DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 BADDERS,BRYAN,WAYNE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 22CR 700443
2 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702057
3 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702058
4 BAKER,TYQUISE,MARQUICE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 21IF 701469
5 BALLANTYNE,JOHN,AINSLI HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE FERREIRA,P 21CR 000869
6 BAYLEY,KEITH,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700410
7 BEEBE,WILLIAM-REED,VAU SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 20CR 702617
LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER
8 BEEBE,WILLIAM-REED,VAU FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 20CR 703211
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ONOFRIO,R,J 20CR 703211
9 BEEBE,WILLIAM-REED,VAU SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 20CR 703828
LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER
10 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052975
11 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052976
12 BELL,LAURA,LYNN RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 052977
13 BELL,LAURA,LYNN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,T 21CR 052978
14 BELL,LAURA,LYNN INTOXICATED AND DISRUPTIVE MILLEA,T 21CR 052979
15 BETANCOURT,MIGUEL,ANGE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 21CR 700755
16 BIVINGS,DEZI,AMADAEZ SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700402
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MELBY,R,O 22IF 700402
17 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
18 BRIND'AMOUR,GUILLAUME SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700436
19 CAPPARELLI,NICHOLAS,JA FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 700366
20 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
** 21 CAVETT,CHARLES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050667
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 050667
22 CLARK,BRIAN,CHRISTOPHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 052668
23 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700082
24 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G,T 20IF 700556
25 DOMKE,ASHLEY,JOANNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 700836
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 700836
26 DUFF,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704101
27 DURAN,ARAMIS,A SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700182
28 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994
29 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV FERREIRA,P 21CR 701795
30 EVANKO,ALICIA,MARIE SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 22CR 700458
31 FELLERER,ALIANNA,ROSE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 701654
32 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
33 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700095
34 FRATI,NICHOLAS,LEE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700657
35 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700239
** 36 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
37 GARCIA,GABRIELLE,ELIZA SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700138
38 GARDNER,STEVEN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700779
SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22CR 700779
39 GARNER,BRANDI,MAE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 703022
** 40 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
41 GEHL,ZACKARY,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 21CR 053022
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 21CR 053022
42 GIBSON,AUSTIN,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703339
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 703339
43 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787
EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787
44 GILLIKIN,MELISSA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 703704
45 GOINS,SHELLIE,RENEE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 17IF 701671
46 GOLDSTON,WILLIAM,JOSEP FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 21IF 704084
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FERREIRA,P 21IF 704084
47 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781
48 GRANDY,PATRICK,BAINES, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700695
49 GRANTHAM,SARAH,CASSIDY SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 700849
50 GRASSI,ADAM,DIANGELO SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 20CR 700868
51 GUDGEN,EMILY,KING SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 700048
52 HANERFELD,JESSICA,ELIS SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 700847
53 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389
54 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470
55 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705454
56 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906
57 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714
58 HONEYCUTT,WILLIAM,TIMO SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700435
59 HOVIS,ASHLEY,ANNE,POTT SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700424
60 HUNT,RHONDA,BRAY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700368
61 HUNT,TRACEY,COLLEEN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MOODY,C 22CR 700674
NO LIABILITY INSURANCE MOODY,C 22CR 700674
62 IRVINE,LEE,ANN UNSAFE LANE CHANGE FERREIRA,P 21IF 703988
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL FERREIRA,P 21IF 703988
UNSAFE TIRES FERREIRA,P 21IF 703988
63 ISBELL,MATTHEW,THOMAS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700367
** 64 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147
SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147
** 65 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076
INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076
66 JOHNSON,WESLEY,STREET SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700396
67 JONES,ANTHONY,TERRELL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700306
68 JONES,JAMES,KELVIE SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700723
69 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703
70 KELLY,OWEN,B,JR SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 705547
71 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
72 KING,JORDON,THOMAS UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703387
