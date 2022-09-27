carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALEXANDER,KIRK,WILSON SPEEDING 057/35 RENN,J,A 22CR 703610

2 ALLEN,HEIDI,MARIE SPEEDING 050/35 RENN,J,A 22IF 702100

3 ALTAVILLA,DENNIS,JOHN, FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702156

4 ALVIR,JESSARI,VICTORIA FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21IF 704023

5 AMBER,NICHOLAS,DYLAN SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 702724

6 ARMSTRONG,DEVONTAY,STA SPEEDING 073/55 RENN,J,A 21CR 703904

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703904

7 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354

8 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

9 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701536

10 AUGUST,CHRISTOPHER,ZAC DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703522

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703522

11 BAGLEY,SKYLAR,CURTIS SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703609

12 BARHAM,BRANDON,MICHAEL EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) SPROWL,J 22IF 000170

13 BARTA,HUNTER,JACKSON SET POTS IN SPAWN SANCTUARY CL BOLTON,B 20CR 000435

USE CRAB POTS W/O PROPER BUOYS BOLTON,B 20CR 000435

14 BARTA,HUNTER,JACKSON TAKE/POSS OYSTERS W/O HARVESTE ODOM,Z 22CR 000109

15 BERTLSHOFER,MICHAEL,ED FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702240

16 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702976

SPEEDING 050/35 PADGETT,T 22CR 702976

17 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471

18 BRANUM,ROBERT,SAMUEL,J SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702425

19 BRAXTON,GRAHAM,MCCOY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000163

20 BREWER,PHILLIP,BRENT FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR PARISH,V 22CR 000661

21 BRIMAGE,RUQAYYAH,NUBIA SPEEDING 070/55 PADGETT,T 22IF 702207

22 BRINSON,CHRISTOPHER,DO RECREATIONAL FISH W/O LICENSE TURNER,M 22CR 000637

POSSESS UNDERSIZE SEA BASS TURNER,M 22CR 000637

23 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985

24 BROOKS,BRANDON,TAYLOR DRIVE A MOTORIZED VEHICLE ON N MIDYETTE,D 22CR 702760

25 BROWN,BRIAN,KEITH SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702341

26 BROWN,CHRISTINE,BURTON SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 703843

27 BURLESON,CHRIS,NORMAN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 20CR 052570

28 BUSBY,THADDEUS,RICHARD DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052042

29 BUSBY,THADDEUS,RICHARD EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000102

30 BUSCH,CHAD,A TAKE/POSS FLOUNDER OUT OF SEAS BOLTON,B 22CR 000495

31 BYINGTON,ARIK,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 703434

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 703434

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703434

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 703434

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 703434

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 703434

32 CAHOON,WENDY,DAVIS FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000562

MARINE FISHERIES EQUIPMENT VIO GUTHRIE,M 22CR 000562

33 CAHOON,WENDY,DAVIS CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 000563

FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR GUTHRIE,M 22CR 000563

34 CANNATA,CLAUDIA,RIESET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703616

35 CAPLAN,PETER,DONALD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704055

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704055

36 CAREY,MARIKA,LADANYI SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702281

37 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405

38 CASSIDY,RYAN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702301

39 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786

40 CHILDS,DAWN,ELIZABETH GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000814

41 CLARK,CHARLES,ANTHONY SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 702434

42 CLARK,LUCAS,AVERY SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702072

43 CLEMENIC,HEATHER,NICOL SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702213

44 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209

45 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210

46 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211

47 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212

48 COLEMAN,TREYVON,DEMETR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702129

49 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606

50 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495

51 CONNER,JOSEPH DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108

52 COX,DARRIN,JACOB NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702049

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 702049

53 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568

54 CURTIS,SEAN,DERRELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701773

55 DANFORD,JOSHUA,STEPHEN SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 703389

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 703389

** 56 DANIEL IV ,EDWIN SPEIG DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 262463

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,ANDRE 22CR 262463

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,ANDRE 22CR 262463

57 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368

58 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226

59 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228

60 DENSON,RICHARD,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL BRANTLEY,H 22CR 000700

61 DIAZ-FERNANDEZ,LESLIE, ALLOW UNLICENSED TO DRIVE RENN,J,A 22CR 703195

62 DILLARD,STEPHEN,PATRIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702130

63 DILLON,MELISSA,KRYSTAL NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703840

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703840

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 703840

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703840

SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 703840

64 DIXON,BRIAN,LEE FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR PARISH,V 22CR 000594

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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65 DIXON,DYLAN,THOMAS DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051736

