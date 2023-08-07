DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACKIN,BENJAMIN,GERARD DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000436
BEACH STRAND VIOLATION HATFIELD 23CR 000436
2 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
3 ALEJANDRO,JAVIER,HERNA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702528
4 AUSTIN,TREY,CURTIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VADELL,B 23CR 000210
SPA 5 BARAJAS,MARIA NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 23CR 702792
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Szczepaniak 23CR 702792
6 BARBOSAFRANCO,NATASHA, FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,DAVID 23IF 701851
7 BARKER,NATHAN,GARRETT ASSAULT ON A FEMALE BARKER,LAUR 23CR 348732
8 BARNES,ZACKARY,HUNTER FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000460
** 9 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
10 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
11 BARRINGER,PAUL,BRANDON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701755
12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701657
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701657
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701657
13 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 702473
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 702473
14 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701175
IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701175
15 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701176
IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701176
16 BOECKMANN,TIANNA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 704130
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 704130
17 BOYD,WILLIAM,PATRICK,I IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23IF 701315
18 BRAGG,DALTON,STEWART SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL MORRIS,W 18CR 000640
DRIVE/PARK IN PUBLIC PLACE AFT MORRIS,W 18CR 000640
19 BRAGG,DALTON,STEWART RESISTING PUBLIC OFFICER MORRIS,W 18CR 000641
20 BRAGG,DALTON,STEWART FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRIS,W,II 18CR 702647
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W,II 18CR 702647
21 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594
22 BRIGHT,MATT,HAYWOOD DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702294
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702294
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702294
23 BROWN,TYRE,HYKEIM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702350
WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 23CR 702350
24 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331
25 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
27 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
28 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460
29 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691
30 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625
31 CALLES,DAVID,CASTILLO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701517
32 CANNON,BAILEY,ELIZABET FAILURE TO REDUCE SPEED Szczepaniak 23IF 701700
33 CARNEY,STEVEN,DANIEL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,DAVID 23CR 703074
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23CR 703074
34 CARTER,PHILLIP,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700825
35 CASH,JONATHAN,CRAIG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 20CR 000242
36 CASSERLY,CHARLES,THOMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566
37 CASTRO,ASHLEY,MARIE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 702529
38 CAUL,SUMMIT,GLENN CONSUME ALC BY 19/20 Szczepaniak 23CR 702816
39 CHANCE,LAMAR,JAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702537
40 CHANDU,DURGA,VENKATA,P SPEEDING 069/55 ENNIS,DAVID 23IF 701846
41 CHURCH,GARLAND,STEVEN ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 362018
BREAKING OR ENTERING (M) BLALOCK,GEO 23CR 362018
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BLALOCK,GEO 23CR 362018
RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 362018
42 CHURCH,GARLAND,STEVEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 23CR 701843
43 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241
44 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349
** 45 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
46 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
47 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230
48 COX,MICHELLE,SHERI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BLALOCK,G 23CR 702738
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 23CR 702738
49 CRAIG,KAYLA,ANNE WINDOW TINTING VIOL HENDRICKS,D 23CR 701796
50 CRAWFORD,REBECCA,LYN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700989
51 CRISTALES,NESTOR,S NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAL 23CR 000422
52 CROSS,HUNTER,WILSON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701936
** 53 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 259890
54 DAIL,TIMOTHY,WAYNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 271233
MISDEMEANOR AID AND ABET ENNIS,DAVID 23CR 271233
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,DAVID 23CR 271233
55 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701089
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 701089
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY ENNIS,D,F 23CR 701089
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 701089
** 56 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685
57 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 269859
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 22CR 269859
58 DEANE,YOLONDA,MARIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701570
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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59 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
60 DEES,JONATHAN,LANCE EXCEEDING SAFE SPEED ENNIS,DAVID 23IF 701917
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23IF 701917
61 DEWEY,SAMUEL,RODGERS,I DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701601
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701601
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701601
62 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
63 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615
64 DOWNER,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,DAVID 23CR 702910
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,DAVID 23CR 702910
** 65 DREISBACH,AVA,CARE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 23CR 260554
66 DREISBACH,AVA,CARE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701116
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701116
** 67 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591
68 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835
** 69 EVANS,EMILY,SUSANNA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 353839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS, DAVI 23CR 353839
70 FAJARDO,SARA,ROMERO NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 702694
71 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836
72 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644
73 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
74 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
75 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 101/55 ENNIS,D,F 22CR 703800
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703800
76 FLINCHUM,ZOIE,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702922
77 GARCIA-PEREZ,CHRISTOPH DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 354088
** 78 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
79 GEORGE,TIMOTHY,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589
80 GIBBS,SKYLAR,LYNMARIE CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 23CR 702815
81 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702093
82 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702094
83 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659
84 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963
85 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963
86 GLOVER,TREY,BRITT NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT HATFIELD,JO 23CR 702731
87 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 702370
88 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560
89 GODWIN,JOSEPH,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700961
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700961
EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700961
90 GOMES,ADILSON NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 23CR 000283
