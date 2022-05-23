DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACEVEDOOSORIO,YANELY,D FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700565
2 ACKERSON,CHRISTIAN,HAW SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 22CR 700941
3 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909
ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909
4 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
5 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
6 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304
7 AYCOCK,ALFRED,AVERY,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700711
8 BADDERS,BRYAN,WAYNE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 22CR 700443
9 BALL,BRIAN,CHRISTOPHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701526
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701526
10 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
11 BAYLEY,KEITH,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700410
12 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 042/25 TAYLOR,C,A 21IF 703163
13 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050936
14 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701898
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 701898
15 BENTON,GEOFFREY,CARLIS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700713
16 BESEMER,LOGAN,MARIE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700668
17 BETANCOURT,MIGUEL,ANGE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 21CR 700755
18 BIPES,NATHAN,ADRIAN SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 700943
19 BIRUR,ROHITH,GOVINDAPP SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 701790
20 BLACKBURN,STEVEN,LANCE SPEEDING 077/55 CASNER,S,M 21CR 703713
NO OPERATORS LICENSE CASNER,S,M 21CR 703713
** 21 BLACKFORD,ALBERT,WADE, DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052340
22 BLACKFORD,ALBERT,WADE, POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 703040
LITTERING NOT > 15 LBS CASNER,S,M 20CR 703040
23 BLACKFORD,ALBERT,WADE, RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703041
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 703041
24 BONDARCHUK,NICHOLAS,SC OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 705156
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 705156
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705156
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705156
25 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
26 BOURGOUIN,JOSEPH,OMER SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 22IF 700761
27 BRINEGAR,BARBARA,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700842
28 BROGDEN,RICKY,LEE,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700082
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 BROWN,ZACHERY,STONE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703174
30 BRYANT,MARIA,NORMAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701302
31 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
32 BURGESS,JOHNNIE,ALLEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700660
33 BURNS,THOMAS,RONE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 704711
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704711
FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 704711
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 21CR 704711
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 704711
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 704711
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 704711
34 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
35 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843
36 CACI,FRANCESCO,SALVATO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21CR 700289
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 700289
37 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705111
DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705111
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705111
FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 705111
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705111
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 705111
38 CAROLE,AUSTYN,LEEJOSEP DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701358
** 39 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051788
40 CARTER,CARLYN,ELIZABET DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 20IF 701636
41 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075
42 CASTROJIMENEZ,JERRY SPEEDING 046/35 BENWAY,RYAN 22IF 700606
43 CAYTON,CODY,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 20CR 052574
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS TAYLOR,C 20CR 052574
44 CAYTON,CODY,ALLEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 703330
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 703330
45 CHADWICK,DANIEL,WILLIA ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BENWAY,R 22CR 051181
46 CHADWICK,DANIEL,WILLIA ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 051182
47 CHEEK,KYLEE,ADDISON SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 701493
48 CHEN,BAICHI SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22IF 700917
49 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009
50 COLLINS,CHARLES,DAQUAN FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22IF 700908
51 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749
52 COLLINS,ROBERT,TYREE,J DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702088
53 CONNELY,RANI,L SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700553
54 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700082
55 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G,T 20IF 700556
56 COPE,ANDREW,SCOTT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700855
57 COURTNEY,JOHN,ARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704191
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704191
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704191
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704191
58 COURTNEY,JOHN,ARTHUR AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705247
FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT TAYLOR,C,A 21CR 705247
59 CROWLEY,JOSHUA,MATTHEW DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 22CR 701560
60 CROZIER,LAUREN,MARIE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700762
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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61 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 053239
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 053239
62 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 704557
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20CR 704557
63 CUNNINGHAM,KRISTAN,MAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 704558
64 DAGNINO,COURTNEY,ANNE- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 700792
