carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACKIN,BENJAMIN,GERARD DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000436

BEACH STRAND VIOLATION HATFIELD 23CR 000436

2 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

3 ALEJANDRO,JAVIER,HERNA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702528

4 AUSTIN,TREY,CURTIS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VADELL,B 23CR 000210

SPA 5 BARAJAS,MARIA NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 23CR 702792

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Szczepaniak 23CR 702792

6 BARBOSAFRANCO,NATASHA, FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,DAVID 23IF 701851

7 BARKER,NATHAN,GARRETT ASSAULT ON A FEMALE BARKER,LAUR 23CR 348732

8 BARNES,ZACKARY,HUNTER FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000460

** 9 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

10 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

11 BARRINGER,PAUL,BRANDON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701755

12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701657

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701657

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701657

13 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 23CR 702473

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 23CR 702473

14 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701175

IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701175

15 BOCANEGRA,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 23CR 701176

IMPROPER MUFFLER HATFIELD,JO 23CR 701176

16 BOECKMANN,TIANNA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 704130

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 704130

17 BOYD,WILLIAM,PATRICK,I IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 23IF 701315

18 BRAGG,DALTON,STEWART SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL MORRIS,W 18CR 000640

DRIVE/PARK IN PUBLIC PLACE AFT MORRIS,W 18CR 000640

19 BRAGG,DALTON,STEWART RESISTING PUBLIC OFFICER MORRIS,W 18CR 000641

20 BRAGG,DALTON,STEWART FAIL TO BURN HEADLAMPS MORRIS,W,II 18CR 702647

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W,II 18CR 702647

21 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594

22 BRIGHT,MATT,HAYWOOD DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702294

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702294

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702294

23 BROWN,TYRE,HYKEIM NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702350

WINDOW TINTING VIOL ENNIS,D,F 23CR 702350

24 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331

25 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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26 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

27 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

28 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460

29 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691

30 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625

31 CALLES,DAVID,CASTILLO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701517

32 CANNON,BAILEY,ELIZABET FAILURE TO REDUCE SPEED Szczepaniak 23IF 701700

33 CARNEY,STEVEN,DANIEL DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,DAVID 23CR 703074

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23CR 703074

34 CARTER,PHILLIP,ANTHONY DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700825

35 CASH,JONATHAN,CRAIG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 20CR 000242

36 CASSERLY,CHARLES,THOMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566

37 CASTRO,ASHLEY,MARIE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 702529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 702529

38 CAUL,SUMMIT,GLENN CONSUME ALC BY 19/20 Szczepaniak 23CR 702816

39 CHANCE,LAMAR,JAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702537

40 CHANDU,DURGA,VENKATA,P SPEEDING 069/55 ENNIS,DAVID 23IF 701846

41 CHURCH,GARLAND,STEVEN ASSAULT ON A FEMALE BLALOCK,GEO 23CR 362018

BREAKING OR ENTERING (M) BLALOCK,GEO 23CR 362018

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BLALOCK,GEO 23CR 362018

RESISTING PUBLIC OFFICER BLALOCK,GEO 23CR 362018

42 CHURCH,GARLAND,STEVEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 23CR 701843

43 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241

44 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349

** 45 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

46 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

47 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230

48 COX,MICHELLE,SHERI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BLALOCK,G 23CR 702738

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 23CR 702738

49 CRAIG,KAYLA,ANNE WINDOW TINTING VIOL HENDRICKS,D 23CR 701796

50 CRAWFORD,REBECCA,LYN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700989

51 CRISTALES,NESTOR,S NO OPERATORS LICENSE SZCZEPANIAL 23CR 000422

52 CROSS,HUNTER,WILSON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701936

** 53 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 259890

54 DAIL,TIMOTHY,WAYNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 271233

MISDEMEANOR AID AND ABET ENNIS,DAVID 23CR 271233

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,DAVID 23CR 271233

55 DAIL,TIMOTHY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701089

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 701089

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY ENNIS,D,F 23CR 701089

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 701089

** 56 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685

57 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 269859

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 22CR 269859

58 DEANE,YOLONDA,MARIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701570

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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59 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

60 DEES,JONATHAN,LANCE EXCEEDING SAFE SPEED ENNIS,DAVID 23IF 701917

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23IF 701917

61 DEWEY,SAMUEL,RODGERS,I DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701601

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701601

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701601

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701601

62 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

63 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615

64 DOWNER,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,DAVID 23CR 702910

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,DAVID 23CR 702910

** 65 DREISBACH,AVA,CARE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 23CR 260554

66 DREISBACH,AVA,CARE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701116

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701116

** 67 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591

68 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835

** 69 EVANS,EMILY,SUSANNA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 353839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS, DAVI 23CR 353839

