DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVID MCFADYEN
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BROWN,DILLON,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH HONEYCUTT,C 20CR 050624
2 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034
3 BURGESS,JOSHUA,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS CONSTANTINO 21CR 051404
4 CALL,JAMES,ROBERT COMMUNICATING THREATS WEDEMEYER,J 21CR 051434
5 CALL,JAMES,ROBERT COMMUNICATING THREATS WEDEMEYER,A 21CR 051439
6 CALL,JAMES,ROBERT DISORDERLY CONDUCT OKUN,D 21CR 051459
** 7 CLEMENTS,AMELIA,SAUNDE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 050005
FAILURE TO REDUCE SPEED CASTRO,K 21CR 050005
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 050005
8 COKER,MICHAEL,MAXWELL CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705303
9 CRUZ,FLORENCIO UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH OVANDO,SAMU 20CR 051152
10 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962
11 GEORGE,SARA,D DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,TI 21CR 052759
12 GEORGE,SARA,D HARASSING PHONE CALL UTLEY,ADRIA 21CR 052810
13 HUSAIN,HANY,ABDO,MOHAM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BRUNO,T 21CR 702750
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 702750
NO OPERATORS LICENSE BRUNO,T 21CR 702750
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRUNO,T 21CR 702750
14 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
15 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
16 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
17 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
18 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
19 LACEY,TRACEY HARASSING PHONE CALL ALEXANDER,L 21CR 051580
CYBERSTALKING ALEXANDER,L 21CR 051580
20 MCDOUGALL,KAREN,ANN MISUSE OF 911 SYSTEM STEWART,M 20CR 053035
** 21 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060
22 MOORE,TIMOTHY,SHAWN COMMERCIAL POTS W/O PROPER BUO KENDRICK,N 21CR 000780
23 MORRIS,JASON,ROBERT CYBERSTALKING WEST,THOMAS 21CR 053121
24 PALMER,NOAH,BLAKE IMPROPER BACKING CASTRO,K 21IF 000138
25 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050077
** 26 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050078
** 27 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050079
** 28 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050080
** 29 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050081
** 30 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050082
31 STILES,CINDY,LEE COMMUNICATING THREATS MCCOO,SHEMI 21CR 051353
32 STYRON,ROBERT,DEAN ASSAULT ON A FEMALE STYRON,PATR 21CR 053155
MISDEMEANOR LARCENY STYRON,PATR 21CR 053155
SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155
33 TRADER,CHARLES,EMMETT OBSTRUCTING CANAL/DITCH TRIPP,RANDY 21CR 051374
34 TRADER,CHARLES,EMMETT HARASSING PHONE CALL TRIPP,RANDY 21CR 051376
35 TRIBBY,LARRY,JOE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 704696
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 TRIBBY,LARRY,JOE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 704697
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 704697
37 TRIBBY,LARRY,JOE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000051
38 TRIBBY,LARRY,JOE DWLR IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 700058
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T,L 21CR 700058
39 WAWRZYNIAK,SUSAN,ROBIN SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,C 21CR 051091
40 WILLIS,WALTER,DANIEL,J COMMUNICATING THREATS WILLIS,WALT 21CR 052876
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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