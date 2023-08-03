carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : IRENE FINNEY

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 BARBER,SEAN,ALLEN BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE DAVIS,JEREM 23CR 365306

INJURY TO REAL PROPERTY DAVIS,JEREM 23CR 365306

2 BARBER,SEAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE DAVIS,JEREM 23CR 365319

3 BARBER,SEAN,ALLEN MISDEMEANOR STALKING DAVIS,JEREM 23CR 365321

CYBERSTALKING DAVIS,JEREM 23CR 365321

COMMUNICATING THREATS DAVIS,JEREM 23CR 365321

4 BARRYMORE,DAVID,MATTHE POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 318494

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTEP,TIMOT 23CR 318494

5 CACI,JULIA,ANN LARCENY 14-72 WILKINSON,J 23CR 298164

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298164

6 CASSTEVENS,CLAUDE,JUST ASSAULT ON A FEMALE PAKE,KAYLA, 23CR 312828

7 CHADWICK,CHARLES,WESLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE COURTNEY,JO 23CR 292230

8 CHAPMAN,JONATHAN POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN, DEP D 23CR 290086

9 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902

10 CHESNEY,BRITTANY,MICHE RESISTING PUBLIC OFFICER STALLINGS,N 23CR 307879

** 11 CHESNEY,BRITTANY,MICHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307941

12 CHESNEY,BRITTANY,MICHE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BUCK II, KE 23CR 328497

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BUCK II, KE 23CR 328497

13 CONNER, JAYDEN THOMAS STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HOCHMAN, DA 23CR 265886

14 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866

** 15 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN NAKAMURA,KU 22CR 287568

DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,KU 22CR 287568

16 DANIELS,CHARLES,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,G 23CR 252659

17 DANIELS,CHARLES,ANDREW POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL, DEP 23CR 291816

18 DANIELS,CHARLES,ANDREW FELONY LARCENY MASON,JAMES 23CR 299114

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MASON,JAMES 23CR 299114

** 19 DAVIS,GERALD,SCOTT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE WANK,JASON, 23CR 231036

20 DULEPSKI,ANTHONY,BENJA FIRST DEGREE BURGLARY ALEXANDER, 23CR 345766

LARCENY AFTER BREAK/ENTER ALEXANDER, 23CR 345766

** 21 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067

22 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223675

23 FOSCUE,JASON,TROY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE TANGUAY,KEN 23CR 335100

SECOND DEGREE TRESPASS TANGUAY,KEN 23CR 335100

** 24 GANN,KATELYN,NICOLE LARCENY BY EMPLOYEE CLARK,CASSI 23CR 320645

25 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926

26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927

FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927

27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928

28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929

29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930

30 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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31 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

32 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881

** 33 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620

34 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

35 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054

** 36 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WILLIS,B 23CR 323925

37 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE BREAKING AND OR ENTERING (F) RESOR,CURTI 23CR 328617

LARCENY AFTER BREAK/ENTER RESOR,CURTI 23CR 328617

38 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

39 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345

40 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121

ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121

41 HAMPTON,ANTONIO,LAMAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE DAVIS,JEREM 23CR 364367

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES DAVIS,JEREM 23CR 364367

PWIMSD SCH III CS DAVIS,JEREM 23CR 364367

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DAVIS,JEREM 23CR 364367

42 HANKINS,KYLE,CHRISTOPH LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) MILLEA,THOM 23CR 344045

43 HANSLEY,BRANDON,RAY MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 286659

** 44 HANSLEY,BRANDON,RAY LARCENY OF A FIREARM MASON,JAMES 23CR 326503

45 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287

46 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289

47 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291

48 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294

49 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270

50 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295

51 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300

52 HENDRICKS,CHRISTOPHER ASSAULT BY STRANGULATION BENWAY,RYAN 23CR 359813

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,RYAN 23CR 359813

ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,RYAN 23CR 359813

53 HENRY,JAMES,BRANDON POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 324073

54 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EATON,MELAN 23CR 248594

55 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

56 HUSTED,CHRISTOPHER,ALA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE RICE,FRANKL 23CR 298229

** 57 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

58 JOHNSON,JAY,STEWART POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,JOSH 23CR 229778

59 JOLIN,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 700260

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 700260

60 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

61 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

62 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190

ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190

63 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431

64 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429

** 65 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 66 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 67 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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68 MASON,WILLIAM,THOMAS ATTEMPTED LARCENY (F) BURTON,MORG 23CR 343883

69 MOORE,CHRISTOPHER,JOHN DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP HERBERT,GRA 23CR 335508

ASSAULT ON A FEMALE HERBERT,GRA 23CR 335508

** 70 MOORE,RALPH,MCKINLEY POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP,TIMOT 23CR 270829

POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 270829

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP,TIMOT 23CR 270829

ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP,TIMOT 23CR 270829

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 270829

71 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921

** 72 PERKINS,WILLIAM,BLAKE PWIMSD SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484

SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484

73 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

74 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

75 POLLARD,ERIC,EUGENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SMITH,TYSHA 23CR 313199

76 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

77 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,MATT 23CR 203602

78 RAMIZI,BLENDON ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311950

79 RAMIZI,BLENDON BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

80 RAMIZI,BLENDON DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 702142

81 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM FELONY LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 312443

** 82 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312476

83 RENAS,BENJAMIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,CHARL 23CR 330882

MISUSE OF 911 SYSTEM LEWIS,CHARL 23CR 330882

** 84 RENAS,BENJAMIN FELONY POSSESSION OF COCAINE LEWIS,CHARL 23CR 330885

85 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467

86 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 22IF 703629

87 ROGERS,EVERETTE,DEE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE GARNER,ERIN 23CR 350386

SIMPLE ASSAULT GARNER,ERIN 23CR 350386

ASSAULT ON A FEMALE GARNER,ERIN 23CR 350386

88 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

89 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796

90 SMALL,RYAN,KENNETH FELONY POSSESSION SCH II CS ROMERO 23CR 275309

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO 23CR 275309

91 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327536

92 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327538

** 93 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

94 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392

95 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TOMLINSON,S 23CR 279020

96 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159

97 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE STALLINGS,N 23CR 307883

** 98 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308339

FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308339

99 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FELONY LARCENY BRANCH,CORE 23CR 311648

FELONY CONSPIRACY BRANCH,CORE 23CR 311648

100 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI RESISTING PUBLIC OFFICER WILKINSON,J 23CR 313551

101 WARD,MICHAEL,BRYAN LARCENY FROM THE PERSON HOWELL,COUR 23CR 241709

** 102 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 103 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 104 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 105 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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106 WILLIAMS,LAUREN,ELIZAB POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP, OFF 23CR 270834

POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP, OFF 23CR 270834

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP, OFF 23CR 270834

ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP, OFF 23CR 270834

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP, OFF 23CR 270834

** 107 WILLIS,DANIELLE,NIKOLE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) LOESCHER,TR 23CR 340348

PWIMSD SCH IV CS LOESCHER,TR 23CR 340348

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOESCHER,TR 23CR 340348

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOESCHER,TR 23CR 340348

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOESCHER,TR 23CR 340348

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) LOESCHER,TR 23CR 340348

** 108 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

109 WYATT,KIMBERLY,MICHELL FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221794

SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221794

SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221794

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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