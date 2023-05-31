DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ARCHAMBAULT,AILINA NO OPERATORS LICENSE ESTERBROOK 23CR 000048
OPERATE VEH NO INS ESTERBROOK 23CR 000048
2 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE SORRELS,JAM 22CR 001044
** 3 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 23CR 000229
4 AUGENSTEIN,HAYDEN,MCCO CARRYING CONCEALED GUN(M) WALES,NICHO 23CR 312895
5 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
6 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905
7 BARNES,EDWIN,DOUGLAS DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HARRELL,BRI 23CR 261882
8 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011
9 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942
10 BRUDER,JOHN,CYRIL ASSAULT AND BATTERY MACKANIC,CH 23CR 300924
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MACKANIC,CH 23CR 300924
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MACKANIC,CH 23CR 300924
COMMUNICATING THREATS MACKANIC,CH 23CR 300924
COMMUNICATING THREATS MACKANIC,CH 23CR 300924
11 CARTWRIGHT,CHARLES,STA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000150
12 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV SCHAMEL,H 22CR 000968
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000968
13 CHADWICKJONES,RUTH,ELA OPERATE VEH NO INS SCHAMEL,H 22CR 000969
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000969
14 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902
15 COBB,ALTON,HARRISON,JR DRIVE LEFT OF CENTER WILLIAMS,K 23IF 000047
16 CRAIG,KAYLA,ANNE SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000071
17 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379
18 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471
19 DELEON,VINCENTE,LARA SPEEDING 077/55 SMITH,J 23CR 000087
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000087
20 DESANTIS,TALISHA,M DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SMITH,TYSHA 23CR 308673
** 21 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454
22 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000234
23 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014
24 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014
25 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED WALES,NICHO 22CR 328689
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALES,NICHO 22CR 328689
26 GARNER,KRISTINA,RUTH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH EBERT,JOHN 22CR 329548
27 GARNER,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 SMITH,J 23CR 000319
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000319
28 GLOVER JR,WILLIAM,ROBE DISORDERLY CONDUCT SMITH,TYSHA 23CR 266070
DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG SMITH,TYSHA 23CR 266070
29 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744
30 GOODWIN,CHASE,FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268
31 GREVER,JESSICA,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) ROCHELLE,RI 23CR 277119
** 32 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
33 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233
34 JOYNER,NICHOLAS,CHRIS- DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 23CR 000064
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,J 23CR 000064
** 35 KELLEY,DEONTAE,RAMAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000973
36 KELLEY,DEONTAE,RAMAL DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 23CR 000231
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,J 23CR 000231
37 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A NO OPERATORS LICENSE SORRELS,J 22CR 001046
38 LAW,KENNETH FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT WALLACE,R,L 14IF 700947
39 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
40 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
41 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
42 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
43 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
** 44 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644
CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644
45 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000236
46 ORR,KIMBERLY,CASE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000573
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000573
** 47 PARGETERE,MICHELLE,LEE COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,KE 22CR 375209
ETHNIC INTIMIDATION WILLIAMS,KE 22CR 375209
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIAMS,KE 22CR 375209
48 PFENDLER,SHERI,ANN INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,AL,D 23CR 291245
49 PLUSKOTA,DONATA,MAGDAL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000232
50 REMLEY,DIANE,LYNN EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000005
51 SALTER,CHRISTOPHER,WAY AGGRESSIVE DRIVING WILLIAMS,K 23CR 000290
HORN AND WARNING DEVICE VIO WILLIAMS,K 23CR 000290
52 SALTER,CHRISTOPHER,WAY DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIAMS,K 23IF 000048
** 53 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417
54 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951
55 SALTER,FRANKIE,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000978
OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000978
56 SMITH,LINWOOD,EARL ASSAULT ON A FEMALE WALES,NICHO 23CR 301117
FALSE IMPRISONMENT WALES,NICHO 23CR 301117
RESISTING PUBLIC OFFICER WALES,NICHO 23CR 301117
57 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000320
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000320
58 STIMPSON,NOAH,LEE SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 001066
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001066
59 TAYLOR,BRITTANY,DIANNE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000001
60 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
** 61 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530
62 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456
63 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
64 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
65 WARD,ASHTON,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHAMEL,HOW 22CR 307983
** 66 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801
67 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 68 WAY,SAMUEL,EASON,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,JAM 22CR 328143
69 WHITE,PATRICIA,TRACY NO LIABILITY INSURANCE HARRELL,B,A 20CR 703964
70 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643
71 WILLIAMS,NOAH,RYAN DISCHARGE FIREARM IN CITY ESTERBROOK, 22CR 375730
COMMUNICATING THREATS ESTERBROOK, 22CR 375730
72 WILLIAMS,NOAH,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705101
IMPROPER BACKING CHUNN,D,T 22CR 705101
73 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025
74 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026
OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026
75 WINKELMANN,WILLIAM,HEW IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SMITH,J 23CR 000306
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 23CR 000306
** 76 WINKELMANN,WILLIAM,HEW DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 23CR 293772
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY SMITH,JACOB 23CR 293772
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SMITH,JACOB 23CR 293772
77 WOODHALL,BEVERLY,RAE CRUELTY TO ANIMALS(M) LEWIS,C 23CR 700705
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.