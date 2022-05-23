carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACEVEDOOSORIO,YANELY,D FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700565

2 ACKERSON,CHRISTIAN,HAW SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 22CR 700941

3 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909

ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909

4 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

5 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

6 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304

7 AYCOCK,ALFRED,AVERY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700711

8 BADDERS,BRYAN,WAYNE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 22CR 700443

9 BALL,BRIAN,CHRISTOPHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701526

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701526

10 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

11 BAYLEY,KEITH,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700410

12 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 TAYLOR,C,A 21IF 703163

13 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050936

14 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701898

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701898

15 BENTON,GEOFFREY,CARLIS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700713

16 BESEMER,LOGAN,MARIE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700668

17 BETANCOURT,MIGUEL,ANGE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 21CR 700755

18 BIPES,NATHAN,ADRIAN SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 700943

19 BIRUR,ROHITH,GOVINDAPP SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 701790

20 BLACKBURN,STEVEN,LANCE SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 21CR 703713

NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 703713

** 21 BLACKFORD,ALBERT,WADE, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052340

22 BLACKFORD,ALBERT,WADE, POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703040

LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 20CR 703040

23 BLACKFORD,ALBERT,WADE, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703041

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703041

24 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 705156

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 705156

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705156

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705156

25 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

26 BOURGOUIN,JOSEPH,OMER SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 22IF 700761

27 BRINEGAR,BARBARA,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700842

28 BROGDEN,RICKY,LEE,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700082

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 BROWN,ZACHERY,STONE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703174

30 BRYANT,MARIA,NORMAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701302

31 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

32 BURGESS,JOHNNIE,ALLEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700660

33 BURNS,THOMAS,RONE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704711

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704711

FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 704711

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 21CR 704711

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704711

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 704711

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704711

34 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

35 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843

36 CACI,FRANCESCO,SALVATO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21CR 700289

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 700289

37 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705111

DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705111

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705111

FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 705111

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705111

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 705111

38 CAROLE,AUSTYN,LEEJOSEP DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701358

** 39 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051788

40 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 701636

41 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075

42 CASTROJIMENEZ,JERRY SPEEDING 046/35 BENWAY,RYAN 22IF 700606

43 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574

44 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330

45 CHADWICK,DANIEL,WILLIA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BENWAY,R 22CR 051181

46 CHADWICK,DANIEL,WILLIA ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 051182

47 CHEEK,KYLEE,ADDISON SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 701493

48 CHEN,BAICHI SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 700917

49 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009

50 COLLINS,CHARLES,DAQUAN FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22IF 700908

51 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749

52 COLLINS,ROBERT,TYREE,J DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702088

53 CONNELY,RANI,L SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700553

54 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700082

55 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G,T 20IF 700556

56 COPE,ANDREW,SCOTT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700855

57 COURTNEY,JOHN,ARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704191

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704191

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704191

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704191

58 COURTNEY,JOHN,ARTHUR AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705247

FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT TAYLOR,C,A 21CR 705247

59 CROWLEY,JOSHUA,MATTHEW DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 22CR 701560

60 CROZIER,LAUREN,MARIE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700762

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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61 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 053239

