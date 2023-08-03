DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BARBER,SEAN,ALLEN BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE DAVIS,JEREM 23CR 365306
INJURY TO REAL PROPERTY DAVIS,JEREM 23CR 365306
2 BARBER,SEAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE DAVIS,JEREM 23CR 365319
3 BARBER,SEAN,ALLEN MISDEMEANOR STALKING DAVIS,JEREM 23CR 365321
CYBERSTALKING DAVIS,JEREM 23CR 365321
COMMUNICATING THREATS DAVIS,JEREM 23CR 365321
4 BARRYMORE,DAVID,MATTHE POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 318494
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTEP,TIMOT 23CR 318494
5 CACI,JULIA,ANN LARCENY 14-72 WILKINSON,J 23CR 298164
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298164
6 CASSTEVENS,CLAUDE,JUST ASSAULT ON A FEMALE PAKE,KAYLA, 23CR 312828
7 CHADWICK,CHARLES,WESLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE COURTNEY,JO 23CR 292230
8 CHAPMAN,JONATHAN POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN, DEP D 23CR 290086
9 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE HARBORING OR AIDING CERTAIN PE SMITH,TYSHA 23CR 242902
10 CHESNEY,BRITTANY,MICHE RESISTING PUBLIC OFFICER STALLINGS,N 23CR 307879
** 11 CHESNEY,BRITTANY,MICHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STALLINGS,N 23CR 307941
12 CHESNEY,BRITTANY,MICHE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BUCK II, KE 23CR 328497
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BUCK II, KE 23CR 328497
13 CONNER, JAYDEN THOMAS STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HOCHMAN, DA 23CR 265886
14 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 050866
** 15 CRUSE,MICHAEL,RAY POSSESS HEROIN NAKAMURA,KU 22CR 287568
DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,KU 22CR 287568
16 DANIELS,CHARLES,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,G 23CR 252659
17 DANIELS,CHARLES,ANDREW POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL, DEP 23CR 291816
18 DANIELS,CHARLES,ANDREW FELONY LARCENY MASON,JAMES 23CR 299114
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MASON,JAMES 23CR 299114
** 19 DAVIS,GERALD,SCOTT OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE WANK,JASON, 23CR 231036
20 DULEPSKI,ANTHONY,BENJA FIRST DEGREE BURGLARY ALEXANDER, 23CR 345766
LARCENY AFTER BREAK/ENTER ALEXANDER, 23CR 345766
** 21 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067
22 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223675
23 FOSCUE,JASON,TROY BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE TANGUAY,KEN 23CR 335100
SECOND DEGREE TRESPASS TANGUAY,KEN 23CR 335100
** 24 GANN,KATELYN,NICOLE LARCENY BY EMPLOYEE CLARK,CASSI 23CR 320645
25 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926
26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927
FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927
27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928
28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929
29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930
30 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
32 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881
** 33 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620
34 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
35 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN WORTHLESS CHECK $ 3250.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
WORTHLESS CHECK $ 3550.00 BENWAY,RYAN 23CR 220054
** 36 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) WILLIS,B 23CR 323925
37 GUTHRIE,HATTIE,LAROSE BREAKING AND OR ENTERING (F) RESOR,CURTI 23CR 328617
LARCENY AFTER BREAK/ENTER RESOR,CURTI 23CR 328617
38 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
39 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345
40 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121
ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121
41 HAMPTON,ANTONIO,LAMAR POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE DAVIS,JEREM 23CR 364367
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES DAVIS,JEREM 23CR 364367
PWIMSD SCH III CS DAVIS,JEREM 23CR 364367
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DAVIS,JEREM 23CR 364367
42 HANKINS,KYLE,CHRISTOPH LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) MILLEA,THOM 23CR 344045
43 HANSLEY,BRANDON,RAY MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 286659
** 44 HANSLEY,BRANDON,RAY LARCENY OF A FIREARM MASON,JAMES 23CR 326503
45 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373287
46 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373289
47 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373291
48 HANSON,NOLAN,P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373294
49 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373270
50 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373295
51 HANSON,NOLAN,PATRICK OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE GASKILL,JAM 22CR 373300
52 HENDRICKS,CHRISTOPHER ASSAULT BY STRANGULATION BENWAY,RYAN 23CR 359813
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,RYAN 23CR 359813
ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,RYAN 23CR 359813
53 HENRY,JAMES,BRANDON POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 23CR 324073
54 HERNANDEZ,FRANCISCO,IS INDECENT LIBERTIES WITH CHILD EATON,MELAN 23CR 248594
55 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
56 HUSTED,CHRISTOPHER,ALA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE RICE,FRANKL 23CR 298229
** 57 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
58 JOHNSON,JAY,STEWART POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,JOSH 23CR 229778