91 GOODING,KEVIN,RAY FENDER HEIGHT VIOLATION HATFIELD 23IF 000109
92 GRAY,AMY,SCARBOROUGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 702793
DWLR IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702793
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS Szczepaniak 23CR 702793
93 GRIFFIN,VICKY,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701847
94 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485
95 GURGANUS,ETHAN,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701980
96 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000288
97 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700909
98 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
99 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559
100 HALL,JACQUELINE,MICHEL UNSAFE TIRES ENNIS,DAVID 23IF 701939
101 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703547
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703547
SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 21CR 703547
102 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704196
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704196
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21CR 704196
103 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 704387
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704387
104 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700987
105 HARDEE,TAYLOR,ELIZABET SIMPLE ASSAULT Szczepaniak 23CR 702331
106 HARDISON,HANNAH,ELIZAB NO OPERATORS LICENSE ELSON,A,M 23CR 702501
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ELSON,A,M 23CR 702501
107 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587
108 HARRIS,DANIEL,MARTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701978
109 HAWKINS,DANIEL,FRANCIS INDECENT EXPOSURE SZCZEPANIAK 23CR 000472
INJURY TO REAL PROPERTY SZCZEPANIAK 23CR 000472
110 HAWKINS,DANIEL,FRANCIS HANDICAPPED PARKING VIOLATION SZCZEPANIAK 23IF 000111
111 HAYWOOD,JAMES,EARL FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000461
RESISTING PUBLIC OFFICER SZCZEPANIAK 23CR 000461
112 HENDERSON,ASHLEY,RAJEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 23CR 700883
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 23CR 700883
** 113 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 274477
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 23CR 274477
114 HENNESSEY,EDWARD,CHARL SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 23CR 701462
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701462
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 23CR 701462
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23CR 701462
** 115 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 353671
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 353671
116 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA EXCEEDING SAFE SPEED ENNIS,DAVID 23IF 701916
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,DAVID 23IF 701916
117 HERNANDEZCOLIS,YENI,DI SPEEDING 072/55 ENNIS,DAVID 23CR 703023
118 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064
119 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026
120 HIGGINS,CONNOR,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701768
121 HILL-LANE,NORMA,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,DAVID 23CR 702764
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,DAVID 23CR 702764
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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122 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223
** 123 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486
124 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452
DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 220452
125 HOSEY,BRANDON,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000463
** 126 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196
127 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197
128 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198
129 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819
130 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 23CR 700758
131 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304
UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304
132 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209
133 INSCOE,JAMES,TUCKER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701754
134 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104
135 JACKSON,CHRISTOPHER,CH SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 23IF 700437
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BLALOCK,G 23IF 700437
136 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642
137 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 138 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
139 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702102
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 702102
140 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705123
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705123
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705123
UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22CR 705123
141 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700178
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700178
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700178
142 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
143 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588
144 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033
145 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044
146 JORDAN,MEGAN,NICHOLE SPEEDING 070/55 ENNIS,DAVID 23IF 701981
147 JOYNER,PHILLIP,MICAH FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G 23IF 701856
148 KALLAM,ANDREW,TODD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701849
149 KATZ,ERIC,JASON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 242233
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 242233
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 242233
150 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
151 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
** 152 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374758
ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374758
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 153 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374761
ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374761
154 KIGHT,JACOB,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701756
155 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969
156 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970
157 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971
158 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972
159 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973
** 160 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733
161 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213
162 KUCHTA,TRAVIS,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701769
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,DAVID 23IF 701769
163 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
164 LARABARAJAS,RAMIRO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,DAVID 23CR 703077
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,DAVID 23CR 703077
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23CR 703077
** 165 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS, DAVI 23CR 329901
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 329901
166 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 701556
167 LEWIS,CHARLES,CAMERON, LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701374
PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701374
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 701374
168 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202
169 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669
170 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
171 LOCKETT,NYREAN,DYSUN DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000464
172 LOVING,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701577
173 LOWE,BRANDT,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,GEO 23CR 314354
SPEEDING 037/25 BLALOCK,GEO 23CR 314354
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD BLALOCK,GEO 23CR 314354
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BLALOCK,GEO 23CR 314354
** 174 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165
175 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700789
176 LUCAS,JERRY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702251
177 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097
FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097
