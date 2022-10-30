carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALIFF,TYLER,LEE CONSUME ALC BY 19/20 INGLE,S 22CR 000436

2 ALIFF,TYLER,LEE BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 22IF 000104

3 ALLEN,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050583

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 050583

4 ANSEL,VICTOR,PHILLIPS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702382

5 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201

6 ATIKPO,KOSSI,RODRIGUE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 704393

7 AVILES,CARLOS,RUBEN SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703890

8 AWTREY,CHRISTOPHER,WIL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702576

9 BAGLEY,SKYLAR,CURTIS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 702336

** 10 BAHENA,GISELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052009

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 22CR 052009

11 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704046

12 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739

13 BAYLEY,KEITH JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,SIER 22CR 261260

14 BAYLEY,KEITH JOSEPH CYBERSTALKING WILLIS,SIER 22CR 263037

15 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569

16 BEACH,CHRISTOPHER,AARO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,J 20CR 701795

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,J 20CR 701795

17 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648

18 BEACHAM,LAUREN,PAIGE SPEEDING 068/50 MELBY,R,O 22CR 703312

19 BEAN,JACOB,CARTER SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 704068

20 BOLEN,CHRISTOPHER,EUGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703403

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703403

21 BOND,ARIEL,TIFFANY MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 051062

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 051062

22 BROOME,BRANDON,ANTHONY SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 703583

23 BROWN,LADARRIUS,GERNAR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702338

24 BROWN,LISA,MARIE,GIORD FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 702084

25 BROWN,REBECKA,SUSAN LITTERING NOT > 15 LBS MELBY,R,O 22CR 703918

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703918

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703918

26 BRYANT,MARIA,NORMAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701302

27 BUCKLES,CLIFTON,JOHN,I SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 703993

28 BULLINS,ALLEN,DWAYNE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 702521

29 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LEWIS 22CR 000683

30 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ 22CR 000684

31 BURGIE,ROBERT,TODD EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702085

FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22IF 702085

32 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843

** 33 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003

** 34 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

** 35 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005

36 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083

37 CARR,DAWAN,ALBERT CARRYING CONCEALED WEAPON ROBERSON,B 22CR 000496

38 CARROLL,GARY,BERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704240

39 CASTRO,NICHOLAS,ADAM SPEEDING 060/35 MELBY,R,O 22CR 703992

40 CAULEY,SUE,ELLEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LOPEZ,E,G 20IF 702836

41 CERINO,ALEXANDER,FRIAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 703867

EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21CR 703867

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 703867

42 CHISHOLM,BETSY,CLAIRE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703758

43 CLARK,AARON,JAMES SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 702947

44 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482

45 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391

46 COLOMA,CLARA,ELIZABETH EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702787

47 COLON,SHANE,ANDREW SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703991

48 COMER,JOSHUA,CHASE SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 704096

49 CONDREY,MARGARET,CHRIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704325

50 COOK,JAMES,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702349

51 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718

52 CORWIN,JULIUS,ELIJAH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701242

53 COWARD,JEFFREY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702626

54 DADE-EL,JUSTICE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701776

55 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482

** 56 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

57 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

58 DOMINGUEZ,CAROLINE,ELA SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 702999

59 DOSS,RONALD,BRYNSON SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 22CR 703514

60 DUKES,TERESA,ANN,HEWIT FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 22IF 700712

61 EASON,TIMOTHY,CHRIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702460

62 EDWARDS,SHELBIE,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 703700

63 ENAMORADO,JONATHAN SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 704072

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704072

64 ERAZO,MARISOL,CORRO UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701076

65 ETHIER,CRAIG,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704142

NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 704142

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704142

66 ETHIER,CRAIG,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704144

67 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438

68 FIGUEROA,SATURNINO,JR DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703664

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703664

69 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

70 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384

71 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527

72 GATES,CHARLES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 702445

73 GERAU,CASSIDY,BROOKE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 050328

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 050328

FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 050328

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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74 GILLIS,ASHKAN,ALI SPEEDING 090/55 ALEXANDER,J 22CR 700971