65 DAIL,MAKAYLA,ANN SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 701238
66 DAVIS,HARLEY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704428
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20CR 704428
67 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
68 DEBRUHL,CHRISTIE,MICHE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700599
** 69 DENTON,DUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051050
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051050
70 DENTON,DUSTIN,MICHAEL WHILE HAVING A VALID CONCEALED WEATHERS,D 22CR 701751
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701751
71 DEPAS,CALEB,CULVER EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 21IF 703805
72 DILAPI,SALVATORE,C SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 700373
73 DOYLE,ALYSSA,ROSE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700667
74 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700970
75 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705224
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705224
76 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810
77 DUFF,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704101
78 DUKES,TERESA,ANN,HEWIT FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 22IF 700712
79 DUNN,KELLY,LYN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701613
80 DUNN,LORI,ANN SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 22IF 700706
81 DUNN,TYLER,JEFFREY SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 701074
82 DURAN,ARAMIS,A SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700182
83 EASON,JOHN,ERVIN DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701775
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 701775
84 ELLIS,MASON,GORDON SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700406
85 EMBRY,JAQUALYN,TYKEAR, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 700849
86 EMBRY,JASHAWN,ANDREW WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 704512
87 FELLERER,ALIANNA,ROSE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 701654
88 FERENCE,LORI,LYNN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MELBY,R,O 22IF 700708
** 89 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 052413
90 FERRELL,JUSTIN,LEE SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 21CR 704222
91 FERRELL,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 704223
92 FIGLIOZZI,PETER,JOSEPH SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701615
93 FISCHBACH,LINDSEY,ERIN SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 700876
94 FLANAGAN,JOSEPH,FRANCI SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 22CR 701555
95 FLECK,MADISON,LURENE NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 701006
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 701006
96 FLORES,RICARDO,JUAN,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 702939
97 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700095
98 FORD,DARLENE,THERESA DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701360
99 FOSCUE,CHRISTINA,DEANN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 702237
100 FRATI,NICHOLAS,LEE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700657
101 FULFORD,MISTY,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701359
102 FURY,TAMMY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 705265
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 21CR 705265
103 GARANCHESKI,LINDSEY,MA A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705226
104 GARCIA,GABRIELLE,ELIZA SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700138
105 GARCIA,JONATHAN,TORRES SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 701214
106 GARDNER,MICHAEL,JAMES SPEEDING 061/35 KARASINSKI, 21CR 704936
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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107 GARDNER,TODD,ROBERT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700554
108 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600
FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600
109 GARY,IVORY,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701943
110 GASKILL,TIMOTHY,GLENN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702696
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702696
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 TAYLOR,C,A 21CR 702696
111 GASKINS,ETHAN,WAYNE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050870
112 GIBSON,DAVEN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701098
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701098
113 GILBERT,JOSHUA,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701374
114 GILLESPIE,ANTHONY,MERR SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 22CR 701527
115 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458
116 GILLIKIN,RYAN,RICHARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703845
DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 20CR 703845
117 GILLIKIN,RYAN,RICHARD RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703846
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 20CR 703846
118 GLASGOW,JOHN,ROBERT SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700854
119 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126
120 GODETTE,JA'QUAN,DOMINI SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700374
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 700374
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 700374
121 GODETTE,KESHAWN,DAQUAN WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705537
122 GOINS,SHELLIE,RENEE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 17IF 701671
123 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781
124 GRAHAM,CHRISTINA,TEMPL SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705019
125 GRASSI,ADAM,DIANGELO SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 20CR 700868
126 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION IPOCK,R 21CR 704370
DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 704370
127 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705192
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705192
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705192
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 705192
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705192
128 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 000042
129 GRAY,JOHNNY,WILBUR,LEE DWLR IMPAIRED REV IPOCK,R 22CR 700517
130 GRAY,PANSY,VIOLA AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705191
131 GUDGEN,EMILY,KING SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 700048
132 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050559
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S 20CR 050559
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 050559
** 133 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050836
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 050836
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CASNER,S 20CR 050836
