DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALEXANDER,KIRK,WILSON SPEEDING 057/35 RENN,J,A 22CR 703610
2 ALLEN,HEIDI,MARIE SPEEDING 050/35 RENN,J,A 22IF 702100
3 ALTAVILLA,DENNIS,JOHN, FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702156
4 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023
5 AMBER,NICHOLAS,DYLAN SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 702724
6 ARMSTRONG,DEVONTAY,STA SPEEDING 073/55 RENN,J,A 21CR 703904
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703904
7 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354
8 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
9 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536
10 AUGUST,CHRISTOPHER,ZAC DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703522
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703522
11 BAGLEY,SKYLAR,CURTIS SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703609
12 BARHAM,BRANDON,MICHAEL EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) SPROWL,J 22IF 000170
13 BARTA,HUNTER,JACKSON SET POTS IN SPAWN SANCTUARY CL BOLTON,B 20CR 000435
USE CRAB POTS W/O PROPER BUOYS BOLTON,B 20CR 000435
14 BARTA,HUNTER,JACKSON TAKE/POSS OYSTERS W/O HARVESTE ODOM,Z 22CR 000109
15 BERTLSHOFER,MICHAEL,ED FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702240
16 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702976
SPEEDING 050/35 PADGETT,T 22CR 702976
17 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471
18 BRANUM,ROBERT,SAMUEL,J SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702425
19 BRAXTON,GRAHAM,MCCOY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000163
20 BREWER,PHILLIP,BRENT FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR PARISH,V 22CR 000661
21 BRIMAGE,RUQAYYAH,NUBIA SPEEDING 070/55 PADGETT,T 22IF 702207
22 BRINSON,CHRISTOPHER,DO RECREATIONAL FISH W/O LICENSE TURNER,M 22CR 000637
POSSESS UNDERSIZE SEA BASS TURNER,M 22CR 000637
23 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985
24 BROOKS,BRANDON,TAYLOR DRIVE A MOTORIZED VEHICLE ON N MIDYETTE,D 22CR 702760
25 BROWN,BRIAN,KEITH SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702341
26 BROWN,CHRISTINE,BURTON SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 703843
27 BURLESON,CHRIS,NORMAN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 052570
28 BUSBY,THADDEUS,RICHARD DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052042
29 BUSBY,THADDEUS,RICHARD EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000102
30 BUSCH,CHAD,A TAKE/POSS FLOUNDER OUT OF SEAS BOLTON,B 22CR 000495
31 BYINGTON,ARIK,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 703434
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 703434
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703434
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 703434
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 703434
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 703434
32 CAHOON,WENDY,DAVIS FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000562
MARINE FISHERIES EQUIPMENT VIO GUTHRIE,M 22CR 000562
33 CAHOON,WENDY,DAVIS CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 000563
FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000563
34 CANNATA,CLAUDIA,RIESET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703616
35 CAPLAN,PETER,DONALD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704055
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704055
36 CAREY,MARIKA,LADANYI SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702281
37 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405
38 CASSIDY,RYAN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702301
39 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786
40 CHILDS,DAWN,ELIZABETH GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000814
41 CLARK,CHARLES,ANTHONY SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 702434
42 CLARK,LUCAS,AVERY SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702072
43 CLEMENIC,HEATHER,NICOL SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702213
44 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209
45 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210
46 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211
47 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212
48 COLEMAN,TREYVON,DEMETR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702129
49 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606
50 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495
51 CONNER,JOSEPH DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108
52 COX,DARRIN,JACOB NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702049
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 702049
53 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568
54 CURTIS,SEAN,DERRELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701773
55 DANFORD,JOSHUA,STEPHEN SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 703389
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 703389
** 56 DANIEL IV ,EDWIN SPEIG DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 262463
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,ANDRE 22CR 262463
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,ANDRE 22CR 262463
57 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368
58 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226
59 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228
60 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700
61 DIAZ-FERNANDEZ,LESLIE, ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 22CR 703195
62 DILLARD,STEPHEN,PATRIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702130
63 DILLON,MELISSA,KRYSTAL NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703840
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703840
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 703840
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703840
SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 703840
64 DIXON,BRIAN,LEE FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR PARISH,V 22CR 000594
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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65 DIXON,DYLAN,THOMAS DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051736
66 DIXON,JAMES,KENNETH,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703668
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703668
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22CR 703668
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 703668
67 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702808
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702808
68 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 703332
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 703332
69 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493
70 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702241
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702241
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J 22CR 702241
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J 22CR 702241
71 DUENAS,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703748
WINDOW TINTING VIOL RENN,J,A 22CR 703748
