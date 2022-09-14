carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AGUILARHERNANDEZ,IVAN MISDEMEANOR LARCENY DENNIS,M 22CR 000584

2 ALBER,MICHAEL,ARTHUR SECOND DEGREE TRESPASS CHAMBERS,AN 22CR 051236

3 BELLIS,JOHN,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703945

4 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 056/35 BISHOP,MICH 22CR 703787

5 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

6 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

7 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

8 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

9 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

10 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769

11 BRESLOW,VERONICA,JEAN EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000135

12 BROWN,KENT PURCELL ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 255991

13 BRUNO,DOMINIC,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER,J,C 20CR 703562

14 CALHOUN,KELSEY,PAIGE SPEEDING 070/45 BISHOP,MICH 22CR 703880

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703880

15 CASTRO,BRITTANY,NICOLE DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) STARKS,VIRG 22CR 051758

16 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 22CR 702116

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 22CR 702116

** 17 CLARK,ROBERT,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051170

18 CLIMO,JONATHON,CARL DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 705037

19 COBURN,TAYLOR,BEA NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 703406

20 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760

21 COOLEY,DEBBIE WILLIS SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,BR 22CR 256230

22 CRUZ,GABRIEL,THOMAS SPEEDING 084/45 BISHOP,MICH 22CR 703944

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703944

23 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308

** 24 DAVISON,PATRICK,JOSEPH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 19CR 705003

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 19CR 705003

25 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIAMS,B 22CR 701342

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701342

26 DERONDE,JEFFREY,ALLAN, DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701343

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 22CR 701343

27 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502

28 DUDLEY,LACI,CHRISTINE SPEEDING 057/35 BISHOP,MICH 22CR 703805

29 DUNBAR,DONALD,MARTIN DWLR NOT IMPAIRED REV MILLER 22CR 000559

30 DYER,DAJANEE,KESEAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 703902

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR BISHOP,MICH 22CR 703902

OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 703902

SPEEDING 048/35 BISHOP,MICH 22CR 703902

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 703902

31 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402

32 EDWARDS,AMBER,SHAMAE EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 702374

33 EITNER,DONALD,ROBERT SPEEDING 057/45 WILLIAMS,B 22IF 702308

34 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522

35 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 059/45 BISHOP,MICH 22IF 702334

