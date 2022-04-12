carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BADDERS,BRYAN,WAYNE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 22CR 700443

2 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702057

3 BAKER,TYQUISE,MARQUICE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 702058

4 BAKER,TYQUISE,MARQUICE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PITTMAN,R,D 21IF 701469

5 BALLANTYNE,JOHN,AINSLI HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE FERREIRA,P 21CR 000869

6 BAYLEY,KEITH,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700410

7 BEEBE,WILLIAM-REED,VAU SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 20CR 702617

LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER

8 BEEBE,WILLIAM-REED,VAU FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 20CR 703211

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ONOFRIO,R,J 20CR 703211

9 BEEBE,WILLIAM-REED,VAU SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 20CR 703828

LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER

10 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052975

11 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052976

12 BELL,LAURA,LYNN RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 052977

13 BELL,LAURA,LYNN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,T 21CR 052978

14 BELL,LAURA,LYNN INTOXICATED AND DISRUPTIVE MILLEA,T 21CR 052979

15 BETANCOURT,MIGUEL,ANGE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 21CR 700755

16 BIVINGS,DEZI,AMADAEZ SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700402

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC MELBY,R,O 22IF 700402

17 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

18 BRIND'AMOUR,GUILLAUME SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700436

19 CAPPARELLI,NICHOLAS,JA FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV MELBY,R,O 22IF 700366

20 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

** 21 CAVETT,CHARLES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050667

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 050667

22 CLARK,BRIAN,CHRISTOPHE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 052668

23 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700082

24 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G,T 20IF 700556

25 DOMKE,ASHLEY,JOANNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 700836

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 22CR 700836

26 DUFF,PATRICK,JOSEPH SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704101

27 DURAN,ARAMIS,A SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700182

28 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994

29 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV FERREIRA,P 21CR 701795

30 EVANKO,ALICIA,MARIE SPEEDING 057/35 MELBY,R,O 22CR 700458

31 FELLERER,ALIANNA,ROSE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 701654

32 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

33 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700095

34 FRATI,NICHOLAS,LEE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700657

35 FRAZIER,BROOKLYN,BARNA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700239

** 36 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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37 GARCIA,GABRIELLE,ELIZA SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700138

38 GARDNER,STEVEN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700779

SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22CR 700779

39 GARNER,BRANDI,MAE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 703022

** 40 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

41 GEHL,ZACKARY,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 21CR 053022

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 21CR 053022

42 GIBSON,AUSTIN,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703339

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 703339

43 GILLIKIN,ANN,ELIZABETH DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 000787

EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21CR 000787

44 GILLIKIN,MELISSA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 703704

45 GOINS,SHELLIE,RENEE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 17IF 701671

46 GOLDSTON,WILLIAM,JOSEP FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 21IF 704084

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FERREIRA,P 21IF 704084

47 GOOD,LOGAN,TAYLOR SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700781

48 GRANDY,PATRICK,BAINES, SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700695

49 GRANTHAM,SARAH,CASSIDY SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 700849

50 GRASSI,ADAM,DIANGELO SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 20CR 700868

51 GUDGEN,EMILY,KING SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 22CR 700048

52 HANERFELD,JESSICA,ELIS SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 22CR 700847

53 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389

54 HERRING,DALTON,JAMES RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 705470

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS MELBY,R,O 21CR 705470

55 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705454

56 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906

57 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714

58 HONEYCUTT,WILLIAM,TIMO SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700435

59 HOVIS,ASHLEY,ANNE,POTT SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700424

60 HUNT,RHONDA,BRAY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700368

61 HUNT,TRACEY,COLLEEN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MOODY,C 22CR 700674

NO LIABILITY INSURANCE MOODY,C 22CR 700674

62 IRVINE,LEE,ANN UNSAFE LANE CHANGE FERREIRA,P 21IF 703988

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL FERREIRA,P 21IF 703988

UNSAFE TIRES FERREIRA,P 21IF 703988

63 ISBELL,MATTHEW,THOMAS SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700367

** 64 JOHNSON,CHRISTOPHER,ER DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050147

SPEEDING 050/35 MILLEA,T 22CR 050147

** 65 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076

INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076

66 JOHNSON,WESLEY,STREET SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700396

67 JONES,ANTHONY,TERRELL SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700306

68 JONES,JAMES,KELVIE SPEEDING 080/55 MELBY,R,O 22CR 700723

69 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703

70 KELLY,OWEN,B,JR SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 705547

71 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

72 KING,JORDON,THOMAS UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703387

73 KNIGHT,STEVEN,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 705481

74 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839

SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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75 LAMM,JONATHAN,BERRY OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 051840