** 178 MACKLIN,JOSHUA,ANDREW, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014
179 MAJOR,KELSYIE,ILLYZZAB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702059
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702059
180 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213
181 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 703021
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
182 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074
183 MEDINA,URIEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GOTTUSO,D 23CR 000473
184 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 701481
185 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT LANE,J,D 23CR 701774
186 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219
187 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
188 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
189 MORCOCK,SARAH,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702525
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 702525
190 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701623
191 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
192 NOLAN,SCOTT,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 318311
FAIL TO BURN HEADLAMPS SZCZEPANIAK 23CR 318311
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 318311
193 NUSSBAUM,AMANDA,SOLEIL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN Szczepaniak 23CR 702753
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 23CR 702753
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC Szczepaniak 23CR 702753
194 ODELL,JEFFREY,KEITH FAILURE TO REDUCE SPEED SZCZEPANIAK 23IF 000069
195 ODELL,JEFFREY,KIETH UNSAFE PASSING YELLOW LINE VADELL,B 23CR 000381
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER VADELL,B 23CR 000381
196 ONEAL,DAKOTA,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701845
197 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
198 PARSONS,ERIKA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701874
199 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803
200 PENNELL,ANDREW,ALEXAND FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000459
201 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
** 202 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148
203 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701628
204 PICKETT,JEREMY,JERMAL DWLR NOT IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702923
205 PIERCE,PHILIP,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704856
206 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728
207 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000474
208 PRIDGEN,STEPHEN,DREW DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Szczepaniak 23CR 702695
209 PRIVETT,JAMES,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701556
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701556
NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 701556
EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701556
210 PRUITT,JOSHUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000313
211 PUES,BRANDON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000364
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 23CR 000364
212 RANGELANGELES,JESUS,FE SPEEDING 074/55 ENNIS,DAVID 23CR 702909
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,DAVID 23CR 702909
213 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 703007
214 REELS,LAURA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702291
IMPROPER PASSING ON RIGHT ENNIS,D,F 23CR 702291
215 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
216 RENFROW,ENNIS,MARION FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 23IF 700414
217 ROACH,CATHERINE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700484
218 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
219 ROBINSON,LAYLA,MARIE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701442
220 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
221 RUSSELL,ASHTON,MACKENZ FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701305
222 SALTER,FRANKIE,WAYNE ASSAULT AND BATTERY GASKILL,JAS 23CR 221810
223 SANCHEZ,JONATHAN,G DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 23CR 354656
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HATFIELD,JO 23CR 354656
224 SANNEH,SANNA,LAMIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700981
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700981
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700981
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700981
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700981
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700981
** 225 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313
** 226 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316
227 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631
228 SHOWALTER,BENJAMIN,RAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701709
229 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
230 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
231 SMART,JEFFREY,TODD,II SPEEDING 072/55 ENNIS,DAVID 23CR 702940
232 SMITH,BILLY,MERCER UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 701262
233 SMITH,JON,JACOB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000462
234 SMITH,KEITRA,ROCHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702538
235 SNYDER,SUMMER,NICOLE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701712
236 SOSA,BRYAN DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 331433
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 331433
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 23CR 331433
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 331433
237 SOSA,BRYAN SIMPLE ASSAULT SZCZEPANIAK 23CR 331435
238 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902
239 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495
** 240 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
241 STEFFY,JOSIA,RHAINE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 702939
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,DAVID 23CR 702939
242 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
243 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
244 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475
245 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245
246 SUBOTSCH,XAVIER BREAKING OR ENTERING (M) BLALOCK, GE 23CR 340766
247 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311
** 248 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120
249 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894
250 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665
251 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 23CR 701625
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701625
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701625
252 THOMAS,ASHTON,ALAN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702295
253 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
254 TINGEN,MARY,ANNE IMPROPER TURN BLALOCK,G 23IF 701839
255 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
256 TRIPP,TYLER,NATHANIEL FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,DAVID 23IF 701850
257 TURNAGE,BILLY,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000188
** 258 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383
259 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811
260 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871
261 VALENTINE,ZOE,ALANI SPEEDING 078/55 ENNIS,DAVID 23CR 703020
262 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
263 WAGNER,JOE,VAUGHN,III SPEEDING 052/35 ENNIS,DAVID 23CR 703076
** 264 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254
265 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255
266 WHITMER,ANGELA,FAYE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701710
267 WHITMER,THOMAS,DALE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701711
268 WHITNEY,MARVIN,LORENZO SPEEDING 069/45 ENNIS,DAVID 23CR 703075
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,DAVID 23CR 703075
269 WIDENER,ASHLEY EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 701263
270 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
271 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956
272 WILLIAMS,HALEY,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED Szczepaniak 23IF 701696
273 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
274 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776
275 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985
276 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
277 YEOMANS,KAITLYNN,NICOL SPEEDING 077/55 ENNIS,DAVID 23CR 703022
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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