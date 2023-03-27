DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 A,NHUNG SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 23IF 700432
2 ACKINS,WILLIE,TAYLOR,J EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700125
MIRROR VIOLATION Stallings,N 23IF 700125
3 AHU,MELINDA,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700550
4 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
5 ALLISON,JUSTIN,CLAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700070
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700070
6 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700188
7 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909
ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909
8 ANDERSON,RICHARD,ROBER SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 700114
9 ARIAS,GERZON,GALLEGOS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704688
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 704688
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
11 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
12 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
13 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536
14 BAKER,WILLIAM,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 23CR 206781
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,MIC 23CR 206781
15 BARBOUR,BARRY,PAUL EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703571
16 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505
17 BARKER,HALEY,DENISE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700375
** 18 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
19 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
20 BASSOTTO,SEBASTIAO,L DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,LESL 22CR 375979
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,LESL 22CR 375979
21 BATTS,BRYCE,STEPHANIE SPEEDING 055/35 LEWIS,C 23CR 700747
22 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953
23 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649
24 BENNETT,KEMUEL,DSHEA UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 318953
25 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704914
26 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705082
27 BERRY,BOBBY,ANTHONY,JR NO LIABILITY INSURANCE LEWIS,C 23CR 700535
28 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
30 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
31 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
32 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
33 BLOCKINGER,MICHAEL,STE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700167
34 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203
35 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
36 BOOTY,MATTHEW,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700733
37 BOURGOUIN,JOSEPH,OMER WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 23CR 700249
38 BOYD,KAI,KERIE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702345
39 BRAXTON,ASHLEY,NICOLE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B,C 22CR 704049
IMPROPER BACKING WILLIS,B,C 22CR 704049
40 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594
41 BRIGHT,KENDELL,JAYON SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700081
42 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351
FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351
43 BRYANT,NICOLAS,MONTERR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 22CR 705967
SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 22CR 705967
44 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331
45 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222
46 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
47 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
48 BUNCH,WARREN,BILL DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704916
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704916
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 704916
49 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627
OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627
50 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460
51 CAHOON,JOSHUA,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229849
52 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691
53 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625
54 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875
55 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978
OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978
56 CANIGIULA,ALEXANDER,KE SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700117
57 CANNADY,ALBERT,THOMAS, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700333
58 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375
59 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 704114
60 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
61 CARROLL,GABRIEL,QUINN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,DA 23CR 236698
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 236698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 236698
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,DA 23CR 236698
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 236698
62 CARROLL,GABRIEL,QUINN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700739
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 23CR 700739
63 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
64 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
65 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924
66 CARROLL,JOSHUA,OLIVER POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700929
67 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123
68 CARTER,DAVID,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700696
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700696
69 CARTIER,WALTER,JOSEPH, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700113
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 23CR 700113
SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 23CR 700113
70 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,CAME 23CR 224941
71 CARY,EMILIE,CHRISTINE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703338
72 CASSERLY III,CHARLES T DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566
73 CASSIDY,AARON,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703624
** 74 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
75 CAUDILL,CHRISTINE,MARI SPEEDING 055/35 BOSTIAN,J 23CR 700101
76 CAUSEY,JESSE,LEE SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700054
77 CERINO,ALEXANDER,FRIAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 703867
EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21CR 703867
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 703867
78 CHADWICK,WALTER,WEBB,I DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700713
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700713
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700713
79 CHAPMAN,DENNIS,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700629
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700629
80 CHAPMAN,JAMES,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700268
81 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306
82 CLARK,ALICE,FAYE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700308
83 CLARK,PATRICIA,ANNE SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22IF 702435
84 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842
85 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468
** 86 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
87 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
88 COIPEL,GENESSIS,MILAGR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702437
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22IF 702437
89 COLLIN,MARY,SUE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT WEATHERS,D 23IF 700433
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 23IF 700433
90 CONLEY,CRAIG,STEPHEN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARRILLO,IS 23CR 700474
NO LIABILITY INSURANCE CARRILLO,IS 23CR 700474
91 CONNER,JOSEPH DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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92 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539
FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539
93 COX,SETH,WINFRED,DEWEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700661
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 23CR 700661
94 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225
95 CUSHINBERRY,BRAYLON,SA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703925
96 DAIL,NICHOLAS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705870
WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 22CR 705870
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705870
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 705870
97 DAILEY,SAVANNAH,MYERS SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 23CR 700658
98 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
99 DALE,MARY,ADDISON FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700124
100 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993
101 DAVIS,DELLA,STULTZ SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 700268
102 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613
103 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145
104 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070
105 DAVIS,JENNIFER,LYNN SPEEDING 050/35 Stallings,N 23IF 700207
106 DECKER,MASON,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 22IF 702402
107 DEFFENBAUGH,SHARI,ROBI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705853