66 DIXON,JAMES,KENNETH,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703668

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703668

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22CR 703668

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 703668

67 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702808

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702808

68 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 703332

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 703332

69 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493

70 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702241

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702241

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J 22CR 702241

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOSTIAN,J 22CR 702241

71 DUENAS,AUSTIN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703748

WINDOW TINTING VIOL RENN,J,A 22CR 703748

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 703748

72 DUENAS,AUSTIN,JAMES SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702389

73 EASTERLING,ROBERT,SCOT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702173

74 ENGLEBRETH,WESLEY,ROBE FAILURE TO YIELD BOYD,M 22IF 701875

75 ERVIN,DONNA,MARIE NO LIABILITY INSURANCE PADGETT,T 22CR 703330

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PADGETT,T 22CR 703330

76 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 19CR 053146

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 19CR 053146

77 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 705124

78 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157

79 FRAZIER,SHAQUAN,MARQUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702355

80 FRYE,GRANT,DANIEL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 702426

81 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962

82 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353

83 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374

84 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248

85 GALLANT,MATTHEW,RYAN SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702394

86 GARNER,SHAUN,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702805

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702805

87 GENTRY,ZACHARY,CLAYTON SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702405

88 GIBBS,JASON,RICHARD SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 704024

89 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555

90 GLENNON,LUKE,JULIAN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 22CR 703131

** 91 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644

92 GODETTE,JOSHUA,ALTON OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703818

SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22CR 703818

93 GOODWIN,MATTHEW,BLAKE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 702431

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702431

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 702431

94 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369

95 GUTHRIE,LINDA,GILLIKIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703667

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703667

96 GUTIERREZ,JORDAN,ALEJA SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702239

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 702239

97 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857

98 HARRIS,PATRICIA,LOUISE SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702099

99 HARRIS,WAVERLY,MILES SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 702725

100 HATCHER,BRIAN,GERARD SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702158

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702158

101 HERNANDEZVENTURA,ADRIA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703433

102 HERNANDEZVENTURA,MANUE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT RENN,J,A 22IF 702001

103 HIMELWRIGHT,EVA SHOW CAUSE STATE OF NC 22CR 000620

104 HOAGLAND,PATRICK,H,T SPEEDING 061/45 BOSTIAN,J 22CR 700677

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 700677

105 HOFER,JACK,ALBERT,JR FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22IF 702590

106 HOFFMAN,GAIL,MARIE SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702393

107 HOLLOWELL,WAYNE,AUDLET POSS >ONE RED DRUM PER PERSON NELSON,Z 22CR 000680

108 HOLMES,THOMAS,JOHN NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703499

109 HOOE,NANETTE,LYNN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702445

110 HULL,DEANNA,SMITH SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704112

111 HURLEY,LUKE,ANTHONY SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701501

SPA 112 JIMENEZ,ANA,MARIA NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 22CR 701724

SPA 113 JIMENEZ,ANNA,MARIA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 701181

114 JOHNSON,BRANDI POSS OVER RECREATIONAL LIMIT O TURNER,M 22CR 000739

115 JOHNSON,CYNTHIA,DAWN SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 701783

116 JOHNSON,JAMES,ROBERT SPEEDING 062/45 RENN,J,A 22CR 703429

** 117 JOHNSON,LISA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 20CR 052366

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 20CR 052366

118 JOHNSON,LISA,MARIE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 20CR 703050

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 20CR 703050

119 JOHNSON,LISA,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 20CR 703051

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 20CR 703051

120 JOHNSON,LISA,MARIE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20IF 702237

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 20IF 702237

121 JOHNSON,NELSON,ALTON,J POSS OVER RECREATIONAL LIMIT O TURNER,M 22CR 000740

122 JONES,PAYTYN,REESE SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702392

123 KALMBACH,JOHN,READE SPEEDING 072/55 RENN,J,A 22CR 704053

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704053

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704053

124 KNAPP,DAVID,RYAN,JR FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 701202

125 LAMM,KENDALL,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702128

126 LANDRY,JASON,MICHAEL SPEEDING 061/45 RENN,J,A 22CR 703589

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703589

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703589

127 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703747

128 LAW,ELIZABETH,ANN,ADKI SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 703612

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703612

129 LEAHY,NICHOLAS,ANSELM SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702071

130 LEE,KEVIN,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 051947

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051947

131 LEE,KEVIN,DANIEL MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 051948

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOYD,M 22CR 051948

132 LEWIS,LADARIES,MARQUAN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702153

133 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068

134 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 22IF 701810

135 LINCK,CHARLES,NICHOLAS SPEEDING 071/55 RENN,J 22CR 000592

136 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403

137 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603

EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603

138 LOPEZ,RAY,ANTHONY SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 703524

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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139 LOPEZ,VICTOR,SALVADOR POSSESS FLOUNDER DURING CLOSED NELSON,Z 22CR 000665

