carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896

3 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,RIL 22CR 350837

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,RIL 22CR 350837

CARRYING CONCEALED GUN(M) KEARNEY,RIL 22CR 350837

4 BARRETO,BLAKE,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 349682

FEL HIT/RUN SER INJ/DEATH WILLIS,CAME 22CR 349682

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 349682

5 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522

6 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154

7 BENNETT,ROY,DALE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON CARTERET CO 22CR 341737

8 BENNETT,ROY,DALE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON KUZYNSKI,CH 22CR 341738

9 BENNETT,ROY,DALE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON KUZYNSKI,CH 22CR 341739

10 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

11 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

12 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

13 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

14 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455

COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455

15 BREEDEN,COREY,LAMAR,JR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ROMERO,TONY 23CR 248663

** 16 BROWN,JODY,LEE FELONY POSSESSION SCH II CS BERRY,JUSTI 23CR 211630

FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 211630

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BERRY,JUSTI 23CR 211630

** 17 BROWN,JODY,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700293

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700293

18 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841

19 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842

20 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

21 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

22 CARTER,MICHAEL SCOTT CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 292876

23 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691

24 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390

** 25 DEAL,JONATHAN,TRAVIS POSSESS METHAMPHETAMINE CASTRO,KENN 22CR 355730

26 EBRON,STEVEN,GRAY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WILLIAMS,KE 23CR 232469

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF WILLIAMS,KE 23CR 232469

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,KE 23CR 232469

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE/ WILLIAMS,KE 23CR 232469

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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27 FULFORD,ADAM,MCKENZIE ASSAULT BY STRANGULATION CHRISTOPHER 23CR 220439

INJURY TO REAL PROPERTY CHRISTOPHER 23CR 220439

28 GABLE,CARL,HIRAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701158

** 29 GARDNER,STEVEN,GARRETT POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 341868

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 341868

30 GODLEY,ANTON,DERRELL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,CODY 22CR 349262

31 HARRIS,MATTHEW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,NICHO 23CR 215192

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192

32 HARRIS,MATTHEW ASSAULT BY POINTING A GUN ARCHIE,RYAN 23CR 215329

33 HARRIS,MATTHEW POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 215425

34 HARRIS,MATTHEW,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 23CR 700364

SPEEDING 093/45 CASNER,S,M 23CR 700364

WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 23CR 700364

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700364

EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700364

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 23CR 700364

35 HOLDER,DONALD POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 224500

** 36 HOWINGTON,DANIEL RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HOLSCLAW,OF 22CR 266515

ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 266515

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 266515

37 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403

38 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613

39 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280

40 JONES,LADONIAS,DONNIE FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 250273

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,JUSTI 23CR 250273

41 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

42 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549

43 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237

** 44 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,TONY 23CR 225991

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 225991

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,TONY 23CR 225991

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,TONY 23CR 225991

RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,TONY 23CR 225991

SPEED IN EXCESS OF 25 MPH ROMERO,TONY 23CR 225991

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 225991

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 225991

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 225991

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,TONY 23CR 225991

45 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849

46 MOON,ERIC,STEPHEN POSSESS HEROIN WEATHERS,DA 23CR 200665

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 200665

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 200665

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 200665

47 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

48 PAPENFUSE,CIARRA,PAIGE POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344301

49 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

50 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

51 PINER,JASON,SAMUEL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 369705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 369705

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 22CR 369705

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 369705

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 369705

52 PINER,JASON,SAMUEL ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 23CR 223132

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 23CR 223132

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 23CR 223132

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132

53 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480

54 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481

55 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482

56 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483

57 ROMERO,ANGEL,ANTHONY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 361636

58 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

59 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

** 60 THOMPSON,ANDREW FRANCI MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW TURNER,OFF 22CR 261925

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TURNER,OFF 22CR 261925

RESISTING PUBLIC OFFICER TURNER,OFF 22CR 261925

INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNER,OFF 22CR 261925

** 61 THOMPSON,ANTOINE,DARRE RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 22CR 362115

HARBORING FUGITIVE BRUNO,TRACY 22CR 362115

62 THOMPSON,JAMIE,LEE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,CAME 22CR 313504

POSSESS HEROIN WILLIS,CAME 22CR 313504

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,CAME 22CR 313504

63 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE CARRILLO-OR 23CR 207767

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARRILLO-OR 23CR 207767

64 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129

65 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130

66 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

67 WOODS,MICHAEL,KHALIL POSS CS PRISON/JAIL PREMISES STYRON,MICA 23CR 212516

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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