134 GUTHRIE,BYRON,LEE SPEEDING 066/45 CASNER,S,M 20CR 700930
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 700930
135 GUTHRIE,BYRON,LEE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701254
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701254
136 GUTHRIE,BYRON,LEE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701255
SPEEDING 055/45 CASNER,S,M 20CR 701255
137 GUTHRIE,CANDACE,MARIE EXPIRED/NO INSPECTION BENWAY,RYAN 22IF 700997
138 HAISS,HEATHER,JEAN SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 701250
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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139 HALL,ANTONIO,RAMELLE SPEEDING 064/45 REED,B,M 20CR 701653
DWLR NOT IMPAIRED REV REED,B,M 20CR 701653
140 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701558
141 HANERFELD,JESSICA,ELIS SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 700847
142 HARDEE,HEATHER,ELAINE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 702015
143 HARRISON,WILLIAM,ANDRE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700609
144 HENDRICKSON,MICHAEL,DE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 22CR 701072
145 HENSON,MISTY,LEE SPEEDING 073/55 CASNER,S,M 22CR 700392
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CASNER,S,M 22CR 700392
146 HERNANDEZ,EMILY,GRACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WEATHERS,D 22CR 701614
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 701614
147 HERNANDEZ,KERI SIMPLE ASSAULT BRINKLEY,J 22CR 051118
148 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A 20CR 052668
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A 20CR 052668
149 HERRING,CORINA,TURNER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COLLINS,A,S 20CR 703474
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 20CR 703474
** 150 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 20CR 703475
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 20CR 703475
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COLLINS,A,S 20CR 703475
151 HILDT,AYDEN,ALLYN SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701426
152 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571
153 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483
154 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906
155 HLYWA,DANIEL,GEORGE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701295
156 HODGE,JORDAN,CAROLINE SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 701696
157 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 700086
** 158 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 051124
DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R 22CR 051124
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ONOFRIO,R 22CR 051124
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ONOFRIO,R 22CR 051124
159 HOFFMAN,LORETTA,ANN FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 701470
160 HOLLAND,TERESA,WHALEY SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701096
161 HOOVER,DAVID,TYLER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700785
162 HOPKINS,JOHN,VIRGIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 22CR 701164
163 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
164 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
165 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
166 HUGHES,STERLING POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY 22CR 000146
167 HUGHES,STERLING,K DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050635
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 22CR 050635
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 050635
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050635
168 HUNT,BARRY,LEE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 702089
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702089
169 HURTADOGOMEZ,JUAN,CARL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22IF 701017
170 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 701942
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 701942
171 JERNIGAN,ANNA,ELIZABET SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700376
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 700376
172 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
173 JOHNSON,ANDREW,JAMES LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 TAYLOR,C,A 21CR 704989
174 JOHNSON,NICHOLAS,TAYLO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701455
175 JOHNSON,TIMOTHY,LEWIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 704768
176 JOHNSON,TIMOTHY,LEWIS SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 20IF 703621
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20IF 703621
177 JOHNSON,TY,JERROD SPEEDING 069/45 BENWAY,RYAN 22CR 702080
178 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130
179 JONES,ANTIONETTE,MICHE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701337
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 22CR 701337
180 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676
181 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677
182 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678
183 JONES,BRITTANY,NICHOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702487
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702487
FAILURE TO REDUCE SPEED TAYLOR,C,A 21CR 702487
184 JONES,ELANA,JACKSON SPEEDING 075/55 TAYLOR,C,A 21CR 705223
185 KATEN,JACOB,TYLER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704541
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704541
186 KATZ,TRACY,CAUSEY DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701457
** 187 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
188 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
189 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278
190 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642
191 LANG-HARGETT,WILLIAM,L SPEEDING 053/35 KARASINSKI, 22CR 701665
192 LASATER,HILLIE,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700408
193 LAW,COOPER,JAMES EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY,RYAN 22IF 700996
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BENWAY,RYAN 22IF 700996
194 LAWRENCE,BETHEL,MARIE FOLLOWING TOO CLOSELY TAYLOR,C,A 21IF 703261
195 LAWRENCE,TRAVIS,DRESHA SPEEDING 085/55 CASNER,S,M 21CR 702035
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 702035
196 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
197 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
198 LIJANA,MAKAILA,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700781
199 LOWE,IYANA,NAOMI,NAKYH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700521
200 LOWERY,TIMOTHY,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705417
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705417
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 705417
** 201 MALDONADOHERNANDEZ,GUA DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 21CR 050792
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KARASINSKI, 21CR 050792
