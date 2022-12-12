carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALASHMALI,ASHRF,SALEH POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702856

2 ALLISON,STUART,JOHN BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000916

3 ARFKEN,ASHLYNN,SKYLAR FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705022

4 BARKER,D-ANNA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 22CR 702504

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC MORRISON,T, 22CR 702504

5 BARKER,NATHAN,STORM BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000789

6 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704458

7 BRAGG,STUART,HARMON DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY GOODRUM,J 20CR 700917

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 700917

8 BROWN,MARGARET,MOORE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000776

9 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704149

10 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 702662

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702662

11 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043

** 12 CARVALHO-PACHECO,VICTO POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCEPANIAK, 22CR 000904

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCEPANIAK, 22CR 000904

13 CARVALHO-PACHECO,VICTO OPERATE VEH NO INS SZCZEPANIAK 22CR 000906

14 CARVALHO-PACHECO,VICTO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000908

EXPIRED/NO INSPECTION SZCZEPANIAK 22CR 000908

15 CHUMPITAZ,ALICE,KRISTI DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 703722

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 22CR 703722

16 CONTRERAS,SONIA,RODRIG BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000907

17 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

18 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

19 CRABTREE,PATRICIA,WILL SPEEDING 037/25 GOODRUM,J 22IF 702697

20 CUAVE,DALE,ANDREW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOTTUSO,D 22CR 000777

** 21 DANIELS,GARY,THOMAS,II POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000685

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000685

22 DAVIS,ASHLEY,NICHOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704413

23 DAVIS,DANNY,ALLEN DWLR IMPAIRED REV HATFIELD,JO 22CR 704271

24 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

25 DEAVER,JONATHAN,LEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702371

26 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

27 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

28 DRUIHET,CORY,E DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 298417

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CARROLL,TRA 22CR 298417

29 ERAZO,VICTOR,MANUEL,SO FAILURE TO REDUCE SPEED MORRIS,W 22IF 000217

30 FLEMING,BRITTANY,MARIE A&A POSS OF ALC BY 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000414

31 FOGEL,TRISTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 22CR 704611

32 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 12/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

33 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527

34 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

35 GALLARDO,JOSEPH,ANTHON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000955

BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000955

36 GERMOSEN,JOSEPH,ABEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 705190

37 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702969

38 GRANT,WILLIAM,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV BLALOCK,G 22CR 705136

OPERATE VEH NO INS BLALOCK,G 22CR 705136

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BLALOCK,G 22CR 705136

39 GRASSI,JENNIFER,GWEN NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705468

40 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

41 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

42 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

43 GUESNO,ROBERT,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000429

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 000429

44 HALL,HEATHER,L CYBERSTALKING HALL,CHASIT 22CR 342884

45 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 701451

46 HANCOCK,BRADLEY,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY JONES,JUSTI 22CR 308098

47 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

48 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

49 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557

50 HIGH,HEATHER,DAVIDA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000100

51 HOLMES,DWAYNE,DEAN BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000897

52 HOLTON,TIMOTHY,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704851

53 JACKSON,CHRISTOPHER,CH FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702665

EXPIRED OPERATORS LICENSE HATFIELD,JO 22IF 702665

54 JONES,ROBIN,WARD SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 22IF 701661

55 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 22CR 051679

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 22CR 051679

56 KEARNEY,STEPHEN,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051680

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051680

** 57 KILBURN,ELIZABETH,RENE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000419

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SZCZEPANIAK 22CR 000419

58 KILPATRICK,JONATHAN,WA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 705483

59 KLEE,CARL,RAYMOND UNSAFE PASSING YELLOW LINE GOTTUSO,D 22IF 000098

60 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

61 LAWRENCE,TIMOTHY,DWAYN SIMPLE AFFRAY FRANKEL,J 22CR 704459

62 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704854

63 LUCAS,JAMES OV INTOXICATED AND DISRUPTIVE CARROLL,TRA 22CR 286628

RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,TRA 22CR 286628

64 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

65 MANNING,PHYLLIS SIMPLE ASSAULT GURGANUS,DE 22CR 342985

66 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

67 MENDEZ,JIMMY FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705065

68 MEZACISNEROS,EDGAR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 22IF 703109

69 MILLER,MARK,ALAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 705021

70 MORRIS,RYLEE,MICHELLE FAIL TO YIELD LEFT TURN HATFIELD,JO 22IF 702638

71 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915

72 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 12/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,TRA 22CR 350234

73 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051095

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051095

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 051095

74 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

75 PARKIN,WILLIAM SIMPLE ASSAULT WEEKS,STUAR 22CR 280118

76 PHILLIPS,BRENDA,MICHEL HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G 21CR 703665

77 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404

78 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

79 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

80 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700024

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700024

81 POWERS,RONALD,ELLIOTT CONSUME ALC BY

82 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

83 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

84 RIVERA,TOLLIE,FRANCES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 700973

85 RIVERA,TOLLIE,FRANCES SPEEDING 055/35 CASNER,S,M 22CR 702762

** 86 ROGERS,LOGEN,CRAIGE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SZCZEPANIAK 22CR 000775

87 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

88 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

89 RUSSELL,KAITLYN,NICOLE CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000570

90 RUSSELL,ROY,WAYNE FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 GOODRUM,J 22IF 702988

91 RUSSO,JASON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 051183

92 RUSSO,JASON,JOHN SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701835

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701835

93 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

94 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

95 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

96 SMITH,THOMAS FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 343220

97 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030

98 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

99 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352

100 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582

101 TAYLOR,MARCIA,EUGENIA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000081

102 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799

** 103 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 104 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

105 THOMPSON,TAVION,CHRIST CONSUME ALC BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858

POSS MTBV/U-WN BY 19/20 HATFIELD,JO 22CR 702858

106 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431

107 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

108 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

109 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 12/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

110 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

111 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

112 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

113 TRUAX,MATTHEW,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051075

114 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 701368

115 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 060/45 GOODRUM,J 22IF 700693

** 116 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

117 WALKER,JODY,RAY NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 22CR 705252

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Szczepaniak 22CR 705252

118 WALKER,JODY,RAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705253

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705253

119 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Szczepaniak 22CR 705254

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705254

120 WALKER,ROXANA,KAY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Szczepaniak 22CR 705255

121 WEEKS,STUART ALAN SIMPLE ASSAULT PARKIN,WILL 22CR 262167

122 WILLIAMS,LATECIA,DANIE DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702884

123 WILSON,PHILIP,MARION FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD,JO 22IF 702012

UNSAFE MOVEMENT HATFIELD,JO 22IF 702012

124 WILSON,ROY,GERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 700967

125 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

126 WOOTEN,JAMIE,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 22CR 702094

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 22CR 702094

127 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

128 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

** 129 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448

DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448

** 130 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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