70 FAJARDO,SARA,ROMERO NO OPERATORS LICENSE BLALOCK,G 23CR 702694

71 FELIPE,EDWIN,ESTUARDO NO OPERATORS LICENSE JOHNSON,T 22CR 000836

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS JOHNSON,T 22CR 000836

72 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644

73 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

74 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

75 FITZSIMMONS,WILLIAM,TY SPEEDING 101/55 ENNIS,D,F 22CR 703800

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 703800

76 FLINCHUM,ZOIE,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702922

77 GARCIA-PEREZ,CHRISTOPH DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 354088

** 78 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

79 GEORGE,TIMOTHY,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589

80 GIBBS,SKYLAR,LYNMARIE CONSUME ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 23CR 702815

81 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702093

82 GIBSON,DAVEN,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HATFIELD,JO 23IF 702094

83 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050659

84 GLASS,CRYSTAL,TAYLOR SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 22CR 700963

85 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963

86 GLOVER,TREY,BRITT NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT HATFIELD,JO 23CR 702731

87 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL HATFIELD,JO 23CR 702370

88 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560

89 GODWIN,JOSEPH,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 700961

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BLALOCK,G 23CR 700961

EXPIRED/NO INSPECTION BLALOCK,G 23CR 700961

90 GOMES,ADILSON NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 23CR 000283

91 GOODING,KEVIN,RAY FENDER HEIGHT VIOLATION HATFIELD 23IF 000109

92 GRAY,AMY,SCARBOROUGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Szczepaniak 23CR 702793

DWLR IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702793

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS Szczepaniak 23CR 702793

93 GRIFFIN,VICKY,JEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701847

94 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485

95 GURGANUS,ETHAN,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701980

96 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000288

97 HADDOCK,JAMIE,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 700909

98 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

99 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559

100 HALL,JACQUELINE,MICHEL UNSAFE TIRES ENNIS,DAVID 23IF 701939

101 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703547

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703547

SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 21CR 703547

102 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704196

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704196

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21CR 704196

103 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 704387

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704387

104 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700987

105 HARDEE,TAYLOR,ELIZABET SIMPLE ASSAULT Szczepaniak 23CR 702331

106 HARDISON,HANNAH,ELIZAB NO OPERATORS LICENSE ELSON,A,M 23CR 702501

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ELSON,A,M 23CR 702501

107 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587

108 HARRIS,DANIEL,MARTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701978

109 HAWKINS,DANIEL,FRANCIS INDECENT EXPOSURE SZCZEPANIAK 23CR 000472

INJURY TO REAL PROPERTY SZCZEPANIAK 23CR 000472

110 HAWKINS,DANIEL,FRANCIS HANDICAPPED PARKING VIOLATION SZCZEPANIAK 23IF 000111

111 HAYWOOD,JAMES,EARL FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000461

RESISTING PUBLIC OFFICER SZCZEPANIAK 23CR 000461

112 HENDERSON,ASHLEY,RAJEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 23CR 700883

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 23CR 700883

** 113 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 274477

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 23CR 274477

114 HENNESSEY,EDWARD,CHARL SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 23CR 701462

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701462

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 23CR 701462

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23CR 701462

** 115 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 353671

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 353671

116 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA EXCEEDING SAFE SPEED ENNIS,DAVID 23IF 701916

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,DAVID 23IF 701916

117 HERNANDEZCOLIS,YENI,DI SPEEDING 072/55 ENNIS,DAVID 23CR 703023

118 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064

119 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026

120 HIGGINS,CONNOR,WILLIAM FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701768

121 HILL-LANE,NORMA,LOUISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,DAVID 23CR 702764

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,DAVID 23CR 702764

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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122 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223

** 123 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486

124 HOLLAND,JENNIFER,NICOL DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 220452

DRIVE LEFT OF CENTER SZCZEPANIAK 23CR 220452

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 220452

125 HOSEY,BRANDON,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000463

** 126 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196

127 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197

128 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198

129 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819

130 HULSEY,BRANDON,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700758

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 700758

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 23CR 700758

131 HUMPHREY,MEGHAN,TERESA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050304

UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D 22CR 050304

132 HUNT,KEILO,NATHANIEL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 23CR 700209

133 INSCOE,JAMES,TUCKER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701754

134 JACKSON,CHRISTOPHER,CH OPERATE VEH NO INS MORRIS,W 23CR 000104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MORRIS,W 23CR 000104