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 051840

76 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326

77 LESTER,STEVEN,GREGORY FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 22IF 700092

78 LEYRER,HARSEN,PHILIP SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700393

79 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT BUNN,M,T 22IF 700328

80 LIU,QI SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 22CR 700656

** 81 LOWERY,TEALA,NICHOLE RESISTING PUBLIC OFFICER MOODY,C 22CR 050483

82 MARTINEZ,ELSA SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 704831

83 MAURER,BRAETON,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 22CR 700790

84 MCELROY,CHRISTINE,SUE SPEEDING 062/35 MELBY,R,O 22CR 700780

85 MCGAHY,ROBERT,JAMES DRIVE LEFT OF CENTER-PASS RGHT FERREIRA,P 21IF 703582

86 MCLAURIN,SARENA,JONELL SIMPLE AFFRAY MAULSHAGEN, 21CR 705455

87 MCNEILL,ANDREW,DAVID DRIVE LEFT OF CENTER MELBY,R,O 21IF 704018

88 MENDOZA,TIFFANY,SUANN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 702298

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 20CR 702298

89 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984

90 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 705002

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 705002

91 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 700632

NO LIABILITY INSURANCE MILLEA,T 22CR 700632

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MILLEA,T 22CR 700632

92 MILLER,BRYAN,ANTHONY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700400

** 93 MILLIGAN,STEPHEN,MICHA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MORRISON,T 21CR 051446

ALLOW UNLICENSED TO DRIVE MORRISON,T 21CR 051446

** 94 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172

95 MORGAN,DUSTIN,TYLER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700238

96 MORRISON,KAREN,WHITE SPEEDING 055/35 MELBY,R,O 22CR 700646

97 NELSON,WILLIS,CARROLL, DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700033

98 NICKOWSKI,MISTY,AUTUMN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700326

99 NOBLE,DIANNA,LEE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 21CR 705582

100 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXCEEDING SAFE SPEED MELBY,R,O 21IF 704048

101 ODEN,IOSHUA,MARQUELLE DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 703308

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 21CR 703308

102 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

103 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287

104 PEREZ,MELESIO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700434

105 PETERS,STEPHEN,LOUIS SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 22IF 700524

106 PETERSON,JOSEPH,WALKER SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700425

107 PHILLIPS,NOAH,ANDREW SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 22CR 700610

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 700610

108 PITTMAN,JESSICA,LORRAI EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 21IF 704058

109 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

110 PRESSLY,TYSON,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050561

111 PRICHARD,COURTNEY,LECH SPEEDING 074/55 MELBY,R,O 21CR 705585

112 PRINCE,AMBER,LASHAE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 705414

** 113 PUCKETT,WILLIAM,RONALD DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050418

114 PUCKETT,WILLIAM,RONALD SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) FERREIRA,P 21CR 700664

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA FERREIRA,P 21CR 700664

115 PUCKETT,WILLIAM,RONALD FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FERREIRA,P 21CR 700665

NO OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 21CR 700665

116 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

117 REGINO,LISA,FAYE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051962

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 21CR 051962

118 ROBERTS,NATHANIEL,THOM SPEEDING 074/45 MELBY,R,O 22CR 700459

119 ROBINSON,BRANDON,CLIFF SPEEDING 067/45 MELBY,R,O 22CR 700647

120 ROCHELLE,RICHARD,RYAN ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050727

121 SALGADO-MANCHUR,JULISS SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705563

122 SAMPSON,DENNIS,WAYNE,J SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700835

123 SIMONS,MICHELLE,ADAMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 053104

124 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050781

125 SPENCER,CHRISTIAN,RAYS ASSAULT ON A FEMALE MILLEA,T 22CR 050782

126 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637

127 STEPHENS,MELVIA,FALLIN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703173

128 STYRON,ROBERT,DEAN ASSAULT ON A FEMALE STYRON,PATR 21CR 053155

MISDEMEANOR LARCENY STYRON,PATR 21CR 053155

SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155

129 TAYLOR,CECILIA,ANN SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 22IF 700325

130 TERUD,BRENDA,AGUILAR NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 20CR 000738

131 THOMPSON,STEVEN,THOMAS SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700426

132 TOLER,CALEB,MICHAEL SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 22CR 700397

133 TWIDDY,KATHRYN,IRENE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 21CR 703588

134 WHALEY,HOPE,ELIZABETH SPEEDING 071/55 MELBY,R,O 21CR 705607

135 WHITE,DARIUS,TERRELL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MELBY,R,O 21CR 700018

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 700018

136 WILLIAMS,LARRY,PAUL NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 21CR 705549

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 705549

137 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393

138 WOODLING,DAVID,CHARLES SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 704093

139 YSTEBOE,KATHRYN,MICHEL SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 22IF 700412

140 ZOBLISIEN,THOMAS,MICHA SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 22CR 700782

141 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 702297

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 20CR 702297

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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