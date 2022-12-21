carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORBALE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABOUDONIA,TAREK,M,B SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 705336

2 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705301

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705301

NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705301

3 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252

SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252

4 ALLEN,ALYSSA,MARY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 705520

5 ALLISON,JUSTIN,CLAY NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705302

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705302

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705302

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 705302

UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 705302

6 ALVIS,RACHEL,CHRISTINA POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID STEWART,E 22CR 705367

7 AMAYA,NATALIA,DELCARME SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000963

NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000963

8 ARTHUR,JOHNNY,DEAN SPEEDING 067/50 LANE,J,D 22CR 704649

9 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

10 AZEVEDO,TAYLA,JADE SPEEDING 060/35 LANE,J,D 22CR 705286

11 BALLARD,FREDRICK,ALEC DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 22CR 701430

12 BARBOUR,TRAVIS,DEVIN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703211

13 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905

14 BARLETTA,MICHAEL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703175

15 BAXTER,HUNTER,GORDON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 702991

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702991

16 BAXTER,HUNTER,GORDON SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702400

17 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704224

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704224

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 704224

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704224

18 BENNETT,ZACHERY,ALLEN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN KEARNEY,R 22CR 000917

19 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000701

20 BRITTINGHAM,NATHANIEL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705423

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705423

21 BRUDER,JOHN,CYRIL ASSAULT ON A FEMALE OKUN,DANIEL 22CR 337648

22 CAHOON,SABRINA,KATHERI SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703287

23 CALL,JASMINE,DIANE SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703177

24 CARREON,JOSE,GUADALUPE FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703210

25 CARRILLO,MARVIN,NOEL,R EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705365

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705365

26 CHADWICK,IRELAND,ALEXA SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705543

27 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536

28 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536

29 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851

SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851

30 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949

32 COMER,NADIA,ALEXIS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 705617

33 CRAFT,MICHELLE,CHRISTI ASSAULT AND BATTERY SCHUBERT,SO 22CR 318732

34 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582

35 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912

36 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CRAFT,MICHE 22CR 318552

37 CREECH,LAURA,EMILY GIVE MTBV/U-WN TO

38 CRUZ,CARMEN,ALAINA SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000966

39 CUSHWA,ROGER,THOMAS SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 703174

40 DARDEN,DORIAN,DEANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 705616

41 DARLINGWENGER,MISTI,AN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700729

42 DARLINGWENGER,MISTI,AN UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 22IF 700841

43 DEANE,LANCE,ELISHA DRIVER

UNSAFE LANE CHANGE SMITH,J 22IF 000145

44 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243

45 DICKINSON,LEE,PATRICK SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 703306

46 DICKINSON,TONYA STARR MISDEMEANOR LARCENY SHANNON,LAC 22CR 269778

47 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405

48 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450

49 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810

50 ELLISON,NATHANIEL,DETR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705465

FENDER HEIGHT VIOLATION WILLIS,C,D 21CR 705465

51 ELLISON,NATHANIEL,DETR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703492

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 703492

52 ELLISON,NATHANIEL,DETR VEHICLE HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 21IF 703932

53 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602

54 EUBANKS,KATEY,MELISSA, SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000964

55 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 22CR 703932

56 FERRARI,DOMINIC,JAMES SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 703209

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703209

57 FOGEL,TRISTON,JAMES SPEEDING 055/35 LANE,J,D 22CR 705364

58 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

59 FORBUSH,LAUREN,ROSE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY OKUN,D 20CR 050486

60 FORTIN,ROBERT,JOSEPH SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 703196

61 FULCHER,LISA,BRIANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705508

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705508

SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22CR 705508

62 GARCIA,GABRIELLE,ELIZA SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703197

