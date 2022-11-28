carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABEL,DIONNA,ANIA DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 051194

NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 051194

2 ABEL,DIONNA,ANIA OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST NICHOLS,J 21CR 051195

3 ALANIZBANEGAS,BELLINY, NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705400

4 AMER,AHMED,MAHAMMED NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705404

5 ANDERSON,JADA,MUREA SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 704567

6 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201

7 ASHLEY,TYLER,MICKIL DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000854

8 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304

9 AUSLEY,LAURA,LYNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 22IF 701550

10 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

** 11 BAHENA,GISELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052009

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 22CR 052009

** 12 BAILEY,ISAIAH,MARQUAC POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NICHOLS,J 21CR 703195

13 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704046

14 BARFIELD,JACKIE,GAY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702635

15 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323

16 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051659

17 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319

18 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910

19 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195

UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195

20 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919

21 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450

22 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388

23 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594

24 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522

25 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850

26 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929

27 BOLEN,CHRISTOPHER,EUGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703403

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703403

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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28 BOSSARD,DEBRA,SUE NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705226

29 BOYLE,RYAN,JAMES SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702865

30 BROWN,MARCUS,ANDRE,JR SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702063

31 BROWN,REBECKA,SUSAN LITTERING NOT > 15 LBS MELBY,R,O 22CR 703918

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703918

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703918

32 BRYANT,MARIA,NORMAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701302

33 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ 22CR 000684

34 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843

35 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805

36 CASTLES,CHRISTIAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704791

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 704791

37 CHAPMAN,MARGARET,HORNE NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705405

38 CHOQUETTE,ALEXANDER,RO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702814

39 CLARKSON,LAURA,BETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702674

** 40 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941

41 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 ROMERO,T 22CR 703554

42 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391

43 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052

44 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490

45 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597

SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597

46 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183

47 COLON,SHANE,ANDREW SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703991

48 CONDREY,MARGARET,CHRIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704325

49 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016

50 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

51 COURTNEY,JASON,ROBERT NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705403

52 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557

SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557

53 D'ARMINIO,JESSICA,KATH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SLOOP,D,T 22IF 702008

54 DAIL,WILLIAM,EDWARD,JR UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 701164

55 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308

56 DEGEORGE,HELENE,ELAINE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J 22IF 703165

DESIGNATED LANE VIOLATION JONES,J 22IF 703165

57 DENNIS,FRANKIE,LANE,II SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702292

58 DIAZ,JESSICA,YVONNE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702750

** 59 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

60 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

61 DOYLE,ALYSSA,ROSE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700667

62 DYAR,KIMBERLY,LYNNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702167

63 EDWARDS,ERIC,ANDREW NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705402

64 ETHIER,CRAIG,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704142

NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 704142

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704142

65 ETHIER,CRAIG,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704144

** 66 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543

67 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986

68 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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69 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596

70 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

71 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438

72 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532

SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532

73 FLORES,MARLENE,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703183

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703183

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 703183

74 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

75 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384

76 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527

77 FRAZIER,JENNIFER,LYNN SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 701510

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701510

78 FULCHER,ASHLEY,ELIZABE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 039/25 JONES,J 22IF 702949

79 GARCIA-OVANDO,JESUS,MA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 340546

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 340546

** 80 GARCIA,JUAN,CARLOS OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159

81 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600

FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600

82 GILBREATH,RODNEY,JAMES NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705227

83 GLASS,JARVIS,LAMONT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702587

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702587

84 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556

85 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781

86 GOODWIN,MATTHEW,BLAKE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 703953

87 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

88 GRAHAM,ROY,DEAN NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705224

89 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201

90 GUION,TAJAY,JAMAL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703926

SPEEDING 073/55 WILLIS,B,C 22CR 703926

** 91 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 92 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

93 GUTHRIE,SARAH,ODELL SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702727

94 HAILEY,KAREN,LYNN SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703379

** 95 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828

96 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 22CR 050656

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY NICHOLS,J 22CR 050656

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 22CR 050656

97 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703249

98 HERRING,CORINA TURNER INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,ELI 22CR 000527

99 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470

100 HESTER,LAWRENCE,VINCEN FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,T 22IF 702968

101 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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102 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483