202 MANN,TERESA,DIANA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700532
203 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 700516
204 MARCUM,LACE,BRUCE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 700710
205 MARROW,BRENDA,GAYLE SPEEDING 055/35 TAYLOR,C,A 21CR 702466
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702466
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 702466
206 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703789
207 MARSCHALL,CHARITY,ANN SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 22IF 700763
208 MARTIN,MAKENNA,NICHOLE SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 22CR 701177
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701177
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701177
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701177
** 209 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
210 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVE LEFT OF CENTER TAYLOR,C,A 22IF 700140
211 MASON,DYLAN,LANE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 700989
212 MASON,KENDRA,COLLIER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700814
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700814
213 MCARTHUR,RONNIE,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705408
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705408
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 705408
214 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
215 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
216 MCCARTHY,DYLAN,PATRICK UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 20IF 702920
217 MCCLAIN,EDDIE EXPIRED OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22IF 000005
** 218 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051058
219 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028
220 MCELROY,CHRISTINE,SUE SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700780
221 MCNEILL,ANDREW,DAVID DRIVE LEFT OF CENTER MELBY,R,O 21IF 704018
222 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097
223 MEEKS,GAVIN,LEE IMPROPER BACKING ONOFRIO,R,J 22IF 700407
224 MENDEZ,ALEX,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702321
225 MERCURO,KATHLEEN,DALE SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 700848
226 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
227 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
228 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
229 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
230 METCALF,JULIE,KHANAMIR SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 701070
231 METCALF,KYLE,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 051882
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 21CR 051882
232 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE FERREIRA,P 21CR 051883
233 METCALF,KYLE,JACOB MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 21CR 703253
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CASNER,S,M 21CR 703253
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 703253
DRIVE LEFT OF CENTER CASNER,S,M 21CR 703253
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 703253
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 703253
234 METCALF,KYLE,JACOB DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701941
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701941
235 MITCHELL,CANDACE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703938
236 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050474
237 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED WEATHERS,D, 21CR 700766
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D, 21CR 700766
238 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 21CR 700767
239 MONTGOMERY,MICHELLE,DE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700888
240 MOORE,CHRISTOPHER,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700017
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 700017
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 700017
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 241 MOORE,MATTHEW,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052723
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S 21CR 052723
242 MOORE,MATTHEW,TODD RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 704710
TIRE RESTRICTIONS EQUIP VIOL CASNER,S,M 21CR 704710
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE CASNER,S,M 21CR 704710
243 MOORE,MATTHEW,TODD DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705420
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705420
244 MORRIS,CAMERON,MCKALE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 19CR 700379
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 19CR 700379
245 MORRIS,CAMERON,MCKALE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 700380
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 700380
246 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704751
** 247 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TEMPLIN 20CR 000337
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TEMPLIN 20CR 000337
** 248 MORTON,ANTHONY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051235
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 051235
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE CASNER,S 20CR 051235
249 MORTON,ANTHONY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701779
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701779
250 MORTON,ANTHONY,WAYNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701780
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 20CR 701780
251 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 701787
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 20CR 701787
252 MORTON,JESSICA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R 20CR 052967
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MELBY,R 20CR 052967
253 MORTON,JESSICA,ALICE FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R 20CR 052968
254 MORTON,JESSICA,ALICE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH SOULT,A 20CR 052971
255 MULHOLLAND,MICHAEL,LYN SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 701178
256 MUNOZ,JOSE,DOMINGO-SAL SPEEDING 053/35 TAYLOR,C,A 21CR 704597
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704597
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 704597
257 MURRELL,KENNEY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 20IF 701449
258 MURRELL,KENNEY,LEE SPEEDING 060/45 TAYLOR,C,A 20IF 703124
259 NELSON,JEFFREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 052758
260 NELSON,JEFFREY,MICHAEL SPEEDING 060/45 RENN,J,A 21IF 702281
261 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 703609
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 703609
262 NELSON,JEFFREY,MICHAEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE CASNER,S,M 20CR 703610
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 20CR 703610