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 053239

62 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 704557

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704557

63 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704558

64 DAGNINO,COURTNEY,ANNE- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700792

65 DAIL,MAKAYLA,ANN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 701238

66 DAVIS,HARLEY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704428

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704428

67 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303

68 DEBRUHL,CHRISTIE,MICHE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700599

** 69 DENTON,DUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051050

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051050

70 DENTON,DUSTIN,MICHAEL WHILE HAVING A VALID CONCEALED WEATHERS,D 22CR 701751

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701751

71 DEPAS,CALEB,CULVER EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 21IF 703805

72 DILAPI,SALVATORE,C SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 700373

73 DOYLE,ALYSSA,ROSE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700667

74 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700970

75 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224

76 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810

77 DUFF,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704101

78 DUKES,TERESA,ANN,HEWIT FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 22IF 700712

79 DUNN,KELLY,LYN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701613

80 DUNN,LORI,ANN SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 22IF 700706

81 DUNN,TYLER,JEFFREY SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 701074

82 DURAN,ARAMIS,A SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700182

83 EASON,JOHN,ERVIN DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701775

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 701775

84 ELLIS,MASON,GORDON SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700406

85 EMBRY,JAQUALYN,TYKEAR, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 700849

86 EMBRY,JASHAWN,ANDREW WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704512

87 FELLERER,ALIANNA,ROSE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 701654

88 FERENCE,LORI,LYNN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MELBY,R,O 22IF 700708

** 89 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 052413

90 FERRELL,JUSTIN,LEE SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 21CR 704222

91 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 704223

92 FIGLIOZZI,PETER,JOSEPH SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701615

93 FISCHBACH,LINDSEY,ERIN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 700876

94 FLANAGAN,JOSEPH,FRANCI SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 22CR 701555

95 FLECK,MADISON,LURENE NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 701006

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 701006

96 FLORES,RICARDO,JUAN,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 702939

97 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700095

98 FORD,DARLENE,THERESA DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701360

99 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702237

100 FRATI,NICHOLAS,LEE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700657

101 FULFORD,MISTY,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701359

102 FURY,TAMMY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 705265

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 21CR 705265

103 GARANCHESKI,LINDSEY,MA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705226

104 GARCIA,GABRIELLE,ELIZA SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700138

105 GARCIA,JONATHAN,TORRES SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 701214

106 GARDNER,MICHAEL,JAMES SPEEDING 061/35 KARASINSKI, 21CR 704936

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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107 GARDNER,TODD,ROBERT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700554

108 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600

FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600

109 GARY,IVORY,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701943

110 GASKILL,TIMOTHY,GLENN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702696

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702696

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 TAYLOR,C,A 21CR 702696

111 GASKINS,ETHAN,WAYNE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050870

112 GIBSON,DAVEN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701098

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701098

113 GILBERT,JOSHUA,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701374

114 GILLESPIE,ANTHONY,MERR SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 701527

115 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458

116 GILLIKIN,RYAN,RICHARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703845

DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703845

117 GILLIKIN,RYAN,RICHARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703846

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 20CR 703846

118 GLASGOW,JOHN,ROBERT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700854

119 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126

120 GODETTE,JA'QUAN,DOMINI SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700374

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 700374

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 700374

121 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705537

122 GOINS,SHELLIE,RENEE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 17IF 701671

123 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781

124 GRAHAM,CHRISTINA,TEMPL SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705019

125 GRASSI,ADAM,DIANGELO SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 20CR 700868

126 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 704370

DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704370

127 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705192

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705192

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705192

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 705192

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705192

128 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000042

129 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700517

130 GRAY,PANSY,VIOLA AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705191

131 GUDGEN,EMILY,KING SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 700048

132 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050559

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S 20CR 050559

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 050559

** 133 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050836

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 050836

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 20CR 050836

134 GUTHRIE,BYRON,LEE SPEEDING 066/45 CASNER,S,M 20CR 700930

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 700930

135 GUTHRIE,BYRON,LEE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701254

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701254

136 GUTHRIE,BYRON,LEE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701255

SPEEDING 055/45 CASNER,S,M 20CR 701255

137 GUTHRIE,CANDACE,MARIE EXPIRED/NO INSPECTION BENWAY,RYAN 22IF 700997

138 HAISS,HEATHER,JEAN SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 701250

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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139 HALL,ANTONIO,RAMELLE SPEEDING 064/45 REED,B,M 20CR 701653

