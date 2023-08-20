DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : KISTLER/CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALTEMUS,CHERIE,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 050090
2 BARTLETT,CHARLES,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 23CR 703490
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 703490
** 3 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691
** 4 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698
5 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
6 BREWINGTON,JANET,VANN DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701907
7 BROWN,DANIEL MISDEMEANOR STALKING SCOTT,EDWAR 23CR 241700
** 8 BYERS,KATHERINE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051590
FAIL TO YIELD LEFT TURN DENNIS,M 22CR 051590
9 CASTROJIMENEZ,JERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705982
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22CR 705982
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALVARADO,E 22CR 705982
10 CHAPOTON,THEODORE,FRAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 23IF 702056
11 COBB,CODY,CHRISTOPHER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 702668
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 702668
12 CREHORE,JOHN,DREHER SPEEDING 081/55 Dennis,Mich 23CR 702327
13 DIXON,BETHENIA,JANE SPEEDING 078/45 COLLINS,A,S 22CR 704542
14 DIXON,MONTERIOUS,KENNE ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M. 23CR 266116
15 FISHEL,SARA,BRIANNA SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR WILKERSON,R 23CR 000442
16 GOOCH,DEVON,LEIGH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700958
17 GREEN,VICTORIA,NYCHELL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ALVARADO,E 23CR 703237
DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 703237
18 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Dennis,Mich 23CR 702421
MISDEMEANOR LARCENY Dennis,Mich 23CR 702421
19 GUTIERREZ,EDGAR DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700064
20 HALL,MARTIN,EDWARD SIMPLE ASSAULT TIVNAN,REGI 23CR 359391
21 HARVEY,TEVARIS,LAMAR DWLR GASKILL,J 02CR 007193
22 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 21CR 053079
EXPIRED OPERATORS LICENSE DENNIS,M 21CR 053079
SPEEDING 056/45 DENNIS,M 21CR 053079
23 HEUSER,CIARA,MAUREENE, DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 704146
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704146
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704146
24 IPOCK,BRIANNA,ANN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 23CR 702011
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 23CR 702011
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 23CR 702011
25 JONES,KENDALL,ELIZABET SPEEDING 050/35 ALVARADO,E 23IF 702057
26 KAGLIC,TIMOTHY,JOE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 23IF 701584
** 27 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000797
** 28 KING,DAVID,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ DENNIS,M 22CR 000800
29 KING,DAVID,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 22CR 315544
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DENNIS,MICH 22CR 315544
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/21/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 KING,DAVID,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED DENNIS,M 22IF 000205
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL DENNIS,M 22IF 000205
31 LEWIS,CHARLES,CAMERON, DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 701518
NO LIABILITY INSURANCE Dennis,Mich 23CR 701518
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 701518
32 LIEPUVNINKAS,BRIANNA ASSAULT AND BATTERY HALL,JACQUE 23CR 323871
33 LOMONACO,AUGUST,GLASS POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ALVARADO,E 23CR 702218
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 702218
34 LOWERY,JOHNNY,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED CHUNN,DAVID 23CR 301893
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHUNN,DAVID 23CR 301893
35 LOWERY,JOHNNY,RAY,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CHUNN,D,T 23CR 702003
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CHUNN,D,T 23CR 702003
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23CR 702003
36 MACIAS-HAYES,DUSTIN,JA ASSAULT AND BATTERY CHURCH,GARL 22CR 293623
37 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 705034
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 705034
** 38 MARTIN,MEGAN,LEIGH POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ALVARADO,E 23CR 700588
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALVARADO,E 23CR 700588
39 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,MICH 23CR 316093
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DENNIS,MICH 23CR 316093
40 MOORE,KAYLA,BETHANY EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 23IF 701915
41 MURRAY,QUINCY,DARNELL ASSAULT ON A FEMALE SIMS,AMBER, 23CR 317680
INTERFERE EMERG COMMUNICATION SIMS,AMBER, 23CR 317680
42 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
43 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019
DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019
44 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995
45 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 23CR 700923
46 SHINGLETON,KARYN,DIANE SIMPLE ASSAULT SMITH,BARBA 23CR 326127
47 SMITH,BARBARA SIMPLE ASSAULT SHINGLETON, 23CR 326602
** 48 SMITH,DALTON,KENCADE DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,M 22CR 051459
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 DENNIS,M 22CR 051459
49 SPEARS,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE Dennis,Mich 23CR 700063
50 SPRINGLE,DEBRA,WILLIS MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M. 23CR 214040
51 STONER,THERESA,ANN POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR LOESCHER,TR 23CR 702390
52 SUTTON,JOHN,MATTEW COMMUNICATING THREATS ALVARADO,E 23CR 000468
53 SUTTON,JOHN,MATTHEW CARRYING CONCEALED GUN(M) ALVARADO,ER 23CR 359702
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,ER 23CR 359702
54 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES OPERATE VEH NO INS Dennis,Mich 23CR 702580
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Dennis,Mich 23CR 702580
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 702580
55 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700367
56 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER DWLR NOT IMPAIRED REV Dennis,Mich 23CR 700368
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Dennis,Mich 23CR 700368
57 WAGNER,KENNETH,COLE,JR SPEEDING IN SCHOOL ZONE 048/25 COVINGTON,J 23IF 701161
58 WALL,JACOB,WEBSTER DRIVING WHILE IMPAIRED DENNIS,MICH 23CR 336325
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST DENNIS,MICH 23CR 336325
59 WELCH,DEVON INTOXICATED AND DISRUPTIVE DENNIS,M 22CR 051551
60 WESTBROOK,JAMES,MATTHE MISDEMEANOR LARCENY Dennis,Mich 23CR 702422
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Dennis,Mich 23CR 702422
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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