carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 A,NHUNG SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 23IF 700432

2 ACKINS,WILLIE,TAYLOR,J EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 23IF 700125

MIRROR VIOLATION Stallings,N 23IF 700125

3 AHU,MELINDA,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700550

4 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

5 ALLISON,JUSTIN,CLAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700070

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700070

6 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700188

7 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909

ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909

8 ANDERSON,RICHARD,ROBER SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 700114

9 ARIAS,GERZON,GALLEGOS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704688

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 704688

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

11 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

12 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

13 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536

14 BAKER,WILLIAM,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 23CR 206781

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,MIC 23CR 206781

15 BARBOUR,BARRY,PAUL EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703571

16 BARDIN,TRAVIS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 20CR 051505

17 BARKER,HALEY,DENISE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700375

** 18 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

19 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

20 BASSOTTO,SEBASTIAO,L DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,LESL 22CR 375979

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,LESL 22CR 375979

21 BATTS,BRYCE,STEPHANIE SPEEDING 055/35 LEWIS,C 23CR 700747

22 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953

23 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649

24 BENNETT,KEMUEL,DSHEA UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 318953

25 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704914

26 BERGIN,SHEREE,LYNNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705082

27 BERRY,BOBBY,ANTHONY,JR NO LIABILITY INSURANCE LEWIS,C 23CR 700535

28 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

30 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

31 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

32 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

33 BLOCKINGER,MICHAEL,STE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700167

34 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203

35 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

36 BOOTY,MATTHEW,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700733

37 BOURGOUIN,JOSEPH,OMER WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 23CR 700249

38 BOYD,KAI,KERIE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702345

39 BRAXTON,ASHLEY,NICOLE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,B,C 22CR 704049

IMPROPER BACKING WILLIS,B,C 22CR 704049

40 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594

41 BRIGHT,KENDELL,JAYON SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700081

42 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351

FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351

43 BRYANT,NICOLAS,MONTERR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 22CR 705967

SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 22CR 705967

44 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331

45 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222

46 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

47 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

48 BUNCH,WARREN,BILL DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704916

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704916

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 704916

49 BUNN,BRANDON,RASHID DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 325627

OPERATE VEH NO INS MILLEA,THOM 22CR 325627

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MILLEA,THOM 22CR 325627

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,THOM 22CR 325627

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 325627

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MILLEA,THOM 22CR 325627

50 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460

51 CAHOON,JOSHUA,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229849

52 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691

53 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625

54 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875

55 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978

OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978

56 CANIGIULA,ALEXANDER,KE SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700117

57 CANNADY,ALBERT,THOMAS, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700333

58 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375

59 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 22CR 704114

60 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

61 CARROLL,GABRIEL,QUINN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,DA 23CR 236698

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 236698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 236698

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,DA 23CR 236698

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 236698

62 CARROLL,GABRIEL,QUINN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700739

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 23CR 700739

63 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

64 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

65 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924

66 CARROLL,JOSHUA,OLIVER POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700929

67 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123

68 CARTER,DAVID,DONNELL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700696

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LEWIS,C 23CR 700696

69 CARTIER,WALTER,JOSEPH, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700113

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 23CR 700113

SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 23CR 700113

70 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,CAME 23CR 224941

71 CARY,EMILIE,CHRISTINE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703338

72 CASSERLY III,CHARLES T DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566

73 CASSIDY,AARON,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703624

** 74 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

75 CAUDILL,CHRISTINE,MARI SPEEDING 055/35 BOSTIAN,J 23CR 700101

76 CAUSEY,JESSE,LEE SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700054

77 CERINO,ALEXANDER,FRIAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 703867

EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21CR 703867

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 703867

78 CHADWICK,WALTER,WEBB,I DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700713

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 700713

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700713

79 CHAPMAN,DENNIS,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700629

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700629

80 CHAPMAN,JAMES,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700268

81 CHRISTENSEN,DAVID,MICH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051306

82 CLARK,ALICE,FAYE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700308

83 CLARK,PATRICIA,ANNE SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22IF 702435

84 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051842

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MILLEA,T 21CR 051842

85 CLEM,DYLAN,THOMAS POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHADY,M 21CR 052468

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) SHADY,M 21CR 052468

** 86 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

87 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

88 COIPEL,GENESSIS,MILAGR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702437

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22IF 702437

89 COLLIN,MARY,SUE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT WEATHERS,D 23IF 700433

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 23IF 700433

90 CONLEY,CRAIG,STEPHEN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARRILLO,IS 23CR 700474

NO LIABILITY INSURANCE CARRILLO,IS 23CR 700474

91 CONNER,JOSEPH DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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92 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539

FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539

93 COX,SETH,WINFRED,DEWEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700661

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 23CR 700661

94 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225

95 CUSHINBERRY,BRAYLON,SA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703925

96 DAIL,NICHOLAS,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705870

WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 22CR 705870

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705870

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 705870

97 DAILEY,SAVANNAH,MYERS SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 23CR 700658

98 DAILEY,STEPHANIE GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

99 DALE,MARY,ADDISON FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 23IF 700124

100 DARRAH,ALANA,MICHELLE SPEEDING 058/35 LEWIS,C 22CR 704993

101 DAVIS,DELLA,STULTZ SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 700268

102 DAVIS,DYLAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052613

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 21CR 052613

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 21CR 052613

103 DAVIS,DYL0N,CHARLES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WILLIS,B 21IF 000145

104 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070

105 DAVIS,JENNIFER,LYNN SPEEDING 050/35 Stallings,N 23IF 700207

106 DECKER,MASON,THOMAS FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,B,C 22IF 702402

107 DEFFENBAUGH,SHARI,ROBI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 705853

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 705853

** 108 DELEON,DANIEL,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 205609

109 DELEON,DANIEL,ROBERT SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 23CR 700148

110 DILLMON,KATHRYN,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 372878

DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE HAYMORE,MIC 22CR 372878

SPEEDING 060/35 HAYMORE,MIC 22CR 372878

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,MIC 22CR 372878

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HAYMORE,MIC 22CR 372878

111 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

112 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615

113 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

114 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

** 115 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532

116 DUNLAP,NICHOLAS,JAMES SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 700145

** 117 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591

118 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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119 DUPREE,JASON,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700052