DWLR NOT IMPAIRED REV REED,B,M 20CR 701653

140 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701558

141 HANERFELD,JESSICA,ELIS SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 700847

142 HARDEE,HEATHER,ELAINE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 702015

143 HARRISON,WILLIAM,ANDRE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700609

144 HENDRICKSON,MICHAEL,DE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 22CR 701072

145 HENSON,MISTY,LEE SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 700392

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CASNER,S,M 22CR 700392

146 HERNANDEZ,EMILY,GRACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 22CR 701614

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 701614

147 HERNANDEZ,KERI SIMPLE ASSAULT BRINKLEY,J 22CR 051118

148 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A 20CR 052668

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A 20CR 052668

149 HERRING,CORINA,TURNER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COLLINS,A,S 20CR 703474

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 20CR 703474

** 150 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 20CR 703475

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 20CR 703475

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COLLINS,A,S 20CR 703475

151 HILDT,AYDEN,ALLYN SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701426

152 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571

153 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483

154 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906

155 HLYWA,DANIEL,GEORGE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701295

156 HODGE,JORDAN,CAROLINE SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 701696

157 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 700086

** 158 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 051124

DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R 22CR 051124

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ONOFRIO,R 22CR 051124

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ONOFRIO,R 22CR 051124

159 HOFFMAN,LORETTA,ANN FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 701470

160 HOLLAND,TERESA,WHALEY SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701096

161 HOOVER,DAVID,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700785

162 HOPKINS,JOHN,VIRGIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 701164

163 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

164 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

165 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

166 HUGHES,STERLING POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY 22CR 000146

167 HUGHES,STERLING,K DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050635

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 22CR 050635

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 050635

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050635

168 HUNT,BARRY,LEE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 702089

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702089

169 HURTADOGOMEZ,JUAN,CARL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22IF 701017

170 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 701942

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 701942

171 JERNIGAN,ANNA,ELIZABET SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700376

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 700376

172 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

173 JOHNSON,ANDREW,JAMES LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 TAYLOR,C,A 21CR 704989

174 JOHNSON,NICHOLAS,TAYLO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701455

175 JOHNSON,TIMOTHY,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 704768

176 JOHNSON,TIMOTHY,LEWIS SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 20IF 703621

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703621

177 JOHNSON,TY,JERROD SPEEDING 069/45 BENWAY,RYAN 22CR 702080

178 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130

179 JONES,ANTIONETTE,MICHE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701337

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 22CR 701337

180 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676

181 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677

182 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678

183 JONES,BRITTANY,NICHOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702487

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702487

FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21CR 702487

184 JONES,ELANA,JACKSON SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705223

185 KATEN,JACOB,TYLER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704541

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704541

186 KATZ,TRACY,CAUSEY DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701457

** 187 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

188 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

189 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278

190 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642

191 LANG-HARGETT,WILLIAM,L SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 22CR 701665

192 LASATER,HILLIE,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700408

193 LAW,COOPER,JAMES EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY,RYAN 22IF 700996

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BENWAY,RYAN 22IF 700996

194 LAWRENCE,BETHEL,MARIE FOLLOWING TOO CLOSELY TAYLOR,C,A 21IF 703261

195 LAWRENCE,TRAVIS,DRESHA SPEEDING 085/55 CASNER,S,M 21CR 702035

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 702035

196 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

197 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

198 LIJANA,MAKAILA,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700781

199 LOWE,IYANA,NAOMI,NAKYH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700521

200 LOWERY,TIMOTHY,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705417

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705417

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 705417

** 201 MALDONADOHERNANDEZ,GUA DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 050792

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KARASINSKI, 21CR 050792

202 MANN,TERESA,DIANA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700532

203 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700516

204 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 700710

205 MARROW,BRENDA,GAYLE SPEEDING 055/35 TAYLOR,C,A 21CR 702466

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702466

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 702466

206 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703789

207 MARSCHALL,CHARITY,ANN SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 22IF 700763

208 MARTIN,MAKENNA,NICHOLE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701177

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701177

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701177

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701177

** 209 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

210 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140

211 MASON,DYLAN,LANE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 700989

212 MASON,KENDRA,COLLIER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700814

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700814

213 MCARTHUR,RONNIE,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705408

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705408

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 705408

214 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

215 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

216 MCCARTHY,DYLAN,PATRICK UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 20IF 702920

217 MCCLAIN,EDDIE EXPIRED OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22IF 000005

** 218 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051058

219 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028

220 MCELROY,CHRISTINE,SUE SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700780

221 MCNEILL,ANDREW,DAVID DRIVE LEFT OF CENTER MELBY,R,O 21IF 704018

222 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097

223 MEEKS,GAVIN,LEE IMPROPER BACKING ONOFRIO,R,J 22IF 700407

224 MENDEZ,ALEX,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702321

225 MERCURO,KATHLEEN,DALE SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 700848

226 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

227 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

228 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

229 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

230 METCALF,JULIE,KHANAMIR SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 701070

231 METCALF,KYLE,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051882

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051882

232 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 21CR 051883

233 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 21CR 703253

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 21CR 703253

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703253

DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703253

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703253

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 703253

234 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941

235 MITCHELL,CANDACE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703938

236 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050474

237 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED WEATHERS,D, 21CR 700766

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D, 21CR 700766

238 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 21CR 700767

239 MONTGOMERY,MICHELLE,DE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700888

240 MOORE,CHRISTOPHER,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700017

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 700017

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 700017

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 241 MOORE,MATTHEW,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052723

