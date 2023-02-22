carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969

SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969

2 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423

3 ACKERSON,CHRISTIAN HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624

RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624

FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624

4 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951

5 AGUILARTERUEL,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501

6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704985

7 ARROYO,RAYMOND DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 21CR 000158

8 BAKER,BAYSDEN,ALVIN SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 705165

9 BECTON,RICHARD,MARKEI ASSAULT ON A FEMALE COVINGTON,J 22CR 372673

10 BELL,ISRAEL SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702692

11 BISSETT,PATRICIA,THOMA EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000243

12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22IF 000239

13 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471

14 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676

15 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

16 BROWN,ROSA,LEE SIMPLE ASSAULT BRUNO,TRACY 22CR 372676

17 BROWN,THEODOSIUS,BRAZI FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000214

18 CARBAJAL,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 001021

SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22CR 001021

19 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405

20 CARTER,RYAN,CHANDLER SPEEDING 068/45 RENN,J,A 22CR 705119

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705119

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705119

21 CASEY,CECIL,SAMUEL FAIL TO YIELD LEFT TURN RENN,J,A 22IF 703229

22 CLEVE,JUSTIN,KYLE SEXUAL BATTERY STENDER,MAC 22CR 342759

23 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209

24 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210

25 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211

26 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212

27 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 22CR 050070

28 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606

30 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064

31 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495

32 COOK,BLAKE,ANTHONY CYBERSTALKING FESMIRE-KEN 23CR 216285

33 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702463

34 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702465

35 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

36 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226

37 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228

38 DELTS,JASMINE,DANTE' SPEEDING 076/55 ELSON,A,M 22CR 703228

DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703228

39 DELTS,JASMINE,DANTE' POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ELSON,A,M 22CR 703229

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 703229

* 40 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 22CR 340190

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOCHMAN,DAV 22CR 340190

41 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO SEXUAL BATTERY HOCHMAN,DAV 22CR 342755

42 DICKINSON,JESSICA,ELIZ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 23CR 700040

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 23CR 700040

43 DUNLAP,HAILEY,POLOMBO ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BENDETTI,JO 22CR 344873

44 DWYER,MICHAEL,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702807

45 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971

46 FALLEN,THOMAS,OBRIAN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705218

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705218

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 705218

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705218

47 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868

DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868

48 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129

49 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157

50 FLANAGAN,ZECHARIAH,MEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 23CR 700042

51 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

52 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757

53 FRANCOGARRIDO,DANIEL EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000227

54 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704795

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704795

55 GIBLIN,MARTIN,RYAN EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BRUNO,TRACY 23CR 217453

56 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555

57 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458

58 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

59 GOOGE,TYLER,AUSTIN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ESCHBACH,RI 22IF 703307

60 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857

61 HARDEN,VELTC,,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 22CR 352466

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

62 HARTMAN,HALEY,SHEA FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000241

63 HEWITT,MICHAEL,SPENSER FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 703021

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 703021

64 HOLMES,THOMAS,JOHN NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703499

** 65 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052225

66 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861

67 HURLEY,LUKE,ANTHONY SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701501

68 ISNEC,MATTHEW,IKAIKA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 23CR 000054

69 JANSON,JESSICA,ASHLEY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000011

70 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342355

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342355

71 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342360

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342360

72 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342362

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342362

73 JOHNSON,MACKENZIE,XELA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704228

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 704228

74 JONES,DAVID,EARL UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22IF 703234

75 JOYCE,ANDREW,TYLER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 22CR 001059

76 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230

DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230

77 LEWIS,ROY,THOMAS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOCHMAN 22CR 001060

78 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22IF 000240

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HOCHMAN 22IF 000240

79 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111

80 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085

81 MASON,WILLIAM,THOMAS AID & ABET LARCENY (M) CHRISMAN,ST 23CR 213026

82 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295

83 MCALISTER,DEVIN,MICHAE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702897

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702897

84 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701585

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 701585

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 701585

85 MCGOWAN,ELLEN,MARY SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 703639

86 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703307

87 MELVIN,KENNETH,WAYNE BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,LAC 22CR 349809

SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,LAC 22CR 349809

88 MILEY,DAVID,CHRISTOPHE SPEEDING 084/55 RENN,J,A 21CR 701312

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701312

89 MOREAU,KYLE,STEPHEN SPEEDING 051/35 RENN,J,A 22CR 705056

90 MORRIS,ROBERT,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001018

91 MOZINGO,STEVEN,JEFFREY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704927

92 MULHOLLAND,GABRIELLE,D SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 703640

93 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034

SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034

94 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055

95 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069

** 96 PALACIOS,LUCAS COLIN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,JOHN 22CR 311392

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,JOHN 22CR 311392

97 PALACIOS,LUCAS,COLIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 22CR 704911

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704911

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS RENN,J,A 22CR 704911

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704911

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704911

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704911

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704911

98 PARMER,HEATHER,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000051

99 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

100 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

101 PETERS,JOHN,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 22CR 051668

102 PETROWSKI,RICHARD,KAPO SPEEDING 075/55 ELSON,A,M 20CR 702587

103 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709

FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709

104 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868

105 PITTS,MICHELLE,DENISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704498

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704498

106 POWELL,HAILEY,ALEXIS FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000244

UNSAFE TIRES HOCHMAN 22IF 000244

107 PUGH,ALARA,MARIE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000010

108 RAMOS,GRABIEL SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 705150

109 RATTNER,KENNETH,MARK SPEEDING 095/55 ELSON,A,M 22CR 705637

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 705637

110 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

111 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414

112 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010

113 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164

114 RYE,GRAYSON,COLE SPEEDING 062/45 RENN,J,A 22CR 702353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702353

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702353

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 702353

** 115 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050577

116 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701087

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701087

117 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21IF 700758

118 SANCHEZ,REHUEL,GERARDO MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL RENN,J,A 23CR 700423

FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL RENN,J,A 23CR 700423

119 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121

120 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446

121 SKAHAN,WILLIAM,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 23CR 700041

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 23CR 700041

** 122 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794

123 SLOWINSKI,MARK,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704346

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704346

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704346

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704346

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704346

124 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828

125 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246

126 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257

127 SWAILS,BRIAN,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703523

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703523

128 TERRY,MACKENZIE,KATHLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000949

129 TERRY,MACKENZIE,KATHLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000225

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE HOCHMAN 22IF 000225

130 THOMPSON,ANDREA,DEMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M 23CR 700317

131 THOMPSON,GREGORY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000052

132 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703

UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703

133 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

134 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

135 VINSON,JESSICA,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701854

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 701854

136 WILSON,DALTON,LEE SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 705333

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705333

137 WOODLARD,NICHOLAS,ALLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000053

138 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297

139 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702962

140 ZAMBRANA,CAROLINA,ROSE SPEEDING 059/35 RENN,J,A 22CR 704084

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 704084

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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