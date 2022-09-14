DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AGUILARHERNANDEZ,IVAN MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M 22CR 000584
2 ALBER,MICHAEL,ARTHUR SECOND DEGREE TRESPASS CHAMBERS,AN 22CR 051236
3 BELLIS,JOHN,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703945
4 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 056/35 BISHOP,MICH 22CR 703787
5 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
6 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
7 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
8 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
9 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
10 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769
11 BRESLOW,VERONICA,JEAN EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000135
12 BROWN,KENT PURCELL ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 255991
13 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562
14 CALHOUN,KELSEY,PAIGE SPEEDING 070/45 BISHOP,MICH 22CR 703880
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703880
15 CASTRO,BRITTANY,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) STARKS,VIRG 22CR 051758
16 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 22CR 702116
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 22CR 702116
** 17 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170
18 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037
19 COBURN,TAYLOR,BEA NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 703406
20 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760
21 COOLEY,DEBBIE WILLIS SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 22CR 256230
22 CRUZ,GABRIEL,THOMAS SPEEDING 084/45 BISHOP,MICH 22CR 703944
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703944
23 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308
** 24 DAVISON,PATRICK,JOSEPH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 19CR 705003
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 19CR 705003
25 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 22CR 701342
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701342
26 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701343
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701343
27 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502
28 DUDLEY,LACI,CHRISTINE SPEEDING 057/35 BISHOP,MICH 22CR 703805
29 DUNBAR,DONALD,MARTIN DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000559
30 DYER,DAJANEE,KESEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 703902
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR BISHOP,MICH 22CR 703902
OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 703902
SPEEDING 048/35 BISHOP,MICH 22CR 703902
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 703902
31 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402
32 EDWARDS,AMBER,SHAMAE EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 702374
33 EITNER,DONALD,ROBERT SPEEDING 057/45 WILLIAMS,B 22IF 702308
34 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522
35 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 059/45 BISHOP,MICH 22IF 702334
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702334
36 FERRELL,MELISSA,LEA SECOND DEGREE TRESPASS WILLIAMS,B 22CR 051065
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B 22CR 051065
37 FOSTER,DYLAN,JEROLD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702154
SPEEDING 048/35 ALVARADO,E 22CR 702154
38 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943
39 GARGONE,GARY,WILLIAM SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701793
40 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
41 GASKINS,ETHAN,WAYNE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050870
42 GASKINS,RYAN,MICHAEL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702367
43 GILLETT,ALEXANDER,WAYN NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT MANN,T,L 20CR 702457
44 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703825
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703825
45 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703826
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703826
46 GOMEZ,JAMES NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 703322
47 GOODWIN,BRANDON,MILES DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 703979
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703979
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 703979
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN BISHOP,MICH 22CR 703979
SPEEDING 060/45 BISHOP,MICH 22CR 703979
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,MICH 22CR 703979
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BISHOP,MICH 22CR 703979
MOTORCYCLE FAIL BURN TAILLIGHT BISHOP,MICH 22CR 703979
48 GORE,JOSEPH HARRY DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,OFF 22CR 000555
UNSAFE MOVEMENT HOCHMAN,OFF 22CR 000555
49 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400
50 GRIFFITH,JOSEPH,PAUL SPEEDING 065/45 WILLIAMS,B 22CR 704005
51 GUTHRIE,WILLIAM,DAVE,J CARRYING CONCEALED WEAPON WILLIS,B,C 22CR 701542
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701542
EXPIRED/NO INSPECTION WILLIS,B,C 22CR 701542
52 HAUSER,KENNETH,GRAY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 703795
53 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786
OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786
54 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033
55 HILL,RONALD,GENE SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22IF 701865
56 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614
57 HOLLOWAY,DISHA,SHAVON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700395
58 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
59 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118
60 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348
61 JARRELL,SYDNEY,ALEXAND DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 703599
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703599
62 JENKINS,OWEN,BENNETT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C,D 22CR 704503
63 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
64 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170
DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170
65 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171
66 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030
FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030
68 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894
69 JOHNSON,SAVIYON,DONTA SPEEDING 071/45 WILLIAMS,B 22CR 703027
70 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIAMS,B 22IF 702532
** 71 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982
72 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400
73 JONES,JUSTIN,FREEMAN SPEEDING 063/45 WILLIAMS,B 22CR 701792
74 JONES,MISTY,STAR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703662
