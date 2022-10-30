DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALIFF,TYLER,LEE CONSUME ALC BY 19/20 INGLE,S 22CR 000436
2 ALIFF,TYLER,LEE BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 22IF 000104
3 ALLEN,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050583
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 050583
4 ANSEL,VICTOR,PHILLIPS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702382
5 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201
6 ATIKPO,KOSSI,RODRIGUE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 704393
7 AVILES,CARLOS,RUBEN SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703890
8 AWTREY,CHRISTOPHER,WIL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702576
9 BAGLEY,SKYLAR,CURTIS FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 702336
** 10 BAHENA,GISELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052009
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 22CR 052009
11 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704046
12 BATISTA,BRIAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBERSON,B 22CR 701739
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 22CR 701739
13 BAYLEY,KEITH JOSEPH ASSAULT ON A FEMALE WILLIS,SIER 22CR 261260
14 BAYLEY,KEITH JOSEPH CYBERSTALKING WILLIS,SIER 22CR 263037
15 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569
16 BEACH,CHRISTOPHER,AARO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,J 20CR 701795
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,J 20CR 701795
17 BEACHAM,KRISTEN,JADE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703648
18 BEACHAM,LAUREN,PAIGE SPEEDING 068/50 MELBY,R,O 22CR 703312
19 BEAN,JACOB,CARTER SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 704068
20 BOLEN,CHRISTOPHER,EUGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703403
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703403
21 BOND,ARIEL,TIFFANY MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 22CR 051062
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 22CR 051062
22 BROOME,BRANDON,ANTHONY SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 703583
23 BROWN,LADARRIUS,GERNAR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702338
24 BROWN,LISA,MARIE,GIORD FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 702084
25 BROWN,REBECKA,SUSAN LITTERING NOT > 15 LBS MELBY,R,O 22CR 703918
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703918
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703918
26 BRYANT,MARIA,NORMAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701302
27 BUCKLES,CLIFTON,JOHN,I SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 703993
28 BULLINS,ALLEN,DWAYNE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 702521
29 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LEWIS 22CR 000683
30 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ 22CR 000684
31 BURGIE,ROBERT,TODD EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702085
FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22IF 702085
32 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843
** 33 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003
** 34 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
** 35 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005
36 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083
37 CARR,DAWAN,ALBERT CARRYING CONCEALED WEAPON ROBERSON,B 22CR 000496
38 CARROLL,GARY,BERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704240
39 CASTRO,NICHOLAS,ADAM SPEEDING 060/35 MELBY,R,O 22CR 703992
40 CAULEY,SUE,ELLEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LOPEZ,E,G 20IF 702836
41 CERINO,ALEXANDER,FRIAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 703867
EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21CR 703867
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 21CR 703867
42 CHISHOLM,BETSY,CLAIRE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703758
43 CLARK,AARON,JAMES SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 702947
44 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482
45 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391
46 COLOMA,CLARA,ELIZABETH EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702787
47 COLON,SHANE,ANDREW SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703991
48 COMER,JOSHUA,CHASE SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 704096
49 CONDREY,MARGARET,CHRIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704325
50 COOK,JAMES,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702349
51 COOKE,TRAVIS,SENTAIL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702718
52 CORWIN,JULIUS,ELIJAH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701242
53 COWARD,JEFFREY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702626
54 DADE-EL,JUSTICE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701776
55 DALEY,ROMARIO,SYLVANO DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705482
** 56 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
57 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
58 DOMINGUEZ,CAROLINE,ELA SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 702999
59 DOSS,RONALD,BRYNSON SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,C 22CR 703514
60 DUKES,TERESA,ANN,HEWIT FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 22IF 700712
61 EASON,TIMOTHY,CHRIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702460
62 EDWARDS,SHELBIE,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 20CR 703700
63 ENAMORADO,JONATHAN SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 704072
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704072
64 ERAZO,MARISOL,CORRO UNSAFE MOVEMENT LEWIS,C 22IF 701076
65 ETHIER,CRAIG,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704142
NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 704142
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704142
66 ETHIER,CRAIG,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704144
67 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438
68 FIGUEROA,SATURNINO,JR DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703664
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703664
69 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
70 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384
71 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527
72 GATES,CHARLES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 702445
73 GERAU,CASSIDY,BROOKE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 050328
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 20CR 050328
FAIL TO BURN HEADLAMPS LEWIS,C 20CR 050328
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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74 GILLIS,ASHKAN,ALI SPEEDING 090/55 ALEXANDER,J 22CR 700971
75 GLASS,JARVIS,LAMONT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702587
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702587
76 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701746
