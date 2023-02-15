DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABDO,RUTH,ANN, SAZO MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717
MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,TYL 22CR 326717
2 BARTLEY,DONALD,RAY SPEEDING 057/35 GARRETT,TYL 22CR 705451
3 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
4 BRITTINGHAM,NATHANIEL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 705477
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS CASNER,S,M 22CR 705477
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 705477
5 CARROLL,PETER,CHARLES EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 703583
** 6 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941
7 COLVELL,DAN FAIL TO WORK AFTER PAID BARBEE,JOHN 22CR 345284
8 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557
SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557
9 DEYERLE,DAVID,BRADLEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 22IF 703363
10 EASON,REID,PLAYER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 700227
11 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
12 GARNER,MICHAEL THOMAS ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BOGERT,SHAW 22CR 251204
13 GARNER,MICHAEL THOMAS INJURY TO REAL PROPERTY WEATHERS,DA 22CR 251205
14 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556
15 GOODWIN,BODIE,FINN WINDOW TINTING VIOL CLIFTON,D,L 23CR 700454
16 GUTHRIE,KEMBER,FAITH SPEEDING 061/45 PITTMAN,R,D 22CR 705597
17 HAMMOND,BRANDON,JAMES SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703354
18 JOHNSON,ADAM BARRETT FAIL TO WORK AFTER PAID GLANCY,JO 22CR 256386
19 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
20 KROMPECHER,PEDRO,EDUAR SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703364
21 LAWSON,BOBBY,ALMANDITO SPEEDING 066/35 GARRETT,TYL 22CR 705450
22 LEWIS,JAMES,MAXTON SPEEDING 061/45 PITTMAN,R,D 22CR 705611
23 MANN,CATHY,GAYLE SPEEDING 061/45 PITTMAN,R,D 22CR 705609
24 MARA,BRIAN,FRANK SPEEDING 065/45 PITTMAN,R,D 22CR 705610
25 MEAD,CLARE,LOUIS SPEEDING 060/35 GARRETT,TYL 22CR 703837
26 NELSON,SHARMAN,LEIGH SPEEDING 033/20 PADGETT,T 22IF 701927
27 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656
28 ORDONEZ,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 23CR 700143
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 23CR 700143
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HAYDEN,J 23CR 700143
29 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
30 PHILLIPS,ANTHONY,SCOTT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CASTRO,K 22CR 000942
31 PRIDGEN,STEPHEN,DREW SIMPLE ASSAULT ALVARADO,CA 23CR 210931
INJURY TO REAL PROPERTY ALVARADO,CA 23CR 210931
32 REELS,CASSONDRA,TAYS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703353
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/16/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
33 RUNNE,KIERNAN,COLE,KEI SPEEDING 076/55 BUNN,M,T 22CR 705955
34 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730
35 SEWELL,ASHLEY,ANNETTE LEASH LAW VIOLATION ESCHBACH,RI 22CR 705502
36 SHEPARD,TED,MACK,JR NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 704859
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 704859
37 SMALL,CHELSIA,MARIE CYBERSTALKING WILLIAMS,MA 23CR 211892
38 SOUTHARD,JOANNA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 700594
39 STEUER,BASTIAN LEASH LAW VIOLATION HAYDEN,J 23CR 700456
40 STEUER,BASTIAN ANIMAL NOT ON LEASH/FOREST HAYDEN,J 23CR 700506
** 41 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
42 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.