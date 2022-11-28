DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABEL,DIONNA,ANIA DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 051194
NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 051194
2 ABEL,DIONNA,ANIA OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST NICHOLS,J 21CR 051195
3 ALANIZBANEGAS,BELLINY, NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705400
4 AMER,AHMED,MAHAMMED NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705404
5 ANDERSON,JADA,MUREA SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 704567
6 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201
7 ASHLEY,TYLER,MICKIL DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000854
8 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 701304
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701304
9 AUSLEY,LAURA,LYNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 22IF 701550
10 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
** 11 BAHENA,GISELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052009
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 22CR 052009
** 12 BAILEY,ISAIAH,MARQUAC POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NICHOLS,J 21CR 703195
13 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704046
14 BARFIELD,JACKIE,GAY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702635
15 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323
16 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051659
17 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704319
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 704319
18 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700910
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 700910
19 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 701195
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 701195
UNSAFE TIRES MELBY,R,O 22CR 701195
20 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701919
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22CR 701919
21 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450
22 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388
23 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594
24 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522
25 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850
26 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929
27 BOLEN,CHRISTOPHER,EUGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703403
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703403
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 BOSSARD,DEBRA,SUE NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705226
29 BOYLE,RYAN,JAMES SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702865
30 BROWN,MARCUS,ANDRE,JR SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702063
31 BROWN,REBECKA,SUSAN LITTERING NOT > 15 LBS MELBY,R,O 22CR 703918
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703918
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703918
32 BRYANT,MARIA,NORMAN SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 22CR 701302
33 BURCHFIELD,RICHARD,KY MISDEMEANOR LARCENY LOPEZ 22CR 000684
34 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700843
35 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 22CR 700805
36 CASTLES,CHRISTIAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704791
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 704791
37 CHAPMAN,MARGARET,HORNE NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705405
38 CHOQUETTE,ALEXANDER,RO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702814
39 CLARKSON,LAURA,BETH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702674
** 40 CLEAVELAND,KATHERINE,T SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) CASTRO,K 22CR 000941
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CASTRO,K 22CR 000941
41 COCHRAN,JACOB,HUNTER SPEEDING 072/55 ROMERO,T 22CR 703554
42 COLAVITO,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 22CR 704391
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22CR 704391
43 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052
44 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490
45 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597
SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597
46 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183
47 COLON,SHANE,ANDREW SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 703991
48 CONDREY,MARGARET,CHRIS SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704325
49 COOK,STEPHEN,TRAVIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050016
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 20CR 050016
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 20CR 050016
50 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
51 COURTNEY,JASON,ROBERT NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705403
52 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557
SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557
53 D'ARMINIO,JESSICA,KATH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER SLOOP,D,T 22IF 702008
54 DAIL,WILLIAM,EDWARD,JR UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 701164
55 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308
56 DEGEORGE,HELENE,ELAINE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J 22IF 703165
DESIGNATED LANE VIOLATION JONES,J 22IF 703165
57 DENNIS,FRANKIE,LANE,II SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702292
58 DIAZ,JESSICA,YVONNE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702750
** 59 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
60 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
61 DOYLE,ALYSSA,ROSE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700667
62 DYAR,KIMBERLY,LYNNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702167
63 EDWARDS,ERIC,ANDREW NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705402
64 ETHIER,CRAIG,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704142
NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 22CR 704142
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704142
65 ETHIER,CRAIG,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704144
** 66 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543
67 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986
68 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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69 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596
70 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
71 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438
72 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532
SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532
73 FLORES,MARLENE,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 703183
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 703183
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 703183
74 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
75 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384
76 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527
77 FRAZIER,JENNIFER,LYNN SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 701510
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701510