75 GLASS,JARVIS,LAMONT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702587

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702587

76 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701746

77 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781

** 78 GRAY,HENRY,III SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MANN,T 22CR 702328

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 702328

SPEEDING 049/35 MANN,T 22CR 702328

79 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986

80 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201

81 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BARNES,J 21CR 051390

OBTAIN ID USING FALSE INFO BARNES,J 21CR 051390

82 GUTHRIE,WARREN,PETER,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BARNES,J 21CR 051391

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BARNES,J 21CR 051391

83 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052132

SPEEDING 060/45 ENNIS,D 21CR 052132

84 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254

85 HALL,DEQUANN,JERELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705593

86 HAMPTON,JAMES,LEE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 16CR 701848

87 HAMPTON,JAMES,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SHERIN,R 16IF 000141

88 HARDEE,HEATHER,ELAINE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 702015

89 HARTFIELD,JAMES,LEE,II SPEEDING 078/55 JOHNSON,G,A 19CR 700178

UNSAFE TIRES JOHNSON,G,A 19CR 700178

90 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584

IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584

91 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389

92 HATHAWAY,CHRISTA,MOORI SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 22CR 704225

93 HAUSER,LISA,DAWN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SYKES,JAMES 22CR 050825

94 HAYES,JORDAN,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702291

95 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703249

96 HENNING,YOLONDA,SHELNA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 22CR 704395

97 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470

** 98 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 99 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

100 HILL,ERNEST,FILMORE,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702312

101 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906

102 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

103 HODGE,JASON,EDWARD SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 703488

104 HOWELL,MATTHEW,ELLIS FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 702777

105 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816

106 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704070

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704070

107 JAMES,BRANDON,FITZGERA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702829

108 JOHNSON,BILLY,DALTON,R SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 704162

109 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891

110 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060

DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060

111 JUAREZ,SKYLAR,JESSA NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22CR 704824

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 LEWIS,C 22CR 704824

112 KING,SARAH,LACEY SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704147

113 KLOCKO,SAMUEL,DYLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703892

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703892

114 KRAMARENKO,ELENA,ALEXA FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,D, 18IF 704004

** 115 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627

116 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272

117 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI SPEEDING 075/35 LEWIS,C 22CR 050604