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 703748
72 DUENAS,AUSTIN,JAMES SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702389
73 EASTERLING,ROBERT,SCOT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702173
74 ENGLEBRETH,WESLEY,ROBE FAILURE TO YIELD BOYD,M 22IF 701875
75 ERVIN,DONNA,MARIE NO LIABILITY INSURANCE PADGETT,T 22CR 703330
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PADGETT,T 22CR 703330
76 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 19CR 053146
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 19CR 053146
77 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 705124
78 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157
79 FRAZIER,SHAQUAN,MARQUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702355
80 FRYE,GRANT,DANIEL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 702426
81 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962
82 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353
83 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374
84 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248
85 GALLANT,MATTHEW,RYAN SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702394
86 GARNER,SHAUN,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702805
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702805
87 GENTRY,ZACHARY,CLAYTON SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702405
88 GIBBS,JASON,RICHARD SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 704024
89 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555
90 GLENNON,LUKE,JULIAN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 22CR 703131
** 91 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644
92 GODETTE,JOSHUA,ALTON OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703818
SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 703818
93 GOODWIN,MATTHEW,BLAKE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702431
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702431
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702431
94 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369
95 GUTHRIE,LINDA,GILLIKIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703667
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703667
96 GUTIERREZ,JORDAN,ALEJA SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702239
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 702239
97 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857
98 HARRIS,PATRICIA,LOUISE SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702099
99 HARRIS,WAVERLY,MILES SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 702725
100 HATCHER,BRIAN,GERARD SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702158
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702158
101 HERNANDEZVENTURA,ADRIA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703433
102 HERNANDEZVENTURA,MANUE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702001
103 HIMELWRIGHT,EVA SHOW CAUSE STATE OF NC 22CR 000620
104 HOAGLAND,PATRICK,H,T SPEEDING 061/45 BOSTIAN,J 22CR 700677
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 700677
105 HOFER,JACK,ALBERT,JR FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22IF 702590
106 HOFFMAN,GAIL,MARIE SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702393
107 HOLLOWELL,WAYNE,AUDLET POSS >ONE RED DRUM PER PERSON NELSON,Z 22CR 000680
108 HOLMES,THOMAS,JOHN NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703499
109 HOOE,NANETTE,LYNN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702445
110 HULL,DEANNA,SMITH SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704112
111 HURLEY,LUKE,ANTHONY SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701501
SPA 112 JIMENEZ,ANA,MARIA NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 22CR 701724
SPA 113 JIMENEZ,ANNA,MARIA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 701181
114 JOHNSON,BRANDI POSS OVER RECREATIONAL LIMIT O TURNER,M 22CR 000739
115 JOHNSON,CYNTHIA,DAWN SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 701783
116 JOHNSON,JAMES,ROBERT SPEEDING 062/45 RENN,J,A 22CR 703429
** 117 JOHNSON,LISA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 052366
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 052366
118 JOHNSON,LISA,MARIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 703050
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703050
119 JOHNSON,LISA,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 20CR 703051
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703051
120 JOHNSON,LISA,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 702237
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 20IF 702237
121 JOHNSON,NELSON,ALTON,J POSS OVER RECREATIONAL LIMIT O TURNER,M 22CR 000740
122 JONES,PAYTYN,REESE SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702392
123 KALMBACH,JOHN,READE SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 704053
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704053
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704053
124 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202
125 LAMM,KENDALL,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702128
126 LANDRY,JASON,MICHAEL SPEEDING 061/45 RENN,J,A 22CR 703589
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703589
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703589
127 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703747
128 LAW,ELIZABETH,ANN,ADKI SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 703612
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703612
129 LEAHY,NICHOLAS,ANSELM SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702071
130 LEE,KEVIN,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 051947
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051947
131 LEE,KEVIN,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 051948
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051948
132 LEWIS,LADARIES,MARQUAN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702153
133 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068
134 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 22IF 701810
135 LINCK,CHARLES,NICHOLAS SPEEDING 071/55 RENN,J 22CR 000592
136 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403
137 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603
EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603
138 LOPEZ,RAY,ANTHONY SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 703524
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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139 LOPEZ,VICTOR,SALVADOR POSSESS FLOUNDER DURING CLOSED NELSON,Z 22CR 000665
140 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111
141 MAAS,BRIANNA,MICHELLE SPEEDING 075/55 RENN,J 22CR 000595
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J 22CR 000595
142 MANLEY,BRAYDEN,LEBRON SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 704022
** 143 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 144 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
145 MANN,TIMOTHY,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701606
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 701606