140 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111

141 MAAS,BRIANNA,MICHELLE SPEEDING 075/55 RENN,J 22CR 000595

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J 22CR 000595

142 MANLEY,BRAYDEN,LEBRON SPEEDING 055/35 RENN,J,A 22CR 704022

** 143 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 144 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

145 MANN,TIMOTHY,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701606

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22CR 701606

146 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085

147 MARTINEZGREGORIO,URIEL NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 703016

SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22CR 703016

148 MARTINO,JEREMY,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704023

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704023

149 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295

150 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

151 MAURER,MICHAEL,GLENN MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES JONES,A 22IF 000149

152 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

153 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

154 MCGEE,ANTHONY,DANE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 20CR 703870

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 20CR 703870

155 MCGEE,ANTHONY,DANE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 20CR 703871

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 20CR 703871

156 MCGEE,ANTHONY,DANE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 20CR 703872

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 703872

157 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

158 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

159 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

160 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

161 MEYERS,CHRISTOPHER,KEN SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702073

162 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 703521

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BOSTIAN,J 22CR 703521

163 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052994

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 21CR 052994

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052994

164 MILLER,CHRISTOPHER,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705296

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705296

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705296

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705296

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 705296

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 705296

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 21CR 705296

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 21CR 705296

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21CR 705296

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21CR 705296

165 MIRANDA,MIGUEL,ANGEL TAKE/POSS UNDERSIZE RED DRUM NELSON,Z 22CR 000681

POSSESS FLOUNDER OUT OF SEASON NELSON,Z 22CR 000681

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

166 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242

167 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243

168 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244

169 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000663

170 MOLINA-FLORES,BETSY,DA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701581

171 MONRO,AMANDA,MARIE SPEEDING 060/35 RENN,J,A 21CR 704810

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704810

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704810

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 704810

172 MORAN,COLLEEN,VERONICA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701918

173 MOSCA,ETHAN,BRADLEY SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 703590

174 MOYE,DEANDRE,JAQUAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704056

175 MULLEN,DANIEL,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 703841

176 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068

177 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767

178 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890

179 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050563

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050563

180 NEALON,BRENDON,JOHN BOAT SAFETY EDUCATION VIOL JONES,A 22IF 000132

181 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549

182 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304

183 NILSEN,KATHRYN,ISABELL SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 703923

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 703923

184 NORMAN,SHELBY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700309

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700309

185 OAKLEY,CHARLIE,DAVIS SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 703615

186 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069

187 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543

188 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350

189 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700654

** 190 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547

191 PANGBORN,KENNETH,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 21IF 700549

UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 21IF 700549

192 PARKER,BRIAN,MICHAEL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701232

** 193 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

194 PARM,BRANDY,NICOLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIS,C,D 21CR 704680

195 PARTINGTON,COURTNEY,LE SPEEDING 072/55 PADGETT,T 22CR 701752

196 PATEL,AMIT,SUMIL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER BISHOP,A 22CR 000596

197 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702311

198 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722

199 READ,BRIAN,ANDREW SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703501

200 REELS,MILEENA,DIANE SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702404

201 RHODES,KENT,GARLAND MOBILE PHONE VIOL COMM VEH BUNN,M,T 22IF 700388

202 RICHARDS,CHRISTINA,WRA SPEEDING 060/35 RENN,J,A 22CR 703842

203 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

204 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333

205 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108

DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108

206 RIVERA,ZOUORIE SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 703819

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703819

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 703819

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703819

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703819

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 703819

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703819

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 703819

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF RENN,J,A 22CR 703819

207 ROGERS,STEPHANIE,LYNN INJURY TO REAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973

INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973

208 ROSE,CHARLES,GLEN,JR. DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 700426

209 ROSSI,JESSICA,LYNETTE SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702342

210 ROYAL,SCOTT,PATRICK SPEEDING 054/35 RENN,J,A 21CR 703084

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703084

211 SALINAS,RICARDO,QUIROZ SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 702598

212 SALYARDS,SAMUEL,COLE SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 702132

WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702132