77 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781
** 78 GRAY,HENRY,III SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MANN,T 22CR 702328
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 702328
SPEEDING 049/35 MANN,T 22CR 702328
79 GREEAR,QUENTIN,PETER BREAKING OR ENTERING (M) LEWIS,CHARL 22CR 310986
80 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201
81 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BARNES,J 21CR 051390
OBTAIN ID USING FALSE INFO BARNES,J 21CR 051390
82 GUTHRIE,WARREN,PETER,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BARNES,J 21CR 051391
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BARNES,J 21CR 051391
83 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052132
SPEEDING 060/45 ENNIS,D 21CR 052132
84 GUTIERREZ HERNANDEZ,NE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052254
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 21CR 052254
85 HALL,DEQUANN,JERELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705593
86 HAMPTON,JAMES,LEE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 16CR 701848
87 HAMPTON,JAMES,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SHERIN,R 16IF 000141
88 HARDEE,HEATHER,ELAINE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 702015
89 HARTFIELD,JAMES,LEE,II SPEEDING 078/55 JOHNSON,G,A 19CR 700178
UNSAFE TIRES JOHNSON,G,A 19CR 700178
90 HARTMAN,TODD,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 19CR 052584
IMPROPER USE OF TRAFFIC LANE LEWIS,C 19CR 052584
91 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389
92 HATHAWAY,CHRISTA,MOORI SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 22CR 704225
93 HAUSER,LISA,DAWN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SYKES,JAMES 22CR 050825
94 HAYES,JORDAN,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702291
95 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703249
96 HENNING,YOLONDA,SHELNA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 22CR 704395
97 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470
** 98 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 99 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
100 HILL,ERNEST,FILMORE,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702312
101 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906
102 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
103 HODGE,JASON,EDWARD SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 703488
104 HOWELL,MATTHEW,ELLIS FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22IF 702777
105 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816
106 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704070
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704070
107 JAMES,BRANDON,FITZGERA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702829
108 JOHNSON,BILLY,DALTON,R SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 704162
109 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891
110 JONES,SETH,MICHAEL SPEEDING 072/45 LEWIS,C 21CR 053060
DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 053060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 053060
111 JUAREZ,SKYLAR,JESSA NO OPERATORS LICENSE LEWIS,C 22CR 704824
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 LEWIS,C 22CR 704824
112 KING,SARAH,LACEY SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704147
113 KLOCKO,SAMUEL,DYLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703892
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703892
114 KRAMARENKO,ELENA,ALEXA FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,D, 18IF 704004
** 115 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627
116 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272
117 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI SPEEDING 075/35 LEWIS,C 22CR 050604
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LEWIS,C 22CR 050604
118 LEAL,LARRY SPEEDING 063/45 ENNIS,D,F 22CR 702008
119 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155
120 LEWIS,LUTHER,ALAN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 703904
121 LOCKAMY,ZACKARY,SCOTT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704370
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704370
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704370
SPA 122 LOPEZ,LUZ,MARIA SIMPLE ASSAULT GONZALEZ,PA 22CR 051311
123 LUCKETT,ELIZABETH,VIRG SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704014
124 LUNDGREN,MICHAEL,ROBER SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 704368
** 125 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007
SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007
126 MAGUIRE,JOHN,FRANCIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 050196
127 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213
128 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349
129 MAURER,WESLEY,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703565
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703565
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703565
130 MAUSKEMO,BRANDON,TYLER SPEEDING 087/55 BRINKLEY,J 22CR 701062
131 MCCALL,SHEREE,DANELLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702573
132 MCINNIS,JAMES,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702238
133 MCLEAN,CANDICE,NICOLE SPEEDING 070/45 LEWIS,C,T 20CR 703036
134 MCLEAN,DANIEL,QUILLAN SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 704069
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704069
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704069
135 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701855
136 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097
137 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704342
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342
WINDOW TINTING VIOL MORRISON,T, 22CR 704342
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704342
138 MENDOZA,THOMAS,LEWIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 701529
139 MILLER,THOMAS,ALLEN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 703916
140 MITCHELL,WILLIAM,KENNE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 703906
** 141 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
** 142 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
** 143 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172
144 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409
145 MOORE,WILLIAM,MARTIN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702575
146 MORRIS,MARVIN,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 051371
DWLR LOPEZ,E 22CR 051371
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LOPEZ,E 22CR 051371
147 MROZINSKI,KYLE,ROSS RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 19CR 052848
INTOXICATED AND DISRUPTIVE LEWIS,C 19CR 052848
CONSUME ALC BY 19/20 LEWIS,C 19CR 052848
148 MULLINEAUX,AUSTIN,ADAI SPEEDING IN SCHOOL ZONE 030/25 LEWIS,C 22IF 702615
** 149 NEWTON,JENNIFER,CHIZU AID AND ABET IMPAIRED DRIVING LEWIS,C 21CR 052497
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052497
150 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225