63 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308

64 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305

65 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068

EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068

66 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839

67 GOFF,ELENITA,TONDOG,TA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENWAY,RYAN 22IF 702948

68 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268

69 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744

70 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542

71 HALL,KEVIN,JEFFERY ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 346678

72 HARVEY,BILLIE,DAWN MISDEMEANOR LARCENY JONES,J 22CR 705644

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J 22CR 705644

73 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 353130

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN BENWAY,RYAN 22CR 353130

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 353130

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BENWAY,RYAN 22CR 353130

74 HILL,EDDIE,OSTINE,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705416

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705416

EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 22CR 705416

75 HOBSON,WILLIAM,JEFFREY SPEEDING 087/55 LANE,J,D 22CR 705284

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705284

76 HOLST,KARL,MELING SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 705229

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705229

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705229

77 HOOPER,SARA,NICOLE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701235

78 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705283

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 705283

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705283

79 JAMISON,ANTHONY,DARRIN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705424

** 80 JENNINGS,PAUL CARMEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE KEARNEY,DEP 22CR 254257

** 81 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267

82 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475

83 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973

STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973

84 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 064/55 SMITH,J 22IF 000216

85 JOHNSON,WILLIAM ALEXAN COMMUNICATING THREATS COSTELLO,KA 22CR 257620

86 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491

87 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891

88 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032

89 KLEPPINGER,CYNTHIA,FAY SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703124

90 KORSON,ANTHONY,EUGENE, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705522

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705522

91 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510

92 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

93 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700113

94 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956

95 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705545

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 705545

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705545

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 705545

96 LANIER,JAMIE,ANDREW SPEEDING 062/45 LANE,J,D 22CR 704631

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704631

97 LATHAN,WILLIAM,RAY,JR SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703200

98 LATSIOS,MARIA,KALAGIAS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703316

99 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

100 LAWS,ASHLEY,REANE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW,C 22CR 703708

101 LEWANDOWSKI,DAVID,JOHN SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 705523

102 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523

103 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219

** 104 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194

105 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705425

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 705425

REAR LAMPS VIOLATION LANE,J,D 22CR 705425

106 LOPEZ,JERSON,ELISEO SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000967

107 LOTZER,CHRISTOPHER DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY BENWAY,RYAN 22CR 705766

EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY,RYAN 22CR 705766

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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108 LUPTON,ANDREW,THOMAS RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705303

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705303

109 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549

110 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237

111 MARSHALL,RYAN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705377

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705377

EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705377

112 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578

113 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349

114 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471

115 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

116 MAURER,MICHAEL,ETHAN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703710

117 MBOUISSOU,DENEBA,NZIMB SPEEDING 054/35 LANE,J,D 22CR 705521

118 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

119 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

120 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

121 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653

FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653

122 MELVIN,DANIEL,EARL SPEEDING 083/55 SMITH,J 22CR 000831

123 MELVIN,KENNETH,WAYNE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000829

124 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT WILLIAMS,K 22IF 000210

