carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE L.W. MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,LOGAN,ANDREW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701956

2 ANGELINI,AMANDA,MARIA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701685

3 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877

4 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863

SPA 5 ARIAS,ROCIO,DEL NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700617

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23CR 700617

6 AYRES,GENE,ERIC SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701697

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 701697

7 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547

8 BALL,JEFFREY,BRITTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701721

9 BANEGAS-PADILLA,MISAEL NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 703071

10 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953

11 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358

12 BELLARD,JASON,KEITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701796

13 BETSINGER,COURTNEY,DIA SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 702765

14 BETTEX,BRIAN,EUGENE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701735

15 BEY,ZIMEYAH,ZAHARA,ALI NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702963

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702963

16 BOONE,JONATHAN,DAVID SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701894

17 BRIMMER,GERARD,ALEXAND SPEEDING 063/45 KIRBY,J,I 23CR 701539

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701539

18 BROWN,JOSEPH,SMITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701777

19 BURKE,ROGER,A SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701833

20 BURNS,GILBERT OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 702949

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 702949

21 BUTTON,CONNOR,TOBIAS SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 703033

22 BUZZEO,BRITTANY,ELIZAB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701964

23 CADY,TYSON,MITCHELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701953

24 CAHOON,STEVIE,CHANEL ASSAULT BY POINTING A GUN ALEXANDER, 23CR 285963

SIMPLE ASSAULT ALEXANDER, 23CR 285963

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER, 23CR 285963

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 285963

COMMUNICATING THREATS ALEXANDER, 23CR 285963

25 CANIPE,WILLIAM DISORDERLY CONDUCT FLEMING,B 23CR 330302

26 CARLETON,MARK,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701832

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 701832

27 CASTRO,STEVEN,GIOVANNY NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702877

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702877

28 CLARK,MICHELLE,PAGE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 701596

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 COKER,SARA,MEGAN ASSAULT AND BATTERY FERREIRA,PA 23CR 343296

30 COLLINS,WESLEE,TODD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOYETTE,WIL 23CR 701991

31 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY SECOND DEGREE TRESPASS FRANKEL,JOS 23CR 204705

32 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY BREAKING OR ENTERING (M) FERREIRA,PA 23CR 205192

SECOND DEGREE TRESPASS FERREIRA,PA 23CR 205192

33 COOKE,JESSICA,ANN ASSAULT AND BATTERY FERREIRA,PA 23CR 343309

34 CULBRETH,LOU,CARSON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701967

35 DESKAR,SARA,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703034

36 DIEHLMANN,JENNIFER,MIC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703049

37 DOVER,MARY,MARTIN SPEEDING 078/55 KIRBY,JASON 23CR 703050

38 DUNN,NOAH,RYLEE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 702901

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702901

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23CR 702901

39 EBNER,MICHAEL,H FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701860

40 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736

41 EDWARDS,DEENA,DENISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701594

42 ELLISON,STERLING,MCCOY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701879

SPA 43 ESCOBAR,SINDY FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701876

