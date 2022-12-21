DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORBALE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABOUDONIA,TAREK,M,B SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 705336
2 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705301
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705301
NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705301
3 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252
SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252
4 ALLEN,ALYSSA,MARY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 705520
5 ALLISON,JUSTIN,CLAY NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705302
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705302
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705302
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 705302
UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 705302
6 ALVIS,RACHEL,CHRISTINA POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID STEWART,E 22CR 705367
7 AMAYA,NATALIA,DELCARME SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000963
NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000963
8 ARTHUR,JOHNNY,DEAN SPEEDING 067/50 LANE,J,D 22CR 704649
9 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
10 AZEVEDO,TAYLA,JADE SPEEDING 060/35 LANE,J,D 22CR 705286
11 BALLARD,FREDRICK,ALEC DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 22CR 701430
12 BARBOUR,TRAVIS,DEVIN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703211
13 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905
14 BARLETTA,MICHAEL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703175
15 BAXTER,HUNTER,GORDON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 702991
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702991
16 BAXTER,HUNTER,GORDON SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702400
17 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704224
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704224
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 704224
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704224
18 BENNETT,ZACHERY,ALLEN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN KEARNEY,R 22CR 000917
19 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000701
20 BRITTINGHAM,NATHANIEL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705423
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705423
21 BRUDER,JOHN,CYRIL ASSAULT ON A FEMALE OKUN,DANIEL 22CR 337648
22 CAHOON,SABRINA,KATHERI SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703287
23 CALL,JASMINE,DIANE SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703177
24 CARREON,JOSE,GUADALUPE FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703210
25 CARRILLO,MARVIN,NOEL,R EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705365
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705365
26 CHADWICK,IRELAND,ALEXA SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705543
27 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536
28 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536
29 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851
SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851
30 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949
32 COMER,NADIA,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 705617
33 CRAFT,MICHELLE,CHRISTI ASSAULT AND BATTERY SCHUBERT,SO 22CR 318732
34 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582
35 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912
36 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,MICHE 22CR 318552
37 CREECH,LAURA,EMILY GIVE MTBV/U-WN TO
38 CRUZ,CARMEN,ALAINA SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000966
39 CUSHWA,ROGER,THOMAS SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 703174
40 DARDEN,DORIAN,DEANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 705616
41 DARLINGWENGER,MISTI,AN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700729
42 DARLINGWENGER,MISTI,AN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 700841
43 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER
UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145
44 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243
45 DICKINSON,LEE,PATRICK SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 703306
46 DICKINSON,TONYA STARR MISDEMEANOR LARCENY SHANNON,LAC 22CR 269778
47 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405
48 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450
49 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810
50 ELLISON,NATHANIEL,DETR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705465
FENDER HEIGHT VIOLATION WILLIS,C,D 21CR 705465
51 ELLISON,NATHANIEL,DETR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703492
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 703492
52 ELLISON,NATHANIEL,DETR VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21IF 703932
53 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602
54 EUBANKS,KATEY,MELISSA, SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000964
55 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 22CR 703932
56 FERRARI,DOMINIC,JAMES SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 703209
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703209
57 FOGEL,TRISTON,JAMES SPEEDING 055/35 LANE,J,D 22CR 705364
58 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
59 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486
60 FORTIN,ROBERT,JOSEPH SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 703196
61 FULCHER,LISA,BRIANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705508
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705508
SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 705508
62 GARCIA,GABRIELLE,ELIZA SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703197
63 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308
64 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305
65 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068
EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068
66 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839
67 GOFF,ELENITA,TONDOG,TA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENWAY,RYAN 22IF 702948
68 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268
69 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744
70 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542
71 HALL,KEVIN,JEFFERY ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 346678
72 HARVEY,BILLIE,DAWN MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 22CR 705644
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 22CR 705644
73 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130
74 HILL,EDDIE,OSTINE,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705416
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705416
EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 22CR 705416
75 HOBSON,WILLIAM,JEFFREY SPEEDING 087/55 LANE,J,D 22CR 705284
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705284
76 HOLST,KARL,MELING SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 705229
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705229
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705229
77 HOOPER,SARA,NICOLE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701235
78 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705283
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 705283
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705283
79 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705424
** 80 JENNINGS,PAUL CARMEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE KEARNEY,DEP 22CR 254257
** 81 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267
82 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475
83 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973
STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973
84 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 064/55 SMITH,J 22IF 000216
85 JOHNSON,WILLIAM ALEXAN COMMUNICATING THREATS COSTELLO,KA 22CR 257620
86 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491
87 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891
88 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032
89 KLEPPINGER,CYNTHIA,FAY SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703124
90 KORSON,ANTHONY,EUGENE, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705522
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705522
91 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510
92 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
93 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113
94 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956
95 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545
96 LANIER,JAMIE,ANDREW SPEEDING 062/45 LANE,J,D 22CR 704631
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704631
97 LATHAN,WILLIAM,RAY,JR SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703200
98 LATSIOS,MARIA,KALAGIAS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703316
99 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
100 LAWS,ASHLEY,REANE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW,C 22CR 703708
101 LEWANDOWSKI,DAVID,JOHN SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 705523
102 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523
103 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219
** 104 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194
105 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705425
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 705425
REAR LAMPS VIOLATION LANE,J,D 22CR 705425
106 LOPEZ,JERSON,ELISEO SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000967
107 LOTZER,CHRISTOPHER DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY BENWAY,RYAN 22CR 705766
EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY,RYAN 22CR 705766
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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108 LUPTON,ANDREW,THOMAS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705303