78 FULCHER,ASHLEY,ELIZABE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 039/25 JONES,J 22IF 702949
79 GARCIA-OVANDO,JESUS,MA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 340546
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 340546
** 80 GARCIA,JUAN,CARLOS OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159
81 GARNER,CHARLES,GREGORY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 700600
FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 700600
82 GILBREATH,RODNEY,JAMES NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705227
83 GLASS,JARVIS,LAMONT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702587
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 702587
84 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556
85 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781
86 GOODWIN,MATTHEW,BLAKE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,TIMOT 22CR 703953
87 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
88 GRAHAM,ROY,DEAN NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705224
89 GROTON,SAMUEL,HENRY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702201
90 GUION,TAJAY,JAMAL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703926
SPEEDING 073/55 WILLIS,B,C 22CR 703926
** 91 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 92 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
93 GUTHRIE,SARAH,ODELL SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702727
94 HAILEY,KAREN,LYNN SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703379
** 95 HARR,DAVID,PATRICK,JR DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 051828
96 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 22CR 050656
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY NICHOLS,J 22CR 050656
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 22CR 050656
97 HEDGECOCK,ANDREW,CODY SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 703249
98 HERRING,CORINA TURNER INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEWART,ELI 22CR 000527
99 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470
100 HESTER,LAWRENCE,VINCEN FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,T 22IF 702968
101 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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102 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483
103 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287
104 HODGE,JASON,EDWARD SPEEDING 066/50 MELBY,R,O 22CR 703488
105 HOFFMANN,ZACHARY,ALBER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701637
106 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049
** 107 HOLMES,RICHARD,LANDON DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,E 22CR 050631
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL STEWART,E 22CR 050631
108 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999
109 HUNDLEY,RANDALL,LEE SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 702816
110 HUNTER,QUAYMISHA,JAYNE NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704070
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 704070
111 JAMES,ANTHONY,WAYNE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704573
112 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566
113 JENKINSON,STEVEN,EDWAR NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705225
114 JOHNSON,CHRISTIAN,MICH SPEEDING 071/45 MELBY,R,O 22CR 703164
115 JOHNSON,DEANNA,HAILEE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 22IF 702729
116 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891
117 JONES,JAMES,KELVIE SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700723
118 JONES,ROBIN,WARD SPEEDING 036/25 BLALOCK,G 22IF 701661
119 JOYCE,JEREMY,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22IF 702788
120 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032
121 KELLY,CHRISTOPHER,BRYA DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703869
122 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278
** 123 KROG,RICHARD JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 255627
124 KROG,RICHARD,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702272
125 LAMM,JONATHAN,BERRY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703956
126 LATHEM,ALYSSA,BROOKE SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 22CR 702757
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MELBY,R,O 22CR 702757
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MELBY,R,O 22CR 702757
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 702757
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 702757
127 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22IF 703016
128 LEAHY,WILLIAM,J SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702863
129 LEE,KEVIN,DANIEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 703794
130 LEHMAN,PHILLIP,CHRISTO FAILURE TO REDUCE SPEED LOPEZ 21IF 000155
131 LEWIS,KATHERINE,MICHAE DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 21CR 053062
FAILURE TO REDUCE SPEED ESTEP,T 21CR 053062
132 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219
** 133 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194
134 LLOYD,KEVIN,RINALDO,ST SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 704705
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 704705
135 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932
136 LORACORDERO,JHONATAN,I FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 22IF 703168
137 LUCKETT,ELIZABETH,VIRG SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704014
** 138 LUPTON,CHRISTA,MICHELL DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052007
SPEEDING 059/45 MELBY,R 22CR 052007
139 MAGUIRE,JOHN,FRANCIS DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 22CR 050196
140 MANN,LAURIE,ANN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 22CR 000213
141 MARTINEZ,FRANCISCO,JAV SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702719
142 MATSON,RICHARD,KENNETH SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 704575
143 MCCALL,SHEREE,DANELLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702573
144 MCCAWLEY,CHARLEY,ANNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 704554
145 MCINNIS,JAMES,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702238
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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146 MCNEILL,KAREN,LEIGHANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 701855
147 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 701097
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 22CR 701097
148 MCQUEEN,SHANE,RYAN NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 704342
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342
WINDOW TINTING VIOL MORRISON,T, 22CR 704342
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MORRISON,T, 22CR 704342
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 22CR 704342
149 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859
150 MILLER,SPENCER,RYAN IMPROPER LOADING/COVERING VEH MELBY,R,O 22IF 702735
** 151 MODLIN,LARRY EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LOPEZ,ELIZA 22CR 000537
** 152 MODLIN,LARRY EUGENE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LOPEZ,ELIZA 22CR 000538
** 153 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172
154 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025