73 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 705481
74 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839
SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
75 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840
76 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326
77 LESTER,STEVEN,GREGORY FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700092
78 LEYRER,HARSEN,PHILIP SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700393
79 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT BUNN,M,T 22IF 700328
80 LIU,QI SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 700656
** 81 LOWERY,TEALA,NICHOLE RESISTING PUBLIC OFFICER MOODY,C 22CR 050483
82 MARTINEZ,ELSA SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 704831
83 MAURER,BRAETON,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 700790
84 MCELROY,CHRISTINE,SUE SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700780
85 MCGAHY,ROBERT,JAMES DRIVE LEFT OF CENTER-PASS RGHT FERREIRA,P 21IF 703582
86 MCLAURIN,SARENA,JONELL SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705455
87 MCNEILL,ANDREW,DAVID DRIVE LEFT OF CENTER MELBY,R,O 21IF 704018
88 MENDOZA,TIFFANY,SUANN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 702298
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 20CR 702298
89 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984
90 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 705002
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 705002
91 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 700632
NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 700632
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MILLEA,T 22CR 700632
92 MILLER,BRYAN,ANTHONY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700400
** 93 MILLIGAN,STEPHEN,MICHA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MORRISON,T 21CR 051446
ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T 21CR 051446
** 94 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172
95 MORGAN,DUSTIN,TYLER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700238
96 MORRISON,KAREN,WHITE SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 700646
97 NELSON,WILLIS,CARROLL, DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700033
98 NICKOWSKI,MISTY,AUTUMN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700326
99 NOBLE,DIANNA,LEE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 21CR 705582
100 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXCEEDING SAFE SPEED MELBY,R,O 21IF 704048
101 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 703308
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 703308
102 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
103 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287
104 PEREZ,MELESIO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700434
105 PETERS,STEPHEN,LOUIS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700524
106 PETERSON,JOSEPH,WALKER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700425
107 PHILLIPS,NOAH,ANDREW SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700610
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700610
108 PITTMAN,JESSICA,LORRAI EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21IF 704058
109 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
110 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561
111 PRICHARD,COURTNEY,LECH SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 21CR 705585
112 PRINCE,AMBER,LASHAE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 705414
** 113 PUCKETT,WILLIAM,RONALD DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050418
114 PUCKETT,WILLIAM,RONALD SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) FERREIRA,P 21CR 700664
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 700664
115 PUCKETT,WILLIAM,RONALD FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FERREIRA,P 21CR 700665
NO OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 21CR 700665
116 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
117 REGINO,LISA,FAYE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051962
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 21CR 051962
118 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 074/45 MELBY,R,O 22CR 700459
119 ROBINSON,BRANDON,CLIFF SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 700647
120 ROCHELLE,RICHARD,RYAN ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050727
121 SALGADO-MANCHUR,JULISS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705563
122 SAMPSON,DENNIS,WAYNE,J SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700835
123 SIMONS,MICHELLE,ADAMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 053104
124 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781
125 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782
126 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637
127 STEPHENS,MELVIA,FALLIN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703173
128 STYRON,ROBERT,DEAN ASSAULT ON A FEMALE STYRON,PATR 21CR 053155
MISDEMEANOR LARCENY STYRON,PATR 21CR 053155
SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155
129 TAYLOR,CECILIA,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700325
130 TERUD,BRENDA,AGUILAR NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 20CR 000738
131 THOMPSON,STEVEN,THOMAS SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700426
132 TOLER,CALEB,MICHAEL SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 700397
133 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588
134 WHALEY,HOPE,ELIZABETH SPEEDING 071/55 MELBY,R,O 21CR 705607
135 WHITE,DARIUS,TERRELL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 21CR 700018
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 700018
136 WILLIAMS,LARRY,PAUL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 21CR 705549
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 705549
137 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393
138 WOODLING,DAVID,CHARLES SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704093
139 YSTEBOE,KATHRYN,MICHEL SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700412
140 ZOBLISIEN,THOMAS,MICHA SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700782
141 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 702297
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 20CR 702297
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.