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S 21CR 052723

242 MOORE,MATTHEW,TODD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704710

TIRE RESTRICTIONS EQUIP VIOL CASNER,S,M 21CR 704710

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 21CR 704710

243 MOORE,MATTHEW,TODD DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705420

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705420

244 MORRIS,CAMERON,MCKALE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 19CR 700379

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 19CR 700379

245 MORRIS,CAMERON,MCKALE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 700380

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 700380

246 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704751

** 247 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TEMPLIN 20CR 000337

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TEMPLIN 20CR 000337

** 248 MORTON,ANTHONY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051235

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 051235

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE CASNER,S 20CR 051235

249 MORTON,ANTHONY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701779

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701779

250 MORTON,ANTHONY,WAYNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701780

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 20CR 701780

251 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 701787

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 20CR 701787

252 MORTON,JESSICA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R 20CR 052967

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MELBY,R 20CR 052967

253 MORTON,JESSICA,ALICE FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R 20CR 052968

254 MORTON,JESSICA,ALICE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH SOULT,A 20CR 052971

255 MULHOLLAND,MICHAEL,LYN SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 701178

256 MUNOZ,JOSE,DOMINGO-SAL SPEEDING 053/35 TAYLOR,C,A 21CR 704597

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704597

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704597

257 MURRELL,KENNEY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20IF 701449

258 MURRELL,KENNEY,LEE SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 20IF 703124

259 NELSON,JEFFREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052758

260 NELSON,JEFFREY,MICHAEL SPEEDING 060/45 RENN,J,A 21IF 702281

261 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703609

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703609

262 NELSON,JEFFREY,MICHAEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 20CR 703610

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 20CR 703610

263 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20IF 702712

264 NEWBOLD,CAMDEN,BERRY WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 701748

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701748

265 NEWTON,GEORGE,DOUGLAS SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 701080

266 NOGUERA,MARVIN,JOSE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702090

267 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050541

268 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE BOYD,M 22CR 050542

269 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543

270 PANEK,FRANCES,JANE CENTER LANE VIOLATION KARASINSKI, 22IF 700856

271 PANZO,FAUSTINO,TETLATE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701528

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701528

272 PARKER,KEVIN,NANCE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700181

273 PAYNE,WAYNE,DAVIS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 700715

274 PEREZ-OVANDO,AXSER,RAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701027

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701027

275 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717

276 PETROWSKI,RICHARD,WAYN INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,R 22CR 050998

277 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050964

278 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET SPEEDING 050/35 HAYDEN,J,C 19CR 703331

DWLR IMPAIRED REV HAYDEN,J,C 19CR 703331

279 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 19CR 703704

280 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 19CR 704241

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 19CR 704241

281 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 19CR 705219

DWLR IMPAIRED REV KARASINSKI, 19CR 705219

282 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000633

COVERING/DISGUISING REG PLATE CARROLL,T 20CR 000633

283 PHILLIPS,NOAH,ANDREW SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700610

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700610

284 PIERCE,KENNETH,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705200

** 285 POLANCO MUNOZ,JUAN,JOS AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KARASINSKI, 21CR 050800

286 POOLE,SAMANTHA,COLLINS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700266

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700266

287 PORTER,ALLEN,RANDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 701533

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 19CR 701533

288 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

289 RAMOS,JULIO,ANTONIO SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701327

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701327

290 RAMOS,MAURICE,RA'SHON ASSAULT ON A FEMALE REED,B 22CR 050567

INTERFERE EMERG COMMUNICATION REED,B 22CR 050567

291 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509

292 REELS,JAMIE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701485

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701485

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701485

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22CR 701485

293 REICHL,KELLY,ANNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703577

294 REYNOLDS,JOHN,ROBERT SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21IF 703929

295 REYNOLDS,THOMAS,LEON,I DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052039

296 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

297 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

298 RING,DYLAN,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY,RYAN 22IF 700985

299 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 074/45 MELBY,R,O 22CR 700459