44 ESHELMAN,JACKSON,COLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701912

45 EUBANKS,JACKIE,MILTON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701892

46 FOSTER,AUSTIN,GREY SPEEDING 080/55 KIRBY,JASON 23CR 703005

47 FULCHER,LOREN,GOLDEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700762

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700762

48 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346

49 FUQUA,WILLIAM CHILD NOT IN REAR SEAT Ferreira,Pa 23IF 701834

** 50 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

51 GIFFORD,JENNA,MONROE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM FERREIRA,PA 23CR 348923

OBSTRUCTING JUSTICE(M) FERREIRA,PA 23CR 348923

52 GILLIAM,GABRIEL,MICHAE SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 703051

53 GODETTE,SHAQUITA,BARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700758

54 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701718

55 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628

SPA 56 GUZMAN,MIGUEL,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702716

57 HAAS,VALERIE,BOND SPEEDING 060/45 KIRBY,JASON 23IF 701877

58 HAND,MICHAEL,JUNIOR DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 22CR 051189

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FERREIRA,P 22CR 051189

59 HAND,MICHAEL,JUNIOR OPERATE VEH NO INS FERREIRA,P 22CR 051190

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 22CR 051190

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 22CR 051190

60 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049

61 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050

62 HARKLEY,NATASHA,LATRIC SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 703055

63 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537

64 HAWKINS,ANTHONY,RUSSEL SPEEDING 080/55 KIRBY,JASON 23CR 702775

EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,JASON 23CR 702775

65 HESTER,FRANK,REESE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701954

66 HILL,GABRIEL,KENYA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701608

67 HORNER,ANDREW,SCOTT SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703056

68 HOWARD,SARAHI,FARAH DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 702878

** 69 HUNT,CHARLES,STANLEY RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 23CR 363112

70 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

71 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM SPEEDING 074/55 Alexander,G 23CR 703072

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 703072

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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72 JACKSON,PETER,ARLO,JR SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 702606

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 702606

73 JEFFERSON,BRENDA,KAYE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 22CR 705823

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 22CR 705823

74 JERNAN,ALLIE,MARIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701734

SPA 75 JIMENEZ-GUERRA,OSCAR,A NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702951

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702951

** 76 JIMENEZ,LEONARDO,LUIS DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 359798

NO OPERATORS LICENSE ALEXANDER,G 23CR 359798

** 77 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076

INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076

78 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907

FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907

EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907

79 JONES,REDELL,WILLIAM,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702774

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702774

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702774

80 JORDAN,SETH,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701930

81 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820

82 LAMB,DEBRA,RUTH ENT/REM PK BEF/AFT HRS W/O PER FLEMING,B 23CR 000430

83 LAMM,AVERETTE,MITCHELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701778

84 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

85 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839

SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839

86 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840

87 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113

88 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956

89 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545

90 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 705753

OPERATE VEH NO INS COLLINS,A,S 22CR 705753

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG COLLINS,A,S 22CR 705753

91 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578

92 LEWIS,JASON,M SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701859

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701859

93 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286

94 LITTLE,JANIA,SEMAJE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701802

95 LOGAN,GERALD,ALBERT SPEEDING 061/45 KIRBY,JASON 23CR 702876

96 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) LOWERY,DONN 23CR 353230

97 LOWERY,TEALA,NICHOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MORISCO,GIO 23CR 353338

98 LYNCH,JAMES,EARL DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO 22CR 001038

** 99 LYNCH,JAMES,EARL ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 23CR 244467

** 100 LYNCH,JAMES,EARL ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 23CR 244609

INJURY TO PERSONAL PROPERTY STEWART,ELI 23CR 244609

101 MACLEAN,JAMES,PATRICK, SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 701964

SPA 102 MAGANA,MIGUEL,ANGEL,SA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE KIRBY,J,I 23CR 702717

103 MARRERO,WILLIAM POSSESS ALCOHOL IN CMV GARNER,B 22IF 702418

104 MAY,SCOTT,CHRISTOPHER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701857

105 MAZIQUE,RONALD,LEWIS,I CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703053

106 MCCOO,RICHARD,BERNARD, SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701270

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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107 MCDONALD,ANDON,MICHAEL SPEEDING 083/55 KIRBY,J,I 23CR 701903

108 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098

109 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528

SPA 110 MENDEZ,JULIO,CESAR,ROM NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702985

FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,JASON 23CR 702985

111 METCALF,KYLE,JACOB POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 703086

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 703086

112 MILLIKEN,PAMELA,LA,TRI SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOYETTE,WIL 23CR 700517

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYETTE,WIL 23CR 700517

113 MILLS,CHARLES,EDWARD,J FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,JASON 23IF 701799

114 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701878

SPA 115 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770

116 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005

117 MORRIS,JASON,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 271730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 271730

