DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702259
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702259
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 703896
3 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,RIL 22CR 350837
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,RIL 22CR 350837
CARRYING CONCEALED GUN(M) KEARNEY,RIL 22CR 350837
4 BARRETO,BLAKE,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 349682
FEL HIT/RUN SER INJ/DEATH WILLIS,CAME 22CR 349682
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 349682
5 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522
6 BATTLE,HERBERT,IAN ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) CARROLL,TRA 22CR 324154
7 BENNETT,ROY,DALE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON CARTERET CO 22CR 341737
8 BENNETT,ROY,DALE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON KUZYNSKI,CH 22CR 341738
9 BENNETT,ROY,DALE,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON KUZYNSKI,CH 22CR 341739
10 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
11 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
12 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
13 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
14 BRATTON,BRUCE,WAYNE DISORDERLY CONDUCT BATTLE,CARO 22CR 334455
COMMUNICATING THREATS BATTLE,CARO 22CR 334455
15 BREEDEN,COREY,LAMAR,JR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ROMERO,TONY 23CR 248663
** 16 BROWN,JODY,LEE FELONY POSSESSION SCH II CS BERRY,JUSTI 23CR 211630
FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 211630
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BERRY,JUSTI 23CR 211630
** 17 BROWN,JODY,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700293
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700293
18 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841
19 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842
20 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
21 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
22 CARTER,MICHAEL SCOTT CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BISHOP,JOSE 22CR 292876
23 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701691
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701691
24 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390
** 25 DEAL,JONATHAN,TRAVIS POSSESS METHAMPHETAMINE CASTRO,KENN 22CR 355730
26 EBRON,STEVEN,GRAY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WILLIAMS,KE 23CR 232469
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF WILLIAMS,KE 23CR 232469
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,KE 23CR 232469
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE/ WILLIAMS,KE 23CR 232469
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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27 FULFORD,ADAM,MCKENZIE ASSAULT BY STRANGULATION CHRISTOPHER 23CR 220439
INJURY TO REAL PROPERTY CHRISTOPHER 23CR 220439
28 GABLE,CARL,HIRAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701158
** 29 GARDNER,STEVEN,GARRETT POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 341868
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 341868
30 GODLEY,ANTON,DERRELL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,CODY 22CR 349262
31 HARRIS,MATTHEW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WALES,NICHO 23CR 215192
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE WALES,NICHO 23CR 215192
32 HARRIS,MATTHEW ASSAULT BY POINTING A GUN ARCHIE,RYAN 23CR 215329
33 HARRIS,MATTHEW POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,RYA 23CR 215425
34 HARRIS,MATTHEW,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 23CR 700364
SPEEDING 093/45 CASNER,S,M 23CR 700364
WINDOW TINTING VIOL CASNER,S,M 23CR 700364
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 23CR 700364
EXPIRED OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 23CR 700364
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 23CR 700364
35 HOLDER,DONALD POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 23CR 224500
** 36 HOWINGTON,DANIEL RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HOLSCLAW,OF 22CR 266515
ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 266515
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 266515
37 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403
38 JONES,BOBBIE,DAWN OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704613
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704613
39 JONES,HOWIE,QUENTIN POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344280
40 JONES,LADONIAS,DONNIE FELONY POSSESSION OF COCAINE BERRY,JUSTI 23CR 250273
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,JUSTI 23CR 250273
41 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
42 MANN,REX,ALLEN MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE JONES,J 22CR 344549
43 MANN,REX,ALLEN UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 703237
** 44 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,TONY 23CR 225991
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 225991
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,TONY 23CR 225991
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,TONY 23CR 225991
RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,TONY 23CR 225991
SPEED IN EXCESS OF 25 MPH ROMERO,TONY 23CR 225991
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 225991
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 225991
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 225991
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,TONY 23CR 225991
45 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849
46 MOON,ERIC,STEPHEN POSSESS HEROIN WEATHERS,DA 23CR 200665
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 200665
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 200665
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 200665
47 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
48 PAPENFUSE,CIARRA,PAIGE POSSESS METHAMPHETAMINE ESCHBACH,RI 22CR 344301
49 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
50 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
51 PINER,JASON,SAMUEL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 369705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,KE 22CR 369705
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,KE 22CR 369705
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 369705
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/17/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 369705
52 PINER,JASON,SAMUEL ALTER/STEAL/DEST CRIMINAL EVID COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) COVINGTON,J 23CR 223132
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 23CR 223132
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 23CR 223132
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA COVINGTON,J 23CR 223132
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 23CR 223132
53 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480
54 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481
55 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482
56 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483
57 ROMERO,ANGEL,ANTHONY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 361636
58 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
59 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
** 60 THOMPSON,ANDREW FRANCI MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW TURNER,OFF 22CR 261925
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TURNER,OFF 22CR 261925
RESISTING PUBLIC OFFICER TURNER,OFF 22CR 261925
INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNER,OFF 22CR 261925
** 61 THOMPSON,ANTOINE,DARRE RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 22CR 362115
HARBORING FUGITIVE BRUNO,TRACY 22CR 362115
62 THOMPSON,JAMIE,LEE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,CAME 22CR 313504
POSSESS HEROIN WILLIS,CAME 22CR 313504
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIS,CAME 22CR 313504
63 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE CARRILLO-OR 23CR 207767
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARRILLO-OR 23CR 207767
64 WIESE,RYAN,SCOTT FELONY POSSESSION SCH II CS HOLSCLAW,C 22CR 051129
65 WIESE,RYAN,SCOTT POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 051130
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051130
66 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
67 WOODS,MICHAEL,KHALIL POSS CS PRISON/JAIL PREMISES STYRON,MICA 23CR 212516
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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