DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BAYLEY,KEITH,JOSEPH MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 22CR 051026
2 BOYD,ALLEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 701237
3 BROOKS,BRANDON,DEWEY NO OPERATORS LICENSE LONG,K 22CR 703383
4 CHADWICK,DANIEL,WILLIA INJURY TO PERSONAL PROPERTY BOSTIAN,J 22CR 051465
5 CLARK,BRIAN,CHRISTOPHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 052668
6 COBB,LINDSEY,BLAIRE FAILURE TO YIELD BOSTIAN,J 22IF 701912
7 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393
** 8 EDWARDS,TYRONE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCADDEN,G 22CR 000143
9 FERRI,CAMERON,HOBIE SPEEDING 086/55 MELBY,R,O 22CR 701592
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701592
10 GOODWIN,CHARLES,KEITH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701287
11 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457
12 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK SPEEDING 061/35 RESOR,C,T 20CR 700719
13 HOWARD,PATRICK,GEORGE SPEEDING 065/35 RENN,J,A 22CR 700599
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 700599
14 HYMAN,MILTON,DEVON EXCEEDING POSTED SPEED BOSTIAN,J 22IF 701608
15 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 071/45 RESOR,C 21CR 702014
16 ORAMA,ALLISON,MARIE SPEEDING 085/45 BRINKLEY,J 22CR 700361
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700361
17 SALINAS,RICARDO,QUIROZ SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 702598
18 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN COMMUNICATING THREATS COBURN,TAYL 22CR 051900
19 SLOAN,KALEY,VICTORIA HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ARELLANO,J 22CR 000457
20 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440
21 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945
22 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
23 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
24 SPROULE,ERIC,ANTHONY ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 FERREIRA,P 22CR 051025
DISORDERLY CONDUCT FERREIRA,P 22CR 051025
25 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RESOR,C 21CR 704874
26 WAY,SAMUEL,EASON,III MISDEMEANOR STALKING BLOOM,DEANN 21CR 050300
27 WAY,SAMUEL,EASON,III MISDEMEANOR STALKING JACKSON,CHR 21CR 050301
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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