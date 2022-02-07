DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,KIRK,SANFORD DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050243
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20CR 050243
2 ADAMS,KIRK,SANFORD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 20CR 050244
3 ALLEN,RASHAWN,RAYMONE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704391
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704391
4 BALLARD,WILLIAM,TATE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051992
5 BARTON,MICHAEL,CLAUDE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700306
6 BELANDRES,DANTE EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 21IF 000153
7 BOOHER,JENNIFER,KAY,CA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703499
** 8 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050624
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 050624
9 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 700828
** 10 BRIGHT,JAMES,MATTHEW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000015
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 22CR 000015
11 BROWN,AMY,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 051632
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 19CR 051632
12 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227
13 BROWNING,RICHARD,ERNES BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000902
14 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
15 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
16 BUCK,TERRI,ALEXIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD 21IF 000154
17 BURBAGE,COLEMAN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051245
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051245
18 BURBAGE,COLEMAN,GRAY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 702432
19 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
20 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051869
MISDEMEANOR CHILD ABUSE HALSTEAD,A 21CR 051869
21 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER HALSTEAD,A 21IF 000097
22 BUTTA,LEONARD,MICHAEL, DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 053116
REAR LAMPS VIOLATION CARROLL,T 19CR 053116
23 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039
24 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
25 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
26 CHAPMAN,JEQWESE,ALEXAN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 704393
27 CHURCH,GARLAND,STEVEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) CARROLL,T 21CR 704129
28 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700307
29 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
30 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
31 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512
32 DICKSON,CODY,LEE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000919
33 DOEPKE,JOSHUA,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051200
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPEEDING 067/45 GOODRUM,J 21CR 051200
34 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991
35 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540
REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540
36 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541
37 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653
38 FOREST,CHRISTIAN,GERAR BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000886
39 FREEMAN,ZACHARY,PLYS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050080
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 20CR 050080
40 FREEMAN,ZACHARY,PLYS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20IF 000010
41 FULFORD,AMANDA,DELL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051471
** 42 GAMBLE,ROBERT,JAMES MA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050829
43 GARIBA,MARK FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 21IF 701481
44 GARLITZ,JESSICA,MOMOKO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051362
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051362
45 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
46 GREEN,ANDREW,ELGIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703155
47 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
48 GRUBER,MELISSA,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052833
SPEEDING 057/45 CARROLL,T 21CR 052833
49 GUTHRIE,KARI,MICHELLE SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 21IF 703023
50 HALL,SUSAN,MARY UNSAFE MOVEMENT SZCZEPANIAK 21IF 000157
51 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557
52 HARPER,CANDACE,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705508
53 HARPER,CANDACE,BROOKS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705512
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705512
** 54 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528
55 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856
56 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458
** 57 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455
58 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116
59 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 60 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
61 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
62 JOHNSON,JODIE,LAUREN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705312
63 JONES,KRISTALYN,EVERET BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000918
64 KIDWELL,RICHARD,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051528
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HALSTEAD,A 21CR 051528
65 KIDWELL,RICHARD,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HALSTEAD,A 21CR 051529
66 KING,LAWRENCE,LINWOOD IMPROPER BACKING BLALOCK,G 21IF 702340
67 KITTRELL,ALYSSIA,NICHO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704390
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704390
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 21CR 704390
68 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937
69 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
** 70 LISK,KOBE,ELIJAH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053045
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 20CR 053045
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053045
71 LISK,KOBE,ELIJAH NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 20CR 704092
72 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
73 MARTIN,KOLBY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050964
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T 21CR 050964
74 MARTIN,KOLBY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 050965
UNSAFE PASSING YELLOW LINE CARROLL,T 21CR 050965
75 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
76 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
77 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
78 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
79 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
80 MEDRANO-ANGULO,MIRNA,T SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 21CR 704884
81 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765
82 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107
83 ONORIO,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000040
84 OUTLAW,DEBORAH,HEISEY SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 21IF 703939
85 PARGETER,BRADLEY,GENE CONSUME ALC BY 19/20 CARROLL,T,J 20CR 700469
86 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701224
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701224
87 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701225
WINDOW TINTING VIOL CARROLL,T,J 21CR 701225
88 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T,J 21CR 701226
89 PIERCE,PHILIP,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704856
90 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
91 PRICE,JEFFREY,STEPHEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 703752
92 PULLIAM,TIFFANY,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000638
93 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
94 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183
95 SEARS,CHRISTOPHER,TYLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 700303
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 700303
96 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
97 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
** 98 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053112
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053112
99 SMITH,BARBARA,GAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 20CR 704234
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 20CR 704234
100 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
101 SMITH,ZACHARY,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000784
BEACH STRAND VIOLATION HATFIELD 21CR 000784
102 SONG,HUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704855
103 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 700304
** 104 STARNES,LORETTA,JEAN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) MCGEE,E 21CR 052899
** 105 STARNES,LORETTA,JEAN COMMUNICATING THREATS MCGEE,E 21CR 052900
106 STORTS,JOSHUA,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 19CR 000496
107 STORTS,JOSHUA,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 050314
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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108 TAPIA,MELANIE,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) HATFIELD,J 21CR 053151
SECOND DEGREE TRESPASS HATFIELD,J 21CR 053151
109 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
110 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 053068
111 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069
112 THOMAS,JAMES,GARLAND,J FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT GOODRUM,J 21IF 703673
113 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313
** 114 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 115 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
116 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
117 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
118 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
119 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
120 TRIMBLE,MARCUS,ANTHONY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B, 21CR 701701
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B, 21CR 701701
121 TRIPP,RICKY,LYNN NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704103
REAR LAMPS VIOLATION Szczepaniak 21CR 704103
122 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
123 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368
124 WAGNER,PHILIP,LYLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 705441
125 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767
126 WAY,SAMUEL,EASON,III NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 702002
127 WHITE,AMANDA,RENEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703724
128 WIGGINS,GEORGE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 052847
MISDEMEANOR CHILD ABUSE GOODRUM,J 20CR 052847
129 WONOSKI,JOSHUA,COLEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 21CR 704594
130 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
131 WURMB,AUSTIN,THEODORE DESIGNATED LANE VIOLATION GOODRUM,J 21IF 703728
132 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
133 ZULUETA-GLOVER,MARY,AN EXCEEDING POSTED SPEED GOODRUM,J 21IF 703967
** 134 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448
DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448
** 135 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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