carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,KIRK,SANFORD DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050243

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20CR 050243

2 ADAMS,KIRK,SANFORD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 20CR 050244

3 ALLEN,RASHAWN,RAYMONE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704391

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704391

4 BALLARD,WILLIAM,TATE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051992

5 BARTON,MICHAEL,CLAUDE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700306

6 BELANDRES,DANTE EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 21IF 000153

7 BOOHER,JENNIFER,KAY,CA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703499

** 8 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050624

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 050624

9 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 700828

** 10 BRIGHT,JAMES,MATTHEW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000015

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 22CR 000015

11 BROWN,AMY,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 051632

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 19CR 051632

12 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227

13 BROWNING,RICHARD,ERNES BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000902

14 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

15 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

16 BUCK,TERRI,ALEXIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD 21IF 000154

17 BURBAGE,COLEMAN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051245

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051245

18 BURBAGE,COLEMAN,GRAY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 702432

19 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

20 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051869

MISDEMEANOR CHILD ABUSE HALSTEAD,A 21CR 051869

21 BUTAMANTE,SARA,MARIE DRIVE LEFT OF CENTER HALSTEAD,A 21IF 000097

22 BUTTA,LEONARD,MICHAEL, DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 053116

REAR LAMPS VIOLATION CARROLL,T 19CR 053116

23 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039

24 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

25 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

26 CHAPMAN,JEQWESE,ALEXAN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 704393

27 CHURCH,GARLAND,STEVEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) CARROLL,T 21CR 704129

28 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700307

29 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

30 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

31 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512

32 DICKSON,CODY,LEE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000919

33 DOEPKE,JOSHUA,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051200

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPEEDING 067/45 GOODRUM,J 21CR 051200

34 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991

35 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540

REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540

36 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541

37 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653

38 FOREST,CHRISTIAN,GERAR BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000886

39 FREEMAN,ZACHARY,PLYS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050080

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 20CR 050080

40 FREEMAN,ZACHARY,PLYS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20IF 000010

41 FULFORD,AMANDA,DELL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051471

** 42 GAMBLE,ROBERT,JAMES MA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050829

43 GARIBA,MARK FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 21IF 701481

44 GARLITZ,JESSICA,MOMOKO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051362

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051362

45 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

46 GREEN,ANDREW,ELGIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703155

47 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

48 GRUBER,MELISSA,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052833

SPEEDING 057/45 CARROLL,T 21CR 052833

49 GUTHRIE,KARI,MICHELLE SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 21IF 703023

50 HALL,SUSAN,MARY UNSAFE MOVEMENT SZCZEPANIAK 21IF 000157

51 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557

52 HARPER,CANDACE,BROOKS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705508

53 HARPER,CANDACE,BROOKS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705512

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705512

** 54 HARRELSON,FARRIS,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050528

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CARROLL,T 21CR 050528

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 050528

55 HERRIN,KATHLEEN,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000856

56 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458

** 57 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455

58 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116

59 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 60 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

61 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

62 JOHNSON,JODIE,LAUREN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705312

63 JONES,KRISTALYN,EVERET BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000918

64 KIDWELL,RICHARD,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSTEAD,A 21CR 051528

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HALSTEAD,A 21CR 051528

65 KIDWELL,RICHARD,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HALSTEAD,A 21CR 051529

66 KING,LAWRENCE,LINWOOD IMPROPER BACKING BLALOCK,G 21IF 702340

67 KITTRELL,ALYSSIA,NICHO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704390

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704390

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 21CR 704390

68 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS GOODRUM,J 21CR 704937

69 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

** 70 LISK,KOBE,ELIJAH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053045

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 20CR 053045

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053045

71 LISK,KOBE,ELIJAH NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 20CR 704092

72 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

73 MARTIN,KOLBY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050964

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T 21CR 050964

74 MARTIN,KOLBY,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 050965

UNSAFE PASSING YELLOW LINE CARROLL,T 21CR 050965

75 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

76 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

77 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

78 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

79 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

80 MEDRANO-ANGULO,MIRNA,T SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 21CR 704884

81 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765

82 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107

83 ONORIO,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000040

84 OUTLAW,DEBORAH,HEISEY SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 21IF 703939

85 PARGETER,BRADLEY,GENE CONSUME ALC BY 19/20 CARROLL,T,J 20CR 700469

86 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701224

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701224

87 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701225

WINDOW TINTING VIOL CARROLL,T,J 21CR 701225

88 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T,J 21CR 701226

89 PIERCE,PHILIP,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704856

90 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

91 PRICE,JEFFREY,STEPHEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 703752

92 PULLIAM,TIFFANY,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000638

93 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

94 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183

95 SEARS,CHRISTOPHER,TYLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 700303

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 700303

96 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

97 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

** 98 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053112

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053112

99 SMITH,BARBARA,GAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 20CR 704234

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 20CR 704234

100 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

101 SMITH,ZACHARY,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 21CR 000784

BEACH STRAND VIOLATION HATFIELD 21CR 000784

102 SONG,HUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704855

103 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 700304

** 104 STARNES,LORETTA,JEAN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) MCGEE,E 21CR 052899

** 105 STARNES,LORETTA,JEAN COMMUNICATING THREATS MCGEE,E 21CR 052900

106 STORTS,JOSHUA,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 19CR 000496

107 STORTS,JOSHUA,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 050314

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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108 TAPIA,MELANIE,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) HATFIELD,J 21CR 053151

SECOND DEGREE TRESPASS HATFIELD,J 21CR 053151

109 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

110 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 053068

111 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069

112 THOMAS,JAMES,GARLAND,J FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT GOODRUM,J 21IF 703673

113 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313

** 114 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 115 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

116 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

117 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

118 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

119 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

120 TRIMBLE,MARCUS,ANTHONY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B, 21CR 701701

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B, 21CR 701701

121 TRIPP,RICKY,LYNN NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704103

REAR LAMPS VIOLATION Szczepaniak 21CR 704103

122 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

123 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368

124 WAGNER,PHILIP,LYLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 705441

125 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767

126 WAY,SAMUEL,EASON,III NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 702002

127 WHITE,AMANDA,RENEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703724

128 WIGGINS,GEORGE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 052847

MISDEMEANOR CHILD ABUSE GOODRUM,J 20CR 052847

129 WONOSKI,JOSHUA,COLEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 21CR 704594

130 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

131 WURMB,AUSTIN,THEODORE DESIGNATED LANE VIOLATION GOODRUM,J 21IF 703728

132 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

133 ZULUETA-GLOVER,MARY,AN EXCEEDING POSTED SPEED GOODRUM,J 21IF 703967

** 134 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448

DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448

** 135 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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