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702334

36 FERRELL,MELISSA,LEA SECOND DEGREE TRESPASS WILLIAMS,B 22CR 051065

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B 22CR 051065

37 FOSTER,DYLAN,JEROLD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702154

SPEEDING 048/35 ALVARADO,E 22CR 702154

38 FOSTER,WILLIAM,BUEL,II DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 051943

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B 22CR 051943

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,B 22CR 051943

39 GARGONE,GARY,WILLIAM SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701793

40 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

41 GASKINS,ETHAN,WAYNE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050870

42 GASKINS,RYAN,MICHAEL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,MICH 22IF 702367

43 GILLETT,ALEXANDER,WAYN NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT MANN,T,L 20CR 702457

44 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703825

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703825

45 GILLETT,ALEXANDER,WAYN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 20CR 703826

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 20CR 703826

46 GOMEZ,JAMES NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 703322

47 GOODWIN,BRANDON,MILES DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 703979

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 703979

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 703979

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN BISHOP,MICH 22CR 703979

SPEEDING 060/45 BISHOP,MICH 22CR 703979

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,MICH 22CR 703979

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BISHOP,MICH 22CR 703979

MOTORCYCLE FAIL BURN TAILLIGHT BISHOP,MICH 22CR 703979

48 GORE,JOSEPH HARRY DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,OFF 22CR 000555

UNSAFE MOVEMENT HOCHMAN,OFF 22CR 000555

49 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400

50 GRIFFITH,JOSEPH,PAUL SPEEDING 065/45 WILLIAMS,B 22CR 704005

51 GUTHRIE,WILLIAM,DAVE,J CARRYING CONCEALED WEAPON WILLIS,B,C 22CR 701542

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701542

EXPIRED/NO INSPECTION WILLIS,B,C 22CR 701542

52 HAUSER,KENNETH,GRAY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 703795

53 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786

OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786

54 HILL,BILLIE,NATHAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 700033

55 HILL,RONALD,GENE SPEEDING 050/35 WILLIAMS,B 22IF 701865

56 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 050614

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 050614

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIAMS,B 21CR 050614

57 HOLLOWAY,DISHA,SHAVON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700395

58 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

59 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118

60 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348

61 JARRELL,SYDNEY,ALEXAND DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 703599

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703599

62 JENKINS,OWEN,BENNETT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C,D 22CR 704503

63 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

64 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170

DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170

65 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171

66 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

67 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030

FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030

68 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894

69 JOHNSON,SAVIYON,DONTA SPEEDING 071/45 WILLIAMS,B 22CR 703027

70 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIAMS,B 22IF 702532

** 71 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982

72 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400

73 JONES,JUSTIN,FREEMAN SPEEDING 063/45 WILLIAMS,B 22CR 701792

74 JONES,MISTY,STAR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703662

75 KAHR,ANITA,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 703796

76 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

77 KINGTON,LEASON,KENNETH DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703650

78 KLINGLER,KIRA,PAIGE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 702951

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 702951

79 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,B 20CR 052685

80 LEA,MELISSA SIMPLE AFFRAY WILLIAMS,B 22CR 701791

81 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

82 LESTER,TAMARA,WILLIS DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703752

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 703752

83 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700492

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 700492

84 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 700732

85 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL,J,J 21CR 701199

86 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701443

87 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703324

88 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704868

89 LOFTIN,ANGELA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 21CR 704872

90 LOFTIN,ANGELA,DAWN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT TAYLOR,C,A 21IF 703926

91 MAPLES,MARY,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN,D 22CR 000583

EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN,D 22CR 000583

92 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111

93 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359

94 MASON,JOHN,AARON,JR SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 22IF 702578

95 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856

96 MILIAN,MICHELLE SECOND DEGREE TRESPASS CLARK,DENIS 22CR 050723

97 MILIAN,MICHELLE,LESLIE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 705521

98 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700104

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700104

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700104

99 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700209

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700209

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700209

100 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 700313

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BURROUGHS,C 22CR 700313

NO LIABILITY INSURANCE BURROUGHS,C 22CR 700313

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 700313

101 MOORE,CARLY,MEDLIN DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 702028

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702028

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

102 MORRIS,ASHLEY,LYNN SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 22CR 703751

103 MORRIS,SUE,WOOTEN EXCEEDING POSTED SPEED WILLIAMS,B 22IF 700246

104 MURPHY,JAMIE,VOLAND SPEEDING 070/45 WILLIAMS,B 22CR 702824

** 105 MUSTIAN,TIMOTHY,CLIFTO DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 20CR 052622

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,B 20CR 052622

106 MUSTIN,GRAYDON,STEWART SPEEDING 061/35 WILLIS,C,D 22CR 704169

107 NELSON,STEPHANIE,ALLIS SIMPLE ASSAULT ALVARADO,E 22CR 703600

108 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656

109 NOLON,JUSTYN RASHAD CL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WILLIAMS,BR 22CR 268275

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,BR 22CR 268275

110 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INDECENT EXPOSURE WILLIAMS,B, 20CR 701893

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIAMS,B, 20CR 701893

111 PAQUETTE,MATTHEW,JOHN INTOXICATED AND DISRUPTIVE STEPHENS,M 21CR 704669

112 PATE,DEREK,ANDREW MISDEMEANOR LARCENY HOCHMAN,D 22CR 050974

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOCHMAN,D 22CR 050974

113 PEREZRIVERA,ALEXANDER SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702685

114 PETERS,JOHN,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 22CR 051668

115 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703661

116 PORTILLO,JUAN NO OPERATORS LICENSE DESTEFANO,J 22CR 702783

117 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 703427

118 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

119 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414

120 ROSE,ETHAN,ANDREW SPEEDING 077/45 WILLIAMS,B 22CR 704389

121 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121

122 SAUNDERS,ALLEN,JOSHUA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DESTEFANO,J 22CR 703451

** 123 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

124 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

** 125 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051476

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIAMS,B 22CR 051476

126 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN COMMUNICATING THREATS COBURN,TAYL 22CR 051900

127 SHEARIN,WOODY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703404

128 SHOEMAKE,BOBBY,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701041

129 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648

FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052648

130 SMITH,DALTON,KENCADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703405

131 SMITH,WALLACE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 22CR 701015

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,B 22CR 701015

132 SMITH,WALLACE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 701016

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 701016

133 SPATILSON,NICHOLAS,RYA DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700690

134 STEELE,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 703912

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 703912

135 TAYLOR,ANDERSON,BENNET FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 703901

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 703901

136 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 21CR 703168

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 703168

137 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

138 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BURROUGHS,C 22CR 702935

139 TAYLOR,ROSS ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 268508

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/15/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,BR 22CR 268508

140 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS 22CR 000699

141 TYREE,GREGORY,TOBIAS DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 704390

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 704390

142 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

143 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

144 VILLASENOR,OCTAVID,R EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN,D 22IF 000136

145 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702742

146 WARD,ASHTON,ROYCE SPEEDING 053/35 WILLIAMS,B 22CR 703014

147 WEBB,MATEO,JAMES FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIS,C,D 22IF 702478

148 WHITE,KALA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 21IF 700673

149 WHITE,KALA,MARIE SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 21IF 700674

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 COLLINS,A,S 21IF 700674

150 WHITE,KELLY,LYNNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN HAYDEN,J 21CR 704730

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HAYDEN,J 21CR 704730

151 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

152 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

153 WILDE,RUSSELL,WILLINGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 704163

154 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

155 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037

156 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017

157 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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