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 22CR 050604

118 LEAL,LARRY SPEEDING 063/45 ENNIS,D,F 22CR 702008

119 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155

120 LEWIS,LUTHER,ALAN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 703904

121 LOCKAMY,ZACKARY,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704370

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704370

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704370

SPA 122 LOPEZ,LUZ,MARIA SIMPLE ASSAULT GONZALEZ,PA 22CR 051311

123 LUCKETT,ELIZABETH,VIRG SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704014

124 LUNDGREN,MICHAEL,ROBER SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 704368

** 125 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007

SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007

126 MAGUIRE,JOHN,FRANCIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 050196

127 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213

128 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349

129 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703565

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703565

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703565

130 MAUSKEMO,BRANDON,TYLER SPEEDING 087/55 BRINKLEY,J 22CR 701062

131 MCCALL,SHEREE,DANELLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702573

132 MCINNIS,JAMES,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702238

133 MCLEAN,CANDICE,NICOLE SPEEDING 070/45 LEWIS,C,T 20CR 703036

134 MCLEAN,DANIEL,QUILLAN SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 704069

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704069

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704069

135 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701855

136 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097

137 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704342

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342

WINDOW TINTING VIOL MORRISON,T, 22CR 704342

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704342

138 MENDOZA,THOMAS,LEWIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 701529

139 MILLER,THOMAS,ALLEN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 703916

140 MITCHELL,WILLIAM,KENNE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 703906

** 141 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

** 142 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

** 143 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172

144 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409

145 MOORE,WILLIAM,MARTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702575

146 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371

DWLR LOPEZ,E 22CR 051371

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371

147 MROZINSKI,KYLE,ROSS RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 19CR 052848

INTOXICATED AND DISRUPTIVE LEWIS,C 19CR 052848

CONSUME ALC BY 19/20 LEWIS,C 19CR 052848

148 MULLINEAUX,AUSTIN,ADAI SPEEDING IN SCHOOL ZONE 030/25 LEWIS,C 22IF 702615

** 149 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497

150 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225

151 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496

152 NORMAN,NICHOLAS,AUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 703029

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703029

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LEWIS,C 22CR 703029

153 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680

154 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733

155 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766

156 ODHAM,BETTY,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702481

157 ODONNELL-ROGERS,NANCY, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702558

158 ONEILL,MICHAEL,PATRICK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MELBY,R,O 22IF 702572

159 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708

160 PADGETT,PAUL,ONEAL SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704143

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 22CR 704143

161 PAPA,JONATHAN COMMUNICATING THREATS STEPHENS,JO 22CR 051555

162 PARKIN,WILLIAM SIMPLE ASSAULT WEEKS,STUAR 22CR 280118

163 PATTON,KRYSTEN,ANNE FOLLOWING TOO CLOSELY MELBY,R,O 22IF 702381

164 PEARCE,CONSTANCE,AMAND SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 704160

165 PERDUE,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702397

166 PERRY,MARIE,EDNA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702440

167 PERSON,AAMYA,CHARNELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704305

168 PHILLIPS,CHARLES,JOHN, SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704382

169 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

170 PLAUT,SARAH,ADRIAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702604

ASE 171 POPIELARCZYK,LANDON,LE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701737

172 PRICE,JAMES,WILLIAM FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 22IF 702528

173 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336

174 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

175 RACZKOWSKI,DENIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704239

176 READY,JASON,PHILLIP SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 22CR 704306

177 REVIS,MILTON,PERRY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702589

178 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050

179 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286

180 ROBINSON,JOHN,LEE SPEEDING 056/40 LANE,J,D 22CR 703397

181 SEGO,CYNTHIA,SMITH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FRANKEL,J 22IF 702809

EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 702809

182 SHATTLES,MEGAN,NICHOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 051458

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051458

FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22CR 051458

183 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519

184 SIMMS,WARREN,RAY SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 703032

185 SINGH,VARINDER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,M 22CR 000188

186 SMITH,ANDREW,DEAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703080

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703080

187 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

188 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576

189 SOLORZANO,BENJAMIN SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 22CR 311313

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

190 STAMPS,TIMOTHY,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702324

191 STANLEY,MALIK,DE'QUAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703856

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703856

192 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505

SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505

193 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506

194 TALI,MEHDI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052872

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052872

195 TATALOVICH,MICHAEL,ALA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702422

196 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690

197 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942

198 THARP,CAMERON,ALEXIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701720

199 THOMSON,ROBBIE,SCOTT SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704326

200 TOURISH,JOHN,JOSEPH,IV FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22IF 702144

201 TRA,JAKE,TRUNG SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701863

202 TUCKER,JASMERE,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 703663

203 UPCHURCH,LAURA,ANNE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 22CR 702379

204 VALENTINETTI,MATTHEW,J SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702351

205 VENTURA,ASHLEY,MARYANN SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 703656

206 VESTER,JEFFREY,LANE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702529

207 WADE,DYLAN,AXLEXANDER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702574

208 WADROSE,PETER,LEE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702350

209 WALKER,RAHEEM,ROMELL SPEEDING 087/55 CHUNN,D,T 22CR 702425

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702425

210 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

** 211 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015

DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R 22CR 052015

212 WEDDLE,ALAINA,CHRISTIN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 704369

213 WEEKS,STUART ALAN SIMPLE ASSAULT PARKIN,WILL 22CR 262167

214 WHALEY,PHILLIP,HAROLD SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 703833

215 WHITE,SCOTT,ALLEN SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 703645

216 WHITLEY,MARTHA,STEPHEN SPEEDING 059/45 MELBY,R,O 22IF 701379

217 WHITT,JUSTIN,ELTON SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704013

218 WILLIAMS,THOMAS,KYLE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 704161

219 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702790

220 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178

221 WILSON,JAMES,DAYTON DWLR WILLIS,M 12CR 003032

222 WINGARD,HEATHER,LEE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703905

223 WINGFIELD,JOHN,PHILLIP FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702520

224 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030

225 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229

FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229

226 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704071

227 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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