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705303
109 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549
110 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237
111 MARSHALL,RYAN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705377
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705377
EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705377
112 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578
113 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349
114 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471
115 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
116 MAURER,MICHAEL,ETHAN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703710
117 MBOUISSOU,DENEBA,NZIMB SPEEDING 054/35 LANE,J,D 22CR 705521
118 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
119 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
120 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
121 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653
FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653
122 MELVIN,DANIEL,EARL SPEEDING 083/55 SMITH,J 22CR 000831
123 MELVIN,KENNETH,WAYNE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000829
124 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT WILLIAMS,K 22IF 000210
125 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703311
126 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896
127 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447
128 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636
129 MERRICK,MALCOMB,PAUL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705366
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 705366
130 MILLER,RUSSELL,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702519
131 MILLETT,JASON,DAVID SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703288
132 MIRANDA,BENJAMIN,ROBER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705338
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705338
SPEEDING 057/45 LANE,J,D 22CR 705338
133 MITCHELL,MAKENZIE,LYNN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703236
134 MORAN,SARAH,LEAH SPEEDING 070/55 SMITH,J 22IF 000219
135 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751
136 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 22CR 702813
137 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371
DWLR LOPEZ,E 22CR 051371
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371
138 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
139 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
140 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
141 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868
142 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246
NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246
143 NOE,DAVID,FLETCHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705285
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705285
144 NORWOOD,CHERAYE,MONIQU DWLR ALEXANDER,J 10CR 700239
SPEEDING 056/45 ALEXANDER,J 10CR 700239
145 O'CONNOR,WENDY,LEE SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 705505
146 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
147 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
148 OWEN,BRADEN,RILEY SPEEDING 067/45 SMITH,J 22CR 000910
149 PATERNO,CRAIG,ALLEN SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 703147
150 PAULSON,JARED,ADAM MISDEMEANOR CHILD ABUSE KEARNEY,RIL 22CR 344139
151 PEREZ,JUAN,MANUEL-ROME SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703199
152 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493
153 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
154 PHILLIPS,JAMES,RAY ASSAULT ON A FEMALE WINTERS,MAL 21CR 052101
COMMUNICATING THREATS WINTERS,MAL 21CR 052101
MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,MAL 21CR 052101
155 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709
FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709
156 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868
157 PHILLIPS,MARY,KATHERIN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW,C 22CR 703798
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOLSCLAW,C 22CR 703798
SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL HOLSCLAW,C 22CR 703798
158 PIERCE,JOIE,MARIE OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701066
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701066
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701066
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701066
UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 701066
159 PIERCE,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 704651
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704651
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 704651
160 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422
161 PLISKO,CANDACE,LEE ALLOW DOG TO ROAM FREELY OFF P BURTON,O 21CR 000462
162 POSTON,GLENN,CHRISTIAN SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 703178
163 PRATER,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY STEWART,E 22CR 701554
164 RADOSEVICH,ANDREW,DAWS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703148
165 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735
166 RAMIREZ,JOSE,DOLORES,C NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704493
167 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705203
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705203
168 REXACH,CHRISTOPHER,MIC DWLR PITTMAN,R,D 09CR 703248
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 09CR 703248
169 REYNOLDS,BRANDIE,ELIZA LEAVE DANGEROUS DOG UNRESTRAIN NEWMAN,J 22CR 000231
170 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928
171 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929
172 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930
173 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863
174 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896
175 ROSS,DEVERA,REELS SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703155
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703155
176 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290
177 SALVADORLORENZO,JOSE,D NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 705765
** 178 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316
179 SAUCEDOESPINOZA,VENISI NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704491
180 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 702430
181 SCOTT,JACK,STERLING,II SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 705201
182 SERNA,DANIEL,ORTIZ ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SHANNON,L 22CR 000314
183 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408
184 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000965
185 SHEARIN,WOODY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703404
** 186 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050698
187 SHORT,LARRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700785
UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22CR 700785
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 700785
188 SIEWERT,CINDY,ESTRIDGE SPEEDING 062/45 LANE,J,D 22CR 705506
189 SLATER,BRADLEY,ROSS SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703125
190 SNEAD,DIONNE,FREEMAN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702634
191 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133
192 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903
193 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
194 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
195 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
196 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962
197 TAYLOR,STEPHEN,RYAN NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701738
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701738
198 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
199 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
200 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
201 THOMAS,MATTHEW,THEODOR SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 000703
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000703
202 THOMAS,NICHOLAS,EDWARD SPEEDING 053/35 LANE,J,D 22CR 705339
203 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319
204 THOMSON,ROBBIE,SCOTT EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700460
AGGRESSIVE DRIVING MANN,T,L 21CR 700460
** 205 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388
** 206 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389
207 VALENTINE,JANIE,LYNN SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000667
208 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404
209 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263
210 WALKER,AMY,ELIZABETH SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705544
211 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808
NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
212 WARD,CHRISTOPHER,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER POWELL,S,J 22IF 703279
213 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997
214 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
215 WILLIAMS,JAMES,ALLEN NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705337
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705337
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705337
216 WILLIAMS,SHELBY,ELAINE SPEEDING 049/35 LANE,J,D 22IF 703126
217 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627
218 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991
219 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600
220 WOODARD,LONNIE,DARREN SPEEDING 080/55 LANE,J,D 22CR 705507
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705507
221 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229
FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229
222 WRIGHT-BIGELOW,TAMILIA SPEEDING 062/45 LANE,J,D 22CR 705202
223 WRIGHT,RODINO,DESHION SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703289
224 YATES,JOHNATHAN,WADE SPEEDING 054/35 SMITH,J 22CR 000721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000721
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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