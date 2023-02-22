DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969
SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969
2 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423
3 ACKERSON,CHRISTIAN HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624
RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624
FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624
4 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951
5 AGUILARTERUEL,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 704501
6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704985
7 ARROYO,RAYMOND DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 21CR 000158
8 BAKER,BAYSDEN,ALVIN SPEEDING 078/55 RENN,J,A 22CR 705165
9 BECTON,RICHARD,MARKEI ASSAULT ON A FEMALE COVINGTON,J 22CR 372673
10 BELL,ISRAEL SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702692
11 BISSETT,PATRICIA,THOMA EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000243
12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22IF 000239
13 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471
14 BRADLEY,BRITTANY,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 701676
15 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
16 BROWN,ROSA,LEE SIMPLE ASSAULT BRUNO,TRACY 22CR 372676
17 BROWN,THEODOSIUS,BRAZI FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000214
18 CARBAJAL,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 001021
SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22CR 001021
19 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405
20 CARTER,RYAN,CHANDLER SPEEDING 068/45 RENN,J,A 22CR 705119
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705119
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705119
21 CASEY,CECIL,SAMUEL FAIL TO YIELD LEFT TURN RENN,J,A 22IF 703229
22 CLEVE,JUSTIN,KYLE SEXUAL BATTERY STENDER,MAC 22CR 342759
23 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209
24 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210
25 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211
26 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212
27 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 22CR 050070
28 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606
30 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705064
31 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495
32 COOK,BLAKE,ANTHONY CYBERSTALKING FESMIRE-KEN 23CR 216285
33 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702463
34 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702465
35 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
36 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226
37 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228
38 DELTS,JASMINE,DANTE' SPEEDING 076/55 ELSON,A,M 22CR 703228
DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703228
39 DELTS,JASMINE,DANTE' POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ELSON,A,M 22CR 703229
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 703229
* 40 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 22CR 340190
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOCHMAN,DAV 22CR 340190
41 DENMEAD,MICHAEL,EASTWO SEXUAL BATTERY HOCHMAN,DAV 22CR 342755
42 DICKINSON,JESSICA,ELIZ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 23CR 700040
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 23CR 700040
43 DUNLAP,HAILEY,POLOMBO ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BENDETTI,JO 22CR 344873
44 DWYER,MICHAEL,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702807
45 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971
46 FALLEN,THOMAS,OBRIAN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705218
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705218
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 705218
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705218
47 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868
DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868
48 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129
49 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157
50 FLANAGAN,ZECHARIAH,MEL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 23CR 700042
51 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
52 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757
53 FRANCOGARRIDO,DANIEL EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000227
54 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704795
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704795
55 GIBLIN,MARTIN,RYAN EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BRUNO,TRACY 23CR 217453
56 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555
57 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458
58 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
59 GOOGE,TYLER,AUSTIN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ESCHBACH,RI 22IF 703307
60 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857
61 HARDEN,VELTC,,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,TRACY 22CR 352466
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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62 HARTMAN,HALEY,SHEA FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000241
63 HEWITT,MICHAEL,SPENSER FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 703021
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 703021
64 HOLMES,THOMAS,JOHN NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703499
** 65 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052225
66 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861
67 HURLEY,LUKE,ANTHONY SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 701501
68 ISNEC,MATTHEW,IKAIKA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 23CR 000054
69 JANSON,JESSICA,ASHLEY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000011
70 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342355
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342355
71 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342360
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342360
72 JEFFERSON,TONYA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 342362
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 342362
73 JOHNSON,MACKENZIE,XELA DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704228
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 704228
74 JONES,DAVID,EARL UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22IF 703234
75 JOYCE,ANDREW,TYLER DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 22CR 001059
76 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230
DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230
77 LEWIS,ROY,THOMAS FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HOCHMAN 22CR 001060
78 LOPEZ-MARTINEZ,DIEGO SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22IF 000240
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HOCHMAN 22IF 000240
79 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111
80 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085
81 MASON,WILLIAM,THOMAS AID & ABET LARCENY (M) CHRISMAN,ST 23CR 213026
82 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295
83 MCALISTER,DEVIN,MICHAE SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,MICH 22CR 702897
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 702897
84 MCCLINTOCK,SCOTT,DRAKE DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701585
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 701585
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 701585
85 MCGOWAN,ELLEN,MARY SPEEDING 070/55 RENN,J,A 22IF 703639
86 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 703307
87 MELVIN,KENNETH,WAYNE BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,LAC 22CR 349809
SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,LAC 22CR 349809
88 MILEY,DAVID,CHRISTOPHE SPEEDING 084/55 RENN,J,A 21CR 701312
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701312
89 MOREAU,KYLE,STEPHEN SPEEDING 051/35 RENN,J,A 22CR 705056
90 MORRIS,ROBERT,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001018
91 MOZINGO,STEVEN,JEFFREY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704927
92 MULHOLLAND,GABRIELLE,D SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 703640
93 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034
SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034
94 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055
95 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069
** 96 PALACIOS,LUCAS COLIN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,JOHN 22CR 311392
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,JOHN 22CR 311392
97 PALACIOS,LUCAS,COLIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 22CR 704911
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704911
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS RENN,J,A 22CR 704911
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704911
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704911
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704911
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704911
98 PARMER,HEATHER,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000051
99 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
100 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
101 PETERS,JOHN,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 22CR 051668
102 PETROWSKI,RICHARD,KAPO SPEEDING 075/55 ELSON,A,M 20CR 702587
103 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709
FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709
104 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868
105 PITTS,MICHELLE,DENISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704498
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704498
106 POWELL,HAILEY,ALEXIS FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000244
UNSAFE TIRES HOCHMAN 22IF 000244
107 PUGH,ALARA,MARIE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000010
108 RAMOS,GRABIEL SPEEDING 074/55 RENN,J,A 22CR 705150
109 RATTNER,KENNETH,MARK SPEEDING 095/55 ELSON,A,M 22CR 705637
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ELSON,A,M 22CR 705637
110 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
111 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414
112 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010
113 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164
114 RYE,GRAYSON,COLE SPEEDING 062/45 RENN,J,A 22CR 702353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702353
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702353
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 702353
** 115 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050577
116 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701087
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701087
117 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21IF 700758
118 SANCHEZ,REHUEL,GERARDO MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL RENN,J,A 23CR 700423
FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL RENN,J,A 23CR 700423
119 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121
120 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446
121 SKAHAN,WILLIAM,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 23CR 700041
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 23CR 700041
** 122 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794
123 SLOWINSKI,MARK,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704346
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704346
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704346
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704346
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704346
124 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
125 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
126 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/23/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257
127 SWAILS,BRIAN,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703523
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 703523
128 TERRY,MACKENZIE,KATHLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000949
129 TERRY,MACKENZIE,KATHLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000225
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE HOCHMAN 22IF 000225
130 THOMPSON,ANDREA,DEMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M 23CR 700317
131 THOMPSON,GREGORY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000052
132 TOWNSEND,CARLA,JAQUICE NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704703
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 704703
UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH RENN,J,A 21CR 704703
133 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
134 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
135 VINSON,JESSICA,LAUREN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701854
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22CR 701854
136 WILSON,DALTON,LEE SPEEDING 054/35 RENN,J,A 22CR 705333
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705333
137 WOODLARD,NICHOLAS,ALLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000053
138 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297
139 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702962
140 ZAMBRANA,CAROLINA,ROSE SPEEDING 059/35 RENN,J,A 22CR 704084
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 704084
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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