125 MERCER,SAMANTHA,ANN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703311

126 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896

127 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447

128 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703636

129 MERRICK,MALCOMB,PAUL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 705366

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 705366

130 MILLER,RUSSELL,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702519

131 MILLETT,JASON,DAVID SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703288

132 MIRANDA,BENJAMIN,ROBER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705338

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705338

SPEEDING 057/45 LANE,J,D 22CR 705338

133 MITCHELL,MAKENZIE,LYNN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703236

134 MORAN,SARAH,LEAH SPEEDING 070/55 SMITH,J 22IF 000219

135 MORGADO,ANALILIA,MEDIN ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SOULT,T 22CR 000751

136 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 22CR 702813

137 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371

DWLR LOPEZ,E 22CR 051371

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371

138 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

139 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

140 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

141 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868

142 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246

NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246

143 NOE,DAVID,FLETCHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705285

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705285

144 NORWOOD,CHERAYE,MONIQU DWLR ALEXANDER,J 10CR 700239

SPEEDING 056/45 ALEXANDER,J 10CR 700239

145 O'CONNOR,WENDY,LEE SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 705505

146 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

147 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

148 OWEN,BRADEN,RILEY SPEEDING 067/45 SMITH,J 22CR 000910

149 PATERNO,CRAIG,ALLEN SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 703147

150 PAULSON,JARED,ADAM MISDEMEANOR CHILD ABUSE KEARNEY,RIL 22CR 344139

151 PEREZ,JUAN,MANUEL-ROME SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703199

152 PERT,KYNDALL,MORGAN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 22CR 338493

153 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

154 PHILLIPS,JAMES,RAY ASSAULT ON A FEMALE WINTERS,MAL 21CR 052101

COMMUNICATING THREATS WINTERS,MAL 21CR 052101

MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,MAL 21CR 052101

155 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709

FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709

156 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868

157 PHILLIPS,MARY,KATHERIN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY HOLSCLAW,C 22CR 703798

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOLSCLAW,C 22CR 703798

SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL HOLSCLAW,C 22CR 703798

158 PIERCE,JOIE,MARIE OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701066

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701066

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701066

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701066

UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 701066

159 PIERCE,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 704651

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704651

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 704651

160 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422

161 PLISKO,CANDACE,LEE ALLOW DOG TO ROAM FREELY OFF P BURTON,O 21CR 000462

162 POSTON,GLENN,CHRISTIAN SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 703178

163 PRATER,WILLIAM INJURY TO REAL PROPERTY STEWART,E 22CR 701554

164 RADOSEVICH,ANDREW,DAWS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703148

165 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J SIMPLE ASSAULT KELL,RANDAL 22CR 309735

166 RAMIREZ,JOSE,DOLORES,C NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704493

167 RAMOSLOPEZ,KEVIN,NOE NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705203

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705203

168 REXACH,CHRISTOPHER,MIC DWLR PITTMAN,R,D 09CR 703248

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 09CR 703248

169 REYNOLDS,BRANDIE,ELIZA LEAVE DANGEROUS DOG UNRESTRAIN NEWMAN,J 22CR 000231

170 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928

171 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929

172 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930

173 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863

174 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896

175 ROSS,DEVERA,REELS SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703155

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703155

176 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290

177 SALVADORLORENZO,JOSE,D NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 705765

** 178 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316

179 SAUCEDOESPINOZA,VENISI NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704491

180 SCHWALM,LYNETTE,ELIZAB SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 702430

181 SCOTT,JACK,STERLING,II SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 705201

182 SERNA,DANIEL,ORTIZ ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SHANNON,L 22CR 000314

183 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408

184 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000965

185 SHEARIN,WOODY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703404

** 186 SHORT,LARRY,JR COMMUNICATING THREATS LOWE,M 22CR 050698

187 SHORT,LARRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700785

UNSAFE PASSING YELLOW LINE RENN,J,A 22CR 700785

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 700785

188 SIEWERT,CINDY,ESTRIDGE SPEEDING 062/45 LANE,J,D 22CR 705506

189 SLATER,BRADLEY,ROSS SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703125

190 SNEAD,DIONNE,FREEMAN SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702634

191 SPITZ,MICHAEL,JACOB MISDEMEANOR STALKING VAUTHIER,NA 22CR 322133

192 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903

193 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

194 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

195 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

196 TAYLOR,STEPHEN,RYAN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000962

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000962

197 TAYLOR,STEPHEN,RYAN NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701738

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701738

198 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

199 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

200 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

201 THOMAS,MATTHEW,THEODOR SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 000703

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000703

202 THOMAS,NICHOLAS,EDWARD SPEEDING 053/35 LANE,J,D 22CR 705339

203 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319

204 THOMSON,ROBBIE,SCOTT EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700460

AGGRESSIVE DRIVING MANN,T,L 21CR 700460

** 205 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388

** 206 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389

207 VALENTINE,JANIE,LYNN SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000667

208 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404

209 VAUTHIER,NADINE LITTERING NOT > 15 LBS SPITZ,JAY 22CR 308263

210 WALKER,AMY,ELIZABETH SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705544

211 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808

NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 12/22/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

212 WARD,CHRISTOPHER,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER POWELL,S,J 22IF 703279

213 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997

214 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

215 WILLIAMS,JAMES,ALLEN NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 705337

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705337

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705337

216 WILLIAMS,SHELBY,ELAINE SPEEDING 049/35 LANE,J,D 22IF 703126

217 WILLIS,KATHRYN,ANN DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704627

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704627

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704627

218 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991

219 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600

220 WOODARD,LONNIE,DARREN SPEEDING 080/55 LANE,J,D 22CR 705507

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705507

221 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229

FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229

222 WRIGHT-BIGELOW,TAMILIA SPEEDING 062/45 LANE,J,D 22CR 705202

223 WRIGHT,RODINO,DESHION SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703289

224 YATES,JOHNATHAN,WADE SPEEDING 054/35 SMITH,J 22CR 000721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000721

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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