120 DUPREE,LUCILLE,STATON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700310

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700310

121 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

122 EASON,HANNAH,SUZANNE SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700250

123 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

124 EASTERS,JENNIFER,ROSE- RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 704767

125 EDWARDS,CRYSTAL,GAYLE VICIOUS ANIMAL SCHEFFNER,A 23CR 000148

DOG AT LARGE SCHEFFNER,A 23CR 000148

126 ERAZOROSALES,ERCILIA,G AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 22CR 704685

127 ERVIN,JACLYN,KERRI DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705724

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705724

128 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100

** 129 EVANS,DEMARQUIS,LEROD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 222207

SPEEDING 071/35 WEATHERS,DA 23CR 222207

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 222207

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 222207

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,DA 23CR 222207

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 222207

130 EVANS,JOSEPH,BUCHANAN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 700409

131 FARNUM,BRITNEY RENE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 267744

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HAYMORE,MIC 22CR 267744

DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 267744

ILLEGAL PARKING HAYMORE,MIC 22CR 267744

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE HAYMORE,MIC 22CR 267744

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 267744

132 FERGUSON,LAURA,LEE SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 21CR 705067

133 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644

134 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

135 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

136 FONSECA,VERONICA,MARIE SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 700079

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 700079

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23CR 700079

** 137 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704207

138 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888

139 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236

SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236

140 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943

141 FRAZIER,JUSTIN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B,C 23CR 700052

SPEEDING 059/45 WILLIS,B,C 23CR 700052

142 FRAZIER,TATYONA,LATOVI INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321143

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

143 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029

144 FRIEND,JARED,EARL SPEEDING 053/35 Haymore,Mic 22CR 705966

** 145 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

146 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510

** 147 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218

148 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084

149 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006

150 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007

151 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700795

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700795

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700795

152 GARNER,MICHAEL THOMAS ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204

153 GARNER,MICHAEL THOMAS INJURY TO REAL PROPERTY WEATHERS,DA 22CR 251205

154 GASKILL,FLOYD,VALTON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS CLARK,C 22CR 704394

DRIVE LEFT OF CENTER CLARK,C 22CR 704394

155 GASKILL,JEFFREY,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052667

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CLARK,C 21CR 052667

** 156 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

157 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655

158 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656

159 GEORGE,TIMOTHY MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589

160 GIDREY,JASON,EDMUND,II SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 703555

161 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659

162 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963

** 163 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644

164 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560

165 GOETTER,JOSEPH,FRANK EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 23IF 700463

166 GOODWIN,JOSHUA,ADAM DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700626

167 GUION,TAJAY,JAMAL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703926

SPEEDING 073/55 WILLIS,B,C 22CR 703926

** 168 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174

169 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176

170 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

171 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559

172 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651

173 HAYES,JAMES,PARROTT,II FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 703145

174 HEADLEY,NATHAN,PAUL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Haymore,Mic 22IF 703594

** 175 HEATH,DONALD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 339273

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 339273

176 HEATH,DONALD,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 703231

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703231

177 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 064/45 LEWIS,C 23CR 700604

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 23CR 700604

178 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358

179 HERRING,TRENT,LOGAN WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700771

180 HESS,DAMIAN,J WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700811

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY WEATHERS,D 23CR 700811

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WEATHERS,D 23CR 700811

181 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064

182 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026

** 183 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 184 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

** 185 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

186 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223

** 187 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486

188 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

189 HINSON,ADAM TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605

190 HOCUTT,GERON,PAUL SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 23IF 700107

191 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801

NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801

OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801

** 192 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760

193 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

194 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758

195 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304

UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304

196 HUNT,JONATHAN,ASHLEY FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 700307

** 197 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201

198 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642

199 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031

200 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700112

201 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700794

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700794

** 202 JESKE,MARLEY,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 303553

203 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 204 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

205 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

206 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588

207 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033

208 JOHNSON,RANSFORD,D'ANG SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 700557

209 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044

210 JONES,CORNELIUS DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 22CR 283464

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 283464

211 JONES,JAIRR,KOSI,LEMMU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 703669

212 JONES,JUSTIN,FREEMAN SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 700657

213 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060

DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060

214 JUAREZ-ZUNIGA,YUDILIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 701398

215 JURGENSON,JULIE,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700166

216 KATILAS,EMYLEE,BRYNN SPEEDING 057/35 LEWIS,C 22CR 705342

217 KAY,ADENA,GEORGE SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 700561

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700561

218 KELLUM,JACQUEZ,AQIL SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 21IF 702813

219 KIGHT,JANIE,JOLEANE WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704576

220 KIRK,PATRICK,TIMOTHY EXCEEDING POSTED SPEED Stallings,N 22IF 703670

221 KNIGHT,WALKER,ERIC SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 23CR 700734

SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 23CR 700734

222 KNIGHTEN,CHRISTOPHER,D DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702491

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 702491

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 702491

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 702491

** 223 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733

224 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH IPOCK,R 21CR 704452

225 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 21CR 052493

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 21CR 052493

226 LANIER,AUSTIN,RAYFORD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 23CR 700417

227 LAURIO,ADAM,MANUEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 703184

228 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

229 LEWIS,DENNIS,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052842

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,C 21CR 052842

230 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784

231 LIBBY,BRIAN,ALEXANDER RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BOSTIAN,J 23CR 700278

232 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

233 LINDER,ABIGAIL,MARIE SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 22CR 706008

234 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 254855

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 MILLEA,THOM 23CR 254855

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

235 LISK,KOBE,ELIJAH SECOND DEGREE TRESPASS MILLEA,T 23CR 700921

236 LITTLE,WARNER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050498

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050498

SPA 237 LIZARDOLEON,YURISSAN,I DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 23IF 700162