118 MORRIS,JASON,ROBERT NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 701381

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23CR 701381

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 23CR 701381

119 MUNN,INDIA,LORRAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702950

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702950

120 MURRAY,DEVIN,MAURICE WINDOW TINT VIOL CMV Ferreira,Pa 23CR 703090

121 NELSON,TAYLOR,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700922

122 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700226

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700226

123 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 700872

124 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362

125 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700420

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700420

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700420

126 OWENS,MISTY,ROCHELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,E 22CR 700829

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG STEWART,E 22CR 700829

127 OWENS,MISTY,ROCHELLE NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701288

128 PERRO,ALEXIS,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701985

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 701985

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701985

129 PITTMAN,CAMERON,THOMAS EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,JASON 23IF 701893

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,JASON 23IF 701893

130 POWELL,DAWN,SHARK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701775

131 POWELL,ELIZABETH,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 702902

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23CR 702902

132 PREWITT,CHARLES,COLBY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702603

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702603

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702603

133 RAMIREZ,SARAH,MYERS SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701736

134 RICHMOND,GERALD,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701214

135 ROBINSON,AMANDA,RENEE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701889

136 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248

137 ROSE,MARY,SMITH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701774

138 SANDOVAL,ISIDRO,EMILIO PASSENGER FLEE ACC PROP DAM KIRBY,J,I 23CR 702665

139 SCRUGGS,ANDREW,MICHAEL SPEEDING 083/55 KIRBY,JASON 23CR 703054

140 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

141 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408

142 SHAVER,GEORGE,LEE,III ASSAULT ON A FEMALE STEWART,ELI 22CR 296288

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH STEWART,ELI 22CR 296288

DWLR IMPAIRED REV STEWART,ELI 22CR 296288

143 SHAW,ANGELA,KRISTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702986

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702986

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,JASON 23CR 702986

UNSAFE TIRES KIRBY,JASON 23CR 702986

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702986

144 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894

145 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085

146 SHELTON,WILLIAM,MAYS,I FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701798

147 SIMMONS,STEPHEN,GARLAN SPEEDING 058/35 KIRBY,JASON 23CR 702766

148 SMALL,CHELSIA,MARIE CYBERSTALKING WILLIAMS,MA 23CR 211892

149 STYRON,RICHARD,CLIFTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702834

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702834

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702834

150 SULLIVAN,SUZANNE,ELIZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701902

SPEEDING 050/35 KIRBY,J,I 23CR 701902

151 TAYLOR,JEFFREY,MICHAEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 702962

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 702962

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702962

152 TAYLOR,KATRIN,DOEHRING HANDICAPPED PARKING VIOLATION FLEMING,B 23IF 000091

PARK IN UNDESIGNATED AREAS FLEMING,B 23IF 000091

153 TEABO,MICHAEL,TODD MISDEMEANOR CHILD ABUSE SHANNON,LAC 23CR 231508

154 THOMAS,JAMES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,JASON 23CR 258770

155 TURNER,ETHAN,GRANT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701776

156 VAN,KRISTINA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701118

157 VARGASGARCIA,JUAN,FERN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703052

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703052

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703052

158 VENTURA,EFAIN,ORTIZ SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 700929

159 WATSON,TAKESHIA,RENEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701858

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 701858

160 WHITE,ISAIAH,ANTHONY ASSAULT ON A FEMALE STEWART, EL 23CR 266967

161 WHITWORTH,JOSEPH,FRANK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701928

162 WILLIAMS,KEVIN,JERMAIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701720

163 WILLIAMS,KEVIN,JOHN SPEEDING 072/55 KIRBY,JASON 23CR 702835

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702835

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702835

164 WILLIS,CHRISTOPHER,RYA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701801

165 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213

OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213

166 ZARATEHERNANDEZ,GABINO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701344

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701344

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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