JUDGE PRESIDING : CHARLES HENRY
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
: IRENE FINNEY
: J. ALEX PULLY
: DAVID SPENCE
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ARCHAMBAULT,RYAN HABITUAL FELON TUCKER,T 21CRS000373
2 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052440
3 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052441
DELIVER SCH II CS
4 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052443
DELIVER SCH II CS
5 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052444
6 BLACKMAN,JESSE,PAUL,JR CRUELTY TO ANIMALS(F) SURFASS,N 18CRS053646
** 7 CACI,FRANCESCO,SALVATO POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE HENDERSON,J 21CRS050469
8 DANIELS,LORIE,GRANT BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE KEARNEY,R 21CRS050631
** 9 DIXON,JAMES,KENNETH,JR PWIMSD METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CRS051339
** 10 DIXON,JAMES,KENNETH,JR SELL METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CRS051340
** 11 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DELIVER METHAMPHETAMINE BLACK,D 20CRS051341
12 DUDLEY,ROBERT HABITUAL FELON FESTERMAN,N 20CRS000299
** 13 DUDLEY,ROBERT HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT FESTERMAN,N 20CRS000300
14 DUDLEY,ROBERT,NMN AWDW SERIOUS INJURY FESTERMAN,W 20CRS050425
POSSESSION OF FIREARM BY FELON
15 FRAZIER,CLAY,JEROME,JR POSSESSION OF FIREARM BY FELON MASON,GREG 20CRS000808
16 FRAZIER,CLAY,JEROME,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,GREG 20CRS000809
17 FRAZIER,CLAY,JEROME,JR HABITUAL FELON MASON,G 21CRS000341
** 18 FULLER,DENARD,LAVINCEN HABITUAL FELON MASON,G 21CRS000153
19 FULLER,DENARD,LAVINCEN AWDW SERIOUS INJURY MASON,J 21CRS050180
20 FULLER,DENARD,LAVINCEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 21CRS050182
21 GARVANSITES,DIANA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MORRIS,P 16CRS054228
22 GARVANSITES,DIANA,MICH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MORRIS,P 16CRS054531
** 23 GEORGE,BRODY,KAHSEEM ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 21CRS050181
** 24 GEORGE,BRODY,KAHSEEM AWDW SERIOUS INJURY MASON,J 21CRS050183
25 GIBSON,CHARLES,DANA,JR FIRST DEGREE KIDNAPPING PITTMAN,R 18CRS050147
26 GIBSON,CHARLES,DANA,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF PITTMAN,R 18CRS050148
27 GIBSON,CHARLES,DANA,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 18CRS050149
28 GOMOLA,STEPHEN,PAUL INVOLUNTARY MANSLAUGHTER EVANS,A 13CRS053086
29 IRVIN,EPHRAIM,JOHNSTON POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE SOULT,A 20CRS053081
** 30 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE PWIMSD SCH VI CS MOOTS,S 19CRS050594
** 31 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE FELONY POSSESSION SCH I CS MOOTS,S 19CRS050595
** 32 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE POSSESSION OF FIREARM BY FELON MOOTS,S 19CRS050597
33 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE PWISD MARIJUANA MANNON,K 20CRS053398
PWIMSD MARIJUANA
34 KRUSE,ALEXANDER SOLICIT BY COMPUTER/ APPEAR BISHOP,J 20CRS050928
35 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052408
36 MAYFIELD,DAVID,BROOKS, ASSAULT ON A FEMALE VASELOVIC,J 19CRS050277
37 MUNCY,MICHAEL,LEE,JR FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF PENDERGRASS 19CRS053209
** 38 MUNCY,MICHAEL,LEE,JR HABITUAL FELON PENDERGRASS 20CRS000124
TRIAL CALENDAR PAGE: 1 01/10/22 10:00 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/10/22 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002
39 TATE,SIDNEY,S,III SECOND DEGREE FORCE SEX OFF MASON,J 19CRS050424
40 TATE,SIDNEY,S,III ATMPT 2ND DEGREE FORCIBLE RAPE MASON,J 19CRS050425
41 WEST,THOMAS,MICHAEL PWIMSD SCH IV CS ROSE,D 18CRS052894
42 WEST,THOMAS,MICHAEL SELL SCH IV CS ROSE,D 18CRS052895
43 WEST,THOMAS,MICHAEL DELIVER SCH IV CS ROSE,D 18CRS052896
44 WEST,THOMAS,MICHAEL M/S/D/P CS W/N 1000FT SCHOOL ROSE,D 18CRS052898
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