75 KAHR,ANITA,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 703796
76 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
77 KINGTON,LEASON,KENNETH DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703650
78 KLINGLER,KIRA,PAIGE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702951
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 702951
79 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,B 20CR 052685
80 LEA,MELISSA SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701791
81 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
82 LESTER,TAMARA,WILLIS DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703752
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 703752
83 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492
84 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732
85 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199
86 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443
87 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324
88 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868
89 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872
90 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926
91 MAPLES,MARY,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN,D 22CR 000583
EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN,D 22CR 000583
92 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111
93 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359
94 MASON,JOHN,AARON,JR SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 22IF 702578
95 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856
96 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723
97 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521
98 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104
99 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209
100 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313
NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313
101 MOORE,CARLY,MEDLIN DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 702028
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702028
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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102 MORRIS,ASHLEY,LYNN SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 22CR 703751
103 MORRIS,SUE,WOOTEN EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700246
104 MURPHY,JAMIE,VOLAND SPEEDING 070/45 WILLIAMS,B 22CR 702824
** 105 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622
106 MUSTIN,GRAYDON,STEWART SPEEDING 061/35 WILLIS,C,D 22CR 704169
107 NELSON,STEPHANIE,ALLIS SIMPLE ASSAULT ALVARADO,E 22CR 703600
108 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656
109 NOLON,JUSTYN RASHAD CL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WILLIAMS,BR 22CR 268275
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,BR 22CR 268275
110 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893
111 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEPHENS,M 21CR 704669
112 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 050974
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 050974
113 PEREZRIVERA,ALEXANDER SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702685
114 PETERS,JOHN,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 22CR 051668
115 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703661
116 PORTILLO,JUAN NO OPERATORS LICENSE DESTEFANO,J 22CR 702783
117 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 703427
118 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
119 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414
120 ROSE,ETHAN,ANDREW SPEEDING 077/45 WILLIAMS,B 22CR 704389
121 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121
122 SAUNDERS,ALLEN,JOSHUA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DESTEFANO,J 22CR 703451
** 123 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
124 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
** 125 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051476
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 22CR 051476
126 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN COMMUNICATING THREATS COBURN,TAYL 22CR 051900
127 SHEARIN,WOODY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703404
128 SHOEMAKE,BOBBY,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701041
129 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648
FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648
130 SMITH,DALTON,KENCADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703405
131 SMITH,WALLACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701015
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701015
132 SMITH,WALLACE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701016
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701016
133 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690
134 STEELE,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 703912
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 703912
135 TAYLOR,ANDERSON,BENNET FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703901
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 703901
136 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168
137 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
138 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 702935
139 TAYLOR,ROSS ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 268508
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,BR 22CR 268508
140 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS 22CR 000699
141 TYREE,GREGORY,TOBIAS DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 704390
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 704390
142 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
143 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
144 VILLASENOR,OCTAVID,R EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN,D 22IF 000136
145 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702742
146 WARD,ASHTON,ROYCE SPEEDING 053/35 WILLIAMS,B 22CR 703014
147 WEBB,MATEO,JAMES FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIS,C,D 22IF 702478
148 WHITE,KALA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 21IF 700673
149 WHITE,KALA,MARIE SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 21IF 700674
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 COLLINS,A,S 21IF 700674
150 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730
151 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
152 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
153 WILDE,RUSSELL,WILLINGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 704163
154 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
155 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037
156 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017
157 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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