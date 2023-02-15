carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDO,RUTH,ANN, SAZO MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717

MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717

2 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451

3 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

4 BRITTINGHAM,NATHANIEL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705477

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS CASNER,S,M 22CR 705477

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 705477

5 CARROLL,PETER,CHARLES EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 703583

** 6 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941

7 COLVELL,DAN FAIL TO WORK AFTER PAID BARBEE,JOHN 22CR 345284

8 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557

SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557

9 DEYERLE,DAVID,BRADLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 22IF 703363

10 EASON,REID,PLAYER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 700227

11 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

12 GARNER,MICHAEL THOMAS ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204

13 GARNER,MICHAEL THOMAS INJURY TO REAL PROPERTY WEATHERS,DA 22CR 251205

14 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556

15 GOODWIN,BODIE,FINN WINDOW TINTING VIOL CLIFTON,D,L 23CR 700454

16 GUTHRIE,KEMBER,FAITH SPEEDING 061/45 PITTMAN,R,D 22CR 705597

17 HAMMOND,BRANDON,JAMES SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703354

18 JOHNSON,ADAM BARRETT FAIL TO WORK AFTER PAID GLANCY,JO 22CR 256386

19 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

20 KROMPECHER,PEDRO,EDUAR SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703364

21 LAWSON,BOBBY,ALMANDITO SPEEDING 066/35 GARRETT,TYL 22CR 705450

22 LEWIS,JAMES,MAXTON SPEEDING 061/45 PITTMAN,R,D 22CR 705611

23 MANN,CATHY,GAYLE SPEEDING 061/45 PITTMAN,R,D 22CR 705609

24 MARA,BRIAN,FRANK SPEEDING 065/45 PITTMAN,R,D 22CR 705610

25 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837

26 NELSON,SHARMAN,LEIGH SPEEDING 033/20 PADGETT,T 22IF 701927

27 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656

28 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143

29 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

30 PHILLIPS,ANTHONY,SCOTT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CASTRO,K 22CR 000942

31 PRIDGEN,STEPHEN,DREW SIMPLE ASSAULT ALVARADO,CA 23CR 210931

INJURY TO REAL PROPERTY ALVARADO,CA 23CR 210931

32 REELS,CASSONDRA,TAYS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703353

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

33 RUNNE,KIERNAN,COLE,KEI SPEEDING 076/55 BUNN,M,T 22CR 705955

34 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730

35 SEWELL,ASHLEY,ANNETTE LEASH LAW VIOLATION ESCHBACH,RI 22CR 705502

36 SHEPARD,TED,MACK,JR NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 704859

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 704859

37 SMALL,CHELSIA,MARIE CYBERSTALKING WILLIAMS,MA 23CR 211892

38 SOUTHARD,JOANNA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 700594

39 STEUER,BASTIAN LEASH LAW VIOLATION HAYDEN,J 23CR 700456

40 STEUER,BASTIAN ANIMAL NOT ON LEASH/FOREST HAYDEN,J 23CR 700506

** 41 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

42 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.