carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS

PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090

2 BARTLETT,CHARLES,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 23CR 703490

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 703490

** 3 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691

** 4 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698

5 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

6 BREWINGTON,JANET,VANN DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701907

7 BROWN,DANIEL MISDEMEANOR STALKING SCOTT,EDWAR 23CR 241700

** 8 BYERS,KATHERINE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051590

FAIL TO YIELD LEFT TURN DENNIS,M 22CR 051590

9 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705982

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22CR 705982

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALVARADO,E 22CR 705982

10 CHAPOTON,THEODORE,FRAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 23IF 702056

11 COBB,CODY,CHRISTOPHER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 702668

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 702668

12 CREHORE,JOHN,DREHER SPEEDING 081/55 Dennis,Mich 23CR 702327

13 DIXON,BETHENIA,JANE SPEEDING 078/45 COLLINS,A,S 22CR 704542

14 DIXON,MONTERIOUS,KENNE ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M. 23CR 266116

15 FISHEL,SARA,BRIANNA SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR WILKERSON,R 23CR 000442

16 GOOCH,DEVON,LEIGH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700958

17 GREEN,VICTORIA,NYCHELL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 23CR 703237

DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 703237

18 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Dennis,Mich 23CR 702421

MISDEMEANOR LARCENY Dennis,Mich 23CR 702421

19 GUTIERREZ,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700064

20 HALL,MARTIN,EDWARD SIMPLE ASSAULT TIVNAN,REGI 23CR 359391

21 HARVEY,TEVARIS,LAMAR DWLR GASKILL,J 02CR 007193

22 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079

EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079

SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079

23 HEUSER,CIARA,MAUREENE, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704146

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704146

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704146

24 IPOCK,BRIANNA,ANN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 702011

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 702011

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 702011

25 JONES,KENDALL,ELIZABET SPEEDING 050/35 ALVARADO,E 23IF 702057

26 KAGLIC,TIMOTHY,JOE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 23IF 701584

** 27 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000797

** 28 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000800

29 KING,DAVID,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 22CR 315544

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,MICH 22CR 315544

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 KING,DAVID,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED DENNIS,M 22IF 000205

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 22IF 000205

31 LEWIS,CHARLES,CAMERON, DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701518

NO LIABILITY INSURANCE Dennis,Mich 23CR 701518

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701518

32 LIEPUVNINKAS,BRIANNA ASSAULT AND BATTERY HALL,JACQUE 23CR 323871

33 LOMONACO,AUGUST,GLASS POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ALVARADO,E 23CR 702218

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 702218

34 LOWERY,JOHNNY,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 301893

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHUNN,DAVID 23CR 301893

35 LOWERY,JOHNNY,RAY,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 702003

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHUNN,D,T 23CR 702003

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 702003

36 MACIAS-HAYES,DUSTIN,JA ASSAULT AND BATTERY CHURCH,GARL 22CR 293623

37 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034

** 38 MARTIN,MEGAN,LEIGH POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ALVARADO,E 23CR 700588

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 700588

39 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,MICH 23CR 316093

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DENNIS,MICH 23CR 316093

40 MOORE,KAYLA,BETHANY EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 23IF 701915

41 MURRAY,QUINCY,DARNELL ASSAULT ON A FEMALE SIMS,AMBER, 23CR 317680

INTERFERE EMERG COMMUNICATION SIMS,AMBER, 23CR 317680

42 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

43 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019

DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019

44 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995

45 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 700923

46 SHINGLETON,KARYN,DIANE SIMPLE ASSAULT SMITH,BARBA 23CR 326127

47 SMITH,BARBARA SIMPLE ASSAULT SHINGLETON, 23CR 326602

** 48 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051459

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 DENNIS,M 22CR 051459

49 SPEARS,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE Dennis,Mich 23CR 700063

50 SPRINGLE,DEBRA,WILLIS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M. 23CR 214040

51 STONER,THERESA,ANN POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR LOESCHER,TR 23CR 702390

52 SUTTON,JOHN,MATTEW COMMUNICATING THREATS ALVARADO,E 23CR 000468

53 SUTTON,JOHN,MATTHEW CARRYING CONCEALED GUN(M) ALVARADO,ER 23CR 359702

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,ER 23CR 359702

54 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES OPERATE VEH NO INS Dennis,Mich 23CR 702580

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Dennis,Mich 23CR 702580

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 702580

55 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700367

56 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700368

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700368

57 WAGNER,KENNETH,COLE,JR SPEEDING IN SCHOOL ZONE 048/25 COVINGTON,J 23IF 701161

58 WALL,JACOB,WEBSTER DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 23CR 336325

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST DENNIS,MICH 23CR 336325

59 WELCH,DEVON INTOXICATED AND DISRUPTIVE DENNIS,M 22CR 051551

60 WESTBROOK,JAMES,MATTHE MISDEMEANOR LARCENY Dennis,Mich 23CR 702422

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Dennis,Mich 23CR 702422

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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