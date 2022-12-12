DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALASHMALI,ASHRF,SALEH POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702856
2 ALLISON,STUART,JOHN BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000916
3 ARFKEN,ASHLYNN,SKYLAR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705022
4 BARKER,D-ANNA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702504
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 702504
5 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789
6 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704458
7 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917
8 BROWN,MARGARET,MOORE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000776
9 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704149
10 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662
11 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043
** 12 CARVALHO-PACHECO,VICTO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCEPANIAK, 22CR 000904
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCEPANIAK, 22CR 000904
13 CARVALHO-PACHECO,VICTO OPERATE VEH NO INS SZCZEPANIAK 22CR 000906
14 CARVALHO-PACHECO,VICTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000908
EXPIRED/NO INSPECTION SZCZEPANIAK 22CR 000908
15 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722
16 CONTRERAS,SONIA,RODRIG BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000907
17 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
18 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
19 CRABTREE,PATRICIA,WILL SPEEDING 037/25 GOODRUM,J 22IF 702697
20 CUAVE,DALE,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOTTUSO,D 22CR 000777
** 21 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685
22 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704413
23 DAVIS,DANNY,ALLEN DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704271
24 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
25 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371
26 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
27 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
28 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417
29 ERAZO,VICTOR,MANUEL,SO FAILURE TO REDUCE SPEED MORRIS,W 22IF 000217
30 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414
31 FOGEL,TRISTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 22CR 704611
32 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 12/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527
34 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
35 GALLARDO,JOSEPH,ANTHON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000955
BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000955
36 GERMOSEN,JOSEPH,ABEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 705190
37 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702969
38 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 705136
OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 22CR 705136
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BLALOCK,G 22CR 705136
39 GRASSI,JENNIFER,GWEN NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705468
40 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
41 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
42 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
43 GUESNO,ROBERT,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000429
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 000429
44 HALL,HEATHER,L CYBERSTALKING HALL,CHASIT 22CR 342884
45 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451
46 HANCOCK,BRADLEY,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY JONES,JUSTI 22CR 308098
47 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
48 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
49 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557
50 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100
51 HOLMES,DWAYNE,DEAN BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000897
52 HOLTON,TIMOTHY,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704851
53 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702665
EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22IF 702665
54 JONES,ROBIN,WARD SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 22IF 701661
55 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679
56 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680
** 57 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419
58 KILPATRICK,JONATHAN,WA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 705483
59 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098
60 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
61 LAWRENCE,TIMOTHY,DWAYN SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704459
62 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854
63 LUCAS,JAMES OV INTOXICATED AND DISRUPTIVE CARROLL,TRA 22CR 286628
RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,TRA 22CR 286628
64 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
65 MANNING,PHYLLIS SIMPLE ASSAULT GURGANUS,DE 22CR 342985
66 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
67 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065
68 MEZACISNEROS,EDGAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 703109
69 MILLER,MARK,ALAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705021
70 MORRIS,RYLEE,MICHELLE FAIL TO YIELD LEFT TURN HATFIELD,JO 22IF 702638
71 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915
72 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 12/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,TRA 22CR 350234
73 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095
74 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
75 PARKIN,WILLIAM SIMPLE ASSAULT WEEKS,STUAR 22CR 280118
76 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665
77 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404
78 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
79 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
80 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024
81 POWERS,RONALD,ELLIOTT CONSUME ALC BY
82 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
83 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
84 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973
85 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762
** 86 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775
87 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
88 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
89 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570
90 RUSSELL,ROY,WAYNE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 GOODRUM,J 22IF 702988
91 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183
92 RUSSO,JASON,JOHN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701835
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701835
93 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
94 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
95 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
96 SMITH,THOMAS FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 343220
97 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030
98 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
99 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352
100 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582
101 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081
102 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799
** 103 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 104 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
105 THOMPSON,TAVION,CHRIST CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858
POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858
106 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431
107 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
108 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
109 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 12/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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110 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
111 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
112 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
113 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075
114 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368
115 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693
** 116 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
117 WALKER,JODY,RAY NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 22CR 705252
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Szczepaniak 22CR 705252
118 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253
119 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254
120 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255
121 WEEKS,STUART ALAN SIMPLE ASSAULT PARKIN,WILL 22CR 262167
122 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884
123 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012
UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012
124 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967
125 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
126 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094
127 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
128 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
** 129 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448
DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448
** 130 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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