SPA FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 23IF 700162

238 LUPTON,SHIRLEY,HELEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 23CR 000109

239 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503

240 MAHANY,BRANDON,LEE-HAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700082

241 MALINSKI,RHONDA,GALE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ALVARADO,C 22CR 000983

242 MALINSKI,RHONDA,GALE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 345423

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 345423

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 345423

** 243 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 244 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

245 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070

246 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675

247 MARDIS,JOHN,CHARLES SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 23CR 700726

248 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742

249 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370

250 MARSH,AVERY,LEJAMES POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 705822

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705822

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 22CR 705822

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705822

EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 705822

251 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705632

252 MASON,GRACE,ROBERTS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23IF 700335

253 MATA-REYES,PAULO,GUADA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700562

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700562

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700562

254 MCCLAMROCH,DAVIS,ALEXA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700558

** 255 MCCORMICK,DANIEL,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 255176

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 255176

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,DA 23CR 255176

FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,DA 23CR 255176

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 255176

** 256 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058

257 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028

258 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074

259 MEJIA HERNANDEZ,DIOGEN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051737

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 051737

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 051737

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 21CR 051737

260 MELVIN,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052283

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052283

261 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

262 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 251250

263 MILLARD,JOSEPH,WAYLON PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR Stallings,N 23IF 700237

264 MIQUEAS,ZACARIAS NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 23CR 700857

265 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242

266 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243

267 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244

268 MOORE,PEGGY,ANN SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 700725

269 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409

270 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

271 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

272 MORRISON,GARRETT,KENTO EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700291

273 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868

274 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246

NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246

275 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY REED,B 23CR 700798

276 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064

277 MURPHY,KEVIN,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705172

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 705172

278 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578

279 MURRAY,QUINCY,DARNELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 703644

280 MYERS-SLOAN,KYLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23IF 700431

281 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

282 NELSON,DEUANE,ROCHEE,J DWLR NOT IMPAIRED REV Stallings,N 23CR 700480

WINDOW TINTING VIOL Stallings,N 23CR 700480

LICENSE PLATE FRAME/COVER VIOL Stallings,N 23CR 700480

283 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352

284 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090

285 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086

** 286 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

287 NICHOLS,THOMAS LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487

288 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463

289 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607

SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607

290 OHEARN,JEFFREY,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705981

291 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186

292 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488

293 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

294 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704066

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704066

295 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 22CR 705747

296 OSHEA,MICHAEL,PATRICK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700269

SPEEDING 048/35 Haymore,Mic 23CR 700269

297 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

298 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

299 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683

** 300 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

301 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120

302 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803

303 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705633

304 PEDEN,LILA,WILLIAMS SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 22IF 703623

305 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

** 306 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148

307 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701628

308 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416

309 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

310 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

311 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059

312 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728

313 PLUMMER,CONNOR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT WEATHERS,D 23IF 700462

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 23IF 700462

314 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929

315 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703661

316 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068

** 317 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473

318 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735

319 POWELL,MELISSA,VIOLET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702077

320 POWELL,MELISSA,VIOLET DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO,IS 23CR 700193

321 PRAYER,CHARLES,GREGORY FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700252

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 23CR 700252

322 PUGH,CHRISTOPHER,BERNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 705876

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22CR 705876

323 QUEENBELL,BOBBIE,JO SPEEDING 061/35 LEWIS,C 22CR 705052

324 QUIMBAYOPATINO,SANTIAG SPEEDING 058/35 Haymore,Mic 23CR 700080

EXPIRED OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 23CR 700080

325 RAMIREZ-BRAVO,ALFONSO, NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 701003

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 23CR 701003

326 RATLIFF,NIKKI,WEDDLE SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 705653

327 RAUL,BURGOS,OLMOS SPEEDING 062/35 WEATHERS,D 23CR 700420

328 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824

329 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345842

330 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830

331 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843

332 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

333 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

334 RICHARDSON,TYESHA,LASH INJURY TO PERSONAL PROPERTY WILLIS,BRIA 22CR 321145

CYBERSTALKING WILLIS,BRIA 22CR 321145

335 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087

336 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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337 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

