carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,JENNIFER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 700790

2 ALEXANDER,LEE,STUART SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BURTON,M 22CR 705725

3 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201

4 ATCHLEY,WILLIAM,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701015

5 AXE,BUNNY,FITZGERALD FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 703430

6 BARGOIL,DONALD,JACOB INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 23CR 701300

7 BARR,RICKY,STEVEN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 23CR 700307

8 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 086/55 BERRY,J 23CR 701134

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 701134

9 BEST,LENNY,FRANK FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BERRY,J 23CR 700810

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 700810

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 23CR 700810

10 CALDWELL,BRIAN,LEE SIMPLE ASSAULT WILKINSON,J 21CR 000910

11 CASTRO,BRITTANY,NICOLE SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,KE 23CR 270185

12 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

13 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

14 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

15 COOK,BLAKE,ANTHONY CYBERSTALKING FESMIRE-KEN 23CR 216285

16 COX,HAYDEN,MARCUS FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 23IF 700557

17 DIODATO,BRANDON,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 705770

18 DUNCAN,KASORN FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 23IF 700406

19 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932

SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932

20 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128

21 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994

22 FETTER,DEANNA,HELEN,NI FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 703465

23 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719

SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719

24 GARNER,DANIEL,GENE SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,DELF 23CR 215690

25 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580

26 GONZALEZ,JUAN,GUILLERM SPEEDING 045/35 WILKINSON,J 23CR 000195

NO OPERATORS LICENSE WILKINSON,J 23CR 000195

27 GREEN,KUWAIN,OMAR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 23CR 700157

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 700157

28 HALL,AMANDA LYN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 257936

29 HALL,AMANDA,LYNN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 000647

30 HALL,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703881

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026

32 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259

33 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945

34 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700904

35 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618

36 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

37 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581

38 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225

39 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709

40 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701114

41 MIMS,MELISSA,DAWN HANDICAPPED PARKING VIOLATION BURTON,M 22IF 703373

42 MOORE,RICKY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704799

43 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509

44 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620

45 MULLINS,JAMES,RICHARD, SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705192

46 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

47 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

48 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

49 POSEY,CHELSEA,DARCEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE BURTON,MORG 22CR 342500

50 RIGGS,JASON,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 700789

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 700789

51 SCHELLINGER,JACOB,SYLV DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704895

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 22CR 704895

52 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748

53 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749

54 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657

SPA 55 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678

56 SERRANO MARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161

57 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850

58 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232

59 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609

SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609

60 TAYLOR,TAKASHI,ALASTAI SPEEDING 086/45 BURTON,M 23CR 700697

61 VANICEK,JESSICA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BURTON,M 23IF 700405

SPA 62 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719

63 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

64 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR STALKING YATES,LILIA 23CR 202670

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CYBERSTALKING YATES,LILIA 23CR 202670

65 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633

66 WILLIS,AARON ASSAULT ON A FEMALE TURNER,BRAN 20CR 050562

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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