151 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496
152 NORMAN,NICHOLAS,AUSTIN RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 703029
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703029
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY LEWIS,C 22CR 703029
153 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680
154 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733
155 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766
156 ODHAM,BETTY,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702481
157 ODONNELL-ROGERS,NANCY, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702558
158 ONEILL,MICHAEL,PATRICK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MELBY,R,O 22IF 702572
159 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708
160 PADGETT,PAUL,ONEAL SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704143
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 22CR 704143
161 PAPA,JONATHAN COMMUNICATING THREATS STEPHENS,JO 22CR 051555
162 PARKIN,WILLIAM SIMPLE ASSAULT WEEKS,STUAR 22CR 280118
163 PATTON,KRYSTEN,ANNE FOLLOWING TOO CLOSELY MELBY,R,O 22IF 702381
164 PEARCE,CONSTANCE,AMAND SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 704160
165 PERDUE,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702397
166 PERRY,MARIE,EDNA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702440
167 PERSON,AAMYA,CHARNELL SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704305
168 PHILLIPS,CHARLES,JOHN, SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704382
169 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
170 PLAUT,SARAH,ADRIAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702604
ASE 171 POPIELARCZYK,LANDON,LE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701737
172 PRICE,JAMES,WILLIAM FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 22IF 702528
173 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336
174 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
175 RACZKOWSKI,DENIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704239
176 READY,JASON,PHILLIP SPEEDING 052/35 MELBY,R,O 22CR 704306
177 REVIS,MILTON,PERRY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702589
178 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050
179 ROBINSON,AMANDA,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LEWIS,C 22CR 701286
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701286
180 ROBINSON,JOHN,LEE SPEEDING 056/40 LANE,J,D 22CR 703397
181 SEGO,CYNTHIA,SMITH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FRANKEL,J 22IF 702809
EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 702809
182 SHATTLES,MEGAN,NICHOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 051458
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051458
FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22CR 051458
183 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519
184 SIMMS,WARREN,RAY SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 703032
185 SINGH,VARINDER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,M 22CR 000188
186 SMITH,ANDREW,DEAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 703080
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 703080
187 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
188 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576
189 SOLORZANO,BENJAMIN SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,CHARL 22CR 311313
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 10/31/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
190 STAMPS,TIMOTHY,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702324
191 STANLEY,MALIK,DE'QUAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703856
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703856
192 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505
SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505
193 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506
194 TALI,MEHDI MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C 21CR 052872
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C 21CR 052872
195 TATALOVICH,MICHAEL,ALA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702422
196 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690
197 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942
198 THARP,CAMERON,ALEXIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701720
199 THOMSON,ROBBIE,SCOTT SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704326
200 TOURISH,JOHN,JOSEPH,IV FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22IF 702144
201 TRA,JAKE,TRUNG SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701863
202 TUCKER,JASMERE,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 703663
203 UPCHURCH,LAURA,ANNE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOLSCLAW,C 22CR 702379
204 VALENTINETTI,MATTHEW,J SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702351
205 VENTURA,ASHLEY,MARYANN SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 703656
206 VESTER,JEFFREY,LANE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702529
207 WADE,DYLAN,AXLEXANDER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702574
208 WADROSE,PETER,LEE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702350
209 WALKER,RAHEEM,ROMELL SPEEDING 087/55 CHUNN,D,T 22CR 702425
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 22CR 702425
210 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
** 211 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015
DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R 22CR 052015
212 WEDDLE,ALAINA,CHRISTIN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 704369
213 WEEKS,STUART ALAN SIMPLE ASSAULT PARKIN,WILL 22CR 262167
214 WHALEY,PHILLIP,HAROLD SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 703833
215 WHITE,SCOTT,ALLEN SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 703645
216 WHITLEY,MARTHA,STEPHEN SPEEDING 059/45 MELBY,R,O 22IF 701379
217 WHITT,JUSTIN,ELTON SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704013
218 WILLIAMS,THOMAS,KYLE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 704161
219 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 702790
220 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178
221 WILSON,JAMES,DAYTON DWLR WILLIS,M 12CR 003032
222 WINGARD,HEATHER,LEE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703905
223 WINGFIELD,JOHN,PHILLIP FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702520
224 WITHERS,NICHOLAS,ROBER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 703030
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 703030
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 703030
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LEWIS,C 22CR 703030
225 WOODWARD,ALEXANDER,KAN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 700229
FMCR FAIL HAVE ORG/CPY MED CER PITTMAN,R,D 22CR 700229
226 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704071
227 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 701596
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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