135 JACKSON,CHRISTOPHER,CH SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 23IF 700437

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BLALOCK,G 23IF 700437

136 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642

137 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 138 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

139 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 702102

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 702102

140 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705123

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705123

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705123

UNSAFE MOVEMENT ONOFRIO,R,J 22CR 705123

141 JOHNSON,CORNELIUS,JR DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 700178

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 700178

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 700178

142 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

143 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588

144 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033

145 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044

146 JORDAN,MEGAN,NICHOLE SPEEDING 070/55 ENNIS,DAVID 23IF 701981

147 JOYNER,PHILLIP,MICAH FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G 23IF 701856

148 KALLAM,ANDREW,TODD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701849

149 KATZ,ERIC,JASON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 242233

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 242233

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 242233

150 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

151 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

** 152 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374758

ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374758

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 153 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374761

ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374761

154 KIGHT,JACOB,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701756

155 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.55 CEDAR POINT 09CR 053969

156 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 101.50 CEDAR POINT 09CR 053970

157 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053971

158 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 120.95 CEDAR POINT 09CR 053972

159 KILLOUGH,JAMES W/C SIMPLE $ 96.39 CEDAR POINT 09CR 053973

** 160 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733

161 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213

162 KUCHTA,TRAVIS,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701769

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,DAVID 23IF 701769

163 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

164 LARABARAJAS,RAMIRO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,DAVID 23CR 703077

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,DAVID 23CR 703077

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23CR 703077

** 165 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS, DAVI 23CR 329901

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS, DAVI 23CR 329901

166 LAUGHINGHOUSE,LANDON,A FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 701556

167 LEWIS,CHARLES,CAMERON, LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701374

PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701374

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 701374

168 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202

169 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669

170 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

171 LOCKETT,NYREAN,DYSUN DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000464

172 LOVING,ANTHONY,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701577

173 LOWE,BRANDT,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,GEO 23CR 314354

SPEEDING 037/25 BLALOCK,GEO 23CR 314354

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD BLALOCK,GEO 23CR 314354

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BLALOCK,GEO 23CR 314354

** 174 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165

175 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 23CR 700789

176 LUCAS,JERRY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702251

177 LYNCH,JUSTIN,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702097

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ENNIS,D,F 23CR 702097

FLAG LIGHT END OF LOAD VIOL ENNIS,D,F 23CR 702097

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702097

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 702097

** 178 MACKLIN,JOSHUA,ANDREW, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014

179 MAJOR,KELSYIE,ILLYZZAB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 702059

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 702059

180 MARTINEZ,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701213

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701213

181 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 703021

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

182 MCLEAN,CHARLES,RAY,JR SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 705074

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 705074

183 MEDINA,URIEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER GOTTUSO,D 23CR 000473

184 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 701481

185 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT LANE,J,D 23CR 701774

186 MOONEY,SEBASTIAN,SCOTT NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 23CR 700219

187 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

188 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

189 MORCOCK,SARAH,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702525

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 23CR 702525

190 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701623

191 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

192 NOLAN,SCOTT,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 318311

FAIL TO BURN HEADLAMPS SZCZEPANIAK 23CR 318311

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 318311

193 NUSSBAUM,AMANDA,SOLEIL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN Szczepaniak 23CR 702753

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 23CR 702753

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC Szczepaniak 23CR 702753

194 ODELL,JEFFREY,KEITH FAILURE TO REDUCE SPEED SZCZEPANIAK 23IF 000069

195 ODELL,JEFFREY,KIETH UNSAFE PASSING YELLOW LINE VADELL,B 23CR 000381

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER VADELL,B 23CR 000381

196 ONEAL,DAKOTA,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701845

197 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

198 PARSONS,ERIKA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 23CR 701874

199 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803

200 PENNELL,ANDREW,ALEXAND FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SZCZEPANIAK 23CR 000459

201 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