155 MOORE,JASON,WHITFIELD SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702785
156 MORALESQUEZADA,RAFAEL NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705228
157 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661
SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661
158 MORTON,ANTHONY,WAYNE RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,E 22CR 050579
159 MORTON,ANTHONY,WAYNE CARRYING CONCEALED WEAPON STEWART,E 22CR 050580
160 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 050581
161 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893
162 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296
** 163 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306
164 MOYERTRAFTON,KANE,ARLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702829
165 MUSCIANESE,PAUL,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ROMERO,T 22CR 051212
166 ONEILL,MICHAEL,PATRICK FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT MELBY,R,O 22IF 702572
167 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
168 PAINTAL,AMANJIT,SINGH UNSAFE MOVEMENT MELBY,R,O 22IF 702874
169 PATTON,KRYSTEN,ANNE FOLLOWING TOO CLOSELY MELBY,R,O 22IF 702381
SPA 170 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043
NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043
SPA 171 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887
172 PEARCE,CONSTANCE,AMAND SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 704160
173 PERDUE,MICHAEL,WAYNE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702397
174 PETROWSKI,TAMMY,MILLIC OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 22CR 704828
175 PHILLIPS,ANTHONY,SCOTT FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CASTRO,K 22CR 000942
176 PHILLIPS,CHARLES,JOHN, SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 22CR 704382
177 PLAUT,SARAH,ADRIAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702604
178 PLISKO,JOSHUA,CAMERON SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704566
179 PRETORIUS,HENDRIK,OOST FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 22IF 702864
180 PRIEN,HAILIE,PAIGE SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 22CR 703336
181 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
182 REECE,KAITLYNN,LORRAIN SPEEDING 069/45 MELBY,R,O 22CR 701509
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 701509
183 REVIS,MILTON,PERRY RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 702589
184 REYES,VANESSA,JEAN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702728
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
185 RIVEIRA,ERIC,JR SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 702784
186 ROBINETTE,DAVID,MONROE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 703799
187 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139
UND 188 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353
189 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391
190 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 051380
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 051380
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 051380
191 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 21CR 051381
192 ROBINSON,TRAVIS,JOHN SPEEDING 070/55 SLOOP,D,T 22IF 701989
193 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 703034
194 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
195 SELKE,JAMES,LUKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 22CR 705068
196 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
197 SHAW,COLBY,ROBERT SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 704553
198 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519
199 SMALL,KATLYN,MARIA NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 22CR 702624
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 702624
200 SOULT,BETHANY,ROSE SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 19CR 702652
201 STANLEY,MALIK,DE'QUAN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 703856
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703856
202 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505
SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505
203 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506
204 STRICKLAND,CHANYN,ELIS FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 701771
205 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
206 TAYLOR,CATHERINE,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051463
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESTEP,T 22CR 051463
207 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690
208 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000298
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 000298
209 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21IF 702936
210 TAYLOR,TYLER,LANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702879
EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 702879
211 TERRY,WESLEY,GUNNER SPEEDING 072/45 MELBY,R,O 22CR 700942
212 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544
213 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485
SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485
214 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861
215 WADE III,FRANCIS WINST ASSAULT ON A FEMALE LOPEZ,ELIZA 22CR 282898
216 WADE III,FRANCIS WINST COMMUNICATING THREATS LOPEZ,ELIZA 22CR 286236
217 WADE III,FRANCIS WINST FALSE IMPRISONMENT COVINGTON,J 22CR 289860
218 WADE,DYLAN,AXLEXANDER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702574
** 219 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683
220 WADROSE,PETER,LEE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 702350
221 WAINRIGHT,WESLEY,CALVI SPEEDING 066/45 MELBY,R,O 22CR 704486
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 704486
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 704486
** 222 WALSTON,KENDRA,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R 22CR 052015
DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 052015
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 11/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R 22CR 052015
223 WARREN,GORDON KEITH ASSAULT AND BATTERY TURNER,OFF 22CR 257963
224 WATSON,KATELYNNE,CHRYS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 702830
225 WEEKS,TAMMY,LYNN AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MELBY,R,O 22CR 703807
226 WETHERALD,EVAN,JACOB SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 704723
227 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
228 WHITE,SCOTT,ALLEN SPEEDING 068/45 MELBY,R,O 22CR 703645
229 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025
230 WILLIS,THOMAS,LEE,JR SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 702033
231 WILSON,SHANON,MARIE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 21CR 701309
** 232 WOOD,ROBERT,LAMAR DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 22CR 000785
233 WOOD,ROBERT,LAMAR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 22CR 704648
234 WRIGHT,MATTHEW,ASHLEY NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 705401
235 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 704599
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 704599
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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