** 213 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050577

214 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701087

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701087

215 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21IF 700758

216 SANDERS,TANESHIA,RACHE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 703649

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 703649

217 SANFORD,BRAD,WAYNE SPEEDING 076/55 RENN,J,A 22CR 704052

218 SAVAGE,DANIEL,JAY,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 702716

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 702716

219 SCHROM,GEORGE,BRYAN SPEEDING 101/55 RENN,J 17CR 053046

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER RENN,J 17CR 053046

220 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446

221 SHUTTLEWORTH,TYLER,MIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701619

222 SKIPPER,JAMES,EDWARD TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000666

223 SLAUGHTER,RICHARD,WORT RECREATIONAL FISH W/O LICENSE TURNER,M 22IF 000154

224 SLEPICKA,BRADLEY,EDWAR MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 701200

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 701200

** 225 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 22CR 280794

226 SMITH,AMANDA,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700057

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 700057

227 SMITH,CAMREN,DESHAWN SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 703498

228 SMITH,DONOVAN,WESTON USE LARGE MESH NET IN CLOSED A NELSON,Z 21CR 000733

POSS FLOUNDER IN LG MESH NET < NELSON,Z 21CR 000733

229 SMITH,KASEY,RUSSELL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER GUPTON,B 21CR 000732

USE LARGE MOUTH NET IN CLOSURE GUPTON,B 21CR 000732

** 230 SMITH,LAWRENCE,CARR DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051740

231 SMITH,MICHAEL,RAY MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV INGLE,S 22IF 000168

MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 22IF 000168

232 SMITH,RYAN,JOSEPH BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000165

MOTORVESSEL FIRE EXTINGUSH VIO JONES,A 22IF 000165

233 SOTO,ESAU,ARROYO SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703500

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703500

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 703500

234 SPENCE,JOSEPH,PRESTON, SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 702227

235 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 19CR 705440

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

236 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 20CR 701945

237 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828

238 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246

239 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257

240 STAINBACK,SAMUEL,MORRI UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000074

241 STAINBACK,SAMUEL,MORRI MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES INGLE,S 21IF 000010

BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP INGLE,S 21IF 000010

242 STEPHENSON,JAMES,MARTI RECREATIONAL FISH W/O LICENSE TURNER,M 22CR 000737

POSS OVER RECREATIONAL LIMIT O TURNER,M 22CR 000737

243 SWAILS,BRIAN,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703523

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703523

244 TAYLOR,ANTHONY,MAURICE RECREATIONAL FISH W/O LICENSE NELSON,Z 22CR 000724

POSSESS UNDERSIZE BLACK SEA BA NELSON,Z 22CR 000724

245 TAYLOR,AVRIL,DENISE FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER BOSTIAN,J 22CR 704381

246 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 703561

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 703561

247 TAYLOR,EVAN,COLE SPEEDING 063/50 RENN,J,A 22IF 702074

248 TAYLOR,JESSE,COLLINS TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000664

249 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000390

250 TAYLOR,STEPHEN,RYAN FAIL REPORT/TAG BIG GAME JONES,A 22CR 000391

251 TIFFEE,KATHERINE,LA,VA SPEEDING 071/55 RENN,J,A 22CR 703611

252 TILGHMAN,JUSTIN,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702154

253 TISDALE,BRITTANY,MICHE FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 702193

254 TOOTLE,TERRENCE,CLINTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 700895

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 700895

255 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703

UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703

256 TSANG,CHI,CHUN,STEVE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702353

257 VANWINGERDEN,ROBERT,JA SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 704083

258 WAGNER,TAYLOR,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703563

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703563

259 WALLACE,CHARLES,H SPEEDING 073/55 RENN,J,A 22CR 703817

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 703817

260 WALLACE,HUNTER,ELIZABE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701019

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701019

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701019

FAIL TO BURN HEADLAMPS RENN,J,A 22CR 701019

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 701019

261 WALLER,SHAEN,DWAYNE TAKE SHRIMP IN CLOSED AREA NELSON,Z 22CR 000662

262 WALTON,RONALD,AUGUSTUS DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701197

263 WARREN,ASHTON,RAE SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 702314

264 WATT,KEITH,IRVIN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 053305

265 WATTS,CHRISTOPHER,BLUE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051737

CONSUME ALC BY

266 WEATHERINGTON,ROBERT,T DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,A 22CR 051567

267 WELLS,BRANDON,LYNN BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP JONES,A 22IF 000147

268 WESTFALL,JASON,WAYNE,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704057

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704057

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE RENN,J,A 22CR 704057

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704057

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704057

269 WETHERINGTON,ROBERT,TA EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) JONES,A 22IF 000095

270 WHALEY,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700786

271 WHITLEY,JOHN,ELLIOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 701938

272 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701373

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 09/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

273 WILLIS,VICTORIA,HOWORT SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 704062

274 WINKLEMAN,LEE,ALLEN NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704110

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 704110

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 704110

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704110

275 WITT,LANA,LYNETTE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 703525

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 703525

SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22CR 703525

276 WOOD,MICHAEL,PAUL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701281

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 701281

277 WU,HAO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704054

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704054

278 ZAMBRANA,CAROLINA,ROSE SPEEDING 059/35 RENN,J,A 22CR 704084

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 704084

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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