLR IMPAIRED REV STEWART,ELI 22CR 296288
143 SHAW,ANGELA,KRISTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702986
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702986
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,JASON 23CR 702986
UNSAFE TIRES KIRBY,JASON 23CR 702986
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702986
144 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894
145 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085
146 SHELTON,WILLIAM,MAYS,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701798
147 SIMMONS,STEPHEN,GARLAN SPEEDING 058/35 KIRBY,JASON 23CR 702766
148 SMALL,CHELSIA,MARIE CYBERSTALKING WILLIAMS,MA 23CR 211892
149 STYRON,RICHARD,CLIFTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702834
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702834
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702834
150 SULLIVAN,SUZANNE,ELIZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701902
SPEEDING 050/35 KIRBY,J,I 23CR 701902
151 TAYLOR,JEFFREY,MICHAEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 702962
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 702962
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702962
152 TAYLOR,KATRIN,DOEHRING HANDICAPPED PARKING VIOLATION FLEMING,B 23IF 000091
PARK IN UNDESIGNATED AREAS FLEMING,B 23IF 000091
153 TEABO,MICHAEL,TODD MISDEMEANOR CHILD ABUSE SHANNON,LAC 23CR 231508
154 THOMAS,JAMES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,JASON 23CR 258770
155 TURNER,ETHAN,GRANT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701776
156 VAN,KRISTINA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701118
157 VARGASGARCIA,JUAN,FERN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703052
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703052
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703052
158 VENTURA,EFAIN,ORTIZ SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 700929
159 WATSON,TAKESHIA,RENEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701858
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 701858
160 WHITE,ISAIAH,ANTHONY ASSAULT ON A FEMALE STEWART, EL 23CR 266967
161 WHITWORTH,JOSEPH,FRANK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701928
162 WILLIAMS,KEVIN,JERMAIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701720
163 WILLIAMS,KEVIN,JOHN SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 702835
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702835
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702835
164 WILLIS,CHRISTOPHER,RYA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701801
165 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213
OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213
166 ZARATEHERNANDEZ,GABINO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701344
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701344
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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