** 202 PEOPLES,JEANNA,KAY LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 21CR 702148

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702148

203 PERALTA,PABLO,DEJESUS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 701628

204 PICKETT,JEREMY,JERMAL DWLR NOT IMPAIRED REV Szczepaniak 23CR 702923

205 PIERCE,PHILIP,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704856

206 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728

207 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 23CR 000474

208 PRIDGEN,STEPHEN,DREW DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Szczepaniak 23CR 702695

209 PRIVETT,JAMES,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 23CR 701556

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GOODRUM,J 23CR 701556

NO LIABILITY INSURANCE GOODRUM,J 23CR 701556

EXPIRED/NO INSPECTION GOODRUM,J 23CR 701556

210 PRUITT,JOSHUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000313

211 PUES,BRANDON,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 23CR 000364

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HATFIELD 23CR 000364

212 RANGELANGELES,JESUS,FE SPEEDING 074/55 ENNIS,DAVID 23CR 702909

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,DAVID 23CR 702909

213 RAYMOND,JAMES,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 703007

214 REELS,LAURA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702291

IMPROPER PASSING ON RIGHT ENNIS,D,F 23CR 702291

215 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

216 RENFROW,ENNIS,MARION FAIL TO YIELD LEFT TURN ENNIS,D,F 23IF 700414

217 ROACH,CATHERINE,ANN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700484

218 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

219 ROBINSON,LAYLA,MARIE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701442

220 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

221 RUSSELL,ASHTON,MACKENZ FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 701305

222 SALTER,FRANKIE,WAYNE ASSAULT AND BATTERY GASKILL,JAS 23CR 221810

223 SANCHEZ,JONATHAN,G DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,JO 23CR 354656

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HATFIELD,JO 23CR 354656

224 SANNEH,SANNA,LAMIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700981

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700981

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700981

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700981

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 700981

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700981

** 225 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313

** 226 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316

227 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631

228 SHOWALTER,BENJAMIN,RAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701709

229 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

230 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

231 SMART,JEFFREY,TODD,II SPEEDING 072/55 ENNIS,DAVID 23CR 702940

232 SMITH,BILLY,MERCER UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 701262

233 SMITH,JON,JACOB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 23CR 000462

234 SMITH,KEITRA,ROCHELLE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD,JO 23CR 702538

235 SNYDER,SUMMER,NICOLE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701712

236 SOSA,BRYAN DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 23CR 331433

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 23CR 331433

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 23CR 331433

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SZCZEPANIAK 23CR 331433

237 SOSA,BRYAN SIMPLE ASSAULT SZCZEPANIAK 23CR 331435

238 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902

239 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495

** 240 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

241 STEFFY,JOSIA,RHAINE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,DAVID 23CR 702939

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,DAVID 23CR 702939

242 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

243 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

244 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475

245 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245

246 SUBOTSCH,XAVIER BREAKING OR ENTERING (M) BLALOCK, GE 23CR 340766

247 SUFFECOOL,EDDIE,DEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV BEERE,D 22CR 000311

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEERE,D 22CR 000311

** 248 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120

249 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894

250 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 074/55 MORRISON,T, 22CR 703665

251 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 23CR 701625

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 08/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701625

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701625

252 THOMAS,ASHTON,ALAN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 702295

253 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

254 TINGEN,MARY,ANNE IMPROPER TURN BLALOCK,G 23IF 701839

255 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

256 TRIPP,TYLER,NATHANIEL FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,DAVID 23IF 701850

257 TURNAGE,BILLY,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MORRIS,W 23CR 000188

** 258 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383

259 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811

260 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871

261 VALENTINE,ZOE,ALANI SPEEDING 078/55 ENNIS,DAVID 23CR 703020

262 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

263 WAGNER,JOE,VAUGHN,III SPEEDING 052/35 ENNIS,DAVID 23CR 703076

** 264 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254

265 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255

266 WHITMER,ANGELA,FAYE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701710

267 WHITMER,THOMAS,DALE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,DAVID 23IF 701711

268 WHITNEY,MARVIN,LORENZO SPEEDING 069/45 ENNIS,DAVID 23CR 703075

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,DAVID 23CR 703075

269 WIDENER,ASHLEY EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 701263

270 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

271 WILLIAMS, JESSICA LEIG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM, J 23CR 259956

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM, J 23CR 259956

272 WILLIAMS,HALEY,MILLER FAILURE TO REDUCE SPEED Szczepaniak 23IF 701696

273 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

274 WILLIS,JOEL,ELLIOTT CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 700776

275 WILLIS,JOEL,ELLIOTT NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 700985

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 700985

276 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

277 YEOMANS,KAITLYNN,NICOL SPEEDING 077/55 ENNIS,DAVID 23CR 703022

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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