300 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517

SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517

MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517

301 ROBINSON,AMANDA,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700267

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700267

302 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701938

303 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184

304 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185

305 ROGERSON,SHAE,LYNN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 701750

306 ROSE,HOLLY,HOPKINS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700822

307 ROUSE,WILLIAM,MATTHEW THREATENING PHONE CALL STUART,DAVI 21CR 052461

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

308 RUSH,MICHAEL,ANTHONY,I DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700916

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700916

309 RUSSELL,TREY,ANTONIO SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 700918

310 SADLER,DANIEL,ADAM SPEEDING 051/35 TAYLOR,C,A 21CR 703901

311 SAISKE,ELWAIS SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 701397

312 SALGADO-MANCHUR,JULISS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705563

313 SANCHEZ,HAVIER DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701338

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701338

314 SANDERS,RAYMOND,LEO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700044

315 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524

DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524

316 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 20CR 702955

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702955

317 SANTOS,JIMENEZ,MONTEJO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000055

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,R 22CR 000055

318 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221

319 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322

320 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322

321 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323

322 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730

323 SAYAVONG,MALAVANH,VANH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701492

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 701492

324 SCROGGINS,BRENDA,CARRO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700811

325 SEE,HUNTER,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701734

326 SENTER,JENNETH,BRITTAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 704956

327 SEXTON,BRIAN,KEITH,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 701508

328 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

329 SIMS,CRYSTAL,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 701989

330 SMITH,DUNNIE,GEBHARD DISCHARGE FIREARM W/I 400 FT O SHANNON,L 22CR 000208

331 SMITH,JOSHUA,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700602

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 700602

332 SPERANO,PETER,JASON SPEEDING 061/35 MELBY,R,O 22CR 701014

333 SPRINGER,MICHELLE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050530

334 SPRINGER,MICHELLE,LYNN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700895

335 STILLEY,BRANDON,EVANS ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,R 22CR 051119

INTERFERE EMERG COMMUNICATION BENWAY,R 22CR 051119

336 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192

337 STRIANO,CAROLINE,ELIZA DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705246

338 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 700699

339 STUTTS,JODY,LEE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701591

340 SUMERLIN,LUTHER,ALLEN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700608

341 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704915

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704915

342 TALOB,EMMANUEL,JOSHUA SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 700878

343 TAYLOR,GLORIA,BATTS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700889

344 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690

345 TAYLOR,KYLE,NICHOLAS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700610

346 TAYLOR,RICHARD,MCGRAW SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700764

347 TEMPLE,COREY,PAUL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700265

348 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

349 THOMAS,MAXWELL,LEE SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 701787

FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 701787

350 THOMPSON,STEVEN,THOMAS SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700426

351 THOMPSON,THOMAS,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 051155

352 TOBEN,BARBARA,ELLEN FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 22IF 700088

353 TRISDALE,ERIKA,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700658

354 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057

355 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074

356 TURNER,NINA,ANCHA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700522

357 TYLER,MADISON,ALEXIS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700601

358 UNDERWOOD,HARRISON,MAS FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WEATHERS,D 22CR 701705

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 701705

359 VANDEVOORD,FRANCIS,EDW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700779

360 VARGASGRULLON,LUICHY,S SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 700965

361 VARGASGRULLON,SANTIAGO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700759

362 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504

363 WALKER,LINDSAY,MELODY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701559

364 WATSON,BRYCE,MATHEW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700714

365 WATSON,HOWARD,MICHAEL COMMUNICATING THREATS BOYD,M 22CR 050663

366 WATT,KEITH,IRVIN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 053305

** 367 WEISS,ALEX,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050771

368 WEISS,ALEX,LEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701602

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 701602

369 WELKER,GARY,ROBERT,JR SPEEDING 074/55 TAYLOR,C,A 21CR 702397

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 702397

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER TAYLOR,C,A 21CR 702397

370 WELLS,JAMES,NORWOOD,JR SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701788

371 WERTZ,BRITON,WRIGHT FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700710

372 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

373 WHALEY,HOPE,ELIZABETH SPEEDING 071/55 MELBY,R,O 21CR 705607

374 WHITEFORD,DOROTHY,PEAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701774

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701774

375 WHITLEY,BRYAN,WILLIAM SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 701025

376 WHYSONG,JOHNATHAN,JAME SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 700916

377 WIKEL,RILEY,PAIGE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701249

378 WILLIAMS,LARRY,PAUL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 21CR 705549

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 705549

379 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643

380 WILLIS,ALECZANDER,ZETH SPEEDING 050/35 TAYLOR,C,A 21IF 703232

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703232

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703232

381 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178

382 WILLIS,MARIE,WEST FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22IF 700317

383 WILLIS,MELISSA,SUSAN WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 700492

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 700492

384 WILLIS,MELISSA,SUSAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 701628

385 WILLIS,MELISSA,SUSAN WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 701629

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 701629

386 WILLIS,STEPHEN,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 22CR 050512

387 WILLOUGHBY,MARIAH,ANNE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701396

388 WILSON,SHANON,MARIE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 21CR 701309

389 WONOSKI,JOSHUA,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701456

390 WOODLING,DAVID,CHARLES SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704093

391 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050786

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 050786

392 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701627

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPEEDING 053/45 WEATHERS,D 21CR 701627

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 701627

393 WORTHY,LAURA,KASEY SIMPLE ASSAULT REED,B 22CR 050566

394 WRIGHT,ALYSSA,LOVE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050830

395 WYATT,TAYLOR,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701718

396 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 700664

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 700664

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700664

397 ZAFFIRI,SHIVARANJANI SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 701026

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701026

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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