263 NELSON,JEFFREY,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 20IF 702712
264 NEWBOLD,CAMDEN,BERRY WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 701748
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701748
265 NEWTON,GEORGE,DOUGLAS SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 701080
266 NOGUERA,MARVIN,JOSE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702090
267 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050541
268 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE BOYD,M 22CR 050542
269 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543
270 PANEK,FRANCES,JANE CENTER LANE VIOLATION KARASINSKI, 22IF 700856
271 PANZO,FAUSTINO,TETLATE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701528
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701528
272 PARKER,KEVIN,NANCE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700181
273 PAYNE,WAYNE,DAVIS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 700715
274 PEREZ-OVANDO,AXSER,RAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701027
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701027
275 PETROWSKI,RICHARD,KAPO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701717
276 PETROWSKI,RICHARD,WAYN INJURY TO PERSONAL PROPERTY BENWAY,R 22CR 050998
277 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050964
278 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET SPEEDING 050/35 HAYDEN,J,C 19CR 703331
DWLR IMPAIRED REV HAYDEN,J,C 19CR 703331
279 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 19CR 703704
280 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 19CR 704241
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 19CR 704241
281 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET SPEEDING 046/35 KARASINSKI, 19CR 705219
DWLR IMPAIRED REV KARASINSKI, 19CR 705219
282 PHILLIPS,AMIE,ELIZABET DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000633
COVERING/DISGUISING REG PLATE CARROLL,T 20CR 000633
283 PHILLIPS,NOAH,ANDREW SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700610
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700610
284 PIERCE,KENNETH,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705200
** 285 POLANCO MUNOZ,JUAN,JOS AID AND ABET IMPAIRED DRIVING KARASINSKI, 21CR 050800
286 POOLE,SAMANTHA,COLLINS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700266
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700266
287 PORTER,ALLEN,RANDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 701533
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 19CR 701533
288 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
289 RAMOS,JULIO,ANTONIO SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701327
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701327
290 RAMOS,MAURICE,RA'SHON ASSAULT ON A FEMALE REED,B 22CR 050567
INTERFERE EMERG COMMUNICATION REED,B 22CR 050567
291 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509
292 REELS,JAMIE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701485
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701485
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701485
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22CR 701485
293 REICHL,KELLY,ANNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703577
294 REYNOLDS,JOHN,ROBERT SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21IF 703929
295 REYNOLDS,THOMAS,LEON,I DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052039
296 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
297 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
298 RING,DYLAN,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY,RYAN 22IF 700985
299 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 074/45 MELBY,R,O 22CR 700459
300 ROBERTS,SERINO,HERIDO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703517
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703517
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 703517
SPEEDING 108/45 TAYLOR,C,A 21CR 703517
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 703517
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR TAYLOR,C,A 21CR 703517
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 703517
MIRROR VIOLATION TAYLOR,C,A 21CR 703517
301 ROBINSON,AMANDA,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700267
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700267
302 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701938
303 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700184
304 RODRIGUEZ-MARTINEZ,MAR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700185
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 700185
305 ROGERSON,SHAE,LYNN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 701750
306 ROSE,HOLLY,HOPKINS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700822
307 ROUSE,WILLIAM,MATTHEW THREATENING PHONE CALL STUART,DAVI 21CR 052461
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
308 RUSH,MICHAEL,ANTHONY,I DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700916
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700916
309 RUSSELL,TREY,ANTONIO SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 700918
310 SADLER,DANIEL,ADAM SPEEDING 051/35 TAYLOR,C,A 21CR 703901
311 SAISKE,ELWAIS SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 701397
312 SALGADO-MANCHUR,JULISS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705563
313 SANCHEZ,HAVIER DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701338
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701338
314 SANDERS,RAYMOND,LEO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700044
315 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524
DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524
316 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 20CR 702955
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702955
317 SANTOS,JIMENEZ,MONTEJO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000055
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,R 22CR 000055
318 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 705221
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705221
319 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, IMPROPER BACKING PADGETT,T 21IF 702322
320 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 704322
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 20CR 704322
321 SAUNDERS,DARREL,KEVIN, WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 704323
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 704323
322 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730
323 SAYAVONG,MALAVANH,VANH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701492
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 701492
324 SCROGGINS,BRENDA,CARRO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700811
325 SEE,HUNTER,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701734
326 SENTER,JENNETH,BRITTAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 704956
