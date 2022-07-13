carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,SALLYMARIE,NALLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702781

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,MICH 22CR 702781

2 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701548

DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,MICH 22CR 701548

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH BISHOP,MICH 22CR 701548

3 BATTERSBY,SEAN,LUKE SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704015

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

4 BAUMGARDNER,MARY,NICOL SPEEDING 067/55 RENN,J,A 22IF 701238

5 BECKER,NATHANIEL,JAKOB DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704826

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704826

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704826

6 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840

7 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518

8 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166

9 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

10 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 21IF 701693

11 BOLLARD,RYAN,NICHOLE SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702672

12 BOLLARD,SHELBY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 702671

** 13 BOLLARD,SHELBY,A DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051523

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M 22CR 051523

14 BRIMMER,JATAYA,ALEXUS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 051259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 22CR 051259

15 BRYANT,CRYSTAL,MICHELL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000045

16 BUCKALEW,MELISSA,MARIE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 701929

17 BURCHFIELD,FELICIA,ANN EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22IF 700991

18 BURGESS,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700370

** 19 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148

20 CHAVEZ,EDUIN,DAVID SPEEDING 074/55 POWELL,S,J 15CR 701613

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 15CR 701613

21 COLEY,SHAWNTAGO,DOMINQ DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703550

UNSAFE MOVEMENT WALDEN,D 21CR 703550

SPA 22 COLLAZOZUNIGA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702674

23 CONNER,MELISA,A SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701547

24 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344

25 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322

26 DANIELS,JASON,WAYNE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SHADY,M 22CR 051471

27 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749

28 DAVIS,JERRY,RAY,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703373

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M,P 20CR 703373

29 DAWES,JONATHAN,CHRISTO EXCEEDING SAFE SPEED HOCHMAN 22IF 000025

30 DAY,CYNTHIA,JOYCE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701264

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 22IF 701264

31 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254

32 DUBOIS,AIDAN,PATRICK CONSUME ALC BY

33 DWY,THOMAS,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702675

34 EARLY,HARBOUR,LOUANNA UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ TURNEY,J 22IF 701220

35 EDWARDS,HOWARD,DEMOND SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700616

** 36 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387

SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387

37 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 050930

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 22CR 050930

38 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700843

39 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368

40 FLEHARTY,AUSTIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050817

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 22CR 050817

** 41 FOSTER,ELIZABETH,D DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051157

42 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025

43 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,MICH 22CR 702414

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,MICH 22CR 702414

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 22CR 702414

SPEEDING 055/45 BISHOP,MICH 22CR 702414

44 FREEMAN,WILLIAM,THOMAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 701398

45 FULMER,NICHOLAS,O'NEIL SPEEDING 060/35 BISHOP,MICH 22CR 702183

46 GATES,CHARLES SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 702445

47 GERAGHTY,ALLISON,ELIZA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701206

** 48 GEROSA,LAWRENCE,ELLIS, SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 052898

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052898

49 GLASS,KAITLYN,MICHELLE CRUELTY TO ANIMALS(M) TURNEY,J 21CR 703518

50 GLASS,KAITLYN,MICHELLE NO LIABILITY INSURANCE ONOFRIO,R,J 21CR 704125

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 ONOFRIO,R,J 21CR 704125

FAIL TO YIELD LEFT TURN ONOFRIO,R,J 21CR 704125

51 GOODWIN,ROBERT,BUTLER, DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051707

52 GRANDA,JESSICA,SAMANTH SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702782

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,MICH 22CR 702782

SPEEDING 070/35 BISHOP,MICH 22CR 702782

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702782

53 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096

54 GUNN,BRYAN,ROBBURT OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 702391

55 GURGANUS,ANDREW,MITCHE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000066

56 GUTHRIE,SARAH,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701389

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701389

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 701389

57 HANEY,JAMES,ANTHONY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 705033

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BISHOP,M 21CR 705033

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21CR 705033

58 HANEY,JAMES,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 21IF 704117

59 HIRSCH,MICHAEL,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701053

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701053

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701053

** 60 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297

** 61 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298

POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298

62 HOLDEN,CAMERON,LEE SPEEDING 052/35 BISHOP,MICH 22CR 701010

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 701010

63 HOLLAND,WILLIAM,BARTLE HIT AND RUN - FAIL TO STOP SHADY,M 22CR 051503

64 HORN,WILLIAM,HENRY JUMPING FROM BRIDGE SHADY,M 22CR 000300

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

65 IZZO,BRIAN,JOSEPH SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702212

66 JACOBS,JOSHUA,BRACCHEU RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 22CR 050963

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BISHOP,M 22CR 050963

67 JACOBUS,SAMANTHA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701931

68 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 055/35 BISHOP,MICH 22CR 700516