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 705853
** 108 DELEON,DANIEL,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 205609
109 DELEON,DANIEL,ROBERT SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 23CR 700148
110 DILLMON,KATHRYN,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 372878
DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE HAYMORE,MIC 22CR 372878
SPEEDING 060/35 HAYMORE,MIC 22CR 372878
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,MIC 22CR 372878
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HAYMORE,MIC 22CR 372878
111 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
112 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615
113 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
114 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
** 115 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532
116 DUNLAP,NICHOLAS,JAMES SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 700145
** 117 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591
118 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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119 DUPREE,JASON,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700052
120 DUPREE,LUCILLE,STATON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700310
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700310
121 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
122 EASON,HANNAH,SUZANNE SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700250
123 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
124 EASTERS,JENNIFER,ROSE- RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 704767
125 EDWARDS,CRYSTAL,GAYLE VICIOUS ANIMAL SCHEFFNER,A 23CR 000148
DOG AT LARGE SCHEFFNER,A 23CR 000148
126 ERAZOROSALES,ERCILIA,G AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 22CR 704685
127 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705724
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705724
128 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100
** 129 EVANS,DEMARQUIS,LEROD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 222207
SPEEDING 071/35 WEATHERS,DA 23CR 222207
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 222207
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 222207
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,DA 23CR 222207
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 222207
130 EVANS,JOSEPH,BUCHANAN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 700409
131 FARNUM,BRITNEY RENE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 267744
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HAYMORE,MIC 22CR 267744
DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 267744
ILLEGAL PARKING HAYMORE,MIC 22CR 267744
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE HAYMORE,MIC 22CR 267744
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 267744
132 FERGUSON,LAURA,LEE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705067
133 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644
134 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
135 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
136 FONSECA,VERONICA,MARIE SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 700079
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 700079
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079
** 137 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704207
138 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888
139 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236
SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236
140 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943
141 FRAZIER,JUSTIN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 23CR 700052
SPEEDING 059/45 WILLIS,B,C 23CR 700052
142 FRAZIER,TATYONA,LATOVI INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321143
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
143 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029
144 FRIEND,JARED,EARL SPEEDING 053/35 Haymore,Mic 22CR 705966
** 145 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
146 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510
** 147 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218
148 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084
149 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006
150 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007
151 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700795
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700795
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700795
152 GARNER,MICHAEL THOMAS ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204
153 GARNER,MICHAEL THOMAS INJURY TO REAL PROPERTY WEATHERS,DA 22CR 251205
154 GASKILL,FLOYD,VALTON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS CLARK,C 22CR 704394
DRIVE LEFT OF CENTER CLARK,C 22CR 704394
155 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667
** 156 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
157 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655
158 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656
159 GEORGE,TIMOTHY MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589
160 GIDREY,JASON,EDMUND,II SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 703555
161 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659
162 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963
** 163 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644
164 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560
165 GOETTER,JOSEPH,FRANK EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 23IF 700463
166 GOODWIN,JOSHUA,ADAM DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700626
167 GUION,TAJAY,JAMAL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703926
SPEEDING 073/55 WILLIS,B,C 22CR 703926
** 168 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174
169 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176
170 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
171 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559
172 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651
173 HAYES,JAMES,PARROTT,II FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 703145
174 HEADLEY,NATHAN,PAUL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Haymore,Mic 22IF 703594
** 175 HEATH,DONALD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 339273
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 339273
176 HEATH,DONALD,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 703231
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703231
177 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 064/45 LEWIS,C 23CR 700604
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700604
178 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358
179 HERRING,TRENT,LOGAN WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700771
180 HESS,DAMIAN,J WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700811
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY WEATHERS,D 23CR 700811
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WEATHERS,D 23CR 700811
181 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064
182 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026
** 183 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 184 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
** 185 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
186 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223
** 187 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486
188 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
189 HINSON,ADAM TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605
190 HOCUTT,GERON,PAUL SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 23IF 700107
191 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801
NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801
OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801
** 192 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760
193 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
194 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758
195 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304
UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304
196 HUNT,JONATHAN,ASHLEY FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 700307
** 197 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201
198 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642
199 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031
200 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700112
201 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700794
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700794
** 202 JESKE,MARLEY,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 303553
203 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 204 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
205 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
206 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588
207 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033
208 JOHNSON,RANSFORD,D'ANG SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 700557
209 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044
210 JONES,CORNELIUS DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 22CR 283464
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 283464
211 JONES,JAIRR,KOSI,LEMMU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 703669
212 JONES,JUSTIN,FREEMAN SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 700657
213 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060
DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060
214 JUAREZ-ZUNIGA,YUDILIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701398