327 SEXTON,BRIAN,KEITH,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 701508
328 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
329 SIMS,CRYSTAL,LEE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 701989
330 SMITH,DUNNIE,GEBHARD DISCHARGE FIREARM W/I 400 FT O SHANNON,L 22CR 000208
331 SMITH,JOSHUA,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700602
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 700602
332 SPERANO,PETER,JASON SPEEDING 061/35 MELBY,R,O 22CR 701014
333 SPRINGER,MICHELLE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050530
334 SPRINGER,MICHELLE,LYNN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700895
335 STILLEY,BRANDON,EVANS ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,R 22CR 051119
INTERFERE EMERG COMMUNICATION BENWAY,R 22CR 051119
336 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192
337 STRIANO,CAROLINE,ELIZA DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705246
338 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 700699
339 STUTTS,JODY,LEE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701591
340 SUMERLIN,LUTHER,ALLEN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700608
341 SUTZKO,YOLANDA,KRISTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704915
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704915
342 TALOB,EMMANUEL,JOSHUA SPEEDING 050/35 KARASINSKI, 22IF 700878
343 TAYLOR,GLORIA,BATTS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700889
344 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690
345 TAYLOR,KYLE,NICHOLAS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700610
346 TAYLOR,RICHARD,MCGRAW SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700764
347 TEMPLE,COREY,PAUL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700265
348 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
349 THOMAS,MAXWELL,LEE SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 701787
FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 701787
350 THOMPSON,STEVEN,THOMAS SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700426
351 THOMPSON,THOMAS,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 051155
352 TOBEN,BARBARA,ELLEN FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 22IF 700088
353 TRISDALE,ERIKA,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700658
354 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057
355 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074
356 TURNER,NINA,ANCHA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700522
357 TYLER,MADISON,ALEXIS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700601
358 UNDERWOOD,HARRISON,MAS FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WEATHERS,D 22CR 701705
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 701705
359 VANDEVOORD,FRANCIS,EDW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700779
360 VARGASGRULLON,LUICHY,S SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 700965
361 VARGASGRULLON,SANTIAGO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700759
362 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504
363 WALKER,LINDSAY,MELODY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701559
364 WATSON,BRYCE,MATHEW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700714
365 WATSON,HOWARD,MICHAEL COMMUNICATING THREATS BOYD,M 22CR 050663
366 WATT,KEITH,IRVIN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 053305
** 367 WEISS,ALEX,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050771
368 WEISS,ALEX,LEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701602
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 701602
369 WELKER,GARY,ROBERT,JR SPEEDING 074/55 TAYLOR,C,A 21CR 702397
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT TAYLOR,C,A 21CR 702397
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER TAYLOR,C,A 21CR 702397
370 WELLS,JAMES,NORWOOD,JR SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 701788
371 WERTZ,BRITON,WRIGHT FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700710
372 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
373 WHALEY,HOPE,ELIZABETH SPEEDING 071/55 MELBY,R,O 21CR 705607
374 WHITEFORD,DOROTHY,PEAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701774
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 701774
375 WHITLEY,BRYAN,WILLIAM SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 701025
376 WHYSONG,JOHNATHAN,JAME SPEEDING 049/35 WEATHERS,D 22IF 700916
377 WIKEL,RILEY,PAIGE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701249
378 WILLIAMS,LARRY,PAUL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 21CR 705549
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 705549
379 WILLIAMS,MATTHEW,CRAIG POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HARRELL 21CR 000643
380 WILLIS,ALECZANDER,ZETH SPEEDING 050/35 TAYLOR,C,A 21IF 703232
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 703232
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE TAYLOR,C,A 21IF 703232
381 WILLIS,KIMBERLY,ANN SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 700178
382 WILLIS,MARIE,WEST FAILURE TO REDUCE SPEED CASNER,S,M 22IF 700317
383 WILLIS,MELISSA,SUSAN WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 700492
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 700492
384 WILLIS,MELISSA,SUSAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 701628
385 WILLIS,MELISSA,SUSAN WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 20CR 701629
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 20CR 701629
386 WILLIS,STEPHEN,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED KILUK,R 22CR 050512
387 WILLOUGHBY,MARIAH,ANNE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 22CR 701396
388 WILSON,SHANON,MARIE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 21CR 701309
389 WONOSKI,JOSHUA,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701456
390 WOODLING,DAVID,CHARLES SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704093
391 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050786
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 050786
392 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701627
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 05/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
SPEEDING 053/45 WEATHERS,D 21CR 701627
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 701627
393 WORTHY,LAURA,KASEY SIMPLE ASSAULT REED,B 22CR 050566
394 WRIGHT,ALYSSA,LOVE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050830
395 WYATT,TAYLOR,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701718
396 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 700664
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 700664
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700664
397 ZAFFIRI,SHIVARANJANI SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 701026
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701026
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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