103 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287

104 HODGE,JASON,EDWARD SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 703488

105 HOFFMANN,ZACHARY,ALBER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701637

106 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049

** 107 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631

108 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999

109 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816

110 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704070

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704070

111 JAMES,ANTHONY,WAYNE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704573

112 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566

113 JENKINSON,STEVEN,EDWAR NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705225

114 JOHNSON,CHRISTIAN,MICH SPEEDING 071/45 MELBY,R,O 22CR 703164

115 JOHNSON,DEANNA,HAILEE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 702729

116 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891

117 JONES,JAMES,KELVIE SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700723

118 JONES,ROBIN,WARD SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 22IF 701661

119 JOYCE,JEREMY,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702788

120 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032

121 KELLY,CHRISTOPHER,BRYA DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703869

122 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278

** 123 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627

124 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272

125 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956

126 LATHEM,ALYSSA,BROOKE SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 702757

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MELBY,R,O 22CR 702757

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MELBY,R,O 22CR 702757

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702757

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702757

127 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22IF 703016

128 LEAHY,WILLIAM,J SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702863

129 LEE,KEVIN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 703794

130 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155

131 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062

FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062

132 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219

** 133 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194

134 LLOYD,KEVIN,RINALDO,ST SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704705

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704705

135 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932

136 LORACORDERO,JHONATAN,I FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 22IF 703168

137 LUCKETT,ELIZABETH,VIRG SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704014

** 138 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007

SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007

139 MAGUIRE,JOHN,FRANCIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 050196

140 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213

141 MARTINEZ,FRANCISCO,JAV SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702719

142 MATSON,RICHARD,KENNETH SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 704575

143 MCCALL,SHEREE,DANELLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702573

144 MCCAWLEY,CHARLEY,ANNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 704554

145 MCINNIS,JAMES,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702238

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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146 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701855

147 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097

148 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704342

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342

WINDOW TINTING VIOL MORRISON,T, 22CR 704342

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704342

149 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859

150 MILLER,SPENCER,RYAN IMPROPER LOADING/COVERING VEH MELBY,R,O 22IF 702735

** 151 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537

** 152 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538

** 153 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172

154 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025

155 MOORE,JASON,WHITFIELD SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702785

156 MORALESQUEZADA,RAFAEL NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705228

157 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661

SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661

158 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579

159 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580

160 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581

161 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893

162 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296

** 163 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306

164 MOYERTRAFTON,KANE,ARLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702829

165 MUSCIANESE,PAUL,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ROMERO,T 22CR 051212

166 ONEILL,MICHAEL,PATRICK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MELBY,R,O 22IF 702572

167 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

168 PAINTAL,AMANJIT,SINGH UNSAFE MOVEMENT MELBY,R,O 22IF 702874

169 PATTON,KRYSTEN,ANNE FOLLOWING TOO CLOSELY MELBY,R,O 22IF 702381

SPA 170 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043

NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043

SPA 171 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887

172 PEARCE,CONSTANCE,AMAND SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 704160

173 PERDUE,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702397

174 PETROWSKI,TAMMY,MILLIC OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 22CR 704828

175 PHILLIPS,ANTHONY,SCOTT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CASTRO,K 22CR 000942

176 PHILLIPS,CHARLES,JOHN, SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704382

177 PLAUT,SARAH,ADRIAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702604

178 PLISKO,JOSHUA,CAMERON SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704566

179 PRETORIUS,HENDRIK,OOST FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 702864

180 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336

181 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

182 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509

183 REVIS,MILTON,PERRY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702589

184 REYES,VANESSA,JEAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702728

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

185 RIVEIRA,ERIC,JR SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702784

186 ROBINETTE,DAVID,MONROE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703799

187 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139

UND 188 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353

189 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391

190 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 051380

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 051380

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 051380

191 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 21CR 051381

192 ROBINSON,TRAVIS,JOHN SPEEDING 070/55 SLOOP,D,T 22IF 701989

193 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 703034

194 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

195 SELKE,JAMES,LUKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 22CR 705068

196 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

197 SHAW,COLBY,ROBERT SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 704553

198 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519

199 SMALL,KATLYN,MARIA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702624

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 702624

200 SOULT,BETHANY,ROSE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 19CR 702652

201 STANLEY,MALIK,DE'QUAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703856

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703856

202 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505

SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505

203 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506

204 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771

205 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

206 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463

207 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690

208 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000298

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 000298

209 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21IF 702936

210 TAYLOR,TYLER,LANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702879

EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 702879

211 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942

212 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544

213 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485

SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485

214 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861

215 WADE III,FRANCIS WINST ASSAULT ON A FEMALE LOPEZ,ELIZA 22CR 282898

216 WADE III,FRANCIS WINST COMMUNICATING THREATS LOPEZ,ELIZA 22CR 286236

217 WADE III,FRANCIS WINST FALSE IMPRISONMENT COVINGTON,J 22CR 289860

218 WADE,DYLAN,AXLEXANDER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702574

** 219 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683

220 WADROSE,PETER,LEE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702350

221 WAINRIGHT,WESLEY,CALVI SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 704486

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704486

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704486

** 222 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015

DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R 22CR 052015

223 WARREN,GORDON KEITH ASSAULT AND BATTERY TURNER,OFF 22CR 257963

224 WATSON,KATELYNNE,CHRYS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702830

225 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807

226 WETHERALD,EVAN,JACOB SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704723

227 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

228 WHITE,SCOTT,ALLEN SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 703645

229 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025

230 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033

231 WILSON,SHANON,MARIE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 21CR 701309

** 232 WOOD,ROBERT,LAMAR DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 000785

233 WOOD,ROBERT,LAMAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 704648

234 WRIGHT,MATTHEW,ASHLEY NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705401

235 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704599

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704599

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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