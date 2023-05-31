carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ARCHAMBAULT,AILINA NO OPERATORS LICENSE ESTERBROOK 23CR 000048

OPERATE VEH NO INS ESTERBROOK 23CR 000048

2 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE SORRELS,JAM 22CR 001044

** 3 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 23CR 000229

4 AUGENSTEIN,HAYDEN,MCCO CARRYING CONCEALED GUN(M) WALES,NICHO 23CR 312895

5 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

6 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905

7 BARNES,EDWIN,DOUGLAS DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HARRELL,BRI 23CR 261882

8 BECKERS,RICHARD,JOHN NO OPERATORS LICENSE HONEYCUTT,C 19CR 001011

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HONEYCUTT,C 19CR 001011

9 BROWN,CHRISTA,DAWN DISORDERLY CONDUCT SMITH,T 22CR 051942

10 BRUDER,JOHN,CYRIL ASSAULT AND BATTERY MACKANIC,CH 23CR 300924

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MACKANIC,CH 23CR 300924

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MACKANIC,CH 23CR 300924

COMMUNICATING THREATS MACKANIC,CH 23CR 300924

COMMUNICATING THREATS MACKANIC,CH 23CR 300924

11 CARTWRIGHT,CHARLES,STA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000150

12 CHADWICKJONES,RUTH,ELA DWLR NOT IMPAIRED REV SCHAMEL,H 22CR 000968

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000968

13 CHADWICKJONES,RUTH,ELA OPERATE VEH NO INS SCHAMEL,H 22CR 000969

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCHAMEL,H 22CR 000969

14 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902

15 COBB,ALTON,HARRISON,JR DRIVE LEFT OF CENTER WILLIAMS,K 23IF 000047

16 CRAIG,KAYLA,ANNE SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000071

17 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051379

18 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471

19 DELEON,VINCENTE,LARA SPEEDING 077/55 SMITH,J 23CR 000087

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000087

20 DESANTIS,TALISHA,M DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SMITH,TYSHA 23CR 308673

** 21 DIXON,JOSHUA,STANLEY DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE SORRELS,JAM 23CR 209454

22 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000234

23 FULCHER,PAUL,LANDON,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 000014

24 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DESIGNATED LANE VIOLATION SORRELS,JAM 21IF 000014

25 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED WALES,NICHO 22CR 328689

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALES,NICHO 22CR 328689

26 GARNER,KRISTINA,RUTH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH EBERT,JOHN 22CR 329548

27 GARNER,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 SMITH,J 23CR 000319

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000319

28 GLOVER JR,WILLIAM,ROBE DISORDERLY CONDUCT SMITH,TYSHA 23CR 266070

DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG SMITH,TYSHA 23CR 266070

29 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744

30 GOODWIN,CHASE,FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268

31 GREVER,JESSICA,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) ROCHELLE,RI 23CR 277119

** 32 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233

34 JOYNER,NICHOLAS,CHRIS- DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 23CR 000064

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,J 23CR 000064

** 35 KELLEY,DEONTAE,RAMAL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000973

36 KELLEY,DEONTAE,RAMAL DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,J 23CR 000231

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,J 23CR 000231

37 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A NO OPERATORS LICENSE SORRELS,J 22CR 001046

38 LAW,KENNETH FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT WALLACE,R,L 14IF 700947

39 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

40 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

41 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

42 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

43 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

** 44 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 22CR 000644

CARRYING CONCEALED GUN(M) SORRELS,J 22CR 000644

45 OLIVIER,LYNDA,MICHELLE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000236

46 ORR,KIMBERLY,CASE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000573

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000573

** 47 PARGETERE,MICHELLE,LEE COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,KE 22CR 375209

ETHNIC INTIMIDATION WILLIAMS,KE 22CR 375209

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY WILLIAMS,KE 22CR 375209

48 PFENDLER,SHERI,ANN INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,AL,D 23CR 291245

49 PLUSKOTA,DONATA,MAGDAL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000232

50 REMLEY,DIANE,LYNN EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000005

51 SALTER,CHRISTOPHER,WAY AGGRESSIVE DRIVING WILLIAMS,K 23CR 000290

HORN AND WARNING DEVICE VIO WILLIAMS,K 23CR 000290

52 SALTER,CHRISTOPHER,WAY DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIAMS,K 23IF 000048

** 53 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417

54 SALTER,FRANKIE,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SORRELS,J 22CR 000951

55 SALTER,FRANKIE,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000978

OPERATE VEH NO INS SORRELS,J 22CR 000978

56 SMITH,LINWOOD,EARL ASSAULT ON A FEMALE WALES,NICHO 23CR 301117

FALSE IMPRISONMENT WALES,NICHO 23CR 301117

RESISTING PUBLIC OFFICER WALES,NICHO 23CR 301117

57 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL SPEEDING 064/45 SMITH,J 23CR 000320

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000320

58 STIMPSON,NOAH,LEE SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 001066

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 001066

59 TAYLOR,BRITTANY,DIANNE EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 23IF 000001

60 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

** 61 THOMAS,RALPH,LESTER,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCHAMEL,H 21CR 000530

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCHAMEL,H 21CR 000530

62 THOMAS,RALPH,LESTER,II INJURY TO PERSONAL PROPERTY FRANKEL,J 21CR 052456

63 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

64 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

65 WARD,ASHTON,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED SCHAMEL,HOW 22CR 307983

** 66 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801

67 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/01/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 68 WAY,SAMUEL,EASON,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,JAM 22CR 328143

69 WHITE,PATRICIA,TRACY NO LIABILITY INSURANCE HARRELL,B,A 20CR 703964

70 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643

71 WILLIAMS,NOAH,RYAN DISCHARGE FIREARM IN CITY ESTERBROOK, 22CR 375730

COMMUNICATING THREATS ESTERBROOK, 22CR 375730

72 WILLIAMS,NOAH,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 705101

IMPROPER BACKING CHUNN,D,T 22CR 705101

73 WILLIS,GRACE,LOVE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 SMITH,J 23CR 000025

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 23CR 000025

74 WILLIS,GRACE,LOVE DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 23CR 000026

OPERATE VEH NO INS SMITH,J 23CR 000026

75 WINKELMANN,WILLIAM,HEW IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SMITH,J 23CR 000306

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 23CR 000306

** 76 WINKELMANN,WILLIAM,HEW DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 23CR 293772

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY SMITH,JACOB 23CR 293772

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SMITH,JACOB 23CR 293772

77 WOODHALL,BEVERLY,RAE CRUELTY TO ANIMALS(M) LEWIS,C 23CR 700705

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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