215 JURGENSON,JULIE,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700166
216 KATILAS,EMYLEE,BRYNN SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 705342
217 KAY,ADENA,GEORGE SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 700561
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700561
218 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 21IF 702813
219 KIGHT,JANIE,JOLEANE WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704576
220 KIRK,PATRICK,TIMOTHY EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703670
221 KNIGHT,WALKER,ERIC SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 23CR 700734
SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 23CR 700734
222 KNIGHTEN,CHRISTOPHER,D DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702491
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 702491
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 702491
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 702491
** 223 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733
224 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452
225 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493
226 LANIER,AUSTIN,RAYFORD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 23CR 700417
227 LAURIO,ADAM,MANUEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703184
228 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
229 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842
230 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784
231 LIBBY,BRIAN,ALEXANDER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BOSTIAN,J 23CR 700278
232 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
233 LINDER,ABIGAIL,MARIE SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 22CR 706008
234 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 254855
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 MILLEA,THOM 23CR 254855
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
235 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 23CR 700921
236 LITTLE,WARNER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050498
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050498
SPA 237 LIZARDOLEON,YURISSAN,I DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 23IF 700162
SPA FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23IF 700162
238 LUPTON,SHIRLEY,HELEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 23CR 000109
239 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503
240 MAHANY,BRANDON,LEE-HAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700082
241 MALINSKI,RHONDA,GALE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ALVARADO,C 22CR 000983
242 MALINSKI,RHONDA,GALE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 345423
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 345423
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 345423
** 243 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 244 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
245 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070
246 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675
247 MARDIS,JOHN,CHARLES SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 23CR 700726
248 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742
249 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370
250 MARSH,AVERY,LEJAMES POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 705822
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705822
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 22CR 705822
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705822
EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 705822
251 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705632
252 MASON,GRACE,ROBERTS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700335
253 MATA-REYES,PAULO,GUADA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700562
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700562
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700562
254 MCCLAMROCH,DAVIS,ALEXA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700558
** 255 MCCORMICK,DANIEL,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 255176
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 255176
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,DA 23CR 255176
FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,DA 23CR 255176
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 255176
** 256 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058
257 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028
258 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074
259 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737
260 MELVIN,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052283
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052283
261 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
262 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 251250
263 MILLARD,JOSEPH,WAYLON PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR Stallings,N 23IF 700237
264 MIQUEAS,ZACARIAS NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 23CR 700857
265 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242
266 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243
267 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244
268 MOORE,PEGGY,ANN SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 700725
269 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409
270 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
271 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
272 MORRISON,GARRETT,KENTO EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700291
273 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868
274 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246
NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246
275 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY REED,B 23CR 700798
276 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064
277 MURPHY,KEVIN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705172
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 705172
278 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578
279 MURRAY,QUINCY,DARNELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703644
280 MYERS-SLOAN,KYLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23IF 700431
281 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
282 NELSON,DEUANE,ROCHEE,J DWLR NOT IMPAIRED REV Stallings,N 23CR 700480
WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700480
LICENSE PLATE FRAME/COVER VIOL Stallings,N 23CR 700480
283 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352
284 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090
285 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086
** 286 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
287 NICHOLS,THOMAS LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487
288 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463
289 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607
SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607
290 OHEARN,JEFFREY,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705981
291 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186
292 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488
293 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
294 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704066
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704066
295 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 22CR 705747
296 OSHEA,MICHAEL,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700269
SPEEDING 048/35 Haymore,Mic 23CR 700269
297 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
298 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
299 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683
** 300 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
301 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120
302 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803
303 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705633
304 PEDEN,LILA,WILLIAMS SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 22IF 703623
305 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
** 306 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148
307 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701628
308 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416
309 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
310 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
311 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059
312 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728
313 PLUMMER,CONNOR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WEATHERS,D 23IF 700462
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 23IF 700462
314 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929
315 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703661
316 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068
** 317 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473
318 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735
319 POWELL,MELISSA,VIOLET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702077
320 POWELL,MELISSA,VIOLET DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO,IS 23CR 700193
321 PRAYER,CHARLES,GREGORY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700252
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 23CR 700252
322 PUGH,CHRISTOPHER,BERNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705876
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22CR 705876
323 QUEENBELL,BOBBIE,JO SPEEDING 061/35 LEWIS,C 22CR 705052
324 QUIMBAYOPATINO,SANTIAG SPEEDING 058/35 Haymore,Mic 23CR 700080
EXPIRED OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 23CR 700080