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700516

69 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924

70 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925

71 KING,MAKENZIE,BROOKE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 BISHOP,MICH 22IF 700790

72 KLICKER,VINCENT,M SPEEDING 071/45 BISHOP,MICH 22CR 702288

73 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801

74 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

75 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 059/35 BISHOP,MICH 22CR 701009

76 LILES,JAMIE,MAC,KAY SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702182

77 LOPEZ,MANUEL,ALEJANDRO SPEEDING 054/35 BISHOP,MICH 22CR 700090

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700090

78 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785

** 79 MCARTHUR,RONNIE,GENE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 000063

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TURNEY,J 20CR 000063

80 MCARTHUR,RONNIE,GENE UNSAFE LANE CHANGE TURNEY,J 20IF 000016

81 MCARTHUR,RONNIE,GENE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PEREZ 20IF 000137

** 82 MCDONOUGH,ALAN,C,JR DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M 22CR 051566

83 MCKEITHAN,AARON,TYLER EXCEEDING SAFE SPEED HOCHMAN 22IF 000068

84 MEDLEY,JEFFREY,GARFIEL RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,MICH 22CR 702413

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22CR 702413

85 MILLER,JOSHUA,VEDA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM HOCHMAN,D 22CR 000396

86 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555

** 87 NAPIER,ADRIENNE,JENNA MISDEMEANOR LARCENY BISHOP,M 21CR 052891

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 21CR 052891

88 NESI,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000765

89 NESI,JOHN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WALDEN,D 20CR 053351

DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 20CR 053351

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 20CR 053351

90 NESI,JOHN,JR DWLR IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000125

91 NUCKLES,MASON,ANDERSON SPEEDING 065/35 BISHOP,MICH 22CR 702415

92 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

93 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

94 PARMLEY,DESEAN,MICHAEL SPEEDING 087/45 BISHOP,M 21CR 704016

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,M 21CR 704016

95 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 050974

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 050974

96 PETERSONJR,JOHN,EDWIN, SPEEDING 065/45 BISHOP,MICH 22CR 700931

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700931

DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700931

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700931

97 PICKETT,KALISE,ALIZA EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 700580

98 PLANTS,DAYTON,LOU SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 702695

99 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004

100 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702181

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 702181

101 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 BISHOP,MICH 22CR 701930

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701930

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701930

102 REMLEY,AUTUM,ELISABETH SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701546

103 RENDON,VICTOR,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 22CR 700325

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 WALDEN,D 22CR 700325

104 RICHARDS,JORDYN,ALEXIS SPEEDING 066/35 BISHOP,MICH 22CR 702899

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702899

FAIL TO BURN HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 702899

105 ROBLES,CARVER,ASHLEIGH LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

106 ROFKAHR,ANDREW,CHASE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051366

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 22CR 051366

107 RUSSELL,JASON,WILLIAM OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 702211

108 SANDERS,TANESHIA,RACHE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702693

109 SANTOS,JORGE NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000186

110 SCHAEFER,JOSEPH,CHANCE EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 21IF 703916

111 SCOTT,BETHANY,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051657

UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,M 22CR 051657

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051657

112 SCOTT,BETHANY,LYNN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 22CR 051658

113 SHEPHERD,ERIC,DANGELO SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 702411

114 SISAK,ERIK,LEE SPEEDING 058/35 BISHOP,MICH 22CR 702583

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BISHOP,MICH 22CR 702583

** 115 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173

** 116 SMITH,THAD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051354

SPEEDING 057/45 BISHOP,M 22CR 051354

** 117 SMITH,THAD,EDWARD NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 22CR 051355

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BISHOP,M 22CR 051355

118 SPRUILL,JAIQUON,SHAVAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702516

119 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658

120 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533

121 TAMBLING,CHRISTOPHER,R SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 051608

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051608

122 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894

123 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030

124 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845

125 THOMAS,JASON,TYLER SPEEDING 075/45 BISHOP,M 21CR 000882

TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,M 21CR 000882

126 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994

127 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276

128 WAGSTAFF,GLENN,ALAN,II FAILURE TO REDUCE SPEED SHADY,MASON 22IF 701514

129 WALLACE,JOSEPH,DUSTIN TRESPASS ON RR RIGHT-OF-WAY KILGORE,P 21CR 052639

IMPEDE/PREVENT/IMPAIR OPER RR KILGORE,P 21CR 052639

INJURY TO RAILROAD PROPERTY KILGORE,P 21CR 052639

130 WEEKS,MARSHALL,GRAY FAIL TO WORK AFTER PAID EVANS,HEATH 22CR 050846

131 WETHERINGTON,SAMANTHA, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 700860

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/14/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700860

OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700860

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700860

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 700860

132 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970

133 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037

134 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473

135 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

136 WYATT,ARON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702392

SPEEDING 049/35 BISHOP,MICH 22CR 702392

137 WYGAND,DONALD,FRANCIS SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/25 BISHOP,MICH 22IF 701046

138 YATES,MEGAN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702232

139 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808

140 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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