146 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085
147 MARTINEZGREGORIO,URIEL NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 703016
SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22CR 703016
148 MARTINO,JEREMY,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704023
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704023
149 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295
150 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
151 MAURER,MICHAEL,GLENN MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000149
152 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
153 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
154 MCGEE,ANTHONY,DANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703870
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703870
155 MCGEE,ANTHONY,DANE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 20CR 703871
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 20CR 703871
156 MCGEE,ANTHONY,DANE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 20CR 703872
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 703872
157 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
158 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
159 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
160 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
161 MEYERS,CHRISTOPHER,KEN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702073
162 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 703521
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BOSTIAN,J 22CR 703521
163 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052994
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 052994
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052994
164 MILLER,CHRISTOPHER,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705296
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705296
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705296
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705296
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705296
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 705296
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 21CR 705296
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 705296
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705296
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705296
165 MIRANDA,MIGUEL,ANGEL TAKE/POSS UNDERSIZE RED DRUM NELSON,Z 22CR 000681
POSSESS FLOUNDER OUT OF SEASON NELSON,Z 22CR 000681
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
166 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242
167 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243
168 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244
169 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663
170 MOLINA-FLORES,BETSY,DA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701581
171 MONRO,AMANDA,MARIE SPEEDING 060/35 RENN,J,A 21CR 704810
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704810
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704810
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 704810
172 MORAN,COLLEEN,VERONICA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701918
173 MOSCA,ETHAN,BRADLEY SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 703590
174 MOYE,DEANDRE,JAQUAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704056
175 MULLEN,DANIEL,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 703841
176 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068
177 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767
178 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890
179 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050563
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050563
180 NEALON,BRENDON,JOHN BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000132
181 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549
182 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304
183 NILSEN,KATHRYN,ISABELL SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 703923
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 703923
184 NORMAN,SHELBY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700309
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700309
185 OAKLEY,CHARLIE,DAVIS SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 703615
186 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069
187 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543
188 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350
189 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700654
** 190 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547
191 PANGBORN,KENNETH,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21IF 700549
UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21IF 700549
192 PARKER,BRIAN,MICHAEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701232
** 193 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
194 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680
195 PARTINGTON,COURTNEY,LE SPEEDING 072/55 PADGETT,T 22CR 701752
196 PATEL,AMIT,SUMIL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BISHOP,A 22CR 000596
197 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702311
198 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722
199 READ,BRIAN,ANDREW SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703501
200 REELS,MILEENA,DIANE SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702404
201 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388
202 RICHARDS,CHRISTINA,WRA SPEEDING 060/35 RENN,J,A 22CR 703842
203 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
204 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333
205 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108
DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108
206 RIVERA,ZOUORIE SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 703819
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703819
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703819
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703819
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703819
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 703819
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703819
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 703819
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF RENN,J,A 22CR 703819
207 ROGERS,STEPHANIE,LYNN INJURY TO REAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973
INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973
208 ROSE,CHARLES,GLEN,JR. DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 700426
209 ROSSI,JESSICA,LYNETTE SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702342
210 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084
211 SALINAS,RICARDO,QUIROZ SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 702598
212 SALYARDS,SAMUEL,COLE SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 702132
WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702132
** 213 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050577
214 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701087
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701087