325 RAMIREZ-BRAVO,ALFONSO, NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 701003
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 23CR 701003
326 RATLIFF,NIKKI,WEDDLE SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 705653
327 RAUL,BURGOS,OLMOS SPEEDING 062/35 WEATHERS,D 23CR 700420
328 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824
329 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842
330 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830
331 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843
332 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
333 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
334 RICHARDSON,TYESHA,LASH INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321145
CYBERSTALKING WILLIS,BRIA 22CR 321145
335 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087
336 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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337 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
338 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050
339 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286
340 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279
NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279
341 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
342 ROCHA,ALVARO,TOVAR NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 000905
343 RODRIGUEZ,ERIC,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702232
344 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
345 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973
346 ROSE,SUSAN,BLACK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 700772
347 ROSELL,ALEXANDRA,BRIAN PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700155
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 700155
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23CR 700155
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700155
348 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705859
** 349 RUSSELL,AMANDA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700271
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 22CR 700271
350 SABOURIN,ZOE,ALYSSA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 705689
IMPROPER TURN BOSTIAN,J 22CR 705689
351 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284
** 352 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313
** 353 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316
354 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631
355 SEABERG,BENJAMIN,TATE SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 700251
356 SEE,DOROTHY,JOAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700067
357 SETTLE,SUE,ELLEN WILLI FORCIBLE TRESPASS WILLIS,CAME 23CR 243164
ASSAULT AND BATTERY WILLIS,CAME 23CR 243164
358 SEYMOUR,MAUREEN,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Haymore,Mic 22CR 704004
PERMIT OPERATION VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 704004
** 359 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
360 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
361 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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362 SHELTON,JASON,TRAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700223
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 700223
363 SHREWSBURY,CHARLES,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701920
364 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
365 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
366 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700579
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700579
367 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700721
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700721
368 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
369 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
370 SMITH,JOSHUA,BRANDON HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CLARK,C 22CR 050751
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CLARK,C 22CR 050751
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 22CR 050751
371 SMITH,JOSHUA,BRANDON OPERATE VEH NO INS CLARK,C 22CR 050752
SPA 372 SOTO,CARMELINO,EVELIO, NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 23CR 700856
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 23CR 700856
373 SOUMA,NAO SPEEDING 056/35 Haymore,Mic 22CR 705980
374 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450
375 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669
** 376 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
377 STEPHENS,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704668
378 STEWART,BILLY,LARRIETT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705604
SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22CR 705604
379 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063
380 STEWART,SHUQUANN,DANZE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TAYLOR,S 23CR 000110
381 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
382 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
383 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475
384 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705
385 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518
386 STULTZ,JOSEPH,BENJAMIN EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700421
** 387 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120
388 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894
** 389 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241
390 TAYLOR,TIMOTHY,ALEXAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,CHARL 23CR 202417
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,CHARL 23CR 202417
391 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266
392 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130
393 THOMPSON,DAKOTA,LYNNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700643
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700643
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 14
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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394 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
395 THOMPSON,VICTOR,CRAIG SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700077
396 THORNE,DAVID JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024
UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024
397 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353
** 398 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511
399 TRINIDADAGUAHEDIONDA,E SPEEDING 059/35 WEATHERS,D 23CR 700724
400 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
401 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974
** 402 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388
** 403 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389
** 404 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943
405 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
406 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
407 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352
408 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604
** 409 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969
** 410 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140
411 WAGONER,JACOB,AVERY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700356
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 23CR 700356
412 WALDIE,PHILLIP,JAMES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 23IF 700387
413 WALLACE,GRANT,FREDERIC SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 700073
414 WATKINS,JEFFREY,SCOTT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 705565
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705565
WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 705565
415 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131
416 WELLS,DEREK,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BULLOCK 22IF 000218
FAILURE TO REDUCE SPEED BULLOCK 22IF 000218
417 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668
418 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094
419 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960
420 WHITEMAN,LILY SPEEDING 058/35 WILLIS,C,D 23CR 700858
421 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
422 WILLIAMS,AMANDA,ASHLEY MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229852
423 WILLIAMS,AMBER,NICOLE SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 22IF 703625
424 WILLIAMS,LARRY,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702583
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 702583
425 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 15
COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
426 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270
427 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973
428 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939
429 WINTERS,JOSEPH,MALLORY SPEEDING 048/35 Haymore,Mic 23IF 700106
430 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 22CR 703030
431 WOODHALL,BEVERLY,RAE CRUELTY TO ANIMALS(M) LEWIS,C 23CR 700705
432 WOOLARD,LARRY,ONEAL,II DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704709
433 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700231
** 434 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008
435 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578
DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578
436 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700294
437 ZEPHIR,TERI,LYNETTE CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIS,B,C 22CR 702063
438 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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