59 JOLIN,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 700260
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 700260
60 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
61 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
62 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190
ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190
63 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431
64 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429
** 65 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 66 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 67 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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68 MASON,WILLIAM,THOMAS ATTEMPTED LARCENY (F) BURTON,MORG 23CR 343883
69 MOORE,CHRISTOPHER,JOHN DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP HERBERT,GRA 23CR 335508
ASSAULT ON A FEMALE HERBERT,GRA 23CR 335508
** 70 MOORE,RALPH,MCKINLEY POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP,TIMOT 23CR 270829
POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP,TIMOT 23CR 270829
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP,TIMOT 23CR 270829
ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP,TIMOT 23CR 270829
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 270829
71 PEDERSEN,JEREMY,KENDAL ASSAULT BY STRANGULATION ALEXANDER,G 22CR 051921
** 72 PERKINS,WILLIAM,BLAKE PWIMSD SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484
SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484
73 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
74 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
75 POLLARD,ERIC,EUGENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SMITH,TYSHA 23CR 313199
76 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
77 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,MATT 23CR 203602
78 RAMIZI,BLENDON ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH GRANADOS HE 23CR 311950
79 RAMIZI,BLENDON BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
80 RAMIZI,BLENDON DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 702142
81 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM FELONY LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 312443
** 82 RAMIZI,BLENDON,BAJRAM BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312476
83 RENAS,BENJAMIN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,CHARL 23CR 330882
MISUSE OF 911 SYSTEM LEWIS,CHARL 23CR 330882
** 84 RENAS,BENJAMIN FELONY POSSESSION OF COCAINE LEWIS,CHARL 23CR 330885
85 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN AWDW SERIOUS INJURY COVINGTON,J 22CR 372467
86 RITTENHOUSE,BRUCE,DEAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COVINGTON,J 22IF 703629
87 ROGERS,EVERETTE,DEE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE GARNER,ERIN 23CR 350386
SIMPLE ASSAULT GARNER,ERIN 23CR 350386
ASSAULT ON A FEMALE GARNER,ERIN 23CR 350386
88 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
89 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796
90 SMALL,RYAN,KENNETH FELONY POSSESSION SCH II CS ROMERO 23CR 275309
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO 23CR 275309
91 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327536
92 SPRADLIN,TAMARA,ELIZAB LARCENY BY EMPLOYEE MILLEA,THOM 23CR 327538
** 93 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
94 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
95 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TOMLINSON,S 23CR 279020
96 UNDERWOOD,MELISSA,ANN FELONY LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298159
97 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE STALLINGS,N 23CR 307883
** 98 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FINANCIAL CARD THEFT STALLINGS,N 23CR 308339
FINANCIAL CARD FRAUD (M) STALLINGS,N 23CR 308339
99 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI FELONY LARCENY BRANCH,CORE 23CR 311648
FELONY CONSPIRACY BRANCH,CORE 23CR 311648
100 UNDERWOOD,SHANNON,CHRI RESISTING PUBLIC OFFICER WILKINSON,J 23CR 313551
101 WARD,MICHAEL,BRYAN LARCENY FROM THE PERSON HOWELL,COUR 23CR 241709
** 102 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 103 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 104 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 105 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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106 WILLIAMS,LAUREN,ELIZAB POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE ESTEP, OFF 23CR 270834
POSSESS METHAMPHETAMINE ESTEP, OFF 23CR 270834
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) ESTEP, OFF 23CR 270834
ALTER/DEST/ETC STOLEN MV/PART ESTEP, OFF 23CR 270834
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP, OFF 23CR 270834
** 107 WILLIS,DANIELLE,NIKOLE MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) LOESCHER,TR 23CR 340348
PWIMSD SCH IV CS LOESCHER,TR 23CR 340348
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOESCHER,TR 23CR 340348
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOESCHER,TR 23CR 340348
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOESCHER,TR 23CR 340348
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) LOESCHER,TR 23CR 340348
** 108 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
109 WYATT,KIMBERLY,MICHELL FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221794
SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221794
SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221794
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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