215 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21IF 700758
216 SANDERS,TANESHIA,RACHE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 703649
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 703649
217 SANFORD,BRAD,WAYNE SPEEDING 076/55 RENN,J,A 22CR 704052
218 SAVAGE,DANIEL,JAY,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 702716
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 702716
219 SCHROM,GEORGE,BRYAN SPEEDING 101/55 RENN,J 17CR 053046
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 17CR 053046
220 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446
221 SHUTTLEWORTH,TYLER,MIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701619
222 SKIPPER,JAMES,EDWARD TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000666
223 SLAUGHTER,RICHARD,WORT RECREATIONAL FISH W/O LICENSE TURNER,M 22IF 000154
224 SLEPICKA,BRADLEY,EDWAR MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 701200
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 701200
** 225 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 22CR 280794
226 SMITH,AMANDA,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700057
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 700057
227 SMITH,CAMREN,DESHAWN SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 703498
228 SMITH,DONOVAN,WESTON USE LARGE MESH NET IN CLOSED A NELSON,Z 21CR 000733
POSS FLOUNDER IN LG MESH NET < NELSON,Z 21CR 000733
229 SMITH,KASEY,RUSSELL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER GUPTON,B 21CR 000732
USE LARGE MOUTH NET IN CLOSURE GUPTON,B 21CR 000732
** 230 SMITH,LAWRENCE,CARR DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051740
231 SMITH,MICHAEL,RAY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV INGLE,S 22IF 000168
MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 22IF 000168
232 SMITH,RYAN,JOSEPH BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000165
MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000165
233 SOTO,ESAU,ARROYO SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703500
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703500
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 703500
234 SPENCE,JOSEPH,PRESTON, SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 702227
235 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
236 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945
237 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
238 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
239 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257
240 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074
241 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010
BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010
242 STEPHENSON,JAMES,MARTI RECREATIONAL FISH W/O LICENSE TURNER,M 22CR 000737
POSS OVER RECREATIONAL LIMIT O TURNER,M 22CR 000737
243 SWAILS,BRIAN,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703523
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703523
244 TAYLOR,ANTHONY,MAURICE RECREATIONAL FISH W/O LICENSE NELSON,Z 22CR 000724
POSSESS UNDERSIZE BLACK SEA BA NELSON,Z 22CR 000724
245 TAYLOR,AVRIL,DENISE FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER BOSTIAN,J 22CR 704381
246 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703561
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 703561
247 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 063/50 RENN,J,A 22IF 702074
248 TAYLOR,JESSE,COLLINS TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000664
249 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390
250 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391
251 TIFFEE,KATHERINE,LA,VA SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703611
252 TILGHMAN,JUSTIN,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702154
253 TISDALE,BRITTANY,MICHE FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 702193
254 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895
255 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703
UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703
256 TSANG,CHI,CHUN,STEVE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702353
257 VANWINGERDEN,ROBERT,JA SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 704083
258 WAGNER,TAYLOR,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703563
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703563
259 WALLACE,CHARLES,H SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 703817
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 703817
260 WALLACE,HUNTER,ELIZABE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701019
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701019
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701019
FAIL TO BURN HEADLAMPS RENN,J,A 22CR 701019
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 701019
261 WALLER,SHAEN,DWAYNE TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000662
262 WALTON,RONALD,AUGUSTUS DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701197
263 WARREN,ASHTON,RAE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702314
264 WATT,KEITH,IRVIN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 053305
265 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737
CONSUME ALC BY
266 WEATHERINGTON,ROBERT,T DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051567
267 WELLS,BRANDON,LYNN BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000147
268 WESTFALL,JASON,WAYNE,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704057
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704057
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE RENN,J,A 22CR 704057
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704057
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704057
269 WETHERINGTON,ROBERT,TA EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 22IF 000095
270 WHALEY,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700786
271 WHITLEY,JOHN,ELLIOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701938
272 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701373
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
273 WILLIS,VICTORIA,HOWORT SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 704062
274 WINKLEMAN,LEE,ALLEN NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704110
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704110
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 704110
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704110
275 WITT,LANA,LYNETTE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703525
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703525
SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22CR 703525
276 WOOD,MICHAEL,PAUL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701281
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701281
277 WU,HAO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704054
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704054
278 ZAMBRANA,CAROLINA,ROSE SPEEDING 059/35 RENN,J,A 22CR 704084
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 704084
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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