338 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050

339 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286

340 ROBINSON,AMANDA,RENEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Stallings,N 22CR 705279

NO LIABILITY INSURANCE Stallings,N 22CR 705279

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Stallings,N 22CR 705279

341 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

342 ROCHA,ALVARO,TOVAR NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 000905

343 RODRIGUEZ,ERIC,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702232

344 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

345 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973

346 ROSE,SUSAN,BLACK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 700772

347 ROSELL,ALEXANDRA,BRIAN PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700155

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 700155

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23CR 700155

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700155

348 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705859

** 349 RUSSELL,AMANDA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700271

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Haymore,Mic 22CR 700271

350 SABOURIN,ZOE,ALYSSA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 705689

IMPROPER TURN BOSTIAN,J 22CR 705689

351 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284

** 352 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313

** 353 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316

354 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631

355 SEABERG,BENJAMIN,TATE SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 700251

356 SEE,DOROTHY,JOAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700067

357 SETTLE,SUE,ELLEN WILLI FORCIBLE TRESPASS WILLIS,CAME 23CR 243164

ASSAULT AND BATTERY WILLIS,CAME 23CR 243164

358 SEYMOUR,MAUREEN,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Haymore,Mic 22CR 704004

PERMIT OPERATION VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 704004

** 359 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

360 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

361 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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362 SHELTON,JASON,TRAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700223

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 700223

363 SHREWSBURY,CHARLES,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701920

364 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

365 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

366 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700579

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700579

367 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700721

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700721

368 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

369 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

370 SMITH,JOSHUA,BRANDON HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CLARK,C 22CR 050751

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CLARK,C 22CR 050751

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 22CR 050751

371 SMITH,JOSHUA,BRANDON OPERATE VEH NO INS CLARK,C 22CR 050752

SPA 372 SOTO,CARMELINO,EVELIO, NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 23CR 700856

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 23CR 700856

373 SOUMA,NAO SPEEDING 056/35 Haymore,Mic 22CR 705980

374 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450

375 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669

** 376 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

377 STEPHENS,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704668

378 STEWART,BILLY,LARRIETT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705604

SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22CR 705604

379 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063

380 STEWART,SHUQUANN,DANZE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TAYLOR,S 23CR 000110

381 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

382 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

383 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475

384 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705

385 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518

386 STULTZ,JOSEPH,BENJAMIN EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 700421

** 387 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120

388 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894

** 389 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241

390 TAYLOR,TIMOTHY,ALEXAND MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,CHARL 23CR 202417

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,CHARL 23CR 202417

391 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266

392 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130

393 THOMPSON,DAKOTA,LYNNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700643

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700643

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 14

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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394 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

395 THOMPSON,VICTOR,CRAIG SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 700077

396 THORNE,DAVID JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024

UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024

397 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705353

** 398 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511

399 TRINIDADAGUAHEDIONDA,E SPEEDING 059/35 WEATHERS,D 23CR 700724

400 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

401 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974

** 402 TULL,TAKIEA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051388

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051388

** 403 TULL,TAKIEA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,B 22CR 051389

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 051389

** 404 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943

405 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

406 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

407 VILLEGAS,JUAN,CARLOS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705352

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22CR 705352

408 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604

** 409 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969

** 410 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140

411 WAGONER,JACOB,AVERY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 23CR 700356

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 23CR 700356

412 WALDIE,PHILLIP,JAMES POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 23IF 700387

413 WALLACE,GRANT,FREDERIC SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 700073

414 WATKINS,JEFFREY,SCOTT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 705565

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705565

WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 705565

415 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131

416 WELLS,DEREK,MICHAEL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BULLOCK 22IF 000218

FAILURE TO REDUCE SPEED BULLOCK 22IF 000218

417 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668

418 WEST,THOMAS,M SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,B 22CR 050094

419 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960

420 WHITEMAN,LILY SPEEDING 058/35 WILLIS,C,D 23CR 700858

421 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

422 WILLIAMS,AMANDA,ASHLEY MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229852

423 WILLIAMS,AMBER,NICOLE SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 22IF 703625

424 WILLIAMS,LARRY,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702583

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 702583

425 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 15

COURT DATE: 03/28/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

426 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270

427 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973

428 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939

429 WINTERS,JOSEPH,MALLORY SPEEDING 048/35 Haymore,Mic 23IF 700106

430 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 22CR 703030

431 WOODHALL,BEVERLY,RAE CRUELTY TO ANIMALS(M) LEWIS,C 23CR 700705

432 WOOLARD,LARRY,ONEAL,II DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704709

433 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700231

** 434 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008

435 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578

DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578

436 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700294

437 ZEPHIR,TERI,LYNETTE CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIS,B,C 22CR 702063

438 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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